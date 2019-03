A vivir Madrid | Bobsultorio literario (31/03/19

Voz 1 00:00 aquí comienza el absolutorio el consultorio literario

Voz 4 00:15 ya sabéis que cada domingo en A Vivir Madrid dedicamos un espacio a recomendar libros la mecánica es sencilla la vamos a recordar Nos dejáis una nota de voz en el

Voz 1751 00:23 el seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis Nos contáis vuestros problemas vuestras dudas del día a día Ivo pop los traduce los transforma en Lecturas el resultado de esta terapia que que empezamos ahora estarán un rato esperemos colgada en nuestra cuenta de Twitter arroba A Vivir Madrid incluimos los títulos de los libros también las editoriales claro

Voz 2 00:47 para que nos regalen libros íbamos con la primera va de violines cada cosa esta consulta verde tan bonito

Voz 1282 01:01 hola en bueno a mi hijo tiene veinticinco años es músico clásico violinista le han llamado esta semana para participar unos proyectos con que es una orquesta de cámara en Amsterdan Bono hizo unas pruebas parecía que había salido bien pero no sabía hasta qué punto y bueno pues me han llamado para unos proyectos que les recomendaría son joven de veinticinco años en un mundo cambiante como este no significa nada que te fichen de pronto una orquesta porque mañana puede haber desaparecido de la propia orquesta para orientarse en el mundo hoy conseguir cierta paz para él y para sus padres

Voz 2 01:45 maravilla de consulta y qué suerte tiene este chico con esos padres si una madre me llama a mí que no soy nadie para consultarme que hacer para que sobrevive en un mundo donde probablemente este subidón de alegría que tiene ahora ha sido escogido con orquesta holandesa como primer violín no como violín no les coloque haga sobrevivir me parece una preciosa forma de ver las las cosas

Voz 6 02:10 entonces yo iré entender no también me tendré

Voz 2 02:12 el mundo actual no entender que

Voz 7 02:15 lo que nunca llegas a ningún sitio que eso es muy

Voz 2 02:17 cortante esta sensación que tenemos todos de bueno ya está ya lo contó nunca consigues nada es todo una carrera de obstáculos donde lo importante es pasarlo bien y hacer cosas a las que no te avergüenzan nunca quiero decir que me he currado mucho esta consulta porque quería estar a la altura de esta madre de estos padres de este muchacho elegido dos libros que yo creo que son excelentes para este caso uno que para mí es uno de mis libros de referencia qué es el malogrado de Thomas Bernhard ha publicado por Alfaguara con traducción de Miguel Sáenz es una novela y es un monólogo novela es una pieza muy desoladora que genera desasosiego desazón y que no habla de violinista sino de pianistas de lo que habla es de la figura de un pianista que se enfrenta al

Voz 6 03:14 en la competitividad a la

Voz 2 03:17 ambición a la lucha de ambición entre el grandísimo Glenn Gould el pianista que hizo o este señor maravilloso y otro pianista que en un momento su carrera descubre que nunca va a llegar a la altura de la general Adecco lo que es bueno medio sí pero es que todos somos mediocres comparados con Glenn Gould es imposible no es el medio que comparado con gol pero como asume la mediocridad el título me parece maravilloso el malogrado es que no no habla de de la mediocridad sino de algo mucho peor que es del miedo la mediocridad ir a trampa de la ambición

Voz 7 03:52 es un lío la mediocridad es mediocridad en sí

Voz 2 03:55 mi bueno no no pero es que que es la mediocridad claro es que es muy difícil saberlo

Voz 7 04:02 es que si haces bien precisamente eso que tú sabes hacer

Voz 2 04:07 en el espacio perfecto y para la gente adecuada pues solamente no seas mediocre protestas en el lugar y ese lugar no tiene porque esa siempre la cumbre porque como decía un famoso actor español del Barroco que es sólo sexta en la cumbre es todo decía el balón pasaba algo un día me contaba ya te mundo

Voz 7 04:26 tiene así entonces yo creo que la española

Voz 2 04:30 eh no no déjalo ya de la lengua lo importante es el malogrado de Tomás Vera

Voz 7 04:35 Hart yo creo que es una pieza que a este muy

Voz 2 04:39 Nacho al que han elegido para tocar el violín

Voz 8 04:41 a Holanda y a sus padres les puede abrir mucho

Voz 2 04:44 los ojos si hay una obra española novela para mí estupenda que es una digna heredera del malogrado de Bernhard que es una obra de Alberto Olmos que tiene un título que a mi me gusta mucho que se llama el talento de los demás lo publicó hace unos años Lengua de Trapo Yes como su propio título indica una espléndida reflexión sobre el talento y ahí el protagonista sí que toca el violín en todo estas dos piezas estas dos obras libros novelas les puede venir muy bien a esta familia que a todo esto espero que dentro de poco me manden una consulta para desde Almería qué hacer para consolar is suplir la ausencia de este muchacho de veinticinco años que les ha dejado lo está petando en Amsterdam El nido vacío bueno la siguiente consulta no es la manda Laura

Voz 7 05:30 seis tres ocho uno cinco cinco siete siete seis quiere saber

Voz 9 05:33 sí bueno y suele salir bien

Voz 7 05:37 suele salir bien no me mires así suele salir bien volver con una mora del país

Voz 2 05:42 sado de un pasado Feli eh bueno e pasado amable de los días de instituto no es para ella ni tampoco para una amiga es para suman que bonito

Voz 0277 05:51 hola buena quería preguntarte a ver si me recomienda el libro porque por ejemplo mi madre tiene una habilitar Ia ahora ha encontrado un chico un amor del instituto hay que ese chico a través de mi tía ha buscado es número para volver a hablar con mi madre porque no se había olvidado de Hilla y ahora mi madre pues está dudosa porque está hablando de y está ahí tiene novio y en algún libro para ver si saber si les amores del pasado de disfruto salen bien

Voz 2 06:24 me chifla eh me parece me cansé cansado buen día de consultas tenemos sé que buena cosecha para terminar Marcelo que buena cosecha de consultas pues mira he pensado en recomendar uno de los libros de mi vida no habla exactamente de recuperar un amor de juventud pero habla de recuperar un afecto muy profundo de juventud que es una amiga del colegio en la edad adulta y madura cuando a las dos les han pasado muchas cosas a lo largo de existencia se ha reencontrado el libro es una joya absoluta que se llama nuboso tal variable de Carmen Martín Gaite publicado por Anagrama de lo que habla sobre todo no es solamente de este reencuentro del paso del tiempo sino que me parece muy importante y es que en el reencuentro hacemos algo que no hacemos muchas veces y es contarnos contarnos cada uno al otro lo que ha sido de nosotros en ese tiempo que ha sido de nosotros y de nuestra vida porque nos quisimos porque nos queremos ahora es como volver a presentarnos no pero no sólo ante los demás sino también ante nosotros es un proceso muy bonito entonces a lo mejor lo que le pasa a la madre de ésta oyente es que no es tanto que recuerde ese amor feliz sino que ese reencuentro después de mucho tiempo también le fuerza a contarse que le ha pasado en la vida aquel llega a dotar de la vida con qué se puede reconciliar que puede recuperar yo creo que lo prácticos y siendo prácticos que está guay pero que tú les recomiendas que que contacte con con ganamos claro yo eso siempre María Abel prestó nunca hay que descartarlo porque chica nunca se sabe dónde puede salir la felicidad ya que vaya yo lo que no es que vayan a nubosidad variable de Carmen Martín Gaite que además un libro con estructura preciosa de cartas una novela epistolar maravillosa donde sobre todo de verdad se juega con qué lenguaje utilizamos para definir los da otra persona que creía vamos conocer qué ha pasado mucho tiempo ya no conocemos pero que ni siquiera sabe quiénes somos nosotros y muchas veces nosotros tampoco sabemos quiénes somos cuando nos encontramos el problemas muchas veces pues no viene mal de vez en cuando tener alguien enfrente que nos ayude a replantearnos redefinir nos en el espacio que ocupamos

Voz 7 08:40 alguna te has preguntado así como concepto cómo sería Madrid sin el retiro si Madrid Río sin el parque del Capricho como sería el centro de la ciudad sin un solo árbol nada de vegetación nada nada sólo sólo asfalto

Voz 10 08:57 hola Bob venía hablando con una amiga paseando por Madrid nos imaginábamos cómo sería una ciudad como ésta sin hubiera absolutamente nadie de gestación sabes a una novela o un libro donde se produjo un escenario como éste gracias

Voz 2 09:11 pues mira pues eso nunca como sería a Madrid con las plazas estas duras que ponen en te descuidas que lo premia árboles ni nada que aquello es el centro con el Real obvia tanto susto violento hay una novela de JG Vallarta que hagan me acuerdo con Seaman no era la consultoría preparada pero que justamente habla de eso de cómo se convierte una rotunda una ciudad en un gran centro comercial que es muy inquietante pero yo le quiero recomendar hasta oyente otro libro que para mí es muy importante que son las ciudades invisibles de Italo Calvino donde no sólo a en ciudades sin vegetación sino que aparecen muchas otras posibilidades de ciudad y que nos reconcilian con las ciudades a las que vivimos reales con este Madrid del retiro de los árboles himnos demuestran que todo esto también es nuestro y tenemos que cuidarlo hacernos cargo de ello y permitir que subsista pero las ciudades invisibles Italo Calvino que está publicado por Siruela y traducido por Aurora Bernárdez que sabes que hay me gustó mucho al siempre es el nombre los traductores las productoras porque se trata muy mal de hecho tengo que decirte que a veces cuando me acuerdo de un libro iba a buscarlos estantería no lo encuentro es lo lo leo digo a ver no INI en las páginas de algunas editoriales vienen cuando viene la ficha el libro encuentro en el título El nombre del traductor traductora reivindicamos la figura de María que Brasil has Akin que las sirves hagan esto pero las ciudades invisibles Italo Calvino Siruela producción Aurora Bernárdez es una manera perfecta y precioso de fantasear con cómo sería Madrid Si fuera otras muchas ustedes que no

Voz 7 10:47 pues hablando de autorías no estábamos hablando autorías ahora mismo robo de figuras de reivindicar figuras se bueno pues la actualidad la semana en Madrid nos la deja este cante jondo que quizá inaugura un nuevo formato televisivo que cuadro

Voz 11 11:02 ha ido Tete Tete Lacy me fui a mi casa sin entender el disgusto convencido quédame gusto el mal gusto se le pasa me ha tomado ocho años volver a la madre patria ya la asomarse a la puerta la noticia me

Voz 4 11:20 es Carlos Vives pero no está en el plató de la voz

Voz 7 11:24 tampoco está en rueda de prensa presentando su su última canción es él marcando tendencia el miércoles en la puerta de un juzgado de Madrid el Rey del vallenato y Shakira han sido acusados de plagiar un tema llamado Te quiero tanto de un autor cubano llamado Livan castellano Valdés este hombre bueno pues les ha demandado porque asegura que la bicicleta copia frases de su tema de sueño y te quiero

Voz 2 11:50 tanto yo vieron una una lectura bueno varias pero en primer lugar la crónica que ACN que hizo en el país Fernando Navarro se de el juicio y de puertas hacia dentro con Shakira dando palmas explicando la diferencia entre vallenato y cumbia bueno la crónica Navarro con una finísima ironía y una capacidad descriptiva musical de ese momento me pareció horita molido muy muy buen crónica de Fernando Navarro lo voy a intentar

Voz 7 12:20 creo que se crea un nuevo formato candidato en la puerta en juzgado bueno era hasta ahora habíamos visto te ahí hemos visto gente subida en coches cantando que sus lleva mucho cantando en la ducha programas a España

Voz 2 12:35 pero claro desde un juzgado puede ser un hombre es mejor que hay gente que dice que estaría muy bien que cantará dentro de un juzgado

Voz 12 12:42 pero que lo cantará todo que luego no lo hacen pero bueno tampoco voy a

Voz 2 12:48 nombres que estamos aquí para hacer enemigos pero sí pues un nuevo formato donde te vena Iratxe preparadas emita

Voz 7 12:54 a ver si esto bonito y luego ya se se distribuye no se va distribuyendo

Voz 2 12:59 no están haciendo eco oí ya tenemos ahí el inca algo pero eso es pirateo si tú logra hombre si es en la calle no un amigo público claro te puede grabar una canción bueno pues es que se ha prestado a Cannes

Voz 12 13:14 pero bueno si lo hizo U2 una vez que como una furgoneta o los Beatles que subieron a un autobús la azotea con lo cual

Voz 2 13:21 es un poquito en otra medida de las cosas cante callejero bueno nosotros hemos estado pensando esta semana

Voz 7 13:28 no sería este culebrón este culebrón Mons

Voz 2 13:30 dado no recordamos que hablamos de que San defendiendo la autoría

Voz 7 13:35 de la bicicleta sí sí sí decir que sí

Voz 2 13:38 yo yo yo les llevará un juzgado sólo por haber hecho la bici la bicicleta ellos mismos esto sí que es motivo de juicio pues todo esto en el día que llevarte a no no no no que es copiado de gas el presidente no pueden

Voz 7 13:52 casos es que hemos pensado que hemos pensado que esto les vamos a poner una tamiz de culebrón no Carlos Vives le ha puesto banda sonora a muchos culebrones

Voz 2 14:05 sí ha sido actor de culebrillas ves es un icono colombiano el culebrón el Rey del vallenato del vayan antes este cuidado con el vallenato que yo traigo una recomendación literaria donde tengo mucho que decir sobre el reinado

Voz 7 14:17 los espérate que escuchábamos el capítulo de de

Voz 2 14:19 curioso metro caletas superen redadas hoy

Voz 7 14:22 el Rey del vallenato la cantante del Waka waka en devuelve me la bicicleta

Voz 13 14:27 si no fuera por aquí

Voz 14 14:43 acciones a niños

Voz 4 14:47 tampoco usted

Voz 15 14:56 ahí

Voz 4 14:58 porque estaba nervioso estaba nervioso y no quieren que lo habían así el estoy ya estaba nerviosa no es fácil cuando uno no está acostumbrado a los estrados judiciales yo vengo te aseguro porque uno tiene su verdad hay uno tiene tantos años de estáis

Voz 11 15:17 este Lacy me fui para mi casa sin encender el gusto

Voz 16 15:23 hablar un año te primar

Voz 4 15:26 la tranquilidad pero en el momento que no se sienta viernes decían

Voz 16 15:30 la bien largo Leonor pero

Voz 11 15:33 convencido quédame gusto el mal gusto se le pasa y me ha tomado ocho años volver a la madre patria ya el asomarse a la puerta la noticia me ha extrañado que un cubano me ha acusado de robar su bicicleta ida

Voz 4 15:52 me ha aparecía el capítulo vamos a ver pero espera que sigue que si espérate como dato Jesús blanquiño qué tal y como dato

Voz 17 16:06 acaba de empezar a llover acaba de empezar a llover en Madrid no sé si habrá sido casualidad la música las nube la bicicleta la bicicleta está lloviendo y el caso es que llueve Paula esta medida debajo de un toldo Ayala nuestra compañera Paula nuestra compañera estoy metida esta medida debe debajo de un toldo entonces bueno pues ellas Tyco en la Puerta del Sol esta Puerta del Sol desde las doce de la mañana y me ha dicho eh ha empezado a llover pero pero oigo jaleo de tambores entonces bueno pues mejor que lo cuentes

Voz 4 16:32 Paul Asensio qué tal buenos días qué está pasando aparte de lluvia en Sol que aquí una reivindicación

Voz 18 16:39 sí bueno pues de repente y a pesar de la lluvia una batucada de unas cuarenta mujeres más o menos ha ocupado la plaza del Sol con una pancarta que dice soy trabajadora del hogar ignoto esclava sexual y además también ponía es cuestión de justicia e son mujeres porque bueno la mayoría de empleadas del hogar lo son el noventa por ciento son mujeres y hoy han salido a la calle han venido hasta aquí para denunciar la caridad es de su situación laboral en nuestro país hay unas seiscientas mil empleadas del hogar y una de cada tres cobra en negro las trabajadoras sector piden derechos tan fundamentales como pueden ser pues acogerse a una baja contar con una ley de prevención de riesgo o también poder tener el paro además también piden que se incluya en el régimen general del Estatuto de trabajadoras y también un convenio colectivo que impida que las tareas acordaba con los contratantes dependan únicamente de un acuerdo verbal

Voz 4 17:24 Paula sencilla a ritmo de batucada estamos escuchando de fondo siguiendo esa reivindicación en la Puerta del Sol de las empleadas del hogar que esta mañana se preguntan hasta cuándo no hasta cuál

Voz 7 17:34 seguirán siendo discriminadas están pidiendo bueno que se protejan sus derechos laborales y de Seguridad Social gracias Paula un abrazo nosotros nos queda es la recomendación de que teníamos pendiente claro porque muchos fija con el Valle

Voz 2 17:50 Mato con pero te hay que reivindicar primero quiero decir Carlos esta fantástico en esta recreación de culebrón porque tiene este papel como de macho alfa que habla en en vez de la mujer ir quiero decir que Karlovic se hizo popular por la versión que hizo de la gota fría

Voz 19 18:05 vallenato clásico ya hay un libro una crónica fantástico casi de gula el testamento del viejo Mile de la periodista haga colombiano Alberto Salcedo Ramos que ha publicado de Cicero Fernando García Vila que es la historia de este compositor y como la gota fría surge como un resultado de un pique que tiene él con su oponente musical de siempre global a lo mejor de este juicio lo mismo vives como heredero del Rey del vallenato puede componer algo que esté bien no como la bicicleta

Voz 7 18:36 Mi vida esto