amén amén de Renault vale me

siempre que pienso en meteoritos me acuerdo de aquella serie de un niño que llevaba un coche de carreras

Voz 3

00:51

tras un bólido eran dibujos titulaban meteoro bólidos meteoros somos esclavos de los sinónimos cada persona es sinónimo del resto de la humanidad pues aunque cada cual tenga su propio significado todos venimos a decir lo mismo además de las aventuras de meteoro recuerdo también el meteoro submarino Éstas eran marionetas como los guardianes del espacio de ese modo se mezcla mis recuerdos lo mismo que en una tormenta de Euroliga el día en que no explicaron el Sistema Solar descubrí que yo era un antisistema memorizar los nombres de los nueve planetas imaginar los como canicas que giraban en torno a aquel Wade fuego que era el Sol una colisión interplanetaria a golpe de Chiva pie bueno Tutti igual supe que el sistema iba a traicionar nos como al final ocurrió cuando expulsaron a Plutón de Los Planetas pero para entonces yo ya me había hecho más viejo que el siglo en que nací y Los Planetas eran otros arrasaban en los festivales de verano en televisión Félix Rodríguez de la Fuente decía que vivíamos en el planeta azul si tomamos las palabras y les damos la vuelta como el bolsillo de un pobre veremos que las costuras se llaman polisémico en esto las personas también nos parecemos a las palabras y queriendo decir una cosa a veces acabamos diciendo otra distinta yo vivía bueno toda mi familia mi barrio mi mundo vivíamos entonces en un planeta azul aún todo era azul en aquellos días las camisas las divisiones maldita por Lisenia porque se trataba de un azul opuesto al que había guardado Antonio Machado en su último bolsillo me refiero al de los días azules y al sol de la infancia aquel suyo era el azul profano de Rubén Darío