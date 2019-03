Manuel Burque quiere oír bien

Voz 1 00:00 Burque al cubo con Manuel Burque becados Caracuel tan modélicos

Voz 1378 00:14 ya pero eso también lo hace cuando vamos normalmente no lo hace porque hay que compartir con el resto pero están poniendo todos una idea es como cuáles son sólo para los callos en cambio a lo mejor es han traído también callos y a Javier curiosamente no le dan asco los escaños no bueno los calles hunde muy de Madrid a lo mejor es que las tienes tienes costumbre siempre me oye que has aprendido algo esta semana sobre cosas que debes hacer para llegar mejor sabes que me voy a apuntar a clases de piano así como dijo nuestra invitada por James a la memoria para tener la mente ahí en forma eso lo voy a hacer ya canto baile a cara porque me doy mucha vergüenza cuando Jandro entonces quiero perderla pero yo creo que el canto no están no ser algo que te ayuda a ser mecánico pero yo creo que cantar en el fondo es encontrar la nota bien tiene que tener algo también bien lo que más me aconseja sudokus dice que somos buenos pero realmente no es aprender tiene que ser aprender a pero todo ocupa el tiempo sí hombre por supuesto pero también hay muchas cosas que ajedrez ajedrez Javier ya sé yo quiero saber si aprendes a jugar al tenis actúe edad va a ser muy difícil que me lo pase bien contigo es súper cruel esto mil fans más para que bueno a ver bueno sabes una cosa no que te que te voy a poner ahora mismo no lo sé porque porque es por ello que me acabas de dar la tenemos preparada lanza

Voz 1378 02:00 Burque ahí lo tienes tu sobrina no vuelve a poner cada vez que me me nada de vuelve a poner así bases en cada momento lanza lo sabe perfectamente quién tiene que dale dale dale te Amanda es verdad que tengo manda manda sobre todo el primero de radios a tus manos están con nuestra si yo iba a hacer una gracieta me has dejado vendido sólo por tu sueldo Teo bueno esto qué es lo que esto pasó mensajes de los miles y mira

Voz 2 02:38 mira que bien me escucha a mí en cambio tú Javier esto no es una colaboración este ahora Bravo

Voz 1378 02:48 oye que ese no sabe la sección no no no no lo entiendo que esto es cada vez que tú te metes conmigo sale más fans esto son como zombis no estoy seguro si quería ver poner por favor que es que es que lo tienes que escuchar cada vez quema calorías a escucharle

Voz 1378 03:12 sí se está quedando se está quedando la llamada está quedando sin aire y me me lo fan que es Javier desde la paloma que eres real que lo dudo tú que crees que son conversos de voz Paloma cómo estoy mejor que tú eso es lo que dice bueno haría daño que eso es todo lo que no vamos a hablar vamos a hablar de usted tiene el oído tú escuchas bien a pesar de desgastar te lo con la radio auriculares es que yo te digo Javier no experto ya te lo digo siempre desde detrás que llevo hombre hombre y te llevas una sorpresa eh quiero aprender a cuidar mis oídos yo no tengo mal oído tengo muy mal olfato pero no lo tengo mal hombre pero yo creo que olvidó no es como la vista yo creo que oído todo el mundo parte de un buen oído no hombre no yo creo que hay gente que escucha mal ya desde desde que nace tú fíjate yo no sé no sé no sé no me he preparado vamos a preguntarlo hombre es que si a esto lo llaman María José en la Villa es presidente de la Comisión de audio elogia la Sociedad Española de Otorrinolaringología cómo estás María José buenos días buenos días qué he dicho una barbaridad cuando digo que todos partimos de buen oído cuando somos niños pequeños y lo vamos empeorando

Voz 3 04:32 pues sí casi todos ustedes desde pequeños pero en condiciones normales todos partimos de una buena audición claro las estructuras con la audición como todas las estructuras del organismo se va a enviar un uso hice deteriorando invirtiendo sus habilidades

Voz 1378 04:50 no iba a preguntar si también por seguir con la comparación es un poco como la a que todo el mundo por parte de todo el mundo está condenado a la vista cansada todo el mundo está condenado a perder la clave está la clave

Voz 3 05:00 sí como ley natural no a partir de los sesenta años veinte por ciento de una vida hasta los cincuenta y un Costa aumente cínico hoy a partir de los setenta y cinco el setenta por ciento o las personas que ha surgen Permira que te va quedando pues conformarnos vamos haciéndonos pero pero se puede prevenir pues si no se puede evitar

Voz 1378 05:23 nace si es natural

Voz 3 05:26 Nos quedamos podemos influir en que el deterioro sea menor María Marlene

Voz 1378 05:31 esto es un avance esto es un avance porque ella iba a cambiar el nombre a las seis ya no hay nada que hacer

Voz 3 05:37 no vale como por ejemplo no

Voz 1378 05:39 yo escuchar música con con cascos aún vuelve muy alto no

Voz 3 05:44 lo que más como España e es el ruido porque el famoso es un abuso de una parte mecánica lo que que sumidos una vibración que ponen movimiento nuestras estructuras entonces ciertas estructuras mover más claro fuerte y en malas condiciones por con

Voz 1378 06:06 sí es decir que Javier con los gritos que pegan la redacción cuando algo no le gusta los oídos de todos sus trabajadores

Voz 4 06:15 pues sí sin olvidar el alta efectivamente hay evitarlo

Voz 1378 06:18 en plena pero no le de la razón María está claro porque entonces hay que intentar evitar el ruido

Voz 3 06:25 ese es el panorama número uno lo estamos no los pueblos las ciudades que vivimos es la más popular tenemos nuestros jóvenes les estoy sería oculares estimamos que festtage encantando este envejecimiento natural hasta veinte años por el uso estos reproductores musicales es decir que es una persona los daños lo tocaba empezar con este deterioro nuestros jóvenes buenas personas como duros cuando empezaron los cuarenta años enumera que está oportunidades de relacionarse y aprende laboral con lo que todo esto va a chicas

Voz 1378 07:03 así es creo el mensaje más apocalíptico que hemos tenido no porque yo creo que también puede haber un mensaje positivo María José si es que cada vez me imagino que mejorará la tecnología para hacer la vida más confortable a quienes sufren esa pérdida de audición no

Voz 3 07:18 claro es casus positivo en el sentido de que nos tenemos de concienciar metraje joven nunca cultos vamos a concienciarnos de que hay que cuidar y cuando hay claro llega a esta perviva porque tiene que llegar y encima la hemos enloquecido y la hemos minimizado pues claro que la tecnología nos va a ayudar a recuperar esos son perdidos más uno vicio en una jugada pero será una audición muy productiva cómodos aquí de alta tecnología con con la amplificación duras técnicas que hemos amplifican esos son con los audífonos hubo otros sistemas más sofisticados

Voz 1378 07:57 vale pero por ejemplo ya para terminar si hay alguna manera de llevar los auriculares y escuchar música bajita Pajín

Voz 3 08:08 es un producto que está en venta entonces la ley nos puede permitir que regula el producto está regulado pero no hemos leemos la letra pequeña la intensidad que esa es la imagen viva automático que se mete en ciudades como ella es un honor que ochenta y cinco decibelios recomendada por cada tres días que estuvimos se junten caída debemos reducir el tiempo de exposición a la mitad sino que que con nuestra consiguiendo el aparatito y me quedo conozca intensidad cuando escuchas como hasta ahora el día cinco obvias la semanas cuarenta verdad pero ojo sumó otros doce años ya no sólo al cuatro días vecinos una cada uno noventa y dos sólo con las pues lo grande un cuarto acabar

Voz 1378 08:52 oye está perfectamente explicaron que me ha deprimido un poco que recomiendo a todos los oyentes lo que lo que se pueden pesando poco auriculares que lo suelten que dejéis de escuchar el programa pero no porque sí

Voz 3 09:03 más dañino el infractor porque las lleva e inserción se chiquititos masiva es energía más Pimec tamén

Voz 1378 09:12 María José Lavilla presidente de la Comisión de biología en la Sociedad Española de Otorrinolaringología gracias María José un abrazo

Voz 4 09:19 vengan muchísimas gracias por estaba vida

Voz 1378 09:22 pero luego adiós adiós que hemos dado un grito al final sí sí porque no ha dañado un poco el oído que estaba pero Ángela eh escuchaba no sé que tenía una caja de no soy serio escúchame ya ya puede hacer algo más que es bajito y escuchar lo sabe escuchar gritos escuchar tu estás haciendo mucho daño mucho daño a todos tus oyentes que escuchan tu programa porque se habla muy alto hay una cosa mejor que pueden hacer que hablar bajito que no pero escúchame me callo yo pero tengo por favor por favor por decirlo les yo sí me lo puede tardar

