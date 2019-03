Beñat:"¿Si estamos en el mejor momento de la temporada? Pues yo te diría que sí"

Voz 1991 00:00 el Larguero Beñat Etxebarria te escucha hola qué tal muy buenas o muy buenas estáis en el mejor momento de la temporada pues da la sensación que es en el momento que más agusto estáis

Voz 1 00:12 pues yo creo que yo tuviera que sí eh porque al final de todo el trabajo que hemos hecho y vemos ahora que que después de todo el trabajo las cosas dan resultado y la verdad es que eso te da ese plus esa confianza para para afrontar los partidos los noventa minutos y a pesar de ir por debajo en el marcador hemos hemos seguido a nuestro a nuestra idea y nuestro objetivo del partido de que hay has y lo hemos hecho y hemos conseguido la la victoria no

Voz 1991 00:38 no es que Beñat animado la sensación viendo el partido que este es el típico encuentro que si es en la séptima jornada digo no remonta el Athletic ni de broma quiero decir porque digamos en ese momento está ahí faltos de confianza no no teníais una identidad clara pero es que las en la sensación quema hoy es que eh vosotros seguís a lo vuestro que tenía muy claro lo que tenéis que hacer a pesar de ir por debajo como tú decías que vais a estar en el partido como al final habéis estado

Voz 1 01:01 si no nosotros sabemos que el objetivo del partido de hoy sabíamos cuál cuál era yo creo que así lo hemos hecho igual la primera parte vemos igual lo hago más tímidos salen ataque que buena falta más profundidad a hacerle mucho más daño de lo que de lo que hemos hecho en la segunda parte hemos salido según salía por el partido y al final hemos conseguido ocasiones y los goles no

Voz 1991 01:21 decía Raúl García con los compañeros de de

Voz 2 01:23 eh que bueno ya ya está

Voz 1991 01:26 lejos el descenso se piensa todavía en el descenso quiero decir quince puntos es cierto que ha pasado mala el inicio temporadas han estado jornadas ahí metido que ahí es cuando se sufre realmente porque uno sufre cuando gana títulos pero es otro sufrimiento el descenso es muy puñetero todavía se piensa en el descenso en llano o no

Voz 1 01:43 bueno la verdad es que que te dijo que el equipo lo ha pasado ha pasado muy mal hemos trabajado muchísimo para poder estar ahora mismo donde estamos bueno tampoco hablamos de de Europa ni ni tampoco el descenso no ahora vamos a a disfrutar intentar hacer algo bonito de aquí al final de temporada disfrutar como como lo hemos hecho y no hay yo creo que que espero que así no nos deben puntos para poder estar ahí arriba

Voz 1991 02:13 me quedan dos para terminar no penséis en Europa pero yo creo que el aficionado ahora sí mira Europa quiero deciros ahí puesto con cuarenta puntos empatados con el Valencia estáis a tres el Sevilla is enfrenta en Valencia y Sevilla le vais a rascar puntos o a los dos o mínima uno de los dos oye pues también hay que mirar a los otros no a ver qué hacen

Voz 1 02:29 sí si no la verdad es que sí como dices tú hay partidos directos pero pero hoy en día de ganar es es muy complicado voy a nosotros pues pues no ha pasado lo mismo no que al final a priori te creas que ibas a ganar fácil luego no ganas luego pero bueno esto es fútbol ya te digo la aficionado normalmente son lógicamente nos pide lo lo máximo como tiene que hacerlo no porque al final ellos están para para eso Si bueno nosotros tan pues queremos hacerlo pero ya te digo que que después de los meses como ha pasado al principio ahora mismo toca disfrutar un poco y hacer las cosas como como estamos aquí sí que bastantes ha sufrido el

Voz 1991 03:08 inicio de temporada y acabo que le ha dado Garitano este equipo que parece uno completamente diferente a a al periodo con Berizzo

Voz 1 03:16 bueno pues yo creo que esa confianza que en juego que ahora mismo tenemos que se nos nota que quede lo que te he dicho no que que hacemos que es muy difícil hacernos gol estamos muy ordenados el equipo está con balón tengo confianza pero aparte de confianza tiene las cosas muy claras como tenemos que hacer como tenemos que que atacarles a a los rivales y la verdad que ahora mismo estamos en un momento muy bueno tanto nosotros como como el míster y con el misterio desde donde donde nos ha llevado hasta ahora no

Voz 3 03:50 pues el momento en el que los equipos tienen que responder para ver donde van a estar a final de temporada estamos en la recta final y es donde toca apretar los dientes Beñat enhorabuena por la victoria

Voz 1991 03:58 a ella seguir peleando un abrazo