En busca de animales invisibles

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 3 00:22 en realidad es un Céfalo está bien empleado Beatle o que muchos pagarían el importe otros por Jo con nosotros en todos los catadores del crack

Voz 5 00:46 como los marineros de la perla negra encontraban un crack en muerto en una playa se trata de la tercera entrega de Piratas del Caribe en el fin del mundo tanto ha aparecido el crack en nuestro programa estamos a punto de adoptarlo como mascota como colaborador fijo casi el responsable de esa presencia masiva nosotros que nuestro antropólogo inocente Jacinto Antón cómo estás Jacinto buenas

Voz 0840 01:06 sí es es es verdad es verdad que que quienes nuestro animal totémico estoy mirando ahora que el primer programa que hicimos en el en el en enero del en dos mil trece dos mil trece fíjate lo estoy porque llevamos era empezó con el crack que los Piratas del Caribe también yo creo que esto es una guerra cíclica estamos volviendo a los orígenes que quería Miceli ver eso nos estamos volviendo al retorno del eterno retorno al crack en peligro

Voz 5 01:32 el país además tú has encontrado un libro que te ha encantado si querías volver a quién para explicar no

Voz 0840 01:37 sí a quienes en el terror del mar el gran monstruo mítico legendario no que tiene esa forma de como de pulpo Iker as sea digamos un poco su imagen es el el calamar gigante no el arqueólogo poco ambientes en los tentáculos bueno eso es es eso el el calamar gigante no es un Octopus decápodo porque tiene diez diez balazos MT ocho que tiene el pulpo los calamares tienen esa esa particularidad tiene ocho brazos cortitos dos muy largos al final de los cuales hay como una especie de maza que tiene las ventosas con dientes es una cosa bastante bueno bastante tremendas como como alienígena no es una unánime al además eso de que iban a profundidades que mundo cuando cuando pisan el calamar hace un poco de risa no el calamar calmar es el calamar a la romana no es el animal pequeñito que te sirven tapas no pero el calamar gigante es es es otro tipo de otro tipo de de bestia no es dicho que vive en las profundidades abisales que que mide catorce metros incluso se llegó a decir que puede llegar a veinte metros porque la verdad es que es un tiene un animal que es es Se desconoce misterioso vive también profundidades que no se conoce como reactivarse

Voz 5 02:49 no para los que os vengáis en Formentera

Voz 0840 02:52 eso sobre todo encontrarte un calamar emergiendo desde las profundidades sin contar te leí de cara tiene que ser un trance yo he visto alguno eh

Voz 5 03:00 pues yo he visto el Museo de Historia Natural siento entonces lo que te iba

Voz 0840 03:02 es el mismo que he visto que he visto yo es el el calamar aquel que te que que tienen en la entrada en el vestíbulo metido como una especie de tubo de cristal

Voz 5 03:10 formol no como si como una mezcla de formol

Voz 0840 03:13 en solución salina para que no se que no se pudra es impresionante porque es la longitud piensas lo que es encontrarte un animal así en el mar no

Voz 5 03:21 hay que creo que es muy recomendable la novela no que arranca con un robo bueno con el robo

Voz 0840 03:25 sí el robo el ir y luego empezar a pasar cosas mágicas un Londres mágico en el que hay una incluso una policía una una sección una brigada de la policía que se dedica a estudiar sectas mágica bueno es un una una locura pero realmente interesantísima y con el calamar como personaje con personaje central eso

Voz 5 03:43 el que era quien podría muy bien encuadrarse en ese catálogo de animales invisibles que son según el escritor Gabi Martínez animales misteriosos sea por pertenecer a las leyendas de los diferentes lugares por estar presuntamente extinguidos o por ser casi imposibles de contar mira escucha por lo que espera

Voz 6 03:58 vamos a encontrar es un homínido realmente no tiene nada que ver con el yen y otras leyendas porque ahí hemos llevado ya dos investigaciones que los resultados muestran que son realmente homínidos

Voz 7 04:15 que no corresponden nada

Voz 6 04:18 la estrellita por ejemplo es un mono sí existe es un mono y ahí es totalmente diferente son reliquias de de poblaciones

Voz 0840 04:25 digamos de estoicos que sí

Voz 6 04:28 era un esas regiones

Voz 5 04:31 de hecho ya hemos hablado en alguna ocasión en A vivir de Jordi Mas Graner algún científico que dedicó los últimos años de su vida la búsqueda de un homínido extraño que decían haber visto los habitantes de Hindu Kutz en Pakistán Gabi Martínez ha recogido la búsqueda de ese Yeti

Voz 8 04:47 fuera de otros cinco animales invisibles

Voz 5 04:49 en un libro que acaban de publicar los Capitán Swing y Nórdica Libros Gabi cómo estás buenos días

Voz 8 04:55 hola buenos días encantado de estar otra vez con vosotros

Voz 5 04:57 así que presentarnos Jacinto como se merece a Gabi Martínez venga

Voz 0840 05:00 bueno es que nuestro escritor viajero y aventurero de cabecera no es la persona que encarna un poco todos estos sueños de viajes y aventuras que tenemos todos y que y que es de aquí no es no no hay que irse al mundo anglosajón a encontrar gente que viaja que recorre el mundo con este espíritu aventurero y este espíritu literario al mismo tiempo no curioso porque sobre todo es un es un hombre tremendamente curiosos

Voz 8 05:24 que voy a hacer constar queja dentro del ha sido un gran estimulante antes que que yo viajará Jacinto ya lo hacía ir leíamos

Voz 0840 05:30 muchos muchos artículos oye pero no pero no como Gaby había estado en los pantanos de Such en Sudán ha estado en la Gran Barrera de Coral ha estado en Nueva Zelanda y en los mares en Los mares de China eso yo mismo jugándose jugándose la vida exceso

Voz 8 05:45 él es de verdad es bueno pero es verdad imaginativo

Voz 5 05:48 si tú eres capaz de inventar la existencia de un animal para justificar Un viaje de estos

Voz 8 05:52 bueno es que los animales en realidad como están todos inventados podríamos decir como como las historias lo que simplemente es buscar un poco cuál de ellos te puede proporcionar una historia que sirva como argumento como hilo narrativo para explicar la geografía de las personas que viven en torno a él no eso es este es un poco el propósito

Voz 0840 06:13 eso quiere decir que aquí hay hay un animal invisible soy yo en este libro porque el el el Gabi habla aquí de las que es un buen amigo pero éramos un trío los que íbamos a ir a buscar estos animales sí sí pero bueno del cual del cual pues en alguno alguno cayó no tenemos un proyecto para hacer una cosa de tipo audiovisual con lo cual estaríamos los Tres lanceros bengalíes no estaría al escritor que sí la Gabi el el el dio el zoólogo al hombre la Historia Natural y que que es que Sant Jordi Serrallonga yo como periodista para para levantar acta Eaton dar fe de de Sáenz de esa aventura no

Voz 8 06:51 ya al final la cosa pues mira no lo que ocurre es que esto se dice dentro del libro es como paso a paso el libro arranca hace dieciséis años en concreto no ya han pasado muchas cosas por en medio con cómplices pues como Jacinto puede serlo le hemos estado hablando en realidad es el primer es la la primera materialización de la idea pero creo que bueno animales y por supuesto por todo el mundo y vamos a seguir en ellos estamos trabajando en ello

Voz 5 07:21 un poco de Jordi Mas Granero porque tú pudiste rehacer el viaje de Jordi hace unos años en contraste algún no sepa algo que te sorprendiera algún signo de la existencia de ese homínido que buscaba

Voz 8 07:32 bueno hay un momento cuando te metes en una historia seguirá un animal entorno al que habla mucha gente con sobre todo con una pasión y una seguridad impresionante hay un momento en el que llegas a pensar que eso existe para mí ese es el punto de decisivos porque el animal existe en su cabeza en su imaginación pero sea desarrollado todo un imaginario que se refleja en dibujos se refleja en leyendas Se refleja incluso pues eso en ver en ver huesos en ver pelo seguir huellas que lleva sino a la historia del Yeti en concreto si a otras historias que te pueden conducir a soluciones por ejemplo está libre de Peter sobre Leo tardó de las Nieves que se va con un biólogo bese George Schaller se iban a buscar pues a este Leopardo y aunque no lo encuentran resulta que mata y saca un libro allí en el que habla sobre lo que es su propia Xperia decía no con con el con el budismo y es su penetración en en en ese territorio para mí además de bueno poder hablar de de muchísimas cosas no solamente de de Anne fue un primer paso para lo que después ha sido pues este proyecto que es vital de animales invisibles de es ver cómo a través de una excusa como en aquel momento pues era el Yeti Jordi Mas Granell va en realidad a cambiar su vida se va a vivir al inductor a llevar el tipo de vida que él pretendía ir para mí ya te digo esto es como una estela de gente que cree en cosas que son abstractas pero que son suficientemente poderosas como para llevarte a eso a cambiar realmente tu vida o para llevar adelante un proyecto como animales

Voz 0840 09:08 hay que decir que el Yeti tiene que existir yo creo que no podríamos aguantando mucha gente no sé por ejemplo en es Javier Marías Javier es el otro día me envió un cedé de una película que yo desconocía antigua sobre el Yeti es un fan de Titán de yo creo que mucha gente que simplemente no podríamos vivir si no existiera el Yeti tiene que existir es que la polio la posibilidad existe

Voz 8 09:28 la respondiendo además directamente a la pregunta que me he ido un poco por las ramas ahí hubo un par de momentos en los que claro la hay gente que que decía es que por las noches se escuchan unos aullidos unos gritos las montañas que te despiertan tú los escuchas realmente es así no sabes a qué atribuirlo por ejemplo en el caso de Marine Le ocurrió algo parecido y lo que después se descubre es que es la la las rocas que estaban junto a un lago la contracción de lo que es la roca a causa del frío causaba esos chirrido es no ir hacían pensar que eran como aullidos pero cuando estás dispuesto a creer puedes creer incluso eso en realidad a Anne Le apoyan desde el CNRS francés porque como posibilidad todavía no está resuelta ha resuelto el salto porque nosotros hablamos por ejemplo hay un espécimen ahí humano digamos pseudo humano que todavía no se ha explicado el cómo hemos llegado a desarrollar nuestra capacidad Hall la arengó lógica para explicar por qué hablamos porque somos capaces de hablar eso sería un poco el billete

Voz 5 10:34 tú puedes explicarlo puede demostrar que algo existe sí sí lo encuentras y lo fotografías y lo documentas pero nunca puede demostrar que algo no existe porque es existir tú no lo has encontrado con lo cual personajes como el Yeti vivirán para siempre

Voz 8 10:47 claro ese es la capacidad de las leyendas de la escritura no ya había hay una idea muy interesante quedarme resulta muy atractiva que es la de viajar para no ver sea en un mundo que hemos construido en el cual sobre todos los últimos quince veinte años la cascada de imágenes que recibimos pues es es absolutamente impresionante cuando resulta que hasta hace muy poco tiempo el imaginario de las personas había construido a partir de cosas que en general no se veían

Voz 0840 11:16 bueno para los animales que vas a ver tú no los ves entre otros la Moha que no existe bueno que ya estaba extinguida persiguiendo es es una búsqueda y también por la búsqueda en si no pone por el afán de del descubrimiento del viaje claro

Voz 5 11:29 vamos con otro de esos animales invisibles escuchen

Voz 0840 11:41 pero esto lo oye es en medio de la selva que es un tiroteo que parece como sobre todo en las selvas ahora es que Gabi el pico zapato el dijo zapatos utilizó como si esto pero no sabes que son

Voz 8 11:52 qué programa en el que ya hemos hablado del pico zapato esto tiene un mérito tremendo vosotras vais visible lo bueno audible

Voz 0840 12:00 oye ese es el lema hacernos lo pilares totalmente

Voz 8 12:04 como este tipo de zapato que ahí sí el pino zapato es un animal con muy peculiar porque le gusta es la intimidad se oculta normalmente pues en los grandes pantanos de de Sudán de Uganda tiene una peculiaridad que es vuela muy lento le cuesta tanto arrancar es el la pájaro me dicen que vuela más lento del mundo le cuesta tanto arrancar que lo hace así como un helicóptero empieza a batir las alas levanta casi en vertical y bueno pues eso cuando está volando lo hace sobre todo cuando está volando emite este ruido que ahora hemos escuchado que es un como de alegría no es decir bueno pero he conseguido huelga volar

Voz 0840 12:42 es feo eh que decirlo es pariente del pelícano tiene un aire como de Pedro pero también parece un dinosaurio yo creo que es el el ave que se parece más a este frente así siempre pero no has visto donde en vivo no yo se lo he visto eso pase pero no en los pantanos de sus no mientan Sanya lo bien zoológica de Praga mira al curiosamente te vi es ese pájaro Ivi el meses mil doscientos sesenta y dos es un avión también bastante difícil de encontrar de la Segunda Guerra Mundial en el Museo de la de Praga tienen uno o dos de las aves además ganaste ya de ver en la en la vida más claro es lo mismo verlo en cautividad que ver lo que verlo al natural aquí porque de comer ratones ratas ni cómo comía ratones y peces come come de esto es una ve como una cigüeña se mueve por los Marc Coma Cigüeña pero come come también pequeños mamífero

Voz 8 13:34 sí es precisamente la forma de comer es donde su leyenda también tiene se se proyecta como una ve muy violenta no que esto tiene que ver más con el pico como despedazar a los animales y luego también por su hermano tiene otro sobrenombre que es el pájaro de Caín que es porque normalmente la la madre pues apoya dos huevos juntos siempre es como solamente puede quedar uno

Voz 0840 14:00 con pollo mata al otro un pollo matar otros sí

Voz 8 14:02 aquí también pues esa leyenda de violencia pues todavía se se agranda más

Voz 0840 14:05 dice que es un pájaro de mal agüero además se ya lo tiene todo el pobrecito

Voz 5 14:11 hablábamos antes del del del la excusa del animal invisible como como viaje en realidad no en este caso en el caso del pico zapato tú lo que quería será irte por el Nilo de arriba abajo no de de inicia desembocadura

Voz 8 14:24 sí en realidad el el origen del origen es este pero claro cuando cuando encuentra al pido zapato no estoy pensando en ningún proyecto como decía antes ni en hablar sobre animales simplemente estoy haciendo un viaje por el Nilo que dice precisamente con con Agustín Villaronga un director de muy muy amigo el propósito era pues recorrerlo entero en el medio pues en contra a la reserva donde pues hay un pósters de los de los Rangers de allá lo que hablan sobre el pico zapato todo el tiempo es como la gran estrella del parque y curiosamente la gran estrella es el pájaro al que nadie ha visto entonces dice es clara aquí cómo es esto no sea la invitación es ir a la aventura de alguna forma sabiendo que seguramente no te vas a encontrar al pollo y a partir de ahí queda el pico zapato como como un ruido de fondo a lo largo de los años que después ese irá como iremos un Jordi Serrallonga ello lo que comentaba antes Jacinto iremos hablando sobre animales que están sin ser vistos sin sin estar que cuaja de una forma práctica con el Yeti Jordi Magrana no pero en el origen de los orígenes está el pico zapato

Voz 5 15:33 ahora vamos con un animal que se extinguió hace cuatro siglos

Voz 11 15:36 no Beers de pie descansos Moura muchos no Max One Moix es de cinco

Voz 5 15:45 el anuncio de una cerveza de Nueva Zelanda naturaleza en cuyo logo aparece un pájaro también un poco extraño El cuéntanos que sumó agravios si el Moha fue

Voz 8 15:55 sí sí que es un descendiente de de los dinosaurios es como un primo lejano no

Voz 12 16:00 al lejano del kiwi que llegó

Voz 8 16:03 ayer tres metros y medio Ike hace cuatro siglos los Maores se lo comían y se lo comían tanto que acabaron por exterminar

Voz 0840 16:11 sí sí

Voz 8 16:14 ello ahí tú puedes así que

Voz 0840 16:16 hay hace cuatro siglos digo se extinguió sí sí

Voz 8 16:19 los Madrid es la forma que tenían de derribarlo como era tan grande tres metros y medio pues imagínate no

Voz 0840 16:24 pájaro sine cogían una cuerda

Voz 8 16:27 una de las patas la enrollaba lo derribaba y una vez en el suelo lo lo ha Avan y luego se campaban

Voz 5 16:32 sí pero como como demuestra es que existía

Voz 8 16:35 yo un un un habéis o cómo va a buscar

Voz 5 16:38 una vez que tú sabes que está extinguida bueno aquí sí que

Voz 8 16:41 en huesos digamos hay una reconstrucción Richard Owen lo reconstruye en el siglo XIX me parece que es el hacer una reconstrucción exacta de lo que es el a partir de ahí sí que lo puedes no lo puedes ver de nuevo no

Voz 5 16:55 sí quedan aves que pueden recordar un poco al muy parecido no

Voz 8 16:59 de ahí está claro otra otra conexión tú tienes alta Cage al capo tienes varios pájaros de de dimensiones más pequeña ya sobre todo el kiwi que son la demostración de que además ese Nueva Zelanda es el país de las aves porque además allí no tenían depredadores con lo cual muchas aves ya había un viento muy fuerte esta es una de las teorías que se cuentan por la cual las aves no necesitaban incluso para conseguir mayor estabilidad renunciaban a volar y así es como pues varios de estas aves todavía se pueden encontrar en ese

Voz 0840 17:32 la más famosa de un Moha en el Cine sala de vemos a Harry House en La isla misteriosa a las que tengan acertantes acordarán de programas dobles típicos de domingo quedaban aplico la ley sea misteriosa es una novela de Julio Verne llevada al cine en una isla en esa isla en la que llegan una serie de gente que han escapado de un campo de concentración de la guerra civil americana llegan in globo sí sí están ahí que resulta que ahí está escondido en el sumario al capitán Nemo además también es verdad una novela en meta meta Julio de muebles Bernini Anna ahí aparece en la película aparece humo aparece una una gigantesca que hay luchan con lanzas contra contra contra el si alguien quiere imaginar lo que era un Moha como podía los guerreros neozelandeses luchar contra ella pues esa película Hausen con la técnica de animación consiguió una cosa muy realista un efecto muy realista

Voz 8 18:19 sí la vigencia del Moha además esto con las películas con las historias que se cuentan es muy muy interesante lo que está ocurriendo ahora mismo que es que los jóvenes están intentando recuperar su figura El durante un tiempo fue el escudo de los All Blacks el equipo de rugby neozelandés fue el AVE que que los identificaba pero como fue una que servía para comer se dejó matar era como cobarde ese está asociada a esa idea es lo sustituyeron por el kiwi que es un animal pequeño ofertas entonces lo que ocurre con la juventud es que se han dado cuenta diablo juventud hablo de los que ahora tienen dieciocho años era habló de de que han visto que sus padres y sus abuelos durante mucho tiempo estuvieron instalados en una educación anglo sea ellos leían el mundo desde el punto de vista prácticamente todavía del del del colonialismo los neozelandeses blancos descendientes de esos colonos están diciendo que ellos son neozelandeses que se identifican se quieren Bush quieren buscar símbolos que tengan que ver con sus ancestros a anteriores quieren identificarse más con los maorí que no con esa cultura suprima estamos adelantamiento

Voz 0840 19:22 ha es muy interesante exactamente eso no es muy bonita la idea de que además estos animales invisibles la que habla él como se convierten en en en símbolos de culturas se porque por ejemplo hay lo de en la isla Mauricio el do do no estábamos hablando del pico zapato y Sudán y Tanzania Uganda no como esos animales también tienen una una función de tipo casi totémico no hacíamos como el crack en con nosotros

Voz 5 19:44 oye te agradezco mucho este dialogo David

Voz 0840 19:47 a vosotros este libro he tenido mucha suerte

Voz 5 19:49 para hacer estos viajes seguro que además animales estrato los en ventas invisibles tampoco

Voz 0840 19:54 con eso no pero interesantísimo hay que hemos hablado unos cuantos animales salen pero por ejemplo dice unas cosas preciosas sobre unas cosas maravillosas que es otro de los animales que aparecen ahí on pasan es el famoso gorila no Gabi Martínez el Ibex se llama animales invisibles publicado por Capitán Swing es un abrazo con unas ilustraciones estupendas sea preciosas esperando que como tú dices forman parte de ese trío expedicionario podíamos hacer un un un programa sobre tríos de la Historia no son otros tres francés de Madrid es que usted mosqueteros Tous tu es más legendarios pues se solamente de tema doctorado en hablaremos de Haro

Voz 13 20:37 saben de septiembre

Voz 9 20:39 eh