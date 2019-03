¿Está bien pegar a un nazi? Los cómicos opinan

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 1704 00:03 continuamos en A vivir que son dos días el programa el Hoy por Hoy de fin de semana que dicen algunos eh eh bueno ha venido James Ross como hace cada sábado ha estado veinte minutos que es un tiempo razonable veo caras de un poco de decepción veinte minutos les parece poco ellos quieren una hora y media un cigarro y luego seguir otra hora y media

Voz 1704 00:28 a ver esto es una encuesta muy muy somera eh estamos aquí con no sé cuánta gente ha venido el público calculo entre cien y doscientas mil personas por favor que aplaudan los que hayan venido exclusivamente a ver la tertulia de cómicos Hinault a James Roach

Voz 1704 00:48 bueno ahora sabemos cómo se siente Podemos se decir muy buenos días buenos días claro no haber aplaudido eso es tienes que hablar no comerte el mito me llama Aitana Aitana Jorge aparte hay muy rápidamente esto que pasa tiene portavoz Aitana no eres Aitana accesorio y tía esta fatal y no quiere hablar serio a marrón he venido a ver la tertulia de cómicos no haber a James Brown correcto si quieres te diga eso te lo digo operaba Cosmen esto se llama cocinadas en cuentas no es que no escucha la radio no los medios Main Street eh controlados por los poderes fácticos no te has enterado eso de nada oye muchísimas gracias a todos por venir es una lástima que hayáis venido justo esta semana porque a partir de la semana que viene ya se podrá entrar con armas en la Cadena SER pero justo esta semana era la última alguien tiene mi padre tiene pistola por cierto alguien tiene una pistola no quién estas así cuando el que el te digo igual pipa aclaro aquí tienes una pipa de fumar me encanta pues nada que ver nada peligrosa pero eso también mata sí pero no pero más poco a poco también violaría que que utilizará es tu pipa para matar a la gente de la edad de fuma fuma estás matando poco claro no no hago proselitismo bueno pues que lo sepáis público de la tertulia cómicos de A vivir a partir de la semana que viene se puede entrar con armas en la Cadena Ser te iba Gines planta águilas de junta bueno Benabarre un aplauso muy grande ahora así para Javier la

Voz 4 02:39 un placer estar en Melilla el orgullo de

Voz 4 02:44 la española y europea en este coincide

Voz 0874 03:15 claro os imagináis un concierto de pues esos Javier Perianes en el Auditorio iba a la gente a verlo y cuando acaba el concierto dicen que ahora cerramos las puertas si tienes que escuchar

Voz 0779 03:24 a los Morancos hará Mariano Mariano exacto un poco la sensación estudio cuando una vez que se marche Rossi cerramos las compuertas para que las que se escape no pero hay dos hay dos pero hay una personas por ahí no Aitana va mirando hacia ellas solamente el choque no que han dicho que no me han dicho que no

Voz 0874 03:45 Pedro Aznar y Jorge Ponce aquí en el estudio Grace

Voz 4 03:47 ver otra ciudad Sevilla Oil Antonio Castelo como estaban

Voz 5 03:52 Unión hola Javier a mí no me batir

Voz 1005 03:54 se da aviso a mí y yo me ha Ferro aquí aunque sea desde Sevilla

Voz 0874 03:58 la belleza es poco un una mancha de aceite ganando terreno y a lo mejor sacaba comiendo esta tertulia

Voz 5 04:03 eso está bien yo no estoy contando poder empezar yo voy a empezar por eso te voy a empezar a contar cosas de Jay Roach que me están llegando que tanto os van a gustar con ninguna una

Voz 0779 04:14 la exclusiva por ejemplo

Voz 0210 04:16 el otro día un amigo me dijo que por la Latina vale esto es real mira James Ross se acercó un señor súper humilde eh parecía bastante buena persona a pedirle dinero y le dijo no me toques que me das asco

Voz 0779 04:30 así es usted humilde a James Brown no fue un robo

Voz 5 04:37 Sala contar más cosas la rivalidad con el Land

Voz 0779 04:39 no no sé porque les aquellas que son como los Rolling

Voz 5 04:43 Beatles eh mirarle las uñas es mira sueña Sunrise tenido dos yo creo que lo peor que le puede pasar allí en Roma

Voz 0779 04:50 está a dos semanas de que le pasa es que el intente fichar ciudadanos eso le va a acabar pasando del cero coma eh

Voz 0874 04:55 bueno había escuchado lo que decía Casado que tiene problemas con la geografía española decía Melilla única ciudad española en África recordemos que la semana pasada

Voz 0779 05:03 da dice metió la pata

Voz 0874 05:05 Javi cuando le regaló a los guipuzcoanos una localidad

Voz 6 05:08 el Partido Popular sea la alternativa de gobierno a esos separatistas comunistas y socialistas que están planteando la disolución de la Unidad Nacional hoy precisamente después de de Bilbao vamos a ir a a Guipúzcoa vamos a visitar Guecho

Voz 0779 05:26 está en Vizcaya bueno pero en un sitio que no les gusta nada en mi pregunta ni ir

Voz 1704 05:31 hizo el tío que movieran hecho de sitio eh

Voz 5 05:34 vosotros saludar junto con el próximo presidente veréis lo justo

Voz 0874 05:38 pero tú vienes de Valencia sabes que está preparado para cualquier cosa

Voz 0779 05:41 no pero Juan Antonio

Voz 1704 05:43 no nos tenemos que ir de Valencia

Voz 0874 05:46 con esta semana habéis visto este cartel de campañas de Vox ha puesto en unos encuentros con jóvenes lo llaman Cañas por España

Voz 0779 05:53 sí claro porque es biblioteca no rima con España claro claro si así mala suerte la ruta de la lectura razonadas

Voz 0874 06:03 después esta semana era un candidato a Vox Chema José Manuel Menéndez Pelayo Celades las cañas por por España era en el jueves veintiocho a las ocho de la tarde en Cuenca y está muy bien el cartel es bonito y tal pero mi la foto es del candidato ni este cuencas nuestro Cuenca es el de Ecuador Cuenca

Voz 0779 06:21 sí bueno pero sí sí lo que va a tomar cañas quedan que mata a la gente a pensar que eso era un error pero no es un error osea es eso es la verdadera Reconquista ya han reconquistado el Cuenca de Ecuador que todavía no han ganado

Voz 0874 06:34 el que hizo el cartel de no se sabe quién ha sido ni donde está ahora mismo cabe dentro de lo posible que Ortega Mel le haya enviado de incógnito a casas de Remigio

Voz 0684 06:42 en cuanto dos tenga capacidad legislativa reformar el Código Penal para que si reeligió poco hubiera utiliza el arma legítima que tenga cazan y oye aunque ideal no sólo no va a ser condenado como desviados por Presidencia ayer es Ciudad Real le daremos la medalla al Mérito Civil

Voz 0779 07:04 y un aplauso que sólo quiero decir esta música no te no pega con Remigio esta música entre los nombres que de la kale pero Remigio William Wallace no

Voz 5 07:16 a Remigio he visto cómo es que reeligió les das un misil Tomahawk y no matar a nadie Remigio tiene pinta de que en Puerto Hurraco algo hubiera hecho eh

Voz 0874 07:31 digamos que se viéndonos a la ola de ese tono que hemos escuchado Ortega Smith que quería hablar de chulería

Voz 0779 07:37 hombre hombre tu favorito Javier en este tema tenemos eh

Voz 0874 07:42 principiantes por otro lado los maestros que ya están de vuelta de todo vamos a empezar a a los aprendices Pablo Casado esta semana se creció un poco en cuanto a sus perspectivas de éxito en las próximas elecciones escucho

Voz 7 07:52 el Gobierno de coalición entre las formaciones de centro derecha me parece muy bien

Voz 9 07:59 yo creo además que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores y tu

Voz 1704 08:05 hombre yo no sé si ministro de Exteriores pero un grandísimo dependiente de Cortefiel seguro entonces

Voz 0779 08:10 sí es que no vaya a Rivera en Cortefiel y te compras cuatro trajes pantalón pagando eh pagando pagando

Voz 0874 08:21 en fin el ofrecimiento digamos que no fue del agrado de Ciudadanos

Voz 10 08:25 la cosa es muy seria para las excusas

Voz 1704 08:27 sus días del Partido Popular en el su mortal

Voz 0874 08:30 lo casa esto es Inés Arrimadas para chulo en este caso Albert Rivera

Voz 11 08:34 cómo han ido las robarle pueden recibió el Ministerio universidades no todo el mundo

Voz 0779 08:38 yo

Voz 4 08:42 perdón chiste malo

Voz 0779 08:43 primer bote optimistas

Voz 4 08:48 de comedia

Voz 0779 08:50 hubiéramos habría sido mucho de un poco de fuerza a recular en esa misma frase no no lo voy a hacer

Voz 1231 08:57 a mí me pasa con el chiste pero al igual que Casado que un día más tarde

Voz 0874 09:00 matizó su ofrecimiento no y a colación de una pregunta

Voz 1231 09:03 como la suya yo lo que dije es que Rivera sería mucho mejor ministro Exteriores que Borrell como sería mucho mejor ministro de otra cartera o mucho mejor vicepresidente de Carmen Calvo ser humano

Voz 1704 09:14 pero vamos no lo dije como un mensaje ya no lo acuerdo

Voz 0874 09:19 también es de primero de chulería que un auténtico chulo nunca se echa para atrás claro si es en

Voz 1704 09:25 luego hay hay un está el componente que náutico en calcetines yo creo que Albert Rivera se pondría calcetines con los náuticos y Pablo Casado jamás

Voz 1005 09:32 ya está enseñando lo estáis oyendo música de fondo sí sí que había no

Voz 0874 09:40 verdadero chulo nunca se echa para atrás no pide perdón no suaviza su chulería un ejemplo por ejemplo no El ejemplo mirándome a la cara

Voz 0684 09:49 nadie me abra de una derecha cobardes y la derechista cobarde porque no me lo aguantan la mirada amena

Voz 0779 09:57 no me lo me no una camiseta remangados un paquete

Voz 5 10:03 a nadie le aguanta la mirada porque es el tema en los ojos a esos abdominales bigote decía

Voz 0779 10:08 no pero está pero no está claro la frase con una máquina está que mide puñetazo de la feria hay porque yo tenía armas antes que los de Mou ha vuelto

Voz 0874 10:19 porque hará que nuestra Rajoy éste sí que es su partido

Voz 0684 10:22 pero es cero coma este es el partido por el cuello he trabajado ejes identificado con Pablo Casado al frente jeques formidables

Voz 0779 10:37 sabes dónde he dicho todo esto sabe dónde he dicho todo esto donde Aznar se siente como en casa seguro

Voz 5 10:42 confiado y alegre Valencia en Valencia que surge juegos de rol esto es que hay zonas que tienes más uno al acuerdo pues cuando entró en Valencia suben sus habilidades personales en un tren Valencia límite es como si claro

Voz 0779 10:58 les llega el espíritu guerritas se mete dentro

Voz 1231 11:01 sí es verdad es eso animal tótem mes Rita II de la solería esto es el segundo si hay que poner las cosas en su sitio

Voz 0684 11:08 y en España hoy no se trata de repartir

Voz 0779 11:11 más a nadie se trata de juntar votos

Voz 0684 11:14 a favor de España esto es de lo que se trata de la isla

Voz 0779 11:18 de hecho yo creo que yo creo que lo guapos de todo esto sin lo haciendo pis mientras hace todo este escenario todo esto

Voz 5 11:27 partirá armas hay que robar armas limar les el número de serie que sean y raster hables

Voz 0874 11:32 dice hay que llamar a votar se llama pero no desde cualquier sitio

Voz 6 11:36 ah

Voz 0684 11:36 hago una llamada desde mi autoridad moral en la que se mire claro que el de Soria la que soy me reconozca que desvió seis años que ya sumó uno idea de retos

Voz 0779 11:50 el presidente del Gobierno de España

Voz 0684 11:53 hago una apelación a la responsabilidad el votante destellos Grecas para que vote al Partido Popular

Voz 12 12:00 para mí aplaudiendo yo también claro

Voz 5 12:05 los cursos de ir súbete aquí pedales

Voz 0874 12:09 la verdad es que echaba de menos eh

Voz 1005 12:12 sí hombre crees que bonito Javier que una un poco

Voz 0874 12:15 por cierto en el ritmo con la cadencia

Voz 1005 12:17 ya van volea Un poco para no hablamos de chulería no

Voz 0874 12:20 jueves ex ministro de Exteriores Josep Borrell estoy seguro de que mucha gente ya he visto la grabación ha visto el vídeo concedió una entrevista a la televisión alemana al periodismo empezó a hacerle preguntas que a Borrell no le gustaron ya está en tres ocasiones escuchamos

Voz 8 12:32 Nos no no tienes éxito en cuanto duda

Voz 5 12:39 exactamente lo mismo que dije yo cuando me ponen el último de Melendi con abrirá el programa que se llama en tiempo de guerra o algo así que ya indicaba que la entrevista a iba a ser de amigo eh

Voz 0874 12:50 es decir no si la culpa seguramente no la suya pero alguien le dijo que fuera esa entrevista ya dijo que si una vez que estás la cara del entrevistador en el vídeo no tiene desperdicio mirando por encima de las gafas de leer sobre todo cuando ministro es que es una cosa que en fin a todos lo que somos cristianos ha hecho alguna vez cuando Borrell te echa una bronca

Voz 6 13:05 el examen

Voz 8 13:07 Emilio contiene un peto e guió a no tintos porque hay me lo vive en mí que a nada más no nos Chang sirvió anotó como haya a estándar son antes el sale a ellos entendió porque qué

Voz 0779 13:33 por Reyes el Samuel Jackson blanco

Voz 0874 13:36 no

Voz 1704 13:36 la imaginas

Voz 0779 13:42 a los de la feliz hablan inglés con mucho acento eh siempre no habla muy bien inglés

Voz 5 13:47 mirarle a la cara al señor este entrevistador que tiene una cara me recordaba el decano de la Facultad informativa cuando me pilló copiando en cálculo diferencial

Voz 0874 13:56 es que es lo mismo que cuenta entonces lo dijiste lo mismo no

Voz 5 14:00 está dirigido entonces por Cornish Topic

Voz 0874 14:02 el revuelo que se montó por esa actitud tampoco diplomática para el jefe de nuestra diplomacia que hizo Borrell pedir disculpas

Voz 13 14:08 ya bastante paciencia tuve probablemente no hubiera tenido ni siquiera que darle la oportunidad de continuar la entrevista en una segunda parte yo creo que esta clase de personajes de cuando en cuando hay que pararles los pies

Voz 0779 14:22 se mide diplomacias pueden meterle la la cara con pero espero que le preguntó perdóname yo he visto las preguntas tampoco le que le pregunto cómo estás buena tu mujer yo que sé que te lo pregunto

Voz 5 14:34 he estado se refería como al setenta por ciento españoles quieren modificar la Constitución

Voz 0779 14:38 es que tengo garantista

Voz 5 14:40 algo lo interpretaba como que querían la independencia ha sido bueno

Voz 0874 14:45 el caso es que se levantó arrancando el micrófono como mejor les gusta al levantarse de una mesa periódico

Voz 0779 14:49 no

Voz 14 14:55 yo creo que es una emergencia nacional enviar a Sánchez a la oposición y al señor Casado le tiendo la mano para que formemos un gobierno echemos a Sánchez y a los que quieren liquidar España

Voz 0779 15:09 si quieren liquidar a España no hay casados Duo de bachata e dice

Voz 5 15:12 Javier esto Keith récord a Don es lo que dice James Ross cuando le pides tocar el sí

Voz 0874 15:19 sabes que estamos rodeados de gente que puede luego perseguírseles con antorchas porque son fans de James

Voz 0779 15:23 pero el Sevilla por una buena Javier esto es lo que la gente lo sepa a mí me has sacado de una boda para hacerla pero ha empezado a las buenas que son todo el día no se Javier P

Voz 5 15:35 ya que me acabo de una boda para venir porque Javier puedo Paqui Ramos ahí choque tenía que

Voz 0779 15:40 hacerlo ya te digo una cosa se te cae la la

Voz 1005 15:43 careta de moderno que lleva con una boda en Sevilla

Voz 0779 15:45 tú no puedes tener un poquito sí es hoy el relevo en la solapa de la sonata es el tercero de Los del Río e tranquilos precampaña tenido siete diez

Voz 0874 15:58 tres antes como que esté que escuchábamos en la que Albert Carlos Rivera Alberto Carlos en realidad

Voz 0779 16:03 qué tal lo que te decía aparecía

Voz 0874 16:06 nombre por error en las listas electorales no aceptaba el Ministerio de Exteriores pero sí que le tendía Casado la mano para ir juntos a echar a Sánchez de La Moncloa Rivera necesita reafirmarse que todo el mundo sepa que si dice que no apoyará a alguien es que no le va a apoyar

Voz 15 16:20 yo me acuerdo de Albert Rivera cuando dijo en las anteriores elecciones generales jamás te lo juro por Snoopy aprovecharé la investidura de Rajoy que va a llamarle como porque te lo que nivel ya va implícito que todavía

Voz 0779 16:32 sí de ser mejor primera también ha decidido quiénes y cómo pueden ayudarme

Voz 0040 16:40 hombre aceptar los votos de alguien que te permite gobernar seguí pero no pactando con ellos es decir ellos tienen que decidir son adultos son parte político tienen tendrán sus escaños los que tengan ellos el señor Abascal supongo que es el candidato tendrá que decidir si apoya a Sánchez os y me apoya a mí o a Casado en el caso que fuera Casado

Voz 0874 16:57 es decir que el líder de Ciudadanos quiere que Vox le apoye pero a cambio de nada sin que se note demasiado que el esta pues ya

Voz 0779 17:02 claro y me encanta que ya son adultos y hay que aclarar que os adultos escucha

Voz 16 17:10 somos Bravo casi Barrio Sésamo si los separatistas quieren a Sánchez España necesita a Sánchez fuera de La Moncloa ese es el resumen como lo hacemos con votos

Voz 0779 17:19 a granjas como pilas dentro no eso lo de fuera no solo decía Coco que también coger Coco y Alves Rivera también qué mala idea es verdad

Voz 0874 17:29 los bálticos les gusta explicarnos las cosas como si fuéramos niños pequeños y ellos fueran Espinete ido en pimpón pero esta semana Pablo Casado respondió a las preguntas de unos niños en el programa de Ana Rosa Montero

Voz 0779 17:39 Benito

Voz 0874 17:40 así que con voces inocentes estos niños de nueve años preguntaban entre Abascal ir Rivera a quién elegiría para pactan arriba

Voz 9 17:49 era por qué porque ya hemos jugado

Voz 6 17:52 juntos CNES al fútbol en ese partido porque ya hemos ya hemos jugado nuestras elecciones

Voz 9 17:59 el Inter

Voz 6 18:00 bueno tenemos diferencias pero pero ya hemos sido el tipo ya sé cómo juegan

Voz 0779 18:04 cuando ya hemos llamado a papá mamá más ya hemos jugado en el recreo ya verbal Boticario

Voz 5 18:08 es decir se visten la entrevista pero los niños se lo comían con patatas jeque Sabah como tontos que dice contar no

Voz 0874 18:17 de haberse se había preparado a lo obvio pero otras cosas no se las había preparado esta en particular hay que dar un poquito mal en los tiempos del mito tú cuando Casado les explica también que jugaba al fútbol y a otros juegos que son niños

Voz 6 18:29 ver los chicos os gustan los coches sumas Yago Estrada ya me compraba todas las semanas mi padre una revista en

Voz 0779 18:35 quiero de empresariales a verla a barrer esa Quique está ahí al suelo su te gusta barrer pues muy el no de Podemos son los que Barreda Jaime

Voz 5 18:46 miles de niños porque ha casado lo sueltas con los niños de Juani medio de Canal Sur esté cansado es el Juani media de izquierdas Marie que hay en Canal Sur que ya son politólogo

Voz 0874 19:00 a ver Casado explicando a los niños que es igualdad y que no es igualdad

Voz 6 19:03 no digamos que la izquierda es más de el colectivo de algunos grupos

Voz 0779 19:08 la centro derecha es más de la persona

Voz 6 19:11 necesidades tiene y sobre todo de que se esfuercen para que pueda tirar para adelante pero pero da igual

Voz 0874 19:16 que sea es niño que sea niña que seas hombre seas mujer

Voz 6 19:19 pero lo de todos iguales a mí no me gusta porque hay países a los que como son todos iguales nadie se esfuerza por ejemplo hay un país que se llama Cuba Cuba tú hagas lo que hagas tienes la misma comida la misma casa la misma ropa IDAE no puede salir llevan así cincuenta años

Voz 0874 19:35 porque con también es con poquito después os voy cogido por los pelos

Voz 5 19:40 país Sama la URSS

Voz 0874 19:43 si llegaremos a gente llama Narnia llegados a ese punto hablemos de caza niños venga

Voz 6 19:48 cuando no es posible que haya depredadores como tú dices lleve noticias muy bien es verdad que tiene que haber cazadores para que esos animalitos no se pongan enfermos

Voz 0779 19:58 bueno bueno toreros para que hagan deporte no es verdad que una vez han matado es muy raro que te han pegado dos tiros en la cabeza tu ya no tomes antibióticos no foto del Rey al les dije mira os acordáis de stocks hicieron Reyes médico curar Infante

Voz 0874 20:17 de todos sus problemas pero este es el momento que más me gusta yo creo que esa es la frase de la semana o el momento de la semana Casado se queda sin palabras cuando los niños le intentan explicar a él a Pablo Casado quién era Franco

Voz 17 20:32 Ador que que gobernó su

Voz 15 20:35 España aún son unos años con lo cual

Voz 17 20:40 como a lo que e Iker robo

Voz 15 20:45 la gente que a su favor irreparable

Voz 0779 20:51 pero lo cierto es mirando ingresado con esa cara como de no sí

Voz 1704 20:54 a ver abuelo que te va no estoy hablando mal los niños cuando todo el mundo a pesar de tu abuelo que esas que pise encima

Voz 5 21:02 cuando todos tú ya no robar tampoco eh el sitio

Voz 18 21:06 sí

Voz 0874 21:11 bueno pues etapa bonita la de Casado esta semana que se imaginaba al lado de su número dos Adolfo encarna esos valores pero también esa prudencia prudencia quedaros con esta parte

Voz 0779 21:21 tendría que decirle Pablo que es el hijo también mira lo lo ya no está ahí visto la almendra que tiene

Voz 5 21:34 tengo dos pero que lo soy

Voz 0779 21:38 además de muchas gracias bien que tiene el hijo

Voz 5 21:41 dos de Alphand fije

Voz 1704 21:43 no bastante vacía al menos en esa palabra ahora con la palabra prudencia

Voz 0874 21:47 en la cabeza volvamos a escuchar esto

Voz 0016 21:50 lo que no es un un embrión es un tumor eso está claro si usted no toca ese embrión es acabe siendo un paisano con barba como usted o una señora maravillosa como la que tenemos enfrente

Voz 0779 22:03 también hay un poquito que Expósito e Spies lo comparo todo para que un tumor les salga barba ya tiene que que Adolfo Muñoz

Voz 0874 22:11 sí

Voz 0779 22:12 son tantas selecciones altas prudencia e prudencia primero

Voz 0016 22:18 eso es una vita seguro si no lo tocamos eso acaba siendo una vida eso es incuestionable el que a mí me digan que se pueden matar antes pues mira los neandertales también lo usaban ropas que esperaban a que naciera y entonces le le cortaba la cabeza

Voz 0779 22:35 más prudente el lo dice como antropólogo yo te digo una cosa lacado porque él neandertal ya no va a votarle el constante neandertal ya lo va perdiendo yo no

Voz 0874 22:46 con Carlos Alsina no esperaba que les dijera esto no le pregunto por ello entonces

Voz 1231 22:51 claro pues se está soltando lo voy a dejar entonces yo lo que tengo que hacer es estar mi punto de vista explicar que hay que ayudar a las mujeres que tienen que recibir entre sí

Voz 0016 23:01 Madres de un niño vivo o un niño muerto porque al final es lo que pasa

Voz 0779 23:05 qué bonito esto hay que recordar que se a las once de la mañana eso sí pero eso no es bueno no y pueden decir más barbaridades a lo que supone en Nueva York

Voz 0016 23:18 se acaba de aprobar una ley por la cual se permite el aborto después del nazismo

Voz 0779 23:22 claro que lo sé yo lo voy a decir ahora Julia mi hija aporta te bien que si no nos vamos a Nueva York

Voz 5 23:31 más que de aborto eutanasia no vamos a esa ley la provoquen rusa

Voz 0016 23:41 vamos a ver cómo se excusa estado toda la tarde buscando e hiciera correcta o no era correcto sobre esa ley un despacho mayor me confirma que España es correcta con lo cual cuando uno se equivoca mete la pata lo mejor es pedir disculpas así que lo siento mucho pido disculpas eh

Voz 1704 24:03 la vida es que tardó unas horas en pedir disculpas ya había habido Peña

Voz 0779 24:07 ha ido Nueva York ese vacío legal dijo adolescentes

Voz 5 24:13 echarle base aquí porque dices no pues cerrado pues que no es exactamente así pero eso es el despacho habrá dicho pero como que el señor quienes usted en base a que la sacado no una se llama La Pulga y es una película de dos mil dieciséis entrando en un bufete de Nueva York un bufé libre de un hotel de Nueva York

Voz 0779 24:29 o paramos un poco

Voz 0874 24:31 esta pobre gente que venga a ver a James Roche estás sufriendo pues esta comedia si queréis nadador Richard al poco con ellos y se

Voz 5 24:39 claro que hay una ley en la SER matar al público

Voz 0779 24:44 Javier me toca volver a la boda es verdad tú tendrías que marchar que bueno e a un amigo abogado un amigo parecía en todo este esta semana me he mudado a la casa de Jorge Jorge y es muy raros despertarme en tu casa Jorge tío te lo juro es tu ya has de pero déjame aclarar

Voz 0874 25:03 se ha mudado a otra casa

Voz 0779 25:05 no yo no podía le mandé un mensaje Antonio diciéndome recuerda

Voz 1005 25:08 entonces Casanueva que en casi cualquier lugar donde donde mira he tenido yo sexo

Voz 5 25:15 oye una pregunta Castelo para confirmar algo que te ha ayudado James Road con la mudanza y ya hay un road me quería cobrar dos mil euros traer a unas personas sin papeles puedan dijo que cómo te atreves a quiénes son sólo robo Antonio me voy a la boda amigo Pedro

Voz 21 26:29 la voz de malvivir con Pedro Aznar con Jorge Ponce y con cientos de personas vamos estaría en de poder salir huyendo pero no la tengamos porque he mostrado las puertas ventas

Voz 4 26:39 una flauta Ibercaja eh

Voz 0779 26:42 eran cientos pero han venido miles durante la publicidad a ver si les caiga un cojín de esos anti varices

Voz 0874 26:47 ya Antonio Castelo ha tenido que marcharse porque tiene una boda en Sevilla

Voz 1005 26:51 llevaba en los anillos además exacto sí pero está claro

Voz 0874 26:54 otros Jaime Rubio Hancock cómo estás Jaime buenos días muchas es un dilema moral estás en una tertulia que escuchen millones de P

Voz 22 27:01 zonas pero tienes una boda es una decisión complicada si es una decisión complicada la clave está en si se avisó antes si sabía que tenía que

Voz 0874 27:10 a una boda cuando tenía que venir a la radio si quiere más a su amigo o a toda España efectivamente sí sí sí tienes que conocer a Paqui Ramos que es

Voz 0779 27:20 ahí está el ahí

Voz 23 27:22 a las personas que éste de la barra del bar

Voz 0779 27:26 yo creo que sí sí sí

Voz 0874 27:28 pues esto es de Fannie

Voz 1005 27:32 Jaime lo primero explícanos Jaime Rubio Hancock yo quiero que explique es el segundo apellido ya lo primero

Voz 0874 27:37 si no lo puedo de Herbie claro

Voz 22 27:40 exacto es la la familia irlandesa de Herbie Hancock Mi madres de Dublín es irlandesa la oye pues grava

Voz 0874 27:47 bueno esto es ese dilema moral tú cómo lo había resuelto de que que les recomendado no

Voz 22 27:50 en claro el tema es yo creo que aquí lo importante es no mentir en en el momento en que lo lo dejas claro claro tus jefes que es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer y tú

Voz 0874 28:01 me acuerdo pues no hay claro pero pero mentir vale

Voz 0779 28:05 en pegar a un nazi bueno depende hostil como es como hemos saltado de un lado a otro de los que de una boda un nazi si si si tienes la boda

Voz 0874 28:16 no esto supongo que lo preguntas por el libro sí por cien años de soledad efectivamente no pues sacamos a publicar un libro con ese título estoy en pegar un nazi uno de los capítulos es una pregunta una afirmación preguntas como pregunta porque aquello para claro si lo es

Voz 22 28:34 que las desde el principio y a la gente ya no en el libro me gustaría

Voz 0779 28:36 claro porque si no está bien pegar un nazi abre sí a tomar por saco acabó así pues mira segunda edición

Voz 22 28:42 Sala como de pequeños dilemas morales éticos más o menos cotidianos Éste no es muy cotidiano por suerte pero viene al hilo de cuando a Richard Spencer un supremacía está estadounidense le pegar un puñetazo durante una entrevista en Estados Unidos os grabó esto fue muy gracioso pero claro no puede pegando a la gente por la calle no debería los en el salgo sí es nazi es algo bueno el tema es hablar

Voz 1005 29:06 idioma nota esto esta relación

Voz 22 29:08 dado con con lo que se llama la paradoja de de la intolerancia de la hablado muchos filósofos políticos como Popper Ras Rolls Marta nos vamos

Voz 1005 29:16 Popper es el del gas el de si ha hablado

Voz 22 29:18 no si el Madrid y el de ahora llamado limpio

Voz 0779 29:23 paremos Firat por favor parece porque paramos esto esto lo va a arreglar un nazi entrando aquí

Voz 22 29:32 estos son los límites del humor pero por debajo claro exactamente pues el claro lo lo que dicen es la qué punto tenemos que defender los derechos de las personas que quieren quitarnos nuestros derechos entonces ellos los que defienden la mayoría de estos filósofos lo que defienden es que hay que rebatir y debatir estas ideas pero no hay que recurrir a la prohibición a la violencia sino hay una amenaza clara pero es muy difícil saber cuándo hay una amenazadora este es este es el Éste es el problema que no queda realmente resuelto por Marta y dice que en Alemania tiene sentido que se iban pues expresiones antisemitas pero hubo asociaciones antisemitas por su pasado pero al principio al final esto tiene que ser una excepción no podemos no podemos prohibir verdad

Voz 0874 30:08 en el caso de la entrevista puede haber una amenaza de futuro porque si este hombre sigue lanzando su mensaje en el futuro habrá más violencia claro no entonces estos haciendo un bien a lo mejor

Voz 0779 30:17 claro es que es muy difícil de claro que lo asimile pegado un guantazo a ese señor pero que no están ejerciendo la violencia y no se va a parar ahí el señor Pedro

Voz 0874 30:25 porque si estás estás un poco ayudando a reafirmarse a decir que porque muchas veces es esta gente se presenta como víctimas como como no me no me no tengo derecho yo a quitarte tu derecho efectivamente eso es un poco lo que dicen has pronunciado las palabras dilema moral me has dicho dilema moral si estoy programado esas palabras me recuerdan a a a una pareja bueno no sé si en Radio Barcelona hay alguien por ahí no

Voz 1704 30:47 aquí no hay qué tal como estás muy bien sabes en Súper pero también salgo en Súper si hacen saben supera López el otro día me encontré hace un par de meses me encontré con Javi Ruiz el director

Voz 0573 31:05 hubo un silencio tenso con en le dije vale lo reconozco no ha ido a verla

Voz 1704 31:10 no me he visto no me he visto mirando pal tu parte sólo por lo menos si me dijo Si quieres cesó como tres segundos

Voz 0874 31:17 la gente lo digo claro claro contó con Xavi me planteaba este tipo de dilemas morales en este programa este año estáis bueno cómo estáis allí metidos Db3 era no donde ahora sí estamos ahí adoquinado que sería masivo esta sección no todas las secciones decentemente se llaman así siempre siempre acabamos si quieres luego llamamos a seguridad para siempre la las es como una respuesta que no solucionaban nada que vosotros los porque tú eres filósofo pues al final

Voz 1704 31:50 es argumentar ambas posturas las

Voz 0573 31:52 Se que la filosofía no resuelve nada o eh

Voz 1704 31:56 pues echar el rato alguien ofrecía San Agustín que dice se lo que es el tiempo que digamos el tiempo la dimisión temporal a no ser que me ponga a reflexionar sobre ello que entonces no sé nada y la filosofía es un poco esa es la actitud pero con todo

Voz 0573 32:09 el entonces no no resuelve mucho pero ayuda a plantear preo

Voz 1704 32:13 juntas cada vez más interesantes para verla

Voz 0573 32:16 además y eso es lo que hace un poco la filosofía general el libro de Jaime Rubio con especial de de una manera muy acertada entre el libro de Jaime Rubio cuyo pro

Voz 0874 32:27 Cobo ha escrito tuvo cómicos llama El Mundo Today déjame plantearos un una pregunta un dilema moral por ejemplo a ver cómo lo resolvemos escucha escucha de esto a ver

Voz 0660 32:38 ya tengo un carro a ciento ochenta kilómetros por hora ya tras esto un burro no pare Papa en casa es el burro Paco ten ten Galadí ya de morirse en montarlo Capone de la UNED Ariel Paz

Voz 0874 32:56 el vídeo que circula por Twitter a que el dueño de una funeraria está metido en uno de los ataúdes está vendiendo el producto entonces la pregunta si habéis escuchado es es ético animar a la gente que se muera para que prospere tu propio negocio bueno crema más que tienes que ya ya me estás diciendo con la manera de empezar que puedes argumentar una cosa

Voz 0779 33:15 sí al Buró lo iban a mantener un ataúd también no entendía lo del burro si no estaba viendo que sí

Voz 0874 33:20 si vas en el coche y les un burro en Vélez esquivarlo era si te parece claro

Voz 1704 33:23 no

Voz 0874 33:24 ya verás qué cómodo son los ataúdes López

Voz 1704 33:26 lo viene viene un médico cazador y cura al burro ya

Voz 22 33:30 ahí hay hay una digamos una una forma de verlo es ponerte en el lugar del otro es decir tú quieres si él sí él plantea que los demás se mueran para el ganar dinero tendría que plantear la posibilidad de que también estaría bien que él muriera para que su competencia también hiciera negocio claro es el claro ahí igual eso no les gusta tanto

Voz 0573 33:50 pero una cosa es esto yo no todos los dilemas filosóficos es lo mismo es un una cosa

Voz 1704 33:55 cortante contaba otra cosa importante en este caso

Voz 0573 33:58 nadie estamos pensando en el burro

Voz 0779 34:00 eso es verdad pero es verdad es que yo creo que el burro es el dueño no si tú eres un burro y estás viendo venir un coche a la culpa es del burro también que aconsejaría al

Voz 0874 34:12 por que lo esquivar vamos a buscar un par de dilemas que nos ofrece la actualidad incluso la la de esta semana Emilia escucho

Voz 25 34:17 en Vielha una carta al rey de España yo te da carta para que se haga un relato de agravios

Voz 26 34:28 que se pida perdón

Voz 0874 34:29 el presidente López Obrador la pregunta o el dilema Se debe pedir perdón por lo que ha pasado hace sí

Voz 8 34:35 los es estas

Voz 0779 34:39 sacando y además públicos que lo están pasando viento tú crees que Aristóteles se planteaba esto

Voz 0573 34:45 no no lo dilemas los filósofos son más cosas de cuál es el destino del mundo cosa así pero esto es complicadísimo

Voz 0779 34:51 porque claro sí

Voz 0573 34:54 como colectivo tenemos responsabilidad porque yo no he estado en México nunca hay entonces es complicado es complicado pero también pienso que pese a lo complicado que es no cuesta nada pedir perdón eso también es cierto y te te solucionan poco o el dilema

Voz 1704 35:08 lo más deseado no le importa mucho sí claro que sí sólo te pasa no lo voy a estar bien pero sí pero si pides perdón estás asumiendo que se hizo algo

Voz 0779 35:16 es incorrecto esa estás en posición de poder bueno pues eso lo estoy intentando joder la mañana eh vosotros y no están pidiendo dinero claro ahí

Voz 22 35:26 en el en libros hablar de Michael del filósofo o Príncipe de Asturias que él en una de las cosas que habla es que no estamos solos no no no somos seres aislados tenemos una sociedad venimos con una historia con un pasado si es si las naciones europeas están en mejor situación que otros países también es en parte por el colonialismo es decir si asumimos Podem te tenemos que asumir la responsabilidad porque porque somos fruto de todo eso también hay un hay una hay un argumento veces haya gente muy patriota decir pues estoy orgulloso de España estoy orgulloso de del Siglo de Oro de Cervantes que tío Cervantes lo siento como propio si sientes como propio todo lo bueno de tu país que puede estar muy bien también tienes que sentirte en parte responsable aunque sea de modo simbólico de todo lo que ha hecho ha o hace mal tu país porque también eres formas parte de esa comunidad de esa historia

Voz 0779 36:12 a mi esto me convencido de los pasos que está súper bien me ha convencido pero perdone perdone esto es partir

Voz 0874 36:19 todos son ciertos políticos son te decir sí que pasa

Voz 0779 36:23 carreras suaves estuvimos en la conquista de América va a ver a ver España dos de milagro otro dilema si no vota

Voz 0874 36:34 en las próximas elecciones tienes derecho a quejarte

Voz 22 36:38 no no no no tiene en principio derecho el derecho al voto y el derecho a la libertad expresión son independientes una cosa no como lo condiciona la otra y a veces hay gente muchas veces se habla de que no se vota por pereza si que hay gente que vota que no vota porque es una decisión consciente política hay además muy bien relacionada muy razonada pero esto no quiere decir que ningún voto o sea que el voto no sea importante hay hay que es importante votar a mi me gusta recordar en esta la paradoja eso elites eso es lo que sientes que un grano a grano de arena no hace un montón de arena ni dos ni tres pero diez mil si no hay ningún grano de arena que ponga si dije mira de repente ahora esto es un montón de arena ninguno que quite sirio ya no estoy en un montón de arena son diecisiete mil seiscientos diecisiete granos esto pasa pasan poco como los votos que ninguno ninguno es imprescindible porque realmente no hay ninguno que dé digamos que de la diferencia exacta excepto en casos muy extraños pero eso no significa que que que que no sean importantes todos los son todos tienen su su peso su importancia

Voz 1704 37:38 creíble lo bien que a pasar a mí

Voz 0779 37:40 tengo un libro voy buscando los nombres que va diciendo eso te suena como algo que te has salido en los genitales

Voz 1005 37:48 estamos hablando de uno dilema súper sencillo de hacer yo tiro uno a ver si aquí capaces externa cacao beber vómito u

Voz 0779 37:56 porque de ahí que ahora Araque Jaime qué dices me quedo recuerda Amago o pederasta

Voz 0874 38:02 Ical es no voy a responder

Voz 0573 38:05 quiero aprovechar esta pequeña para decir que en las últimas elecciones no voté llevo toda la legislatura quejando

Voz 0779 38:13 Filosofía

Voz 1704 38:14 porque por culpa de la Cadena SER ya está ya lo tuve que ir a un bolo para la tengo se es verdad

Voz 0874 38:23 también era que lo piense fue culpa mía no fue Pepa Bueno o no Bueno el otro yo no no no quieres mencionar a nadie pero fue Pepa Bueno no vale vale hablando de política

Voz 24 38:33 a esto gobiernos en mayor traidor que tiene ahora mismo nuestra propia legalidad teniendo un filón es un presidente ilegítimo a partir de hoy ilegítimo chantajeado Pedro Sánchez está deslegitimado Gobierno rehén tan incompetente

Voz 0874 38:49 es una cosa que tú planteas el libro existen los insultos éticos ahí

Voz 22 38:53 es un debate que a veces como en redes sociales como vamos a buscar un insulto que no es cierto que no venga terceros no hablar de de pues insultos que no sean homófobos que no sean racistas que no sean el problema no es insultos es que tocan siempre tabús que son pues la sexualidad lo que consideramos desviado de la norma entonces si se quita la parte de tabú tú se quita esta carga emocional entonces no hay no hay posibilidad de que un insulto que no tenga ese toque de tabú puede resultar realmente ofensivo que tenga esta carga emocional

Voz 0779 39:20 porque si te digo pichichis y alcornoque pero no tiene pero nadie se ofende no

Voz 22 39:29 exacto los alcornoques tampoco es ese ese es el tema el problema es que lo lo lo de buscar un insulto ético es como pegarle a alguien con un bate de aluminio porque te preocupa la madera de los árboles de los bosques claro a lo que tienes que hacer es no insultar directamente buscar buscar otro tipo de razonamiento otro tipo de de de acuerdo otro tipo de gestionar tus emociones etc

Voz 0874 39:47 sí porque la gente de derechas que también lo comente en el libro parece que no tiene sentido del humor determinadas gentes de derechas lo digo a raíz del del de chistes de Carrero Blanco

Voz 22 39:55 efectivamente en el en el libro os hablo un poquito de de estos chistes si de de una tintero acabó en los juzgados por por unos chistes que tienen cuarenta años que hemos oído miles de veces que salen en libros en series y que de repente se convirtieron en en como un Estado como una especie de problema nacional por una parte está el lo que Andrés Barba en la risa tan iba al habla de del del del teatro de la el teatro de la indignación no el teatro de cómo las redes sociales a veces tienes que demostrar que estás muy ofendido para que quede clara cree quede claro que desde los bueno luego está el tema de un poco también de teoría del humor de juguetería de Peter Mc Graw y que habla de la lo que semana agresión benigna que dice que el humor tiene que incomodar porque tiene que sacarte un poco de de dónde estás tiene que hacer sentir seguro es decir no no no puede ser excesivamente cruel porque entonces te te sientes lo tienes espacio para reírte todos un límite muy difícil de manejar como sabéis perfectamente

Voz 16 40:54 no no no lo sabemos pero por cierto ha demanda Pedro

Voz 0874 40:59 en cuál de ellas oye si salimos de la política porque no satura todos vamos a hablar un momento de música

Voz 27 41:07 lo cantó con hondura

Voz 0874 41:09 hay mucha gente que defiende que Rosalía es lo más de la música española actual pero lo último que ha acabado es un reto

Voz 22 41:14 hay prejuicios con la música si todos tenemos prejuicios el reggaeton es uno de los géneros musicales más denostados precisamente por tema de de prejuicios todos tenemos los nuestros porque cuando hablamos de la música que nos gusta no sólo estamos diciendo lo que nos gusta sino que es también intentamos proyectar una imagen es decir yo digo que me gusta Radiohead porque quiero parecer más sofisticados

Voz 0874 41:34 yo digo o venir de público a James

Voz 0779 41:36 se trata de minas y soy cool colega

Voz 22 41:42 evidentemente no todo el mundo que dice que no le gusta el reggaeton es clasista pero a lo mejor no está más considerar la posibilidad de que tengamos ciertos prejuicios que decir ciertas cosas sobre todo en público

Voz 0573 41:53 pero pronto lado todas las teorías estéticas y están de acuerdo en que hay arte bueno y arte malo

Voz 0779 41:59 sí más allá del gusto personal

Voz 0573 42:02 de que a veces es cójase un determinado tipo de música para comunicó

Voz 23 42:06 de tu tu permanecer ahí

Voz 1704 42:08 bueno era el tema hay música buena y música mala no lo digo por el tema de Rosalía que no he escuchado Dios me libre pues mola tanto que decir que hablamos entonces de una

Voz 0874 42:16 es una pregunta que también tiene que ver con música

Voz 15 42:23 la pregunta es qué les pasaba la nariz

Voz 0874 42:25 no podemos seguir poniendo esto sin que la cabeza somos vaya

Voz 22 42:30 es difícil en portada que hable de mi libro pero en

Voz 0874 42:34 el libro

Voz 22 42:35 me me me imagino es verdad que deberíamos poder disfrutar de la hora de de de gente que a lo mejor no nos gusta pero el libro me imagino es un ejemplo exageradísima no tiene ningún sentido una una comedia romántica alemana rodada durante los cuarenta que se supone que es una pequeña obra maestra no hay ningún tema político es una historia de amor entre dos jóvenes años más tarde en dos mil diecinueve Se descubre que el guionista era Hitler que firmado con seudónimo por mucho que Saura no sea política por mucho que esta obra sea técnicamente perfecta nos va a afectar a como la vemos nos vamos a enfrentar esa obra de otra forma y eso va a pasar con todo no quiere decir que no pueda

Voz 1704 43:15 hay una escena en la que se ducha por ejemplo

Voz 22 43:20 esto quiere decir que no puedas que no puedes verla o que no puedas incluso claro con Hitler es un ejemplo más sagrado pero que no puedas disfrutar de todo esto pero sí que va a cambiar tu relación con el artista y con su obra seguro

Voz 1704 43:31 oye pues lo de Wall que ahí antes no había hecho

Voz 0779 43:33 entonces yo creo que Wall todavía no había hasta que supera Le Pen cuando a él todo Thatcher

Voz 4 43:41 no

Voz 0874 43:42 bueno está bien pegara un nazi se llama el libro publicado por la editorial de libros del Cau lo firma Jaime Rubio Hancock prólogo de Quique García del Mundo Today gracias compañeros esa es que la respuesta a esa pregunta ya veo que es depende

Voz 0779 43:55 estoy mira has hecho preguntado

Voz 0874 43:58 pero eso sí suerte con el libro Una muchas gracias hasta luego nosotros Pedro Aznar Jorge Ponce Antonio Castelo que se ha una boda quien quiera venir a ver a James Brown y quedarse encerrado para sufrir a los cómicos a vivir arroba Cadena Ser punto com gracias a todos