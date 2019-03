El Larguero: La previa del derbi catalán y la historia de Miriam Gutiérrez (29/03/2019)

Voz 1804 00:00 a las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos

Voz 1991 00:49 al larguero de este veintinueve de marzo día en el que tras el parón por los compromisos de la selección ha vuelto el fútbol de Primera División y lo ha hecho con un partido el que esa celebrado en Montilivi entre el Girona y el Athletic ya terminado con victoria visitante se adelantaron los locales con gol de Stuani que ya lleva diecisiete esta temporada espectacular la temporada de Stuani con el Girona este año en el segundo tiempo no llegaron los goles para el conjunto vasco primero Iñaki Williams después Raúl García los dos de cabeza para el uno dos definitivo de esta forma el Girona seguirán décimo segunda posición de momento tranquilo treinta y dos puntos y el Athletic se pone con cuarenta en octava posición ahora mismo a tres de los puestos europeos de hecho acaba de empatar a cuarenta puntos con el Valencia que séptimo

Voz 1 01:34 está a tres del Sevilla que sexo

Voz 1991 01:37 lo que es el que marca los puestos europeos este fin de semana se enfrentan estos dos equipos el Sevilla y el Valencia con lo cual el Athletic ya les rascado puntos a al menos uno de estos dos equipos sino a los dos en el caso de que empate para mañana otros cuatro partidos a las cuatro y cuarto en el Camp Nou derbi catalán entre el Barcelona y el Espanyol donde en tibio va a estar Leo Messi que abandonó la concentración con Argentina tras arrastrar esos problemas de pubalgia Messi ha concedido además una entrevista a una radio de su país Radio Club octubre en la que ha hablado prácticamente de todo entre otras cosas sobre cómo vive sobre cómo gestiona todos esos palos que caen en su país cuando juega con la albiceleste ha dicho esto Messi

Voz 1293 02:17 la gente cobra todo lo que se manejan todas la APA así todo lo que nosotros queremos hizo entrar era entonces lo que va a la selección porque no te quieren ahí de esa cosa también pero no me importa porque eso quiero estar en las

Voz 1991 02:35 pues es lo que ha dicho el Leo Messi que desde luego se nota mucho los comentarios que llegan de de su país cuando el escena estará haciendo prácticamente en reverencias cada vez que va con la albiceleste el problema de Leo Messi no es el cuando juega con la selección es lo que tiene alrededor que es un desastre la selección argentina el otro día contra Venezuela el practicamente lo mejor y lo único de de las selección argentina fue Leo Messi el resto en el centro el campo no tienen centro del campo arriba mirando además la nómina que tienen de jugadores parece mentira no que que lo hagan goles en defensa son aún un auténtico desastre tiene mucho mérito lo que ha hecho Leo Messi llevando a esta selección a finales de la Copa América y la final de un Mundial sin conseguir un título que esa es la espina que le queda al delantero del Barça pero que luego no se es el yo es que creo que son injustificados los palos que le gana a Messi pero me da a mí que eso ya no hay que lo cambie antes de ese partido a la una de la tarde Getafe Leganés derbi madrileño a las seis y media duelo dramático en Balaídos entre el Celta de Vigo y el Villarreal con la gran novedad e gran esperanza gallega porque es la vuelta de Yago Aspas veremos si para estar de inicio para jugar algunos minutos en el segundo tiempo ahora mismo el Celta de Vigo está a cuatro puntos tanto del Villarreal que su rival de mañana como del Valladolid en el caso de que el Villarreal le de por ganarse el partido el Valladolid gane su partido al la Real Sociedad estaríamos hablando que el Celta de Vigo estaría a siete puntos de la salvación ya quedan poquitas balas en la recámara eh esto ya en vida

Voz 2 04:08 está encarar su recta

Voz 1991 04:11 final con lo cual Celta Vigo necesita ganar mañana sino sometería en problemas gravísimos en el conjunto gallego veremos eh nos queda para las nueve menos cuarto el partido entre el Atlético de Madrid y el Alavés en Mendizorroza en Segunda División ha jugado un partido Málaga uno Sporting uno en baloncesto partidos correspondientes a la pena la última jornada de la Euroliga de la fase regular ha jugado el Baskonia contra el Anadolu Efes Isaac complicado muchísimo la vida porque ha perdido en casa noventa y dos ciento dos esto significa que sí que depende de sí mismo para la última jornada es decir ganando su partido estaría metido entre los ocho primeros pero en el caso de perder me da a mí que la cosa iba a estar muy complicada porque tiene por detrás a cuatro equipos que están ahora mismo a una victoria del conjunto vasco con lo cual en el caso de perder ese partido es casi muy probable o tienen muchas posibilidades el Baskonia de quedarse fuera porque el adelantase alguno de los que viene por detrás encima tiene un hándicap el Baskonia es que juega en la cancha del CSKA de Moscú juega en Rusia el CSKA de Moscú que es el actual segundo clasificado en la en la Euroliga de baloncesto así que va a tener que que tirar de de casta el el Baskonia en esa última jornada intentar ganar el partido para no depender de otros resultados además mucha actividad en el mundo del motor porque tenemos las ahí Fórmula uno y motociclismo este fin semana en Fórmula uno llegamos al Gran Premio de Bahrein hoy se han disputado la primera jornada de entrenamientos libres donde el dominio ha sido para los Ferrari de Leclerc Vettel que ha marcado los mejores tiempos Carlos Sainz acabó séptimo la primera sesión y un décimo la segunda mañana la calificación a las cuatro de la tarde la carrera el domingo a las cinco diez motociclismo llegamos al Gran Premio de Argentina hoy primeros entrenamientos libres Dovizioso el más rápido en Moto GP Luthi el mejor en Moto2 y el británico Maccabi acabó primero en Moto3 los horarios de las calificaciones ya sabéis que son dobles primera y segunda sesión a las cuatro de cinco de a las cinco la de Moto3 a las cinco y media cinco y cincuenta y cinco la de Moto2 para las siete y cinco Isidro y media la de Moto GP así que las once XXXVI contado todo empezamos

Voz 3 06:20 sí nuestro celo

Voz 1991 07:17 en la primera conexión del Larguero de hoy la buscamos en Montilivi Iván Martín qué tal muy buenas pero a ver qué cambiamos por teléfono estamos en directo ahí en Montilivi IVAM me escuchas hay pues estamos teniendo problemas con ese inalámbrico en Montilivi Ava nuestro pero Iván Martín con protagonista de El Athletic en este triunfo del conjunto vasco ya sabéis qué ha ganado el partido de hoy ante el Girona se adelantaba el el el conjunto catalán en el segundo tiempo le da la vuelta el equipo de Garitano con los goles de Williams in de Raúl García los dos además de de cabeza y que se pone a tres puntos de los puestos europeos ahora creo que se iba a Martín qué tal mucho

Voz 7 07:57 domeñar si tiempo

Voz 1991 07:59 pues venga al año aunque eran muy buenas muy buenas a más escucha están siendo el Larguero perdona

Voz 8 08:05 la comunicación así nada no pero bueno remontando como lo hecho como Nacho el Athletic

Voz 0841 08:09 la primera remontada de la temporada veía miedo que desató

Voz 8 08:12 de hecho qué tal muy buenas buenas noches sí la verdad que muy muy contento porque teníamos como objetivo ganar ganar fuera de casa no que estábamos en casa estábamos jugando bien pero nos falta ese plus igual fuera de casa no creo que lo hemos hecho un partido correcto de principios final y al final hemos sido los claro dice

Voz 7 08:33 Soriano Yago sintonía El Larguero Beñat hecha

Voz 0841 08:36 Barreda te escucha hola qué tal muy buenas

Voz 8 08:39 hola muy buenas estáis en el mejor momento de la

Voz 1991 08:42 pues da la sensación que es en el momento que más agusto estáis

Voz 8 08:47 pues yo creo que yo tira que si le porque al final de todo el trabajo que hemos hecho y vemos ahora que que después de todo el trabajo las cosas dan resultado y la verdad es que eso te da ese plus esa confianza para para afrontar los partidos lo noventa minutos y hoy a pesar de ir por debajo en el marcador hemos hemos seguido nuestro a nuestra idea con otro objetivo del partido de hoy y así lo hemos hecho y hemos conseguido la

Voz 0237 09:12 la victoria no fue extremeña también da la sensación viendo el paro

Voz 1991 09:15 pido que este es el típico encuentro que si es en la séptima jornada digo no remonta el Athletic ni de broma quiero decir porque digamos en ese momento estáis faltos de confianza no no teníais una identidad aclara pero es que las en la sensación que ha quedado hoy es que vosotros seguís al puesto que tenía muy claro lo que tenéis que hacer a pesar de ir por debajo como tú decías que vais a estar en el partido como al final avisa Estado

Voz 8 09:36 si no nosotros sabemos que el objetivo del partido de hoy sabíamos cuál cuál era yo creo que así lo hemos hecho igual la primera parte vemos está igual lo hago más tímidos salen ataque que buena falta profundidad hacerles mucho más daño de lo que de lo que hemos hecho en la segunda parte hemos salido salió a por el partido si al final hemos conseguido ocasiones y los goles no

Voz 1991 09:56 eh decía Raúl García con los compañeros de de Bin y que bueno ya ya está lejos el descenso se piensa ya en el descenso quiero decir quince puntos es cierto que ha pasado mal al inicio temporadas han estado Jornadas ahí metido que ahí es cuando se sufre realmente porque uno sufre cuando gana títulos pero es otro sufrimiento el descenso es muy sí hetero es todavía se piensa en el descenso sensor llano o no

Voz 8 10:19 bueno la verdad es que que te dijo que el equipo lo ha pasado ha pasado muy mal hemos trabajado muchísimo para poder estar ahora mismo donde estamos bueno tampoco hablamos de de Europa ni ni tampoco el descenso no ahora vamos a disfrutar intentar hacer algo bonito al final de temporada disfrutar como como lo hemos hecho y no

Voz 0985 10:42 sí yo creo que que espero casi no

Voz 1991 10:45 Nos de puntos para poder estar arriba me quedan dos para terminar no penséis en Europa pero yo creo que el aficionado ahora sí mira Europa quiero deciros ha dispuesto con cuarenta puntos empatados con el Valencia estáis A3 el Sevilla enfrentan Valencia y Sevilla le vais a rascar puntos o a los dos o mínima uno de los dos oye pues también hay que mirar a los otros no ver qué hacen

Voz 8 11:04 sí sí no la verdad es que sí como dices tú hay partidos directos pero hoy en día de ganar es es muy complicado a nosotros pues pues nos ha pasado lo mismo que al final a priori te creas que iba a ganar fácil luego no ganas luego pero bueno esto es fútbol ya te digo lo aficionado normalmente son lógicamente nos pide lo lo máximo como tiene que hacerlo no porque al final ellos están para para eso hay bueno nosotros también pues queremos hacerlo pero ya te digo que que después de los meses que hemos pasado al principio ahora mismo toca disfrutar un poco y hacer las cosas como como estamos aquí

Voz 1991 11:42 que bastantes ha sufrido desde inicio de temporada y acabo L ha dado Garitano a este equipo que parece uno completamente diferente a a al periodo con Berizzo

Voz 8 11:51 bueno pues yo creo que esa confianza que en en juego que ahora mismo tenemos se nota que quede luego te he dicho no que que hacemos que es muy difícil hacernos gol estamos muy ordenados el equipo está con balón confianza pero aparte de confianza tiene las cosas muy claras como tenemos que hacer como tenemos que que atacarles a a los rivales y la verdad es que ahora mismo estamos en un momento muy bueno lo tanto nosotros como como el míster y con el misterio desde donde donde nos ha llevado hasta ahora no

Voz 1991 12:26 pues el momento en el que los equipos tienen que responder para ver donde van a estar a final de temporada estamos en la recta final es donde toca apretar los dientes Beñat enhorabuena por la victoria de ellas seguir peleando un abrazo

Voz 8 12:35 vale muchas veces nosotros Iván lo que ha cambiado

Voz 1991 12:37 este equipo con la llegada de de Garitano el cambio de no sé si el terminar de creerse el proyecto que a lo mejor con Berizzo no había terminado de de calar pero desde luego desde la salida al argentino la llegada de Garitano parecen dos equipos completamente diferentes

Voz 0841 12:52 ya hemos dado Beñat ha sonreído cuando las preguntado que este partido no ha vuelto al Atleti lo Palma seguro sea pero seguro que es una realidad este equipo cogido confianza la pena aparte ha sido manar el del Athletic lo aprovechaba el Girona pero a la segunda parte ha visto los huecos ha visto los errores ha cogido confianza primero con el gol de Williams que lleva nueve y después con el de Raúl García están en otra dinámica está con otra

Voz 0744 13:15 Cespa ya nueve jornadas para el final

Voz 0841 13:17 que los jugadores no lo quieran decir aunque Garitano tendrá que vender la moto que tenga que vender es una realidad que este equipo tiene que ir a por los puestos europeos

Voz 1991 13:27 gracias Iván un abrazo hasta luego un abrazo Yago cuidado te conoce hemos también la versión del Girona después de este partido Raúl González qué tal buenas noches

Voz 7 13:34 es es qué tal Yago muy buenas que ha dicho el míster del dieron su serio

Voz 0841 13:38 pues dolido llamo porque son ya cinco meses los que hace que el Girona no gana aquí en Montilivi desde el veintisiete de octubre contra el Rayo Vallecano ha llovido y mucho es que el Girona fuera de casa venía haciendo un buen fútbol y sacando grandes resultados sin ir más lejos ganó en el Santiago Bernabéu hace un mes pero aquí en casa no salen las cosas la primera parte del Girona hoy ha sido buena una vez más ha sido Stuani en el que ha puesto por delante al equipo pero luego en la segunda mitad el conjunto gerundense se ha venido abajo y el Athletic le ha pasado por encima en la acabar el partido porque preguntamos precisamente a eso serios y se hablaba mucho en el Vestuario si estaba preocupado porque son cinco meses ya sin que los suyos sin que su acción vea una victoria del equipo en casa y esto era lo que decía el técnico Valle

Voz 1991 14:17 no suele día que

Voz 0596 14:19 jugamos aquí no somos capaces de de conseguir la victoria ofrecerles una alegría grande indudablemente duele pero

Voz 0744 14:28 que que conseguir entre todos

Voz 0596 14:30 eh abstraernos de ello abstraernos y estar por encima de esas situaciones esas circunstancias

Voz 1991 14:38 pues tiene que seguir peleando el Girona ahora mismo está metido décimo segundo con treinta y cuatro puntos es cierto que está con nueve de colchón sobre los puestos de descenso que marca el Celta de Vigo pero no se puede despistar que los de atrás siempre suelen apretar en los últimos partidos sobre todo porque muchas veces semana enfrentar a equipos que ya están en mitad de la tabla que no se juega a Iker aunque no quieran bajar el pistón ya sin ningún tipo objetivo con lo cual los de atrás suelen apretar bastante veremos veremos si termina su que el Girona o no ahora como digo de momento en zona tranquila la clasificación gracias Raúl un abrazo

Voz 7 15:08 un abrazo Yago breves noches Ramos en Montilivi

Voz 1991 15:11 ganó el Athletic uno dos al Girona las once cuarenta y cinco mañana tenemos un derbi clásico de nuestro fútbol un Barça español

Voz 1991 16:40 disco es un disco evidentemente póstumo

Voz 1804 16:43 eh y suena muy bien suena muy Crumb erres

Voz 1991 16:54 mañana a las cuatro y cuarto juegan en el Camp Nou el Barça y el Espanyol en un partido que ha venido marcado por lo que ha sucedido fuera de los terrenos de juego y me explico las declaraciones con las expresiones o las frases de Gerard Piqué que con los compañeros de la resistencia con David Broncano en el que desde luego no no les soltó ningún nada agradable podremos decir a los ácidos del del Espanyol ni al propio Club en la verdad es que si este partido se juega mañana en Cornellà El Prat el ambiente sería bastante complicado para Piqué al que parece qué les da exactamente igual como él dijo en la entrevista eh pues como que le resbala todo lo que de lo que pasa a su alrededor con este tipo de cosas para mí perdió una gran oportunidad de intentar apaciguar los ánimos de calmar de que la próxima vez que vaya a Cornellà a lo mejor deje de de oír esas estupideces que se oyen desde la grada hechas más leña al fuego pues la hoguera cada hacen más grande y también las declaraciones de Leo Messi ya sabéis una radio de su país en el que ha hablado de todo hablado la pubalgia que la lleva arrastrando durante toda la temporada ha hablado en las convocatorias con la selección argentina el tratamiento que tiene allí por parte de los medios de comunicación y parte de la afición por qué no decirlo ha hablado también sobre quiénes son los mejores jugadores del del mundo y es interesante lo que ha dicho el el delantero del Barça ahora lo escuchamos pero primero conocemos la última hora de los dos equipos Santi oye qué tal muy buenas Olalla hago muy buenas cómo están los de Valverde

Voz 0744 18:17 pues llegan bien sobre todo llegan bien Suárez y Messi físicamente que es lo que más preocupa preocupaba a Valverde Suárez ya tiene el alta médica después de lesionarse antes del parón y en principio he dicho el chiringuito rica está a disposición el que no llega es que aún tiene para unas semanas una media la sensación que me ha dado escuchando al verdes que va a llegar justo para el partido contra el Atlético de Madrid si llega no está que tiene molestias en la cadera y quedan fuera por decisión técnica Vermaelen Murillo it todo tres centrales para este derbi un derbi siempre es un partido atractivo pero Valverde más que en el derbi está enfocado en esta semana liguera que le viene es una semana de nueve puntos que acabará con el partido contra el Athletic y le hemos preguntado puede ser una semana definitiva para la Liga esta es la respuesta del single

Voz 0588 19:09 desde luego que puede serlo porque estamos hablando de nueve puntos sobre treinta y nosotros llevamos diez de ventaja ahora mismo entonces depende de cómo se ven los resultados puede ser clave desde luego una semana en la que te juegas tres fecha tres partidos nueve puntos a estas alturas empieza a ser o parece que puede ser definitiva

Voz 1991 19:30 no no es para mí es definitivas el Barça saca a estos tres partidos adelante me parece a mí que tiene la sino lo tiene ya liga en media en el bolsillo por no decir prácticamente la Liga entera lo deportivo algo más Ovalle pues que

Voz 0744 19:43 la gran fijación de Ernesto Valverde dejar solventada así puede la Liga antes de afrontar el tramo decisivo en en Champions para cometer el triplete no quiere hablar nunca hoy tampoco lo ha hecho Valverde de triplete pero sí que empieza a dar la Liga sigan estos tres partidos por por ganar aunque no lo será matemáticamente

Voz 1991 20:02 pena de Diego qué tal buenas noches

Voz 0744 20:04 si en el español que porque yo creo que tal y como

Voz 1991 20:07 Nos está dando la temporada está ahora mismo en mitad de la tabla creo que está al mismo puntos de Europa que del descenso

Voz 13 20:11 no

Voz 1991 20:12 nueve nueve nueve eh creo que una de las pocas alegrías que les queda por esta temporada es pegar el campanazo y ganar en el Camp Nou

Voz 0744 20:19 si al equipo llegaba convencido

Voz 1628 20:21 desde que puede puntuar en el Camp Nou nueve años después aunque la hazaña nuestra fácil porque tan sólo han ganado un partido en toda la temporada como como visitante y fue en Huesca Ruby de hecho ha confesado que si ganan será el día más importante

Voz 7 20:35 su vida profesional intentará ser fiel a sí

Voz 1628 20:37 su estilo nos ha contado les pide a los aficionados que se motiven porque ellos saldrán dice al mil por mil

Voz 0237 20:44 se va a intentar ver un español reconocible

Voz 14 20:46 va a intentar ver un español que no tiene miedo al rival que tiene delante pero a la vez también sabe ver o no ver un español que no va con el sombrero en la mano eh

Voz 1038 20:55 la victoria del Espanyol en campo el Barça fue yendo

Voz 15 20:58 Vista por lo tanto en el fútbol puede pasar de todo y nosotros creemos que como puede pasar de todo mañana va a pasar

Voz 1991 21:04 veremos veremos qué es lo que pasa lo que pasa es que la tendencia de los últimos años tiene todo a favor el Barça hay que recordar que en el partido de ida en Cornellà El Prat del partido acabó cero cuatro en lo meramente deportivo que en qué piensa Rubi

Voz 1628 21:15 pues en que tiene que recomponer el equipo sin ser verde que está sancionado pero ha recuperado Rubi fuerza hay veteranía con Víctor Sánchez Sergio García que sí han entrado en la lista de convocados hoy había mucha expectación por parte de los medios chinos que están aquí siguiendo el primer derbi de Buckley ha dicho Rubi que ha estado con algo de faringitis esta semana pero que cree que va a poder contar con el jugador

Voz 1991 21:38 pues veremos veremos qué es lo que pasa en ese partido en el que llega como claro favorito el el Barcelona aparece por aquí Palacio yo creo que imagino que será para proponernos algo interesante no

Voz 1038 21:47 sí sobre todo un regalazo que tienen los compañeros de Carrusel deportivo mañana con este partido con este derbi entre el Barcelona y el Espanyol de cara como decía Santi Ovalle como decía Ernesto Valverde al partido que puede decidir la Liga ya es que los compañeros de Carrusel regalan una entrada doble para el Barcelona Atlético de Madrid para vivirlo en directo en el Camp Nou lo que tienen que Ceres entrar en el Twitter de Carrusel ahí está colgado hoy fijado el tuit tienen que hacer una porra intentar acertar el resultado del derbi de mañana ese Barcelona Espanyol seguir la cuenta de los amigos de Konami España que lo que nos facilitan las entradas para el Cam Nou bueno pues tener suerte e intentar aceptarlo para poder estar en el Camp Nou el próximo seis de abril el próximo sábado en ese partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid llegó hay más de doscientas veinte comentarios tuit

Voz 1991 22:36 Nos Gasol cava e partido que Prada ente decida si hay Liga aussies la carga definitivamente el Barça ese Barcelona Atlético de Madrid capítulo

Voz 16 22:45 acciones Anoche Piqué en la resistencia a ver en los dos

Voz 7 22:52 os que diciendo esto muy claro

Voz 9 22:55 a las dos que te pone más saber

Voz 17 23:00 eh yo hablo con España Elder quiere que ponen no quiénes ponerlo en contexto igual puedes decir no por el diez por el presupuesto de alguna ciudad

Voz 7 23:10 no por el presupuesto español en patrimonio tengo más propios pues pues podemos

Voz 18 23:18 hoy podemos ir buscando

Voz 7 23:19 en España el cincuenta cuarenta y siete millones de euros dicen que entienda el presupuesto de este año cincuenta y siete millones cincuenta y siete es mucho más

Voz 18 23:28 que lo miraban

Voz 7 23:29 sí claro

Voz 1991 23:32 es que es vacilón este Piqué no tiene término medio o te gusta o no te gusta eso es así desde luego no deja indiferente a nadie estaba claro que se llevada desde casa está preparado para para azotar la Espanyol sea es así de claro lo tenía bien pensado para mí vuelve a insistir perdió una gran oportunidad de apaciguar y que la próxima vez que vaya a Cornellá El Prat no haya tanto burro que le que le insulten le le diga barbaridades pero ya el Elena como se lo han tomado en el Español

Voz 1628 23:59 pues hoy y en rueda de prensa hay agua empezado tranquilo aseguraba que no quería contestar a Piqué que él se desmarcaba de la polémica hay prefería tender la mano hice respetuoso pero según se ha ido haciendo preguntas sobre el tema al técnico perico se ha visto molesto

Voz 0463 24:14 yo no he contestado que que yo digo que para mí en la vida hay valores más económicos hay más económicos más importantes que lo económico que son estos me siento que estoy en un club perico que es fantástico y que tenemos nuestra historia como patrimonio tenemos también la humildad

Voz 7 24:27 al hilo de lo que dijo Piqué cinco preguntas de Pique peligrosa si a mi me da igual lo que diga aquí que es que

Voz 14 24:34 nosotros estamos muy por encima por lo menos en este vestuario de todas estas tonterías

Voz 1628 24:40 horas antes al mediodía había hablado el vicepresidente del club Carlos García Ponte en la Asamblea de la Liga donde ha aprovechado

Voz 13 24:46 también para criticar las palabras de Piqué porque definen

Voz 1628 24:49 el vicepresidente del español que esas palabras fomentan el mal ambiente entre aficiones

Voz 0237 24:54 no hay que tomárselo muy en serio hay que tomárselo con calma tranquilidad Grassley dice entre gente es un gran jugador de fútbol que de vez en cuando se dedica en vez de a fomentar el deporte a fomentar que la gente sea Pelé no hay que darle mucha importancia al tema yo no yo no sé la Deutsche quería hacer un chiste pues algunos se ha reído pues que se lo rifan

Voz 1991 25:13 sé que es complicado pero creo que el Espanyol tampoco tendría que haber entrado a esto ni colocando tuits con y con una balanza con dinero que como han colocado y haciendo este tipo de declaraciones es que lo único que hace es hacerle el juego a Piqué sea Piqué salió ayer estaba de lo más a gusto reparó en el en el sofá con la sensación de que es la Per Se lo pelaba todo se la le daba igual el de hoy vaya a soltarlo llevaba todo muy preparado no vamos a descubrir ahora a Piqué y yo estoy de acuerdo en que no fomenta no sé si fomenta un enfrentamiento pero desde luego a que se calmen la situación desde luego que no ayuda la declaración de Piqué entonces Piqué luego llega ni dice encima que cuando le ponen a parir en Cornellà El que eleva la marcha es que no sé si es que se lo está buscando porque nadie se merece ir a ningún sitio ni a su puesto de trabajo y que empiecen a gritar barbaridades pero chico es que tampoco ayudas quiero decir si mañana hoy ayer sales dices pues es un gran club y cada vez que jugamos contra ellos es un placer y la rivalidad tal no sé pues no se iguala así poco a poco se normaliza la cosa pero sí le vamos echando más gasolina al tema pues lógicamente lograda desde hace más grande yo entiendo que estén molestos en en el español creo que no deberían haber entrado aunque es complicadísimo no entrar al trapo lógicamente pero bueno en entre todos la mataron y se murió porque aquí todos lo hacen de su parte la película no no se soluciona tiene pinta que esto ya no

Voz 0237 26:41 la solución gracias Elena hasta mañana

Voz 7 26:43 a vosotros hasta mañana o Valle en el Barça que dicen

Voz 1991 26:46 sobre esto de de la resistencia

Voz 0744 26:49 me contaban gente que que conoce bien a Piqué que iba con muchísimas ganas de liarla al programa en el buen sentido quiero decir es que tenía muchas las diga el programa tenía está especialmente encendido y que se tiene que entender e en ese marco entenderse en el marco de un programa de humor e entenderse como tal no creen que que tuviera intención Gerard Piqué de calentar el derbi ni nada por el estilo

Voz 1991 27:17 bueno pues ha elegido la mejor semana para ir

Voz 0744 27:19 ya pero desde del Barça insisto fuentes del Barça lo que quiero hacer es quitarle hierro importancia a estas declaraciones porque creen que es una broma que hizo Gerard Piqué en un programa atrevido como es la resistencia Broncano eh nos recuerdan que a pique es un alma libre un espíritu libre y que hay que creerle y aceptarle como es porque le da mucho al equipo en todos los sentidos

Voz 1991 27:45 no ya nosotros estos

Voz 0744 27:47 estos comentarios perdón Yago E Setién que englobar dentro de de un programa de humor y como si fueran un chiste más que para fomentar la rivalidad eso dicen desde el Barça

Voz 1991 27:57 bueno pues eso es lo que dicen en el Barça en si Piqué es como esos

Voz 7 28:01 a día de hoy no no lo vamos a cambiar

Voz 1991 28:04 ya que tiene tampoco creo que tenga ganas de cambiar es un programa de humor lógicamente pero no es la primera vez que habla del Espanyol si me dices que es una novedad hay que se ha preparado cuatro chistes pues pues lo entiendo pero le ha estado dando al español en los últimos años cada vez que ha tenido oportunidad no es nada nuevo y me parece muy bien no a Piqué está en total libertad de decir lo que quiera como quiera donde quiera asumiendo las consecuencias que todo esto puede tener unos muy libre de decir lo que quiera pero luego hay que asumir luego lo lo que viene de vuelta en fin menos mal que es en el Cano Hinault en Cornellà El Prat porque sino el de mañana me parece a mí que iba a ser bastante más complicado del que se va a encontrar Piqué jugando en casa Ovalle tema Messi hemos oído al en la presentación que hablaba sobre su situación con Argentina en el que su hijo está incluso le le pregunta cuando un poco el tratamiento que tiene allí por parte de los medios de comunicación que le dan leerán cera pero pero vamos cada vez que tienen ocasión en que que él muchas veces no no lo entiende de quemas hablado Messi

Voz 0744 29:04 lo ha hecho después del entrenamiento de hoy en la en Radio Club octubre una radio de Argentina la entrevista es a escuchas el tono de Messi es poco habitual porque se notaba bastante bastante molesto y enfadado con las críticas ir a defenderse de críticas ha hecho una confesión preocupante para los barcelonistas porque dice que arrastra molestias en el pubis desde el mes de diciembre escucharle

Voz 1293 29:31 bueno con una pubalgia que le ante el parón de diciembre y que no tengo centenario entrenando poco cuando no todos los partidos creo que de los últimos años el que que menos minutos sí hemos jugado en un este año por el por eso mismo porque

Voz 1991 29:53 tiene la pubalgia yo la verdad es que no no sano no

Voz 19 29:57 gracias a Dios no he tenido nunca esa dolencia pero los que conozco el antes

Voz 1991 30:00 bien dicen que que es que practicamente te quedas tieso que no te puedes ni mover prácticamente que es doloroso quisimos que hasta que no terminas de curarlo bien va apareciendo y reapareció apareciendo y que hay que parar hay que parar y en muchas ocasiones incluso verá y veremos cómo acaba la temporada Messi que Si el problema de pubalgia persiste va a tener complicado rendir al cien por cien de aquí a lo que resta de temporada ha hablado también o le han preguntado por los mejores jugadores del mundo y yo tengo que decir que Ovalle Messi estado de Díez

Voz 0744 30:34 pues sí la verdad es que sí porque le han hecho elegida a al mejor a los mejores jugadores del mundo quitándose El del ránking y ha sido como mínimo curiosa respuesta

Voz 1293 30:46 es difícil elegir uno no pero hay hay muy buenos jugadores creo que se en ella y a su madre que tú haces a alguno seguro pero creo que que hoy por hoy cualquiera es sencillamente pues en el mejor de mundo

Voz 20 31:03 sabes que todos los que están alrededor de meter vida me olvidé era alguno no ser un siete siete

Voz 1991 31:10 Juan mucho también

Voz 21 31:12 si tú fíjate duro no

Voz 1293 31:17 me lo sabes que hay que ya no lo lo metí conmigo no

Voz 21 31:20 ah

Voz 1991 31:22 pues detallado detalla hace me parece Chapo lo hubiera hecho Messi que decir no no es que fuera de categoría estoy yo pero también está Cristiano Ronaldo y creo que tiene razón San hecho buenos el uno al otro la esa competencia que han tenido esa rivalidad deportiva les ha hecho ser mejores de lo que ya eran de hecho tienen cinco Balones de Oro cada uno tiene muchísimo mérito el competir contra Messi y haber ganado cinco balones de oro para mí Messi es el mejor del mundo pero lo que ha hecho cristiano es una pasada lo ha reconocido el propio Messi con lo cual creo lo que más flores no se puede lanzar al portugués o vaya algo

Voz 0744 31:58 tras semanas de tres partidos como te decía es posible que Messi descanse alguno de cara a todo lo que viene vamos a ver si es mañana o eso en el partido contra el Villarreal porque descartamos que sea el del Atlético que el Barça se va a jugar la Liga definitiva

Voz 7 32:12 no tiene pinta cada uno

Voz 1991 36:08 abrimos tiempo de análisis para hablar de ese Barça Espanyol Jordi Martí qué tal buenas noches Carlos Marañón muy buenas

Voz 24 36:16 hola qué tal voy a empezar por el final

Voz 1991 36:19 si es por lo de Leo Messi Jordi preocupante que venga arrastrando está puvalgia Messi a ver cómo termina la temporada eh porque es doloroso

Voz 0985 36:28 hombre preocupante porque además nos pilla de sorpresa porque no sabíamos nada vaya yo por lo menos no tenía ninguna noticia de que desde antes del parón de diciembre arrastrara una pubalgia como él mismo ha dicho de sus palabras tú lo has dicho la pubalgia Yago siempre es una lesión un tanto compleja tratamiento no en el sentido de que te puede derivar en otras pequeñas lesiones por lo tanto yo escuchando de su boca a Messi de creo que tiene una pubalgia que arrastra molestias desde el mes de diciembre yo ya diría que mañana no puede situar es decir en esta semana Yago igual me estoy anticipando tus preguntas pero quería decirlo de entrada bien una semana con tres partidos importantísimos creo que la cerámicas un partido gordo con un Villarreal que está creciendo hoy por lo tanto si Messi no está al cien por cien él se tiene que proteger como tú dices estamos en el tramo decisivo preguntas mañana Messi Saura de titular tengo mis dudas yo preferiría que arrancará desde el banquillo

Voz 1991 37:30 yo también tengo mis dudas Marañón decías es una dolencia muy traicionera

Voz 24 37:35 sí sí que exige descanso es es verdad que probablemente no es no es impedimento para jugar es probablemente uno de filtrar probablemente pero sí que es verdad que después de los excesos el el dolor es muy grande y que exige unos periodos de reposo mayores que que es lo que puede tener otras digamos sólo molestias no y yo creo que ahí obviamente la yo creo que no está en peligro en ningún casos obviamente lo que la causa mayores están Pius do todo ha dirigido a eso y que yo creo que van a Inter ITA llevarle por el camino en el que esté al cien por cien en los partidos que son importantes no y por ahí yo creo que bueno se es probable lo que hice Jordi no que que es escatima un poquito de su presencia en estos partidos de Liga el derbi tiene un punto un poco más a él le gusta jugar muchos partidos también de los jueves de crío y tal pero pero yo creo que en este caso él sabe también puede ser que existe no lo sé yo y que lo digo exagerando pero a lo mejor sí que se lo que puede ser una muy pequeña molestia muy leve a lo mejor sigue haciendo un poquito mayor por el hecho de haberse tirado el partido eh

Voz 1982 38:45 al final Marruecos no sé si por ahí

Voz 24 38:48 me convenía pues bueno no no decir que no quería jugar en Marruecos sino yo tengo unas molestias

Voz 0985 38:55 aquí Marañón además hay otra cosa que también hay que poner sobre la mesa y es verdad que Messi siempre decimos que a sus treinta y pico años XXXI Se conoce el cuerpo

Voz 1991 39:07 no se sabe dosificar yo era el propio Messi quiero decir el el vas a ver si está o no está

Voz 0985 39:12 sí bueno bueno pero ocurre lo mismo con ventaja

Voz 1991 39:15 a uno que a lo mejor dices voy a por todas y lo quiero jugar todos que con treinta y uno que te conoces tu cuerpo perfectamente pero justamente si tienes

Voz 0985 39:22 el Barça ha alcanzado en relación a sus adversarios Yago oye pues arranca desde el banquillo y haber un poco lo que va pasando es que el vino de Alicia

Voz 1991 39:30 la cosa le ponía en el banquillo los dos próximos partidos el mañana no no si lo dejaba yo le dejaba limpio descansa adicto para el partido contra el Athletic

Voz 0985 39:37 bueno hoy hoy ver yo hoy no no aquí no yo te digo que no de hecho hoy Valverde ha dicho que va a tener que hacer cambios y por lo tanto son muchos los jugadores que van a entrar entiendo yo en esas rotaciones y cambios y ahora déjeme decir otra cosa ahora sí cuando escuchamos a Messi a través de Radio Club octubre entonces y ahora ya entendemos la dosificación esos partidos que no jugaba y el hecho de que haya jugado muchos menos minutos que la temporada anterior

Voz 1991 40:03 otra de la de lo que llama la atención es esas declaraciones en las que dice quién es el mejor jugador del mundo para mí es de diez o sea es que es genio genio dentro del campo chapo fuera decía no no no Cristiano lo sacó a mi lado lo saco conmigo fuera de concurso Marañón

Voz 24 40:20 el practica una una anormalidad que a los que a pesar de que les sufrimos como rival forestales tenemos mucho mucho gato digamos

Voz 0841 40:29 pues es cierto que practica una normalidad

Voz 24 40:32 qué hace que a los futboleros que tengamos que repetir obviamente o El sobre todo ir entrando dentro de la reflexión sobre sobre sobre su lesión que le encanta jugar al fútbol le gusta mucho tiene ese esa pasión y lo puede evitarlo añade que se encuentre bien o mal rollo eso trasladado a sus reclamaciones impreso correcta siempre yo comparado con otros compañeros yo no le encuentro digamos así tacha yo creo que que es actitudes de esa prueba de bomba bombas en este caso también bueno él también se fija en lo que a me cada nadó otra cosa que me parece me parece

Voz 0985 41:11 a mí está entre

Voz 1991 41:13 daba que salga no la leído que lo lea porque es maravilloso que es un artículo que dice Messi seis Un perro que lo habéis leído todos seguro de Hernán Cacciari que habla de eso descongelar

Voz 1982 41:22 pero detrás del balón que juega con el balón puede evitar no claro

Voz 1991 41:26 alguien si alguien no lo ha leído que lo busque sea que ponga en el buscador meses un perro que lo lea porque es una delicia el artículo perdona Jordi

Voz 0985 41:32 no no admite de te iba a decir que esta entrevista larguísima de una hora y pico que han hecho los compañeros de Argentina ni ha hecho un escalofrío esta entrevista ha hecho un me ha hecho

Voz 0237 41:44 no te preguntes lo de Piqué que has sido clásica

Voz 0985 41:48 es que antes de que entre en el tema Epi que yo tengo que decir que de esta entrevista hallazgo que queremos que él vive con una común Calvario e que él vive porque su tono es enojado como decía Santi Ovalle Ovalle cuando se refiere al trato que reciben Argentina Yago hasta el punto de que él reconoce que su hijo pues oye papá qué pasa qué pasa exactamente como dicen que te matan en Argentina chapado de seis años pero es que además a Messi cuenta que su familia sufre en Argentina por un cúmulo de barbaridades de medias verdades que se dicen de Messi oiga en Argentina no han sabido aprovechar al mejor jugador del mundo eh no lo han sabido aprovechar afortunadamente ya está en casa que es aquí en Barcelona pero a mí todo es que realmente ver a Messi con este tono tan irritado tan crispado tan de calvario hombre es algo muy notorio eh eh

Voz 1991 42:41 es que yo lo digo siempre Messi ha tenido la mala suerte de coincidir con una de las peores generaciones en cuanto a talento de Argentina sin centro del campo sea carente completamente de talento en el centro del campo que es a día de hoy creo que no va a cambiar en mucho tiempo donde se ganan los partidos realmente en el centro del bueno y Messi solo no puede y ha sido capaz de llevarle a finales de la Copa América hay una Copa del Mundial que tienen que estar dando palmas con las orejas en Argentina por haber conseguido eso pero no aún así como el como es cierto que son ganadores como han ganado mundiales han ganado Copa América están acostumbrados a eso pero coño en Messi solo no puede

Voz 0985 43:18 que lo que dicen ese Yago es que la tienen cogida con él

Voz 1991 43:21 si no es así se gente pero si el otro día el no sé en televisión lo pido disculpas porque no me acuerdo en qué televisor lo vi pero que ponían un un una recopilación de periodistas argentinos será va va va va va una tras de otro pero estáis locos no

Voz 1982 43:38 los ha funcionado bueno esos esos son los peores

Voz 24 43:42 claro que que que que no puedes entender en qué parámetros están fijando no cuando e incluso la selección lleva unos años en que los seleccionadores como perdón pues son un poco de risa no hay ni siquiera plan quiera una idea de cómo no con gestionar eso porque porque es verdad que no son los mejores años de la selección pero es verdad que hay algunos buenos un puñado de buenos futbolistas o sea que

Voz 1991 44:08 pusieron el papelón es más

Voz 24 44:10 que da la sensación de que choca contra una pared no que es su instinto el que le lleva a seguir apostando se queriendo tribus concluye

Voz 1982 44:18 diera a su país y que le gustaría ganar un título con hay un poco de poco

Voz 24 44:22 en el acto

Voz 1991 44:22 o totalmente estoy de acuerdo a mí me meto