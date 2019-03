Altos del Golán e indígenas latinoamericanos

Voz 1 00:00 sí a formar

Voz 0874 02:10 pero pierdes el Ramón escribió un artículo en El País decía es la ley del más fuerte tiene un punto débil cuál es el punto débil te referías alguien en especial

Voz 1791 02:18 no tiene problema que tiene que ser siempre más fuerte porque si deja de serlo te ganan es mucho mejor las negociaciones de paz

Voz 0874 02:26 hablamos de regalos para ponderar a Benjamin Netanyahu de esto queremos a conversar un poco en los próximos minutos porque esta semana Estados Unidos ha reconocido la soberanía israelí sobre los Altos del Golán con este es que esto se convierte en el primer país en reconocer una soberanía sobre un territorio arrebatado a Siria en mil novecientos sesenta y siete yo creo que no no no le hemos dado a esta decisión de Trump la importancia que se merece

Voz 1791 02:48 sí y además es una es un explica mucho del estilo de gobernar de este hombre porque ahí hay una misión de Naciones Unidas cuyo mandato ha sido prorrogada hace poco con el voto de Estados Unidos ahora qué pasa con esa misión Israel ya sabía y anexionado los altos hace mucho tiempo y Netanyahu a la Casa Blanca con el papel que Estados Unidos reconocía la soberanía israelí claro se llevó la sorpresa que en Israel nadie estaba hablando de esto porque eso ya eso será escoltado estar hablando de Gaza de la marcha del retorno que ha habido cuatro muertos por cierto

Voz 0874 03:23 ahí estaba un poco enfadado es un regalo de Trump para que para que Netanyahu gane las elecciones y Netanyahu ha aprovechado atraen para conseguir ese beneficio siria y Rusia han condenado la decisión de Estados Unidos que recordamos siempre en este programa contradice las decisiones y las declaraciones de la ONU además por esta regla de tres si Trump avala la anexión de un territorio dejaría de tener autoridad moral si si no se pues para criticar a Rusia por la anexión de Crimea no viceversa

Voz 1791 03:48 sí es distinto porque Crimea en realidad

Voz 0874 03:51 la rusa rusa entre comillas porque la conquistar a los zares

Voz 1791 03:55 será regalo eh regable de Kruschev a Ucrania pero claro con Ucrania independiza cuestiona los puertos que ese es el para apurar Flota Rusa es cuando Putin la retoma esto no esto es un territorio que era de Siria que es muy importante por el agua porque hay en visiones avisó sobre todo el norte de Israel no ha sido nunca israelí

Voz 0874 04:18 es un giro en la política exterior norteamericana que esconde muchos intereses queríamos hablar de la importancia que tienen los actos del Golán y lo vamos a ser vamos a preguntar a Rijkaard que es profesor emérito de la Universidad de Lovaina y fundador del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el mundo árabe hace un par de años tuvimos un diálogo con el que fue delicioso en este programa no se habla desde Lovaina cómo estás fichar a buenos días

Voz 5 04:38 buenos días buenos días son los actos de

Voz 0874 04:41 Golán que son tan importantes

Voz 6 04:44 bien hay muchos recursos hídricos como ha sido recordado que es una mesa que tiene también un valor estratégico no solamente por Israel sino por los cirios en particular se sitúan HC se siete kilómetros de Damasco entonces son para los sirios es un es una meseta muy importante estrategia que me desde el punto de vista estratégico

Voz 0874 05:08 claro que por qué crees que Donald Trump ha decidido precisamente ahora cambiar de opinión o cambiar la política norteamericana

Voz 6 05:15 me ha dicho también es moto es modo a Benjamin Netanyahu en unas elecciones que se prevén emprendidas entonces es una injerencia flagrante en el proceso electoral israelí pero hay que subrayar que el tema de Israel en los Estados Unidos no es un tema de política exterior sino de política interior para nuestra amplia importa de verdad un pito que hiciera volar a consenso internacional es es una es un modo de de un insulto americano a la injuria la ocupación israelí es y es una maniobra grosera es para muchos árabes para los sirios es una bofetada pero habéis visto en la imagen en los medios de comunicación está en los dos mandatarios han comparecido en la Casa Blanca para escenificar o relación bilateral de de Berga Benjamin Netanyahu que Trump son lobos de la misma camada quieren estar siempre en el centro de la atención mediática hacen noticias pero no hacen historia

Voz 1791 06:33 muy buena frase esta apuntamos para mucha gente estos inscribe también en el cambio de la embajada de Tel Aviv Jerusalén que es el siguiente paso están tratando quizás detentar la opinión pública internacional y árabe para más adelante quizás años anexionarse Cisjordania

Voz 6 06:52 es que es que la preside este esta administración americana está volando aunque datos

Voz 5 06:59 no solamente los dos

Voz 6 07:01 sí que están en la negociación sino la mesa misma la del reconocido trasladando la embajada en Jerusalén han nublando la ayuda a los refugiados palestinos cerrando la embajada de Palestina del cine en Washington claro mente Trump quiere quiere decir al mundo que está al lado de Israel que es sobre todo está al lado una Nico un amigo encarne sido de de Binyamin Netanyahu es supongo que su yerno Kushner ha jugado un papel de Sargadelos papel e importante en este alineamiento americano con Israel

Voz 0874 07:44 qué dice señora ha sido el encargado de negociar este acuerdo al fin y al cabo tú crees en echará que me entiendes realmente la estrategia internacional o es más bien como decías de cara a la política interior porque el poder judío en Estados Unidos es sobradamente conocido

Voz 6 07:59 no no él él haciendo a sabiendas que él el sonido es un apoyo importante concretos donde el ochenta por ciento de los diputados americanos dicen claramente que son detrás de Israel entonces para debilitar los adversarios políticos en en la perspectiva de elecciones que serán bastante reñidas en los Estados Unidos trampa ha decidido de tomar esta decisión creo cierra hacia pero para para Israel eso es como la dicho y con ustedes es para Israel su regalo Benjamin Netanyahu estas desterrando el argumento bíblico es increíble diciendo la nación que hay sinagogas espléndidas en el en el la meseta del Golán entonces es un derecho de Israel de ocupar esta meseta el edil dice también que es un territorio ha retado a a Siria después de una guerra justa de auto defensa entonces es normal que me que que que que Le no el de pues no volvieran esta tierra y añade que tiene que tiene agua para para Israel pero el hago es necesaria para todos para Jordania para para los palestinos que sufren de una vez que se de agua porque el agua en los Territorios Ocupados está totalmente explotada por Israel

Voz 0874 09:38 claro el de pensar que cualquiera puede invadir un país invadieron territorio luego calificarlo como autodefensa tú anticipa bicha era un crecimiento de la tensión en esa zona de los enfrentamientos quizá

Voz 6 09:50 no de verdad el régimen de Siria dice que es una bofetada más anuncia resistencia pero usted sabe que Siria a sería es está diezmo diezmo diez más masacrada y lo que no tiene medios medios para parar ese Estir mientras a están haciendo de Guerin el espantapájaros diciendo que a reconociendo la soberanía de Israel sobre la meseta esos modos de alejar el de mi hubiera ni de Territori de territorio de Israel pero usted sabe que en la meseta sido anexionada de que Israel tiene una total autoridad militar sobre esta meseta entonces es un argumento falaz pero necesitan los israelíes como los americanos siempre pretextos para presentarse presentarla el asunto como una asunto de autodefensa para asegurar la la lesión pero los pueblos árabes ven en esta decisión también una enésima humillación ya yo yo a leyendo los diarios árabes que alguna ira verdadera que está viendo entre los los árabes pero los regímenes desgraciadamente están petrificados a remar todos muchos de ellos estaría a EEUU para su propia y de seguridad unos hay que decirlo área antes pero muchos otros a pie juntillas

Voz 0874 11:25 echará Kader profesor emérito en la Universidad de Lovaina y fundador del Centro de Estudios e Investigaciones sobre el mundo árabe agradezco mucho el diálogo desde Lovaina un abrazo fuerte y suerte en el futuro

Voz 1791 12:00 no este este esta gente da noticias pero una vez lo lo lo lo escribí la historia es evidente y recuerda mucho detalle juega a Milosevic salvando la distancias no porque sea o criminal que eso era lo discutiera los tribunales sino por su carrera militar tiene mucho que si no su oportunismo indecente hablamos

Voz 0874 12:17 la conquista que se hizo con la espada hay con la cruz de la reconciliación alguien ha dicho recientemente la conquista hace que ahora sea un tiempo de reconciliación pero primero tenemos que pedir perdón

Voz 1791 12:30 en parecidos esas declaraciones del presidente de México de López no bueno tenemos que pedir perdón tanta gente que no sé por dónde empezar yo escuché la palabra ocupación fue en Guatemala que me lo dijo Lynn yo Maya un indígena me dijo cuando fuimos ocupados sigue muy se está hablando de los otros sería había escuchado el descubrimiento oí pero es verdad lo que yo creo que lo que habría que hacer es ir mucho más allá y lo que hay que pedir disculpas pero desde ahora hasta donde haga falta a los indígenas latinoamericanos que son los grandes castigados grandes olvidados incluso por las elites actuales

Voz 0874 13:04 se puede interpretar esta petición de perdón en términos políticos es un discurso oportunista para un presidente que está en su pleno auge sí

Voz 1791 13:12 bueno es un tema que que gusta pero gusta justo no a los indígenas pero usted tiene acceso no tienen siquiera voces invisibles son pueblos indígenas que estaban ahí antes de la llegada de de español del hombre blanco que siguen siendo invisibles en su tierra que les están quitando la tierra las multinacionales se dedican a la minería en los que se dedican al aceite de palma Ellos la tierra es fundamental es curioso porque algunos indígenas yo conocía de Palocci que en Guatemala los indígenas que mantenían que tenían el título de propiedad el Rey de España no recuerdo que que Borbones que reitera no tienen título propiedad para ayudar a la tierra es todo porque es su identidad las luchas de contras presas por ejemplo Berta Cáceres yo sólo unos indígenas los que están en primera línea de defensa de la naturaleza

Voz 0874 13:58 los primeros habitantes era que una América hablan quinientas sesenta lenguas constituyen una comunidad de unos cuarenta millones de personas saludamos a Andrea Costafreda que es directora de programas para América Latina y el Caribe de Mon cómo estás Andrea buenos días

Voz 7 14:12 hola buenos días muy bien el escarnio

Voz 0874 14:14 igual al que se han visto sometidas esas comunidades ha tenido muchos protagonistas si la culpa hombre en parte puede ser nuestra por aquella conquista torpe en en muchas ocasiones pero también multinacionales en su mayoría norteamericanas que les han robado tierras agua y muchos otros culpables no

Voz 7 14:31 sí efectivamente el el el la intensificación del extra activismo gracias a también a la subida de precios de las commodities en la región lo que ha hecho es que para una parte de la población Si es cierto que se han notado cierto progreso y bienestar pero ha colisionado mucho esas concesiones se han incrementado de hecho las concesiones mineras y petroleras se han multiplicado vertiginosamente en países como Perú Colombia Bolivia Ecuador y Honduras esas concesiones en muchos casos coinciden y se solapan con lo que son los territorios indígenas los lotes pe ro leeros por ejemplo en la Amazonía se superponen un porcentaje muy importante con el territorio indígena y también en en el en el caso de de la de la minería eso generado muchísimos conflictos el observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha calculado cómo se pasa del dos mil diez de ciento veinte conflictos computados a dos cientos XXXVIII conflictos en dos mil dieciséis buena parte de de esos de esas explotaciones en algunos casos está por el lado empresas públicas pero ahí una aproximadamente se calcula que el ochenta por ciento de las empresas mineras que operan en América Latina son de capital canadiense lo cual incrementa mucho más el nivel de impunidad a la hora de gestionar a dirimir esos conflictos porque por por por la porque las responsabilidades extraterritoriales de las empresas el marco jurídico para prevenir y sancionar las violaciones pues no reconocen la extra territorialidad

Voz 0874 16:09 y mientras el Gobierno aspira a nosotros que pidamos perdón por el año cometido a esa población indígena que representación indígena hay realmente a la vida política mexicana en el escenario político

Voz 7 16:21 bueno la vida política mexicana pues respecto a otros territorios en América Latina de otros países América Latina donde sí se ha conseguido representación pues en el caso de de Bolivia no han más altísimo nivel el propio presidente del país si es cierto que en el caso en México en algunos territorios por ejemplo en en en Oaxaca o en en el sur de México ahí sí hay cierta representación pero más en autonomías no en en en autonomías indígenas no tanto en el nivel nacional de hecho en el caso de Méjico sí se ha reportado con el caso de de AMLO pues un cambio en en la aproximación que es el en términos positivos no para para los colectivos indígenas de hecho bueno una parte del apoyo social y electoral de AMLO viene de ese sector pero de momento sí hay algunos pendientes importantes no la llamada reforma energética del del dos mil trece catorce en en México declara de utilidad pública de actividad económica preferente que social de orden público toda aquella obra relacionada con la extracción de recursos naturales y la producción de energía con lo cual genera una serie de de de privilegios ir ir rebaja ciertos estándares a la hora de lidiar con conflictos territoriales garantizar pues la la ciertos derechos humanos no de las colectividades en indígenas

Voz 1791 17:53 aparte la reacción que ha habido en España que en los casos ha sido de un nacionalismo bastante casposo y hacer indígena en América Latina es casi nacer pobre sin acceso a la educación porque cuando no hay alimentación no hay posibilidades de tener un trabajo la educación es más complicado hablamos antes de la cantidad de idiomas que se hablan y la dificultad de entrar los mercados

Voz 2 18:13 yo vi el otro día un leí un único

Voz 1791 18:16 me que hablaba que los próximos diez años se calcula que la mitad de la población indígena pasará ciudades donde todavía es peor

Voz 7 18:24 efectivamente la esta bonanza de la que os hablaba relacionado con el boom de las commodities en América Latina se ha distribuido de forma muy desigual en general y especialmente también para para las poblaciones y los pueblos indígenas de hecho Si Si me imagino que te refieres al informe del a un informe del Banco Mundial según los censos oficiales de ese informe los pueblos indígenas representan el ocho por ciento más o menos de la población pero en cambio su representación los su peso respecto a la pobreza es es mucho más alto no porque constituyen el catorce por ciento de los pobres el diecisiete por ciento de los extremadamente pobres una familia indígena tiene cada casi tres veces más probabilidades de vivir en pobreza extrema que una que no lo es como vemos acabamos de publicar esta esta semana hemos presentado un informe de pobreza desigualdad multidimensional en Guatemala se llama entre el suelo y la tierra lo que veíamos es que hay ahí la lo que yo denominamos desigualdades intersección al es el hecho de ser mujer indígena nacer en la realidad y en el estrato más pobre pues te condena a casi desde la cuna a vivir en en en ningún nada la situación de desigualdad extrema permanentes no la desnutrición infantil es sesenta veces mayor en las escuelas indígenas que las capitalinas mestizas y el analfabetismo es tres veces mayor en mujeres indígenas que nombres indígenas en Guatemala donde esa desigualdad es está absolutamente enraizada hay también tiene que ver con imaginarios sociales no que que van más allá de de poder entrar en el en el sector económico forma lo tener una una educación pública de calidad tiene que ver también con el racismo no muy muy enraizado en esa sociedad

Voz 0874 20:12 Andrea Costafreda que es directora de programas pero América Latina y Caribe de Oxfam Intermón de Andrea un beso fuerte

Voz 1791 20:18 muchas gracias

