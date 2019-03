Carrusel último tramo: Las victorias de Barcelona y Atlético y hablamos con Amaia Erbina (30/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 1623 00:02 son las once y media de la noche las diez m en Canarias señor Yago de Vega qué tal muy buenas hola Daniel

Voz 1991 00:08 Garrido aquí estábamos charlando que la gente lo sepa

Voz 1623 00:10 buen partido del Atlético de Madrid porque es cierto sí será de los más cómodos de guardar considerada una jornada en el

Voz 1991 00:15 que fuera de casa es de largo el mejor partido el Atlético de Madrid este año

Voz 1623 00:18 amo la del gol de Messi para los culés digo porque es verdad que los pericos habrán hecho que no la podía sacar ahí Víctor no digo golpeo digo el golpeo

Voz 1991 00:26 sí lo que pasa aquí hace una cosa muy rara yo es que también yo

Voz 1623 00:29 G de su rica no pero parece como que le grita a Diego López Intel como se amedrenta un poco se echa como para quiero pedir la cara edad la bola

Voz 1991 00:36 no sé yo no sé si le grita porque yo creo que Diego López yo es que mira justo lo estamos viendo ahora mira a ver qué te vas

Voz 0458 00:41 el Gobierno en bienes por ahora mismo mira Novés

Voz 1991 00:44 es es como que se quitaos yo creo que querían oye hablar

Voz 1623 00:46 no yo creo que ahora que fíjate que golpeó que es muy raro

Voz 0577 00:49 ahora déjame decirte que yo sin duda alguna

Voz 1623 00:52 quedó con la exhibición de Yago Aspas envío eh

Voz 1991 00:55 es maravilloso sea el la manera de echarse al equipo a la espalda el estar el como ha reconocido recuperando día y noche para acortar los plazos para la recuperación teniendo en cuenta que él ha estado casi tres meses lesionado que volvió a jugar en Getafe que jugó veinticinco minutos ir recayó apareció antes de tiempo precisamente porque el equipo no estaba el tío gaste ni ha tenido que estar no no mordiéndose las uñas comiéndose las manos cada vez que veía a su equipo jugar veía perder las ganas con la que ha entrado en el campo lo que transmite lo que contagia hoy había visto las imágenes una especie de altar en Balaídos con lemas Montes increíble pues un altar tarde de Yago Aspas que le habían puesto luces eh el habían puesto velas la habían puesto de todos

Voz 1623 01:40 en de Santiago Santiago vamos al final

Voz 1991 01:42 no sé qué de malo bueno alguno ahijado

Voz 1623 01:46 luego como el chaval ha descargado toda la tensión llorando como

Voz 0458 01:48 crío pequeño porque arriesgó al final claro tú acabas ahí sacar al equipo adelante que no sé si salvará o no el Celta

Voz 1991 01:54 te digo lo que ha hecho es un milagro eh yo me voy a ir a la piscina ha sido de hoy ha salvado al Celta de Vigo esta temporada porque va a ser un punto de inflexión tal y como lo han hecho encima perdiendo cero dos el remontar bueno bueno el yo creo que el lo de hoy en Balaídos son mucho más que tres puntos también estábamos comentando vamos a reconocerlo porque no que ojito con el Athletic que no se en Champions

Voz 1623 02:14 sí pero es que estamos fastidia la cosa no retroalimentado construyó y

Voz 1991 02:18 lo que hace tres meses estábamos en descenso

Voz 1623 02:21 vamos a firmar Europa League bueno a Europa Si bueno eso ya es un equipo firmamos

Voz 1991 02:25 ya te digo han fallado Alavés Getafe fíjate mañanas enfrentan Valencia y Sevilla puntitos quiero decir

Voz 0985 02:30 sí sí el Athletic que está a seis puntos

Voz 1991 02:33 de la Champions ahora mismo cuando hace nada estábamos a veinte

Voz 1623 02:36 igual

Voz 1991 02:37 efectivamente vamos con todo porque cuatro partidos han disputado

Voz 1623 02:40 era división correspondientes a la vigésimo novena J

Voz 1991 02:43 nada de Liga el último en concluir ese partido de Mendizorroza donde el Atlético de Madrid ha derrotado al Alavés cero cuatro con goles de Saúl Diego Costa Álvaro Morata Thomas que ha hecho un auténtico golazo en la puesto en las ahora es la frontal del área con un golpeo hable de esta forma el Atlético de Madrid se mantiene segundo en la tabla cincuenta y nueve puntos es decir a diez del Barça cinco de ventaja sobre el Real Madrid a la espera eso sí de lo que hagan los blancos en su partido de mañana el Álava es pierde la oportunidad de asaltar la cuarta plaza tras pinchazo del Getafe pero se queda quinto con cuarenta y cuatro puntos a dos de la Champions la mala noticia para los de Messi Simeone otra lesión de Diego Costa ha sido retirado en el descanso ya en el tramo final de la primera parte estaba viendo el cambio los últimos practicantes segundos de de ese primer tiempo no ha salido en el el en los segundos cuarenta y cinco minutos vamos a esperar a ver qué es lo que dice el Papa médico tiene pinta de lesión muscular veremos a ver lo que pasa es que este año en algo ha pasado con la preparación del Atlético de Madrid no es normal tener más de cuarenta lesiones Hi5 ha tenido temporada Diego Costa antes en el derbi catalán le ganó el Barça al Espanyol dos cero Los dos goles de Leo Messi que da igual que tenga puvalgia o no porque cuando eh desenchufa en la mente de todos los colores al española le tiene tomada la medida de hecho hay un dato que es yo creo espectacular en los últimos días diez años en las últimas diez temporadas Leo Messi ha hecho al menos cuarenta goles hay jugadores delanteros que en toda su carrera hacen cien goles Messi ha hecho en los últimos diez mejores nipones menos mínimo cuarenta es decir siempre por encima de cuarenta que dentro ya verás como cuando llega cincuenta vamos a decir este dato por encima de cincuenta es una barbaridad lo que hace Leo Messi los numeroso muy parecidos a los que tiene Cristiano Ronaldo él las cosas como son el Barcelona se mantiene líder antes de afrontar esta semana el AVE el que juega contra el Villarreal humilla real sí lo tenía de cara que el martes se juega todo próximo sábado ese partido contra Atlético de Madrid donde quería quedar sentenciada la Liga porque como lleguen allí con esta distancia que tenemos ahora ganará el Barça ese partido se pondría a trece puntos al Atlético de Madrid con veintiún en juego me parece a mí que la cosa estaría más que fue sentenciada el español se a mitad de la tabla XXXIV puntos sin sufrir me da a mí que va a ser una temporada de estas en las que a falta de cinco seis jornadas el español ya no va a estar jugándose nada porque está ahora mismo a nueve puntos de arriba ya nueve puntos abajo en mitad de la tabla en el partido de la angustia en ese que comentábamos de Balaídos Celta de Vigo tres Villarreal dos se puso cero dos el conjunto amarillo con goles de Camby Pedraza un golazo recordó instancia Iago Aspas con un gol de falta a veinte minutos del final Maxi hacía el dos dos a cinco tras consulta con el VAR Iago Aspas de penalti hacía el tres dos definitivo Iago Aspas que fue cambiado y que entre lágrimas vivía los últimos minutos de del partido en el en el banquillo es una victoria importantísima porque ahora mismo el Celta de Vigo se acerca a la permanencia se pone se mantiene en descenso eso sí pero semanal mismo un punto del Villarreal que es el que marca ahora mismo la salvación en primera división como digo dejando esas buenas sensaciones de haber remontado de haber recuperado a Iago Aspas y la comunión que había hoy en Balaídos que era maravilloso el ambiente que sabido hoy en el coliseo gallego y en el partido que abría la jornada el sábado en el derbi madrileño sorpresa porque le ganó el Leganés al Getafe en el Coliseum cero dos con goles de Maicon Santos Juanfran el Getafe que se mantiene eso sí en cuarta posición entre otras cosas porque ha fallado en el Alavés y Leganés se aleja el descenso es un X treinta y seis puntos diez por encima de la segunda edición yo creo calculando el Leganés un par de victorias los cuarenta y dos puntitos tendrá asegurada la permanencia un año más en la primera División para mañana el resto de la jornada a las doce de la mañana Levante Éibar a las dos de la tarde estrenamos Horario Rayo Vallecano Betis a las cuatro y cuarto Sevilla Valencia partido por acercarse a la la Champions precisamente a las seis y media Valladolid Real Sociedad ya a las nueve menos cuarto Nos queda el partido del Santiago Bernabéu en Huesca con muchas novedades en el equipo de Zidane que ha dejado fuera de la lista a Luka Modric habrán Asensio ya Toni Kroos y además no podrá contar con Courtois con molestias en el recto femoral de la pierna derecha se ha quedado fuera de la convocatoria segunda división hemos tenido tres partidos Almería dos Rayo Majadahonda dos Numancia dos Granada uno Albacete dos Tenerife dos El en Fórmula uno hemos tenido enterramientos oficiales del Gran Premio Bahrein pole para al piloto de Ferrari para Leclerc que eleva a dar mucha guerra este año a a a Vettel es su compañero de eso judería en teoría el primero de la escudería es decir al que le tienen que beneficiar todas las decisiones de de la marca pero veremos porque si Vettel es así Leclerc mantiene de nivel e iguales dejan competir de de Duato Vettel como digo saldrá segundo por detrás los Mercedes Hamilton Balterius botas Carlos Sainz muy bien porqué al lograr un séptimo tiempo que le va a hacer al menos salir con los de arriba en las primeras vueltas la carrera de tranquilamente por la tarde a las cinco y diez en motociclismo han disputado dos oficiales Gran Premio de Argentina dominio español en Moto GP pole para Márquez con Viñales segundo y Dovizioso tercero en no todos el mejor fue Xavi ver viernes y en Moto3 primero saldrá Jaume masía además enhorabuena la selección española es Rudy femenino que se ha proclamado campeona de Europa después de pasar por encima a Holanda cincuenta y cuatro cero es el séptimo Camps trato de Europa que consigue esta selección el cuarto de forma consecutiva y además el de hoy con récord histórico de asistencia porque en la central de la Complutense de Madrid ha habido más de ocho mil novecientas personas en las gradas sí que fantástico el ambiente como digo en la Complutense para este triunfo de la selección irá buenas noticias en los Europeos de karate que se están celebrando en nuestro país en Guadalajara títulos en cata para Damián Quinteros en categoría masculina para Sandra Sánchez en categoría femenina así que enhorabuena a los dos a nos olvidéis que hoy a las dos pasa a ser las tres pero lo que decimos siempre si tienes smartphone y ese tipo de cosas

Voz 1623 08:43 o era porque no lo toques porque el sistema lo la lía

Voz 1991 08:46 lo hace son otra cosa es que tengas un recogido estos antiguos en casa eso sí lo tienes que que cambiar tu porque en eso no no no digital

Voz 0458 08:52 los jóvenes que éramos tuyo cuando pensábamos una hora menos para salir de juerga ya es una hora menos para dormir

Voz 1623 08:57 no no no yo me voy ahora de juerga ningún otro libro basado sobre libro mañana sobre toda la semana de mudanza Mellberg gana que no es lo que hacen los riñones al jerez que no puede ser y es la primera conexión la buscando se Mendizorroza Miguel Martín Talavera qué tal muy buenas

Voz 1576 09:13 qué tal Yago Dani buenas noches y buena buenas noches

Voz 1623 09:16 hola buenas noches tala en Vitoria muy cómoda muy buena gran fútbol del Atlético me ha gustado mucho el equipo Simeone si yo creo que sobre todo

Voz 1576 09:24 a diferencia de otros partidos lo decía lo decía el Cholo lo escuchábamos en en Carrusel es un poco la la contundencia la primera no acertó Saúl pero la segunda tercera acabaron dentro yo creo que ya con el marcador a favor pues una tranquilidad muy grande a al equipo de Simeone para saber cómo llevar el partido para saber cómo cómo terminar de jugarlo insólito finiquitar lo yo creo que no es fácil a en un campo como este ya lo decíamos en Carrusel nadie había metido tantos goles a al Alavés del Pitu Abelardo y eso demuestra que el Atlético de Madrid

Voz 1623 09:57 pues Se sabe hacer las cosas bien que esta temporada

Voz 1576 09:59 muchas veces no las ha hecho y por eso está casi fuera de la Liga está fuera de la Copa está fuera de la Champions pero que demuestra que que Tin tenía haber tenía potencial para ver peleado hasta el final a ver si lo consigue y sobre todo haber seguido vivo en las otras competiciones

Voz 1991 10:13 sí lo que pasa que da la sensación que este Atlético de Madrid llega le llega tarde a la a la competición cuando ya está fuera de de de toda posibilidad de conseguir cualquier titulo a no sea que haya milagro evidentemente en la Liga que tropieza ahora el Barça que va a la cerámica contra un Villarreal que se la juega ya hay pueda perder algún punto y luego el Atlético de Madrid en el Camp Nou al Barça bueno pues ahí veríamos que hay que hay Liga en todavía muy muy común digamos claro favoritismo para el Barça pero por lo menos tenemos competición pero claro como le por ganar el Barça al Atlético de Madrid Se acabó el la competición liguera tala otra nota negativa otra de Diego Costa van cinco este año eh

Voz 1576 10:50 sí es verdad que han sido muy distintas yo creo que sobre todo la de la el metatarsiano que quiere tuvo varios meses fuera de de combate utilizo pasar por el quirófano y luego muscular mente yo creo que es un jugador que él tiene es es muy fibroso es muy muy muy explosivo sino está bien cien por cien físicamente pues Se alguna veces lo sufre parece ser sin confirmación oficial me decía ahora Fullana que todo hace pensar que va a ser muscular que la anotado algo y evidentemente pues es un contratiempo

Voz 0356 11:22 cuando ha estado tanto tiempo parado cuando ha querido arrancar cuando

Voz 1576 11:25 lo ha entrenados ha quedado trabajando toda la semana la verdad que lo ha hecho de forma muy intensa pues a las primera de cambio tienes al molestias esperma

Voz 2 11:31 que sea lo menos posible porque desde luego

Voz 1576 11:34 temporada hay un equipo con Diego Costa involucrado empujando apretando arriba

Voz 1991 11:39 el equipo sin Diego Costa estoy completamente de acuerdo está la de Madrid Diego Costa al cien por cien habría sido otra historia no sé si seguiría vivo en todas las competiciones

Voz 1576 11:47 que luego hubiera sido distinto pero vamos en Turín es

Voz 1991 11:50 lo primero que se me ha venido a la cabeza de todas maneras hay que analizar que el Atlético de Madrid para mí desde mi punto de vista sin conocer cómo trabaja el Atlético de Madrid por dentro para mí la gestión deportiva en cuanto a la preparación física no ha estado la altura de la temporada más de cuarenta lesiones musculares en un equipo profesional no es normal algo ha pasado ahí porque la cosa es uno tiene un golpista rompe un dedo pues es un golpe osea es algo fortuito uno apoya Mali se rompe un ligamento bueno

Voz 1623 12:22 en Mali tiene una luxación en el en el hombro

Voz 1991 12:26 pero lesiones musculares no puede ser osea quiero decir no es que sean dos jugadores que han recaído constantemente es que prácticamente a toda la plantilla

Voz 1576 12:35 sí yo me he fallado no lo está claro yo creo que ellos te dicen que sobre todo lo que ha sido ha sido la pretemporada este año recordemos que no fueron Los Ángeles de San Rafael porque prácticamente no había efectivo porque más de media plantilla estaba en el Mundial iban llegando de forma escalonada y yo creo que el Mundial le ha podido pasa factura como otros equipos la diferencia que el Atlético de Madrid es que por la configuración de su plantilla por intentar ser lo más competitivo tener sólo veinte futbolistas yo creo que ahí estaba la clave de futbolistas que han pasado muchos días de estar lesionados Ted

Voz 1623 13:08 ser titulares

Voz 1576 13:09 o tener que salir desde el banquillo yo creo que no se ha dado ese tiempo de de de aire al al músculo cuando vuelves de una lesión para no entrar ya la alta competición de golpe yo creo que por ahí viene pocas explicaciones pero lo que está claro es que

Voz 1336 13:23 igual que sea alabado otras temporadas la de la

Voz 1576 13:25 la preparación física del Atlético Madrid este año que decir que ha sido un fracaso

Voz 1623 13:28 no rotundo estoy contigo también se ha comentado

Voz 1991 13:31 un momento que antes de partido de Turín les mete una paliza del quince y que se han quejado algunos jugadores de de de aquel entrenamiento y esos planificación quiero decir no sé el hay que estar ahí dentro por supuesto que el staff técnico de él Simeone saben muchísimo más que yo de aquí a Lima evidentemente pero evidentemente algo no ha funcionado bien cómo ha funcionado otros años que lo que decías tú tala es que hemos visto a Atlético de Madrid que terminaba la temporada como un tiro con una preparación física fantástica llegar el tramo final de la temporada que es donde se juegan los títulos a un estado de forma por encima de los rivales este año es deficiente y hay que suspender la planificación eso es así pero bueno en Leku el Alavés en Hoy se ha llevado un palo le ha pasado por encima al Atlético de Madrid pero con la temporada que están firmando es que yo creo que no se puede decir nada o sea es que ni ni un solo reproche ni ni al Pitu Abelardo en dos jugadores

Voz 0889 14:27 no por supuesto son cuarenta y cuatro puntos eso está luchando por Europa que es algo impensable al principio de la temporada el objetivo inicial era conseguir la permanencia cuanto antes algo que ha cerrado estamos ahora hablando de renovaciones de continuidades e Sergio Fernández director deportivo ya está atado hasta dos mil veintitrés el siguiente paso va a ser el Pitu Abelardo y en ese sentido aquí lo único que se puede hacer es aplaudir ha sido

Voz 1623 14:49 muy emocionante y lo hemos escuchado en Carrusel Deportivo

Voz 0889 14:51 OO cero cuatro y diecinueve mil personas cantando el himno a capella osea el agradecimiento por la magnífica temporada que están realizando los hombres del Pitu Abelardo y a partir de ahora soñar por qué no se puede jugar Europa League se puede luchar por objetivos que inicialmente eran una auténtica entelequia por lo tanto mucha felicidad

Voz 1991 15:10 Fullana capítulo declaraciones ha hablado Simeone el precisamente sobre lo que estamos diciendo que ha sido el mejor Atlético fuera de casa la temporada no

Voz 0765 15:17 sí qué tal buenas noches ha sido bueno un partido prácticamente perfecto el mejor sin duda fuera de casa de toda la temporada la mayor goleada del año del Atlético de Madrid que había marcado cuatro goles esta temporada en competición ante un rival serio sí lo hizo ante el ante el San Andreu en casa pero no en la Liga o no en la Champions para él lo tiene muy claro que el partido de hoy ha sido un partido sobresaliente

Voz 3 15:40 escuchamos a Simeone yo creo que fuera de

Voz 0501 15:43 está seguro después en jugado en casa grandes partidos en Champions sobre todo hay pero fuera de casa creo que sí pero pero lo que más contento no pone que entendieron muy bien que el lugar donde podríamos hacerle daño la forma con cualquier llamó generar pasa rápido por la mitad de la cancha que no sea tan lento El Perote ya sea tanto pase para crear peligro y creo que hoy lo pudimos ser un equipo que enseguida buscó hacer daño al rival donde este quería hacerle daño no tardó tanto tiempo en encontrar pases que no generen posibilidades de peligro

Voz 1991 16:20 no no el Atlético Madrid ha tenido todo ha tenido posesión han tenido contundencia ha generado ocasiones ha cerrado vienen defensa es decir ha tenido de todo la falta de Griezmann para para cerrar digamos el círculo de de ser el partido perfecto llega el temido He tenido latinos los al palo la tocado Pacheco Sir y y me ha gustado me ha gustado mucho el Atlético de Madrid Fullana imagino que hará esperar a las pruebas médicas de de de de Costa Nos decía Talavera que parece tema muscular hay que esperar el alcance Iber cuánto tiempo de baja

Voz 0765 16:47 si hay que ver las pruebas que va a realizar a llegar a Madrid en la jornada de mañana nos dicen que es por qué Caución que él anotaba una pequeña molestia ya decidido parar porque así como está en la situación de todos los jueves esta temporada pues ICO lo que ha vivido él que ya es el más lesionado con cinco partidos cinco lesiones y veintidós partidos que ha perdido esta temporada que es el que más sin duda del equipo fuera no está como para forzar en situaciones donde tiene una pequeña molestia de fíjate sólo son seis los que no sale a temporal Atlético Madrid los dos porteros Awlaki Adán Rodrigo Correa Thomas y Antoine Griezmann el resto sale este año

Voz 1623 17:21 quedan nueve jornadas todavía veremos Fullana tala gracias a los dos buen viaje de vuelta hasta luego gracias Kevin Fernández qué tal muy buenas

Voz 1264 17:28 llevo buenas noches lo que ha dicho el Pitu Abelardo bueno estaba satisfecho por sobre todo ha gustado momentos del equipo aunque suene raro con esta derrota por cero cuatro yo creo que de alguna manera aquel tampoco ha acertado en ese planteamiento inicial a la hora de colocar a abrasan a que la banda derecha porque le ha costado mucho entender las funciones que se le piden en este equipo un extremo y por ahí el Atlético de Madrid le ha generado mucho fútbol en los primeros diez minutos pero estaba contento con la respuesta después del equipo aunque dejaba claro que en los primeros diez minutos decidió el partido en algo donde el Alavés no suele fallar en la intensidad dice Abelardo que no salieron bien al partido

Voz 1336 18:03 no hemos salido al cien por cien no sé si por demérito nuestro por mérito del Atlético de Madrid digo que ese cero dos contra uno contra cualquier equipo de la categoría pero no es contra el Atlético muy bien muy difícil de remontar pero yo creo que bueno que el equipo eh creo que ha reaccionado bien el primer tiempo hemos reaccionado bien segundo tiempo también hasta el cero tres que nos ha matado evidentemente pero yo a mi me parece que el resultado ha sido demasiado abultado no creo que hoy lo que se ha visto en el en Mendía ya refleja un cero cuatro pero bueno

Voz 1264 18:34 bueno decir Yago que a pesar de esta derrota la ilusión sigue viva en Vitoria porque pase lo que pase en la jornada de mañana el Alavés mínimo una jornada más sea garantizado estar en puestos europeos que es todo un sueño para esta afición

Voz 1991 18:46 gracias Kevin un abrazo esta mañana abrazo Yago buenas noches yo creo que el Alavés no lo remató el cero dos en el minuto quince ya perder cero dos contra el Atlético de Madrid tan correosa tan difícil hacerle gol yo creo que ahí ya finiquitado el partido hay mucho control el de la Laetitia apareció el mejor Atlético de Madrid fuera de casa año

Voz 0458 19:02 sí coincido con con el Cholo es inevitable pensar en qué hubiera ocurrido con el ya sé que no es agua pasada no mueve molino hay que bueno que estamos hablando de Al final de promete una chorrada por lo que no les

Voz 1623 19:13 usted no pero yo digo

Voz 0458 19:15 pero con estos jugadores con Costa en el equipo con Thomas aunque a mi me parece que un afecto a partido el Cholo ha dicho gasto fantásticos en la primera parte no me ha gustado la segunda creo que ha donado pero algún equipo más más simétrico con Juanfran con Filipe pues seguramente en Turín no no se hubiera aliado la que la que se lió yo creo que el equipo ha estado muy bien a interpretar lo que debían en todo momento creo que Goster Morata se han tirado a la primera parte marcando esas diagonales cortas es esos desmarques de ruptura fantástico Si bueno creo que el equipo no ha tenido ningún problema estaba muy solvente con mucho gol

Voz 1623 19:45 Kiko Narváez qué tal muy buenas pasa ya con muy buena hijo gusta o López buenas noches qué tal Duo como están Kiko el mejor Atleti fuera de casa del año de la temporada

Voz 1336 19:55 quizá el de mayor brillo no mayor vistosidad llegada eh sí pegada pero también llegando creando y elaborando fútbol jugando como decía el Cholo con precisión muy dejando la banda Griezmann no que sin balón caía a la banda derecha un poquito pero con balón hacía su primera numérica en el suelo aprovechado bien con la llegada de de Saúl con los desmarque de ruptura de de Morata dio coste habiendo recibir la verdad que ha sido un partido muy completo por parte de la tele de Malí también defensivamente porque One Calleri Guidetti son dos buenos armario y efectuando quince minutito del primer tiempo que lo pelotear suele crearon algún que otro problema el partido ya te digo masivo de lo más vistoso que ha tenido el Atlético de Madrid de de de esta temporada yo

Voz 1991 20:40 es el partido que he visto este año del Atlético de Madrid que más me divertido viendo al equipo de

Voz 1623 20:45 poca yo o casi un espectáculo hoy sea eso lo que ha querido ha manejado cuando querido el tempo del partido ha llevado Koke

Voz 1336 20:52 sí es aprovechado como decía al Pitu no de eso diez quince minuto que la puesta en escena era un equipo deportivo a la ve irreconocible no con una zona que no terminaba no de de de abrir cerraba en demasía después también el tema de de la con Manu que a la hora de dejar darse la vuelta a Diego Costa y lo golazo que hemos visto porque me dio costo no les da tiempo Cassini coger carrera de la pone Casilas vuelve Thomas

Voz 0985 21:16 exactamente exactamente lo mismo chinos son golpeados muy

Voz 1991 21:19 te pido es de esos de decías Juan Carlos sorprende

Voz 0985 21:21 Pacheco claro nueva arma la pierna y cuando quiere es me la Pepa

Voz 1336 21:25 lo ha puesto ahí sin coger Carreira y nada entonces claro

Voz 0985 21:28 no puede reaccionar Revólver muy secos Bush

Voz 0749 21:32 pues a mí me gustó muchísimo el Atlético de Madrid e sobre todo hubo varios registro que que hoy el Atlético de Madrid hizo de mil maravillas eh creo que la circulación del balón fue rapidísima y eso te lo da Koke en el medio y no te lo da Rodri Rodri seguramente mejorará eh mucho ese registro pero es más lento a la hora de circular el balón y más perpendicular y no tan tan en línea recta eso te a Koke te da Saúl más llegada por banda no tanto en el medio esa para que siga de segunda línea que tiene más registro a nivel de de llegada por atrás del marcador de creo que eso Saúl en esa banda o en cualquiera de las dos como llegador de te lo da y los dos delanteros que se van entendiendo cada vez mejor Griezmann saliendo derecha pero jugando con libertad

Voz 0577 22:22 por detrás eso delanteros

Voz 0749 22:25 mente fue un equipo muy correcto muchos registros que tuvo el Atlético de Madrid hoy que me han gustado en ese sentido después la gran virtud que compitió volvió a ser el equipo competitivo que vimos en muchas muchas temporadas hoy el equipo el Atlético de Madrid volvió a competir volvió a tener buen fútbol y alegría en ese fútbol

Voz 1991 22:42 eco yo de los comentarios que más ha cruzado con con los atléticos es hay este Atleti Si hubiese estado en Turín

Voz 1336 22:50 pues sí lo que pasa que ya sabe

Voz 1623 22:52 ya se Vicente del pasado no

Voz 1336 22:55 bueno claro evidente del pasado no podemos harta de gana dinero claro

Voz 1623 22:58 sobre el futuro del pasado es lo más fácil pero es cierto

Voz 1336 23:01 también lo comentamos en el transcurso del partido lo que pasa que todo focalizamos hago con el tema de oye que tiene dos tan arriba hay que tapar las manda que no nos lleguen centrando tanto y eso él lo que realmente no el día de la Juve como que un plan B o pegar un volantazo para cambiar algo que no estaban haciendo tanto daño pero después fríamente y sin buscar ningún tipo de excusa justificación es una obviedad que exista Diego Costa como estuvo en el partido de ida sesenta minutos chocando yendo viniendo que si Thomas está en el centro campo te de la posibilidad de

Voz 1623 23:30 al caer a banda izquierda de lateral

Voz 1336 23:33 en los centros laterales puede poner tapara a Cristiano está Luca claro estamos hablando de tres

Voz 0985 23:40 jugadores muy importante para este otro

Voz 1336 23:43 Madrid a lo mejor pues quita no se a la Juve tres jugadores muy muy importante ir o que el Atlético Madrid necesitaba en Turín Yago que estuviesen todo jugadores bien toda la plantilla y la falta de esto tres cuatro jugadores mermó al equipo eso es una realidad

Voz 1991 23:59 está claro lo que pasa es que yo más que mirar el pasado día decir jo existe equipo es decir joe es mirar qué rabia no porque este equipo puede jugar muy bien al fútbol teniendo todos es competitivo con cualquier club que le pongan delante es más la rabia de saber que este equipo puede dar mucho más de lo que dio Bush

Voz 0749 24:16 son esos partidos en los cuál es decir por favor que no salgan atenazados allí en la Juventus y enfrente el Atlético Madrid sabiendo que tenía ese marcador a favor salió atenazado esa realidad muchas veces pasan y Jesse Inés entendible que el futbolista salga atenazado no con nerviosismo con esa ansiedad

Voz 1336 24:34 bueno parece que fue generalizado no fue ni uno ni

Voz 0749 24:37 dos ni tres fueron todos los que han salido a

Voz 0577 24:39 jugar que salieron con ese con ese

Voz 0749 24:42 la duda si ese nerviosismo no y lo veías que no era el Atlético de Madrid que todos conocemos te pueden salir mal las cosas puede ser no estar fino en la creación tampoco en la definición pero compite ese partido el Atlético Madrid no compitió de nada sirve mirar hacia atrás de nada sirve mirar lo que pasó frente ahora lo que tienes que mirar es que lo que vas hacer eh hizo hoy yo creo que se dio un adelanto de lo que puede llegar a ser el Cholo Simeone de acá en el futuro fíjate está probando y esto partido le va a servir muchísimo en ese sentido con esos dos puntas con Griezmann tira una banda pero siendo en diagonal y jugando por detrás del punta con esos medios con Saúl tira una banda con Koke junto con Thomas ahí en el medio sea va ir probando cosas de cara al futuro también peleando la Liga por supuesto pero va a ir probando cosas de lo que quiere el Cholo Simeone en el futuro ahora tienen que estar muy fino

Voz 0577 25:34 en las incorporaciones

Voz 0749 25:36 nada de estas Luigi no Madrid va a tener que estar muy fino para lo que quiera la temporada que viene Atlético de Madrid de la forma que lo quiera encarar no va a ser fácil el mercado cada vez sube más el Atlético Madrid independientemente tiene buena capacidad pero siempre no va a tener la capacidad ni el Barça ni el Madrid en el Inter ni del PSC ni del City va a acoger esos esos rechaces que pueda tener esos grandes clubes pero va a tener que estar muy fino a la hora de contratar futbolistas

Voz 1991 26:03 si el Atlético de Madrid puede competir a la hora de fichar y más teniendo en cuenta que ha vendido a Lucas pero no tiene la misma capacidad de competir que el esto para dar salarios a los jugadores porque límite salarial Se lo ha cargado con Simeone y con y con Griezmann y eso es un hándicap que tiene el Atlético de Madrid que ha decidido jugar con ese con ese hándicap puede tener mucha paz está para pagar un jugador pero es que luego sea para fichar a un jugador pero luego hay que pagarle eh entre otras cosas igual ha ido Lucas porque no no no la no le han igualado la pasta aquel ofrecía al Bayern de Munich bueno igual no estoy completamente seguro e esos Agelco eh sea Sacyr

Voz 1623 26:37 sí pero pero les daba cinco año y un buen

Voz 1336 26:41 pastizal pero ya les daba más el Bayern Kiko

Voz 1623 26:43 es un campo muy limitado están muy limitado y eso hay que tener en cuenta es decir tienes que traer jugadores a lo mejor menos contrastados o que no sean estrellas

Voz 1991 26:52 mundiales que les puedas pagar un sueldo por debajo de

Voz 1623 26:55 una estrella consagrada que está en un gran equipo eso es así y eso conlleva un riesgo que es no saber cómo te Valladolid de ahí pues jugador algo grande

Voz 0749 27:02 no sé si Kiko coincide el listón de Griezmann es muy alto entonces el futbolista que quiere renovar también va a pedir no lo mismo

Voz 1623 27:10 claro si algo similar

Voz 0749 27:12 el jugador que viene si viene con un cierto cartel de de estrella que difícil pero que puede llevar a venir también es verdad que va a pedir algo similar a Lima ni ahí donde los números no le van a dar esa realidad entonces claro por eso decía lo que va a tener que estar muy fino a la hora de contratar sabiendo que va a necesitar jugadores porque hay otro que se pueden llevar a ir entonces a la hora de ir a buscar un PER Phil determinar el jugador que le gusta seguramente al Cholo Simeone más eso sumado a lo a lo que es el salario de cada uno lo futbolista va a tener dificultades no sé si consiguen usted pero creo que va a tener muy fino el mercado

Voz 1991 27:46 el Madrid no habrá que viene estoy completamente de acuerdo va a tener que fichar muy bien en buscar no lo quiero decir así pero voy a decirlo para que se entienda como chollos sea quiero decir que más que pagarlo el que vengan por un precio a lo mejor inferior

Voz 1623 28:02 ahora lo que les puedan pagar en otro lado eso hay quien convence

Voz 1991 28:05 eso es comenzar celebran el proyecto que hay

Voz 0458 28:07 lema Yago es que te tienes que firmar los todos la parcela el campo atrás cuando además es la más importante para el Cholo Simeone una de las más trascendentes no porque esto forma parte de un entramado defensivo que lado tanto rédito al Atlético al margen de que ahora pues por ejemplo esté jugando con dos delanteros

Voz 1623 28:21 digo lo de Godín no se puede echar atrás es un acuerdo con el Inter pero que sepamos no tienen ha afirmado es que por Godín

Voz 0458 28:28 qué lío para el Atlético es que va a tener que firmar tres cuatro futbolistas yo creo que tiene un verano muy importante por delante para acertar con con esos fichajes impecablemente pero fíjate lo hablamos en Carrusel con Kiko y con con Guus si tú quieres firmar pieza por pieza que yo creo que no lo va a hacer el Atlético Madrid es decir firmar una estrellón porque se va Lucas que son ochenta kilos pues va a tener que pagar mínimo sesenta millones por por un central es que todos los centrales de día los que fichó Guardia

Voz 0577 28:53 cuál es la Port sesenta Stones

Voz 0458 28:56 sesenta Van Dyke y para el Liverpool ochenta y cinco para Madrid cincuenta es decir son auténticos generales cuando salga de la del del del Ajax yo no sé que lo va a firmar pero van a ser sesenta setenta es decir es es muy caro entonces hay el Cholo que yo creo que tiene buen ojo porque tendrá que firmar jugadores como dice Bush que sean a su imagen y semejanza que vayan creciendo con el proyecto porque es que sino los ochenta kilos te los cargas en un lateral izquierdo un central

Voz 0749 29:21 que puedan doblar puesto muchas veces tanto de central como de lateral como lo hizo Lucas en su momento de medio campo más de lo mismo creo que arriba dependiendo lo cada diriman es donde más ha holgado hasta el Atlético de Madrid en ese sentido defensivamente por ahí es donde más complejo lo puede llegar a tener

Voz 1991 29:39 in a cabo tema lesiones a meses

Voz 1623 29:41 prende era un equipo tan tan importante como el Atlético de Madrid tenga más de cuarenta

Voz 1991 29:45 da lesiones musculares que hoy Diego Costa sume su quinta lesión vosotros lo sabéis lo que es hacer una pretemporada lo que llevan una temporada la carga de trabajo cuando frenar cuando parar cuando recuperar cuando dejar de entrenar porque tu cuerpo dice basta eh evidentemente Kiko este año algo no ha funcionado porque al igual que otros años anteriores al Atlético Madrid llegaban como motos a final de temporada sí este años que lo decía antes Fullana menos seis jugadores han lesionados

Voz 1623 30:11 todos los es de fuera es algo

Voz 1336 30:13 el Senado de la mano y que no tengo realmente argumentos porque es el mismo preparador físico es el mismo entrenador seguramente la misma filosofía porque te mete carga la Supercopa al principio como pasó otros año y conoce perfectamente la metodología y los cuerpo y lo jugadores entonces esta cantidad de de lesiones seguramente pues tenga algún motivo pero a mí es que viendo toda la gente que trabaja alrededor a mi se me va no no no encuentro realmente yo qué es lo que puede ocurrir algo

Voz 3 30:48 seguro que no ha pasado nunca ahora es

Voz 1336 30:51 es extraño cuando lleva trabajando casi con la misma gente una misma filosofía durante tanto tiempo y tantos años

Voz 1991 30:58 más me me me atrevería a dudar de la capacidad de de él

Voz 1623 31:01 pero algo ha pasado lesione claro quiero decir

Voz 1991 31:05 algo habrá pasado algo no han calculado algo no se les ha ido de las manos algo lo que sea pero vamos jamás dudaría de la capacidad de hice la profesionalidad de lo han venido demostrando durante todos los años anteriores durante ocho temporadas pero este año

Voz 0749 31:18 un año Fassi también es un año pos Mundial

Voz 1991 31:21 no pero el ejemplo Griezmann campeón del mundo y uno de los que no se lesionó

Voz 0749 31:24 sí pero por ahí la la edad también

Voz 0577 31:27 la forma de dosificarse en el propio partido

Voz 0749 31:30 no es fácil Évora lo quise Kiko coincido plenamente no es algo pasó si el que no lo sabemos y hay que estar en el día a día y adentro los estudios físicos que conlleva todos los análisis del profe Ortega para mí es de signo es el mejor es uno de los mejores que pueda haber en Europa junto con Lorenzo Buenaventura Kroes suene prueba físicos que te llevan al top y te hacen mejor a nivel futbolístico de mejora en tu en tu forma física y eso el profe ah muy bien y este es un año atípico para el Atlético de Madrid en ese sentido hemos visto temporada tras temporada como la critica Madrid no sólo no tenía lesiones obtenía tenía muy poquita porque las tiene que caber en una temporada pero que después llegaba como motos al final de la propia temporada jugando compitiendo muchas veces dos competir es hasta el final entonces es difícil analizarlo desde la distancia sin estar ya dentro pero sí

Voz 3 32:22 es resolverlo para el futuro eso está claro Gus has visto Espasa

Voz 0749 32:27 sí creo que la calidad y el sentido de pertenencia van de la mano con aguas pasivo de Siria guapa es el sentir del club de la pasión por el fútbol y la calidad que tiene como futbolista esa lágrimas hablan del desahogo después de tanto sacrificio de no poder estar ayudando a su compañero y lo que le costó recuperarse de una lesión que son muchos meses en tres meses y el quiso apurar la lesión y bueno parece que ahora está bien lo necesitaba el Celta necesitaba ese liderazgo y necesitaba motivar al plantel hoy se le dieron todas pero cuidado que tiene que seguir luchando la mochila era muy grande que tenía hay agua para espalda hoy de veinte piedra que tenía esa mochila se quitó doce más o menos eh

Voz 1991 33:09 ha pegado mordido eh yo ha habido un momento que pensé que se iba y cuando he visto que entraba con un ajustadito en El Palo yo creo que él ha liberado una cantidad tensión

Voz 1623 33:18 hombre matara la cara el futbolista refleja

Voz 3 33:21 ya

Voz 0749 33:22 los estados de ánimo y el cansancio físico y ahí estaba eufórico pero también estaba cansado muy cansado y uno que habla habitualmente con él lo ve que estaba con con esa ansiedad pero bueno por suerte salió bien y ahora a seguir así porque esto es un camino duro diez finales o nueve finales quiere ganar al Celta no va a ser fácil pero bueno creo que este partido a nivel emocional y de motivación le puede venir

Voz 1991 33:48 muy bien esta práctica

Voz 0749 33:50 la mente está hundido el Celta estaba hundido en el entre tiempo yo creo que el Celta está no descendido matemáticamente pero por lo que se veía está muy complicado todo después de lo que hizo el Celta el pitido final creo que a nivel emocional y de motivación es es un punto de inflexión que lo tiene que aprovechar al máximo

Voz 1991 34:10 que tú imagínate la situación si llega a perder el partido de mañana le da al Valladolid por ganar Real Sociedad que puede entrar dentro de lo posible el Celta ya se queda a a siete a7 más

Voz 0749 34:19 tras y la sensación de que a Huesca recibe a la Real Sociedad Bienal Wanda Metropolitano pero sobre todo la desazón que creadas en el ambiente ahora parece que bueno mete esa más equipo en la pelea porque lo metes al Villarreal lo metes

Voz 0577 34:32 al al Valladolid y al propio eh

Voz 0749 34:34 ante osea metes a a muchos equipos ahí Ibon te reforzar anímicamente y emocionalmente

Voz 1991 34:40 si es que lo decimos siempre lo de llevarte decepciones y sufrir y pelear por un título y pierdes una final a Aitán lo saqué sí pero cuando uno está en peleando por el descenso es una tensión completamente diferente es un drama claro sea es que es dramático no estar perdido dos finales seguidas tal no sé que si es que los otros están luchando por sobrevivir

Voz 0749 35:02 fíjate Gran Via Verde a Yago que lo que genera hay para sus compañeros e hilo que condiciona al rival a Maxi lo hacen mejor futbolista hoy Maxi estuvo bien

Voz 0356 35:13 no no sólo puede sino que se siente más

Voz 0749 35:15 empañado más arropado es un dúo espectacular en la en la punta de ataque en el tampoco como son ustedes no para Carrusel

Voz 1623 35:22 hacerlas

Voz 1991 35:24 yo lo tengo claro este año el Celta sin Yago Aspas bajaría a Segunda división con Iago Aspas va a tener opciones de quedarse en Primera División

Voz 0749 35:31 totalmente de acuerdo pero va a tener que también en el gas

Voz 1991 35:33 por que se de miras el proyecto para el año que viene empezando por el banquillo que que hay que empezar a salir

Voz 0749 35:38 el banquillo deja te Roncaglia al Valencia yo y necesita centrales dejaste ir a Borja Iglesias por diez millones de la planificación asegura Beltrán

Voz 0356 35:46 la claro yo hoy no estaba ni en el banquillo

Voz 0749 35:49 eh esa que no renovó el contrato y necesitase un jugador en el medio sea la columna necesitas un portero que todos los entrenadores te están diciendo que traigas un portero no lo trajimos sea la columna vertebral está con con con muy mala gestión en ese sentido tienen que mejorar muchísimo si quieres por lo menos la temporada que viene si te quedas en primera poder luchar por lo más alto

Voz 1623 36:09 te voy a hacer ahora aquí el caddie pero este fin de semana hay poco que tira juega contra el Reus ya ganó cero uno cero seis pero bueno bien vista al equipo bien no

Voz 0749 36:20 como lo hizo de Álvaro Cervera

Voz 1623 36:23 suele ser así en partido cerrado no es raro final un espacio que marcase ganaba perfecto no entonces gente en Cuddy

Voz 0749 36:35 el campo esta sería la semana

Voz 1336 36:38 un dinero que no vea la apostando todo

Voz 1623 36:41 este ha habido gente que saca mucha pasta a partir del recibimiento es impresionante y no se quedó en San Fernando lo veía aromas Kiko Narváez Gustavo López como siempre un placer un abrazo a los cumple

Voz 3 36:52 la ser Banega

Voz 1623 36:56 yo me pido al problema quiénes van y quiénes Robin no no lleva pero a estas alturas del día me da igual todo

Voz 3 37:04 carne pescado para hablar no

Voz 1623 37:08 seis siete minutos vamos a la victoria del Barça en el derbi

Voz 1991 37:11 Alan

Voz 1804 37:13 vámonos que empieza el fútbol de aquí no la van al del otro día no especialista yo yo no soy del barrio lo que cuesta con vosotros no te complique full Bar Esla con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de descarga tela gratis ya fue bar donde vemos el fútbol

Voz 4 37:32 hola hoy os traigo Golden Coutts que es gol de lujo de Peter con el que puedes ganar dos cientos mil euros ojo de doscientos mil euros puedes jugar gratis cada semana para ganar sólo tienes que acertar el resultado exacto de seis partidos de fútbol así de fácil ya sabes doscientos mil euros esperan dueño con golden share todavía no eres usuario registra que ahora en vez el punto es que consiga hasta cien euros gratis para apostar

Voz 1 38:00 Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 5 38:12 en el derbi de la resistencia al ha ganado el Barça dos cero al Espanyol Adriá Albets qué tal muy buenas

Voz 1623 38:17 qué tal Yago buenas noches ha podido resistir el Espanyol y otra vez Messi ha sido el que ha inclinado la balanza

Voz 0017 38:25 sí aunque es verdad que al Barça le ha costado un poco porque arrancar después del parón siempre es difícil porque además el Espanyol ha hecho un planteamiento defensivo formando con defensa de cinco que a Ruby le ha funcionado un rato pero al final es eso aparecido el de siempre Leo Messi lo ha cargado todo hoy no ha anotado estas molestias que arrastra en el pie

Voz 6 38:44 Luis ha jugado todo el partido