Rhodes se ha comido el diccionario de español

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:18 es decir no aplaude

Voz 0874 00:21 los agentes no lo sabe pero los divos sois como sois poco pues baja pero mira hasta aquí perdón esto es radio en directo o lo mejor

Voz 3 00:34 sí mucho gracia todo bien a estos días se crearán frecuentada me siento como un Zarra pas trozo

Voz 0874 00:44 hasta el momento pero mejor que un balazo ya que ese folio que te has puesto delante quitarle por favor

Voz 4 00:51 no no estoy viendo venir lo que estoy aprendiendo

Voz 3 00:54 todo palabras nuevas entonces pero antes a a ha tomado un mira eso Un un desayuno tanta cruel ICO nadie dice eso en España Nariño nadie

Voz 0874 01:10 no sé si existe es verdad pero esto me huele a lo mejor no se tienda señor esa palabra

Voz 3 01:17 tú ha sido en Anoeta pero me encanta a como más Frazer

Voz 0874 01:24 me me hay que tener esa tampoco se ha mucho un poco fuerte un poquito bien pero poco ético también fuerte fuerte en la pronunciación no fuerte como ofensivo no no no te puedo decir que es muy buenas ofensivo llamar a alguien policía patriótico por ejemplo cómo iba a decir al principio cuando la gente aplaudido al verte claro la gente asume que todos los que os dedicáis a la música clásica sois unos divos que te voy a decir me experiencia Javier Perianes es el tío más majo que he conocido en mi vida

Voz 5 01:56 estoy aquí

Voz 0874 01:58 Lang Lang la semana pasada encantador tú pues Aleix como eres

Voz 2 02:07 eres

Voz 0874 02:08 yo vengo al comenzar con un poquito solamente para es una pieza muy rápido un minuto no muy todo de cinco ante con dos pero es otean a cada minuto cincuenta y cinco observen cosa británica estaba que se subía por las paredes porque decía las diez y media son las diez y media no son las diez y treinta y ocho el tema de la palabra bueno venga Chopin

Voz 6 02:35 es verdad eh eh

Voz 3 04:25 bueno para Red Bull es total

Voz 0874 04:30 es curioso que usted esté despierta bien déjame advertir a los cientos de personas que están en este estudio no vas a tocar

Voz 3 04:41 es demasiado temprano si suena de aquí quiere toca

Voz 0874 04:48 si alguien quiere una clase gratis de James echaron piano clases salga aparte la clase si quieres tocar una pieza alguien del público es de gozo pues pero tú y tú no no sabes cuál es estoy frito cuáles son las opciones yo o tocarlos selfie con todo el mundo

Voz 7 05:12 mira pues bueno

Voz 0874 05:15 has difuso esta de dejar caer palabras en una conversación reforzado tras esa cuenta este faltan nada es igual que el fin de semana qué planes tienes por cierto

Voz 3 05:32 sí eso a Sabero

Voz 0874 05:35 sábado si entonces bueno a Paz

Voz 3 05:38 a al fútbol audio ha

Voz 0874 05:41 pero Barcelona toca a Barcelona yo no el partido dices sí conocía te hace por eso por eso esta semana Catalá no

Voz 3 05:51 nada que ha mañana es mi equipo favorito uno en bajen a estoy muy agradecido que hay fondo uno comienza a nuestro también esas tampoco hay Txiki Caride los justo más difícil de traducir de pero bueno en necesito centrar

Voz 0874 06:22 que sube por la cara digamos estas personas sabes no

Voz 3 06:24 necesito todo a fue uno hasta el hombre esto no Txiki usted es una gesta que no no que no fueron pagar pero imposibles ya en contra entonces

Voz 0874 06:36 por eso utilizar un programa de emisión nacional para sugerir

Voz 3 06:39 en estas grandes veces

Voz 0874 06:44 el domingo Mi palabra favorito dolmen guiando

Voz 3 06:48 sí sí

Voz 0874 06:48 el domingo cuando tú llevas dos semanas a cuestión no te con el diccionario

Voz 3 06:53 sí sí sí cola cachivaches Cachero escasa sí sí sí sí sí sí también anoche has visto una exposición exposición sí nada botánico estilo inglés sólo se ha hecho pero fue fenomenal muy muy grande

Voz 0874 07:19 el otro día dijiste en este programa que no entiende el arte si entiendes puesto puesto fue ahí ahí que te enseñó y te lo explico a últimas comida

Voz 8 07:33 a todos los restos a encerrarnos se han al corredor de la muerte en Estados Unidos sí claro era Chamaco mira

Voz 3 07:44 muy duro muy oscuro a también que un de un honesto Rinko ano casi Nico

Voz 0874 07:54 Hornillos Ringo no gordito Rinko a Norgay fueron tipo en Twitter que pueda aquí tienes Twitter te la puesta de que no serías capaz de decir eso en antena apuesta ganada también junto con dos entradas para la Fórmula uno bueno que te a todo estás bien la vida en general mucho que no hablamos de estas cosas

Voz 3 08:17 no ha ya es una mezcla una montaña rusa entonces bueno pues sí

Voz 0874 08:22 ha sido en los últimos años para ti no ha sí pero ahora más que nunca abramos ahora estás hombre comparado con lo que hemos leído en tus libros esa sí que te sigue gustando Madrid Andre todo el trabajo mi chamana pero son poco raro en este momento raras no sé si tira de la lengua o dejarlo ahí en lo personal no familia a haber Meca está bien todo bien

Voz 3 08:51 ha lamentado flamante hasta las once durante los últimos Lass o te no semanas pero obvió es algo privar hoy no diré más que a un poco triste tampoco te iba a preguntar más entonces próximas pregunta

Voz 0874 09:10 próxima pregunta que te las croquetas

Voz 3 09:14 entonces vamos a poner un poco de música esto

Voz 0874 09:15 qué es lo que vamos a escuchar antes de que la gente te convence al decreto que es el piano

Voz 3 09:19 eso es perfecto Piazza Zaki pero muy muy tranquilo y todo el mundo

Voz 8 09:26 podrías toca con un poco tu trabajo es bastante sencillo pero la espías es más adornos han al mundo

Voz 3 09:35 arribó Mondariz muy sobre todo el mundo la va a conocer a sí misma

Voz 9 09:39 no

Voz 10 09:47 sí

Voz 11 09:52 ah eh

Voz 12 10:01 no

Voz 10 10:10 no

Voz 11 10:11 no no no

Voz 13 10:24 no

Voz 14 10:29 ah sí

Voz 11 10:33 en el eh

Voz 16 10:45 no

Voz 15 10:47 no

Voz 11 10:49 eh eh

Voz 18 10:53 sí

Voz 13 10:59 ah

Voz 11 11:04 y va

Voz 9 11:08 sí sí no

Voz 10 11:29 no no no

Voz 11 11:34 sí o no

Voz 9 11:37 eh

Voz 14 11:44 eh

Voz 19 11:45 ah sí

Voz 16 11:50 sí sí

Voz 13 12:03 ah

Voz 17 12:11 no

Voz 11 12:13 a mí y a un solo a no

Voz 15 12:27 sí

Voz 16 12:28 para o

Voz 11 12:31 no

Voz 18 12:41 está

Voz 16 12:42 de

Voz 13 12:44 ah

Voz 16 12:49 ah

Voz 20 13:02 sí sí

Voz 0874 13:13 un estación excluye el otro día en el en su nuevo disco el ha escogido piezas que todo el mundo conoce yo siempre pensaría que vosotros los pianistas para puesto repertorio nuevo escogería piezas que os provoca no que o que son

Voz 3 13:28 no no es complicada razón que las fiestas más populares son Popilar

Voz 0874 13:37 sí el otro día hablando con un amigo que va mucho al auditorio él decía es que algunas pianistas siempre tocan las las mismas piezas a sí que ha

Voz 3 13:46 con nómina Oribe a sí siempre

Voz 0874 13:50 las candidatas también exactamente la misma cosa hecha

Voz 8 13:56 con Chacho entregó cinco

Voz 0874 14:00 Aminetu Sokolov por ejemplo el el divide el año entre la parte que está actuando seis meses para preparar un nuevo repertorio que no yo

Voz 8 14:11 Londres no sé si es decir una proclama para seis es una nueva

Voz 0874 14:17 en cuanto también que él va a hacer una gira con las Variaciones Goldberg si tú tú lo harías es como una amenaza se Glenn Gould más que casi

Voz 3 14:32 tú a muchas otras pero sí a MIT proclame un momento es cien minutos sentados pecho con Chopin ha

Voz 8 14:45 ah pero he estado estoy cuenta una historia a

Voz 0874 14:50 fíjate que ningún voto voy desde el principio hasta el final de nuestro mundo es a mundos entregaron ansía extorsionan Si a Samana querían hasta hoy en Andorra que yo no he estado nunca habiéndolo China no lo sé a español

Voz 3 15:10 pero antes hasta jaimas

Voz 0874 15:14 la mayor expectativa de vida tiene en el mundo en serio fenómeno no sí sí ahí dejamos el dato para quien quiera buscarse Andorra hay determinados políticos que iban mucho hay bastante quién ya una edad saquen restantes pijos ahí no estoy seguro no lo iban a esquiar no no lo sé no lo que no quiero mostrar mis prejuicios pero déjame que me fijo en una cosa has dicho cien minutos de música entonces concierto sin pausa no vas a tocar aquí

Voz 3 15:48 caras Besance este programa a Javier poso ahí Novaya toca sí siempre ir directos por KO copero no

Voz 0874 15:59 es que todos los días es que tuvo una fiesta es que no es hallado es que no comido chorros siempre hay una excusa para no toca

Voz 3 16:05 no no es en pero sí sí sí la gente quieran escucharme tocando el piano a tengo mis contratos a aquí tú has de de un han ido con ancianos me siento es un echan en pues es es una imposición escucha no no pero es muy tímido

Voz 0874 16:29 gente escucha la radio porque también te quiere escuchar yo te digo una cosa Javier Perianes majísimo

Voz 3 16:34 sí Lang Lang unen en Cannes

Voz 0874 16:36 de tiro

Voz 3 16:40 qué tal anda muy bien utilizada la palabra

Voz 0874 16:45 está muy bien ya esto me gusta pero oye por cierto antes hablábamos de Glenn Gould se me había olvidado que tú has tocado el piano de Glenn Gould sí

Voz 4 16:53 sí sí sí yo mira Hannat segundo me habría lavado las manos

Voz 3 16:56 es es escalas de frío no

Voz 0874 17:00 pelos de punta

Voz 3 17:02 no es escalofríos escalofríos coño es muy difícil hay unas ocho a este hace unos meses podía calle

Voz 0874 17:26 no sé de qué estas hablando y la verdad que no sé hacia dónde derivar esta conversación ahora mismo pero tenemos un piano Ikeda por cierto todavía no habíamos dicho que a lo mejor alguien te quería hacer una pregunta de la gente que está aquí no sé si hay alguien entre el público que quería preguntar algo precisó a James ese momento mira tienes una niña pequeña que tiene que preguntarte algo

Voz 5 17:49 saldría a

Voz 0874 17:52 dos y cuatro más que cuatro en la que espera que le que le hubiese una cosa la niña

Voz 7 18:04 por que no estoy vamos

Voz 0874 18:24 no lo hemos afinado tienes dos minutos y cuarenta segundos entonces a ver

Voz 22 18:59 sí sí sí no

Voz 21 19:02 no

Voz 6 19:06 no

Voz 23 19:16 y no

Voz 21 21:08 eh