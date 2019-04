Buenismo Bien: Fact-checking bien (02/04/2019)

Voz 3 00:00 de

Voz 4 00:39 bienvenidos a buenismo bien el mejor programa del mundo porque eso sí es el mejor del mundo en cuanto intenciones ya que la ejecución

Voz 5 00:47 otra historia es correcto nosotros somos lo que sería por ejemplo vaso una servilleta lo llamas la cara de tu retrato del hambre en África por ejemplo no como intención de denuncia un día apeló con esa mierda terminaron mocos y no va a tomar por culo pueden somos nosotros intención de denuncia fenomenal programa

Voz 1378 01:04 una basura sí sí porque tienes buenas intenciones cambiar el mundo traer a gente con buenas intenciones gente buena pesó que inspire nosotros somos la mierda correcto quiero repasar una cosa que dije la semana pasada no sé si lo escuchaste y por cierto esto me echa la bronca siempre desde arriba estamos en la Cadena SER pero no buscáis en Antena no estamos sintonizados estamos en la hasta que nos mete

Voz 4 01:29 en Antena tres la Segunda división la somos la segunda pero jugadores la la seres la segunda de las pues eso es entraba existen otras es estar en Primera pero claro no con nombres pero con y los dedos

Voz 1378 01:40 en realidad yo tenía que jugar el contraste siempre como de hecho arte la bronca no te metas con nadie pero bueno en la Copa que entonces estamos en en el en la app de láser estamos en i Books estamos en iTunes el Premium que es You Tube correcto entonces muchas cosas sobre las podéis entender si veis Youtube por qué somos tan malos haciendo radio que nunca lo explica mejor entonces los que están ahora escuchando el podcast no entienden nada vale pues

Voz 6 02:04 otro día conté

Voz 7 02:05 que estaba en un hotel ir

Voz 1378 02:08 eran los hoteles no hay escobillas debaten si se les deje un Cézanne entonces me sentí muy mal no es malo no frenazo si yo soy me sentí fatal y no supe cómo hacerlo y me fui despedido

Voz 0578 02:25 no supiste como limpiarlo hacer

Voz 1378 02:27 lo hiciste de cómo piensa actuar supe cómo limpiarlo como a arreglar aquello y me han dado sugerencias en lo hacer si hubo una que me parece increíble que es utilizar la ducha cómo alargar la manguera de la ducha limpiarlo llevo como todas las semanas visualizando el baño del hotel a ver si hubiese llegado es ingeniería buenista esto no sé si hubiese llegado o no pero es una buena solución la maldad que tenemos nosotros intrínseca que es dejarles ahí la mierda a otro que limpia les vuelvo a pedir perdón a esa persona

Voz 5 03:03 el trabajo porque estabas con este tema que bueno

Voz 0578 03:09 que denunciamos el lo denunciamos las nuevas formas de una forma de marxismo que me trae bastante loco que es el tema de redes sociales la burbuja del inventa ahí dice efectivamente es así cualquier cosa que pone la gente que sea mínimamente bonita mínimamente tal llega un tonto de los cojones y dice que es que te lo estás simplemente

Voz 1378 03:29 sí es verdad que es esta gente edificando porque antes se le llamaba inventa al buenismo mal es decir a intentar siete de bueno pero hacerlo mal pero ahora ya llega a todas partes ya todo es susceptible de ser ímpetu invento yo digo invento como se dice inventó invente quiero decir

Voz 8 03:47 me ha encantado

Voz 0578 03:49 el precio de bueno e esta semana hemos visto un ejemplo clarísimo problema y los tuits una historia maravillosa que contaba una chavala hoy en la línea diez de Metro me ha pasado lo más bonito que te puede pasar voy a abrirlo porque sigo emocionada contaba ella la historia es que la chica va en el metro y entra una persona vendiendo libros para pagar la luz que también al precio que está la luz hay que venderla puta biblioteca de Alejandría para pagar la luz en España pero bueno el señor e iba vendiendo libros entonces uno de los libros que vende era el libro de de esta chica era su libro favorito de cuando era pequeña entonces le pregunta señor sí señor le dice que tiene una hija y la chica lo que hace es que les da cinco euros le dije coge este libro llevárselo a llevárselo a tu hija olés y no me lo quiero quedar yo porque quiero que tú mismo estaría muy bonito

Voz 1378 04:31 leído es muy les da una vuelta que dice que una señora

Voz 0578 04:33 se acercó y le dijo literalmente los jóvenes demostréis a los adultos que nos equivocamos una cosa maravillosa muy bonita esta chica yo conozco yo colateral veinte con alguien de su familia y me fio absolutamente de que es verdad que además por qué no lo va a contar si no es verdad que es la vida triste de la Peña que piensa vive la impostura absoluta el más reacciones al tuit de esta muchacha primera reacción inventos que la chica estudian la Rey Juan Carlos que también no es el primer que saldría de universidad

Voz 1378 05:02 el PSOE no sólo está ese tuit pero es mogollón de tu sugiriendo que se lo ha inventado todo esto está mal hubiera así de las personas está mal porque de lo malo no se desconfía eso sea si ahora escribo un tuit llevo diciendo que iba en el metro y un mendigo ha cagado la mochila nadie va a decir IMV correcto es sólo de los buenos sentimientos negro yo era musulmán claro si Vox es correcto

Voz 0578 05:27 si esto hubiera ocurrido a lo largo de la historia hubiéramos estado en la cultura del himen todo sería una mierda porque hay a lo largo de la historia un montón de cosas que han ocurrido que estos mongol Mongolia diría que es sí o no

Voz 5 05:39 por ejemplo hacer un juego si huele un juego vamos a hacer un juego claro que sí

Voz 1378 05:42 no me lo esperaba

Voz 5 05:44 vamos a hacer otro juego porque vayan ha sido tal el éxito que no quiere tampoco

Voz 0578 05:48 a pesar no qué pasaría si Twitter hubiera existido en otras épocas de la humanidad en la que la gente contaba historias por ejemplo un tuit me llamo Rosa esa P hoy me subió a un autobús y no quise ceder el asiento a un hombre blanco para moverme a la parte de atrás donde se tenían que asentar los negros me metieron en la cárcel pero gracias a eso se acabó la paje de los Estados Unidos Lol

Voz 9 06:12 esto hubiera ocurrido

Voz 0578 06:13 otra me llamo Obus la del mes ser soy el que no levantó la mano cuando pasaba Hitler abro y lo diría él porque ésta es larga la Historia me afilió al partido nazi para conseguir trabajo pero me enamoré de una mujer judía y tuvimos una hija me negué a saludar al Führer y acabé en un campo de concentración aquí poco Lol

Voz 9 06:29 si bien vamos con la última me llamó Pablo

Voz 5 06:34 con veintisiete años tenía cuatro posgrados uno de ellos en Harvard

Voz 4 06:40 a este grito gritar lo bien ves alguna vez pero no hay que desconfiar persigue está malo la palabra que vamos a entrar en una especie de brecha espacio temporal porque el

Voz 1378 07:33 el pasado domingo pero no el pasado domingo de cuando se emita de cuando estamos grabando porque eso será el próximo domingo dentro de dos días es el pasado domingo Javi aquí que tenía que decir

Voz 10 07:46 Christopher Nolan presentaba buenismo bien a tenías que te quitaba ese la estela

Voz 4 07:50 tú pergeñado todo

Voz 1378 07:54 es un friki los frikis siempre hacen esto como él que contó su historia de de las panteras rosas y es así de friki pues el cuenta lo de Cristo

Voz 5 08:02 la movida es que pasado mañana antes de ayer va habrá va a haber una Mary Kelly

Voz 11 08:07 Mamani para denunciar la lo que

Voz 4 08:10 llaman la España vacía da que ese pues éstas

Voz 9 08:12 España que tiene consta de un montón de pueblos

Voz 10 08:15 eh completamente vacíos e esa falta de gente falta de infraestructuras que hace que esos pueblos se en lo que es lo que queremos hablar con un alcalde eso es la España

Voz 5 08:22 la sexta que se presenta ahora OPS presenta como ateo a las próximas elecciones antes todo era tan

Voz 8 08:29 por ser a sí

Voz 5 08:32 es una broma no no es así es es de presentar así queremos entrevistar a un alcalde que lo va a presentar

Voz 1378 08:36 el alcalde de Torrubia claro ha decidido ir en burra o burro no sabemos el género eh que quede era burro no lo conoces bien que ocurra

Voz 4 08:50 lo ha visto en las noticias es que esta

Voz 12 08:53 sí

Voz 4 08:56 sí es noticia echabas de menos de treinta años que somos una de nuestras guionistas este señor alcalde para quejarse de la falta de transporte ha decidido ir en burra

Voz 1378 09:11 desde en el pueblo Torrubia Torrubia Torrubia Calatayud ir esto se tarda mucho tiempo eh señor alcalde está por ahí

Voz 13 09:19 sí buenas tardes bueno este señor se llama Raimundo Martínez

Voz 5 09:22 te vamos a decirle lo vamos a un aplauso pero sí tenemos la llevaban burro o como ha barajado a ver usted salió ojalá en tema

Voz 1378 09:31 tarde tú o prefiere usted

Voz 13 09:34 Menéndez de tu es igual aquí no hay también trabajar va a usted porque a esa edad no importa me sale mejor a mide usted parece es muy

Voz 4 09:45 algo es algo muy directo

Voz 0578 09:48 usted salió ayer a las doce hace seis días

Voz 5 09:51 para el programa lo estén escuchando el martes usted salió a las doce

Voz 0578 09:55 de la mañana de ayer espera llegar mañana

Voz 13 09:59 mañana espero llegar abono y batallas porque hay una estación de AVE

Voz 5 10:06 sin el domingo por la mañana

Voz 0578 10:09 quiere coger el AVE venirse a Madrid a la manifestación el domingo cómo es esto

Voz 13 10:12 sí sí yo quiénes contestación de Gasol y a otro de la España vacía que no hay ningún medio de comunicación para poder coger el AVE desde Soria pues entonces he cogido mi burritas la burra Margarita se va a venir hasta Calatayud Icon no Sami problemas

Voz 5 10:37 tras no

Voz 4 10:38 no pero la semana pasada

Voz 1378 10:40 vino la de Paco a usted

Voz 4 10:43 eso sí si la burbuja causados

Voz 13 10:45 Clemente para llevar a nuestros enseres alemán

Voz 0578 10:49 bien hecho lo de intentar entrar con la burra a Madrid centrar porque no le deja Carmena

Voz 7 10:52 claro

Voz 13 10:53 a mí es que hago yo es Soria Calatayud Icomos tenemos medios de comunicación para llegar a David pues vamos

Voz 1378 11:02 pero desde sobre Raimundo Raimundo y ahora estás en pleno viaje si tal vas voy me encanta

Voz 13 11:09 todo porque ahora mismo han venido aproximo un montón de digamos de niños y todo el pueblo de de de Cervera de la Cañada han venido kilómetro antes de llegar al pueblo para proviene también darme esta mañana no me dejen propio que pasando por un pueblo de llama vía rodeando la sierra han salido los abuelito el de la tercera edad para ayudarme va invitar a comer Victor una arrecife anciano a comer a mi sus compañeros esto es esto es maravilloso

Voz 0578 11:38 qué maravillosa que de los pueblos que guste pasando va el pueblo ahí recibiendo usted con honores ayudándole

Voz 13 11:43 sí sí ahora mismo tengo quiero ser Baricco se han dicho que están detectar estando las mujeres también mamá mis papás me veo mis agosto están analizando el pueblo como es que esto de a llegar a las siete y ellos han adelantado medio kilómetro para va para venir con nosotros

Voz 1378 11:58 te podemos llamar el Indurain de Soria

Voz 13 12:01 el como lo que estoy intentando el alcalde Torrubia de suela que está intentando hacer algo por la provincia

Voz 1378 12:08 vale la la burra qué tal va

Voz 13 12:11 ETA va muy bien se ha comportado muy bien es muy

Voz 1378 12:13 Auster de Malasaña ponerle a una burra Margarita

Voz 5 12:18 sí

Voz 13 12:19 suerte desde que cuando empecé era caminar empatar llegó un amigo me dijo lleva que de cómo se llama me dijo Margarita

Voz 1378 12:27 el Raimundo a ver la pregunta es cuánto costaría poner transporte desde su pueblo a Calatayud

Voz 13 12:33 de claro tallos la estudio como han hecho unas empresas que he mandado me hubieran puesto costaría tenía dos microbuses si al año unos doscientos setenta y cinco ciento ochenta mil euros

Voz 1378 12:49 y eso ayudaría mucho a la gente del pueblo

Voz 13 12:52 pues ayudaría al trono al por toda la provincia a la comarca de Zaragoza en el pueblo que soy ahora en Cervera de la Cañada ayudaría a Arroyo al ayudaría Mi pueblo Torrubia al ayudaría a la provincia de Soria porque te coge todo Soria sobre la hora de crack llegar a coger el AVE porque más cerda que tenemos para coger el AVE es noventa kilómetros de Soria

Voz 1378 13:20 qué podemos hacer desde buenismo bien para conseguir que tengáis esos dos microbuses en el pueblo lo que quería por lo menos yo aquí

Voz 13 13:29 sí son llamábamos uno con vuestra ayuda se va integrando la sociedad y a ver si los que están mandando el presidente del Gobierno decir por casualidad como hace muchas cosas por decreto pues a ver si por decreto en el tiempo pero es verdad que por por decreto a hacer esto paga el altar de Torrevieja para todos me más dura dando ciento setenta años en los hasta Rafael Hernando taxis un enorme que ha mete menos tema ese idioma hago una pregunta los gastos en asesores cuántos esos les tienen mucho mucho de un hombre más durante

Voz 1378 14:02 no tiene ninguno eh

Voz 13 14:05 es el para Pedro Casado no tienen ninguno pero también empezó de pobre chico y me lo que Telecinco tiene tareas

Voz 1378 14:11 como una figura que representa a todos los políticos a la vez para que la gente vaya Jan para los hice desahoguese que vamos a ver desde aquí te deseamos mucha suerte Margarita va bien es que tenemos un compromiso con Silvia Barquero que es la presidenta de PACMA no la puedes pasar si puedes pasar momento a Margarito

Voz 13 14:31 es estaba la cosa amigos tan cariñoso que no sé lo que me molesten poquitas seres le gusta

Voz 5 14:38 niños a Margarita

Voz 13 14:40 la tele mirando la Margarita está muy feliz con ellos y entonces prefecto que si hay damos

Voz 4 14:44 que deje eso sí mira que yo no iba a meter ese chiste lo peor es que no no hace falta que la Raimundo doña Margarita así por favor

Voz 1378 14:55 mundo Fray mundo más o menos un vídeo porque ahora se duda de todo que vamos a ver que realmente está con Margarita

Voz 5 15:00 una flotilla yo

Voz 13 15:03 es un hombre hombre de palabra llenos políticos de estos de que prometió no hago una jodió normanda usted me vale una foto yo no se lo mando Alfonso Pérez

Voz 4 15:12 te pregunta es lo que Margarita Bésame mucho y te vamos a dar este aplauso nosotros a ti vale

Voz 1378 15:53 no sé si os habéis a lo que ha pasado con el Maldonado Gates ha donado no sabes quién es no te metas en política que con el de Murcia pero sí que habla raro es que gracioso porque habla raro

Voz 5 16:08 no no de Murcia

Voz 1378 16:10 que bueno pues si no no sé si sabe lo que pasó la semana pasada que denuncié bueno pues que el hombre las plantas populista para llegar al público ganarse su simpatía pero en realidad el hombre le dan igual las plantas tiene tiene tres plantas de plástico en su casa y lo utiliza como un político para ganarse la confianza de los demás yo lo denuncie con vídeos y han respondido en el programa lo podemos ver por favor

Voz 15 16:33 no eso es lo peor que le puedo decir a una persona que ama las plantas como las amo yo lo saben de corazón y aún así ha traspasado esa línea que feo por tu parte

Voz 16 16:44 pero aquí estoy yo para hacerlos

Voz 8 16:45 para ahí

Voz 15 16:48 yo cuatro plantas y que son de Plácido verdad yo voy a dejar que las plantas que yo tengo hablen por sí mismas pasos son sable de luz detraído Manuel Burque una pequeña muestra del Jardín Botánico que es mi casa adelanta de la plata por favor

Voz 8 17:12 sí soy una persona arrastraba cuantas fotos es la mi padre por favor abatidos porque yo me anticipe a esto bueno a ver si era el payaso

Voz 16 17:28 pero el uso medido eh

Voz 18 17:29 motos otro hecho esta tarde saber qué pasa que a mí me llega otro vídeo estatal Cambre tenía que haberlo sabido gas llevamos como Chihuahua te garantizo que este es el último programa que hacemos juntos tal como Soledad de Hamburgo la tarde se veía que íbamos a mí esta tarde me ha llegado un vídeo pero no sé cómo no se han sido anónimo que voy a verlo completamente anónimo el vídeo pues ya que también pero quieres verlo me voy hasta luego

Voz 8 18:03 si yo fuera culpable

Voz 1378 18:07 hola soy Manuel Burque estoy grabando este vídeo antes de que represente is no te metas en política en el que seguramente Maldonado ha reaccionado al escándalo enseñando fotos de plantillas que seguramente no son suyas las ha pillado rápidamente para disimular qué es exactamente lo mismo que hizo esta persona con un escándalo parecido

Voz 18 18:31 es para los de la radio enseñando pedía noventa y seis de Cifuentes de las plantas

Voz 19 18:38 estas

Voz 1378 18:42 claro yo me he convertido casi en un periodista de investigación y ha querido profundizar más porque lo único que quiero es destapar este caso Shami Maldonado me cae bien cuando te mueve la verdad sí sí la verdad porque ir nada tiene que ver con que yo quiera ser el único cómico que útiles de las plantas para ganar personalidad llegan los demás no tiene nada que ver no es no va mucho dinero vacunas pero da mucho respeto entre la gente que también las plantas se por eso he tenido que seguir escarbando

Voz 7 19:11 ya he encontrado hola estoy aquí en en una tienda de plantas de Lavapiés y aquí estoy

Voz 18 19:17 con con su dueña Bruna a la ola Bruna el dime lo que me has contado hace un momento que estuvo esta semana aquí Maldonado los síntomas

Voz 20 19:25 decir pero a investigar ya he tenido que Jorge Guzmán que al estar de aquí a esta semana me viste muchísimas plantas cuantas cuántas te pidió como veinte treinta plantas que había montado una jungla en casa la parece que siempre ha tenido plantas pero cree que no sabía mucho no sabía nada sea éste pilló plantas de interior y exterior dotados de lo que fuera quien tenía que tener muchas plantas dirías que quería como demostró

Voz 1378 19:51 algo urgentemente sí

Voz 20 19:52 que siempre a la que le encanta bastantes y que siempre ha tenido que ver cuánto dinero se llegó a gastar cientos de euros verdad

Voz 7 19:58 ante Maldonado Albert Maldonado déjalo ya RIM ante estos ha destapado dejado humillar te respeta a la gente que realmente ama las plantas

Voz 19 20:11 no les las más daño habla

Voz 0578 20:15 habla mucho de la previsión de este programa que en el vídeo en el es la misma ropa porque esto

Voz 8 20:20 esa mañana

Voz 4 20:22 esta mañana de martes correcto

Voz 1378 20:24 cita yo quiero decir aquí que que ya basta cuál es mi tengo Cámara basta Miguel Bastón de todo el mundo sabe que las únicas plantas que has visto en tu vida son el césped de los campos de golf que anuncia Camacho Murcia para allá parada déjalo porque al final no te van a acabar pillado por esto acabar pillado por el vídeo de aquel día que roba hasta aquellas cremas

Voz 9 20:49 en aquella pastelería que Murcia pasa mucha sí

Voz 21 20:54 luego uno

Voz 22 20:56 yo

Voz 21 21:00 hola

Voz 1378 21:11 uno de los indicadores del mismo es la manipulación engañar a la gente lo que antes llamábamos bulos y ahora llamamos Fake News como antes era un café con leche ahora es un flat white eso eso

Voz 4 21:24 esto aquí Burgess Anguciana

Voz 1378 21:30 tiene aún están en el café con leche normal esto por hablar más

Voz 10 21:32 lo hace después el fin café bueno defino pero donde se piden flaco

Voz 4 21:37 a la puta cabeza silbidos

Voz 10 21:42 es la Dwight D es lo mismo que las técnicas es algo mucho más caro que un café con leche

Voz 4 21:47 la Guayre y lo que me está extrayendo loco de donde tú lo cual yo creo que esta tarde David más sabido a gloria Jo evocaron sí señor para café con leche

Voz 5 21:58 bueno no está invitada de hoy es una persona que se gana la vida con la verdad que esto tú vas por ahí dices a qué te dedicas dice yo descubro la verdad que seguirnos dice eso otros qué diríais claro pues no ella descubre la verdad es clara Jiménez fundadora de maldita apuntó es que hace facha equina todas las cuales un aplauso para controlar a maldita ese emporio porque venga siendo hemeroteca una cosa que hacía

Voz 0578 22:23 sí como por las tardes un rato malo que teníais ahí

Voz 5 22:26 el Globomedia y luego pues te está claro si te quedas un poco ya que ibas

Voz 1378 22:32 hay ni dieras ignoro si eso es verdad luego

Voz 0578 22:36 es quizás Teo sin para independizarse es esa especie de empresa

Voz 1378 22:39 la Fundación Fundación Fundación Fundación

Voz 0578 22:42 que es maldita maldita hemeroteca maldito bulo malditos malditos toque maldito de todo tres trenes maldito para todo

Voz 6 22:48 tenemos maldito para todo lo que vemos que es necesario sobre todo para verificar a los políticos con maldito dato para que no nos la cuelen con la ciencia hay los estudios trucha en maldita ciencia y luego nos hemos focalizado en un par de cosas que nos parece que son muy importantes porque vemos muchos bulos sobre eso que es maldita migración maldito feminismo cuestiones de género y de personas migrantes y refugiados de esto lo hacéis

Voz 1378 23:12 por bondad

Voz 9 23:13 o la hacéis porque bueno casi

Voz 6 23:16 que yo llevo sin cobrar desde junio en sede claro montar este emporio que dice Gicquel no es fácil edificar

Voz 4 23:23 todo verifica me lo llamamos al cajero de esta muchacha ver si está pagando el alquiler por favor

Voz 1378 23:29 ya lo hacéis por amor a la verdad

Voz 6 23:32 hemos porque creemos que estamos en un momento en el ecosistema informativo en el que es necesario que haya alguien limpiando poco y queremos que se podía ser nuestro papel cuando empezamos a hacer maldito que efectivamente se hacía por las tardes en casa cuando tengamos hueco y a partir de ahí empezó a crecer y bueno estamos muy contentos estamos ahora lo que podría

Voz 0578 23:52 el parque de atracciones del bulo en el momento álgido de la de la fe griegos en la época preelectoral y electoral es decir cientos podemos esperar carretón de mentiras de aquí al veintiocho de abril posteriormente finales de mayo cosas

Voz 1378 24:03 está trabajando más que nunca estoy te hagas

Voz 6 24:05 bueno más que nunca y es verdad que en las periodos electorales hay un montón de desinformación nosotros cuando vimos el mayor pico fue con el uno de octubre y las posteriores elecciones catalanas ahí fue cuando de repente Nos dimos cuenta de que efectivamente en España había un problema de desinformación como habíamos visto en Estados Unidos o en el Reino Unido con el Brexit a partir de ahí es verdad que en las campañas electorales lo vemos mucho más

Voz 1378 24:27 Leo aquí porque me lo ha puesto Javi no porque yo lo sepa de forma natural que estáis en la red de europea de verificación eh

Voz 6 24:34 en la internacional en la internacional ya en sí es una

Voz 1378 24:37 el que supone el International Pacheco

Voz 6 24:40 porque es una alianza de verificadores internacionales somos sesenta y siete en todo el mundo que supone que nosotros nos comprometemos a una serie de cosas que tienen que ver con transparencia en la financiación con transparencia metodológica con signos nos equivocamos corregir bien ese tipo de cosas eso no es yo me apunto aquí digo que lo hago tenemos un asesor externo que evalúa que efectivamente lo hacemos

Voz 0578 25:01 Gil al vigilante es que bueno que quieras

Voz 6 25:03 tan quién vigila al vigilante vosotros estáis diciendo lo que es verdad pues es el internacional siguiendo la pregunta es cómo va la batalla porque yo me imagino una batalla contra

Voz 1378 25:11 los tipo del señor del anillo que bajan por la colina de repente hay tres con espadas

Voz 6 25:17 vosotros sois esos tres o Weis notando que frena sabes qué pasa que lo que sí que vamos notando es que la población los ciudadanos se van sensibilizando hice van uniendo a la batalla y eso es muy importa

Voz 0578 25:30 tenéis informantes os dice que es

Voz 6 25:33 Nos llegan doscientos cincuenta reportas al día de gente que nos dice me ha llegado esta Whatsapp y creo que es mentira podéis verificar esto qué es lo que es estabilizando ahora en mi moto

Voz 4 25:40 yo estoy tomando un flash White venga a nosotros

Voz 5 25:45 no pero juramos contestar a todo el mundo aunque es verdad que son

Voz 6 25:47 corre en gente pero el que los ciudadanos según Ana esa batalla es lo que va a o lo que puede conseguir parar las nosotros solos pues al final somos diez matados en una habitación claro que queremos que la gente nos ayude al finalizar la verdad éstos

Voz 1378 26:00 por llamarlos de una manera amable chivatos no pero son chivos los chivatos están bien porque hacen un bien al grupo

Voz 6 26:07 no totalmente pero no solamente hacen de chivatos es que esto también es muy importante luego son ellos los que vuelven a sus grupos de familia y amigos y le dicen oye tú esto que me manda hasta el otro día

Voz 1378 26:17 es un bulo por esto vale pero la gente que se quiere creer los bulos no son los que acuden luego a vosotros verdad mire yo esa idea de que la gente se quiere creer los bulos no lo tengo tan claro no esto es súper bonito claro claro porque esto es el vaya no me lo esperaba que hablábamos el otro día es tú no te quieres creer que haya gente predispuesta creerse todo no yo creo que puede haber gente previsto

Voz 6 26:40 esta creerse todo de ahí a que quieran creerse todo osea que ha que quieran que se cuelen a que quieren que les engañan hay un salto yo creo que nadie quiere que se la cuelen y que les engaña ni los de los suyos podemos estar más predispuestos a que no se engañe los nuestros y que sea más fácil pero no queremos que nos engañen una cosa que hemos descubierto por ejemplo haciendo maldita con esa idea de que sean los usuarios los malditos es como los les llamamos los que vuelven a esos grupos de whatsapp es que cuando saca de tu error uno de

Voz 1378 27:09 los tuyos es mucho más hombre esos triunfado no

Voz 6 27:13 claro entonces estamos trabajando mucho en esa idea no en oye tienes que luego tienes que volver cuando yo te cuento que esto es mentira tú que no estás convencido del todo tienes que volver y decirle a tus colegas que esto

Voz 1378 27:22 sí que perdón perdón Javi viene a huevo aquí esto eh es que viene a huevo es que nosotros hemos tenido una idea a ver para frenar porque correcto me vas a llamar prejuicios pero creemos no sé por qué razón que los que generan más bulos más bulos ya lo estáis anticipando los bulos los que generan más solos de Vox eso es lo que creemos llámanos prejuicios entonces hemos ideado un plan para atacarles donde más les duele es como cuando tienes una enfermedad autoinmune que es crear fe

Voz 6 27:55 eh

Voz 9 27:56 positivos de Vox

Voz 1378 27:59 para que luego los votantes los lean y digan qué vergüenza es esta

Voz 4 28:03 claro es la masa podíamos que tenemos es que tenemos unos escúchame una me vais a convencer a unos más enseñar cómo meterlos podemos ver el primero

Voz 1378 28:17 culo por favor aquí está Santi

Voz 5 28:20 Abascal es Vega no

Voz 0578 28:22 tiene un santuario para toros duermen dentro de casa y les deja su visado

Voz 1378 28:26 tú imagínate que esto lo colamos en un en un grupo de Whatsapp de es que claro aquí Gallo Chuck que nosotros es lo más bonito bien Felix Neos son feos es una de las de ellos sí mencionan si eso funciona y luego ya hablaremos del diseño entonces este este tuits y nosotros este tuitees este está la colamos en un grupo de Whatsapp de Vox hacemos que pierdan votos no es monta muy fácil hombre como tirando de la hemeroteca de

Voz 6 28:59 Santiago Abascal

Voz 1378 29:01 pero esta gente no quiere tirar de ellos

Voz 5 29:03 has cuales Vega no y luego va diciendo por ahí tú le he visto fotos comiendo jamón posiblemente sí cojones de Toro también te tienes que trabajar mucho yo no lo veo tan difícil de desmontar es

Voz 1378 29:14 además seguramente aproveche lo Monte al toro que le gusta montar

Voz 4 29:20 Del Potro esta chica se ha quedado muy asustada

Voz 5 29:25 a ver Francisco Serra si el juez este de de Andalucía no te la vetado Juan Francisco Serrano de Vox tiene el récord de celebración de bodas gays en toda Andalucía ha casado a más de trescientos homosexuales de todo el mundo incluyendo una pareja de cubanos dos venezolanos y una vez Kasun un cubano y un venezolano a lo loco el tío

Voz 1378 29:42 fíjate que esto lo explicamos es medio fácil no desmontar porque los jueces pero vamos a ver aquí no te hemos traído

Voz 8 29:51 para

Voz 1378 29:52 que no se enseña a las News The Box tú crees que si de repente si el problema es que el si las solamente de Vox sería más fácil

Voz 6 30:02 el problema es que la desinformación y los bulos

Voz 1378 30:04 en todos los partidos pero a ver vamos a ver vamos a ver qué te echo del estudio un momento tú me está diciendo que sí que hay que hacer por ejemplo yo cojo yo tengo un

Voz 6 30:15 hay que hacer es no mentir no pero pongamos y todo

Voz 1378 30:17 no decir pongámonos en que tu de repente no eres tú y nosotros no somos nosotros si no se disfrazado de personas malvadas metemos un bulo en agosto

Voz 5 30:29 como secuela de cómo se paran

Voz 1378 30:32 es la guasa por ejemplo que es donde realmente claro

Voz 5 30:34 de dónde nace esos un señor se lo manda grupo de cuño

Voz 0578 30:37 no todo va p'alante

Voz 6 30:39 no hay fábricas es que no es tan fácil a nosotros siempre nos preguntan eso no quién está creando la información en España quién es quién está detrás pues es que no lo sabemos porque como Whats App es tan opaco es muy difícil rastrear el origen al mejor con una página web con algo que empieza en una noticia así puede rastrear pues el primero que lo publicó fue esto pero con una cadena de whatsapp es no no

Voz 1378 31:02 con estas miedo nada el rollo que están vetando a ser incómodo vamos a ver yo no te digo que me digas quiénes son los que mandan lo que me di lo que quiero que me digas es como lo hago yo

Voz 6 31:12 pues yo como lo haría yo como

Voz 1378 31:15 que esto lo cortamos aquí trozo ya Twitter venga como lo harías tú yo cogería al cuñado más

Voz 6 31:24 la Chang la que tenga entre mis colegas hice lo mano

Voz 1378 31:27 área que lo quiere todos los que estamos aquí cuántos somos vamos a decir que somos

Voz 6 31:33 unos XXXV todos tenemos algo

Voz 1378 31:35 un colega boca todos tenéis a uno

Voz 4 31:38 estás pensando una Basora Coque vamos a hacer una pregunta es del género masculino en todos los casos creíble vamos

Voz 1378 31:46 era una casa os vamos a dejar un folio y apuntabais el nombre y el teléfono abrimos con todos a la vez correr metemos este funcionaría esto

Voz 6 31:56 yo creo que funcionaría un rato es probable

Voz 1378 31:59 vivirían maldito

Voz 6 32:01 Sage cite que apoyen al LGTB

Voz 4 32:04 pero si te fijas siempre tienen de algunas

Voz 6 32:06 cosas para que sea que que nos hacen sobre todo reenviar la ciudad por ejemplo empiezan con un indigna Tey comparte lo correcto

Voz 1378 32:15 hemos olvidado

Voz 4 32:17 es indignante partes que hay que poner algo

Voz 1378 32:20 tres exclamación hay que poner sí

Voz 4 32:23 tras mayúscula para si hay que estar a favor

Voz 5 32:25 vale vamos a tirar el tercer vuelo que lo voy a lo vea lo tenemos ahí pero yo lo voy a dramatizar imagínate Ortega Smith cruzó el Estrecho nadando mientras remolcada a puerto el Open Arms entero con más de mil refugiados sirios encima cuando llegó a tierra les pagó a todos los estudios hasta que luego les de una pensión de mil quinientos euros a cada uno de ellos el Estado ahora todos son doctor Honoris Causa y uno de esos refugiados era Pablo Echenique

Voz 4 32:52 esto lo se comparte

Voz 1378 32:56 te quería poner que en la casa de Ortega Smith viven varios inmigrantes los tienes Lucas

Voz 6 33:02 para poder preguntarle en alguna entrevista los siempre genera situaciones incómodas

Voz 1378 33:06 esto estoy incómodo haría si está noticias la escuelas incómodas a la a los votantes

Voz 6 33:11 vox les están decepcionando de todas formas usted

Voz 1378 33:13 siendo tan joven y racistas como ellos pensaban

Voz 6 33:16 son demasiado inverosímiles estas una a otra otro truco más otra cosa es que vemos mucho la desinformación es una parte de verdad y luego hay un giro manipulado por ejemplo siempre contamos este pero es que me parece que es muy significativo un refugiado viola ahí deja embarazada a una niña de doce años en la casa de los padres en la que él vivía ha cogido ese es el bulo la noticia reales que efectivamente un hombre violó a una menor y la dejó embarazada hasta ahí todo bien pero luego le añadimos ese matiz de refugiado que lo convierte en mente

Voz 1378 33:50 entonces lo que yo mogollón de gente espera espera perdóname pero es que yo estoy concentrado mi táctica tú dices que hay que tener algo de verdad para que sea creíble y tú me dices que yo tengo encontrar cosas positivas en Vox

Voz 6 34:05 acepta el reto para que los bulos habría que

Voz 5 34:07 hardcore el bueno de Santi Abascal

Voz 4 34:11 muchas día a partir de ahí ya tiras que me el ojo y luego ya si es verdad

Voz 1378 34:17 es el amante del eje TV y Santi Abascal ya no te lo crees claro es difícil entrar por aquí es bueno ropero

Voz 5 34:24 tío subida claro un palo

Voz 4 34:26 ese es el ese es el líder que yo reconozco es sí claro

Voz 0578 34:31 claro luego ahora se está tecnificada no tanto la desinformación que pues estos días han Trincado lo de la granja de bots de supone que estaban un grupo de bots twitter que lo hagan a Pablo Casado de una manera muy loca es decir por ejemplo el mito de las granjas de Bosch en Rusia que el Gobierno ruso tiene eso es verdad o eso qué es

Voz 6 34:52 yo no tengo pruebas de que eso sea verdad en el caso de España de todas formas hablamos mucho de Twitter no como si fuera súper representa en Twitter hay cuatro coma siete millones de españoles creo

Voz 1378 35:02 hijo no menos de cien mil pues mira

Voz 5 35:05 correcto Ignacio S

Voz 1378 35:07 que están haciendo sentir mal lo correcto es

Voz 5 35:11 la movidas guasa la movidas Bassat del agujero

Voz 6 35:13 negro whatsapp porque además nadie queremos que nos puedan leer las comunicaciones y por lo tanto es muy difícil de controlar pero efectivamente hay circula los bulos a un adulto no

Voz 0578 35:22 con la clave que yo entiendo de guasa es que no se rebate o uno del grupo en el que llegas a ido a maldita hemeroteca maldito bulo hay tiene información o eso sí no no es efectivamente

Voz 6 35:33 no es tu en Twitter cuelgas una mentira tienes ciento cincuenta personas diciendo te invento ya está pero en whatsapp si no tienes a alguien de tu grupo eso es imposible por eso es tan importante esa labor de de penetrar ID que lo hagamos todos osea que no solamente lo haga malditas sino que cada usuario se haga responsable de decirle a la gente que has mentira Perelló

Voz 1378 35:53 eso no es muy idealista es que así no vamos a cosas

Voz 6 35:55 pero eso va pasando nosotros empezamos siendo cero malditos y ahora somos doce mil no está mal

Voz 1378 36:01 pero se va muy lento hay que encontrar una vía internet

Voz 4 36:03 pero es que pretil intermedias

Voz 6 36:06 qué whatsapp te lea los mensajes en vez de que están encriptados y entonces te puedo avisar oye este mensaje que te ha mandado tu primos mentira

Voz 1378 36:12 claro pero te vale eso y todo es democracia pasamos creativo

Voz 5 36:15 bueno lo que pasa es que en el ínterin está abriendo Santiago Abascal con el caballo

Voz 1378 36:19 claro que sí

Voz 5 36:22 lo normal

Voz 1378 36:24 Javi no quiere que hablemos mucho de Vox los creo que no lo estamos cumpliendo aquí algún llamamiento a todos nuestros oyentes espectadores para que manden bulos buenistas de Vox a ver si les hacemos daño también pueden ser del PP posicionados ideológicamente Javi lo siento vale sí que empiecen por Pablo C punto reconoce que no encontrar algo creativo estamos tenemos mucho

Voz 6 36:52 es lo que pasa es que también hay que convertir combatir la mentira en todo el espectro político no solamente en la Amical que

Voz 1378 36:59 el político también miente y los otros partido

Voz 6 37:01 los políticos también mienten y también lo hacen por ejemplo en las entrevistas cuando van Andrés Calamaro que ser tan

Voz 1378 37:07 me verdad Checker que tú por ejemplo instalaría

Voz 0578 37:12 es un facha que en el Parlamento unos señores allí en renta libre ahí abajo donde está la taquígrafos Ésa que nadie sabe dónde blanquinegro

Voz 4 37:18 pues me pareció una idea ha puesto

Voz 5 37:21 bueno es que yo lo haría todos los debates

Voz 0578 37:25 tendría que haber un grupo de grupo de faxes pero al al momento eso es mentira lo que usted mentira usted

Voz 6 37:31 sí que penalice que mentir en la en la sede del Parlamento penalice que te multen si te multan por si tu propio partido te multa cuando votas a lo que no tienes que votar según ellos porque eliges libertad de voto que te multe también cuando mientes

Voz 1378 37:45 multa le caería a Suárez por decir Suárez que en Nueva York abortan bebés bueno

Voz 0578 37:54 tal abortar es cuando está claro lo que tendremos

Voz 5 37:57 pero abortan estaba dicho porque si ya

Voz 1378 37:59 oído decir que pongan los pasos a la baja no fue la única el único dato

Voz 6 38:04 es falso que dio en esa entrevista porque también se inventó el dato de suicidios dijo que Educación para la Ciudadanía seguía vigente que se quitó en dos mil doce

Voz 5 38:12 según que cosas que Suárez Illana preparado Suárez Illana

Voz 0578 38:16 Paquirrín de la política

Voz 5 38:18 su padre lo apretón lo suyo pero el hijo que sean ha salido igual

Voz 1378 38:22 te lo digo viste primer hombre podemos poner música para Steve Banon y acabamos en él queremos hablar de Ponos ahí musiquita de esquimal

Voz 24 38:37 Cemex vestir Banon

Voz 4 38:39 porque hace tanto daño

Voz 25 38:41 bueno el Banon eh fue un asesor de Trump durante su campaña que ahora parece que se ha venido a Europa a asesorar a diferentes partidos aquí entre ellos a Vox que esto no es que sea una cosa que he descubierto nadie por Vox se hizo una foto con el no hace más de un año para hablar de cómo les está asesorando y una parte de de seas

Voz 6 39:00 también tiene que ver con desinformación es un poco

Voz 1378 39:02 no sólo quiere ver el mundo Darder pero el mundo Lardero El Mundo asuma manera

Voz 0578 39:08 hay un varón en la izquierda existe esa figura

Voz 1378 39:10 es lo que yo no la

Voz 6 39:13 muy identificada y sobre todo no sé si en España

Voz 1378 39:15 no no lo creo que España igual era

Voz 5 39:18 G cara sino así de claro si restrinjan que está en la sombra

Voz 6 39:22 no han tenido otra estrategia

Voz 5 39:25 no está la sombra están las sombras en este caso su

Voz 1378 39:28 hago ni estáis o Casio corte

Voz 7 39:31 deban si es el a el

Voz 6 39:33 opuesto Castejón Chomsky sería más no no sé si ocasión final es un hacia ella es una es un ente público te quiero

Voz 1378 39:40 ya tiene que ser alguien las hombre claro oye

Voz 6 39:43 el asesor por depresión puede ser

Voz 5 39:46 Lebron habría que inventarlo oye desde tu perspectiva absoluta

Voz 0578 39:51 es neutra ahí analítica

Voz 1378 39:54 tan neutral no serán claro no queremos entrar

Voz 6 39:57 no soy neutral lo que tiene el check in son una serie de reglas que hacen que yo me tenga que posicionar todo el rato hacia la neutralidad sus métodos

Voz 0578 40:05 sí aquí

Voz 6 40:08 ah pues fíjate está el panorama como pasa ver

Voz 5 40:12 pues no sé si te dicen que estamos en la ida considera que si la gente tiene la tendencia a creer que existen

Voz 0578 40:18 en figuras como estimaron otra figura X que controlan maneja flujos de información muy locos lobby y que hay eso granjas de voz si cosas oscuras hay razones para pensar que es así Ostos mucho más horizontal un señor de Murcia hacia el veinte haciendo

Voz 6 40:37 sea yo creo que hay sitios en los que efectivamente se ha aprobado la gran conspiración por ejemplo en el en el este de Europa se ha habido casos de red de es que efectivamente se han desmontado pero eso en España no tenemos pruebas para decirlo a mí me encantaría poder salir mañana y publicar en maldita hoy hemos encontrado cuál es la red que desinforman en España que no no la hemos encontrado no hemos encontrado las pruebas que lo demuestren vemos algunos patrones sabemos que hay determinadas cuentas que distribuyen más desinformación de manera recurrente vemos que hay algunas interconectadas sobre todo con otros países europeos pero también hay por qué no decirlo mucho cabrón en su casa que lanza una mentira y es un señor o una señora en su casa lanzándole consigue que se haga viral porque es lo que tienen las redes que se ha democratizado la desinformación

Voz 1378 41:26 por eso clara te tienes que pensar mi estrategia bien yo tengo quiere mandar mails con propone mujeres si tú me vas Oriol

Voz 6 41:35 dando mientras va a seguir siendo

Voz 1378 41:38 Nuestra esperanza frente a las Faith Muse

Voz 5 41:40 aplauso para ella

Voz 3 41:51 entre a ver

Voz 1378 42:56 yo soy el regidor Pierce aplausos pero ella se los pide a sí misma porque

Voz 4 43:00 llegado a la hora de Nani Nani un aplauso para mí por favor

Voz 22 43:12 que menor mal que me aplaudir desolada

Voz 5 43:16 ha pasado pues ha pasado que lo he petardo

Voz 22 43:18 porque hice un monólogo en Buenafuente que ve petardo

Voz 5 43:21 aquí el leitmotiv

Voz 22 43:23 he visto a todo el mundo bueno pues ha pasado ya una semana ir no me han llamado para hace una especial

Voz 6 43:30 en San friends

Voz 22 43:32 ni una serie con mi nombre que me esperaba ayer la nueva Rosarno algo eh o sea nada

Voz 0578 43:37 nunca me meto era que lleva una cosa Francia

Voz 1378 43:40 Nos has pedido en el grupo de Whatsapp que te entrásemos

Voz 22 43:43 no me había metido a hombros

Voz 8 43:45 la Reina un caballito

Voz 5 43:48 el hombre elefante pero no cabía para entrar

Voz 22 43:50 a esta gente que hay sólo dos personas han venido a verme a mí es que yo no me merezco Gesto por favor que es de hecho mira vamos a ver un cacho de mi maravilloso monólogo polaco que que lo que lo Alberto Sánchez estará para mi exnovio que estudia este conmigo en cuarto de la ESO

Voz 26 44:08 y salimos juntos durante tres años quiero que sepas que a ti te dije la verdad me comporte como una señora

Voz 22 44:14 perdí la virginidad con el señor Sánchez

Voz 8 44:16 con tu hermano mayor para ser más exactos

Voz 1378 44:21 uno de los mejores monólogos de la historia de la comedia yo no recibo ningún tipo de prevención lesionado la peor parte no haría mucho más eh

Voz 4 44:32 pero lo que pasa que me acabo de dar cuenta que era un mira te digo no voy a tener aquí es un minuto

Voz 22 44:37 bueno antes no bueno pero bueno de todas formas sabes quién lo está agradeciendo que mi éxito no me este llevando a más medios

Voz 1378 44:45 en mi familia

Voz 22 44:48 también lo está pasando mal entre buenismo bien que si te pongo perdedora que digo es que sí porque es excelente una broma como de que me masturbaba baile ponía no digas masturbaba lo podía decir como se hubiese tocado porque tienes que decirlo de la peor manera escuchando a alguien

Voz 1378 45:07 con sus hijos buenismo bien

Voz 22 45:09 tuvo que pagar claro pregunta

Voz 4 45:12 qué le voy porque le preguntaron qué es una Chi Chi cobra de la cuestión es que tú

Voz 22 45:19 jinete del monólogo que hablo de que así folla con treinta y siete tíos en un lo que hice la mi madre estaba fatal de hecho aquella con quiero decir una cosa una vez en una comida en Nochevieja que están o son una cena

Voz 27 45:32 Mateo Lucas

Voz 4 45:37 sí que nunca sabe nunca sabes conmigo nunca lo sabe soy muy original estábamos de una noche vieja

Voz 28 45:44 mi familia y mi tía trabaja con mi tío yo hice una broma estábamos hablando del trabajo exige Albert tampoco te quejes tanto que que en tú

Voz 22 45:53 trabajo tienen muchos privilegios que sea chupar jefe nuevos por lo que sea no bien la broma

Voz 5 45:58 que no terreno entera no esto delante de todo el mundo

Voz 4 46:02 durante ante todo el mundo que vivimos en el siglo que

Voz 22 46:06 en ese momento bueno pues ahora mismo mi madre está en esa misma vale

Voz 5 46:11 por todo el rato con mi carrera profesional vosotros alguna vez

Voz 22 46:14 os habéis hecho sentir tan mala vuestros padres te anulase el cuñado en la cena sí

Voz 1378 46:19 esto no

Voz 5 46:22 el hecho compartir la gente comparte es una de bulos yo bueno todos los que puede que llevo una yo a mi madre cuando claro yo yo era periodista y tener una carrera supuestamente así sería

Voz 0578 46:32 sí le dije deja madre digo mamá me han llamado de la tertulia de cómicos de Javier del Pino y la reacción de madre fue ahora que vas a ser Fito literalmente

Voz 1378 46:44 o quieres aceptar que tu madre claro mi madre me

Voz 0578 46:46 trabajo es un abrazo elevan tu madre madre Busi es una persona

Voz 1378 46:49 favor deje le deje de usted dejó el respeto deje de ser a su hijo lo que quiera ser aquella tiene edad

Voz 0578 46:57 mi madre de una cosa que es que va a ser humorista

Voz 1378 47:00 que lo sea desde Valladolid aquellas que no lo cuesta mucho de hecho el voy a decir una cosa esta señora está aquí

Voz 27 47:11 no contenta con el novio pues tu madre te está intenta darle una verdad

Voz 8 47:18 bien vuelve la señora Nana

Voz 22 47:26 no no no pasa nada pues de líquido para seguir ahondando en esto de la vergüenza ajena y no hacerlo lo que lo estás pasando mal verdad no tengo dada palabra es que encima te ha hecho el favor porque te quiere mucho de venir aquí a pasarlo mal para que tú hagas

Voz 1378 47:43 tú sección no no no no no no

Voz 22 47:46 me dijo yo te voy a ver coincidió con que yo tenía es bueno pues total que eso para esto de la vergüenza ajena no lo qué hacer yo sola porque cuantos más mejor pues voy a hacer un concurso Xavi gen esto continuó con de activismo sexual no quiero que me despidió Ander así es traído a tu madre

Voz 1378 48:04 versus

Voz 4 48:08 lo que no va a venir

Voz 22 48:12 Javi fuerza me traes el micro vale necesita dos voluntarios un chico y una chica sin dijo yo me caso de hasta un plan profesora sí

Voz 5 48:21 la táctica rácana está ahí la táctica del veloz y raptor sea gente mira sí

Voz 8 48:27 a ver algún Voluntario voluntaria por hablar

Voz 22 48:35 si tú había dicho que me había venido a mí no pero bueno también dónde quieres no no tenéis que poneros aquí ahora es hacer calor

Voz 4 48:45 acabas de conseguir que nadie te diga que viene porque si te va a pasar

Voz 5 48:49 tú tienes poneros

Voz 4 48:51 mirarlos allí y que se vea así hay planos que ahora se te tiene que

Voz 22 48:57 el concurso mira con ese pan se volvía lo

Voz 5 48:59 los grupos cuando ya nos compraba de pequeños la panadería

Voz 22 49:02 no te llamas Víctor vale gracias Paula Víctor vamos a enseñarle al mundo junto a Manuel Burque que tiene barba y me viene muy bien

Voz 8 49:08 pero pero

Voz 22 49:11 comerse un pomelo quién dice pomelo fe

Voz 29 49:15 Chi chi

Voz 4 49:19 creo que Chichén no lo más suave que de ir

Voz 22 49:23 vale entonces necesito que alguien me sujeta el micrófono mientras hablo porque

Voz 1378 49:28 el tu dinero se a través de Javi una pregunta esto es para aprender

Voz 22 49:34 la única joder claro descenso que tiene

Voz 5 49:37 cuchillo en la mano ya lo sé

Voz 1378 49:39 no tengo una pregunta esto lo podía hacer en la mesa todos sentados pero ya sé que muchas porque tiene que ser un pomelo

Voz 6 49:47 porque tiene que ser algo porque Rosado por dentro

Voz 8 49:53 por qué por qué

Voz 22 49:57 qué tal voy a dar una pequeñas indicaciones básicas vale el pomelo lo que quieran tiene cáscara la cáscara no se come aquí rápido al centro que se de las Vito vale la cosa es esto de aquí esto rápido al Abul pero igual la pulpa

Voz 1378 50:20 lo ahora mismo palabras muy parecidas y no es casualidad que ahí puede haber padres con niños que están escuchando comenzó a comer un pomelo no los lleváis a Youtube claro

Voz 22 50:29 otra cosa también muy importante recomiendan comer cinco

Voz 8 50:33 el día yo creo que con una está bien

Voz 29 50:35 ah vale total que aquí

Voz 8 50:40 ahora vamos a ver no a la el primer plan todo va bien

Voz 22 50:47 vale pues total que ahora vamos a coger un medio pomelo cada uno como tenemos aquí a un periodista deportivo al váter de speaker y luego vais a las chicas nosotros no tenemos poco cabe decir que aprender no dirán quién lo ha comido mejor vale pues puede ser soy cómo como da en este estudio

Voz 5 51:11 ahora mismo vamos a ver si puede ser

Voz 1378 51:14 que empiece por el que no has tocado contundentes para mí

Voz 22 51:16 esto es para el cuadro hallarlo puesto has tocado el punto G lo estipulado ya este para mí