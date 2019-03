Gustavo López: “El lío para el Atlético de Madrid es que va a tener que firmar tres o cuatro futbolistas. Va a ser un verano importante"

Voz 1991 00:00 Kiko Narváez qué tal muy buenas se pasa Yago de muy buena hijo Gustavo López buenas noches qué tal Duo como están Kiko el mejor Atleti fuera de casa del año de la temporada

Voz 1266 00:09 quizá el de mayor brillo no mayor vistosidad llegada eh sí pegada pero también llegando creando y elaborando fútbol jugando como decía el Cholo con precisión muy dejando la banda Griezmann no que sin balón caía a la banda derecha un poquito pero con balón hacía sufrir numérica eres pues lo ha aprovechado bien con la llegada de de Saúl con lo desmarque de ruptura de de Morata Diego Costa viviendo a recibir la verdad que ha sido un partido muy completo por parte del Atlético Madrid también defensivamente porque Calleri Guidetti son dos buenos armario y efectuando quince minutito del primer tiempo que lo pelotear suele crearon algún que otro problema el partido ya te digo masivo de lo más vistoso que ha tenido el Atlético de Madrid de de de esta temporada

Voz 1991 00:54 yo es el partido que he visto este en el Atlético de Madrid que más me divertido viendo al equipo de son coges

Voz 1266 00:59 se nota la bien verdad que cayó casi un espectáculo hoy solo

Voz 1991 01:03 ha querido ha manejado cuando querido el tempo del partido hallazgo que hoy

Voz 1266 01:06 sí es aprovechado como decía al Pitu no de eso diez quince minuto que la puesta en escena era un equipo deportivo a la ve irreconocible no con una zona que no terminaba no de de de abrir cerraba en demasía después también el tema de de la Guardia con no que a la hora de dejar darse la vuelta dio coste y lo golazo que hemos visto porque me dio costo no les da tiempo Cassini coger carrera la pone casi las pues de Thomas exactamente exactamente lo mismo chinos son golpismo

Voz 1991 01:34 rápidos de esos de decía española sorprende

Voz 1266 01:36 Pacheco nueva arma la pierna y cuando quiere es un me lo me lo ha puesto ahí sin coger Carreira y nada entonces claro no puede reaccionar volvemos muy secos Gus

Voz 0749 01:47 pues a mí me gustó muchísimo el Atlético de Madrid e sobre todo hubo varios registro que que hoy el Atlético de Madrid hizo de mil maravillas eh creo que la circulación del balón fue rapidísima y eso te lo da Koke en el medio y no te lo da Rodri Rodri seguramente mejorará mucho ese registro pero es más lento a la hora de circular el balón y más eh perpendicular y no tan tan en línea recta eso a Koke te das aún más llegada por banda no tanto en el medio esas llegar a que siga de segunda línea que tiene más registro a niveles de de llegada por atrás del marcador de creo que eso Saúl en esa banda o en cualquiera de las dos como llegador de te lo da y los dos delanteros que se van entendiendo cada vez mejor Griezmann saliendo derecha pero jugando con libertad por detrás eso delanteros después defensivamente fue un equipo muy correcto muchos registros que tuvo el Atlético Madrid hoy que me han gustado en ese sentido después la gran virtud que compitió volvió a ser el equipo competitivo que vimos en muchas muchas temporadas hoy el equipo el Atlético de Madrid volvió a competir volvió a tener buen fútbol y alegría en ese fútbol

Voz 1991 02:56 el eco yo de los comentarios que más cruzado con con los atléticos es hay este Atleti Si hubiese estado en Turín

Voz 1266 03:04 pues sí lo que pasa que ya sabe raro ya es Vicente del pasado pues la Mélenchon claro evidente del pasado no podíamos gana dinero claro sobre el futuro del pasado lo más fácil pero es cierto y también lo comentamos en el transcurso del partido lo que pasa que todo focalizamos hago con el tema de oye que tiene dos tank arriba hay que tapar las manda que no nos lleguen centrando tanto y eso él lo que realmente no el día de la Juve como que un plan B o pegar un volantazo para cambiar algo que no estaban haciendo tanto daño pues fríamente y sin buscar ningún tipo de excusa hay justificación naviera que dio costo hemos tuvo en el partido de ida sesenta minutos chocando yendo viniendo que si Thomas está en el centro el campo te da la posibilidad de Saúl caer a banda izquierda de lateral en los centros laterales el tapara a Cristiano si está Luca claro estamos hablando de tres jugadores muy importante para este Atlético Madrid a lo mejor pone quita no se a la Juve tres jugadores muy muy importante hilo note es que el Atlético Madrid necesitaba en Turín Yago que estuviesen todo jugadores bien toda la plantilla y la falta de tres cuatro jugadores mermó al equipo eso es una realidad

Voz 1991 04:13 está claro lo que pasa es que yo más que mirar el pasado decir jo existe equipo es decir joe es mirar qué rabia no porque este equipo puede jugar muy bien al fútbol teniendo todos es competitivo con cualquier club que le pongan delante es más la rabia de saber que este equipo puede dar mucho más de lo que dio Bush

Voz 0749 04:31 son esos partidos en los cuales y por favor que no salgan atenazados allí en la Juventus y enfrente el Atlético Madrid sabiendo que tenía ese marcador a favor salir ha atenazado esa realidad muchas veces pasan y Jesse entendible que el futbolista salga atenazado no con nerviosismo con esa ansiedad y bueno parece que fue generalizado no fue ni uno ni dos ni tres fueron todos los que han salido a jugar que salieron con ese con esa duda si ese nerviosismo no y lo veías que no era el Atlético de Madrid que todos conocemos te pueden salir mal las cosas se puede estar fino en la creación tampoco en la definición pero compite ese partido el Atlético de Madrid no compitió de nada sirve mirar hacia atrás de nada sirve mirar lo que pasó frente ahora lo que tienes que mirar es que lo que vas a ser Joy yo creo que ese dio un adelanto de lo que puede llegar a ser el Cholo Simeone de en el futuro fíjate está probando y estos partió le va a servir mucho ximo en ese sentido con esos dos puntas con Griezmann tiró una banda pero siendo en diagonal y cuando por detrás del punta con esos medios con Saúl tira una banda con Koke junto con Thomas ahí en el medio sea va ir probando cosas de cara al futuro también peleando la Liga por supuesto pero va a ir probando cosas de lo que quiere el Cholo Simeone en el futuro ahora tiene que estar muy fino en las incorporaciones esa calidad de estas Luigi no Madrid va a tener que estar muy fino para lo que quiera la temporada que viene Atlético de Madrid de la forma que lo quiera encarar no va a ser fácil el mercado cada vez sube más el Atlético Madrid independientemente tiene buena capacidad pero siempre no va a tener la capacidad ni el Barça ni el Madrid el Inter ni del PSC que ni del City va a acoger esos esos rechaces que pueda tener esos grandes clubes pero va a tener que estar muy fino a la hora de contratar futbolistas si el Atlético

Voz 1991 06:18 el puede competir a la hora de fichar más teniendo en cuenta que ha vendido a Lucas pero no tiene la misma capacidad de competir que el resto para dar salarios a los jugadores porque límite salarial Se lo ha cargado con Simeone Icon con y con Griezmann y eso es un hándicap que tiene el Atlético de Madrid que ha decidido jugar con ese con ese hándicap puede tener mucha pasta para pagar un jugador pero es que luego sea para fichar un jugador pero luego hay que pagarle entre otras cosas igual ha ido Lucas porque no no no la no le han igualado la pasta aquel ofrecía al Bayern de muy bueno igual no estoy completamente seguro e esos la COE sido sacó pero pero legal

Voz 1266 06:53 cinco año y un buen

Voz 1991 06:55 pastizal pero ya le daba más el Bayern Kiko aquello muy limitado están muy limitado y eso hay que tener en cuenta es decir tienes que traer jugadores a lo mejor menos contrastados o que no sean estrellas mundiales que les puedas pagar un sueldo por debajo de una estrella consagrada que está en un gran equipo eso es así y eso conlleva un riesgo que es no saber cómo te va

Voz 0749 07:15 pues jugador algo grande no sé si Kiko coincide el listón de Griezmann es muy alto entonces el futbolista que quiere renovar también va a pedir no lo mimo

Voz 1991 07:25 si algo similar

Voz 0749 07:26 el jugador que viene si viene con un cierto cartel de de estrella que es difícil pero que puede llevar a venir también es verdad que va a pedir algo similar a Grima ni ahí donde los números no le iban a dar esa realidad entonces claro por eso deseamos que va a tener que estar muy fino a la hora de contratar sabiendo que va a necesitar jugadores porque hay otro que se pueden llevar a ir entonces a la hora de ir a buscar un perfil de el jugador que le gusta seguramente al Cholo Simeone más eso sumado a lo a lo que es el salario y cada uno lo futbolista va a tener dificultades no sé si coinciden ustedes pero creo que va a tener muy fino el mercado

Voz 1 08:00 la habrá que viene estoy completamente de acuerdo

Voz 1991 08:03 va a tener que fichar muy bien en buscar no lo quiero decir así pero voy a decirlo para que se entienda como chollos sea quiero decir que más que pagarlo el que vengan por un precio a lo mejor inferior a lo que le puedan pagar en otro lado eso alguien convencerle y eso es comenzar con el proyecto que aislar

Voz 0346 08:21 lema Yago es que te tienes que firmar los todos la parcela el campo atrás cuando además es la más importante para el Cholo Simeone una de las más trascendentes no porque esto forma parte de un entramado defensivo que lado tanto rédito al Atlético al margen de que ahora pues por ejemplo esté jugando con dos delanteros

Voz 1991 08:35 digo lo de Godín no se puede echar atrás es pues un acuerdo con el y tercero que sepamos no tienen ha afirmado es que Godín es qué lío

Voz 0346 08:43 el Atlético es que va a tener que firmar tres cuatro futbolistas yo creo que tiene un verano muy importante por delante para acertar con con esos fichajes probablemente pero fíjate lo hablamos en Carrusel con Kiko y con con Guus si tú quieres firmar pieza por pieza que yo creo que no lo va a hacer el Atlético Madrid es decir filmar una estrellón porque se va a Lucas que que son ochenta kilos pues va a tener que pagar mínimo sesenta millones por por un central es que todos los centrales de día los que fichó Guardiola Emery la por sesenta Stones sesenta Van Dyke y para el Liverpool ochenta y cinco para Madrid cincuenta es decir son auténticos generales cuando salga de la hay del del del Ajax que iba a firmar pero van a ser sesenta setenta es decir es es muy caro entonces hay el Cholo que yo creo que tiene buen ojo para tendrá que firmar jugadores como dice Bush que sean a su imagen y semejanza y que vayan creciendo con el proyecto porque es que sino los ochenta kilos te los cargas en un lateral izquierdo un central

Voz 0749 09:36 que puedan doblar puesto muchas veces de tanto de central como en el lateral como lo hizo Lucas en su momento de medio campo más de lo mismo creo que arriba dependiendo de cada diriman es donde más que holgado está el Atlético de Madrid en ese sentido defensivamente por ahí es donde más complejo de lo pueden hacer

Voz 1991 09:53 eh in acabo tema lesiones a me sorprende era un equipo tan tan importante como el Atlético de Madrid tenga más de cuarenta lesiones musculares que hoy Diego Costa sume su quinta lesión vosotros lo sabéis lo que es hacer una pretemporada lo que llevan una temporada la carga de trabajo cuando frenar cuando parar cuando recuperar cuando dejar de entrenar porque tu cuerpo dice basta evidentemente Kiko este año algo no ha funcionado porque al igual que otros años anteriores al Atlético Madrid llegaban como motos a final de temporada este años que lo decía antes Fullana menos seis jugadores han lesionado todos los de la planta

Voz 1266 10:26 es que de fuera es algo que se de la mano y que no tengo realmente argumentos porque es el mismo preparador físico es el mismo entrenador seguramente la misma filosofía porque te mete carga la Supercopa al principio como pasó otro año Icono perfectamente la metodología y los cuerpo y los jugadores entonces esta cantidad de de lesiones seguramente pues tenga algún motivo pero a mí es que viendo toda la gente que trabaja alrededor a mi se me van no no no encuentro realmente yo qué es lo que puede ocurrir algo

Voz 2 11:03 seguro que no ha pasado nunca ahora

Voz 1266 11:05 es extraño cuando lleva trabajando casi con la misma gente una misma filosofía durante tanto tiempo y tantos años

Voz 1991 11:13 además me me me atrevería a dudar de la capacidad de de

Voz 1 11:16 pero algo ha pasado lesione claro quiero decir

Voz 1991 11:20 alguien asado algo han calculado algo o no se les ha ido de las manos algo lo que sea pero jamás dudaría de la capacidad de de de la profesionalidad de lo han venido demostrando durante todos los años anteriores durante ocho temporadas pero este año

Voz 0749 11:33 un año Fassi también es un año pos Mundial

Voz 1991 11:35 no pero el ejemplo Griezmann campeón del mundo y uno de los que no se lesionó

Voz 0749 11:39 sí pero por ahí la la edad también la forma de dosificarse en el propio partido no es fácil lo quise Kiko coincido plenamente no es algo pasó si el que no lo sabemos hay que estar en el día a día ya dentro en los estudios físicos que conlleva todos los análisis del profe Ortega para mí es de signo es el mejor es uno de los mejores que pueda haber en Europa junto con Lorenzo una aventura Kroes suene de prueba físicos que te llevan al top y te hace mejor a nivel futbolístico de mejora en tu en tu forma física y eso el profe lo lleva muy bien este es un año atípico para el Atlético de Madrid en ese sentido hemos visto temporada tras temporada como el Atlético de Madrid no sólo no tenía lesiones tenía muy poquita porque las tiene que caber en una temporada pero que después llegaba como motos al final de la propia temporada jugando compitiendo muchas veces dos con P a sesiones hasta el final entonces es difícil analizarlo desde la distancia sin estar ya dentro pero sí es resolverlo para el futuro eso está claro

Voz 1991 12:39 sus has visto a Iago Aspas

Voz 0749 12:42 sí creo que la calidad y el sentido de pertenencia van de la mano con aguas pasivo de Siria guapa es el sentir del club de la pasión por el fútbol y la calidad que tiene como futbolista esa lágrimas hablan del desahogo después de tanto sacrificio de no poder estar ayudando a su compañero y lo que le costó recuperarse de una lesión eh que son muchos meses en tres meses y el quiso apurar la lesión y bueno parece que ahora está bien lo necesitaba el Celta necesitaba ese liderazgo y necesitaba motivar al plantel hoy se le dieron todas pero cuidado que tiene que seguir luchando una mochila era muy grande que tenía hay agua para espalda hoy de veinte piedras que tenía esa mochila se quitó doce más o menos

Voz 1991 13:23 ha pegado mordido eh yo ha habido un momento que pensé que se iba cuando he visto que entraba con y ajustadito en el palo yo creo que él ha liberado una cantidad de tensión

Voz 1 13:33 entrar a la cara el futbolista refleja

Voz 0749 13:36 los estados de ánimo y el cansancio físico y aguas Pay estaba eufórico pero también estaba cansado muy cansado valores y uno que habla habitualmente con él lo ve que estaba con con esa ansiedad pero bueno por suerte salió bien y ahora a seguir así porque esto es un camino duro diez finales o nueve finales quiere ganar al Celta no va a ser fácil pero bueno creo que este partido a nivel emocional y de motivación le puede venir muy bien es muy

Voz 1991 14:04 bueno que prácticamente está hundido

Voz 0749 14:06 el Celta estaba hundido en el entre tiempo yo creo que el Celta está no descendido matemáticamente pero por lo que se veía está muy complicado todo después de lo que hizo el Celta el pitido final creo que a nivel emocional y de motivación es un punto de inflexión que lo tienen que aprovechar al máximo este tema

Voz 1991 14:25 fíjate la situación si llega a perder el partido de mañana al Valladolid por ganar la sociedad que puede entrar dentro de lo posible el Celta ya se quedaba

Voz 0749 14:31 la A siete a siete más el golaverage

Voz 1991 14:34 la sensación que a Huesca preside

Voz 0749 14:37 sociedad bien Wanda Metropolitano pero sobre todo la desazón que creadas en el ambiente ahora parece que bueno mete esa más equipo en la pelea porque lo metes al Villarreal lo metes al al Valladolid y al propio el Levante osea metes a a muchos equipos ahí higos te refuerza anímicamente y emocionalmente

Voz 1991 14:54 si es que lo decimos siempre lo de llevarte decepciones y sufrir y pelear por un título y pierdes una fina la Aitán lo saqué sí pero cuando uno está en peleando el descenso es una tensión completamente diferente es un drama claro es que es dramático no estar perdido dos finales seguidas tal no sé qué sí pero es que los otros están luchando por sobrevivir

Voz 0749 15:17 el Gate Gran Via Verde Yago que lo que genera ayahuasca para sus compañeros e hilo que condiciona al rival a Maxi lo hacen mejor futbolista hoy Maxi estuvo bien una vez más no sólo por el sino que se siente más acompañado más arropado es un dúo espectacular en la en la punta de ataque un tampoco como son ustedes no para Carrusel

Voz 1991 15:37 hacerla yo lo tengo claro este año el Celta sin yo Aspas bajaría a Segunda División con Yago Aspas va a tener opciones de quedarse en Primera División

Voz 0749 15:45 totalmente de acuerdo pero va a tener que también en el caso

Voz 1991 15:48 porque sé que de miras el proyecto para el año que viene empezando por el banquillo que que hay que empezar a salir

Voz 0749 15:53 el banquillo deja te Roncaglia al Valencia yo y necesita centrales dejaste ir a Borja Iglesias por diez millón

Voz 1 15:59 con la planificación Beltrán más claro yo hoy no

Voz 0749 16:02 estaba ni en el banquillo errados a que no renovó el contrato y necesitase un jugador en el medio sea la columna necesitas un portero que todos los entrenadores tan diciendo que traigas un portero no lo trajimos salado columna vertebral está con con con muy mala gestión en ese sentido tienen que mejorar muchísimo si quieres por lo menos la temporada que viene si te quedas en primera poder luchar por lo más alto

Voz 1 16:24 te iba a hacer ahora aquí con el caddie pero este fin de semana hay poco que tira juega contra el Reus ya ganó por uno cero seis por bueno bien vista al equipo bien no Álvaro Cervera más suele ser así en partidos cerrado no cerrar voy al final una nación que marcase ganaba perfecto no gente en Cádiz ya te

Voz 1266 16:50 pues ya lo esta sería la apuesta un dineral que no vea apostando y todo