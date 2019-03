Bahijjatu Abubakar: "Los negacionistas son todos unos ignorantes"

Voz 1667 00:00 vais ya tu jabugo sacar buenos días hola estamos asistiendo a la expansión de un fenómeno muy muy interesante a nivel internacional como es el Friday forfait luchar ayer mismo lo vimos esa movilización juvenil a usted que le parece una persona como usted que lleva tantos años peleando por políticas contra el cambio climático qué le parece esta expresión juvenil en las calles por a favor de políticas contra el cambio climático

Voz 1 00:29 hay Cynthia o vi Before Si Faith Auckland Michel Talking About Climate Change sino

Voz 0136 00:40 pienso que todos ellos son mis hijos porque antes todas las personas que luchaban contra el cambio climático o que hablaban de él eran vistas como si fueran locos y ahora estoy tan feliz de que los jóvenes estén saliendo para decir que este es nuestro futuro y que este es nuestro planeta y que ya está bien de jugar con la política porque es el momento de pasar a la acción cada una de las personas es importante cada minuto es importante y queremos seguir vivos ya no se trata de que de vez en cuando suframos una catástrofe medioambiental esto en unos está afectando ya a diario hablamos sobre contaminación sobre nuestra salud sobre nuestro modo de vida sobre lo que nos afecta y no hay excusa los para desvincularse de esa realidad y los niños no sientan inteligente inteligentes comprenden lo que está pasando llamo su forma de ser no se autocensura no se preocupan por ser políticamente correctos ellos saben que hemos estado hablando sobre diálogo y políticas durante mucho tiempo nos están diciendo cuál es el camino a los políticos tendrán que escucharles

Voz 1667 01:41 esos chicos crecerán a usted qué les diría de cara al futuro cuál es el mensaje suyo para ellos de cara al futuro

Voz 1 01:48 ahora sí buen o echados sabes

Voz 0136 01:54 no creo que ningún niño quiera hacer lo que yo hice cuando era niña yo Rove mangos patatas de las granjas familiares obviamente nunca más lo hice pero eso me sirvió de base para saber cómo se plantan las cosas y ahora cuando ve una granja Se lo que están cultivando allí Yates ahora tenemos que ser capaces de dejar a los niños que sean niños que se ha dado cuenta de cuál es su pasión hay muchos seguirán adelante seguirán estudiando sobre el cambio climático se convertirán en profesores encontrarán soluciones otro será músicos otros eran poetas pero compondrán escribirán R citarán sobre el cambio climático algunos serán actores y harán película sobre el cambio climático tenemos que en poder Carlos yo sé que esta joven generación Nova despreciar esto porque están viendo las consecuencias delante todos los días todos los días hay análisis científico sobre esto no hablamos de nuestra generación en la que todo estaba impreso ahora llegan a las tablets que tienen en las manos ellos pueden escucharlo el lugar de leerlo porque hay audio libros pueden escucharlo y entender lo que están diciendo los científicos y estoy segura de que esta generación no lo dejara escapar

Voz 1667 03:04 no pensemos que se casarán y se irán a casa si quieren hacerlo dejemos que a pesar de todo eso aquí en Occidente hay gente que culpa a las políticas contra el cambio climático de la pérdida de empleos de la Industria que mantiene a muchas familias cómo podemos convencer a esa gente de la importancia de esas políticas contra el cambio climático de que es algo que hay que hacer

Voz 1 03:28 yo sí o ignorancia de Miami Many Inclán chiquilla te da a da Oussama están todos unos ignorantes

Voz 0136 03:42 desde el dinero se dedica ahora a mitigar el cambio climático hay cosas tan maravillosas en eso nuevas habilidades ETA bajos nuevos negocios esto está pasando ya en Nigeria las mujeres allí cocinan con leña y la gente vende leña poder van a los bosques la cortan la llevan a sus familias y hay gente que hace negocio vendiendo leña seis Putin y ahora que nosotros estamos haciendo cosas para cambiar dicen que estamos arruinando su modo de vida pero que les hemos enseñado nosotras les hemos enseñado a ir a los bosques a las granjas recoger los desechos de los agricultores y hacer Brickell esto es imparable nadie va a poder frenarlo nuestro planeta será más limpio y la gente que es más conservadora temen todo esto deberían salir de su confort y aprender nuevas habilidades porque son ignorantes sabes tener miedo no va a impedir que el sol salga cada mañana así que lo que hay que hacer con esa gente de mentalidad anticuada y conservadora es decirles que el cambio climático es un acto de Dios dejarles respirar

Voz 1667 04:44 pero hay políticos que están alimentando esos prejuicios como trampas como Donald Trump

Voz 1 04:49 la Pray Girls Dan Weiss don

Voz 0136 04:55 sí todos rezamos para que Dios les dé sabiduría ahora Trump dice que quiere promover el carbón pero el mundo se está moviendo y cuando llega un huracán y se lo lleva todo se quedan en shock preguntan qué está pasando pues te están golpeando delante de tus narices este hacer algo es como cuando estás enfermo y necesitas unas inyecciones Llodio las inyecciones pero las necesito para estar bien no hay tiempo que perder cuando me encuentro a gente así intento que entren en razón porque es una cuestión de tiempo yo no sé qué ataduras tienen los políticos yo nunca me meter en política pero hay un lenguaje universal en esto

Voz 1667 05:32 cómo están notando el cambio climático en Nigeria

Voz 1 05:35 que en paz Lehman

Voz 0136 05:40 evidencias yo estuve en Nigeria el pasado día once de marzo y me vine para acá el día trece pase bien me dio mi casa y el termómetro marcaba cuarenta y dos grados te puedes imaginar el contraste para mí al pasar de cinco o diez grados A42 me entró dolor de cabeza al momento entonces hace más frío y hace más calor las lluvias son más fuertes hay desplazamientos de tierra hay zonas que se antes certificado de hecho el desierto está avanzando sobre Nigeria a un ritmo de cero coma seis kilómetros al año

Voz 1 06:11 insistió en su fue mi árbol no en forma en When we have

Voz 0136 06:19 pero ante eso yo no soy una persona que vaya a casa cruce de brazos al que pasará a la acción es necesario que lo hagamos porque esto no es una desgracia yo veo oportunidades veo hermosas oportunidades con las que todos hagamos frente al cambio climático a la vez que creamos empleo y reducimos la pobreza clave es es exactamente lo que estamos haciendo en nuestra asociación yo veo esto como una oportunidad más que como una desgracia

Voz 1667 06:45 usted está consiguiendo algo importantísimo con su organización Women Energy Security que resolver la pobreza energética que afecta a mujeres del África Subsahariana como lo están consiguiendo

Voz 1 07:00 en su casa

Voz 0136 07:05 that's yo primero que deben saber es que Nigeria es el segundo país mundial con mayor tasa de muertes por contaminación ambiental por las cocinas en las que están las mujeres cada año más de cien mil mujeres mueren por enfermedades relacionadas con el humo de sus cocinas a la vez comprobamos que las mujeres tenían que ir cada vez más lejos a buscar leña por la desertificación de los bosques algunas mujeres eran violadas cuando iban al bosque a por leña para sus familias sabes Isabel es una mujer que cocina todo desayuno comida y cena inhala una cantidad de humo equivalente a veinte paquetes de cigarrillos cada día cuando les contamos esto se volvieron locas porque todas querían seguir con vida para cuidar de sus hijos se dieron cuenta de que sino hacían ellas el cambio nadie iba a cuidar de ellas y buscamos una solución

Voz 1 07:54 Ansó bullicio de Women Information Enrique lo hacen porque eramos ir propone

Voz 0136 07:59 estamos cocinas basadas en energía solar para que pudieran dejar de usar leña para cocinar les enseñamos a montar las cocinas sin ayuda ya que cocinaban sin ayuda y una vez que aprendieran eso podría vender Isère emprendedoras ahora tenemos acuerdos internacionales y con el Gobierno de Nigeria para desarrollar un programa de intercambio con India y aprenderlas las mujeres del entorno rural en India sobre cómo se organizan y cómo lo hacen ellas después de eso volvía Nigeria y ahora tenemos mujeres emprendedoras alrededor de trescientas cincuenta mil mujeres emprendedoras pero la organización tiene dos millones de mujeres registrada la clave de todo esto ha sido aplicar la tecnología existente contra el cambio climático en resolver la pobreza energética también conseguir el empoderamiento económico de las mujeres

Voz 1667 08:45 claro estamos hablando de mujeres pero en realidad estamos hablando de familias porque las mujeres siguen siguen siendo el pilar de las familias

Voz 1 08:55 en África Women a delito

Voz 0136 08:58 tú sabes en África la mujer es la que proporciona la energía la casa es la que proporciona la alimentación a las familias y mientras ella cocina los niños se sientan alrededor de ella el ambiente en el que cocina es tóxicos la familia entera estará enferma hay niños que caen enfermos cuando una embarazada cocina el niño se desarrolla en un ambiente que no es sano las mujeres Seat a nuestros hijos a la espalda y cocinas y eso no es sano así que no podemos transmitir de una generación a otra prácticas que no sean sanas esos muy peligroso para nuestras Salou además para nuestro ecosistema el humo tóxico se queda ahí y cualquier mujer que cocine con leña seguirá siendo un riesgo para su vecindario así que es importante que utilicemos la mejor tecnología

Voz 1667 09:43 ya para acabar ya usted que acude a los foros internacionales me imagino escucha a muchos líderes internacionales poner reparos a las políticas contra el cambio climático cuando les escucha decir eso cuando les escucha negar lo que está pasando usted qué piensa

Voz 1 10:02 gracias Vaestro exige Now a ignoran es justo

Voz 0136 10:07 por eso por lo que te dije que nunca sería política yo los ignoro les deseo que se recuperen pronto porque yo sé que eso yo sé que eso mira si abra la boca me meto en problemas pero lo mejor que podemos hacer es cuando un político habla sabes que tiene un discurso político hay que saber separar eso en cambio tenemos organizaciones que están ayudando a nuestras mujeres en Nigeria vienen desde San Francisco vienen desde allí a ayudar a nuestras mujeres a usar tecnología y cómo puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático estas mujeres sigan cocinando pero no emiten humos tóxicos a la atmósfera gracias a las cocinas solares se podría calcular la cantidad de humo que dejan de emitir a la atmósfera y pagarles por lo que contribuyen a la lucha contra el cambio climático así que cuando ven a un político americano hablando no me lo tomo como algo personal he conseguido entender que los políticos hablan de forma distinta de lo que la gente hace de cómo actúa en el frente dándose la mano y colaborando en un trabajo real

Voz 1667 11:06 a ella bingo Izaskun

Voz 1 11:09 aquí hay wifi

Voz 0136 11:11 gracias te deseo lo mejor y que sean unos guerreros contra el cambio climático

Voz 1667 11:16 la verdad es que después de escuchar Abubakar quedan pocos argumentos para no pasar a la acción podemos empezar esta misma tarde con un gesto con apagar la luz Juan Carlos del Olmo ex secretario general de WWF buenos días Juan Carlos hola buenos días bueno ha invitado a los oyentes apagar la luz durante de las ocho y media y las nueve y media de esta noche de este sábado pero el reto de La hora del Planeta de este año es mucho más ambicioso no

Voz 1979 11:44 sí es mucho más ambicioso a la hora del planeta nació digamos para dar una la voz de alarma ante el problema de de la del cambio climático para exigir a los gobiernos que que no paran tomaran las medidas tomaran acción que se llegará a un acuerdo global para frenar las las emisiones de gases contaminantes y el problema del cambio climático sigue siendo muy grave pero también este año queremos recordar que que el problema de la naturaleza de la diversidad es algo que tenemos que afrontar urgentemente y por eso no solamente planteamos el reto de apagar la luz del símbolo de apagar la luz durante una hora sino que este año hemos invitado a todas las personas que quieran acompañarnos que adaptar nuestro retos a digamos durante no solamente de una hora durante todo el día y a profundizar digamos es tu en su comportamiento medioambiental

Voz 1667 12:39 ejemplo no utilizar plásticos no plásticos de un solo uso no Juan Carlos qué entendemos por plásticos de un solo uso vamos a recordar a los oyentes

Voz 1979 12:46 pues sí es uno de los retos que planteamos es intentar pasar todo el día de de de del sábado pues ha sido utilizar plásticos de un solo uso recomendamos que a que todo el mundo mira a su alrededor ve a cuántos clásicos de un solo uso es decir todos aquellos objetos que son totalmente prescindibles que utilizamos una vez Iker después desperdiciamos descartamos que pasó en el medio ambiente pues muchísimos años muchos de los que tenemos alrededor pueden llegar a pasar hasta casi un siglo en el mar por ejemplo no creando problemas ambientales sea la biodiversidad muy muy muy muy grandes se calcula que todos los años cien millones de toneladas de plástico de un solo uso van van a parar al mar entonces lo que lo que pedimos a todo el mundo es que los que quieran aceptar este reto días sin plástico en este con este reto días en plástico pues que intenten durante todo el día desplace fijarse tratar de buscar alternativas a esas pajita es los vasos de plástico de esas botellas de plástico que todos tenemos alrededor que no valoramos pero que tienen un impacto muy muy grande que busquen otras alternativas de esa forma no solamente queremos reducir el consumo sino que también tomemos conciencia de hasta qué punto somos dependientes de esta economía aire está forma de vida del usar y tirar

Voz 1667 14:11 la comida no sin sin plastificado no es prescindible completamente esa esa ese tipo de comida en los supermercados por ejemplo

Voz 1979 14:23 Nos nos hemos acostumbrado a a que la comida la fruta que viene ya con su propio digamos envoltorios su propia protección natural este sobren basada estamos continuamente rodeados hizo de plástico envasados el plástico hoy en día no solamente ya no está en los estómagos de la sabes los tomamos de la de de los te los cetáceos sino que ella también están a través de de de las cadenas alimenticias está en nuestro propio nuestro organismo destino está en todos los lados ejemplo proponemos que si vas a comprar al supermercado dado pues hoy rechaces el plástico de un solo uso y dejes claro en en tu tienda de los productos que no que no tengan no estén sobrepasados

Voz 1667 15:12 oye proponemos también no comer carne en qué medida ojo esto en qué medida contamina la producción de carne Juan Carlos

Voz 1979 15:20 sí es menos sabido pero es otro de los retos que planteamos con es el reto día sin carné con ese día sin carne y poca gente sabe que nuestra dieta está muy muy relacionada con el cambio climático con la del de la de la biodiversidad muy relacionada y seguramente lo que más afecta es el incremento continuo de de el consumo de carne irá la producción de carne a nivel industrial sobre todo no hablamos tanto de la carne que se produce de forma extensiva de forma tradicional de la ganadería tradicional sino a la Carles que está produciendo una forma absolutamente intensiva en granjas esa carne y que que consumimos en para producir un solamente un kilo un kilo de de carne hacen falta más de quince mil litros de de agua y además se produce una cantidad enorme de de desechos de purines contaminantes con el medio ambiente y sobre todo para alimentar a esos cerdos a esas vacas que estamos pidiendo una forma condiciones terribles ademas estamos utilizando generalmente piensos para los que ha habido que dejó estar en las selvas tropicales que a la vez son las que guardan la mayor biodiversidad y a la vez son los mejores aliados para la lucha contra el cambio climático entonces recomendamos a al menos un día sin carné hacer ese ese llevar adelante ese reto una dieta variada de vegetales de proteínas vegetales iba a ser muy bueno para nuestra salud de muy bueno para el planeta allí veremos qué es muy bueno y esperamos que aparte a partir de de de este momento pues esa dietas extienda muchos más días de la semana de cambiemos un poco nuestra nuestra dieta el resto del año

Voz 1667 17:07 ni para entender también que todo esto es un disparate es porque en fin lo que dices tú para producir un kilo de carne que allá que haga que haga falta destruir tanto en fin es un disparate es la décimo tercera edición de esta iniciativa Juan Carlos la última antes de la Revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en fin se están tomando las políticas adecuadas encaminadas alcanzarlos conseguir esos objetivos

Voz 1979 17:34 bueno hay hay un estamos en el momento en un momento de una de una trans transición en ahora mismo por un lado como vimos esta semana en el último informe por ejemplo que ha hecho pública de la Aemet el cambio climático está aquí la impactando España va a estar en el epicentro del cambio climático los y las olas de calor esto afecta a nuestra salud nuestra economía la pérdida de diversidad ska el mayor más acelerada is himno miramos por este lado realmente los datos son muy preocupantes arma antes pero también es verdad que estamos un momento de transición y de cambio donde en todo el mundo están ocurriendo cosas muy muy interesantes precisamente gracias a disponer de unos objetivos sostenible ya disponer de un acuerdo de París a todos les gustaría que fuera más ambicioso pero de esos primeras herramientas por ejemplo las inversiones en combustibles fósiles en todo el mundo inversiones públicas y privadas se están reduciendo hay un flujo donde está dirigiendo hacia el crecimiento de las energías limpias y renovables que están creciendo a gran velocidad hay un despegue de la utilización de la venta de los de los vehículos eléctricos hay un aumento por ejemplo en Europa se ha duplicado la superficie de agricultura ecológica hay muchas señales de que muchas cosas están cambiando también en la sociedad está mucho más movilizada sí exigiendo mucho más esos esos cambios por tanto podemos ver la botella medio llena o medio vacía el riesgo es muy grande intentamos acelerar mucho los cambios por eso la hora del planeta como otras muchas iniciativas que se realizan desensibilización de concienciación de movilización pública es tan importante porque tenemos que recordar a nuestros políticos y más ahora que empiezan las campañas electorales que queremos que se hable del clima que se hable de la naturaleza con el cambio climático no se puede negociar está aquí hay que actuar y eso por eso esta campaña también están importante pedimos a todo el mundo que se involucre traslade este mensaje a las fuerzas políticas a las que también voto

Voz 1667 19:36 hablar Juan Carlos con una mínima base científica no que avala la realidad el cambio climático porque muchos de los discursos políticos son precisamente para negar esa realidad

Voz 1979 19:46 bueno es tremendo que a día de hoy nosotros nuestro WC llevamos treinta años luchando avisando de los efectos del cambio climático como muchas otras organizaciones de defensa del medio ambiente en una primera etapa los primeros años tuvimos que trabajar mucho para que eh sobre todo contra el negacionismo más organizado que trataba de negar la ciencia creíamos que esa etapa ya había terminado de que todo el mundo los toda la mayor parte de los grupos políticos habían asumido que esto era así que era incontestable las evidencias científicas nos alarma mucho que últimamente estemos volviendo escuchan determinadas formaciones políticas de los partidos políticos y que esto poniendo en duda estas este tipo de de evidencias porque esto no hace más de confundir a la opinión pública y retrasar no son más con el tiempo que hemos perdido y que es vital para para poder llegar a tiempo N A a intentar frenar objetar los peores en pactos de de del cambio climático por tanto hay que ser muy tajantes con aquellos partidos aquellos líderes políticos que que niegan el cambio climático que simplemente tratan de poner dudas para retrasar la acción en favor de de las energías limpias un desarrollo limpio

Voz 1667 21:06 pues ya saben esta tarde noche tenemos una cita con el planeta en la hora del planeta

Voz 2 21:11 apaguen la luz en sus casas de ocho

Voz 1667 21:14 sí y media a nueve y media o también su mensaje al resto de retos que propone WWF para esta jornada del sábado Juan Carlos del Olmo secretario general de la organización muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga

Voz 1979 21:27 muchas gracias por apoyar la campaña

Voz 1667 21:29 bueno pues ahí va un reto para este sábado también datos datos científicos como los que nos comentaba Juan Carlos de ese informe de la Imet que nos confirma que el cambio climático está aquí datos que ha contado esta semana Javier Gregori

Voz 0882 21:43 en el verano en España puede ya comenzar en el mes de mayo porque según Aemet con el cambio climático estas estaciones ya cinco semanas más larga que hace sólo cuarenta años estas la consecuencia las zonas semi áridas también han aumentado en más de treinta mil kilómetros cuadrados en la península Ibérica desde hace medio siglo este proceso de desertificación afectado sobre todo a tres regiones Castilla La Mancha el Valle del Ebro y el sureste Éstos son sólo algunos de los datos que contiene el nuevo informe sobre el impacto climático en España que ha presentado Aemet la Agencia Estatal de Meteorología Beatriz el bella es meteorólogo de Aemet

Voz 3 22:18 de las olas de calor lo que podemos decir es que es que se están agolpan dos están acumulando sobre todo en la última década y quizás el valor más relevante es que cada vez son más largas