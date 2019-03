¿Podemos desheredar a Burque?

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:19 ya sé que esto no debería de pasar los fines de semana seguido la fama de David también está sentando fatal la semana pasada era Irlanda esta semana Grove están San Sebastián ahora mismo grabando no sé qué historia hay

Voz 5 00:33 es lo que hay Burque como no tiene trabajo verdad no hace nada estaba en su casa en el salón según programitas

Voz 0874 00:39 división pero la verdad que no no recuerdo

Voz 5 00:42 de televisión otro de radio un par de pelis pero nada Él tiene tiempo para ti Javier haber yo esto lo hago únicamente por mi amor hacia ti que lo sepa ya lo sé ya amor no correspondido como muy bien sabes no ya lo sé pero bueno me meto en esos bucles yo ya sabes me gusta el amor tóxico Javier

Voz 0874 00:59 yo yo sigo teniendo la teoría de que tu madre está implicada en lo que está pasando en este programa

Voz 5 01:03 posiblemente yo te recuerdo la escena de mi seguí con el martillo atado a una cama no no mi madre mi madre

Voz 0874 01:13 oye te has venido arriba con lo de la semana pasada en la gente que te conocía por la calle que no tengamos que que

Voz 5 01:19 no les pague a nadie no les pagan y ha surgido de forma natural espontánea lo prometo

Voz 0874 01:33 bueno pero es que esto es una de las cosas que desde de aprender a los treinta para llegar mejor a los claro no vas a llegar más tranquila pero

Voz 5 01:40 formato

Voz 0874 01:41 te estamentos Alario en formato tienes que era un notario con el DNI de escribirlo y ya está

Voz 5 01:45 cómo lo lo entrego puede ser un bloc de notas del móvil no

Voz 0874 01:49 es entrega se redacta allí tengo relata el notario

Voz 5 01:51 el acta vale vale vale pero no tengo mucho que que déjale Javier pero siempre tendrás pues la generación sin piso Javi en gato al que dejarle algo

Voz 0874 01:59 no

Voz 5 02:00 una florista una florista dejarlas claro no me me has definido perfectamente que me ha hecho gracia lo de la florista tu mejor amiga es la dueña de la tienda de abajo de de plantas es bastante amiga no es mi mejor amiga bueno yo pensaba que mi mejor amigo Javier si quieres luego es cuando si quieres que te deje todo Dati

Voz 0874 02:23 bueno tú has bueno mira pues es una opción porque si no tienes familia cercana no tienes hijos todavía

Voz 5 02:28 pero a cambio de que tú me lo dejes todo a mí

Voz 0874 02:30 esto no va a pasar

Voz 5 02:32 burda e Bay ha visto el tema es que yo te lo dejó todo Dati turno ni por cumplir por quedar bien dices te lo dejó todo Gatti también es que antes se lo tengo que dejara de sangre Javier nosotros amigos pero no a amigos familia tú se lo dejaría

Voz 0874 02:49 pero si tengo que escoger a tus amigos o amigos para dejar cosas

Voz 5 02:52 ah yo sería el último amigo no a lo mejor hay que puesto estaría

Voz 0874 02:54 en el último no pero por delante habría a alguien

Voz 5 02:57 pero amplía cincuenta y cinco el buen ambiente

Voz 0874 02:59 es por ejemplo amigos de

Voz 5 03:01 a Broncano trasladaría antes El día

Voz 0874 03:04 de Tarragona ha publicado hace una semana en Navidad era la época o es la época en la que más se cambiante estamentos para dar o quitar bienes jardineros que función sus méritos y público esta noticia si alguien cambió la herencia porque su nieto no fue a verle en Navidad esto es lo que exige que la herencia se puede se puede cambiar exigencia no si alguien te cae mal o cuando tengas tu hijo es por ejemplo si un hijo te lo mejor que otro

Voz 5 03:28 uy pero eso es muy duro Javier es meterse ya sé que

Voz 0874 03:30 medio un pequeño jardín pero quiero que preguntes en la calle a la gente en general la gente ha hecho testamento que es una cosa muy sana que debería hacer todo el mundo

Voz 5 03:38 sí es muy duro eh porque es directamente pensar en la muerte

Voz 0874 03:41 no pero es es ver un poco un experimento sociológico para ver a partir de queda la gente empieza a pensar en hacer testamento entonces

Voz 5 03:48 pero Javier a ti no te parece que este tipo de reportajes son más de las nueve de la mañana no no pues jugando hacerlo bueno a vivir tenemos tenemos

Voz 0874 03:56 hay que generalizar los grandes temas que deben preocuparnos a todos entonces estas labores hora que recomendar a la gente que esto hay que hacerlo

Voz 5 04:04 es mejor pero vamos a ver estoy grabando Radio Gaga hablar de este tema me mete otra vez en la misma dinámica a hablar de tonterías pero vale en los músculos de alegría alegría verdad sí sí que venga yo pregunto a ver si si han hecho testamento pero voy a intentar no coger a gente muy mayor no yo suelo

Voz 0874 04:22 yo lo que haría sería ir subiendo como ir subiendo el el margen de edad

Voz 5 04:27 de pequeños a San venga pues voy a empezar así alemán Guille qué tal bien te puedo hacer una pregunta citas hace asustado cuántos años tienes bien diecisiete vale la puede entrevistar Javier sí pero si les diecisiete pero no

Voz 0874 04:44 pero pienso yo le voy a hacer la pregunta es que me han hecho

Voz 5 04:47 que es cale en edad las preguntas que tengo que hacer entonces tú tienes ya escrito tu testamento no no sabes que lo deberías tener escrito sí bueno si acaso me pasa algo así claro te puede pasar algo hoy Iñaki y quién se va a quedar tus cosas

Voz 7 05:05 será repartirían entre mis hermanas algo fijo no no

Voz 5 05:08 esto tiene que tener una legalidad que tienen que ir dirigido porque si no creo que se las quedarían tus padres bueno también también pero tú tienes cosas esa es la pregunta con diecisiete

Voz 7 05:18 a ver lo mítico que te da no te regalan al padre eso

Voz 5 05:22 una pregunta Javier una persona menor tiene propiedades eso es todo de sus padres todo lo que tengan su ropa móvil

Voz 0874 05:29 eso se lo preguntaremos al invitado luego pero es una buena pregunta

Voz 5 05:31 es una buena pregunta pero es que no sé si es yo no sé si lo puedes dejar en herencia seguramente donde publicaría harías la tu testamento en Instagram en Tinder

Voz 7 05:44 Twitter no no es ninguna ninguna ninguna no sabes

Voz 5 05:48 esto es una pregunta pero porque soy muy mayor y soy muy redención sabes escribir a mano ejerce sabes sintonizar una radio claro sabes marcar un teléfono de estos antiguos sí pero la que colegio vas de súper vetado por eso sí bueno muchas gracias voy a subir el listón de edad alguien de veinticinco gracias no no me han pedido foto Javier no es que esto es porque no me reconocen para nada lo ya estaba en público al que han ido a ver a ver vamos a ver veintí pico veinte y pico veinte Kiko por aquí a esta chica hola he italiana a Italia leernos los vale adiós hasta luego estuvo Jáuregui ya ya Chao le he dicho ciao hola en realidad no en italiano mira estos chicos hola qué tal es que eso esto te quería hacer una pregunta sobre la muerte vale no directamente pero trata sobre la muerte vale vale sea asustados Javier un poquito distraerse que bueno no mantienes bastante la verdad sí que vaya esto no es simplemente tienes escritos ya tu testamento no hombre no tengo nada todavía dejar pero si yo soy mayor que tú queda tienes veintiuno veintiuno bueno eso cuido voy mucho a sus paredes parece mayor eche más la carrera tiene gastado tiene ya ajado no pues ya eh pero pero queréis un poco pues no no porque sabes que hay que tener el testamento hecho lo recomiendan por si te pasa algo tú sólo tienes tus libros se poco más la verdad libros si tu talento estudiando pero eso no lo puedan robar sonriendo eh te voy diciendo cosas bonitas va sonriendo empezaste como súper serio vale entonces eh no tienen mucho que dejar no la verdad que no que podría es dejar tu

Voz 8 07:48 pues rastro de amor

Voz 5 07:51 Copa ropa los móviles y el portátil dejaría en la ropa interior también al apuntar ya ha pagado mucho por eso ya es gente que paga mucho la derrota me gusta diciendo que te diga adiós y muchas gracias a Dios esto de empezó empezó súper serio de querer hice fue muy alegre busca alguien de qué hago yo

Voz 0874 08:13 la alguien que crea es que puede tener hijos por ejemplo es un factor

Voz 5 08:16 vale osea hubo ya un trozo porque claro para mí alguien con hijos Justin cuenta eh pues esa no es mi edad a ver es busco busco eh a ver es que es me me pides cosas muy específicas Javier esto no puede ser

Voz 0874 08:31 alguien de mediana edad

Voz 5 08:34 de de veinticinco veintiocho hay un señor de sesenta es muy complicado

Voz 0874 08:39 cierto que venga

Voz 5 08:41 venga me voy con el de sesenta está aquí apoyado esperando como a alguien hola qué tal cómo estás estás esperando a que alguien que está comprando dentro verán por qué te parece un auténtico rollo entrar ahí dentro no es mortal ciudad prefieren estará aquí aparca como aguantando va lo vas Barroso las farolas viniendo todo todo el humo del los coches es eso a entrar en esa tienda dentro tienes escrito el testamento sí sí el joven edad aquí a quedando describisteis

Voz 6 09:21 pues debe hacer unos veinte años con cincuenta Hay algo

Voz 5 09:26 por dónde te nació él él escribir testamento

Voz 6 09:29 de dónde me nació porque no encuentro necesario imprescindible diría yo para que no haya disputas día hayan follones con los hijos

Voz 5 09:40 lo mejor es dejarlo todo escrito vale me voy a poner en claro yo noto aquí sabiduría claro y conocimiento que del que tengo que aprender entonces pero mi miedo es que que que me pone muy triste al hacerlo no porque porque tienes que pensar cuando tú no estés

Voz 6 09:59 y cuando no esté qué pasa no te da pena eso algún día llegará y lo tengo asumido

Voz 5 10:07 jo pero no te pusiste ni un poquito nostálgico no por del paso del tiempo

Voz 6 10:12 lo lo importante es que cada día sale solo es un día más

Voz 0874 10:17 esta es una gran decepción

Voz 5 10:19 tras es la mejor respuesta que ha habido nunca en esta sección

Voz 0874 10:24 a una pregunta limita muchísimo

Voz 5 10:27 pero si te escucho Javier dime preguntas a se ha interesado por si la silla

Voz 0874 10:33 el hecho de hacer testamento tenía que ver con que quería beneficiar a un hijo por encima de otro

Voz 5 10:39 pero esta pregunta es muy conflictivas que Javier del Pino al otro lado qué quieres que te hago una pregunta Un poco controvertida asumo que tienes varios hijos verdad cincos ha sido justo en el reparto o has beneficiado más aún

Voz 6 10:52 cincuenta por ciento para cada uno pero lo que te caiga un poquito peor

Voz 5 11:01 le tengo un poquito de manía veces

Voz 6 11:02 no todo lo contrario es quieres por igual igual igual igual igual como se llama Jordi uno y otro

Voz 5 11:10 dice lo dice lo desde aquí desde aquí que no quiere subir el nivel de la sección que os tengo que decirlo diles a ellos Casquero igual voy a dejar lo mismo y eso es una muestra de amor

Voz 6 11:19 lo fastidiado es que no a vivir ellos no

Voz 5 11:23 porque donde están fuera en Mallorca esos escuchan toda es toda España

Voz 6 11:29 vale vale pues si es así son los dos son iguales para mí y en verdad que

Voz 5 11:35 os quiero mucho tanto a ellos como mi otros yo ya los nietos no les cae nada no sus padres lo administran ellos esto rico que que servirá no si bien no lo ves Javier no lo ves pero está apoyado con una tranquilidad en un pivote de de es que ahora sí por primar no ver como pierde su dinero la persona que está dentro del comprado cómo te llamas que Javier se ha puesto intenso y sensible te vas te voy a decir un mensaje a través

Voz 0874 12:11 no tiene eso es lo que tiene que no voy a tomar un tumbe

Voz 5 12:15 que se va a tomar un tumbé a tu Salva tuvo de

Voz 0874 12:21 si lo he entendido es que al vestido de Mallorca El

Voz 5 12:23 no iba a veranear me alegro muchísimo oye pues tío te voy a dar la mano encantado si bien es por Mallorca a ver si encontramos no se oye pues muchísimas gracias eh que vaya bien la espera a ver si salen ya cuando tardará una hora más no ha sabido salido venga no no quiere no quiere oye sigue con esa paz interior grande que tienes que dure muchos años hasta luego a ver si vista esto ya es que oigo que vengo de radio de luego ya me he puesto nunca pero no me hace nada

Voz 0874 13:10 de las cosas que más escucha en boca de los partidos ahora en campaña el llamado impuesto de sucesiones es decir sin impuesto para poder heredar en España la presión fiscal sobre los herederos es muy diferente entre comunidades autónomas Aragón Asturias y Castilla y León son donde más se tiene que pagar para poder acceder a la herencia una media de cien mil euros todo el mundo ha pensado alguna vez en el testamento unos aunque no quieran pensarlo también lo piensan pero lo cierto es que algo que vamos dejando hasta que no nos queda más remedio que plantearnos es ese documento tienen que pasar por el notario tendemos a pensar que es que es mucho lío que es mucho papeleo que es mucho dinero así que sobre eso queríamos indagar con Alejandro Hrbaty es abogado y autor del libro Todo lo que necesitas saber sobre herencias donaciones está en Radio Barcelona qué tal Alejandro cómo estás hola qué Tao tiene España cultura Testa

Voz 9 13:54 sí sí en general sí sí sí sí hacen testamento se a partir de que una persona pues tiene ya uno de unos determinados bienes suele hacer testamento es decir la gente fallece Contés también mucho más con testamento que sin testamento y yo creo que es por la complejidad de la dificultad que genera el morirse sin testamento

Voz 0874 14:12 EB para empezar dando explicaciones cuál es la diferencia entre morir hay partes que no se pueden cambiar no pero la diferencia más importante es que con el tema

Voz 9 14:20 lamento diremos a quién queremos nosotros que vayan los bienes de qué manera queremos podemos condicionar los podemos poner todas las la las pautas que nosotros queramos es decir es hacemos el guión morir no sin testamento será aparte de una parte de la herencia que es obligatoria puse a determinadas personas que suelen ser los hijos aparte con intervenir decía de esta parte el resto irá a las personas que la ley diga no que hayan dicho ellos claro en el caso más grave por ejemplo es morir sin testamento cuando no tienes parientes cercanos porque entonces pues puede llegar a heredar la comunidad autónoma en vez de a mejor tu amigo o tu vecino o

Voz 1378 15:00 o alguna ONG una exacto efectivamente

Voz 0874 15:05 hablamos de un proceso que es muy simple cuesta poco dinero y hace nada ahora

Voz 9 15:09 el estamento es fácil de hacer es es ir al notario y hacer un testamento lo lo que es un poquito más complejo es hacer la programación es decir la preparación y desde el punto de vista de impuestos se puede ahorrar mucho dinero con una buena preparación a través de una buena preparación de tu herencia luego para evitar problemas de con tus hijos posea debe sea de preparar muy bien ese testamento oí pensarlo muy bien no ir un momento al notario firmar y fuera

Voz 0874 15:38 pero cuando decís preparación dices no se donar donar en vida por ejemplo

Voz 9 15:43 a las donaciones emiten los niños no son muy recomendables no son recomendables porque por un lado pagan más que por herencia y por otro lado no olvidemos que donde mejor están los bienes es en casa de los papás porque los hijos pues tienen problemas matrimoniales en virtud de los cuales pues llegan a perder patrimonio tienen problemas económicos tienen problemas de de todo tipo es decir que donde mejor resguardado estar patrimonios en casa de los padres no digo que casos de necesidad se le pueda dejar puede hacer alguna donación en vida o por otros temas por temas de impuestos también pues el conveniente pues por ejemplo para pagar menos impuesto de patrimonio ir dejando ya cosas a los hijos no

Voz 0874 16:23 entonces cómo se prepara antes un buen testamento como dices tú

Voz 9 16:26 pues un testamento primero hay que huir a la familia o ir a los hijos ver ver la relación de los bienes y el inventario de la herencia es decir ver que tiene este señor que vale lo que tiene y cómo lo quiere repartir a partir de aquí veremos la relación con los hijos le ha regalado cosas en vida puede podemos partir este hijo entre dos hermanos que se llevan bien o mejor este determinado bien a otro hermano tengo un hijo conflictivo si lo podemos dejar al nieto saltamos al hijo y lo que hay que prever qué pasa si un hijo tuyo Josep Pere muere muere antes que tú a quién irá quieres que el yerno la nuera administre ese bien son mil

Voz 0874 17:06 cosas claro son muchas cosas está Manuel Burque que se está poniendo malo con todo lo que estás con sí mismo de tu réflex pero bueno pero si tú eres tú presentas

Voz 10 17:17 es muy dramáticos y además yo vengo aquí el domingo a relajarme

Voz 1378 17:21 no entiende este tema es intenso oí

Voz 0874 17:25 incitar claro sin hijos tiene menos sentido no hacer testamento salvo que tengan muchos bienes lógicamente

Voz 9 17:30 hombre sin hijos claro si si tu país de sin hijos tienes cónyuge pues pasará al cónyuge claro o si tienes padres pasa a los padres si no pues sino al Estado o al primero los hermanos perdona los hermanos luego los sobrinos tíos etcétera Si no hay estos parientes pues pasa

Voz 1378 17:46 no es la comunidad donde donde cuál es el último pariente que puede acceder el último el primo el primo primo segundo ya no entre no tienen cuarto grado se si te pero tienes primos hermanos siguen merecía

Voz 10 18:00 exactamente eso a sobrevivir

Voz 1378 18:02 todos ya es posible de seres dará un hijo sí pero no es fácil no es fácil no es fácil o sea la de creación de si quiere decir quitarle la legítima e osea

Voz 9 18:13 una cosa es la legítima que es la parte obligatoria que va un hijo y aparte con independencia de esta parte legítima yo puedo hacer un testamento a favor de de un hijo mío prescindiendo del resto más visto es lo que llamamos post no nombrarlo heredero es decir heredero tu hijo PP pero tu hijo Francisco a ese no le das nada pero luego hay la legítima que es la parte obligatoria que se van a tener que repartir y Francisco claro esa parte quitársela es de serie dar a un hijo es decir dejarlo sin nada

Voz 0874 18:42 para quitarla que demuestra por ejemplo malos tratos

Voz 9 18:44 tímidamente hay veces demostrar unos casos muy duros y fuertes que luego hay que demostrarlo según qué comunidad legislación civil determinada hay un tipo de causa que es un poco más fácil por ejemplo en la comunidad catalana la falta de relación entre padre hijos sería suficiente para desesperar a un hijo no

Voz 0874 19:01 a la falta de relación aunque esto sea mala diga no que no sea

Voz 9 19:04 mala ese hijo que no te viene a ver durante tres cuatro cinco

Voz 1378 19:06 los pues ya podía ser causa de de Javier Javier tú puesto una música ella mira a ver su vela un poquito

Voz 10 19:12 sí la verdad es que no pega nada como nada con el pueblo un poco podía decir que esto el contraste pero es básicamente un error radio te ves debería poner a Mozart aquí es quién para para hablar de este tema tan escabroso y ahora sí que me parece que estamos ya en tono qué pasa con usted

Voz 0874 19:34 los digitales

Voz 10 19:36 bueno si eso no no todavía no está no está regulado

Voz 9 19:39 o sea el testamento hoy en día sólo se puede hacer ante un notario o bien o lo que es hecho a mano pero que suele dar muchos problemas de de de comprobación de veracidad de autentificación etcétera etcétera y tú

Voz 10 19:53 o deshacer en plan propuestas

Voz 1378 19:55 eh por redes imagínate poner en Instagram en una historia le dejaré todo al que haga esto sí pero no tiene validez no tiene validez no porque no

Voz 9 20:03 pues no es no está hecho con un como decía el testamento a mano o bien ante un notario

Voz 1378 20:07 sé cuántas películas has visto que no tienen ningún sentido porque parten de esta premisa bueno muchas claro todo cuando hablamos de tema pues pues claro los americanos no si hay alguna comunidad

Voz 0874 20:18 At en donde sea mejor morirse pero no

Voz 1378 20:20 no hay clarísimamente el Madrid es mejor en Madrid no pagan pagan un poquito de envidia y claro porque no soy del Madrid pero sí que lo está claro si si la comunidad

Voz 9 20:35 la Autónoma de Madrid las herencias y donaciones entre padres hijos y cónyuges están exentas prácticamente exentas te pagan poquísimo es decir que no pagan nada

Voz 11 20:43 a regalar por por por

Voz 9 20:45 yo creo que esto va a cambiar porque porque se pretende lo lo que se pretende ahora es un poco una unificación entre comunidades no que no exista este agravio tribulación trasladaron parece ser que la tenis por ahí pero de momento la verdad es que como dices es envidiable vivir en este aspecto

Voz 10 21:01 a morir en Madrid de Javi Javi de si de verdad estás estás con humor negro que que me resulta insostenible a mí

Voz 1378 21:08 sí

Voz 10 21:10 no sé si te va a caer alguna pero yo te quería hacer una pregunta a este señor que está hablando que se llama Alejandro a qué se dedica porque yo ahora miramos ya vale vale pensé que era un filósofo o algo así lo que estaba hablando de ética moral es que de verdad como abogado nota

Voz 1378 21:27 sentir triste todo esto no mira todo lo contrario

Voz 9 21:29 yo como si todo lo contrario porque alegre sí porque consigo herencias felices es decir no no no os podéis ni imaginar lo que lo común que es lo desagradable que es una herencia conflictiva tenemos pleitos en el despacho que hay uno exactamente que llevamos tres hace años la media de un clásico esto de Alejandro VI y la media de pleitos es de entre tres y cinco años peleándose los herederos hay discutió

Voz 10 21:56 yo por eso te lo más duro que hay hermanos contra hermanos

Voz 9 22:00 si esas porque porque es la culpa del pobre fallecido porque porque no ha hecho bien

Voz 0874 22:04 claro si hubiera dejado testamento si tú has visto

Voz 1378 22:06 alguna vez a una discusión conyugal por ejemplo durante el acto del testamento saque que conduzca una discusión yo tuve que llamar a la policía en el despacho porque los hijos pegaban a su madre ahí porque la madre no renunciaba al usufructo que le había dejado su marido

Voz 10 22:24 a favor pero esto es de la mafia parece esto no bueno

Voz 1378 22:27 ahí se dijo puede ser el Daraj mismo claro tú eres testigo de eso si hay una cosa muy seria

Voz 9 22:32 al hable que vemos en las herencias que es que cuando muere

Voz 1378 22:35 el padre por ejemplo

Voz 9 22:37 los hijos pues a veces por encima de todo lo que quieren es tocar dinero tocar tocar como sea no y bueno todos no respetan nada no iba

Voz 1378 22:45 porque la madre se queda con el dinero en usufructo

Voz 9 22:47 todo se puede quedar en este caso sólo quedaban usufructo porque lo había dicho el padre pero claro se quedaba todos los bienes sino su fruto con lo cual los hijos no podían disponer hasta que sí

Voz 1378 22:56 hasta que falleciera la madre y los hijos que Dios mío qué barbaridad

Voz 10 23:01 pero que esto espero que esto pase poco Alexandre me imagino los padres que están limpiando pañales que me vas a hacer en el recuerdo tantos colaborador

Voz 0874 23:10 este programa Jorge Ponce Quique Peinado

Voz 10 23:12 tener cuidado ya sabéis lo que os esperan el sí sí sí

Voz 0874 23:15 oye te agradezco mucho la conversación porque ha sido muy decía que te iban muy clara un poquito deprimente tengo que

Voz 10 23:20 mi nombre es lo que sea de las secciones buenas no ahora mismo este tramo hemos hecho un tramo mítico que es lo que te dan prestigio

Voz 0874 23:30 en extremo de abajo arriba

Voz 9 23:31 pero hay que mirarlo con lo como decía como pretender que pretendemos una herencia

Voz 0187 23:37 porque en general el el

Voz 1378 23:38 setenta por ciento de las evidencias son incluso más son conflictivas con lo cual hay que evitar esto sea equilibrado desde el punto de vista positivo sólo una última pregunta si tú gabinete se llama herencia feliz

Voz 10 23:51 lo dijo yo pero esto

Voz 1378 23:52 haría bien bueno pues desde Radio Barcelona Alejandro que es abogado y autor del libro Todo lo que necesitas saber sobre herencias donaciones y básicamente todo lo que necesitas saber si te vas a morir veinte para Alejandro un abrazo gracias gracias a vosotros

Voz 10 27:44 comida ligera oye ya ya además hay varios está pero sí sí estoy ha el gesto que ha puesto en el otro extremo de la mesa de asco qué pasa que si no son palmera de hecho cola no no vale no claro hoy no hay nota pero es que tú también pregunta todo esto tú tampoco es no muy a favor no yo estoy a favor de una parte de lo que hay en la mesa que lo sepan nuestros invitados que yo estoy a favor se nota hablado nunca has cubrió primero de comer nunca me ha dado a pesar de que sea una cosa que suelta babas cuando no te pero también en el mar hay muchas cosas que sueltan baba sí pero no sé lo Olimpia todos no el pulpo bien que te lo comes muy rico con lo listo que es y suelta tinta caracoles Ángela pulpo te suelta tinta caracoles madre es que me pueden apedrear los gallegos iba a decir esta burrada claro es el calamar de la Illa sepias que andan por la playa

Voz 0187 28:41 calla calla calla

Voz 10 28:43 bueno cara condena broma claramente es básicamente proteínas las cosas

Voz 0187 28:50 sí proteína es un es un un sí un molusco que buenas hay que produce un Mocus las lavaba esta que le ayuda pues eso a desplazarse y sobre todo que que no se vaya arañando también porque como sube por pare de caen osea garitas y además el la ayuda si tiene alguna herida

Voz 10 29:06 me si se hace heridas que pasó él por el propio

Voz 0187 29:09 me corrige va le va porque has ido las cremas estas de baba de caracol

Voz 10 29:13 si algo he oído pero sabes que uno escucha tantas la vaselina del caracol clara balinesito esta rica en la que se comen no no comen no sé no sé

Voz 0187 29:27 vendiese comen de hecho se limpia los caracoles para no comerte

Voz 10 29:30 baba como se ha dicho que es cuando se que la proteínas el el bichito a vale lavaba que hoy Ángela de una Bocyl hago pero no se vale lo ha lanzado el terreno que más te gusta cómo se producen los pues mira los caracoles son hermafrodita si entonces

Voz 0187 29:48 es tiene los dos recursos el masculino el femenino pero no uno hace de masculino y otro de femenino sino que los dos hacen de las dos cosas a la vez entonces era a la vez total que se acoplan de tal manera que el pene de uno penetrar en la página del otro y así se quedan recopilados o de la otra

Voz 10 30:06 venga tribuna

Voz 0187 30:07 bueno sí bueno pene entra en página y cuando los dos tienen pleno iba y los dos tienen Penny baila están controlando entre diez y doce hora

Voz 10 30:15 perdona que simultáneamente simultáneamente en serio sí sí pero puede haber espera puede puede haber combinaciones porque los dos penas fecundados no no cuando un pene en la vagina del otro queda un pena libre y una vagina libre no la tenemos todos dice simultánea simultáneamente con entran a la vez la verdad es que es como una pieza de Lego sí pueden estar entre diez y doce horas claro luego termina

Voz 0187 30:42 ves exhaustos llevan muchos

Voz 0874 30:44 proteínas ha puesto que el sumario

Voz 10 30:47 estado les está dando carácter como se llama a sí tienen mucha proteína hay pocas

Voz 0187 30:52 calorías

Voz 10 30:53 pocas calorías Arturo recomienda claro el problema es la salsa porque por ejemplo hay veces que se ponen con una salsa de padres bocadillos de caracoles claro entonces el caracoles

Voz 0187 31:02 sí tiene muy poquitas calorías como unas cincuenta y cinco o así por cada cien gramos pero el problema es cómo está cocina

Voz 10 31:08 pero tú en tu consulta dices pues mira por la mañana como hace Ángela que te hace la dietas por la mañana todas las planchas tres caracoles a la plancha y una pieza de fruta porque el pavo ya sería la fama no lo has probado nunca estará alguna vez tenía pero hombre pero tú que publica libros de comida me esto es un fraude Ángela que el hombre esto es denunciable un método en Caracol no aquí pero

Voz 0187 31:39 que provee insectos

Voz 10 31:42 verdad es verdad pero te aporta se puso las botas con las que está mal ricos porque están remozado es fácil ingentes claro pues entonces hay algo malo en los caracoles te dan algo

Voz 0187 31:52 bueno son bastante difíciles de digerir porque la carne es muy elástica

Voz 0874 31:57 qué has comentado hace más bien

Voz 0187 31:59 entonces haber un atracón de es muy bien muy bien no no te Pitu que sabe si no

Voz 10 32:04 has probado bueno

Voz 26 32:06 la vida

Voz 0874 32:07 Amadeo Lázaro de Casa Amadeo no está con nosotros Casa Amadeo están Plaza de Cascorro dieciocho no podía ser más madrileño a pesar de que les de Burgos como estas Amadeo buenos días buenos días felicidades los noventa primeros cumple sois señor afortunadamente noventa yo te echaba sesenta cualquier descuido para la salsa de mis caracoles y como Santa hablo tampoco me Messi come si comes caracoles no hay hay gente que nunca prueba los caracoles en su vida a que la yo por ejemplo nunca los hemos probado

Voz 0870 32:36 bueno para gustos se han hecho los colores pero en España por aquí también en gran parte de Europa los caracoles son saboreado apreciados por todo

Voz 1378 32:43 hay una pregunta claro yo veo que has traido como los caracoles

Voz 10 32:49 el asco que le tiene alguna gente porque los Service en salsa que parece barro igual habría que hacer es darlo hacerlo más estético una lechuga unas casitas sí alrededor porque entonces la apetece menos Ángela no

Voz 0870 33:00 lo que los caracoles como ya me parece que habéis dicho necesitan de una de un elemento básico que es el picante en su justa medida

Voz 10 33:10 porque el picante sabes que en muchas comidas eso

Voz 0870 33:13 estimulante porque siendo rico el caracol resulta muy soso y de ahí la necesidad echarles un picante comedido y luego si será el cerdo la justa cantidad por echar demasiado

Voz 10 33:25 Ángela Quintas está cayendo de la silla de esta es un prejuicio y quisimos mis me

Voz 0874 33:33 es una curiosidad es gallego está acostumbrado a a meter cosas vivas

Voz 10 33:39 agua hirviendo

Voz 0874 33:40 los caracoles no los caras

Voz 0870 33:42 goles bueno necesitando un lavado no son pero tienen digamos si bien en archivos de todo en y bien no casi es innecesario elevar los porque es de las muchas especies que sabe skin Berna entre salir pero una se autoconsumo y todo lo que pierden peso lo gana en calidad la calidad que gana es que no amarga nada por cabeza marca un poco el caracol porque comer yerba distintas algunas de esas sobre lo que es

Voz 10 34:05 la caracoles eh

Voz 0187 34:07 suele dejar una o dos semanas sin comer nada

Voz 10 34:10 exacto se llama al purgado del cual Guantánamo pero bueno por lo menos están dormiditas no

Voz 0870 34:18 pero si sí están dormidos hay gente que cree que están muertos pero no tienen una recito están dormidos entonces en las paredes de los huertos sabes que es donde se crían sean las bocas y luego cuando llega la primavera hoy en este mes que se avecina es cuando los caracoles son más disfrutado por qué porque hay un refrán que lo justifica hice los de abril para mí los de mayo para mi amo de junio para ninguno

Voz 10 34:47 así se pueden comer en torno al servicio de los espárragos también lo que

Voz 0874 34:49 Joaquín aquí de los esparcidas eh esto lo Arrabal pero entonces lo Service así que dentro Elvis vivos no no los Escalda is

Voz 0870 34:58 sí sí no se lavan

Voz 10 35:01 no os estáis matando con trance yo mira detalle de ternura tengo una hija es un encanto que tuve la tragedia entonces controlaba los caracoles pues la verdad es que es una pena que moran no entonces alguno alguna vez se regala ir de gala la vida algunos le perdona la vida como defendida por aquí los dejan el campo si no los dejan el cacharro que los tengamos ahí en la cocina con ellos luego no sé qué pasará con ella no no lo que ha habido una pregunta fusilamiento vamos a rebajar el nivel de crueldad momento están más ricos los salvajes acogerá al campo caracoles estamos

Voz 0870 35:42 sí sí sí sí es que no de casi diferencia entre la obtención en el criadero oí los salvajes que él eran muy bueno porque tienen yerba de su gusto yo los los capo rápidamente porque no lo muy peculiar que si vuelven mucho allí

Voz 0874 35:58 me gusta mucho la hiedra y las sortijas y cuando lo lavamos alabados cojo así como buena

Voz 10 36:06 ha destacado la has esto te veo

Voz 0874 36:08 tú has hecho testamento sí sí vale no es que hayamos hablado antes de estaba pesar

Voz 0187 36:14 no yo creo que sí

Voz 26 36:18 no no no no

Voz 10 36:21 no no no yo no tengo ninguna prisa porque mientras pueda mojar cosa que digo muy a menudo y es verdad Safran los caracoles con jamón yo soy feliz pasado por ahí ahí está ahí está ahí está por ahí con el desplome pues te rojo verdad tu hijo no está nada déjame decir que el nieto a pensando que estaba David Broncano y sin embargo ha decidido venir aquí lo que quiere decir algo que lo diga que es un experto en caracoles se pero esto no se pierde de generación en generación vais a tú sabes hacer

Voz 11 36:52 los yo sí sí hacerlos claro pero te quedan como Le quedan menos tiene la receta es la receta de Atlanta aparte tiene mi abuela como mi abuelo y al final es seguir un recetario una escalada Joy pero pero es un poco o a mí me me recuerda cómo sabe de persona mayor comer caracoles bueno es esa conversación yo siempre digo lo mismo ahora los callos son chic se cayó sí pero los callos y lo no sé yo si los es ya cuando te las

Voz 0874 37:21 comprase cuando patronal muertos

Voz 10 37:24 oye yo les pedí a mis hijas cuentos de caracoles me da mucha pena voy a ejercer yo de Javier del Pino y tú eres colaborador con he yo estoy a favor de los caracoles pero aquí tengo aún cómico a mi lado que lo contrato para que diga todo lo que yo no me atrevo a decir que se lancen entonces tú estás otra los de que no las pruebas tú tú lo has probado siendo prueba de Madrid ahí los caracoles no son típicos caracoles en Madrid bueno hay una canción que cantó Lillo que aparece en la historia

Voz 0870 37:54 la cantante mide al pueblo somalí muy cantaba los caracoles Caracol

Voz 10 38:02 bueno igual no eran para comer los quiero para liberarlo eso para comerlo sí sí para comer Rossi si es muy populares Caracol en casi todos los sitios salvo salvo en la niña te en Galicia no ya es que yo me he estado callado mira te gusta si es de todos vosotros aquí porque cada vez que digo está ahí en Galicia estoy en Galicia Caracol eso caracoles es decir no es muy típico si es lo no no lo consumen poco y Asturias también porque hay caracoles de mar te voy a decir eso ya lo que se llaman cangrejo que se llaman prueba vengan

Voz 0874 38:40 lo que pasa es que el hecho de que te gustan los caracoles

Voz 10 38:43 el país es una belleza mocos para ahí está lo que pensaba

Voz 1378 38:46 que iba a venir Broncano asco

Voz 10 38:49 Burque come de todo esto todo baja un escalón cuando ves que verdad como huelen son una maravilla ver esto sí sí sí

Voz 0874 38:59 ver

Voz 0870 38:59 cuanto a lo mejor a ver si

Voz 1378 39:02 ahí está

Voz 0870 39:04 eso es un chorizo que si lo comes

Voz 26 39:06 dice la es de que te vamos a estar seguro eso es una bella

Voz 10 39:09 yo creo que la veo un chorizo y hacer testamento y me gusta Ella no sé porque le gusta todo lo que pasa

Voz 26 39:17 el Ibex ha destacado que tiene Dios a veces digno de de

Voz 0870 39:23 echáis de está Segovia que sabes que elabore un hizo buenísimos Salamanca Soria Segovia Burgos tierra yo estos Cantimpalos habréis oído como sucesor y todo eso

Voz 10 39:32 una delicia ver hay que más le hemos llegado a los setenta años sé con qué pasión hizo esto es caracoles con chorizo chorizo con cada cual está buenísimo buenísimo pero hay matices que caracoles creo que ahora no me gustan los caracoles están probar ese hecho listos todos vamos a Caracol eso está más que tengo que paraba el chorizo rocosa los cosas facilísimo que yo legalmente solo puede probar los caracoles venga pruebas la lo que tengamos sólo me sorbe antes de la votación a ver a ver me lo echen

Voz 0187 40:08 a no nunca me voy a ver cómo vamos a verla ahí chupa

Voz 10 40:14 y ahora luego lo pone en posición para poder resolver ahora esa es la posición adecuada lo absorbe el caldo que queda bien perfecto Tito Pilar llevaba colgando además una aún no ha salido a una salida no no palillo dentro gráfico ya verás yo mismo se lo puedo enseñar Deferr Caja malo sí Javier Abre los ojos que me pero es lo más parecido no por favor yo está buenísimo tenía un nombre de pila cierra los ojos y cómetelo pero a mí me muchísimos están buenísimas monísimo llevan jamón llevan caudillo llevan los luego con un con lascas con lo dijo en esta cáscara yo recomiendo a todos mis clientes que cojan caldo y se convierte en una cuchara vale caldo eh yo te has figura eso algo no no no coge caldo ha dicho oye exacta a salsa con esa esto tengo que se como si fuese una cuchara no está

Voz 5 41:06 sí

Voz 3 41:06 es como muy vikingo esto no

Voz 10 41:09 a través de encantado con su caracoles mira yo os voy a decir esto si me permitís que es que yo no me canso

Voz 27 41:14 comentar la salsa compás como lo mejor de los caracoles y digo sabe usted qué es lo mejor de los caracoles Diego sabe usted qué es lo mejor de la vida no no lo sabemos pues la salsa las sabe usted lo que es lo mejor de la cocina tampoco lo sabe pues la salsa

Voz 10 41:28 el amor el amor sabemos queja lo que dice la salsa puede ser ya está el el chico tiene salsa esta chica ganado que ha habido nunca en esta sección felicidades noventa años cumple hoy Guardiola Cerro de casa Madrid con plaza de Cascorro dieciocho yo recomiendo los caracoles yo de verdad que no probar los dejo pero tú no lo deja el maravilla no maravilla es bonito no son cuando no se he visto mocos esto esto que hago que es el que no se come distinta veinte están buenísimos más que están muy buen caldo coge cojo

Voz 26 42:06 pero se amante Amadeo