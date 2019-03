Miriam Gutiérrez: "Mi vida no ha sido fácil, por eso siento aún más orgullo por llegar hasta dónde he llegado"

Voz 1991 00:00 si para el tramo final de El Larguero unos empezamos acostumbrar y es una buenísima costumbre el traer campeona sale estudio de la SER es que hoy tengo otro cinturón al lado hace tres semanas tenía un cinturón de campeona del mundo ahora tengo un cinturón de campeona de Europa Marta Casas muy buena

Voz 1509 00:16 la Yago buenas noches porque la invitada de hoy merece

Voz 1991 00:18 el reconocimiento que se lo ha currado un montón desde la semana pasada que además lo comentamos en el Larguero es campeona de Europa

Voz 1509 00:24 sí además historias que merecen contarse ya hay protagonistas que merecen que les pasen cosas buenas y les lleguen alegrías es el caso de Miryam Gutiérrez boxeadora jardinera y madre de dos hijos ahora mismo tiene treinta y seis añitos lleva metida en los deportes de contacto desde los catorce años su historia es todo un ejemplo es una historia de superación es la historia de una mujer que volvió a coger las riendas de subida hay que decidió luchar y no hacerlo sólo dentro del ring a los diecinueve años embarazada de su primera hija fue víctima de violencia de género recibiendo seguro los golpes más duros de su vida supo levantarse supo reconstruir su vida y encontró además una nueva familia en en el boxeo ha ganado cinco veces el Campeonato de España ya hace una semana como dices Yago estábamos precisamente aquí en más o menos a esta ahora en el Larguero contando que la Reina Miryam Gutiérrez acababa de proclamarse por primera vez en su carrera como campeona de Europa dijimos que a ver si se pasaba un día y aquí la tenemos en el larguero

Voz 1991 01:17 hola Miriam qué tal buenas noches cuántas veces ha mirado este ciento uno que tenemos ahora mismo justo en medio porque ya te diré que me lo dieron no me

Voz 1 01:24 harto del CB en una cosa

Voz 1509 01:27 Dago sí sea apartado de él porque esto todavía no lo han contado nadie pero unos días atrás el pasado martes creo que hay un pequeñín de seis añitos que lo llevó al colegio hoy la Separ un ratito

Voz 2 01:37 cinturón y fui avisada por su profesor que nos puso en claro por qué no sabíamos nada supuestamente el niño me lo había dicho por la mañana yo le había dicho que si bien

Voz 1 01:51 tengo que no dejó ni acercarse a la mochila no no no no la de la verdad que bueno

Voz 2 01:55 sí se viendo dónde va guardado vale que es una pequeña bolsita el año el niño con picardía la dejó así encima de la mesa para que no me diera cuenta vale abultada Dita para que yo cuando pasará por el salón viera que hay un bulto grande y que

Voz 1 02:09 parece que el Valencia no pues

Voz 2 02:12 en ni corto ni perezoso llega El Nene eh mira que supere esta estuvieran en el baño limpiar no son los dientes para que niño corriendo metiera sin sin sin nada

Voz 1 02:22 es además si UPA lo metiera

Voz 2 02:24 entonces su mochila con mucho respeto le dice yo me encargo y capaz de mi mochila mandato que marido Mi marido extrañado por el peso porque esto pesaba más lo que llevaba el niño la lo mete dentro de de su furgoneta luego la vuelva a saca para que super no se diera cuenta de lo que pesaba su maestro

Voz 1 02:43 claro es que el PSOE montó hasta aquí hasta quién no

Voz 2 02:46 sacó en en el momento de comedor más en el momento de la clase con el cinturón para

Voz 1 02:52 pero Miriam sabes por qué dice eso no

Voz 1991 02:54 porque está orgulloso correcto no creo que esa es la lectura de mí

Voz 2 02:58 para mí ha final pues tu come te das un beso le dices que eso no lo hace porque no se deberá hacer vale

Voz 1 03:03 pero eso es lo que era la media que no puedes evitar lo que vaciló en sí

Voz 1991 03:08 tu colegio diciendo esto es de mi madre que es campeona de Europa que no te imaginas eso yo creo que lo que más le hace sentir un orgullo es que la gente que quieres se sienta orgullosa de ti Solomon

Voz 2 03:20 bonito yo te lo digo de verdad o sea yo desde desde que me proclaman campeonas de Europa para empezar lo que yo tengo lado que mi entrenador la gente que tengo alrededor tanto mi familia como a mis compañeros Mis amigos a toda la gente que estuvo apoyándome Tommy municipio de verdad sea el ese afecto y ese cariño en el cual yo ahora mismo estoy viviendo no para mí es un honor que que lo hayan cogido así que estén prestando atención a al boxeo femenino para mí más todavía sea con mucho más orgullo

Voz 1991 03:52 ha pasado una semana desde esa desde ese combate te has recuperado Yao todavía te duele cuánto tarda uno en recuperarse después de un combate tan tan tan potente y con tanta tensión

Voz 2 04:02 pero yo te digo una cosa yo el domingo no me podía mover yo estaba preocupada Jero por favor dime que me está pasando que ha pasado algo porque yo el el viernes estaba bien después de de combate y todo estas yo me imagino que era la adrenalina que la tienes el sábado estaba perfectamente todavía no asumía nada era como el domingo no fuimos de cumpleaños toda nuestra pequeña tribu hay o lo digo no podíamos

Voz 1 04:29 no no porque en Madrid hasta el culo y todos que estuviese pasa un camión por encima del muy malamente

Voz 1991 04:37 Jero también está acudía a su lado que es el entrenador Alajeró qué tal buenas noches

Voz 3 04:41 bueno se emplea pues me imagino que le dijiste

Voz 1991 04:44 Miriam esto normal no para mí era normal

Voz 3 04:46 Clemente porque yo subo sabía la tensión que de que tenía al principio del combate sea yo cuando empieza cuando empiezan los himnos hizo la toco la espalda a la veo que es como una piedra defienden mal empieza el himno de España empieza a llorar digo vaya dos primeros asaltos que me va a dar esta no así fue y lo que tenía eran agujetas pero sado pero no de no no de los golpes sin tensión tensión tensión afinarse segrega un ácido láctico llega una fatiga entonces a la adrenalina te engaña durante veinticuatro horas pero es que el boxeo en cuarenta y ocho horas saber dónde meterte pensaba en ellos

Voz 2 05:21 sí efecto retardado de exclusiva

Voz 1 05:23 qué pasa luego has vuelto a ver el combate

Voz 3 05:27 sí sí Levy lo habéis analizado imagino o

Voz 1991 05:30 simplemente verlo por disfrutarlo yo lo vi por por saber dónde falle pues saber que se pero

Voz 3 05:37 de verlo relajado decir voy

Voz 1991 05:40 disfrutar de cuando ha sido campeona de Europa tu ya estabas diciendo pues aquí no me gustó aquí no que ha venido aquí

Voz 2 05:46 claro claro

Voz 1991 05:47 sano para en la cabeza hasta no yo no sabía hoy

Voz 2 05:50 la mente no sé que la pasa me levanto pensando en esquivar izquierda izquierda derecha mete pero es un gancho así esto y luego me voy todo el día a lo mejor voy moviendo me digo yo hago aquí va esta por aquí iba hoy por lo que es bueno

Voz 3 06:02 que ya lo vea ella ella lo vea ella lo pueda analizar táctica y técnicamente y ahí es donde podemos ver lo lo sé

Voz 1991 06:09 yo creo que la clave es no regocijarse en la victoria es decir analizar incluso que ha habido fallos en la victoria tapón en la derrota quiero decir que de todo eso puede sacar lo positivo de todo se puede sacar lo negativo de lo que aprender que no es fácil no porque cuando una dices soy campeón de Europa lo he hecho perfecto es así para

Voz 3 06:28 porque sabes sabes lo que tienen uno mucho menos demandas lo que nuestro deporte que minuto uno del primer tañido de la campana que prepara para perfilar tienes que tener eso claro y la adversidad se supera superando las frustraciones y cómo se superan las frustraciones con pocas expectativas y cómo consigues las pocas expectativas no anclado en el pasado no pensar en el futuro vivimos el presente con muchísima atención eso es el boxeo

Voz 1991 06:54 ahora lo irán viendo lo los oyentes pero mire han venido aquí

Voz 1 06:58 arriba de palmeras o lo digo mira ha sido llegar chocolate bien no las cuestiones que mira yo entreno con con G

Voz 2 07:06 la escuela pero también por la por el tema familiar también entrenó con José Carlos en el Boxing Center en Torrejón que lo tengo muy cerquita para para tener ciertas es cierto tiempo

Voz 1 07:17 sí sí sí

Voz 2 07:17 entonces es que lo que pasa hoy medido para ya a entrenar me he visto con un ramo con palmera asco con una locura ahí yo digo bueno voy entre no ya me voy hago yo organizo ataque ahí me han hecho una encerrona y claro sí sí Palmer Italia estoy que bueno ha tardado en coger una

Voz 1 07:36 pero yo no estoy a dieta cuando pasado el control de seguridad dicho has cogido

Voz 2 07:45 y es eso al final creas que no es un pequeño sabes una pequeña alegría que te dan porque saben que yo Símbolos Hay así la cogió yo

Voz 3 07:53 no es que no mirarlo sabes que ya pelea en tres semanas está lista ya otra vez escúchame Si no

Voz 1 08:02 por entrenar trece de abril aquí hoy viernes solamente con el látigo de proteína

Voz 3 08:06 pues posiblemente te hubiera contestado sólo en monosílabos

Voz 1 08:08 bueno plan no se merece El Larguero esa era la pregunta hubiera tardado

Voz 2 08:16 cinco minutos en responder

Voz 1 08:18 tomar otra merita una entrevista te voy a coger la palabra eres boxeadora campeona de Europa

Voz 1991 08:25 tú eres jardinera y madre de dos niños como te apañan

Voz 2 08:29 esto esto también yo lo lo pongo también una pequeña lo pongo con el boxeo también porque porque a finales disciplina

Voz 4 08:36 no

Voz 2 08:37 y a finales una organización en el cual que para llevar una casa tienes que estar bien organizada luego también en el mundo del boxeo tiene hace lo mismo pues entonces yo lo llevo todo acabó es como un pequeño roce entre mil niños en mi marido también deportista he luego también trabaja luego también estamos en casa sea esto al final como digo yo suelo es un equipo si el equipo va bien espalda con espalda todos vamos a una si hay cualquier tipo de contradicción va a ir todo mal ten en cuenta que tenemos encima dos dos cambios una niña de catorce años adolescente complicada edad vale con un niño de seis que está empezando a ser complicado también entonces qué es lo que pasa aquí tenemos que tener mucho unión entre misma ley yo para saber escuchar y tener mucho tiempo para hablar quiso fundamental en cada familia vigas del boxeo

Voz 1991 09:25 a día de hoy no hoy por hoy no

Voz 2 09:27 se puede vivir del boxeo ahora la verdad que estamos en un punto

Voz 1 09:33 muy bueno en el cual bueno como actual campeona de sería a partir de ahora cambiará quiero decir

Voz 2 09:40 no no no me refiero sí yo ya digo algo

Voz 1 09:43 claro que voy a ir no por una Europa que sea cinco veces campeona de España y que desde hace una semana sea

Voz 1991 09:50 campeona de Europa no viva de esto me parece una locura

Voz 1 09:53 pues sí pues tal cual es

Voz 2 09:57 complicado lo tengo yo como mi semis caballeros Sami caballeros están en el mismo punto que estoy yo sabes iría ahora mismo toda la reina que hay en el mundo del boxeo tampoco se dedican exclusivamente a lo mejor te puedo decir te queda alguna que tienen que tiene ese privilegio pues que ese Depor

Voz 3 10:14 pues bendita no no sé si es muy afortunado que se prepare para cuando no lo esté que no nos olvidemos no que camino en el mundo del boxeo que aquí hay mucha gente que le gusta hacer juguetes rotos en el mundo del boxeo que tengan cuidado para que tengan cuidado lo mismo me preocupa sobre todo el boxeador en la persona el ser humano no hay hay muchas veces que el único que a veces sólo ves la el billete del dólar ir hoy lo importa es que son personas que están jugando la vida hay que ser conscientes tenemos que hay gente que utiliza durante un tiempo una persona se lucra y luego deja este coge otro también si son máquinas de hacer juguetes rotos eh

Voz 1991 10:49 muchos yo me imagino que la esperanza que tendréis también es que a partir de esto empiecen a salir patrocinadores mucho más potentes no sea llevas un cinturón de campeona de Europa

Voz 1 10:56 no lo tiene muy poca gente es lo que yo te quería

Voz 2 10:59 decir ahora mismo los patrocinadores también están empezando a ver cómo este deporte está empezando realizarse en femenino y masculino y entonces esa es la suerte que se tiene que están prestando atención patrocinadores fuertes para apostar por la verdad es que ahora mismo es un es un momento muy dulce en el cual yo no estoy sola yo tengo mi equipo detrás en los que están conmigo donde yo también tengo que tener los pies en el suelo que eso lo primero que tengo que tener vale porque se tiene mañana no entonces yo lo que me están haciendo es formarme tanto a nivel físico para lo que viene para lo que no viene como a nivel mental por lo que pueda por lo que puede venir claro sí por lo demás yo estoy súper agradecido de tener un pedazo equipo comer que tengo y que no sólo fue algo donde estos se llena el billete vale donde yo a mi yo los tengo que agradecer de que yo me voy formando en otra serie de ámbitos

Voz 1991 11:52 hay que decir que tú practicar artes marciales

Voz 1 11:55 desde desde joven no si te gustó desde siempre vamos

Voz 2 11:58 siempre me gustó me ha quedado gente pasa con Kato

Voz 1 12:00 hace años ya has full contact

Voz 2 12:03 equipo que si lo que es todo el tema de pies y manos lo hasta qué ya te tienes una pequeña lesión ya te te te vas para el boxeo porque es lo mismo pero de cintura para arriba sin tener que mover nada hay que yo me hubiera lesionado

Voz 1991 12:17 Miriam cuánto has tenido que pelear y cuántos tenido que pasar hasta llegar a lo que viviste la semana pasada de ser campeona de Europa imagino que mucho ahora comentaremos lo que quieras que comentemos lógicamente pero no ha sido una vida fácil

Voz 2 12:32 no no no ha sido fácil pero por eso hoy en día me siento orgullosa de llegar donde he llegado hasta donde Izquierdo llegan sea me siento orgullosa porque porque yo ahora mismo estoy disfrutando de un camino en el cuatro y quiero estar sobre todo ese camino ya si llega o no llega ya te da igual pero sobre todo disfrutar de lo que estoy haciendo me siento orgullosa

Voz 1991 12:49 hay que decir que bueno es un tema que tengo mucho respeto y cuando alguien quiere hablar de esto y darle visibilidad creo que hay que aplaudirle porque hay que abrir muchos ojos en muchas mentes pero tú con diecinueve años vives un capítulo terrorífico no podríamos

Voz 2 13:02 uno de los pero de mi vida de los pero hace Mi vida de de de sentir por un lado vergüenza en no es decir nada en no haber puesto el grito en el cielo para pedir ayuda cosa que eso hoy en día sigue pasando yo hoy en día tengo que decir que por eso estamos haciendo las ponencias correspondientes para poder ayudar un montón de gente tanto femenino como masculino porque hay mucha gente que está pasando por ésta por este pequeño capítulo que es horrible yo me siento igual de de afrontarlo de decirlo y de de de hacer la voz porque sé que ahora mismo estoy estoy butano entonces cómo ayudó yo lo hablo abiertamente en decir verdaderamente lo que me pasó que fue momentos fueron momentos muy malos en el que el levántate es muy difícil porque piensas que para empezar que me esto no te puede pasar eso lo piensa ir de segundo como puede ser que un hombre pueda pega unos opción tan grande que te parta la mitad de la cara

Voz 4 13:58 estando embarazada de ocho meses eso es lo que a mí no me entra

Voz 2 14:03 no sigo diciendo que lo que deberían hacer es poner un poco las leyes que fueran diferente sobre todo poner un poco hincapié en los cambios que deben de haber porque también me he enterado de que el lunes mismos

Voz 4 14:15 ha vuelto a cargar a una mujer

Voz 1991 14:19 eh tú tienes dieciocho años estás embarazada de ocho meses que recibes tal paliza que te provoca un parto ha adelantado

Voz 4 14:26 no te voy a ser sincera recibí tal puñetazo que me giro y que haya suelo con la panza puñetazo muy

Voz 2 14:37 es Rayco que me sacaba dos cuerpos

Voz 4 14:41 cómo acabó todo aquel asunto pues acabó en comisaría

Voz 1991 14:44 algún comisaría haciéndolas que acabó con este tipo a qué pasó con este tipo

Voz 2 14:49 pues no no no fue a la cárcel no orden de alejamiento en el cual estoy diciendo que un tipo que agrega a una mujer

Voz 1991 14:58 que está embarazada de ocho meses le provoca el parto porque se adelantó ese reparto por la paliza tú vas a ir con la cara magullada completamente ese tipo estaba en la calle

Voz 2 15:08 déjame sí estuvo lo tiene correspondientes calabozo y una vez que salió de ahí pues no tenía un un X de distancia para acercarse uno acercarse

Voz 1 15:19 me parece muy bien pero yo te estoy hablando ya

Voz 2 15:21 hace catorce años cuando era mucho las leyes porque ahora te puedo decir que han cambiado porque te lo pone

Voz 1991 15:25 gracias a Dios vale pero sí

Voz 2 15:28 sigo pensando que se siguen quedando cortos

Voz 1991 15:30 yo también lo creo la verdad ha vuelto a ver a este hombre no

Voz 2 15:34 no tengo la suerte de que no el cubrir su camino yo cogí el mío yo las respeto sinceramente a mí me da mucha pena porque lo único que espero que sea ya que se haya curado de tu de su pequeña capacidad de pensamiento de Suu porque al final yo pienso que también tiene un problema o esto muchas veces lo hablamos nosotros que esa persona también

Voz 4 16:01 es afectado

Voz 2 16:02 me desde luego algo no funciona bien no no no pero sería sea por eso digo que me puede llegar a dar hasta pena que una persona no nota el cual sí sí porque esa persona también tiene un problema es una persona seguramente en algún momento de su vida lo pasamos mal irá quien fue su foco de soltar toda su ira soltar toda su desconfianza y soltar todo su descontrol la persona que sanearlos

Voz 3 16:27 tiene que estar una persona que reafirma la agresividad

Voz 5 16:30 a una mujer como sea

Voz 3 16:33 peor no se puede estar yo creo no miras hacia atrás también es cierto que una persona en ese

Voz 1991 16:37 Estado no puede estar en sociedad

Voz 1 16:40 pero luego lento y traten donde le tengan que tratar pero mira tenía la autoestima

Voz 2 16:45 la tan sumamente baja

Voz 1 16:47 hacía sentirte culpable de todo lo que le pasaba

Voz 1991 16:50 es que ese es el juego del maltratador que estoy seguro que tú llegaste a pensar

Voz 1 16:54 qué bien la verdad yo claro

Voz 1991 16:57 eso yo creo que ya es tocar fondo a partir de ahí uno se tiene que llegar a pensar escúchame has tenido otro otro algún otro episodio algún otro capítulo con este hombre o era la única vez que te quiero decir hubo antes algún indicio que te decía tú no te das cuenta

Voz 1 17:15 al final son son micro machismo que poco a poco

Voz 3 17:18 sea con Werder

Voz 1 17:20 no sólo golpear esa trato psicológico una voz una voz claro has estado salgas con tal

Voz 1991 17:29 poco a poco el control pero eso sí yo ya ni por asomo claro lo que te digo que le dirías a alguien que está en su casa pueda estar teniendo estos indicios o pueda estar viviendo os tras esto me suena esto que me están diciendo me suena qué le dices a esa persona que está en casa pues que que que

Voz 2 17:49 tiene que dar la voz de alarma porque son cosas que no son normales sea para empezar en el ante todo lo que tiene que haber una pareja mucho respeto mucho cariño y mucho amor cuando eso no lo hay hay algo más

Voz 4 18:01 no

Voz 2 18:01 algo pasa porque yo como digo si no quieres no quieres cada uno por su lado idioma de todos se acabó la historia no Imaz pero tú tienes que ser feliz tú tienes que disfrutar de la vida tus sueños es lo que tienes que hacer es ir a buscarlos no una persona que esté frenando para que no tenga sabes

Voz 4 18:19 los

Voz 2 18:20 esa es la diferencia y hoy en día yo puedo decir que tengo todo lo que tengo porque tengo una pareja en el cual me está apoyando esta muerte conmigo está está conmigo

Voz 1991 18:30 camino para todos de la mano es que ahora tienes si me lo permites ahora tienes una pareja antes tenías una persona que estaba a tu lado que es muy diferente a una pareja una pareja y otra persona que está a tu lado es alguien que está ahí y que salió por donde salió me imagino Miriam que lo más complicado es levantarse de eso porque eso es

Voz 1 18:48 de que tarde mucho tiempo

Voz 1991 18:50 imagino que es reencontrarte volver a buscar tu vida tu camino en tu vida imagino que te ha ayudado mucho no el volver a hacer deporte para salir de todo eso

Voz 2 18:59 estaba deseando yo estaba deseando de hecho otra de las cosas que yo temía muchísimo era él decidí ir a la persona que tengo al lado todo lo que pasaba

Voz 1991 19:10 entre muchas veces por vergüenza de lo que me está pasando

Voz 2 19:12 por todo por vergüenza por sentir de que yo no le volvió a coger el teléfono o por sentí de que

Voz 4 19:18 pues muchas cosas por muchas cosas porque después de ese capítulo estuve este es un tiempo largo sin ir al gimnasio

Voz 2 19:26 sí claro yo tardé casi que ya tenía casi tres años y medio cuatro años casi fue cuando ya la enganchó la cogió dirá tirado ponte las vendas ahí la niña le destrozó el gimnasio vale suscitó

Voz 1 19:41 pero lo hemos criado allí a saber deportista dijo no lo cargó sí tenía claro lo peor de todo es que le ponía

Voz 2 19:53 la pelota de tenis que era lo que utilizamos para empezar a esquivar a hacer cosas a una niña que lo único que hacía era digamos

Voz 1 20:01 no se lo buscó y lo peor de todo que dijo

Voz 4 20:08 esto lo va a pagar tu madre hay más

Voz 1 20:12 de todas formas antes de que Coto

Voz 3 20:14 bueno me sale el rollo educador no cual sólo mejores cómplices de cualquier tipo de violencia el silencio y la vergüenza sí sí claro micrófono yo quiero decir que ni miedo que nos abruma el silencio y la vergüenza que la gente cuando tenga estos problemas cualquier atisbo de violencia que se notifique que alcen la voz que levanten la mano es lo principal pero claro la gente cuando pida ayuda o dice algo necesita gente al lado que esté formada también yo cuando ella me vino con con ese problema yo no estaba formado pero me preocupe me preocupe acababa de empezar con la Fundación y demás me dedicaba un poco más a la exclusión social ayudar a los niños del barrio y demás y tal y tuve que aprender a tratar con este tipo de violencias

Voz 1991 21:00 Figar en la no bueno gracias a Dios lo supera este seguir entrenando te imaginas te en algún momento que iba a tener algún día este cinturón lo habías imaginado siempre el día que te lo pusieron que sentiste

Voz 2 21:15 ah yo que sé me puse a buscar

Voz 6 21:21 a ver yo hay Cari no porque yo suelo yo

Voz 1 21:26 yo no me lo puedo no no pude evitarlo de pero empecé yo era yo y empezaron a a todo el mundo en el Casino Gran Madrid era un drama vaya escenario además porque además

Voz 1991 21:37 es es es un un lugar clásico para este tipo de de veladas

Voz 1 21:41 bueno es un clásico desde que me inventé yo formato bueno no es la primera vez que hemos visto muchas veladas más grandes veladas es de sí sí sí sí ahí no peleado mindundís gracias a todos por eso digo hola

Voz 3 21:55 la novena ocasión que creamos la casino Boxing series el Casino Gran Madrid que no tendremos vida para agradecérselo de apostar con un deporte que en esos momentos estamos hablando hace tres cuatro años todavía estábamos en el reverso tenebroso porque a todos nos apuntamos a la boda sobre quién no conoce a alguien que haga boxeo ahora

Voz 1 22:12 bueno no todo el mundo pero a la redacción pero pero hace cinco años años no había nadie no no estamos en el ostracismo no estábamos estigmatizados estos raros mundial y ahora qué

Voz 4 22:27 ahora a por qué vas

Voz 2 22:29 no pues mira ahora mismo

Voz 1 22:31 estás mirando pero no puedo evitar

Voz 2 22:38 pues lo que lo que estamos haciendo además prepararnos para una pelea que tenemos ya en Barcelona tengo apuntaba en Barcelona Si luego después de ahí yo le tengo que dejar esa faceta ya tanto Ajero como Óscar Sánchez que mi manager y lo que yo llamo mueva los hilos correspondiente

Voz 1991 22:56 porque la Reina eso lo

Voz 2 22:59 yo lo puedo decir jefe en mi tribu

Voz 3 23:01 no te lo poco yo así la reina porque porque ella decía siempre es que me tratan como una reina es que me tratarán digo no compañera mía te tratan como una persona más lo que pasa que tú vienes de un infierno correcto me entiendes ciudad Benín en un infierno y tratarte como una persona normal te crees que te están tratando como una reina

Voz 1 23:20 piensa que es lo habitual exactamente eso es lo que tiene que ser lo normal pues un mote bien puesto valiente muy bien y además una regla eh no con corona pero sí consciente fue en esa chaqueta que lleva así no me en mina con intriga a es verdad somos así de chulos porque es diferente no hay más

Voz 1991 23:40 es bonito hombre Miryam Gutiérrez enhorabuena enhorabuena por este Campeonato de Europa es un placer recibirte en este estudio el ver aquí este cientos de campeona del mundo que has currado muchísimo lo tienes más que merecido eres un ejemplo para mucha gente sobre todo lo que tienes más que estar más orgullosa es de de ser un ejemplo de la gente que te quiere tienes alrededor porque luego la gente de fuera va y viene no tengo muy claro los que tienes al lado van a estar al lado siempre y creo que son los que más van a valorar lo que has peleado lo que ha sufrido lo que ha llorado para llegar hasta donde ha llegado y sobre todo esa descendencia que tienes maravillosa que seguro que va a recibir una educación fantástica porque es de una persona que lo ha luchado toda la vida que nada que que que vayas a por todo que ojalá volvamos a hablar pronto porque es que has vuelto a conseguir algo importante y estoy deseando el recibirte de nuevo este estudio volver a hablar contigo con otro cinturón y puede ser de campeona del mundo ya sería la reina

Voz 2 24:33 claro por eso vamos

Voz 1991 24:36 Jero un placer ya charlamos hace un tiempo creo que en aquella fue lo del tema hermano mayor

Voz 3 24:41 sí sí sí y nada

Voz 1991 24:43 es que es un placer volver a coincidir contigo oí seguir charlando de un deporte que me encanta

Voz 1 24:49 no practica no lo practico todavía me encanta que todavía me gusta mucho hablar ya

Voz 1991 24:57 así que nada enhorabuena los dos vuestra casa cuando queráis nada que mucha suerte en el futuro vale