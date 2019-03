Adiós a la elefanta más triste del mundo

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:47 no muy estremecedor es el animal terrestre más grande del mundo que es el elefante hace unos días en el estado de Córdoba murió la elefanta más popular fíjate conocida como la elefanta más triste del mundo Flavia tenía cuarenta y cinco años y esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio que nuestra Luis Alegre cómo estás Luis buenos días hola

Voz 1326 01:09 qué tal Javier es la primera vez que dedicamos la necrológica

Voz 0874 01:12 a un animal seis temporadas

Voz 1326 01:14 del otro barrio además de a seres humanos hemos dedicado necrológicas afines cárceles establecimientos empresas pero a un animal nunca pero Flavia se lo merecía

Voz 0874 01:24 de cuarenta y cinco años decía no estoy muy seguro de sí para un elefante morir a esa edad es morir viejo morir joven la verdad

Voz 1326 01:30 bueno Flavia era una elefanta asiática y la esperanza de vida para los elefantes asiáticos es de unos cuarenta y ocho años osea que si ha muerto bastante mayor los elefantes africanos que es la otra clase de elefantes que existe además de tener una mayor envergadura y las orejas más grandes que los asiáticos tienen una esperanza de vida bastante mayor entre los sesenta y los setenta años

Voz 0874 01:51 donde era Flavia

Voz 1326 01:52 nació en Bombay en la India en mil novecientos setenta y tres con tres años en mil novecientos setenta y seis la separaron de su familia la llevaron alzó de Córdoba y allí permaneció el resto de su vida esos más de cuarenta y dos años de estancia la convirtieron en todo un símbolo del zoo de la propia Ciudad de Córdoba

Voz 0874 02:11 así que su muerte ha sido sentida por mucha gente

Voz 1326 02:14 claro sobre todo para multitud de niños de varias generaciones que visitaron el zoo en estos cuarenta y dos años Flavia fue una elefanta muy querida unos días después de su muerte el grupo musical calle alegría al que pertenece uno de sus cuidadores le dedicó en un concierto el progreso la canción de Roberto Carlos

Voz 0874 02:31 eso es un poquito el Copito de nieve cordobés por lo que cuenta es de que ha muerto

Voz 1326 02:35 entre otras cosas padecía artrosis para la que les suministraban analgésicos

Voz 0874 02:40 sí mucho tiempo Fermín llevaba si varios meses

Voz 1326 02:43 y una mañana de este mes de marzo ya no fue capaz de levantarse les suministraron suero para que se quedara dormida y luego otro para que no sufriera en su agonía en el zoo se volcaron con ella durante toda su enfermedad y recurrieron a un montón de expertos nacionales e internacionales para tratar de aumentar su bienestar aunque por otro lado los miembros del Partido Animalista PACMA apostaban por su traslado a un santuario de animales en Francia para que viviera lo mejor posible lo que le restaba de vida

Voz 0874 03:12 porque no la llevaron ni pues porque se temía que no

Voz 1326 03:14 aguantar el viaje no pueden imaginar

Voz 0874 03:17 cómo sería sería que además porque se le conocía como una elefanta más triste del mundo

Voz 1326 03:20 bueno los elefantes son unos animales muy sociables que cuando se encuentran en libertad viven en manadas y establecen lazos afectivos muy potentes y Flavia siempre vivió sol analizó sin ningún otro elefante que le acompañara esa tristeza y soledad de Flavia paseando de un lado a otro de su celda es la que denunció Pacma el Partido Animalista que por cierto fue a visitar a Flavia hace unos meses para los partidos animalistas los dos deberían ser algo intolerable Taro para ellos los dos como los circos son cárceles con animales que se exhiben para el entretenimiento de la gente que se ha hecho con el cadáver de Flavio fue trasladado a la Facultad de Veterinaria de Córdoba y allí se le practicó la autopsia El cuerpo ha sido donado a la ciencia para su estudio

Voz 0874 04:01 a quién puede creer que a un elefante que muere lo llevarían a un cementerio de elefantes

Voz 1326 04:05 bueno no esa expresión cementerio de elefantes que a menudo se utiliza procede de la mitología popular se refiere a un lugar legendario de África donde se pensaba que acudían los elefantes cuando se sentían morir

Voz 0874 04:17 como muy bien aprendimos en las películas de Tarzán esa leyenda tenía algún fundamento

Voz 1326 04:21 si alguno porque los elefantes cuando barruntan su muerte suelen buscar charcas o lugares donde haya agua con la idea de que el agua pueda aliviar les por eso muchos esqueletos de elefantes encuentran cerca de lugares con agua eso puede estar detrás de la leyenda de los cementerios de elefantes por cierto que esos vínculos emocionales que suelen desarrollar los elefantes hacen que cuando un elefante muere los miembros de su manada lleguen a velar el cadáver permaneciendo cerca de él o dando vueltas a su alrededor

Voz 0874 04:49 además de los elefantes de algunos otros animales que reaccionen de una manera llamativa ante la muerte de sus congéneres

Voz 1326 04:54 sí por ejemplo los jabalíes los delfines son los chimpancés también parece que muestran duelo por la muerte de otros unos investigadores grabaron una una chimpancé mientras limpiaba con un manojo de hierba los dientes de su hijo recién muerto también se ha observado a urracas enterrar a sus muertos bajo la hierba y los burros también parece que llora la muerte de uno de los suyos esto que vamos a escuchar es el sonido del llanto de unos gorritos llorando al lado del cadáver de un compañero

Voz 5 05:23 Mar

Voz 1326 05:27 no

Voz 5 05:32 por descontado

Voz 1326 05:33 Rossi gatos también da muestras de lamentar la muerte de sus dueños los perros especialmente tienen el olfato muy desarrollado y por lo visto son capaces de distinguir enseguida si alguien está dormido o muerto también en perros monos o vacas se han llegado a detectar tendencias suicidas ante situaciones complicadas en cualquier caso los sentimientos y las emociones de los animales era muy diferentes a las de los humanos Si claro sería un error pensar que son sentimientos y emociones parecidos igual en general es un error tratar a los animales como si fueran rumanos aunque el dolor que nos puede producir la muerte de nuestra mascota puede ser muy intenso y desgarrador de todos modos si ya no resulta complicado medir y valorar los sentimientos emociones de los seres humanos imagínate los de los animales lo que parece

Voz 0874 06:18 Estados que aunque los animales perciben la música de manera muy diferente a los humanos algunos la música clásica también le resulta muy relajantes

Voz 1326 06:25 sí sobre todo a los perros y gatos

Voz 5 06:38 verdad

Voz 0874 06:39 damos las necrológicas para hablar más bien de algo más que de alguien y esta mañana queríamos hablar de los sentimientos de los animales nos acompaña alguien que sabe mucho de esto de lo que pueden llegar a sentir los animales ese psiquiatra veterinario Jaume falló que es director de la Cátedra Fundación Affinity animales y Salud de la Autónoma de Barcelona y presidente del Colegio Europeo de bienestar animal y Medicina del comportamiento como está Jauma buenos días

Voz 6 07:01 que lo tengan los sólo es psiquiatra no ha

Voz 0874 07:04 mira pues queda matizado sabe es quién era la elefanta Flavia se este su caso

Voz 6 07:09 a distancia pero sí sí sí estuve al corriente de lo que ocurría

Voz 0874 07:13 sí puedo decir que los animales o al menos algunos de ellos también tienen sentimientos aunque sean de naturaleza muy diferente a los de los humanos

Voz 6 07:20 sí sí hecho fíjate que si si adopta una la perspectiva de la evolución e las emociones que nosotros sentimos pues tienen su digamos tienen su paralelo tienen su equivalente en los animales sobre todo en animales que están muy cerca de nosotros desde el punto de vista evolutivo las emociones te diría fundamentales como son ha pues el miedo la alegría en de acuerdo con lo que estamos hablando hoy el apego el sentir un vínculo con aquellos que forman parte de tu grupo estos son emociones compartidas aquí las en contrarias pues es evidentemente no de la misma forma pero sí de una forma parecida en especies como las que habéis nombrado al elefante de los animales de compañía

Voz 1326 08:04 pero algunos animales pueden llegar a tener algún tipo de conciencia de la muerte de los suyos o conciencia de la cercanía de su propia muerte

Voz 6 08:13 mira esta es una de las grandes barreras que tenemos en en metodología en general eh porque es muy difícil o vamos prácticamente imposible saber lo que piensa lo que piensa un animal todo lo que sabemos sobre el todos los animales lo sabemos indirectamente por cómo actúan por cómo se mueven por como por incluso midiendo físicamente o fisio lógicamente qué ocurre dentro de su de su cerebro esto es cuando hablas de aspectos como por ejemplo la exacto de la conciencia de la muerte el incluso la conciencia de la propia existencia aquí es donde tenemos más dificultades los lobos el yo te diría que si tú piensas por ejemplo en en

Voz 7 08:53 el en el duelo no el las reacciones

Voz 6 08:55 de la muerte de otro en en principio tienen que la dos condiciones para que tú puedas decir que hay un que hay un duelo la primera es que la pérdida o la separación del del otro te provoque una reacción emocional negativa e intensa y la segunda condición que si tiene que dar es que esa esa emoción hemos estado emocional negativo se mantenga durante un cierto tiempo Forte osito aplicase estos dos criterios que como ves son dos criterios objetivos eh sí que podemos decir que existe un fenómeno paralelo o parecido al duelo es decir a la a la a la a una reacción ante la muerte al menos ante la muerte de otro ahora si tú me preguntas eh y podemos decir que los animales tienen conciencia de su de la posibilidad de morir de la posibilidad de que puedan morir ya te digo es muy difícil saberlo pero yo te diría que en al menos dos evidencias de que eso ocurra lo que se llama Face cruces

Voz 0874 09:49 observar algunos comportamientos ante la muerte de otros animales no habrá una especie de ritual que tienen algunas especies

Voz 6 09:56 entre Iggy en ese sentido fíjate que lo que hemos visto también es que aunque vemos reacciones de duelo sí que es cierto que estas reacciones de duelo en muchas especies incluso imagínate cuando una madre pierde a una a una cría se producen acompañamientos hay un un tiempo en el que la madre pues estaba permanece al lado de la cría incluso la lleva consigo dependiendo de la especie eh pero al cabo de un tiempo ese ese lazo digamos esa esa necesidad de de proximidad o si quieres no esa esa necesidad de vela no se se desvanece aquí no tenemos ninguna evidencia en animales de comportamientos parecidos a los nuestros es decir a por ejemplo desarrollaron ritual desarrollar un elemento que ya casi es un elemento cultural para honrar al muerto o para digamos para finalizar esa esa etapa de la deprimida

Voz 1326 10:51 y cómo viven los perros o los gatos por ejemplo la muerte de sus dueños o de la gente muy cercana a ellos

Voz 6 10:58 pues David Pla viven y además la viven con con intensidad es decir esto tenemos muchísimas muchísimas muchísimas evidencias los veterinarios de muchísimas familias que nos dicen oye a nuestro perro pues reaccionó ante la porque duda de las personas de la familia de una manera muy intensa y eso suele eh lo que sueles ver es un cambio en el comportamiento de señales de estrés de señales de ansiedad algunos perros reaccionan con más inquietud otros perros por el contrario lo que hacen a quedar como como como apáticos como digamos eh eh lo que sería el equivalente a haber salvando todas las distancias pero lo que sería el equivalente a un estado de tristeza o de Godard de depresión te iba a decir pero esas reacciones se vende si es cierto por ejemplo volviendo al tema que decías antes no reaccionan a la muerte reaccionan a la separación bueno lo que hemos visto es que por ejemplo si la persona puede o la persona imagínate por un los en una situación cotidiano como puede ser un divorcio una de las personas de la familia desaparece de aquel entorno lo que no tenemos ninguna evidencia si es que la reacción sea distinta cuando es frente a una muerte o simplemente frente a la separación de una persona es decir lo que pensamos los veterinarios especializados en comportamiento que ocurre es que la reacción del perro es a la separación a la pérdida a la a la a la ausencia de una figura social

Voz 0874 12:32 claro es muy difícil bueno es imposible lógicamente observar si hay algo parecido a lo que los humanos sentimos echar de menos a alguien que desaparece eso es imposible de cuantificar no

Voz 6 12:42 lo que decía antes no es muy difícil saber lo que les pasa por la mente porque imagínate sería un poco a veces ponemos al mismo ejemplo los toros no ha yo puedo ver imagínate sin nosotros dos nos viéramos en un momento yo veo que tuve aquel día no tienes ganas de hablar estas ático han perdido el humor intuyo que puede estar ocurriendo algo pero fíjate que al final entre nosotros dentro humanos todo acaba siempre con una pregunta es decir qué te pasa explica Melo no y precisamente esa última parte la parte de la comunicación verbal en los animales precisamente no podemos hacerlo

Voz 0874 13:18 pero segundo llama que quería saludarle hablar un momento con una de las personas que seguramente más habrá sentido la muerte de la elefanta Flavia que es Francisco José Ruiz uno de sus cuidadores en el zoo de Córdoba cómo estás Francisco José buenos días

Voz 8 13:29 bueno pues nada mira aquí estamos intentando pasan poquito estragos porque la verdad que que a Touré Yaya turismo

Voz 0874 13:36 claro que tenían tantos años que supongo que tú fuiste su cuidador durante mucho tiempo no

Voz 8 13:41 sí yo durante todo el día último año he sido supuso cuidado ahí y entrenador de de Flavio

Voz 0874 13:47 sí en qué consiste cuidar aunque consistía a cuidar de Flavia

Voz 8 13:52 bueno pues aparte de aparte de vamos Sun completar su alimentación y la limpieza de Suu de su instalación yo me dedicaba también aparte al entrenamiento de ella era era una entrenamiento para para finalidades médica principalmente para cuidado de su pata patas la paran bastante más cosa como extracción de sangre muestra de orina aplicación de tratamientos inyectado limpieza de trompa incluso bueno entrenamiento para para es el de una simple radiografía o ecografía hay otra de cosa importante del entrenamiento de entrenamiento con ella que hemos logrado una estimulación física y mental de ella pues bastante fuerte

Voz 1326 14:36 has dicho que te ocupadas de su alimentación pero los elefantes comen muchísimo

Voz 8 14:41 si la dieta diaria de de concretamente elefanta consistía en en Doha alpaca de de alfalfa y aproximadamente unos cuarenta kilo entre fruta y verdura en una animada que dado su tamaño tiene un una alimentos yo muy alta

Voz 0874 15:06 tú vas mucho mucho Ramarias

Voz 8 15:08 también lo que

Voz 0874 15:10 hola pudo ahí ella no deban preguntar en estos diez años ha tenido algún algún momento de tensión salvo algún comportamiento extraño por parte de ella en el día a día

Voz 8 15:21 bueno mira yo con ella tenía mucha afinidad no nunca he tenido ningún comportamiento extraño sigo con algún compañero sí ha tenido sin algún tipo de de elementos un poquito agresivo sobre todo vamos hace ya varios años ya allá de última pues estaban mucho más mucho menos agresiva por ejemplo te puedo con un detalle de llegar un verano de la vacaciones entrar a la instalación muy un recibimiento espectacular cimiento iba arrimando durante cinco minutos se acercaba poco espectacular

Voz 1326 15:57 la que tu comprobase que Flavia efectivamente tenía sentimientos

Voz 8 16:02 totalmente vamos totalmente al cien por cien en el tema que estaba hablando ante de la conciencia de la muerte yo creo que ya tenía ha tenido totalmente consciencia de de de la hora de su muerte porque ya su última dos semana ha ido a pasar la justo al sitio donde donde ella se crió iba ya muy ha muerto justo al lado de de del muro de entrenamiento donde tanta ahora ha pasado yo yo creo que ya era consciente de ya de su debilidad de del estado de su pata ahí teníamos ya un poco asumió que de momento que se echara no nos iba pueda levanta y así ha sido

Voz 0874 16:42 así fue Francisco José Ruiz cuidador en de Córdoba de la elefanta Flavia gracias José un abrazo hasta luego Jaume solamente una curiosidad final en la memoria de los animales esto de contar a Francisco José se acordaba de cuidador después de un mes verle hay una expresión que es tener memoria de elefante o tener memoria de pez que es lo contrario

Voz 6 17:04 mira tienen en general de todos los animales tiene muchísima moría porque piensa que es una de las estrategias más más útiles para la supervivencia porque te ayuda a utilizar la aquello que Taurocast que la experiencia pasada para enfrentarte mejor al al al futuro pero además cuando cuando nos trasladamos al entorno social y hablas de especies que viven en sociedad como sería por ejemplo el elefante nosotros mismos lo sé los chimpancés los perros en especies gregaria que viven en en sociedad la memoria social es muy intensa porque cuando ellos no simplemente recuerdan a un individuo sino que establecen un vínculo emocional con los individuos con los que conviven como decía hace un momento el el cuidador es decir esto es real esto se produce de hecho es una estrategia también para la supervivencia si yo vivo en grupo es lógico que haya un mecanismo biológico que de alguna manera me atrape no me me me ligue al grupo ese mecanismo digamos son los vínculos sociales o en su en su expresión máxima lo que llamamos el el el apego es decir esto existe y además es muy resistente al tiempo los otros mira te puedo explicar un caso real en un refugio de animales un perro llega un coche al párking y el perro empieza con sólo escuchar el ruido y el ruido del coche el sonido del coche bueno resulta que era la familia que perdió a este perro dos años antes que iban al refugio adoptar uno se encontraron esto es una cosa que la vi que me quedará grabada para siempre porque yo estaba en el momento ir bueno se encontraron es decir hoy que le pasa este perro que se está poniendo nervioso de esta manera pues imagínate reconocía cuando estaban llegando al aparcamiento reconocía el sonido probablemente del coche o algo notó que inmediatamente le pensar que aquello era la familia que había perdido hace dos años

Voz 1326 18:57 es increíble esta historia también cuál es el animal que tiene mayor memoria

Voz 6 19:02 pues mira lo te lo esto a veces son son cosas difíciles de difíciles de de responder por ejemplo a que un hay una especie que es famosísima por esto es una de las especies que más ha utilizado en los estudios de memoria que es el Cascanueces de Clark es un es un pájaro pequeñito que vive la zona de las Montañas Rocosas sólo tiene digamos alimento durante unas pocas semanas al año durante el otoño sufragados una idea en una zona que puede cubrir varias hectáreas cada uno de estos pajaritos esconde pequeños pequeñas porciones de alimento puede esconder unas veinte mil para poder sobrevivir durante todo el año pues imagínate dispersas en un área de varias hectáreas las encuentra prácticamente todas

Voz 0874 19:44 nosotros nos daríamos ninguna seguramente veinte mil Jaume falló que es director de la Cátedra Fundación Affinity animales y Salud de la Autónoma de Barcelona y presidente del Colegio europea de bienestar animal medicina del comportamiento gracias Jauma

Voz 6 19:56 un abrazo a vosotros hasta luego

Voz 0874 19:59 a ti Luis Alegre para hablarnos de la muerte a los cuarenta y cinco años de Flavia una elefanta asiática que era todo un símbolo en la ciudad de Córdoba

Voz 1326 20:06 un abrazo Javier

