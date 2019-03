Voz 1150

00:06

los escándalos políticos no lo son tanto contra el Gobierno el que afectan no está en el poder pero la confirmación de que el Gobierno de Mariano Rajoy creo en el Ministerio del Interior una policía política encargada de destruir a sus adversarios es de una enorme gravedad revela el deterioro institucional que dejó el PP entre la corrupción económica y el abuso de poder nadie fue cesado nadie dimitió y alguno incluso fue premiado y Casado se desentiende de una historia propia de un régimen autoritario alguien dará la cara la antología de disparates la campaña electoral es tan extensa que el prestigio de la política alguien debería mandara parar que las prohibía las exhibiciones de ignorancia de Adolfo Suárez Illana ahora en relación con el aborto a las fanfarrón heridas de Aznar en pelea de machos con Vox por rifirrafes entre Casal Rivera los desahogos patrióticos contra López Obrador la súbita pasión por la tauromaquia que gana toreros para la política con la irrupción del del rifle de la mano la extrema derecha el espectáculo lamentable merece la repulsión ciudadanas da la sensación de que la derecha ensimismada en su pelea interna ha dejado vía libre a Pedro Sánchez como si abriera la batalla por perdida el cálculo político o irresistible poder las bajas pasiones la derecha que tenía fama de saber jerarquizar los intereses y no perderse en batallas menores empieza a parecerse a la izquierda en el narcisismo de las pequeñas diferencias al fin y al cabo todos son de la misma pasta pero los ciudadanos merecen algo mejor diez meses de gobierno habrán sido una buena campaña electoral para el PSOE primero vino el cambio de estilo un Gobierno rejuvenecido feminización modernizado que fue un alivio en contraste con el tono antiguos soy burocratización de Rajoy y su desgastado entorno después un inventario de propuestas de nunca acabar que sigue creciendo y en tiempo de descuento con la ventaja de una legislatura tan corta no da margen para la frustración del incumplimiento hoy mismo se ha anunciado una retahíla de propuestas para la España vacía que de momento quedan a beneficio de inventario pero que apuntan al mundo rural donde el despoblamiento no cesan y por tanto el voto de cada ciudadano adquiere mayor peso día a día a Sánchez no se le juzgará por lo que hizo no hubo tiempo sino por lo que podría hacer este juicios libre depende de los estados de ánimo