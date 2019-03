Jordi Martí: "No me gustó nada de lo que hizo Piqué"

Voz 3 00:00 abrimos tiempo de análisis para hablar de ese Barça Espanyol Jordi Martí qué tal buenas noches Carlos Marañón muy buenas

Voz 4 00:29 hola qué tal voy a empezar por el final

Voz 1991 00:31 ya es por lo de Leo Messi Jordi preocupante que venga arrastrando está puvalgia Messi a ver cómo termina la temporada eh que es doloroso

Voz 0985 00:40 no hombre preocupante porque además nos pilla de sorpresa porque no sabíamos nada vaya yo por lo menos no tenía ninguna noticia de que desde antes del parón de diciembre arrastrara una pubalgia como él mismo ha dicho de sus palabras y tú lo has dicho la pubalgia Yago siempre es una lesión un tanto compleja eh tratamiento no en el sentido de que te puede derivar en otras pequeñas lesiones por lo tanto yo escuchando de su boca a Messi decir que tiene una pubalgia que arrastra molestias desde el mes de diciembre yo ya diría que mañana no juega de titular es decir en esta semana Yago igual metió anticipando Tous preguntas pero quería decir lo de entrada viene una semana con tres partidos importantísimos creo que la cerámicas un partido gordo con un Villarreal que está creciendo hoy por lo tanto si Messi no está al cien por cien él se tiene que proteger como tú dices estamos en el tramo decisivo preguntas mañana Messi saldrá de titular tengo mis dudas yo preferiría que arrancará desde el banquillo

Voz 1991 01:43 yo también tengo mis dudas Marañón decías es una dolencia muy traicionera

Voz 4 01:48 sí lo es en sí que exige descanso es verdad que probablemente no es no es impedimento para Juanes probablemente uno de filtrar probablemente pero sí que es verdad que después de los excesos en el dolor es muy grande y sí que exige según unos periodos de reposo mayores que que es lo que puede tener otras digamos sólo molestias no y yo creo que por ahí obviar en que la guía yo creo que no está en peligro en ningún caso obviamente lo que la cabeza mayor es todo va dirigido a eso sí que yo creo que van a intentar reactivar le por el camino en el que esté al cien por cien en los partidos que son importantes no y por ahí yo creo no es probable lo que hizo opinó que que se escatima un poquito de su presencia en estos partidos de Liga en el derbi tiene un punto un poco más a él le gusta jugar muchos partidos de los jugadores de crío y tal pero pero yo creo que en este caso de Chávez también puede ser que existe no lo sé yo y que lo digo exagerando pero a lo mejor sí que se lo que puede ser una muy pequeña molestia muy leve a lo mejor está haciendo un poquito mayor por el hecho de haberse tirado el partido de ella Pina en Marruecos no sé si por ahí tenía convenía pues no no no no decir que no quería jugar en Marruecos sino yo tengo unas molestias mejor

Voz 0985 03:08 aquí Marañón además hay otra cosa que también hay que poner sobre la mesa y es verdad que Messi siempre decimos que a sus treinta y pico años XXXI Se conoce el cuerpo Se sabe dosificar su propio Messi

Voz 1991 03:23 es decir el el va a saber si está o no está Si bueno

Voz 5 03:25 no pero cuidado lo mismo con veintiuno gana mejor dices voy a portada así lo quiero jugar todo que con treinta y uno que te conoces tu cuerpo pero

Voz 0985 03:32 también de pero justamente si tienes ese colchón que el Barça ha alcanzado en relación a sus adversarios Yago oye pues arranca desde el banquillo y haber un poco lo que va pasando ya que el vino

Voz 1991 03:42 yo te digo una cosa le ponía en el banquillo en los dos próximos partidos el mañana no no si lo dejaba le dejaba limpio y descansito para el partido contra el Athletic

Voz 5 03:50 bueno oye hoy borregos yo eh no no no yo te digo que no ha hecho hoy vale

Voz 0985 03:54 verde ha dicho que va a tener que hacer cambios y por lo tanto son muchos los jugadores que van a entrar entiendo yo en esas rotaciones y cambios ya me dice otra cosa ahora así cuando escuchamos a Messi a través de Radio Club Octubre entonces y ahora ya entendemos la dosificación esos partidos que no jugaba y el hecho de que haya jugado muchos menos minutos que la temporada anterior

Voz 1991 04:16 otra de la de lo que llama la atención es esas declaraciones en las que dice quién es el mejor jugador del mundo para mí es de diez sea es que es genio genio dentro del campo chapo fuera decir no no cristianos que lo sacó a mi lado lo saco conmigo fuera de concurso Marañón

Voz 4 04:32 el practica una una anormalidad que a los que a pesar de que sufrimos como rival fue el esfuerzo mucho gato digamos que es cierto que practica una normalidad que hace que a los futboleros que tengamos que repetir obviamente no él sobre todo ir entrando Entralgo dentro de la reflexión sobre sobre sobre su lesión que le encanta jugar al fútbol le gusta mucho se tiene ese esa esa pasión un valor y lo puede evitarlo añade que se encuentre bien mal y eso trasladado a sus reclamaciones impreso correcta siempre yo comparado con otros compañeros yo no le encuentro digamos así tacha yo creo que que su rectitud pues Le esa prueba de bombas en este caso también bueno él también se fija en lo que hagan lo que hagan otros sea que me parece me parece

Voz 1991 05:23 a mí esto entren al hilo al hilo eso me acordaba que es alguien no la leído que lo lea porque es maravilloso que es un artículo que dicen Messi es un perro que lo habéis leído todo seguro de Hernán Cacciari

Voz 3 05:34 no habla de eso descolocó un perro detrás del balón que juega con el balón fue evitar que alguien si alguien no lo ha leído que lo busque sea que ponga en el buscador meses un perro que lo lea porque es una delicia el artículo perdona yo

Voz 0985 05:44 no no admite de te iba a decir que esta entrevista larguísima de una hora y pico que han hecho los compañeros de Argentina ni hago me ha hecho un escalofrío esta entrevista ha hecho me ha hecho Mercedes

Voz 1991 05:57 en que pregunta lo de Piqué que ha sido básica pero Las Palmas

Voz 0985 06:01 es que antes de que entre en el tema de Piqué yo tengo que decir que de esta entrevista hay algo que creemos que él vive con una común calvario eh y que él vive porque su tono es enojado como decía Santi Ovalle Ovalle cuando se refiere al trato que reciben Argentina llegó hasta el punto de que él reconoce que su hijo pues oye papá qué pasa qué pasa exactamente como dicen que te matan en Argentina su chapado de seis años pero es que además Messi cuenta que su familia sufre en Argentina por un cúmulo de barbaridades de medias verdades que te dicen de Messi oiga en Argentina no han sabido aprovechar al mejor jugador del mundo eh no lo han sabido aprovechar afortunadamente ya está en casa que es aquí en Barcelona pero a mí todo es que realmente ver a Messi con este tono tan irritado tan crispado tan de calvario hombre es algo muy notorio eh eh

Voz 1991 06:54 sí es que yo lo digo siempre Messi ha tenido la mala suerte de coincidir con una de las peores generaciones en cuanto a talento sentina sin centro del campo sea carente completamente de talento en el centro del campo que es a día de hoy creo que no va a cambiar mucho tiempo donde se ganan los partidos realmente en el centro del campo y Messi solo no puede y ha sido capaz de llevarle a finales de la Copa América una Copa del Mundial que tienen que estar dando palmas con las orejas en Argentina por haber conseguido eso sí pero no aún así como el como es cierto que son ganadores como han ganado mundiales han ganado Copa América y están acostumbrados a eso pero coño en Messi solo no puede

Voz 0985 07:31 es que lo que dice Messi Yago es que la tienen cogida con él

Voz 1991 07:34 si no es así si hay gente pero si el otro día el no sé qué Televisión lo ve pido disculpas porque no me acuerdo en qué televisor lo vi pero que ponían un un una recopilación de periodistas argentinos será

Voz 0985 07:46 va va va va una detrás de otra

Voz 3 07:49 pero estáis locos no y los aficionados bueno esos esos son los peores

Voz 4 07:54 algo que no puedes entender en qué parámetros están fijando no cuando e incluso la selección lleva unos años en que los seleccionadores como perdón pues son un poco de risa no hay ni siquiera plan quiera de ahí como con gestionar eso porque porque es verdad que no son los mejores años de la selección pero es verdad que hay algunos buenos un puñado de buenos futbolistas también no sea que que el melón el papelón de Messi además que da la sensación de que choca contra una pared no que que le lleva a seguir apostando se queriendo triunfar

Voz 3 08:30 pues pierda a su país y que le gustaría ganar un título ahí los poco a poco

Voz 0985 08:36 no estoy de acuerdo a mí me me me me genera con un punto de ansiedad porque aparecer en la entrevista del también dice que la familia que déjalo Leo déjalo no vayan más pero quiere volver y quiere ganar pero como dice Menotti creo que la frase esté Menotti creen que Messi es un milagro el milagro va del balón y las apañan a Messi oiga esto no funciona si es que a finales que supone una carga de un estrés tres emocionado tremendo

Voz 1991 08:58 siempre que si no se puede vivir así cada vez que vas con la lupa mima y aparte que Messi quiere ganar un título es mundial evidentemente mucho mejor no sé si llegará o cómo llegará a mejor dicho al de Mundial porque llegar va a llegar porque la comparación con Maradona siempre va a estar ahí por el puñetero mundiales así en Argentina hasta que no hagan un Mundial no será como Maradona lo tienen así es que es así os es por el puñetero mundial que no es poco eh que no es poco las cosas como son

Voz 0985 09:25 también tendrían que ver que Messi lleva trece años sin bajar los brazos y siendo cada año mejor por supuesto en el caso de Maradona cuidado eh hay un momento que baja los brazos por decirlo de forma diplomática

Voz 1991 09:37 el tema Piqué Marañón que te pareció

Voz 4 09:41 bueno yo voy a parafrasear a a otro mito del barcelonismo que dice plantón en rueda de prensa creo que fue en el Bernabéu dijo que que el puto amo en la tele

Voz 6 09:51 pues en este caso en la tele es Gerard Piqué

Voz 4 09:55 eso es cierto si fuera ve la tele lo cual yo creo que comete muchos errores fíjate que el otro día creo que estuvo muy acertado en Girona Iger dijo ha dicho haciendo compasivo hay novillos pero yo creo que la cabra tira al monte y que a él le gusta demasiado este juego

Voz 3 10:14 marcha al echar el

Voz 4 10:17 ahí está nada nada en el barro como nadie y yo creo que se equivoca yo creo que no gana nadie no gana ni él miran al fútbol niegan al derbi jugó Anzo a provocaciones que a mí además bueno programas ayer la resistencia ahí bueno pues más o menos gracioso pero creo que preparar una broma la tiene preparada en la que incluye al español en un comentaré además sobreviví mero hacer chicos como haciendo chistes de ricos y pobres yo creo que este debate sobre los límites del humor yo creo que es para humoristas y para la ahí para profesionales a los futbolistas hay otros códigos pocos que hay que digamos que juzga se quede con todo esto tampoco quiero que él tiene la libertad absoluta puesto al Ibex para decir lo que quiera eso por delante y por otro lado también quiero decir hay que decirlo que es verdad que en el campo el Espanyol se le ha tratado muy mal y la forma muy por decirlo así parca veinte muy mal educadamente yo no menos orgulloso de eso pero yo creo que no todo es justificable tampoco por su parte que un profesional del fútbol cobra dinero está obligado a mantener ciertas formas en lo que refiere a lo que se refiere al al juego yo yo hay sí que lo veo claro por lo menos a mi me gusta ese tipo de deportistas ayer podía haber hecho una broma perfectamente porque tiene más dinero que es Sergio Ramos ilógica pasa yo creo que meter al Espanyol tenían semana never be ya entra dentro de eso pudren ingresamos de de la picaresca suya yo creo que eso puede lo está bien y lo subjetivo o todo la gente que le va a quitar importancia yo tampoco creo que esto sea para perder ensueño pero sí a que que bueno es un cliente que al final del partido de ida Torrejón que hay mucha Policía que que con Francia no haya fin llegados de dos equipos rivales no se cambia entradas en temen los bolsas español de fíjate no estamos hablando de que bueno de que sigue metiendo cizaña aunque es verdad que tampoco es para tanto pero yo creo que se equivoca más creo yo

Voz 0985 12:21 Jordi bueno se ha producido una ofensa in cuando se produce una ofensa una ofensa se produce cuando un colectivo se sienta ofendido es indiscutible que la hinchada la afición del Espanyol se ha sentido hoy el club le he dicho sí pero tú también por supuesto eh porque digo porque ya lo ha verbalizado lo ha verbalizado pero la hinchada veces no la podemos escuchar pero la hinchada ofendido por lo tanto se ha producido una ofensa ni Piqué ni nadie tiene que ofender a nadie a mí me dijeron que ofensa significa cuando haya alguien ofendido iraníes todo no me gusta a mí no me hace gracia de hecho no me ha hecho gracia todo el serial este el tuit auto invitando ser luego se ocupa me deja no me deja ya sé que al final Yago esto ha visto toda España tú le preguntas a alguien que ha dicho Pedro Sánchez casado y algunos habrán otros no lo de Piqué lo sabe todo el mundo buena eh

Voz 1991 13:14 te digo una cosa es lo que ganan

Voz 0985 13:16 quién él no enterarse lo que dicen y San Cheney nada pero entiende me entiende me afinado todo Gianni todo esta película no me gusta a mí tampoco me hace mucha gracia todo esto inmersos la ofensa ahora bien hay un pequeño un pequeño atenuante que es cuando las cosas se dicen dentro de un programa de humor porque dentro de un programa de humor siempre Marañón no sea qué te parece podemos ver si el ánimo es de injuria o el ánimo este juego diversión no sé si me estoy explicando eh si se de ella

Voz 4 13:46 le doy por eso por eso yo creo que no hay que sacarlo tampoco valen pero con pero digamos que no que no beneficia a nadie que eso pero que la prepara de que

Voz 3 13:56 vamos a ver es que la historia es una cosa es una cosa es que surja

Voz 4 14:02 ya venimos con con polémicas de otras

Voz 3 14:05 claro estos dos líneas no

Voz 4 14:07 así que la afición ha sido muy educada con pique y en la línea de que él siempre algo pues con aquello español de Cornellà y con otros gestos hizo cuernos que vino él se mueve muy bien en ese ámbito pero no se da cuenta de que es un riesgo que es mejor no correr porque ganamos todos no se corren esos riesgos comportamiento deportivo yo creo que excluye de ese tipo de juegos en el en la frontera que es muy divertido pues igual que a la gente que llevan y le viene las cosas pues pues dirá pues es que es una broma no pasa nada pues seguramente pero pero yo creo que mejor por otro lado no hay siete mil temas de los que hablar en mi semana del derbi que no podíamos calentar de esa manera te digo que es un par de olvidar es que era de todos es que alguien

Voz 1991 14:57 una cosa es yo creo la diferencia eh el el que surja una broma ahí venga bengalí pues en el Espanyol no sé que es otra cosa extraer te lo preparados de casa para pegarle en el español yo creo esa es también la gran diferencia el que surja de forma espontánea y otra es decir ya porque ya trajo desde casa lo de los cánticos al Espanyol de la camiseta le dejó también no sé que sea quiero decir que que venía ya con la consigna de atizarle al español y ya está

Voz 4 15:21 que que en el programa El tuvo cosas muy buenas él él de que yo llego a al al a los cánticos de a los cánticos del Inter el público Wakaso y de ahí el rabo antes de la le quitó hierro a creo que ahí estuvo estuvo fantástico vi vienes saliendo yo creo que que que estaba haciendo una entrevista muy interesante poner nombre pues siempre es que da la sensación de que siempre quiere quedar un poquito es ser un poco más listo que los demás

Voz 6 15:48 me parece que a veces de inteligente la inteligencia es también inteligencia

Voz 4 15:52 emoción al yo creo que él tiene una inteligencia de otro tipo la emocional a manejar auguró

Voz 1991 15:59 yo estoy de acuerdo mañana prometo

Voz 3 16:01 hablamos cien por cien de fútbol hoy tocaba esto por donde teníamos

Voz 1991 16:06 hoy todas las declaraciones que ha habido mañana sus Pardeza analiza

Voz 3 16:09 vamos sólo fútbol vale muy bien pues mañana hablamos

Voz 1991 16:13 los de este Barcelona Espanyol que pase lo que pase será apasionante porque es un derbi catalán Marañón Jordi un abrazo a los dos hasta mañana