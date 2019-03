Tus pasos en la escalera, de Antonio Muñoz Molina

Voz 2 00:00 ah cómo damos en nuestro rincón de leer hoy en muy buena compañía ante saludamos al ocupante habitual de ese rincón que es Carlos López cómo estás Oscar buenos días buenos días Javier hoy creo que con un cierto lamento no en la mente por las librerías que poco a poco van desapareciendo una detrás de otra

Voz 1648 00:43 lamento nunca cabreo las dos cosas se porque es que hablamos de librerías pero hablamos también de revistas literarias de programas de televisión de todas esas ventajas

Voz 0874 00:53 está en peligro no no de momento bueno en momento

Voz 3 00:56 madera pero me refiero que espera te las selecciones

Voz 1648 00:58 creo que en esas ventanas donde el libro es el gran protagonista están están desapareciendo es que estoy cansado de verdad te lo digo eh de de escuchar lamentos y dice que en este país que si se debería leer más que es verdad que cada vez que cada año cuando la Federación de Gremios Editores de España saca

Voz 2 01:13 Nos bueno sus encuestas veremos

Voz 1648 01:17 que sí que los guarismos han subido un poquito una décima nos ponemos estupendos pero la realidad es que en Madrid ya cerrado la la Nicolás de Moya en Zaragoza cerrado los portadores de sueños llevaban catorce años con un trabajo increíble realizando una labor descomunal ahora me entero hace nada los días que si la Revista Mercurio que tiene veinte años historia hay que dirige fantásticamente bien Guillermo Bush útil también parece que tiene los días contados sino se produce un milagro si tú piensas hace nada cinco seis siete años en casi todas las televisiones autonómicas había un programa de libros prácticamente han desaparecido hay uno o dos yo de verdad luego a mí me hace mucha gente también todos los políticos dicen vamos a hacer un plan de lectura vamos a hacer una campaña para el fomento de la lectura

Voz 0874 01:58 en si es que lo dicen que se les escucha mucho hablar de elite no

Voz 1648 02:00 sí pero luego qué pasa que hacen un Power Point cogen tres famosos que hagan un spot de televisión y cuatro pósters Se acabó ya esa no es la solución yo creo yo creo que hay que ponerse serio con este tema hay que buscar ya una solución es más transversales que afecten a todos los sectores y que realmente sí tenemos ganas los políticos se pongan las pilas y consigamos porque eso no será con

Voz 0874 02:20 aquí en una generación quiero decir que no es porque es la palabra clave aquí Oscar es educación yo recuerdo de hombres meses en este programa Antonio Orejudo el escritor también colabora con nosotros decía que él en sus clases de literatura ya digamos ha tirado la toalla en explicar cómo se escribe buena explicar historia de la literatura de que obliga a sus chavales a leer para que por lo menos lean algo porque es que sino no le nada que él

Voz 1648 02:41 que se lo pasen bien y que disfruten por eso digo que es que yo creo que este es un trabajo de largo de largo recorrido además es cierto que los que los chicos que los jóvenes eh pues tienen muchas ofertas de ocio todo el tema digital todo el papel que está jugando el smartphone en ese tema por lo tanto si realmente queremos que se lea más y creemos que es importante que además porque oye mira si pensamos que no merece la pena pues lo dejamos correr Se acabó que se extinga pero si realmente pensamos que vale la pena

Voz 0874 03:04 yo creo que hay que poner un poquito las pilas osea que ya me quedo que te te acuerdas cuando pensábamos que el libro electrónico iba a una librerías y ojalá hubiera sido así pues quería que la gente sigue leyendo aunque sea en pantalla bueno vamos con el libro que nos ocupa hoy se llama tus pasos en la escalera es la última novela de Antonio Muñoz Molina publicada por Seix Barral era un estado de

Voz 4 03:23 m es Monda

Voz 1648 03:26 a B instalado en esta ciudad

Voz 5 03:28 esperar en ella el fin del mundo las condiciones son inmejorables el apartamento está en una calle silenciosa por el balcón se ve a lo lejos el río el río se ve también desde la pequeña terraza de la cocina queda jardines y balcones traseros de la calle contigua a miradores con barandas de hierro en las que hay ropa tendida ondeando en la brisa al fondo de la calle más allá del río está el horizonte de colinas de la otra orilla del Cristo con los brazos abiertos como a punto de levantar el vuelo

Voz 6 03:57 vamos a un

Voz 2 04:04 Antonio Muñoz Molina qué tal Antonio cómo estás pues mira muy contento porque estoy poniendo música

Voz 0234 04:09 a mi finca

Voz 2 04:11 aunque haber puesto música de Cabo Verde y ahora no vista oral escogida te vamos a regañar

Voz 0874 04:18 yo porque te prodiga poco en la radio Oscar porque dice que es

Voz 2 04:20 tribus poco bueno nada ante este lamento de Oscar lo lo comparto con con furia por la

Voz 0234 04:32 porque hay una una cuestión política de fondo que tiene que ver con con la brutalidad de la vida pública española es decir con la falta de interés de respeto y de curiosidad de todos los que mandan de toda la clase política todo ello con con honrosas excepciones el desprecio absoluto que han tenido siempre sido la educación y la cultura lo primero que se hijo cuando llegó la crisis fue hacer recortes salvaje en cultura en educación y en sanidad en las cosas fundamentales no irá no hay hay políticas de apoyo a la industria del coche hay política en un país en el cual la industria del libro la industria de la ley agua crea más puestos de trabajo que que es decir que esto no era una cosa no esto no es una cosa de cuatro sentimentales que no que que que que somos unos rancio y uno Juno es toda una cosa que es fundamental Iker una una que tiene que ver con la prosperidad es con la sostenibilidad de una economía no pero pero bueno estamos en manos de no ya que estemos en manos de gente sino que tampoco es la la sociedad no hay no hay incapacidad de enfrentarse a esas cosas no

Voz 0874 05:41 hablas de la brutalidad pero es que en ese discurso político lo hablamos ahora fuera de micrófono nunca escucha salvar de las cosas de las que realmente deberían hablar no solamente de literatura o tuvo otras cuestiones del del bienestar social es que no no escuchas por ejemplo dudas los políticos no dudan no tienen es como que no tiene ninguna

Voz 0234 06:01 pero que ellos tienen también como que todo lo que hizo

Voz 0874 06:04 dicen con solemnidad porque lo saben todo también tienen la como

Voz 0234 06:06 felicidad de que la gente de a los medios de todo eso tampoco los pone en un aprieto no es decir yo he visto cuando la primera entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez cuando

Voz 2 06:17 cuando fui a ser presidente no en Moncloa entre preguntaron de todo incluido el fútbol una

Voz 0234 06:24 sólo preguntan y sobre educación cultura

Voz 0874 06:26 el marca todas las televisión pública española

Voz 0234 06:29 no entonces una cosa que te que te sacan de quicio hombre dice que los claro luego está la cosa de que sí que la cultura es muy importante que tal pero bueno vamos a quedar bien

Voz 1648 06:40 en queda bien lo de la cultura queda bien viste Easy tú dices bueno pues yo

Voz 3 06:44 para el verano he leído este autor o a este otro tiempo Juan Antonio Aguilar habría que ofrecer a los políticos a ir a tu programa de las dos ejemplos que originó no pueden presentarse como bueno esto es nuevo día fuera de micro te contaré cosas buenas por favor pero bueno estamos aquí enzarzado con el tema que no es el nuestro

Voz 0874 07:00 ya hemos escuchado esa frase con el que arranca la novela de Antonio otros pasos en la escalera la frase es May instalado en esta ciudad para esperar al fin del mundo tú sabes Antonio cuando vivió en Nueva York yo estaba en Washington habían programa en televisión creo que era Hungaroring Tivisa no recuerdo pero sabe lo que son Oscar son y a aquellos individuos que están constantemente preparándose para el apocalipsis hacen acopio de cosas entonces una gran industria así sí sí sí de hecho en casco sabes que vendría Lives de supervivencia para entre ciento sesenta y cinco días te lo llevas en una caja o un poco tú hablas de esto de la preparación para el apocalipsis

Voz 0234 07:36 tiene que te encuentras esto una novela el que habla es el

Voz 0874 07:39 es que nosotros no hay ninguna concomitancia contigo hombre claro Montón

Voz 0234 07:44 pero unas cuantas veces no por supuesto que concomitancia lo que te quiero decir es que el tono la primera frase de un libro en la que da el tono en el sentido musical no eso creo

Voz 0874 07:55 eh como como una es una tonalidad Un

Voz 0234 07:58 es cierto espíritu el espíritu es el de alguien que que que por una parte siente el alivio de haberse retirado del mundo y por otro ve que que que las cosas siguen llegando le que que está así poner la televisión la radio o abre el periódico está encontrando continuamente noticias que que son noticia muy muy terribles sobre sobre el estado del mundo esta novela se creyó el sobre todo el verano pasado en gran parte durante yo lo que hacía era estaba en un estado de permeabilidad sin proponérselo en lo que yo escribía iban entrando todo lo que había a mi alrededor iban entrando desde las casas que estaba poniendo en Lisboa hasta cuando ponía la tele oponía Radio la noticia que iban saliendo yo la apuntaba no hicieran claro los incendios esos de de de California tremendos en el hecho de que los hinchas en Dios ya tenga nombre no es una cosa una cosa muy llamativas no tu bella esa esa imágenes de la gente huyendo no irreal cuerdo una noticia que me que me llamó mucho la atención que está en el libro que lo aviones no podían ni aterrizar ni despegar en el aeropuerto de Hannover en Alemania eh porque el el asfalto estado demasiado blando no es una imagen que tiene un poderío literario tremendo no es decir habían llega a un sitio y se hizo llegar y se queda pegado no es el el como el espíritu de de de de él que fue naciendo la novela no llevan acumulando

Voz 0874 09:22 en los párrafos de la novela que nos cuenta tus pasos en la escalera

Voz 1648 09:26 pues es una historia muy psicológica que se mueve entre el delirio la realidad y yo diría también que la angustia no es una una especie de crescendo narrativo que protagoniza un hombre uno que ya se ha jubilado que tras varios años viviendo en Nueva York junto junto a su esposa Cecilia una neuróloga de prestigio deciden irse a vivir a Lisboa después de los atentados del once de septiembre lo que lo que sabemos es que hombre está arreglando ya lo hemos es el principio el apartamento adquirido que es un refugio donde hace acopio precisamente ahora lo comentabais de víveres y de libros mientras espera que llegue poblado el apocalipsis y por otro lado que llegue su mujer que está que está de viaje entonces ya ya de entrada nos llama la atención que ese apartamento es prácticamente igual que el de Nueva York porque marido quiere bueno pues su esposa cuando llegue se sienta cómoda no desde el primer día va pasando el tiempo vamos conociendo cómo fue la vida en Nueva York cómo es esa relación de pareja cómo vivieron el 11S y a ratos a ratos en no no sé por qué me venía a la cabeza es el Giovanni drogo del desierto de los tártaros de latino porque vamos observando que la realidad y la ensoñación se entremezclan no sabes en qué lado de la línea está el protagonista donde estás tú como lector también de qué manera esa interminable espera que sufre que sufre este hombre jubilado bueno pues que lo que él está esperando no acaba de llegar no no sabe tampoco si está o no justificada esas P

Voz 2 10:41 lógicamente no vamos a desvelar

Voz 1648 10:44 detalles de hacia dónde nos lleva ese ese crescendo narrativo pero qué podemos contar que yo creo que el autor nos va asfixiando poco a poco a través de esa lectura ya a través de esa visión apocalíptica de un mundo que Bono que se ve asolado por los desastres climáticos y por todo lo que cambió a raíz del once de septiembre también a través de esa percepción que este hombre solitario tiene de ese mundo exterior que si le va como desordenado como consecuencia de los desajustes de la memoria de sus recuerdos de sus miedos también a través de esa cotidianidad que le mantiene entero equilibrado y que vemos que se va difuminando poco a poco a través de la información que vamos descubriendo del pasado no sobre esa relación matrimonial que a medida que va avanzando la novela vamos descubriendo que ese que cada vez está más repleta de silencios si a eso añadimos pues esas pequeñas digresiones que tienen un aire a lo Oliver Sacks a mí me encantan no sobre los temas de estudio de Cecilia de de de su esposa que giran entorno a la memoria y el miedo lector Se va a haber atrapado indefectiblemente en esta novela que es pura ficción

Voz 0234 11:38 lo resalto porque es cierto que tras unos

Voz 1648 11:40 hacemos libros del autor que no lo eran ahora regresa a esa ficción pura y dura a pesar de que Nueva York Lisboa conformen un poco la geografía del libro y todos ya sabemos que Antonio Muñoz Molina vivió muchos años en la ciudad norteamericana y que ahora desde hace un tiempo también tiene doble domicilio aquí en la en esta capital portuguesa precisamente precisamente esa dualidad geográfica es en buena medida responsable de esta atmósfera angustiantes estaba comentando el principio porque lo de intentar repetir a miles de kilómetros Un mundo que tú has dejado no pues la verdad es que resulta poco enfermizo

Voz 0234 12:11 bueno muchas gracias pero es que la la la novela fue naciendo de de esas cosas no es decir por una parte el está intentando repetir un mundo pero por otra parte también está observando cómo cómo resonancia o concomitancia no él ve que vivía a la orilla de un río lo que era el río Hudson ahora vive a la orilla del fajos no ve que en el horizonte venía el puente George Washington ante era tiene el cuento veinticinco de abril y una cosa que fue fundamental en el comienzo de la novela fue la semejanza en el paso de los aviones no el en Nueva York los aviones que que llegan hacia el aeropuerto de la Guardia suben por el río Hudson tertulia posterior anterior Washington giran para ir en dirección al aeropuerto no abandonan el río entonces cuando yo empezaba estar en en Lisboa yo veía que lo aviones cruzar el río eso me me de pronto me trajo el recuerdo de unos aviones que cruzaron el río en sentido contrario que fueron los dos lo del once de septiembre pues yo al principio no yo estaba tanteando yo estaba escribiendo algo que me apetecía si habían encontrado ese arranque estaba explorando no entonces de pronto llegó aparecieron los aviones y aparecieron los aviones del once de septiembre no y eso les dio la historia una dimensión que yo no había previsto no yo creo que lo tú decía una cosa que a mí me importa mucho Óscar que es la pura ficción es decir a mí me gusta mucho escribir no sí yo escrito lo escribo mucho en el periódico y tengo un gran amor por por contar aceitera Tura con lo con lo real no pero también me apasiona una ficción es decir también me apasiona el hecho de construir historias que que este sostengan por sí mismas no que estén construidas comenzar construido un cómo está construido a una mesa cómo está construido una cosa práctica no entonces me me apasiona el el crear eso que han llamado El creciendo no decir cómo haces cómo haces de qué manera va organizando una progresión a través de lo que vas contando no como creas una voz que que sea verosímil como hay cómo va dando una serie de pistas no en el lector de literatura mucho más activos de lo que el propio lector cree no en lectores me gusta pensar que que hay una semejanza es lector no es el público uno en concita el lector está tocando el instrumento lectores está tocando la partitura no

Voz 0874 14:30 en cuenta las trampas es exactamente entonces

Voz 0234 14:32 ese ese construir una historia con recursos estrictamente narrativos no está pequeña información aquí esta otra información que aparece que que da la impresión de que contradice algo que se ha dicho antes no esto que sea leído que parecía que no tenía importancia pero que luego cobra importancia eso sí

Voz 0874 14:50 estuve cuentas porque es un poco la artesanía de los flamenco

Voz 0234 14:53 claro pero es que eso es lo esa es la parece parece pueril que tengamos que pero esa es la la felicidad ya te digo para para mí como como autor una la felicidad de crear ese mundo reducido contenido cerrado no

Voz 1648 15:09 sí eso es de extrema dificultad lo que estás contando porque claro esta es una novela yo a mí me ha ocurrido leyéndola eh ese cuando comentaba el tema de que me angustiada a medida que iba leyendo era porque claro aquí la dificultad es que no lo tienes que uno no lo puede desvelar todo el golpe esas pistas de las que hablaba uno tiene que ir dando esas pequeñas dosis darle a entender al lector que ahí está pasando algo raro

Voz 0234 15:30 porque además y es lo que pasa en la realidad no hay una superficie de lo cotidiano que además está bien a mí me gustaba el el hecho de de hacer ficción con una manera muy tangible no contando cosas de la vida cotidiana como es poner un apartamento como es el amor que tiene este este personaje por lo doméstico no no digo que era una cosa casi sacerdotal no como cómo prepara el regreso de su mujer como como se ha hecho especialista en eso no porque todas las veces que la esperado cuando la esperaba Nueva York cuando estaba junto a la Arenzana esperando que apareciera sí amarillo no digamos que es un una persona que se dedica no que tiene una dedicación e hice dedicación a tenerlo todo controlado hasta cierto punto al tenerlo todo preparado en un espacio reducido semana Currin que se parece mucho a la dedicación del propio novelista no que dice tengo aquí este espacio rotulado no este espacio que limitados estés tengo un apartamento en una ciudad en un barrio concreto de una ciudad hay muy pocos personajes no pasan grandes cosas pero en ese espacio reducido hay cabe todos no hay cabe

Voz 0874 16:38 Javi la vida entera no claro tú estabas en Nueva York a hablar un poco de miedo que es otro de los grandes elementos de la novela estabas en Nueva yo durante el 11S yo estaba no sientan entonces cuando me preguntan por aquello de te pasará igual yo yo recuerdo esa sensación la del miedo tú veías la de humo en Microsoft salía desde el Pentágono en el caso de Nueva York de las Torres Gemelas y la sensación no sólo ese día sino en muchas semanas posteriores es cuando llega el siguiente Illera como que al fin del mundo estaba estaba llegando y que además era una incluso en enero

Voz 0234 17:09 libro yo cuento también cuando se cayó el otro avión que Wood que fue en octubre no aquel avión dominicanos que que que que acababa de despegar en sabes esa sensación que es la sensación de que el mundos tal como tú lo conoces puede desaparecer de un momento porque ahora ahora este no olvida es muy es muy fácil es muy difícil no no poner toda la información posterior ponerla en tu recuerdo no es decir nosotros ya sabemos lo que pasó pero aquella mañana aquella mañana y aquellos días y aquella semana quién sabían a quién sabía lo que iba a pasar a continuación no yo cuento en la en la novela ese momento que los recuerdos más poderoso creciendo de ir al supermercado de ir al supermercado y que no quedan cestas

Voz 2 17:54 vetos ni agua agua no

Voz 0234 17:56 porque claro no sabíamos tenemos que hacer acopio de no sabíamos exhiba excesiva y la luz iba volver si estamos en una isla que estaba que que que está unida al al mundo por tres puentes que por dos túneles no era una sensación sensación muy muy

Voz 0874 18:12 pero al mismo tiempo está la sensación contrapuesta esto lo decía Woody Allen hace unos años decía que si alguien ahora de repente aparecen Nueva York viene de otro planeta inalienable ha contado Isabel que una vez hubo unos atentados de ese calibre no los habría porque la ciudad ha vuelto a recobrar todo lo que antes

Voz 0234 18:31 eso es asombroso tiene que ver también con las limitaciones de la imaginación humana no yo fíjate que muchas veces yo trabajaba cerca de cerca de la Séptima Avenida algunas veces cruzaba la Séptima Avenida por un sitio del que se veía antiguamente la torre gemela no qué era lo que era una visión que había versó juez donde ha dicho serían siempre no algunas veces al cruzar ese semáforo ensayan y me acuerdo que estaban ahí claro yo no me acuerdo yo soy de los pero mucha gente no lo sabe no lo ha visto entonces todo se todo se borra tan fácil no como como se cómo se borraron las personas que que desaparecieron no acuérdate que yo vivía cerca iba mucho acerca de lo del Hospital San Denzel que ya desaparecido que era donde se suponía que iban a las víctimas que no había víctimas aquellos

Voz 0874 19:20 no había heridos no había herido porque no había no había

Voz 0234 19:23 bueno no había no había nada era lo que había luego ileso una cosa que quedará conmigo toda mi vida y que está en esta novela es el olor

Voz 3 19:33 el cenizas con olor que llegaba

Voz 0234 19:37 cuando trabajaba en el metro cuando el metro se abrió bajaba en las estaciones de tan todavía en el andén ya olía ya olía a ceniza mojado Ia Ia corrupción corrupción orgánica

Voz 1648 19:50 el miedo está efectivamente muy presente no sólo con todo esto que estáis hablando del 11S todo lo que tiene que ver también con las catástrofes medioambientales todo lo que tiene que ver también en definitiva con la fragilidad la sensación que tengo leyendo el libro es que el mundo vive en una permanente y cada vez más permanente fragilidad que en cualquier momento volverá a un crack económico que nos pondrá otra vez con diez años de crisis con todos lo que comentaba con todos estos problemas medio ambientales con el tema del terrorismo esa fragilidad hasta todo el rato

Voz 0234 20:17 el libro es también fíjate la la fragilidad de la percepción humana no por una parte el mundo exterior muy frágil pero por otra parte el el modo en que no es la mente humana lo percibe es también muy frágil no el Cecilia la protagonista se dedica esas cosas no entonces les ella elle explica Él como en qué consiste la percepción no explica que la luz que ve una franja de de de la del espectro electromagnético muy limitada no que que lo recuerdo los recuerdos son es mucho más precarios de lo que parece no le explica que hay que tú reconoces caras puede identificar caras porque hay un grupo de docientas nebulosa que se dedican específicamente el reconocimiento facial que si esas doscientas neuronas estropean se produce la esa cosa que que padecía Oliver Sacks por cierto

Voz 2 21:06 es decir que encanta Oliver Sacks es para mí

Voz 0234 21:08 de Oliver Sacks está muy presente aquí el descubrimiento de Oliver Sacks para mí fue que acá yo cuando una de las primeras cosas que bueno primero ejemplares que la peor vida había un reportaje sobre un ciego que recuperado la vista pero no entendían yo no sabía la Oliver que yo leía aquello yo siempre prestó una maravilla además yo me planteaba me acuerdo perfectamente esto qué es porque esto es esto es un artículo de periódico tú es una narración literaria esa esa división tan tonta que tenemos entre lo literario no literario leyenda Oliver Sacks es decir te Oliver Sacks es uno de los grandes escritores igual que Darwin el otro grande de la de la de la historia de la literatura no a mí el el eso de escribir queriendo contar de manera inteligible y precisa hecho científico de investigación científica es una cosa que me produce mucha estimulación es una

Voz 1648 22:00 vela muy contemporánea de hecho abordar cuestiones de actualidad muy recientes e incluso hablar del mismísimo que eso sí quiere decir que que has llegado hasta ahora es otra cosa que me gusta mucho de la

Voz 0234 22:10 una cosa también a mí me siempre me he dado envidia de la de los escritores anglosajones es una cosa que envidia ha sido su capacidad de abarcarnos real lo inmediato real convertir en ficción sin miedos nosotros estamos llenos de prejuicios estamos llenos de de miedo de complejos no porque dice que siempre tienen miedo que te digan no es que esto de esto realismo Gassman cero esto es

Voz 2 22:35 a ver eso es consta

Voz 3 22:38 Madrid un organismo garbanzo pero me ha gustado mucho mucho género tengo que decir a

Voz 0234 22:44 algún escritor como Galdós que que y lo más grande del mundo era siempre Dion Benito el avances

Voz 0874 22:51 pero caldos mezclaba movían elementos de la realidad

Voz 0234 22:54 el hombre que sale entonces esa esa cosa de de abarcar es decir voy a hacer ficción como tú lo la la novela que es donde el hilo de gente así no solamente está haciendo ficción del mundo que tienen alrededor yo muchas veces he tenido otra EPO muchas veces escrito libros que lo que les tengo cariño no que dentro de imposibilidades también libro ambientado o en otra época o en mi infancia o cosas y no entonces yo tenía él es esa cosa de decir pero el desafío verdadero no es que el contar tu mundo porque el único que conoce lo único que conocemos este mundo tal como es ahora su unos

Voz 2 23:30 sí

Voz 0234 23:30 esto va a desaparecer todo eso aparece muy rápido pero la la percepción tangible la percepción sensorial presente sólo las puede transmitir el que no herido

Voz 1648 23:41 sí ya sé que has dicho que es pura ficción pero este Bruno este jubilado este

Voz 0874 23:45 es que seamos que es Bruno vamos si te lo pierdes

Voz 1648 23:49 sí de donde de donde sale fíjate es

Voz 0234 23:51 este otro detalle hablábamos antes de de la ficción de construir novelas no de las piedrecitas y yo al principio cuando la novela el personaje no una ocurrido ponerle un nombre no tenía nombre no entonces me voy boyas poniendo un nombre te lo voy a decir una sola vez seguimos bien estás menos ves ese tipo de tú puedes decir pero es una tontería no no es ese tipo de de pequeños detalles para mí son fundamentales

Voz 0874 24:20 yo tú eres de los de leer un libro o una primera vez para disfrutarlo y una segunda vez para entender la astuto

Voz 0234 24:26 bueno digamos que soy profesional partido más pero mira vamos es la música quién oye la música una sola vez tú necesita o ir una una obra musical han asentado y lo veces como mínimo para saber algo de ella no entonces yo es una cosa que me que me planteo mucho me preguntaba Oscar por él este este personaje nace nace de mi no de mi de mi propia porque nace de yo encontrarme en queriendo hacer algo no probando ver con una frase que se me ocurrió mirando a mi alrededor las cosas que pasaban en en que estaban pasando en mi vida que había un señor que llegaba que me ayudaba a poner la lavadora que una señora que qué hacía limpieza de que yo salí a correr por el río todo eso no entonces eso poco a poco va como cristalizando en una en una ficción estas demandas Nueva York Antonio aunque Elvira que me han contado con poco sensación con la que es yo yo echo de menos ciertas cosas echo de menos concretamente la la música las exposiciones no son cosa que he hecho que echo de menos pero tengo la sensación de que la educación que que yo tenía que quedarme allí hasta cierto punto ya la digamos que es como como se ha hecho un Bachillerato han hecho el bachillerato ya pudo dedicarme a otra

Voz 0874 25:45 bueno pero me me me cuesta pensar que allí tenía un trabajo que supongo que sería tremendo no uno a un ritmo enorme alguien como tú a quién no sé

Voz 0234 25:55 yo percibo como alguien tranquilo que te gusta

Voz 0874 25:57 pues reflexiona sobre las cosas estará al frente de Cervantes tenía que ser diez horas al día sin parar

Voz 0234 26:02 a Unite afortunadamente solo fue eso por dos años pero sí una parte de de del carácter de esta experiencia angustiosa del trabajo de este personaje sale de mi de mi propia experiencia no eso fue algo que también afloró en la novela no yo no tenía previsto eso tampoco pero afloró el recuerdo aquella angustia de de claro tú ha estado en una ciudad como visitante como visitante privilegiado no porque yo había estado hoy en fin hacer nada paseando M como bien trabajando como profesor dando una clase a la semana o clases medias veces hermanas e ir contó en esa ciudad tenía que a las siete de la mañana de del mes de enero con veinte grados bajo cero tenía que salir a tomar el metro abrirte paso en el en el vagón a codazos no te pasaba el día entero trabajando pero trabajando ademán mi Por otro parte el trabajo me gustaba es decir yo no era me veía a mí mismo haciendo una cosa activas no efectivamente yo soy muy perezoso es muy

Voz 2 27:04 quiere sí sí yo soy reflexivo no era otra manera llamar a sí mismos

Voz 0234 27:10 me entonces eso me bueno fue también otro aprendizaje

Voz 0874 27:15 oye no sé si a lo mejor la editorial se enfada ahora con nosotros porque no hemos hablado del libro propiamente dicho defenderemos esto Un recorrido casi por la mente de Antonio sí pero fíjate tú cuando

Voz 1648 27:25 nuestros oyentes lean el libro se van a dar cuenta que muchas cosas que ha contado tienen que ver con este libro

Voz 0874 27:30 precisamente que se llama tus pasos en la escalera publicado por Seix Barral ha puesto un libro encima de la mesa nada más llegar y me parece biblioteca me lo de la biblioteca del mismo nombre del Retiro libro es las calles

Voz 0234 27:41 el español Blanco White

Voz 0874 27:42 que estás releyendo para buscar la estructura oliendo porque a veces

Voz 0234 27:46 no ya lo he leído pero como lo leído hace tanto tiempo que yo me da mucho repelús decir relé releyendo porque porque parece que que uno uno no puedo decir que estoy leyendo no estoy releyendo a veces más

Voz 3 27:59 yo veces me da no decir pues bueno como todo pudor es como la música como lo que contaba de la música que hay que escucharla

Voz 0874 28:05 dos y que gracias por venir Antonio suerte con el libro claro

Voz 0234 28:08 a vosotros buenas conversar de literatura

Voz 0874 28:11 hasta luego

Voz 1648 28:16 y una recomendación para acabar esclavos el Lucas de la escritora húngara Ágata Christophe es una novela fantástica que se divide en tres partes que nos habla del devenir de dos hermanos gemelos que padecen bueno el horror de ahí las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial vamos a ver cómo de entrada viven con una con una abuela que es muy déspota crecen se separan con en el infierno y el reencuentro que van a tener también bueno pues en ese reencuentro van a descubrir que la verdad y la mentira se entremezclan muchas veces a la hora por ejemplo de repasar lo que ha sido sus propias vidas no es una novela muy dura muy conmovedora es profundamente de ese de ese esperanzadora para algunos incluso es una novela perversa pero desde luego ha sido una magnífica idea que libros de la esteroide haya decidido reeditar la merece la pena

Voz 0874 29:00 es decir decirlo otra vez porque hay mucha gente que se mete con nosotros porque

Voz 1648 29:02 sí que me recomendados que Klaus iluso

Voz 0874 29:05 las de agota Christoph Óscar López un abrazo

Voz 1648 29:08 otro para di