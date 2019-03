Carrusel Madrid (30/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid Borja Cuadrado

Voz 1047 00:05 buenas tardes a todos y a todos bienvenidos a Carrusel Madrid un sábado más desde ahora y hasta la una os vamos a contar la última hora del deporte en la capital ya sabéis que como siempre nos podéis sintonizar en ser más Madrid en el ciento cuatro punto tres de tu FM en Radio Madrid punto es y en la app de la Ser seleccionando Radio Madrid vuelve la Liga tras el parón de selecciones sí lo hace con derbi madrileño Getafe Leganés desde la una en nada estaremos en el coliseo con las alineaciones y última hora del derbi la otra cita de este sábado para los equipos madrileños llegará a las nueve menos cuarto en Mendizorroza Alavés Atlético de Madrid para mañana a las dos final en Vallecas Rayo Vallecano Betis nueve menos cuarto en el Bernabéu Real Madrid o Huesca eso en Primera en Segunda doble cita con los equipos de nuestra región hoy a las cuatro Almería Rayo Majadahonda mañana a las seis Alcorcón Lugo segunda B Jornada XXXI hoy tenemos un Salamanca Atlético B desde las cinco mañana jugarán el resto de equipos madrileños cinco jornadas para el final de la Liga Iberdrola hablamos de fútbol femenino a las dos juega el líder Atlético féminas que Civera al Betis mañana a las once y media Sevilla Madrid Club de Fútbol ya las seis y media Valencia Rayo Vallecano en baloncesto jornada veinticinco de la Liga Endesa habrá que esperar a mañana para ver jugar a los madrileños doce y media Montakit Fuenlabrada UCA Murcia por la tarde a las siete y media Iberostar Tenerife Real Madrid Baskonia Movistar Estudiantes en fútbol sala hoy a las siete Movistar Inter Valdepeñas doble cita en motor con los madrileños en Fórmula Uno Carlos Sainz Un décimo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein Jorge Martín ha sido noveno en los libres de Moto2 en el Gran Premio de Argentina con Carlos Díaz en la técnica y Toni López en la producción esto es caro al Madrid arrancamos

Voz 2 01:43 sí

Voz 3 01:47 siete siete seis esta Paco Cruz hizo la bandeja

Voz 2 01:59 adiós eh

Voz 3 02:20 Sor Marie quieren dejarnos Suez en el Coliseo

Voz 1047 02:23 Alfonso Pérez en cincuenta y tres minutos se disputa un derbi del sur muy importante entre Getafe y Leganés ya tenemos las alineaciones de ambos equipos primero vamos con los locales vamos a conocer con qué sale el conjunto de Bordalás Paco Hernández buenas tardes

Voz 0509 02:37 qué tal Borja buenas tardes Carrusel Madrid pues ya tenemos el once de José Bordalás para este derbi con David Soria en portería Gené abren en el centro de la zaga Olivera Damián para los laterales centro del campo para Mauro Arambarri IMAX Imovich Portillo hizo el quiere las bandas y arriba la dupla goleadora del Getafe con Jaime Mata que ha debutado con la selección Jorge Molina

Voz 1047 02:59 Macias Paco el turno de saber cuáles son los elegidos por Mauricio Pellegrino para asaltar el coliseo y alejarse del descenso once del Leganés Óscar Egido muy buenas

Voz 1269 03:07 la Borja buenas once sorprendente con hasta seis novedades respecto a la derrota y con el Girona hace dos semanas con Cuéllar en la portería línea de cinco atrás con la derecha y Silva en la izquierda los dos carrileros el centro de la defensa con tinta atar inició vas dentro del campo para Rubén Pérez Miquel Berga Llorca Rodríguez ya arriba delantera inédita formada por Guido Carrillo Ollero el uruguayo Michael Sam

Voz 4 03:31 os luego luego analizaremos un once realmente

Voz 1047 03:34 sorprendente por parte de Mauricio Pellegrino pero mañana jugará el Real y también ante el Huesca a partir de las nueve menos cuarto de la noche y queremos informar también en la portada de Carrusel Madrid porque en unos minutitos va a comparecer el técnico Zinedine Zidane ya sabemos a qué hora va a aparecer el técnico francés Javier Herráez buenas tardes hola

Voz 5 03:49 qué tal siempre es un misterio Borja saber a qué va a salir el técnico del Real Madrid en este caso es Zidane en principio sobre una menos cuarto doce y media medio cuarto recordemos que no tiene ni a Vinicius ni a Carvajal INTA poquito a poco está Thibaut Courtois le preguntaremos por la baja del portero belga es curioso e jugó con su selección no lo hizo muy bien la verdad pero ha venido cuando a un problema Hay lleva dos días en el gimnasio veremos si hoy ha entrenado o no también sabremos si mañana está la lista de convocados o y todo apunta Keylor Navas que sería el portero titular mañana frente al Huesca

Voz 0298 04:23 bueno pues luego lo contaremos luego lo analizaremos y escuchas

Voz 1047 04:25 hemos también a Zinedine Zidane en Carrusel Madrid quedan cinco jornadas para que finalice la Liga Iberdrola hoy desde las dos decisivo Atlético de Madrid Betis debe acercar a la rojiblancas al el título Cerro del Espino de Majadahonda a última hora Iván Álvarez hola hola

Voz 0451 04:37 Borja qué tal buenas tardes pues es un partido importante para el Atlético de Madrid la primera final de las cinco que tiene por delante en la Liga Iberdrola no pueden fallar la rojiblancas porque tienen tres puntos de ventaja sobre el Barça y en caso de empate adictos la Liga se marcharía para Barcelona el rival de hoy es el Betis a las dos de la tarde en el Cerro del Espino ojo con las Verdi blancas que están firmando una gran temporada son cuartas Yell Atleti que Sagarra el apoyo de la afición ya la pichichi Jennifer Hermoso con veintiún goles para mantener el liderato de la Liga Iberdrola

Voz 1047 05:05 gracias Iván y cerramos con boxeo hace una semana Miryam Gutiérrez se proclamó campeona de Europa del peso ligero en Moralzarzal la púgil de Torrejón de Ardoz Se pasó anoche por los estudios de la SER lució el cinturón de campeona en el larguero

Voz 6 05:18 desde que me proclaman campeona de Europa para empezar lo que yo tengo al lado que mi entrenador la gente que tengo alrededor tanto mi familia como a mis compañeros mis amigos a toda la gente que estuvo apoyándome en todo mi municipio ese afecto ese cariño en el cual yo ahora mismo estoy viviendo no para mí es un honor que que lo hayan cogido así que estén prestando atención a al boxeo femenino no ha sido una vida fácil la que usted no no no ha sido fácil pero por eso hoy en día me siento orgulloso de llegar donde he llegado por qué porque yo ahora mismo estoy disfrutando de un camino en el cuatro y quiero estar

Voz 1047 05:49 gran historia de superación la de Miryam Gutiérrez podéis escuchar la de forma íntegra en el podcast ayer en El Larguero con Yago de Vega Marta Casas el deporte madrileño que sigue brillando en todas las categorías hasta la una Carlos el Madrid ya estamos con la previa del Getafe Leganés

Voz 2 06:07 Madrid

Voz 7 06:14 en tu próxima visita al País Vasco vive una experiencia única entorno a la sidra vasca en Petri Tegui visitas guiadas Gata menudas de en Madrid encontrarás y en los restaurantes vascos más allí punto com

Voz 8 06:31 tú seguro de hogar te devuelve dinero sino lo usas la póliza me gusta ve MMT Seguros si devuelve una parte y antes de renovar entre en MMT Seguros punto es decir de tú mismo

Voz 1 06:42 Roussel Madrid con Borja cuadraban

Voz 9 06:47 los líderes del derby histórico no

Voz 2 06:53 somos un equipo muy bueno el euro

Voz 10 07:34 sí ha recibido la afición del Getafe a su equipo en la llegada al coliseo y así ha recibido la llegada del Club Deportivo Leganés los mismos aficionados del Getafe

Voz 1047 08:07 pues a lo mejor un Getafe Leganés no es el derbi más conocido de todos

Voz 0298 08:10 España pero sí que es el único que se ha disputado en todas las categorías del fútbol español desde regional hasta la primera división donde ambos equipos coinciden por segunda temporada consecutiva pero el de hoy Óscar Egido es un derbi especial por lo que hay en juego

Voz 4 08:22 sí es el derbi más importante de los que han jugado hasta ahora el Getafe Leganés en primera división porqué porque el Getafe llega cuarto en la Liga y en puesto de Liga de Campeones una situación en la que a falta de diez jornadas no habían visto en la vida porque el Leganés llena con treinta y tres puntos con diez partidos por delante para superar los cuarenta y tres que es el récord con el que se quedó la pasada temporada en Primera División y quién sabe si ganando hoy aquí todavía en un arreón final puede intentar soñar con Europa así que podrá estar a dos equipos

Voz 0509 08:52 luchando por lo más grandes historias que he estado en Europa

Voz 4 08:55 en Champions en Leganés quiere quedar lo más alto posible además enfrentado cincuenta y seis veces en toda la historia con veinte victorias para el Leganés dieciocho empates it dieciocho victorias para Getafe así que el Getafe puede recortar y quedarse muy cerquita de empatar a victorias con el Lega en el guarismo histórico y además en el fútbol profesional serán estado dieciséis veces seis victorias para el Lega cinco empates y cinco para el Getafe así que si ganara hoy el Getafe en el Coliseum empataría victorias en los partidos que se han enfrentado tanto en Primera como de Segunda se que yo creo que derbi importantísimo con un gran ambiente entre las dos aficiones esperemos que sea una fiesta del fútbol madrileño y que no acabe como la semana pasada el trío asturiano antes por tiene miedo no

Voz 1047 09:35 desde luego esperemos que sea todo lo todo lo contrario seguro que va a ser así Paco en Getafe que sigue cuarto en posiciones de Champions hemos visto el once el esperado por parte de de Bordalás y no sé si a diez jornadas del final va cambiando ya el discurso conservador de entrenador y jugadores ya alguien ya empieza a hablar de que Europa puede ser una realidad

Voz 0699 09:51 bueno el Getafe dice Borja llevan una buena racha como tú dices son siete jornadas sin perder cuatro victorias y tres empates ir con el tema de la Champions y el Europeo Bordalás siempre ha sido muy prudente él hemos de llevamos escuchando ese discurso durante toda la temporada porque desde el principio de temporada el Getafe ha estado cerca de Europa y ahora ya en puestos de Champions pero fíjate lo que decía el entrenador ayer muy contundente en rueda de prensa cuando le preguntaban por esa posibilidad de clasificarse para la Champions

Voz 12 10:20 Luis Aragonés eh decía muchas cosas y muy buenas también decía que si sacas pecho te lo pueden hundir yo entiendo que bueno pues la gente se ilusione la realidad es que quedan Diez jornadas queda un mundo el caganer es un magnífico equipo con un magnífico entrenador que está haciendo una temporada magnífica

Voz 0699 10:45 pues quedado mundo que son diez jornada Borja pero la realidad es que el Getafe es cuarto clasificado les saca dos puntos al Alavés que es el quinto hijo esta jornada se presenta como una buena oportunidad para el Getafe si consigue ganar de aumentar esa diferencia porque a la vez tiene que recibir al Atlético de Madrid así que veremos si el Getafe consiguió la victoria como continúa el discurso abordará pero por como conocemos al entrenador y sabemos cómo es yo creo que va a mantener esta línea hasta final de temporada si el Getafe consiguió clasificarse para Europa entonces ya hablará claramente de de la competición europea ya sea Champions au Europa League que tampoco estaría nada mal desde luego es evidente desde luego

Voz 0298 11:21 sería una gran temporada para el Getafe ya lo está siendo pero bueno

Voz 0699 11:23 pues es lógico

Voz 0407 11:25 ese discurso de de Bordalás no quiere lógicamente los cerrarse

Voz 0298 11:31 pensar en en Europa aunque es verdad que tienen pinta de querer lo pueden conseguir ya veremos en Champions en Europa League Easy no lo consigue no pasa nada porque estar a donde están cuartos después veintiocho jornadas es un auténtico milagro

Voz 1047 11:42 en el Lega Óscar eh han sido días de preocupa

Voz 0298 11:44 pasión por la lesión que sufrió en Siri el máximo goleador delega este año durante la estancia con la selección de Marruecos pero por suerte parece que al final no va a ser tan grave no

Voz 4 11:52 eh no dijo ayer Pellegrini lo que les informaba Leganés el jueves por la noche en Marruecos la Federación hablaban de que tenía afectado el menisco de la rodilla derecha en una rodilla menisco del que ya lo operaron hace tiempo si hubieran ha sido una lesión ahí podía haber estado de baja un mes con tratamiento conservador Si hubiera que ha habido intervenir otra vez hubiera he estado fuera prácticamente hasta que empezará la pretemporada el Leganés pero parece que sólo una fuerte contusión ósea un golpe muy duro en esa rodilla derecha en el calentamiento previo al partido de Marruecos ante Argentina así que son buenas noticias para el Club Deportivo Leganés buena noticia para un Pellegrino que como comentaba ayer en rueda de prensa está contento tanto él como el jugador porque quizás sea de lo que se espera

Voz 1530 12:38 según los estudios es bastante menos de lo que nos imaginamos entonces bueno en jugador contenta o no sólo también porque el pronóstico para nosotros es mucho más positivo de lo que creíamos a priori no porque bueno tenía un menisco operado en el pasado pero nada vamos a seguir llevando a ver cómo reacciona una presión ahora de Sir con vetará es muy prematuro decirlo porque en las próximas horas van a ser importante para el tema óptico y el trabajo que va a ser

Voz 0298 13:05 bueno pues menos mal porque parece que no va a ser tan grave la lesión de Joseph Fiennes y que está realizando una temporada espectacular como espectaculares Óscar nuestro protagonista hablábamos durante la semana en la previa de este derbi Getafe Leganés con quién podíamos hablar insiste en el clavo porque yo que es es inmejorable

Voz 4 13:19 hombre hay muchos entrenadores pues Luis Sánchez Duque Luis Ángel Duque han dirigido a a los dos equipos a Getafe al Leganés hay hasta dieciocho jugadores que han jugado un tanto a la derecha del Bercial que está Getafe como a la izquierda que está Leganés pero hay uno hay uno que era medio centro de de Leganés que llegó a tener incluso un polideportivo con su nombre al grito de Mi casa en San Nicasio

Voz 0509 13:42 que luego se marchó a Getafe y aquí

Voz 4 13:44 Getafe en este campo en el Coliseo Alfonso Pérez consiguió subir a Primera División y ese hombre es Ángel Manuel Vivar Dorado historia en uno y otro equipo

Voz 1047 13:52 señor hola Angel qué tal buenas tardes

Voz 13 13:54 hola qué tal buenas tardes cómo estáis bueno me iba

Voz 0298 13:57 sino que con con ilusión no de un jeta lega a estas alturas de competición tan tan importante para ambos equipos

Voz 13 14:04 sí sí sí lo yo lo he dicho me toda la semana practicamente que yo creo que son partido para disfrutarlo sobre todo los que hemos tenido ocasión de jugar mucho tiempo en el fútbol madrileños para en estos dos equipos no

Voz 0298 14:17 además tuvo Ángel tuviste la oportunidad de ascender al al Liga de Segunda B a Segunda luego viviste también ese histórico momento no del ascenso de el del Geta primera es decir que de alguna forma pues ha sido protagonista no de de la evolución positiva que han tenido que nuestros equipos en los en los últimos años y que ahora se culmina pues con un partido al que fíjate hasta se habla de cambios para para el Geta Lega pues de A a diez jornadas del final pues si gana a dar un paso de gigante para sellar la permanencia

Voz 14 14:44 sí sí me he tenido la suerte de vivir

Voz 13 14:46 esos dos momentos con estos dos equipos se momentos muy alegre entonces bueno eso es como un profesional también lo que me llevo va a casa en la mochila no

Voz 15 14:56 efectivamente el Getafe

Voz 13 14:59 y está haciendo una campaña inmejorable Leganés está cerca de conseguir su objetivo con lo cual es un partido con tres puntos más allá del derby que siempre lo hace especial pero con tres puntos en juego también determinante incluso para lo que puede pasar de de aquí a lo que resta de campeonato

Voz 0298 15:19 Ángel porque está el Geta en puestos de Champions después de veintiocho jornadas cuál es la clave el secreto este equipo

Voz 15 15:24 yo creo que el el Getafe

Voz 13 15:27 en esta situación porque ha sabido darle continuidad a un proyecto a una idea ha sabido mantener lo bueno que tenía en cuanto a plantilla mejorarlo

Voz 15 15:37 y a partir de ahí

Voz 13 15:40 creo que es el éxito que tiene hoy en día un equipo con un juego Lina una forma desarrollar su juego muy reconocible que todos los jugadores hacen todas las las funciones prácticamente y bueno luego haré en los fichajes Si jugadores claro es que te pueden dar un plus no

Voz 0298 16:00 por otro lado cuál es el secreto de este Lega de Pellegrino para que esté tan cerquita de de sellar pues la permanencia hijo a un cuarto año consecutivo en Primera

Voz 13 16:09 pues viene a ser un poco lo mismo aunque míster del del Lega llegando en este año también tiene una idea de juego el conocido son más son menos atractivas según quién pueda opinar pero lo cierto es que a pesar de que no tuvo un con con muy buenos supo darle confianza supo creer en mí lo que me esperaba portaba día a partir de ahí pues lo mismo es un poco finalmente la misma idea no darle continuidad en lo que haces y a partir de ahí pues yo creo que van llegando los objetivos evidentemente hay muchas cosas que en los fichajes unificación etc etc pero yo creo que lo principal es eso no

Voz 0298 16:52 alguna pregunta para nuestro protagonista Oscar Paco

Voz 4 16:57 esas son las deja besarla a Borja en el frío pero

Voz 9 17:01 bueno así que te haga una pregunta enfrió Ángel Manuel Vivar Dorado seguro que no va a tener ningún problema

Voz 4 17:06 los aquí porque está subiendo no la megafonía de del Coliseo Alfonso Pérez para intentar que a escuchar a a avivar en en antena por cierto un saludo un abrazo y mucho ánimo a Carlos Gil el pique es el Getafe que lleva dos semanas con un problemilla de salud que está recuperando y que seguro que está viendo este

Voz 5 17:22 partido desde su casa

Voz 4 17:25 hay nada a Hamás ha donado ya que me deja que le pregunte elementos un lío que te haría más ilusión que se metiera en Getafe en Champions Leganés en Europa

Voz 13 17:35 cuando me me me hace genera se hacen porque hay que renunciar a uno de los dos si el Getafe se meten en Europa o en Champions lo mismo claro que sí a ver si yo no pero es que no me puedo mojar es que yo me he criado en la cantera del de Game

Voz 14 17:56 desde los once años hasta que debutó en el primer equipo muy bueno luego parejas en el primer equipo en el Marsella en la práctica en el Leganés entonces me tengo un cariño especial no más que especial me formado como futbolista pero es que luego volví a Getafe y pasó cinco años también inmejorables en en el que encima la cariño tremendo Iker Iker a nivel profesional hay cada año superaban a la anterior entonces por qué

Voz 13 18:26 tengo que renunciar a uno de los dos no es decir quién tiene Mata mamá o a papá

Voz 16 18:30 lo lo han hecho mucho lío el que nadie anda Getafe Leganés que hay mucha mucha canciones mucho jaleo entre ellos

Voz 13 18:39 bueno no no es seguramente que hoy no pasa nada y la gente e irá a disfrutar por encima van a tener una mañana fijación del el sol que hace el fútbol hoy vamos para acá se lavaba

Voz 16 18:52 si que hubiera Vivar Dorado que verse reflejado en un jugador de de de una de las dos plantillas aquel se parece más a un jugador del Getafe aún jugador del Leganés de los actuales eh que te ves reflejado

Voz 13 19:02 bueno yo creo que él tanto el Leganés Getafe tiene muy buenos centrocampistas con lo cual me puedo ver reflejado en en cualquiera desde desde el centro de campo que tiene el Leganés con más Imovich con por si yo con cualquiera que hola a Arambarri en fin no es lo mismo llegando es también tiene muy buenos jugadores y un centro del campo no instar Rubén pero a lo mejor es que los dos tienen buenas plantillas para conseguir sus objetivos

Voz 0298 19:34 una para Ángel Paco sí yo les diría pregunto

Voz 0699 19:37 dar por el hombre clave del Getafe que es José Bordalás desde luego el entrenador le ven muchos año continuando en el equipo sobre todo si consigue la clasificación para Europa

Voz 13 19:47 no lo sé porque seguramente que el míster va a tener muchas novias hablando que entonces eso eso o más complicado que pueda continuaron el Getafe es bueno yo me imagino que el presi lo sabrás intentara darle continuidad ya le dio mucha confianza cuando el equipo ascendió de Segunda a Primera llenos que sentido él sabe la importancia de detener un míster con las ideas claras más complicado pero ellos puedo que pues lo sabe el tan Don intentará retenerle como es lógico no ella

Voz 0298 20:22 Timo Ángel un marcador venga

Voz 13 20:25 marcador si te tampoco tampoco me puedo mojar tampoco me puedo mojar que gana el que mejor lo haga bueno es el que hay que se lo merezca estrenó mi pueblo ni me voy a mojar en este sentido creo que además si alguno de los dos días yo creo que tanto el Getafe que tiene la ilusión de meterse en como él se o mejor dicho conseguir la permanencia lo antes posible son igualmente los tres puntos importantes para los que se lo merece

Voz 0298 20:55 bueno pues nada esperemos que sea un gran partido y que gane el mejor y así tú estás contento con ambos equipos gracias Ángel por estar en la sintonía de carcel Madrid muy bien gracias a vosotros por invitarme protagonista de lujo Ángel Manuel Vivar Dorado en la sintonía como decimos de carros al Madrid cuando Paco saltan los protagonistas al césped para calendas

Voz 0699 21:10 sí ya está entrando Getafe como Leganés ahí calentando el Getafe a la derecha de la cabina de la Cadena Ser el Leganés a la izquierda con algunos pitos para el conjunto visitante pero bueno de momento no hay mucha gente dentro del estadio así que tranquilidad en el calentamiento de los dos equipos a falta de un poquito más de media hora de que comience el partido

Voz 1047 21:26 en Getafe Leganés que arranquen treinta y cuatro minutos

Voz 2 21:30 eh yo hoy cita importante

Voz 1047 21:41 el Atlético de Madrid que va a jugar en el campo del Alavés en Mendizorroza han pasado muchas cosas en el club rojiblanco en las últimas semanas dura eliminación en Champions ante la Juve dura derrota en San Mamés ante el Athletic esta semana para colmo la venta de Lucas Hernández al Bayern así que casi lo mejor es volver a jugar y por todo lo demás novedades del conjunto rojiblanco ya en Vitoria Pedro Fullana buenas tardes

Voz 0509 22:04 qué tal muy buenas si camino de Vitoria porque el equipo ha cambiado la hoja de ruta en lugar de viajar en el día de ayer lo ha hecho ahora mismo

Voz 17 22:10 no hace nada a las doce de mediodía ha despegado el avión

Voz 18 22:13 on de Barajas destino a Vitoria

Voz 17 22:16 van a llegar en los próximos minutos van a tener tiempo para descansar Simeone ha priorizado el descanso de los futbolistas en sus casas después de los numerosos vuelos con las selecciones durante esta semana quiere que el equipo esté cómodo esté bien esté fresco esté más o menos recuperado después de los esfuerzos con las selecciones que se ve al Atlético de Madrid de costumbre y no el Atlético de Madrid que se vio en los dos últimos partidos antes del parón liguero un Atlético de Madrid que de momento se resiste dentro del vestuario a tirar la Liga creen que mientras haya opciones por pocas que sean tienen que luchar tienen que pelear y sobre todo tienen que conseguir una victoria que calme poco o la situación del equipo hoy en cuanto o al entorno Imaz después de ese adiós de Lucas que parece que a la crisis deportiva se une ahora la incertidumbre del futuro del club a nivel institucional Se va Lucas seguirá Godín seguirá Filipe se va gran parte de la defensa titular la defensa importante de los éxitos en la etapa de Diego Pablo Simeone muchos se preguntan si hay cambio de ciclo si hay nuevo proyecto Si hay refundación de la filosofía de Diego Pablo Simeone bueno el técnico dice que está tranquilo porque hay muchos jugadores que quieren venir al Atlético de Madrid

Voz 19 23:29 yo creo que el Atlético de Madrid del Club Atlético de Madrid en estos últimos años el crecimiento que ha tenido oí ya ilusión

Voz 0509 23:35 donde también tiene mucho futuro y porvenir del atletismo

Voz 19 23:37 a Madrid

Voz 0501 23:39 genera de cara al futuro siempre cosas importantes por volver cuando termine la temporada queremos siempre lo mejor para el club lo mejor para el equipo y lo mejor para los futbolistas la importa

Voz 19 23:52 el ansia de entender y querer estar en el lugar donde

Voz 0501 23:56 dónde están va a ser clave para el futuro

Voz 20 23:59 en un aún

Voz 0298 24:02 Lucas que lógica de sino el protagonista también lo era en la en la rueda de prensa yo no sé cómo ha sentado en el vestuario del Atlético de Madrid esa salida al al Bayern se ha sido un palo gordo osea Auxerre la crónica de una muerte anunciada de alguna forma no ha causado tanto impacto

Voz 17 24:13 a Ana causa impacto porque lo tenían claro lo tenían claro en El Vestuario lo tenían claro en el club hilo deniega muy claro Diego Pablo Simeone cuando renovó Simeone cuando renueva en el mes de febrero sabe que se va a ir Lucas sabe que no va a renovar Godín sabe que no va a renovar Filipe sabe que va a tener que hacer un proyecto nuevo por delante la próxima temporada yo creo que entre otras cosas firma por eso con el reto llano de ganaron títulos no de de demostrarse a sí mismo que es capaz de crear otro proyecto competitivo evidentemente cuando estampa la firma Simeone sabe perfectamente tiene más información que nosotros sabe con quién no va a contar de cara a la temporada y quiénes pueden ser los refuerzos de cara al año que viene así que no ha sorprendido quizá sí ha sorprendido la forma el desenlace de la expedidas es decir no porque estuviese escrito el final deja de sorprender las formas que el futbolista estuviera ya entrenando como uno más de la plantilla que incluso se esperaban que iba a jugar los próximos partidos pero una vez que el Atlético no se juega prácticamente nada el vayan ha forzado la situación tenía ese acuerdo amistoso con el Atlético de si tras la revisión médica Iber que esa molestia en el ligamento viene de atrás se sigue manteniendo en lugar de mantener ese tratamiento conservador para que el futbolista pueda jugar algunos partidos hasta final de temporada cosa que estaba previsto que hiciera pues ha decidido directamente operar convenció al jugador le dijo que se tenía que operar para que en junio estuviera en plenas condiciones que es lo que preocupa al vayan que paga ochenta millones de euros ida y también evidentemente ya su fortaleza a la hora de decidir este tipo de situaciones así que no ha sorprendido quizá si el desenlace la forma en la que se ha dado esta semana el adiós de Lucas pero por lo demás dentro del vestuario lo tenían asumido

Voz 0298 25:53 ahora analizamos contigo Fullana el once que pueda haber hoy en Mendizorroza pero antes Nos hemos bajado Gran Vía Nos hemos bajado a la calle para ver qué es lo que piensa la afición rojiblanca de de la salida de Lucas lo ha hecho Amanda gala con esta encuesta

Voz 21 26:05 qué te parece el traspaso de De Lucas al Bayern de Munich constante de enero cuestión de pasta de muchos besar el escudo del club y te largas

Voz 0407 26:14 el dejado al equipo hoy es cuestión de dinero vendrá otro mejor

Voz 22 26:19 pues Simeone es un buen tío imagino que que ya tendrá algún fichaje tendrá algo y entonces pues puede ser que venga otro que lo sustituya perfectamente

Voz 21 26:29 qué te puedo decir que Lucas Hernández había fichado por el Bayern de Munich Lucie fenómeno

Voz 1062 26:34 donde un jugador de calidad pues son equipos grandes lo típico de Atlético de Madrid todos los jugadores grandes toda la vida a su trayectoria en la más como siga Christmas también ahora

Voz 23 26:46 Al Barcelona eso está clarísimo me parece muy bien siempre y cuando el jugador esté conforme con con su traspaso oí cómo hoy en día generalmente la gente busca

Voz 21 26:58 a ganar más que es lo que usted piensa que el Atlético debería hacer para no dejar a los grandes jugadores

Voz 1062 27:04 ganar títulos todos los grandes jugadores quieren jugar y ganar títulos como Le pasarán Aimar que se marchara también se estará dando golpes todos los días a la cabeza a un equipo que bueno por dinero

Voz 21 27:17 pero caché ninguno es que tiene posibilidades dando Bayern de Munich por supuesto que si piensas que deja la ley un poco desbancado ahora con la salida de Lucas

Voz 24 27:26 nada porque viene otro no pasa nada al final el equipo es el equipo y se cubren los puestos somos el pupas tampoco somos sufridores en lo que hay en algún momento nos tocará

Voz 0298 27:36 bueno pues de alguna forma lo ven con también con naturalidad la salida de Lucas porque no es el primer gran jugador que que se marcha Fullana el que no está hoy sí que es un gran jugador en el centro del campo a ver cómo recompone Simeone ese centro del campo no jugarán supone Griezmann un poquito más retrasado pero la ausencia de Rodrigo que es básica no en el equipo del Cholo

Voz 17 27:55 sí yo también el equipo ha acusado que Rodrigo no haya estaba en gran momento de forma en los partidos clave de las última semanas es un jugador importantísimo sobre el que basa bastante su sistema defensivo del Atlético de Madrid a la hora de recuperar balones no va a estar después de treinta y cuatro partidos consecutivos jugando que se dice pronto no va a estar por sanción lo va va a equilibrar Diego Pablo Simeone contó así Koke por dentro van a jugar los dos en principio en el centro del campo Griezmann estará por la derecha Saúl jugará por la izquierda ya arriba Diego Costa y Álvaro Morata es decir otra vez de inicio del tridente aunque no estará jugando en la misma línea ofensiva si quizás para atacar donde a veces incluso eh cambia el sistema aquí es más parecido a un cuatro tres tres para la hora defender es un cuatro cuatro dos con Griezmann por la derecha y como digo Diego Costa y Álvaro Morata arriba por segundo partido consecutivo repitiendo los tres como en Bilbao en el partido que perdieron en San Mamés vuelve Filipe Luis al lateral zurdo acompañará a Godín Giménez Juanfran que en el resto de defensas y por supuesto la portería Jan Oblak así que no hay muchas más novedades porque ya tiene prácticamente a toda la plantilla disponible Diego Pablo Simeone solo falta Rodrigo por sanción se ha quedado fuera de la lista áreas por molestias aunque ya está prácticamente recuperado y ayer entrenó con el equipo así que es de esperar que de cara a la recta final de temporada sino tiene más lesiones por fin pueda contar con toda la plantilla

Voz 0298 29:16 pues el tridente Diego Costa Griezmann Morata no funcionó en San Messi ya por último Fullana yo no sé si en el Atlético Madrid aunque el Cholo da un discurso porque da un mínimo hilo de esperanza se piensa en que el equipo puede llegar a ser todavía campeón de Liga o el objetivo jazz quedar segundo por delante del Real Madrid

Voz 17 29:32 en los que piensan con sentido común lógica y coherencia creen que el reto a corto plazo tiene que ser el subcampeonato que quedar por encima del Real Madrid por segundo año consecutivo tiene su mérito no es un título ni mucho menos pero es algo llamativo sorprendente teniendo en cuenta que todavía el Madrid el Barça están a años luz del presupuesto del Atlético de Madrid así que eso quiere decir que competitivamente el equipo no ha estado tan mal como puede aparecer ahora bien por ejemplo así piensa a Simeone es es de los que en petit comité sigue insistiendo en que si hay Liga hay hay opciones hay que luchar por ellas hay que ganar partidos

Voz 0298 30:10 verle presionar al Barça sobre todo porque las eh

Voz 17 30:13 mana que viene hay un Barcelona Atlético de Madrid en el Camp Nou si le pega por ganar al Atlético de Madrid al Barça y se deja entre el el partido de este fin de semana o el de entre semana la semana que viene a alguno de los dos hombre pues otra vez tendría opciones al título de Liga así que te diría que la mayoría no la mayoría tiene claro que su campeonato tiene que ser el el reto al que hay que agarrarse porque es muy complicado casi imposibilidad la Liga pero Simeone es de los que analiza cada partido siempre confía hasta casi cuando no hay opciones

Voz 0298 30:42 bueno pues ese partido primero habla Fullana de ese Barça Atlético Mari primero hoy en Mendizorroza veinte cuarenta cinco Alavés Atlético Madrid partido que comentaremos en Carrusel deportivo gracias hasta luego hasta luego

Voz 1047 30:53 a vale

Voz 25 30:55 en en el medio

Voz 1047 31:04 veinticuatro minutos para que sea la una de la tarde para que arranque el Getafe Leganés aquí

Voz 0407 31:08 en Carrusel Madrid lo vamos a vivir además

Voz 0298 31:11 en todas las emisoras de la Cadena SER de de ser más por supuesto aquí también en Madrid pero antes vamos a Valdebebas porque creo que ya no falta mucho para que comparezca Zidane Javi

Voz 0699 31:21 no sabemos si en principio nos dijeron que una lotería no las ruedas de prensa bueno no cuando termina de trabajar me parece bien tampoco hay ninguna prisa no saque eso yo lo entiendo no por ahí no hay no

Voz 5 31:31 tema Si el establo Morró jugadores sobrepasando el partido de mañana la lista de convocados estado poco más

Voz 26 31:36 en en subir eh Zidane bueno suele ser un hombre bastante claro en la sala de prensa como lo es en su vida personal y en su vida profesional no engaña a nadie eh si te gusta bien s no puede novedad es eh son lentejas IN

Voz 5 31:49 no Zidane como digo va a ser bastante claro bueno muchas pregunta no en lo deportivo que le pasa a Courtois que jugó con su selección y que ha vuelto y no no entrena con el equipo y en lo que no es deportivo fichajes imagino que dirá poco pero bueno la verdad es que la portada de L'Equipe hace tres días Casino Royale quinientos millones de euros para fichar imagino que también será otra pregunta para el técnico francés que saltará al ruedo aquí en Valdebebas en apenas diez quince minutos

Voz 0298 32:14 bueno pues ahora lo lo contamos sin unos coincide con Carlos el Madrid por supuesto durante el tramo de Carrusel deportivo nacional estaremos allí Javi la otra noticia el y que poco a poco se va vaciando verdad la enfermería me parece que Lucas va a estar ya también en el partido y lo que contabas en la portada de destacaron el Madrid la ausencia de Courtois no en el entrenamiento

Voz 5 32:29 sí sí eh bueno para mí es la noticia no que no esté Thibaut Courtois toda vez que como digo ha jugado con su selección no lo ha hecho bien eh pero bueno todos podemos fallar somos humanos pero Courtois al final la temporada será ha quedado para mi corta eh fue el mejor portero del Mundial vino para coger el puesto de Keylor Navas primero Lopetegui jugó Liga ahí la Champions fue para Keylor Navas las luego con Solari le puso hasta un partido afeitado como fue el del CSKA donde María era primero de su grupo a Solari con con el tico jugado todo Courtois ha jugado todo para mí no ha estado el culpable de este eliminado de todo evidentemente es uno más pero no ha estado altura de lo que yo esperaba de un portero que fue para mí el mejor del Mundial Iker Mari no es lo mismo ser el mejor portero del mundo del Mundial que se el mejor portero para ahora en Madrid que no es lo mismo no es fácil te llega una vez y la tienes que parar así de sencillo de simple

Voz 0298 33:24 pendientes de Courtois pendientes de la rueda de prensa de ciudadanos Fides pasado en cuanto salga Javi venga venga estará Chop abusar del Rayo

Voz 1047 33:41 un rayo que se juega la vida mañana frente al Betis a partir de las dos por cierto lo contaremos aquí en Carrusel Madrid como tiene que ser un partido especial es el reestreno de Paco Jémez al frente del conjunto franjirrojo en su segunda etapa me imagino además que Palacio qué tal muy buenas

Voz 0298 33:56 hola qué tal muy buenas Borja además con una novedad no porque el Rayo está entrenando más tarde esta semana poco enfocando a ese horario que es novedoso en la Liga española de las dos de la tarde

Voz 27 34:04 sí es desde el jueves se están entrenando a las dos de la tarde para preparar las últimas este partido de mañana contra el Betis pero también con otra novedad cosa pues no anunciaron ayer que el entrenamiento de este sábado el último partido de mañana va a ser a la una de la tarde se adelantamos la hora a mí me soñaba entrenamiento la laguna con dos partidos a las dos claro hay que tener en cuenta que esta noche se campeón ahora a las dos de la madrugada son lastres apunta te luego tu que eres muy fiestero que tienes una hora menos de de pieza nuevas mismo estoy más no es que lo lo que hacemos es sí que entonces eso es lo mismo para coger me ha adelantado el entrenamiento de este sábado una hora Jackie mañana

Voz 0298 34:46 esta noche no van a poder dormir no

Voz 27 34:49 como sus jugadores así que entrenan desde la una de la tarde y antes la rueda de prensa de Paco Jémez con ganas de saber el once que va a sacar yo creo que les tenemos bastante claro Paco Jémez que ha usado toda su vida el cuatro dos tres uno pero bailan las piezas se han ido esta semana una especial dedicación a Daryl Calcuta ya sabes ha sido una temporada complicada para él que ha tenido un comportamiento bastante poco profesional lo que fue en el mercado invernal cuando se quería marchar a la miel en francés lo tenía prácticamente todo hecho una semana aquí esperando que se cerrara el traspaso y no se hizo le dio unos minutos en Michel sino recuerdo para el partido contra el Girona tuvo un gesto muy feo hacia la grada en Vallecas mire quiere recuperar Paco creo que va a ser una pieza importante yo te digo que va a jugar mañana no no puedo asegurar que sea titular no está para los noventa minutos en lo que me dijo que me han comentado pero que durante toda esta semana el comportamiento diferente tanto que ayer una entrevista con los medios del club pidió incluso perdón a la afición

Voz 28 35:49 quiero decir perdón a la afición porque el gesto este hecho fui muy mal para todos y para mí también porque ahora todo el mundo está pensando que está estoy con contra ellos pero no que fue un momento malentendido lo que quiero es de ser otra vez perdón perdón que ahora esta mesa necesitamos que concentraran lo lo objetivo sí que necesitan apoyo de la afición y de todo el mundo aquí en Vallecas

Voz 0298 36:26 bueno pues las palabras de Gael que acudan Jorge está teniendo una temporada complicada gracias Palacio un grapado ese partido mañana Rayo vaya

Voz 1047 36:33 el Betis que contaremos en Carrusel Deportivo tiempo habrá para hablar de la segunda división jornada XXXII ayer Málaga uno Sporting uno tenemos doble cita como siempre con los equipos madrileños hoy juega el Rayo Majadahonda mañana el Alcorcón novedades Usbeca Bayern muy buena

Voz 1315 36:45 tal Borja el Rayo Majadahonda llega con la moral por las nubes tras esa contundente victoria por cuatro cero en el Cerro del Espino ante el Numancia el conjunto manchego ha cosechado cuatro victorias tres empates y cuatro derrotas en los últimos diez encuentros si quieren alcanzar la tranquilidad cuanto antes ya que se sitúa en décimo sexto con treinta y seis puntos no podrán estar en este par en el partido de esta tarde Rafa López y Ernesto Galán por lesión tampoco estará Aristóteles Romero por la expulsión de la pasada jornada y la buena noticia en los hombres de Iriondo es la vuelta de Oscar Valentín en la convocatoria hay sobrino todo la de Carlitos Borja que entra por primera vez en la lista tras superar de lesión y el Alcorcón que juega mañana ante el Lugo a las seis busca sensaciones positivas en casa ya que el último tramo de la temporada ha sido bastante irregular los alfareros se sitúan undécimo en la clasificación con cuarenta y tres puntos a trece del descenso ya ocho de los puestos de play off en cuanto a las bajas no estarán hoy Toribio por lesión tampoco Sangalo y por sanción y ayer habló el técnico Cristóbal Parralo la previa ahí dijo que quieren dar una buena imagen

Voz 29 37:40 después de estos resultados

Voz 30 37:43 lo digo con cara de conseguir una victoria insulto jugando en casa donde la afición

Voz 29 37:54 dando una buena imagen gracias a Sue

Voz 1315 37:56 hasta luego

Voz 31 38:00 Carrusel

Voz 1 38:01 Madrid

Voz 9 38:03 sintonía de Segunda División B José Antonio Duro buenas tardes aclarado muy buenas

Voz 0509 38:08 a treinta y uno de Liga y atención el líder de este grupo I no es la es noticia Cuadrado desde la jornada diecinueve cuando lo fue la Ponferradina el líder era siempre madrileño bien Fuenlabrada bien Atlético B pero hemos perdido el primer puesto en favor del otro leonés del grupo que es la Cultural y Deportiva Leonesa que es digamos el trasatlántico de este grupo I de Segunda División B que no estaba haciendo una gran temporada pero que bueno tarde o temprano en este momento tenía que llenar hablas de la Cultural que es líder Iker esta semana juega en Madrid ha partido vaya partidazo que queda para la matinal del domingo en el Fernando Torres de Fuenlabrada se enfrentan los azulones que al mediodía reciben precisamente a la Cultural Leonesa es partidazo el primero contra el segundo cincuenta y tres puntos el líder segundo Fuenlabrada A52 los mismos Atlético tercero cuarto el Sanse cincuenta y uno quita el Real Madrid Castilla que tiene también cincuenta y uno y además Borja tenemos entradas para ese partido dos entradas que medífugos sostiene prefiero lo más importante como se pueden conseguir llamadas al nueve cero dos catorce sesenta sesenta el primero que llame estos sencillos a las lleva iban y menos en las dejamos en las taquillas del estadio mañana si hay algún problema pues me encargo yo personalmente nueve cero dos catorce sesenta sesenta para quedarme puede hermanos bueno pero estamos aquí dentro así que Barón

Voz 1047 39:15 difícil Bono alemana lo está además de este partido que otros choques nos dejarán

Voz 0509 39:18 la XXXI la jornada comienza esta tarde Salamanca Atlético B a las cinco de la mañana el grueso por la mañana con el Inter de Madrid Valladolid B a darme uso st Se Rápido de Bouzas Celta B Navalcarnero todos al mediodía el domingo por la tarde Burgos Castilla domingo a las cinco dame un nombre para estar pendiente de aquí al final de campaña Jesús Tamayo del jugador del Inter de Madrid nos hemos imaginar los tres golazos que marcó el domingo en en Navalcarnero en la victoria de su equipo el Inter de Madrid uno a cinco en el Mariano González es la guinda a los cuarenta y un puntos del conjunto de Boadilla en su debut Tamayo

Voz 32 39:48 no yo no yo creo que que hablaré del hombre tampoco

Voz 0298 39:52 esto es dudas pues esta vez

Voz 32 39:55 hola empezáramos también pero que

Voz 33 39:57 lo hemos hecho doy todo es a base de trabajo y esfuerzo nada casualidad esto con esto trabajos que

Voz 0509 40:05 por un crack Tamayo esperemos que le vaya bien al Inter de Madrid hice Ramos duro como las y porque tanto para Cédric del que hemos hablado en esta sección rotura del ligamento cruzado en Salamanca la pasada semana se pierde lo que le queda con el Fuenlabrada y lo mismo para Borja Garcés

Voz 5 40:20 el más conocido que debutó y marcó con el Atlético en el metro

Voz 0509 40:23 británicos y que también va a tener que pasar break pues nada

Voz 1047 40:26 más pronta recuperación ambos gracias duró aquí hasta luego la segunda B como siempre aquí en Carrusel Madrid hablamos también de fútbol femenino

Voz 0298 40:35 yo en poco más de una hora en una hora y cuarto en concreto Atlético de Madrid Betis el Betis que marcha cuarto partido crucial para que la rojiblanca se asienten en el liderato con qué novedades va a llegar al líder Iván Álvarez qué tal muy buenas de nuevo qué tal buenas e de nuevo Borja pues mira ahora mismo están las Trotta

Voz 0451 40:48 con estas sobre el césped están charlando las jugadoras de de los dos equipos todavía queda un hora y cuarto para el partido y el Athletic ya lo comentábamos en la portada que tiene prácticamente una final no puede perder puntos en estas últimas cinco jornadas porque el Barça está por detrás a tres puntitos el conjunto azulgrana y en caso de empate a dígitos al final de temporada la Liga se marcharía para Barcelona el Athletic que tiene a toda su plantilla disponible sólo se han quedado fuera de la convocatoria Casey Andrea Falcon y Rosita Jennifer Hermoso es la principal amenaza rojiblanca con veintiún goles y ojo porque enfrente está Priscilla doce golito lleva la delantera del Betis lo contaremos desde la desde las dos de la tarde este Atlético de Madrid Betis de la Liga Iberdrola femenina

Voz 0298 41:22 partido importante el título también estamos pendientes de la permanencia el club de fútbol que viene de lograr una victoria importante uno cero ante el Málaga mañana podría salir de puestos de descenso sigan en campo de un rival directo como el Sevilla tiene veintidós puntos Maric Club de Fútbol veintiuno en la previa del partido nos escucha Ana Martínez que es delantera del Madrid Club de Fútbol qué tal Arun muy buenas

Voz 0545 41:41 hola muy buenas la verdad que muy nervioso muchas ganas sobre todo desde el partido de mañana así que esperamos llevarnos otros tres puntos

Voz 0298 41:50 importante era ganar al Málaga y lo hicisteis además de de penalti era un partido en el que bueno pues os jugaba es que el partido de mañana sea más importante realmente

Voz 0545 41:58 si ya estos partidos creo que son muy importantes son finales para para nosotras y para varios varios equipos que estamos un tanto peleando arriba como abajo nadie nadie quiere defender hizo bueno es Thalía cada vez está más comunes sitio hay hay que hay que esperarlo hasta el final para yo creo que es un partido muy muy importante hay que hay que enfrentarlo con la seriedad con las ganas o con lo que él no para nosotras casi que son cinco finales a las que jugamos estamos más que listas para enfrentarnos al Sevilla

Voz 0298 42:29 cómo es el Sevilla es un equipo al que se le puede hincar el diente en su terreno de juego

Voz 0545 42:33 bueno él cedía durante durante la temporada pues ha ido de he pensado más el el caso creo que entrenador les pedía es es un equipo que realmente está están jugando muy bien pero bueno acosó tras también tenemos esas ganas de llevarnos los tres puntos de trabajar como un equipo de intentar hacerles daño de desde el principio y bueno esperamos que le

Voz 0298 42:54 anotó unos por meternos presión para el partido de mañana estas hablando de tenéis cinco finales pero si analizas un poco el calendario ojo jugáis

Voz 0545 43:05 cobra más importancia si realmente el Sevilla pues eso es un rival directo no como decimos son son equipos que básicamente estamos bastante bastante igualados era el nivel de juego y por cómo se nos viene la las formal finales que son equipos bastante experimentados y por eso está tan arriba en la clasificación sin relajarnos pero antes tenemos que tenemos que ir a por todas así iguanas

Voz 0298 43:30 bueno a Ana lleva cuatro años en España procede lógicamente de de su país de Guatemala ha jugado en el Rayo en el Sporting Ahora Madrid Club de Fútbol cuéntanos un poco cómo surgió esa posibilidad de venir a jugar al fútbol español

Voz 0545 43:40 bueno empecé empecé jugando en Segunda División B tarado jugar en Primera y ahora cinco años después se ha dado cuenta que salida creció muchísimo estar fuera de mi país no ha sido nada fácil llegar a donde estoy es un sueño cumplido y estoy haciendo lo que me gusta lo que me apasiona en el club y espero terminar esta temporada lo mejor que se puede

Voz 0298 44:01 allí en Guatemala que hay mucha pasión por el fútbol sientes el el cariño desde la instancia de tus paisanos

Voz 0545 44:05 sí muchísima muchísima gente me escribe cada jornada muchos mensajes de apoyo y bueno para mí no me queda más que representar a Guatemala lo mejor que puedo hacer hacer un gran trabajo tantos entrenamientos como Elvis partido así que a la decisión que el cariño de la gente y te motiva siempre a lo mejor

Voz 0298 44:26 está diciendo Ana Luque sientes el cariño desde la instancia pero también poco a poco a quién en España fíjate que grandes partidos no sesenta mil personas en un Atlético de Madrid Barça cuarenta y ocho mil en una Athletic Atlético de Marie de Copa que tuvo bueno que ha presentado recientemente el documental de del partido no sé si tú cómo cómo estás notando la evolución que está siendo una pues es una locura no en los últimos meses sobre todo

Voz 0545 44:47 sí totalmente cada año vuelve la liga más competitiva Hay creo que estas cosas ayudó muchísimo que se desarrolla o Hazel y no creo que se le está empezando a dar la importancia que que merece hizo que la gente sea partícipe te de esos partidos de esta evolución que que se acercan a los que que se den cuenta que nosotras también también podemos jugar jugar al fútbol cuando se me la oportunidad de jugar el estadio gente porque la gente se se vaya con mucha satisfacción de te ver un partido de fútbol

Voz 0298 45:24 peluda jugar en la Liga Iberdrola tienes el privilegio de vivir una gran ciudad como esta como el Madrid que te gusta hacer en el en el tiempo libre como aprovechas