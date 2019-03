Políticos y niños

de pedirle concreciones aún cubano me cuesta mucho Christie cómo estás bien bien ya pasaría por lo que quieres hablar así que vamos a enseguida porque me interesa mucho es candidato sin niños

estoy orgulloso de haber cumplido mis tres meses cuidando a mis hijos que ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida y creo que también es son me prepara para gobernar de otra forma creo que después de haber estado tres meses limpiando culos y cambiando pañales que estoy más preparado para ser un buen presidente que antes de hacer lo usó como siempre primer padre que hacer otros increíbles pero yo me siento mucho más preparado después de hacerlo

in no tiene tampoco nada de anormal

Voz 13

04:06

es lo que me lo mejor que me podía pasar Pablo Iglesias cuando no limpia culos también se sentía preparado para ser presidente porque no les aprovechaba ninguna ocasión para hacer promesas electorales que tenía