A vivir Madrid | Alberto Conejero, autor del manifiesto de la Noche de los Teatros

Voz 1751 00:03 la Comunidad de Madrid ha organizado hoy una nueva edición la número doce ya de de la Noche de los Teatros más de cien actividades en plazas también en distintos teatros de de la comunidad una fiesta como hicimos con con mucha acogida en Madrid a las seis en Sol vamos a escuchar el pregón que este año va a leerla a la actriz Verónica Forqué un pregón que ha escrito el poeta y dramaturgo Alberto Conejero que nos escucha al teléfono bochorno Alberto qué tal buenos días hola muy buenos días cómo te pillamos en Roma verdad

Voz 2 00:30 me pidáis ya regresando a Madrid la regresando en el camino de Roma o Madrid pero feliz de estar con vosotros de poder hablar un día tan especial como el de hoy

Voz 1751 00:38 es un día muy especial yo no sé si finalmente llegará a a escuchar ese pregón ese pregón que tú has escrito que leerá a Verónica Forqué esta tarde a las ocho

Voz 2 00:45 no es Diego desgraciadamente pero estaré ahí desde colas humildes Pete

Voz 1751 00:50 cómo surge este encargo cuéntanos quién te lo bueno

Voz 2 00:53 me lo propone Jaime Losantos había de Madrid que nos une a los Ros la pasión por por Lorca y este año lo han hecho en los teatros está dedicado al centenario de la llegada de García Lorca a Madrid con veintiún años en una primavera de mil novecientos diecinueve como esta noche los teatros está dedicado a ese centenarios hacen derive pues pensó que creyó que se había declarado Lorqueano podría escribir ese esté pregón que me hizo el encargo me me llena de alegría porque un pregón siempre celebra algo y si está bien escribir textos que sean para celebraciones

Voz 1751 01:27 ese momento Alberto al que tú te enfrentas en en el ordenador supongo a ese momento en blanco decir cómo hago yo el pregón dedicado a Lorca al centenario el de el de la llegada de de Lorca a Madrid como empieza ese pregón avanza no salgo

Voz 2 01:43 bueno empieza sobre todo pensando en Verónica Verónica tienes quién lo va a leer entonces el texto son mis palabras pero tenía en en el corazón y la cabeza en la voz de de de Verónica y empieza el pregón y no que ojalá no revolotea el Moscardó donde el aburrimiento en el precisamente con el PGOM que es una estación García Lorca con la que iniciaba varias de sus conferencias si Así empieza este pregón que que es un núcleo es celebrar Lorca celebrar Madrid sobre todo celebrar ese encuentro que fue tan importante para el poeta ahí para la ciudad no la llegada de de García Lorca Madrid y que yo creo que transformó para siempre a los Ros tanto al poeta como la ciudad

Voz 1751 02:25 cuál es el dato que has leído de la llegada de de Lorca a Madrid que más te impresionó

Voz 2 02:30 bueno a mí sobre todo me lo que me lo que me impresionó fue una carta a sus padres no porque ellos no querían de vuelta cuando ya estaba el Madrid oyente no cavas de no acabas de tener éxito como como poeta alejado tu carrera de músicos dejando tus estudios vuelve a Granada no quién le les pidió por favor que confiaran en él y en esa carta tan conocida que está citada en el en el pregón no que yo nacido el poeta como el que llevó como el que nace cojo dejadme las salas que yo os aseguro que volveré bien no hay dejadme Madrid dejadme en el cielo de Madrid para poder volar y a mí eso me impresionó muchísimo no esa esa voluntad esa confianza de García Lorca en que su destino estaba ligado a al Madrigal la poesía el teatro

Voz 1751 03:17 cómo cómo de importante ha sido la la figura de Lorca en tu carrera Alberto

Voz 2 03:21 pues es que eh a mí ya me me cuesta mucho separar mi mi carrera de de la influencia que ejerció Garcia Lorca no he antes de de ser escritor antes dedicando profesionalmente a la escritura ya estaba García Lorca alumbrando mi mi vocación de luego ocurrió la Piedra oscura ocurrió ese a ese encuentro donde García Lorca no no aparecía como tal pero sí Si sus recuerdos sobrevolaba la función que a mí me cambió la vida no y cuando me dice bueno pero tú no te casas de que estas opciones García Lorca digo bueno me parece el mejor de los socios sostienen paga siete dormirán todos los bien lo he tenido muchos otros maestros Si y maestra están también en mi escritura pero sin duda García Lorca es uno de los más importantes no sólo porque bueno yo también andaluz como él de él me sirvió para entenderme para para tener ahí una una luz como como ciudadano no a su compromiso de su compromiso con la poesía de su compromiso con con los más desfavorecidos el lugar que debe ocupar un creador en el tejido social y luego es que a mí realmente hay algo que tiene que ver con el gusto es que me gusta muchísimo muchísimo más allá de las palabras es que disfruto mucho leyendo a García Lorca hay ahora por ejemplo con el pregón que que mis textos entrelaza contextos de del propio Federico pues siempre me lo paso muy bien es muy disfrutó ni me son muy bien a Alonso