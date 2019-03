Sobre puentes

Voz 2 00:00 el año cincuenta y cinco antes de Cristo en la frontera natural que marca el río Rin entre la Liga y la Germania

Voz 0347 00:19 Javier Julio César ha sentado en este borde occidental del Rin a varios miles de legionarios al otro lado hay también decenas de miles de germanos hace diez días algunos grupos se acercaban a su orilla para desafiar a estos romanos nuevo para confirmará algo que no se creían pero ya no se ve a nadie al otro lado desde hace dos días el ring separa las dos orillas casi trescientos metros el equivalente a cuatro campos de fútbol tiene nueve metros de profundidad en el centro César va a hacer algo que enviará el mensaje de que Roma puede llegar a cualquier parte que se proponga que nada puede detener a sus regiones que su poder es similar al de los dioses que son dueños de la magia necesaria en diez días se han talado árboles está enclavado en el hecho oblicua mente para hacer un puente capaz de soportar el paso de miles de kilos en marcha las legiones volverán días después sin haber encontrado un solo germano en su camino traspasar el puente de nuevo lo descontarán pieza a pieza un historiador dos mil años más tarde imaginaba lo que debieron sentir los germanos que pudieron verlo

Voz 3 01:24 es casi como si ahora tuviera que bajar una nave espacial del tamaño de digamos la mitad de Manhattan que fuera capaz de levantar edificios en el aire con alguna especie de dispositivo magnético

Voz 2 01:36 sería algo que nos dejaría pasmado no lo podríamos asimilados

Voz 1365 02:01 la gente en bicicleta gente que que va con bolsas de la compra en las manos hay bastante gente no parece un turistas estoy a orillas del río Guadiana que por cierto lleva bastante agua para para el buen tiempo que ha hecho estos meses Si bueno estoy justo al inicio del puente romano creo que es uno de los más largos de España luego se lo preguntaré al antropólogo pero desde luego desde aquí no veo no veo el final justo en la entrada un cartel que te pone que este es el puente que comunica el norte con el sur es curioso porque justo enfrente contrasta la imagen de otro puente de Lusitania bastante más nuevo de de hormigón y acero en tráfico intenso a estas horas de la mañana

Javier del Pino

Voz 0874 03:24 Carlos López Tapia buenos días hola buenas buenos días muchas ganas de seguir escuchando a Frank Amy su versión de la canción más popular que se ha hecho nunca a un puente a que escribió Paul Simon inepto fuente no

Voz 0347 03:36 nada de lo que podamos decir igualar lo que hizo la reina del soul con Puente sobre aguas turbulentas pero si exceptuamos al ferrocarril los puentes son las obras civiles más utilizadas por las pantallas y hay que dedicar las un poco de atención por Cindy por historia bueno hay que tire la primera piedra el oyente que no tenga en la memoria alguna película con puentes

Voz 0874 03:54 con un puente es difícil elegir solamente una o uno yo yo diría que de los más vistos estaría uno que se ve todas las Navidades cuando reponen Qué bello es vivir en las secuencias finales James Stewart se va a un puente para esparcir a los cuatro vientos sus ganas de vivir y es el mismo puente donde intentaba suicidarse donde les salvó su buen corazón sí

Voz 0347 04:12 yo creo que en el primer puente que viene a la memoria de muchos sería serían puente que no

aunque es tan famoso que

Voz 0347 04:19 adelante hace cincuenta años que llevan a los turistas a verlo todos los oyentes sabrán al que me refiero con escuchar esto unos segundos

Voz 9 04:30 el puente sobre el río Kwai con Alec Guinness haciendo del militar demasiado orgulloso de su construcción vaya a servir al enemigo japonés hace tiempo un amigo me preguntó un detalle de

Voz 0347 04:40 este clásico para saber si era mentira los comandos aliados han puesto explosivos buceando bajo el puente pero a la mañana siguiente ocurre algo imprevisto

Voz 2 04:49 qué ha pasado ha bajado el nivel de la las caras cuál es la pregunta que te dice

Voz 0347 04:57 pues si era posible que en el COI bajar al cauce de esa manera en pocas horas el río está tranquilo todo el tiempo no no hay ninguna Rihanna y hasta mil novecientos ochenta tampoco hubo nunca un embalse que pudiera cerrarse así que es un miénteme cine de autor del libro que inspiró la película se lo sacó de la manga sin la menor explicación funciona pero es un truco del que de repente todos los sino de todos final de la película

Voz 0874 05:19 después de de que te estás convirtiendo en una especie de forense lo de Fuck Checker cinematográfica

Voz 0347 05:24 pues sí podría ser un personaje para una serie todavía no existe pero el puente sobre el río Kwai si existió no construyeron en Ceilán entonces hoy Sri Lanka se hizo sólo para dinamitar los resistió muy poquitas semanas

Voz 0874 05:35 en resistencia nada como los romanos y la prueba la tiene Paqui Ramos que está en el puente de Piedra más largo que queda del Imperio Romano que además no está solo

Voz 1365 05:43 Félix Palma arqueólogo y director del Consorcio de la Ciudad Mérida yo te había pedido que dejara su trabajo aparcado por un ratito para que te diera un paseo conmigo por el puente Éste es uno de los más largos

Voz 10 05:56 este pero este es uno de los puentes más largo de de todo el imperio casi a ochocientos metros lineales y quizás el monumento que mejor ha visto pasar ese paso de culturas por aquí sin sin lugar a dudas ha sido el puente romano en que deberíamos fijarnos cuando entramos en el puente a la puerta de la ciudad el primer tramo con con ese brazo supuestamente artificial que se llama El guardian Illa que en qué entendemos que tiene que ver muy muy mucho con la a limpiar todos los resumido que que venían de las cloacas ideada por el tema de salubridad habría un gran Taj Amar que lo que hacía era como la proa de un barco romper romper la presión de del agua en este gran espacio una plaza como prueba curiosa aquí Safja hace

Voz 1365 06:46 el siglo XVIII XIX principios de siglo XX hacia el mercado de del ganado mercado se ponía aquí en el poniendo en esta especie de brazo de Maro nuevo lógicamente ya

Voz 10 06:57 el puente continuaba hasta la otra zona del de de la ciudad no son distintas por ejemplo esta Un contra fuerte del siglo XVII en fin que ha tenido infinidad de reforma durante la Guerra de la Independencia pues lógicamente los ingleses para hacer un favor a los españoles entrecomilla había que defendernos de Napoleón y de su tropa pues bombardearon alguno de los de los arcos de del puente y como digo pues ha sufrido pues todos los avatares que que ha sufrido la ciudad a lo largo de sus más de dos mil años de historia

Voz 1365 07:29 se suele medir a ver si no sé si se ha convocado creado sí sí a cambiar un poco su estado ya veo que tienes mucho interés mucho saber si se hunde por eso pero pero que todo el mundo se quede muy tranquilo muy tranquilo que que la solidez el nombre no porque se vaya a caer ahora que está pasando esas personas sino que que vaya cambiando un poco su estado con el pasado el tiempo por el peso porque en él no se asienta sobre una una base sólida no por eso por eso

Voz 10 08:01 de aquí máxima tranquilidad que la gente venga al Puente Romano a disfrutarlo porque la solidez como digo está garantizada es un puente cien por cien sólido

Voz 0347 08:11 bueno pensemos que algunos puentes que llevan hoy el agua Roma tiene un par de ese originales estaban allí hace dos mil años cuando los puentes desde los acueductos metían en Roma mil litros por día hay persona para el millón de habitantes de la ciudad prácticamente los mismos que llegan hoy para bromas de algo menos de tres millones de personas

Voz 0874 08:29 Félix buenos días hola Javier supongo que un romanos de hace dos mil años reconocería el puente y poco más

Voz 10 08:35 la topografía de este espacio era totalmente distinta era un río muy caudaloso en invierno pero en verano era prácticamente seco se podía cruzar se podía cruzar a pie sin necesidad de Puente AC hasta mil novecientos noventa y tres esto era una carretera por aquí pasaban coches aunque la gente ahora le pueda parecer muy muy extraño y en mil novecientos noventa y tres Se peatonalizar por cuestionó lógicamente de seguridad tanto de viandantes como del propio del propio monumento desde mil novecientos noventa y tres se ha convertido en una calle más de de Mérida en una ruta del colesterol que hacen todos los emeritense

Voz 1365 09:06 esto es lo que te diagnóstica el médico para para bajar peso efectivamente además es muy curioso

Voz 10 09:11 porque la gente suele hacer la ruta de los puente que en este caso habla del Puente Romano también pasa por el puente de Calatrava

Voz 1365 09:18 es el que tenemos aquí enfrente pero es que yo llamaba de Lusitania

Voz 10 09:21 efectivamente es el Lusitania pero en el arquitecto fue Santiago

Voz 11 09:24 Calatrava nosotros nos atrevemos a apostar

Voz 10 09:27 no no lo vamos a conocer pero que este puente va a durar mucho más que el que el Lusitania gracias

bueno yo no

Voz 0874 09:39 no sabemos que también canto Elvis Presley es una metáfora del puente como un paso para recuperar una amistad separada por aguas turbulentas el puente es una de las primeras metáforas literarias y cinematográficas cualquier guionista sabe que si comienza su historia con un personaje que atraviesa un puente el espectador percibe que está asistiendo a un momento de cambio porque están llegando puede estar marchándose pero siempre es un cambio sí sí

Voz 0347 10:02 siempre por eso los hombres que saben hacer puentes han disfrutado de mucho prestigio en todas las sociedades en cualquier momento de la historia y hoy es prácticamente imposible moverse por España sin pasar por un puente una pasarela donde no haya intervenido el ingeniero de ochenta y dos años en activo que se sienta con nosotros es responsable del puentes récord mundial de varias cosas durante muchos años el puente que cruza un embalse en el puerto de montaña que comunica Asturias con la meseta añado el de la Constitución de Cádiz que solamente tiene cuatro años Zaragoza Sevilla el AVE entre Madrid y Barcelona Córdoba Logroño Pamplona y Navarra eso conjunto Valladolid madrid vuelva retoques es muchos puentes históricos estamos con el ingeniero vivo más prolífico de nuestra historia ya que como digo es imposible moverse muchos kilómetros en cruzar algo en lo que él haya participado

Voz 0874 10:48 Javier Manterola arneses cómo estás Javier gracias por venir

buenas buenos días currículum

Voz 0874 10:54 tienes un montón de hijos no sé si alguno favorito

Voz 8 10:57 además menos pero no no claramente porque los puentes las sobras de uno un poco un poco como los hijos realmente hay hay un nota está más otra es mejor en otro no no se puede definir yo no tengo un buen de favorito tengo varios puentes favoritos pero vale

Voz 0874 11:18 Fuentes es por razones diferentes

Voz 8 11:20 Corts batidas diferentes hombre récord si batido el de el de Arrese Luna el que habéis hecho referencia antes ese que fue a recoger mundial el de Cádiz que acabo posee terminara de poco pues no recoger mundial aunque es mayor que barrios pero han pasado sí es cierto es que han pasado muchos años in nada más espero alguna vez volver a cuando yo ya no lo puedes batir algún récord espero espero no sé yo ya tengo muchos años ya veremos

Voz 0874 11:52 cuando consigues el título a principios de los años sesenta para los padres de entonces que sus hijos fueran ingenieros era lo más a lo que se podía aspirar recuerdo hasta los chistes de Gila sobre el hecho de ser ingeniero en tu caso fue por aspiración social pues lo que te hiciste ingeniero por tradición familiar

Voz 8 12:08 no teníamos edición no debía ingenieros estos supongo que era que yo era buen alumno de Bachillerato sacaba buenas notas se me daban bien las matemáticas Ci ese tipo de condiciones hacía que los padres quisiesen que uno fuese el ingeniero que era lo más sí que había entonces fui yo

Voz 0874 12:33 sí era ingeniero se decía en Caminos Canales y Puertos no sé si eso reabría Se dice así

Voz 8 12:38 sí sí se llama Rainer aquí pobres

Voz 0874 12:40 Ellos están ahí menospreciados pues si no

Voz 8 12:43 no están nombrados pero es luego somos los únicos dos técnicos que hacemos puentes

Voz 0874 12:49 cuando cruzamos un puente en la mayoría se fijan el paisaje que rodea ese puente donde miras tú cuando

Voz 8 12:54 es pues es el lema Él mismo lo mismo espero que la barandilla sea transparente para gente DGB publiqué puede de una barandilla rígida como al que has hablado hace poco bueno uno de los de Mérida Kids Bernal Casado un bueno fue mi profesor así se ve poco el río porque porque está la barandilla y la altura el coche ir el pasajero no da para más pero normalmente unos mirando hacia adelante a ver cómo está el pavimento pero tampoco mucho ese uno pasea por un puente casi sin un

Voz 0874 13:28 es verbal y el mayor desafío al que te has enfrentado

Voz 8 13:31 los polémicos esos viste la primera vez que les voy cubrí fue que en este puente una ese fue un reto importante porque tiene cuatrocientos cuarenta metros de luz de la dimensión básica es la lista de que entre sus dos pilares a ver si se llamaba antes disco mientras fresco tiene mil doscientos metros de distancia entre los dos pilares principales Barrios de Luna que eso tal tipología tiene cuatrocientos cuarenta Yesa yo me acuerdo que cuando llegaba allí y miraba el pantano y digo yo tengo poseía aquí saltan hasta allí sintetizar me producía cierto resquemor pero ya tiene uno confianza en que he visto muchas cosas que uno ha hecho muchas cosas que cree que domina todo el problema bien no es verdad no se domina del todo las cosas si hallazgo de con cuidado con entonces si hay que quiero decirle y cuando uno está en el borde de lo que se ha hecho en el límite como estoy de barrios pero pero generalmente pues pues pues sale adelante

Voz 0874 14:38 una vez has tenido que decir que no

Voz 8 14:41 a un puente un encargo de un puente has tenido

Voz 0874 14:43 es decir es imposible no se puede hacer no no no puedo

Voz 8 14:46 esa razón sino porque no se debía hacer ahí un puente es decir el puente que tiene una dimensión estética potente tiene una dimensión de situación y de ordenación del territorio clara en una vez me plantearon un puente en un sitio que era que no es necesario y entonces yo les pedía a los que eso es que no que no lo hiciesen simplemente es así creo que hice bien que Guy de bienes los demás pues siempre lo he hecho

Voz 0347 15:20 hay que reunir la sabiduría de generaciones para hacer un puente me pregunto si las nuevas tecnologías eliminan a las antiguas Javier un ingeniero recién salido de la universidad armado con papel lápiz una regla hay una calculadora de estas de manivela sería capaz de hacer un puente

Voz 8 15:35 es decir muy difícil que sabe mucha de puentes porque en la Escuela de Ingenieros de camino en este caso se estudian muchos puentes yo he sido catedrático de Puentes durante treinta años o sea que las es lo que la gente sepa de puentes vea puentes pero nadie debe encargar a los recién salido figurativo porque no es muy es muy raro que hay gente muy experimentada y realmente la equivocación en un puente es muy grave pero puede matar gente simplemente

Voz 0874 16:10 es frecuente que junto a los lugares más visitados de este país tan visitado se encuentren personas amantes de la historia de las cosas de esa ciudad Mérida tiene a sus voluntarios muy bien organizados porque ahí está para que no

Voz 1365 16:22 y una de estas voluntarias Manoli Galván hola Manoli hola qué tal tú eres voluntario sea tú eres una de esas personas que me entusiasma esa noche de teatro de festival por la noche hubo está dormida señores señor además eh hago también teatro no que sea muy buena críe eh bueno al sagas actuado en el en el teatro de Mérida de extra en Edipo Rey también hicimos una recreación con lo de merita Antiqua que es narra una recreación os vestía AIS si hace menos de veinticuatro horas que me quito atrae rumana en serio y como ibas vestida tenéis un pero tenéis una preparación previa no se

Voz 13 17:02 no pero además una buena bueno yo creo que era un máster exactamente Manoli eh

Voz 1365 17:10 lo primero que les dices con cuál es tu saludos y me saludó porque no le dices Quo Vadis claro bueno es lo curioso

Voz 13 17:18 el teatro ir estamos explicando cuando cómo serían la la lucha de los gladiadores o lo que sea diríamos bueno hablar si un que es que muera o el dedo para arriba los meto un poquillo en el en el ambiente a los meto en cualquier zona acabe lo que sea el clérigo imaginado por aquí y mirar para allá

Voz 1365 17:43 bueno he poquito hacerle un poquito de teatrillo no pues Manoli muchas gracias por contarme lo que hace es decir pues nada aquí por habernos atendido Javier qué esperáis los

Voz 0874 17:58 ingenieros que cambien el mundo de los puentes en los próximos treinta cuarenta años

Voz 8 18:03 esa ha sido principiantes los ordenadores los ordenadores han tenido una repercusión fundamental porque los puentes hay que calcular los calcularlo se saber cuál es su resistencia que forma tienen etcétera y eso cuesta mucho trabajo en el San simplifican enormemente además han permitido que uno sea más valiente con unas cuidadas porque está más seguro de los cálculos que ha hecho con el ordenador hilera ocasión de ir más allá ahora los para el próximo tiempo pues el cambio verdadero que se produce cuando se cambia el material es decir fue es fundamental que se cambiase de de la piedra que hacían los romanos que estuvo dos mil años haciendo puentes de piedra a que se primera revolución industrial con el acero cuando uno trabaja con orgulloso con piedra su planteamiento del puente es diferente bastante diferente hasta el extremo que muchos no han admitido hierro por ejemplo Isaac era para agua e impurezas del puente entonces eres luego los quemamos los fuente se afilan afinamos hasta el extremo no en ese sentido

Voz 0874 19:14 y un ingeniero que se miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como tú es perfecto para saber cómo condiciona a un puente la búsqueda de la belleza tú tú has tomado decisiones en función de la belleza del entorno

Voz 8 19:27 ese es es es importante no se puede diseñar un cuente pensando que lo vas a hacer bello lo haces mal el la belleza es algo que se consigue que se logra no es algo que ese que se diseña en función de que esto es más bonito es suyo porque entonces sale mal el puente lo que sí ocurre es que al diseñar un puente y construirlo de realmente hay que bonito de este puente que este puente sacas notas de ellos yo por ejemplo usted me había Artés y pretendo que el puente pasea ha tenido una dimensión como tiene la lectura de obra de arte cuando es

Voz 0347 20:09 la única ciudad del mundo a la que define un puente de San Francisco no tan cinematográfico creo que reconocería cualquier persona con enseñarle una foto Javier Manterola es contemporáneo de ese punto porque tenía once meses cuando se terminó noventa millones de litros de agua que pasan por debajo cada segundo ya superado un terremoto y ocho décadas de niebla y corrosión cuál es tu puente favorito

Voz 8 20:30 antes de que no hay puentes favoritos como no hay mujeres favoritas si hay puentes que te han costado más eso por ejemplo es es muy importante si te cuesta mucho trabajo si te enfrentas con problemas que ves que te sobrepasan y que tienes que vencerlos entonces eso te une sentimentalmente a ese puente con mucha fuerza yo moralmente diría muy contento es la pasarela que hice en Zaragoza en la Expo dos mil ocho que cruza el río Ebro es una obra que está muy bien yo creo

Voz 0874 21:07 qué se puede hacer un puente entre España y África en el Estrecho

Voz 8 21:10 sí sí nosotros lo estudiamos el de Gibraltar es un buen té absolutamente apocalíptico eh quiero decir porque el estrecho de Gibraltar tiene novecientos metros de profundidad es una dimensión de agua que no hay quién salte ese determina que las las soluciones que nosotros estudiamos si estaban de tres mil y cinco mil metros de luz que no se ha llegado nunca se ha hecho dos mil metros en Japón el puente de casi el ahora iban a hacer el de el entre Italia y Sicilia fuente tres mil metros pero no se ha hecho quiere decir que se está en el extremo unas posibilidades que tiene unos materiales de construirse para desajustes esa es la razón por la cual el puente de Gibraltar primero que no tiene mucho sentido hacerlo porque el tráfico entre España y África es pequeño un ataque era entonces era más barato que a cualquier jalarle un puente un yate que hace que hacer un puente costaba

Voz 0874 22:17 Javier Manterola Armin sean el más veterano de los grandes ingenieros en activo viviendo en el puente que le lleva hasta los ochenta y tres años ahora mismo son muchos años de puentes muchos puentes en las paredes de casa cuál es el primero que salvaría en caso de puede salvar barras solamente uno el de Cádiz no no sé

Voz 8 22:35 se dicen tantas el es sufrido menos que en otros puentes ya el el sufrimiento el la pelea que hace estoy contra es que no conoce estamos parece mentira que no cuando hacemos todo lo que hay que saber es muy bueno eso para para proyectar te tiene muy bien tensión siguiera decía lo mismo con la escultura salga bien si no te la sabes te repite silla no es tan buena eso le pasa también a los puentes

Voz 0874 23:06 agradezco la visita que hayan venido a echarnos un cable nunca mejor dicho gracias por venir resorte

Voz 8 23:12 a vosotros Carlos el último puente para el recuerdo

Voz 0874 23:14 te mato gráfico bueno pues un toque romántico

Voz 0347 23:17 para acabar porque algunos puentes están llenando de candados hasta el punto de que han tenido que intervenir los ayuntamientos por ejemplo en Francia los amantes del poner sería su película en la memoria de millones de espectadores están los puentes de mayo

Voz 0874 23:29 antes de Madrid no al revés que con el del río Cué Los puentes de Madison existen aunque casi ninguno está en su lugar original el más famoso donde Meryl Streep deja la invitación a cenar a Clint Eastwood lo quemaron unos desconocidos hace diecisiete años y hoy está reproducida

Voz 0347 23:43 hay pocas cosas que duelen como los puentes romanos incluyendo el amor a lo Hollywood de Los puentes de Madison

Voz 14 23:51 no no puedo tenerte tiren me importa es

Voz 15 24:04 en en