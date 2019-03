Belchite, un viaje a nuestro pasado

Voz 1 00:00 a sus quitar

Voz 6 01:32 usted fue el primer alcalde elegida democráticamente en esta localidad después de tantos años de franquismo el primero por tanto después de aquellos acontecimientos durante la Guerra Civil en la época en la que usted el alcalde la gente de Belchite de nuevo Belchite como contemplaba esta reliquia de la Guerra Civil la mayoría era pasiva o no no quería acercar sus recuerdos pero olvidaba los encerraba ahí no los manifestado pero el pueblo estaba de acuerdo en convertir en la la Ciudad Vieja una especie de santuario que pudiera recordar los horrores de la desde un principio sí pide eso queremos hablar entramos ahí lo vamos a Rondo según paseamos por ese viejo Belchite

Voz 7 02:41 este Gervasio Sánchez porque estás a punto de inaugurar creo que se inaugurado una exposición tuya tú

Voz 6 02:47 no gracias que intenta recordar a quienes la visiten que en España tenemos Sarajevo viste es uno de los mayores ejemplos de lo que la destrucción de la guerra la población civil

Voz 0731 02:59 bueno lo que ha hecho el comisario Ricardo Calero ha sido idear una especie como de puesta Dennis imágenes tomadas en otros conflictos armados especialmente en los conflictos de los Balcanes entre las ruinas de Belchite no es una especie como de maneje ar a la gente que sufrió las consecuencias de la guerra en Belchite conectar los congresos recientes no coincidiendo con el ochenta aniversario de la Guerra Civil española que se va a cumplir mañana mañana lunes no entonces bueno este es el el escenario no es ese lugar que para mí de que lo conocí hace treinta y cinco años es un lugar de tiene una fuerza su ruina tienen tanta fuerza porque tiene que ver con la destrucción de la guerra con el pacto del paso del tiempo con el abandono institucional al principio aunque ahora está mucho más ordenado aquí puedes venir cuando quería yo entraba cuando quería cuando quería yo en un poquito más de orden aquí Lenny punto de vista es que es el lugar donde yo organizaría los encuentros para solucionar otros conflictos aquí pondría las mesa de negociaciones para que la gente supiera qué significa la guerra

Voz 6 04:06 qué te pasa que vamos a dar nos va a acompañar Fernando Salas que es el primer alcalde democrático que tuvo esta ciudad después de tantos años de franquismo después por supuesto de aquellos acontecimientos en los que nos vamos a centrar luego en un diálogo con gente que los vivió en primera persona con gente toda de más de noventa años y uno de ellos nos va a acompañar en ese paseo es Emilia naval como es pues bien pasando este es tu pueblo o era tu puede que nadie recuerda sí

Voz 8 04:34 hombre que naciste es son Ramón lo ha planteado

Voz 6 04:39 tú árabes esta calle que es mi primera vez aquí y si tuviera que describir de alguna manera lo describiría como el escenario donde se va a rodar una película de guerra porque realmente parece que estás entrando en en cualquier ciudad de cualquier lugar del mundo en el que ha habido una guerra o en el que está en marcha una guerra que conserva como tal claro tú esta calle las recordarás con batallas con cadáveres

Voz 8 05:03 junto todo hombre los que como era chico porque estaba encerrado en el refugio sí de vez en cuando salíamos a la calle pero siempre corriendo cometen los rugir porque a lo mejor tiene un fondo hay uno con que ha ido cuatro piezas que el Tour día explica con los cañones al pueblo está que repasaba la aviación Josep es

Voz 6 05:28 sí claro recuerdan

Voz 8 05:29 en compañeros seguramente de juegos cuyos padres eran del bando contrario al vuestro cuando venimos después de la guerra mi madre no a nosotros que logramos no jugar con chicos de izquierdas que enorme alguien había gente a mi padre y lo los mucho más once días en esa ventana que estamos Binda desde ahí arriba eso ha dado hacia el placer es una habitación pero bueno lo aplazar de aquí se vivía la plaza

Voz 9 06:20 desde ahí se colocaban alcanzaban hasta la plaza

Voz 8 06:22 disolver cuando hace catorce días pero porque la batalla fue en septiembre del XXXVII hidrantes la batalla gorda fue el veintidós de agosto hasta seis y septiembre que si le pegan fuego no dejó un enorme cuando dice catorce días encerrado dice encerrado encerrado dentro y que bebían comían los que teníamos Rojas beber agua popular no sé por la noche desde ya hemos al río poco volvía no se podía ir al río a coger agua con pipa que es como Lawal la quitaron del pueblo pues baja por el río en el Fuji mía nuestro una señora desvalida que volveré ya lo recordarás como si fuera ayer unos

Voz 10 07:31 qué significa Gervasio mantener vivo hoy en pie

Voz 6 07:37 exactamente igual que hace ochenta años un pueblo como este

Voz 10 07:40 bueno a mí lo que me extraña que en España solamente allá

Voz 10 07:57 ya no cuando realidad nuestros hijos en nuestros nietos deberían conocer muy bien la historia de nuestro país Isabel exactamente que fue esa locura de la guerra civil que lo peor que le puede pasar una sociedad cuyas consecuencias se pagan generaciones después no entonces para mí este sitio sitio Éste es entender lo difícil que es reconstruir un país cuando yo pienso en un piso en Siria que acaba de finalizar ahora el periodo de gran violencia

Voz 12 08:25 durante este periodo de cinco años del ISIS si te digo la verdad es que ido tú esto destruido parece esto que yo estoy viendo ahora me recuerda mucho las imágenes que se de Alepo

Voz 10 08:32 en Alepo ojos raca donde estaba la calidad de la zona de Mosul pero puede ser también Vukovar en Balcanes puede ser Sarajevo puede ser lugares bueno impresionantes no entonces lo importante que es que los pueblos no olvidan su historia que los pueblos intenten por todos los medios contar

Voz 0874 08:54 las nubes generaciones horroroso de la guerra

Voz 10 08:57 esto esto para mí es el símbolo de la tragedia eso insisto muchas veces en que este lugar debía ser el lugar donde se encontrasen personas que son enemigas en otros conflictos armados que aquí podían negociar la paz porque bajo la fuerza de estas imágenes la fuerza de esta destrucción de estas ruinas uno entiende mejor lo que ha ocurrido

Voz 0874 09:17 la en la en la desgracia actuales no

Voz 6 09:20 lo que significa una guerra para la población civil que es un poco lo que se transmite muy bien viendo tanto balcón derruido cantas es que se gana hasta las balas todavía de verdad

Voz 10 09:30 los efectos de los morteros te cuento una nota muy buena cuando Ricardo García Vilanova fue liberado por parte el ISIS en el dos mil trece una semana después vino Zaragoza lo traje aquí en ambas entre pero aquí me dijo es como volver Alepo es como volver a JONS dije que esto es Jos dejó treinta y seis del XXXVII pero podía ser un montón de conflictos que hemos ido viendo el más a menos en mi en mi vida personal las últimas tres décadas y media no

Voz 8 10:22 la Emilio Emilio cuál es tu última imagen de tu padre que cuando pues los logrando detrás consiguió pare y luego motor canís yo corriendo ha pasado otra vez cuántas veces ha recordado esas imágenes tu padre yo si tuvieras siempre ajeno conocerlo cuatro tu tumbas abandonadas esta calle debía ser muy peligrosa cuando estaban los francotiradores por aquí debía

Voz 9 10:50 transitar sea muy poco la gente pasaba entre dentro de las casas

Voz 14 10:53 el hay muchos olían allí allí por ejemplo por un pasadizo eso yo nací el año siguiente al terminar la guerra o sea que todavía estaba estaba el pasadizo entero tal les digo como decir pues gente me ha dicho que ha habido varios por la calle Mayor y luego la comunicación ser realizado también a través de las casas porque habían perforado las paredes de una casa con otra entonces en vez de Aznar Puebla callando ante una casa

Voz 8 11:22 pues no

Voz 6 11:41 esta exposición German que se ha montado en en el Belchite ha sellado por la guerra hay conservado casi exactamente igual que quedó en el treinta y nueve después aquellas batallas también cuenta con fotografías tuyas colocarlas en la calle algunas a tamaño además permiten que los personajes de las fotografías a tamaño real y aquí hay una que impacta mucho porque es una señora saliendo de su casa en ruinas una fotografía puesta en la puerta de una casa en ruinas con lo cual mezclas Sarajevo con Belchite de una manera tan realista que te hace pensar si no es la misma guerra que parece que que que en prisión es un personaje de Belchite que se va de su casa que se va de su casa porque la destruido y aquí vemos a este personaje que es una mujer sale con una maleta en Sarajevo hay un grupo de digamos de de plantas que su empate que son como tomatera que has podido salvar toda la instrucción eso es todo lo que sería una maleta y cuatro tomatera del cuatro coma Tedax en medio de la desolación de de Sarajevo bajo un bombardeo brutales de Julia y veintidós al inicio de la guerra de de cosas metida dentro de lo que es una casa destruida piratas cosas esta fotografía uno es la similitud entre cualquier conflicto bélico porque es lo que decimos esta señora podría ser español ahí está casa podía ser peor solamente una de Belchite ir dos uno se pregunta por qué unos muertos valen más que otros no porque en Sarajevo nos hemos fijado mucho en Siria por ejemplo hemos dejado de fijarnos sin el efectos sobre la población civil es el mismo

Voz 10 13:13 bueno tienen mucho que ver con las coberturas la cobertura de Bosnia y cosas hubo fue magnífica la cobertura de Siria por culpa de muchos problemas graves han sido los secuestros priora a la muerte del periodismo exactamente que Benavente se ha dejado de invertir en Periodismo de conflicto no en el fondo lo que demuestra esto es que la única verdad incuestionable de una guerra son las víctimas civiles aquí hubo los dos bandos sufrió la guerra aquí hubo personas de izquierdas y derechas que murieron aquí hubo brutalidad por parte de los de unos y de otros pero al final lo que queda de todo este conflicto es el sufrimiento de los civiles

Voz 16 14:01 a qué es esto Emilio tanto como el pulso el estrujar de los que aquí están las motos el pueblo Alex aceite

Voz 17 14:13 hijo no apoya el cementerio donde hacían hay al tu cual hasta que no hay mucha luz que no sabemos dónde está

Voz 14 14:24 he aquí están cerca de los trescientos metidos en la última declaración que tengo yo de uno de los que estaban metiendo cadáveres es que se encontraron de pronto con estas casas la plaza parte de esta calle con ciento cincuenta o doscientos cadáveres eh me dijo el comandante de puesto dijo que donde los metían porque el calor del verano ya eran superiores sí el que entonces todavía alcalde pues dijo bueno el sitio es un truco Hall que tenemos aquí está caso estaba cerraba pues empezaron a Montoro Carlos I E Entonces crearon aquí el el hospital yo recuerdo que cuando vino en una serie televisiva que hicieron sobre la guerra Un fotógrafo catalán que ha acompañado a a los republicanos y Centelles Agustí Centelles estuvo aquí ir estuve todo el día con Eli parte de de la noche y me dijo la primera impresión fuerte que recibí yo al entrar en Belchite fuera llegar a esta casa y encontrarme con que desde el balcón hasta el suelo eh toda la fachada estaba llena de sangre ya en el suelo había un héroe luchar con la medida calle eh es que apilaban ahí los cadáveres hasta que porque claro la la metralla GRAE y no dejaba sacarlos por la noche los trasladaban al triunfar

Voz 10 15:59 eso de las calles

Voz 14 16:01 el resto de las calles salido esporádicamente algunos enterramientos

Voz 0731 16:06 parciales dos claro a ver si uno no oculta

Voz 6 16:36 sí yo creo que es el final de esta visita porque no están esperando en el Belchite nuevo estamos entrando en la iglesia del antiguo pueblo en la puerta de hecho había una pintada que además creo que cada año se retoca para que no se pierda dice pueblo viejos de Belchite ya no te rondan Zagales ya no se hubieran las jotas que cantaban nuestros padres guía antes se decía Herb atentar en esta iglesia derruida

Voz 16 17:01 por los bombardeos me recuerda muchísimo al al a la a la Biblioteca de Sarajevo

Voz 0731 17:07 sí la verdad es que las iglesias y las bibliotecas se parece mucho porque son grandes en un gran los edificios no tiene mucho que ver osada de hecho la idea esta de convertir de convertir Belchite en una especie como de lugar no se negocie la paz que había pensado con Sarajevo en Sarajevo se ha reconstruido la Biblioteca de Sarajevo que ellos fotografíe a ver una luz siempre les digo que fue un error de J como estaba al coloca hay una mesa para que la gente vaya a negociar la paz y aquí puede ocurrir lo mismo gozó una mesa y con todo esto encima

Voz 10 17:42 te pones ahí a discutir durante días y semanas y meses

Voz 21 17:45 el precio de la paz Javier siempre es imperfecta lo que es perfecto en la guerra con lo cual siempre que poner fin a lo perfecto que la guerra a cualquier precio

Voz 0874 18:45 a ver María tú cuántos años tienes noventa y uno Josefina noventa y cuatro Emilia

Voz 24 18:53 noventa pero no lo ha hecho hasta julio a ochenta y nueve se exageró es entrenar y lo mejor que noventa en tú Felisa interesarme

Voz 12 19:04 a vosotros os acordáis de vosotras cuando erais pequeñas

Voz 8 19:08 hay una cosa si no de todo te acuerdas Felisa pero te acuerdas de jugar por ejemplo en la calle entre tenemos

Voz 25 19:16 sí Candín no jugamos aquí

Voz 11 19:18 si vamos a jugar estaba caían llamaran

Voz 25 19:21 buen baile más quién lo euskera veía en casa yo vivía la puerta al pozo su jugó está cuerdas con dos jugamos en casa sentí camarín

Voz 19 19:31 Naranco si recordáis jugar en la calle toda recordar y los bombardeos claro no podíamos las se había largado a los piloto pinta mantas que ella llamaba a la cueva ya las bodegas entonces no había dos razones que era de casa

Voz 0874 19:49 pinta era como vosotras llamaba is all

Voz 19 19:51 a mí loto del avión que soltaba bombas si el pinta manta

Voz 0874 19:55 tú le fue Fuendetodos hizo como que todas vosotras os acordaréis de amigas que teníais en esa época me queremos pues los refugios por dónde podíamos pero vosotros recuerdos de nuestra infancia en Belchite en en el Belchite que hemos visitado antes supongo que recordaréis cadáveres en las calles por ejemplo no

Voz 19 20:15 cuando no había guerra pero cuando venía al tocaban las Céline había que ir corriendo corriendo el refugio

Voz 11 20:22 pero si no daban tregua pues es la puerta de la bodega

Voz 19 20:29 la puerta del lugar en el que estabais escolar yo porque cuando se nazi que había que ir al refugio pues venían los aviones pues las calles no podías cruzar las porque había francotiradores no hombre no paraban imponen fue una escalera último ahora ya es todavía me las calles era a estimar si es hace días son cazar sabes

Voz 26 20:46 noches el Frente para coger Belchite la batalla para ir al frente más gorda fue en Belchite donde se tuvo transparente para que no llegara a Zaragoza

Voz 0874 20:58 catorce días y catorce noches supongo que esos catorce días y catorce noches sin salir del refugio comiendo pero Jorge que comía sí que Vellés

Voz 26 21:07 cuando a un gato todavía libre pues iban a entrar algo de casa lo que ves podía último llegamos a pasar Andrea ya no había para Mir

Voz 11 21:17 hombre no teníamos nada y mi madre dice o íbamos a casa a ver qué lado había una tregua entonces no pero enseguida Tolosa llena y cogió harina hizo Massa entonces en fuego ya teníamos van pero claro como era de noches yo me caí porque llevo aval para mi madre llevaban el chico era pequeño hijo picada porque el llenar eso pensábamos un frío no juega como era tan humedad me caí Illano encontramos el ahí intentar sinceridad dice entonces pues puedo pero bien porque mi madre me trató muy mal madre me renegaba claro pero yo se estaba todo en secreto te te pagan caro porque ya no puede aportar nada pero tu madre también lo que pasaría a la mujer pues intentarlo que podía porque mi teníamos a mi padre pero a mi padre no estaba votando el refugio porque tenía que al llevar aguas tenía que retirar los muertos tenía

Voz 26 22:15 es que da a la gente civil les obligaba que salían de los refugios hacer frente Dani claro

Voz 19 22:22 aplicados a los hombres no los dejaban a luchar a luchar contra los que venía atacando es curioso que cuando preguntamos por el pueblo para gente como vosotras no se pórticos llame de tú no no por por los recuerdos por los recuerdos

Voz 11 22:36 de esa batalla hay de esos años

Voz 0874 22:39 hay muchas habláis del hambre más que de la guerra

Voz 26 22:41 oye es que el hambre vino después

Voz 11 22:44 el Le mientras que estuvimos a un comíamos pero China se podía salirse terminaba los pequeños hijos cuando venían a decir salvo Aires cuando no separa Calaceite

Voz 26 22:54 eh

Voz 11 22:55 eso no nacionales esa foto

Voz 26 22:57 mándanos refugiaron que no es bajaron a todos al Bajo Aragón y evacuaron para los pueblos entonces

Voz 19 23:04 los pues nadie comía lo lo parece querían dar

Voz 0874 23:07 pero nosotras recordáis Félix a todas vosotras haciendo memoria recordáis que entre vosotras de pequeñas discutiera seis por quién era de que bando es que tú

Voz 26 23:18 pero insisto no no yo no lo he hecho no eso vamos

Voz 25 23:23 tranquilo pero no acaba de distinguir ningún ningún partido ni si tú eres rojo ni tiene San Martín yo más que a jugar pues son jugar nombre los maderero otra cosa pero nosotros tras los años que teníamos

Voz 19 23:41 el el de vamos a jugar bien y que aquí estoy rojo lo queremos jugar

Voz 26 23:45 en él no eso es de esclavos puede que no voy verdad pero los mayores es había dos partidos y cada uno hombre ya pues lo bellos Felisa Felisa era cuál era tu tu tus amigas tienes a tu lado

Voz 19 24:01 José que está aquí enfrente que estamos ya hasta un foto usted de fiestas

Voz 25 24:08 cuando paso hablará de Rock in no abre la vamos nunca de política dan más juego al fin de hecho

Voz 19 24:15 no obstante los padres eran nuestra cortado

Voz 11 24:19 a mi madre le envenenar mundial algo

Voz 19 24:22 apostar del pueblo Familia

Voz 11 24:25 Emilia del pueblo Le Pen enero lado ahí cada uno Lamo cazuelas dedicó hice mira la agua dice que sobraban a envenenar no bebés que llevar una botella me lo decís

Voz 26 24:38 o dio mucho de sí

Voz 11 24:42 a animar a las olivas que les obligaban Jan nosotros venían a preguntarnos a antillano piedras las tira respiro de los temía que encierran mi madre en casa para que no se dichas y entonces estaban

Voz 8 24:54 los los otros nosotros máximos mucho apoyo pero yo no voy

Voz 19 24:59 porque no tuvisteis pero nosotros tuvimos dos guerras porque nuestra gira una Belchite y luego otra vez al entrar nosotros claro para que se habla mucho del batalla del raso propias batallas entonces cuando acabó la guerra desde luego no acabó el enfrentamiento me acabo el odio

Voz 11 25:17 os va a nada ha hecho la gente después de la guerra mataron a muchísimos muchísimos seguía habiendo dos dos partes en la ciudad no un error de derechas y los es decir das

Voz 19 25:31 con el paso de los años la cosa iba mejor la cosa iba a peor siempre nadie hombre siempre ha habido un éxodo en este pueblo que era casi con familia con familias fea que era

Voz 11 25:43 iba vía él siempre ha habido un odio

Voz 0874 25:46 Josefina estás muy callada matado

Voz 19 25:48 según azteca holandesas muchas historias y por lo tanto yo lo mío la Josefina mucho tiene mucho tiene mucho que contar frente ahí

Voz 26 25:58 eso cuando no pero a mi a mi de muertos no me gusta que cruzase de gente en mosto nombró

Voz 19 26:04 pues no pero a mí me han contado que mucha gente pensaba que tú estabas dentro los muertos

Voz 26 26:09 sí siempre ya que estaba multa cuatro meses habían paradero nadie

Voz 0874 26:14 poco cuenta porque hay que es lo que pasó

Voz 26 26:15 pues cuando rompimos el terco hay herida ya me recogieron los los milicianos los ojos que decían que a mí siempre portaron a las mil maravillas

Voz 0874 26:27 ahora te habían enseñado que los rojos

Voz 19 26:29 las personas pero cuando cuando herido

Voz 26 26:32 dejaron muy bien curada después ya no era una crítica me cogió un un a ver me llevó hasta donde está la gasolinera ahora chorreando sangre hasta más no poder in muy estropeemos con un hermano mío y me vio que estaba toda la sangre radica se encontró con mi padre que rompió también en ser cuyo Juan Zaragoza iré dijo como Estado dispuesto aún tu hermana hija mía muerta ya había gol pobres Dico ese compró un pañuelo no

Voz 19 27:02 yo compañeros a tu padre se pensó que había había vuelto Totó tómate dispararon cuatro en la rodilla en la rodilla día todavía tendrás dolores supongo viva viva couché han tapado era el el capitán capitán dejando es que ya es

Voz 26 27:20 Age que había Ángeles Falange falangista que murió instante Rabat no comenzaron lo sacaron ya

Voz 19 27:27 sí perpetuó Josefina a ti que te habían dicho de los republicanos que eran demonios

Voz 26 27:30 un rabo yo no puedo hablar mal Davis porque para mí ni no sé quién de hecho me quisieron ir porque me curaron muy bien si caía herida a las once de la noche al hartos de la mañana estaba operado ya estaba escayolada dos milicianos toda la noche junto a la cama

Voz 19 27:52 la anda algo dime tus padres pensando que estaba muerta cuando meses después te encuentras con ellos

Voz 26 27:59 pues mima de atender a los tres meses que estaba en en Alcañiz

Voz 11 28:04 el ex Beatle entonces diez años

Voz 26 28:07 era lo de que de que ha vivía

Voz 0874 28:09 diría no para ellos pobrecitos

Voz 26 28:12 allí tres meses olívica sin amparo de nadie

Voz 0874 28:17 el lo habrán recordado mil veces en entre Pedro

Voz 26 28:19 me atendieron muy bien porque igual los médicos de Alcañiz portero me acordaré siempre que cuando me entra al hospital Ismael Haniya dame un abrazo y un beso que te voy a decir quién te mete al hospital digo ir a ese el portero que tiene hijos

Voz 0874 28:40 era verdad que tenía veinte

Voz 26 28:41 el es porque mi nieta a Alcañiz de enfermera estuvo en denegando preguntando hijo que vivía hubo de luz veinte que vivía uno porque mi nieta no paró pasará esto que tenía veinte veinte

Voz 0874 28:57 eso con Villa ir una vez que ya te esté de esa herida guitarra en contraste con tus padres todo el día que alegría pero como fue un poco tu vida inmediata después

Voz 26 29:07 pues me encontré con mi madre porque ya me dieron el alta del hospital ya me llevaron cómo estás de Sete allí en un cuartel de la Guardia Civil pues allí nos daban de comer si tenemos estaríamos en Calaceite nuestro con este merece hambre pasando hambre siempre no estamos a la caridad claro a lo que te daban

Voz 0874 29:34 de las cuatro que recordáis de vuestro padre

Voz 26 29:37 en concreto tuvieron Panini pararé cuando entraron a que en los hablando así los rojos a mi padre se lo llevaron porque nadie se lo llevaron a Francia en un campo de concentración allí estuvo catorce meses pasando la recaída que cada vez que Mauel me han a ver Jara lo que pasó allí mi padre mi regreso

Voz 25 30:00 no

Voz 26 30:01 regresó pero has era la muerte mal mal después clara se recuperó pero vino mal muy mal mal pensaban los compañeros que estaban con él

Voz 8 30:13 que no mirar a casa

Voz 19 30:15 tenía contacto con él cuando estaba en el campo nada

Voz 26 30:18 nosotros las que no venía en el periódico

Voz 25 30:20 los cabrear liberaba pues nosotros no supimos nada

Voz 26 30:25 bueno

Voz 0874 30:26 Felisa tengo muchas chicha

Voz 25 30:29 tienes que contar primero lo voy a decir éramos seis hijos matrimonio Mi padre de otro de los ocho cuando entraron aquí lo rojo que se llevaron una todo mi padre un hermano mayor me madre a la cárcel de tiro de Alcañiz hasta que terminó a lo largo de mi madre en un sala Kiko de paja para Morissette salvo se tocó la casualidad de que es un título para la terminación agarra sacaron que Bignone el periódico y todo en un chat Kiko del pasado dormido una lo tenía en el frente de Teruel otro hermano en el frente del Ebro los dos hermanos que quedaban esos se queda uno y íbera pequeña claro osea que hay de aquí después nos dejaron un nada como dice de María que todos lo hace no arrojado por abajo sería llevaron todo del pueblo todo no deja nada en absoluto después cuando vinieron de bienes que hoy Nimbus no teníamos ni casa Nick han bueno para contra unos ni de comer casas dormimos todos con el paja que enseñamos camas ni teníamos controles migran ni al

Voz 19 32:07 nadie me estoy riendo era ponen fin a mi madre le dan una cama un Paquera miramos final resulta que la cama estaba mina de Chinchilla entonces hacía mucho Chincha lo que es alguien eso no pero se echaba está bien es la cama allí Casa Judía para que eso es lo mejor que podía pasar en esa época todas maneras eh porque madre mía y nada vamos

Voz 25 32:35 los piojos a tiene pasamos mucho

Voz 11 32:39 yo sarna viene hemos mi hermana misma yo desarma estos nos llevamos fiel que la base dieron CMT gana

Voz 0874 32:48 tal cuando cuando te rascas te arrancas la piel no

Voz 11 32:52 eso al final hidrantes pues mi padre pues como claros FIBA repartieron lo vemos lo mataba sino lo mataban de izquierdas no iba a mi padre dice Jesús estas analista pero pero pero la cuando excepto que se lo llevaban en un camión a matar qué quieres

Voz 0874 33:11 es

Voz 11 33:12 que se llevando la gente del pueblo matarla a matarla a Mata radar

Voz 1096 33:16 de chicas de dieciocho años fui chico doctor Banner también turbias casi

Voz 19 33:22 la la llevaba la puerta cogían el camión a ya en la cuesta si unos mataban casi siempre está bien y yo también estoy bien en línea

Voz 26 33:38 de trae ahora los que ha escuchado como es el fusilamiento así verdad chica Carles de dianas de dieciocho años subidas Hayes

Voz 11 33:49 a hacer lo que lo que decimos nosotros os mataran anda que la familia esa del Vico

Voz 0874 33:55 pero pero perdona Amelia cuando dice es si os dejáis hacer lo que queremos reflejar que las violaba

Voz 11 34:00 también claro que era eso se dejaban los buenas matar luego las mataba un camión casi bordillos pero a mi padre y poco pocos vinieron a buscarlo quedan vinieron a buscarlo todos uno cazuelas y otro dice a la mujer de esta noche me dice que no van a matar o esto volverá a Zaragoza

Voz 8 34:24 no

Voz 11 34:25 hice no hice en mi padre y sexto no no quiero dejar a la familia de estén ellos quieren Lotario se fueron por sólo fijaros dos que mataron de esas luego a mi padre pues Le dijeron que estaban amistad que no voy a motor que estaba en la lista que estaba en a lista de ETA mataba a cambio ni llevárselo

Voz 0874 34:45 o sea que cada día era un un sinvivir para saber si el día terminaba o no terminaba entonces

Voz 11 34:52 dice mira yo jugaré eh de borrarlo de pero si no puedo ella era de lo que hace es pues lo tuvimos que no es el trigo teníamos un montón de trigo entonces lo cogíamos lo cogimos antes de la guerra lo hemos se trigo por si venían a buscarlo para llevárselo el camión ya estéis de trigo soy para esconderlo leerlos vale vale posible ni

Voz 26 35:15 eh

Voz 11 35:16 pero a persona y lo borró no lo cual no llegaron a de mil pero empobrecidos tú conoces tantos días en uno

Voz 19 35:25 hombre cuando no voy a las puertas la cabeza las acaba

Voz 11 35:28 claro

Voz 19 35:29 claro claro era un auténtico pavor lo que sentiría pero ese lo borró nunca más emotiva en ninguna lista nunca más hubo riesgo de que se lo llevaron

Voz 11 35:38 no no ya no más lo borraron que estaban cambios una para matarlo pero lo mataron porque no duerme pudo pregunta eh

Voz 8 35:48 quién mataban los falangistas mataba o los izquierdista todos rojos

Voz 26 35:52 lo permitía empezara los falangistas después se me engañaron roja hablando claro eran Lorger que fue a los unos por los otros se sabe venga

Voz 19 36:05 eso es uno muy mata muchos los otros cuatro duro ese tiempo cuántos años fue

Voz 26 36:11 hombre años hemos la verdad estuvo catorce meses aquí quieren Belchite esos catorce meses después

Voz 19 36:19 ya conmuevan liberando ya en fin que has iba terminando nada

Voz 0874 36:23 pero después cuando acabó la guerra siempre hay historias de represión y de ejecuciones cuando acabó la guerra que ya había acabado la guerra todavía vía venga

Voz 26 36:30 jo a mí también había venganzas veo muerte exnovia

Voz 11 36:35 que no todos que había Caracas de los iban matando emitía tirar por sacarlo la barbarie

Voz 0874 36:41 Josefina

Voz 11 36:42 pero que estás muy cabizbaja administrativa pero no

Voz 8 36:44 yo no te animas hablar que de muerte señor te duele mucho todavía no de siento

Voz 11 36:53 cuántas familias sin padre sellada yo que pasaron para los en adelante

Voz 26 36:59 sí pues mi madre que se quedó con cinco sin amparo puedo decirlo cuando se llevaron a mi padre preso a la voluntad de lo cual querían dar con cinco hijos

Voz 11 37:09 en La Monnaie hagan cuatro sin lo mataron se diría luego no matar no que ese es el vino fue el de emitía Pinilla ese ese factor al local donde la OTAN

Voz 25 37:22 que cada uno cuenta la feria como nueva calle Chile varón treinta de la cárcel nos ha sabido nada ni donde Sanín enterrado impactar duros hermano delante de dos hermanastros cara a cara te vamos a matar enferma no Iván ir esto diésel a en la cárcel no en fin oye Si usted defienden Bd B ha sido su hermano oficios hoy Si te queremos verlos entre hermanos de mi padre

Voz 26 37:56 es decir pues salir Ivana tienen las hermanas

Voz 25 38:01 Inés se dijo el miércoles yo estoy tumor jueces sí sí sí pero a las seis de la tarde nos hablan Un firmaron con las hermanas anti

Voz 0874 38:16 cuando acaba la guerra El pueblo está prácticamente destruido cuando se decide o o el régimen franquista decide construir un pueblo nuevo a vosotras os parecía bien que hubieran pueblo volvería a reconstruir la antigüedad señor niños salgan con aquí yo no me digas que estabas ahí cuando a Franco exige a la plaza de la Iglesia

Voz 26 38:39 la iglesia de la iglesia Mayorga que ha sido tuve yo quise puso Nava en la barba cana hijo a voz única

Voz 26 38:50 belchitanos el qué queréis que os a que venga el agua o Pueblonuevo ICO hablándolo bien claro no les interesa que hubiera agua para que los ricos producieran

Voz 27 39:02 pidieron casas y casas que

Voz 0579 39:09 las ruinas de Belchite el testimonio histórico del heroísmo de su población de las tropas nacionales en nuestra cruzada de liberación contuvieron al enemigo y lucharon como verdaderos numantinos frente a la superioridad numérica de los marxistas dos juro que sobre estas ruinas de Belchite se edificarán una ciudad hermosa allá amplia como homenaje a su heroísmo impar anunció Frank y la promesa se ha cumplido a un kilómetro de la antigua villa se alza el nuevo poblado limpio y alegre presidido por la iglesia parroquial de San Martín Icon setecientas viviendas cuyos alquileres oscilan de cuarenta doscientas pesetas mensuales la Hermandad de defensores y las autoridades esperan a Su Excelencia el que jefe del Estado el llega para inaugurar la nueva villa cuyas obras de construcción se iniciaron en mil novecientos cuarenta

Voz 0874 39:54 más oye y vosotras a medida que pasaban los años y que vivía en el Belchite nuevo digamos

Voz 26 40:00 un bien encantos de David vais al antiguo

Voz 0874 40:04 supongo que generaría mucha tristeza por pasear por esas calles

Voz 26 40:08 yo venía guía de chiste porque hasta que nadie meta de leer de que estaba preso estuvimos en Zaragoza Indo estuvimos bastante tiempo hasta que mi padre no vino cuando vino a mi padre de tres eso ya quiso venía no existían vimos ella había pasado en tiempo real

Voz 11 40:28 bueno nosotros vamos no teníamos casa no la hicieron en Rusia

Voz 0874 40:33 Rusia te refieres a los barracones la pequeña Rusia que se llama

Voz 19 40:37 bueno allí padecen una casa una fuimos perdido no estaban los rojos no perjudican a escuelas ni nada Rusia son los barracones que era buena eso que hay todavía a las afueras de pueblos mágicas bueno viviendas los campos de concentración nazis no eran pabellones lo White aún están aun así ahí estaba la ciudad quemado todo

Voz 0874 41:00 a la gente presa que se habían

Voz 19 41:04 la labor de construir el pueblo nuevo correcto

Voz 26 41:07 Iglesia también habían rudo

Voz 11 41:09 el pueblo viejo arreglar muchas a casa

Voz 19 41:11 las porque vivía mundo claro a mí me traqueteo pueblo Diego pero como estaba pero está claro que fobia muchas casas

Voz 25 41:23 que se podían haber arreglado podría haber vivido en ella es lo que os da de la plaza de la tele el arco a la puerta al pozo

Voz 19 41:33 había está Casino en este pueblo no avión casinos incluso ya había dicho antes de la guerra ante ya había un convento de monjas conventos de monjas

Voz 0874 41:44 de todas estas rencillas si si regresar a la parte más dolorosa de todas estas rencillas se guardaron durante muchos años

Voz 25 41:53 a ese aguardan que aguardan

Voz 11 41:56 el ciertas zonas

Voz 0874 41:57 da igual todavía saben que usted es hijo de no sé quién que era enemigo

Voz 25 42:01 sí yo saben que es oye de dichas que no es Michel donde ciclo pero yo voy a quien se es de derechas o bienes estamos no tienen ninguna sombra en la persona no tiene el día uno muy cada uno tiene su opinión con Annie nunca nada

Voz 26 42:16 bueno tú Orlando Escurras he os voy a contar un caso de dos jóvenes que al novio la habían matado al abuelo ojeras enamoraron el uno de de dichas que han matado a bastante gente ir otro de cierres Isaac enamorado los dos pero a mí la madre particularmente en lo veo como estaba tan dormida de que la había matado al padre no quiso o no ha herido no quiso a ir chico pues claro se marcha a Zaragoza a ver muy olvidado aquello enamorados vino de Zaragoza pasa un tiempo Pew que aquello duró Casal

Voz 0874 42:59 bueno pues una historia feliz al final al final pues siempre

Voz 1096 43:02 dotar de gas Arce que que recordar el pasado si es su bueno es positivo si ir vosotras entre vosotros habláis de

Voz 0874 43:10 yo de vez en cuando hemos tenido que llenar nosotros no

Voz 19 43:13 no ha ganado lo no se habla ya de hecho cuando Blair que ha yo voy aquí habría

Voz 0874 43:19 no me gusta es que sabes que es mira os voy a contar una cosa yo tenía un yo tenía un un tío abuelo que siempre que hablábamos de cualquier cosa surgía algún tema que tuviera que ver con con el calor con el frío a lo mejor decíamos mira hace buen día emitido decía hace buen día frío el que pasé yo en la batalla de Teruel siempre lo decíamos es abuelo él siempre recordaba si me quería hablar de su batalla de Teruel donde seguramente combatió inundan le preguntamos por ella yo ahora me arrepiento de no haberle preguntado a mí me da pena no saber más y no saber lo que hizo allí

Voz 25 43:53 creo pues en lo relativo a los que venden no son fin mucho porque los libros es que la han visto que la osea que que la no ido iban leído pero de del no a avisado

Voz 25 44:09 vamos a de todas toda va una mismo su vosotras cuatro

Voz 1096 44:14 sufrís la guerra de Belchite pero lo tenéis familiares directos estos padres murieron ni vuestros hermanos murieron tú estés herida pero no tuviste más problema que afinar sus unas privilegiadas comparación con otra familia no

Voz 26 44:27 yo quiero dar y que siempre calladito que el único eso que es tuvimos que estuvo mi padre catorce m catorce meses en campos de concentración de Arnau

Voz 1096 44:39 pero fue lo más grave que ha vivido más en las heridas de de Josefina fue herida hay pudo morir porque una niña herida con trece años sino la vida un evacuado le hubieran operado posiblemente hubiera desangrado hubiera muerto si los niños suelen morir en la guerra de sangrados muchas veces

Voz 11 44:56 la iglesia estaba llena de la plaza la iglesia estaba bien Nica delitos de heridos

Voz 25 45:02 el almuerzo andino habían Médicus él

Voz 11 45:04 no no Antonia en lo llamaba madre

Voz 25 45:08 nada que aquí pasó mucho inútil y no hay que ir porque no hace falta más que ver el pueblo como está fíjate

Voz 9 45:15 el que es curioso porque preparando esta mesa con la juventud de El Pueblo Viejo de Belchite con Felisa con Emilia con Josefina y con María nos pusimos en contacto con sus hijos ISI no en algunos casos con sus nietos y con sus nietas y claro la inmensa mayoría de las historias que hemos escuchado hoy nos las han contado sonidos porque se las han transmitido dejando claro porque ella se las han contado islas han contado de alguna manera le han transmitido precisamente esos dos bandos de la guerra que tanto hemos intentado la siguiente generación comprender cómo fue no ir esa nueva generación no sigue hablando de derechas e izquierdas de

Voz 9 45:51 las vosotras habéis utilizados en lenguaje para contarle la historia vuestra propia historia para la siguiente generación de vuestra familia porque ellas Nos lo han transmitido a nosotros

Voz 26 46:01 seguramente que ha lamentado mi hijo pero era aún sabe todo porque todo todo todo pájaro porque es muy largo de contar los no

Voz 25 46:10 todos no se lo habéis contado que yo lo que digo yo que eso no es contar para contarlo es de pasarlo

Voz 25 46:18 hombre cada uno a lo nuestro pero Felisa lo mejor contándolo

Voz 0874 46:21 evitamos que vuelve a pasar

Voz 25 46:23 si no en algunos no va y no vuelve a pasar volvería a pasar otra vez

Voz 0874 46:29 sabes que yo la impresión que me he llevado paseando por el pueblo antiguo y viendo las ruinas de lo que fue el lugar en la que vivisteis

Voz 25 46:35 con las gracias escribió la porque el pueblo bien claro

Voz 0874 46:38 pero pero mi impresión es que que habría que pasar por allí a determinados líderes políticos gobernantes para que vieran los efectos de una guerra para que nunca más hubiera ese tipo de conflictos no la cuando ahora escuchamos en tertulias escuchaba íbamos por la tele

Voz 26 46:53 yo creo que dieran una guerra sería distinto morimos vamos casi sin darnos cuenta sin guion T2 sin cañones su casa es mejor

Voz 19 47:02 venga quitarlo vemos como una charla

Voz 0874 47:07 pero esa es la pregunta que yo quería hacer a vosotros es que me digáis sin no pensáis que una ciudad como esa es un ejemplo de cómo la población civil sufre los efectos de una guerra y como tal ejemplo es un buen lugar para emprender ideas de paz

Voz 8 47:22 para que me verdad

Voz 11 47:25 tenían que haber dos dejó pero echaran acoger Texas echarlo acoger puertas

Voz 25 47:29 Inglaterra ni la energía no ayudaron

Voz 19 47:31 a la espera más de un año han estado ahí es lo que quiere decir algo a lo que tiene

Voz 1096 47:38 es decir que el pueblo se destruyó durante la guerra con pero también después Camín el paso de tiempo también la destruido no venga misión el saqueo porque muchas veces de coches

Voz 19 47:49 ver si lo destruyeron pero muy mal porque yo ha venido un agua de y ahora la cuando ves la tele escucháis la radio y escucháis poco como discuten los políticos de ahora avión me pongo Malika regalos

Voz 25 48:00 me equivoqué porque el uno que no tienen de los otros y mientras me D'Angelo ICOM miedo pasan lo que hemos pasado ido no de mueve del cuerpo de pensar en lo que podía pasar

Voz 0874 48:15 Emilia dices que tienes miedo cuando lo ves

Voz 11 48:18 no pero yo creo que yo también yo lo digo

Voz 25 48:21 digo Dios mío pero con los que hemos pasado pues su aval que sería Burque chica bien Mercedes bi material por fin lo trajeron la puerta al pozo de León vivía

Voz 25 48:35 antes de empezar la guerra cuando pensábamos que venían comediante no que ellos mismos han las carreteras hay que vienen llegan todo es cañones ir todo eso no lo avistó Nadir Quino rancia

Voz 1096 48:52 o sea tú qué crees que lo que venía la cola bombas eran comediante por qué

Voz 25 48:57 Fonsi porque no habíamos visto nunca

Voz 19 49:01 la caravana pues era el circo no cambiar

Voz 25 49:04 Messi ir tanques por el fondo habíamos visto nunca miente visión en y nada pues no he pensado mucho que entonces había poco hasta enero

Voz 0874 49:14 no había ninguna vosotras Josefina María beige mucho las noticias seguís un poco la política

Voz 26 49:20 ahora estamos aquí enterrada debido

Voz 19 49:23 una televisión ahí la cuenta y la veo las ratios gasto mucho la radio ni televisión a nosotros nos daba la chica es mía gastados por la televisión que tenemos si os leo las noticias y nos enteramos algo

Voz 0874 49:40 no os os leo el periódico para enteraron Chin y lo comentáis así que vamos a ver si P

Voz 26 49:48 si se abusa escucharlo te gusta las noticias sí

Voz 0874 49:50 las internacionales también si la tele

Voz 19 49:53 es una cosa al otro Estado

Voz 0874 49:57 el desengaños pues se puede y entonces se discuten no me pongas un canal que me ponga pero no bueno sabéis que hay que sigue habiendo guerras en el mundo no está exaltado

Voz 19 50:05 quién sabe lo que les da mucho miedo

Voz 0874 50:09 pero seis soy estáis un poco al tanto de los conflictos que hay ahora mismo

Voz 19 50:12 el mundo pero sí lo que pasa vámonos a lo mejor cuando salen cosas

Voz 11 50:18 yo digo pues esto lo hemos pasado nosotros si no lo recuerdan cuando cuando veces aunque ahora pues ni estos chicos que nos cojan el dique en así me dio muerte Zico

Voz 24 50:29 mis cosas que hacen que hacen barbaridades pues eso

Voz 0874 50:33 bueno pues un poco pero es estábamos aquí estamos es decir al principio acogidos y agradecemos mucho en la residencia de mayores de Belchite ostra también

Voz 26 50:42 acepto aquí a alguna queja ocho tiro que estamos hartos de comer tanto terreno

Voz 28 50:47 es como todo esto no lo veía venir ya cansa

Voz 19 50:56 las comidas las comidas es igual pero yo he visto que son muy cariñosas todas las chicas que aunque yo no te dejamos la chica insistimos la chica es muy cariñosa pero felices después de tu novio es aquí Felisa ahí

Voz 25 51:15 que la hablado ahora es cuánto la resistencia que dicho mira tú Living que viene esa machista

Voz 19 51:21 está muy bien lo que cien mil muy bien

Voz 25 51:24 claro les digo

Voz 0874 51:26 que os agradezco mucho que hayáis yo sé que son recuerdos dolorosos para vosotras porque corresponden a vuestra infancia

Voz 25 51:32 hoy lo que no contra contamos fíjate

Voz 0874 51:34 eh hasta Josefina el dice que hay cosas de las que nunca va a querer hablar ahí yo lo puedo entender perfecta

Voz 6 51:40 ante

Voz 0874 51:40 que os agradezco este recuerdo que es un poco también para aprender del pasado mirando hacia el futuro a María Álvarez Josefina Bel Emilia Nadal Félix Ortiz noventa y uno tú tienes Josefina delincuentes noventa y cuatro Felisa

Voz 19 51:54 no hay cuatro y tres meses noventa y cuatro tres meses yo bajo uno y Emilia haces noventa entonces a Juno bajo los para junio

Voz 0874 52:05 noventa pues gracias a todas y que sigáis siendo amigas

Voz 26 52:09 estoy siempre aquí estamos bien

Voz 28 52:13 salvo por eternas es lo único que jugando bien indicó pero también tanto internas como

Voz 25 52:24 bueno mejor nas Koke

