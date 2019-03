A vivir Madrid | Guillem Clua escribe 'La golondrina' en el teatro Infanta Isabel

Voz 1751 00:00 a vivir que son dos días Madrid Puri Beltrán bueno ya ha llegado el momento vamos a desvelar donde pasamos la noche tuyo ayer estuvimos en el teatro Infanta Isabel estuvimos viendo la golondrina que es una hora en la que ya comentamos la semana pasada aquí en el programa una obra que ha supuesto la la vuelta de de Carmen Maura los escenarios de de Madrid y la imagen de la Noche de los Teatros ayer era espectacular la la fila de gente para esperar a entrar a la al teatro Infanta Isabel daba la vuelta a la manzana

Voz 1 00:30 si la expectación ante esta

Voz 1751 00:33 ahora que me han contado que ha que ha

Voz 1 00:37 ha colgado el cartel de no hay entró

Voz 1751 00:39 la mayor parte de los días desde que se estrenó es impresionante y es una vez una vez más se demuestra que el buen teatro sí que consigue que la gente vaya pague su asiento pague su entrada no es un ejemplo de de que el buen teatro sigue existiendo se sigue haciendo en Madrid

Voz 2 00:56 desde luego merece mucho la pena es que yo creo que es una obra de la que no puedes no hablar a alguien y no recomendar a alguien para que vaya a haber ahora difíciles que le cuentas a alguien para que vaya a haberla sin descifra bien desvelar que va a haber

Voz 3 01:09 yo como le guardas eh

Voz 2 01:12 todas las bombas que estallan cuando ves esta pieza pero a la vez le explicas no puedes perderte esto maravillas

Voz 1751 01:21 es bastante complicado ejercicio en el que vamos a caminar esta mañana porque el texto es muy potente el texto de de la golondrina hacíamos es una obra que dirige Josep Maria Mestres que protagoniza Carmen Maura junto a Félix Gómez que ha escrito Guillem Pla que nos acompaña esta mañana Guillén qué tal muy buenos días Guillem es complicado no este ejercicio que proponía Bob es hablar de este texto que es una bomba que es un texto muy completo y lo comentábamos ayer a la salida del teatro sin desvelar nada a los oyentes sin desvelar le lo suficiente pero sí podemos empezar a decir que te inspira a escribir esta historia es que durante un tiempo tú viviste en Estados Unidos y fuiste consciente de de una noticia que un atentado homófobo en un club de Orlando

Voz 4 02:06 sí fue en verano de el dieciséis que idea estaba viviendo aquí en Madrid a que un terrorista dentro en un en un bar en el pulso de Orlando y mató a cincuenta personas IS atentado me provocó un shock literario no hay otra manera de describir lo demás al día de mi cumpleaños tuve una necesidad visceral de escribir sobre yo fue fue casi catártico hacerlo fue muy doloroso parir este texto pero en unas semanas salió este texto siempre digo que cuando algo sale así como como un alien de las entrañas no con sangre y dolor ah es que algo hay a lo mejor no es bueno pero hay verdad y creo que este texto si algo tiene es mucha mucha verdad y luego lógicamente vinieron los meses de dicción de retoque de cambiar las cosas pulir un texto que enseguida encontró escenarios en todo el mundo es decir se ha estrenado antes en en Londres Atenas Montevideo antes de que llegara a Madrid porque la gente cuando lo recibía yo siempre les decía eso no leerlo no os voy a contar nada

Voz 1751 03:11 porque vivir es descubriendo poco a poco lo que va pasando

Voz 4 03:17 al cabo de una hora me llamaban y me decían quiero hacerla no sé cómo no sé no sé cuándo pero tenemos que hacerla IESA de siempre la reacción que tenido con con ese texto no la recepción que que obtenido siempre ha sido tan visceral como como yo la escribí

Voz 2 03:34 esa misma la tiene el espectador no yo ayer que estaba viendo en el teatro ir rodeado también de la de el resto de espectadores la sensación de que tú vas entrando en tu vas siguiendo el proceso narrativo y dramático que tú mismo planteas en tu texto

Voz 1751 03:48 es que eso es muy difícil y además consigues una emoción imprevisible

Voz 2 03:55 ante mente ir la sensación de que alguien te está contando la verdad que es tan difícil además transmitir eso a la hora en teatro es una acción muy complicado no porque interpretar una pieza un texto así tiene que ser muy muy difícil no

Voz 4 04:10 sí muchísimo porque el todo se basa en lo no dicho toda la estructura dramática de la obra se basa en ir desvelando como si fuera verdad

Voz 5 04:21 donde ya es un puesto que se atraganta luego yo me quejo que la gente se en los que ha Guardiola Guillem voy vamos a hablar de una pausa para la publicidad ahora mismo porque no quiero contar lo que he dicho yo eso señoras y ha podido la que teníamos delante ir hacia atrás de los que había que eran mira por favor estamos en momento de dolor de tensión señora deje usted el cara a lo contamos enseguida seguimos hablando de la golondrina con Guillén

Voz 6 04:49 una

Voz 7 04:52 con nuestro mandato

Voz 3 04:58 y que un no

Voz 8 05:00 el terrorista tenía muy claro a quién quería matar

Voz 5 05:04 sí seguro que ni siquiera sintió pena por ellos

Voz 9 05:08 qué es lo que nos hace humanos son los ídolos

Voz 10 05:15 día uno interesa humanos es nuestra capacidad de sentir como prometió el dolor de los demás

Voz 1751 05:21 el pasado doce de marzo como decimos Carmen mal la volvía a subirse a los escenarios de de un teatro de Madrid la expectación bueno pues como contábamos se ha traducido en taquilla se ha conseguido colgar el cartel de no hay entradas y lo ha hecho bueno esta golondrina protagonizada junto a Félix Gómez una historia dirigida por Josep Maria Mestres una historia Guillem que yo no sé si eso de que va de muchas cosas pero es una historia que va de lo odio también está muy presente tú mismo antes has contado cómo la rabia no al después del impacto de de asistir bueno de de haber leído esa noticia de de ese impacto pasa esa esa rabia y esa rabia la analizas escribiendo este texto la golondrina que está estos días en el Infanta Isabel qué nivel de odio tiene esta obra es decir si cifras del uno al diez quién quién odia más en esta obra

Voz 4 06:14 los dos creen no saben que odian para empezar no es ese es el gran problema de la obra ir cuando yo me aborde la escritura no sabía que estaba escribiendo sobre eso de hecho cuando yo escribo no sé de qué estoy escribiendo esquivo porque tengo la necesidad de escribir sobre todo tengo una necesidad de entender de plantear preguntas que no tengo las respuestas en la espectador seguramente tampoco yo descubro de que van las obras o o estas preguntas que que menos Days los periodistas después mucho tiempo después al año pues después incluso descubre Austria estabas escribiendo de eso sí que estoy escribiendo sobre lo dio pero yo me he visto que no era lo que estaba tirando del hilo narrativo emocional de la obra es lo contrario era el amor lo que estaba buscando todo el rato porque estoy buscando todo el rato que esos personajes por favor se salven de esa vorágine de rencor y de incertidumbre ir oscuridad en el que están metidos y tenía una necesidad tal de encontrarles una salida y al final una de las salidas desde el amor hay otras que se plantean en la obra y en el tráiler sale una pero el amor para mí es lo que al final da las respuestas a casi todo o las soluciones a muchísimas cosas

Voz 2 07:30 lloviendo ayer la la obra Guillem piensa a veces hay películas hay libros hay obras de teatro como en este caso que a mucha gente le pueden servir para cuando te atreves a contará algo a alguien compraba un par de entradas decirle a tus padres o buenos entradas para el teatro

Voz 4 07:48 ay mira es que de verdad es que me ha pasado esto recientemente es una de las cosas que que te reconcilian con con lo que hace es lo que define exactamente porque estás haciendo esto aquí hace pocos días me mandaron un mensaje privado a través de Twitter era un chaval que había ido a ver la obra Hay yo había salido lo primero que había hecho era mandar un mensaje me mañana voy a salir del armario con mis padres y es suele pasar si no algo tan radical como eso pero sí de hecho un amigo le dijo pues comprar unas entradas de Italia así pues suaviza es el gol pero pasa mucho remueve mucho esta esta función remueve hasta días después que alguien me manda un mensaje dicen es que no he podido escribir hasta ahora que pasó una semana

Voz 1751 08:34 ya he entendido mal este chico fue a verla la golondrina en el teatro Infanta Isabel después al salir del teatro decide salir de armario y mandar un mensaje a través de redes sociales para contar de lo

Voz 4 08:47 exacto es en el momento en el que una obra tuya algo que tú has descrito me toca de esa manera tan poderosa a un solo espectador para que haga algo algo positivo espero

Voz 11 09:02 es

Voz 4 09:04 es lo máximo a lo que puede aspirar un un dramaturgo en mi caso

Voz 1751 09:07 es una obra entre otras muchas cosas contra la homofobia yo no sé si si desde el teatro desde desde algún lugar del teatro en alguna ocasión en lo que va de representación hace detectado que a más de uno se le ha atragantado el texto o la obra es decir si se si has detectado algún atisbo de de homofobia

Voz 4 09:27 sí es fabuloso cuando los yendo siempre lo digo con esta obra hay con otras que he escrito a mí me encanta que la gente se levanta y se vaya osea que mal lo debe estar pasando que mal para levantarte que te vea toda la platea atravesar el pasillo y salir como oliendo a mierda porque eso te ha ofendido me encanta que alguien a eso porque porque estamos removiendo estamos cambiando cosas ellos están quedando

Voz 1751 09:59 cómo cómo ha sido la experiencia de ver a a Carmen Maura interpretará el texto que todavía es escrito

Voz 4 10:05 como así es experiencia fabulosa es creo que Carmen no sólo es una actriz muy querida eso va muy a favor del personaje que interpreta que puede resultar muy antipático a veces dice usted pues a menos lo hace Carmen Maura que crea o una tiene una conexión con el público innegable no y eso está muy bien también es un icono LGTB de toda la vida lógicamente y eso hace que su personaje se conviertan muy poderoso y además una actriz espléndida es decir que qué más puedo pedir

Voz 2 10:39 hay una cosa que me gustaban también muchos estas diciendo lo que decías Nada de Carmen Maura es decir que es alguien muy querido es alguien que hace un personaje que puede resultar antipático pero con el que intenta empatizar porque claro es esa mezcla entre coño que es Carmen Maura pero la veces como nuestra seña

Voz 12 10:53 ahora vamos a ver si llora suelte el brazo pero hay veces que me gustó mucho de la hoy también tiene que ver con la clave hablaba

Voz 2 11:00 exacto es la gente que se levanta hice va is de Vente tú has escrito sobre algo que mucha gente cree que ya no hay que seguir tratando porque ya está todo superado porque ya no dejan casarnos ya sin embargo sigue generando inquietud movilizando muchas preguntas no es está muy bien como tú interés eso es que decías de que tú buscas

Voz 4 11:22 respuestas cuando escribes yo creo que

Voz 2 11:24 que hay mucha búsqueda sí porque

Voz 4 11:26 de hecho la parte del shock del atentado en sí estaba relacionado con eso en hace tres años cuatro yo creo que todos estábamos viviendo en una complacencia absoluta sobre todo aquí de lo hemos conseguido todos ya está así si vale que de vez en cuando hay una paliza pero esto vamos la sociedad evoluciona hacia el progreso y la tolerancia como vamos a ir a peor y de repente sale un señor y mató a cincuenta personas o de repente las agresiones en en Madrid están subiendo exponencialmente y de repente aparecen unos movimientos en los partidos políticos que hacen bandera de de todo eso el odio es el motor que les mueve en ese momento dices ostias que yo tengo una responsabilidad moral a la hora de escribir sobre esos temas que de repente no era tan consciente de ellos hace muy pocos años cuando estaba escribiendo obras de temática LGTB pero que eran pues más festivas gran comedia romántica estaba muy bien y que tiene que ser y lo reivindico mucho la frivolidad y la risa para que también son armas muy poderosas pero no de una manera tan política como esta

Voz 1751 12:29 cierto es una hora muy política es muy política además era

Voz 2 12:33 bueno muy difícil y es que hablas a la comunidad LGTB y hablas de la comunidad LGTB conseguir eso es muy difícil porque además yo también que vosotros cuyas como Smiley tiene esta capacidad para hacer autocrítica desde la risa o desde la el peso político como en este caso pero también para los que están fuera comunidad explicarle muchas cosas que ellos tiene que entender no

Voz 4 12:55 y eso está muy bien que el teatro comercial se abra eso de repente yo tengo la sensación cuando veo pobres como la golondrina como otras que tratan temas del eje tebeo temas más políticos en un teatro como el teatro Infanta Isabel que las productoras privadas ya no tienen miedo a eso de repente digo bien nos estamos acercando a lo que es el teatro comercial en Londres Nueva York y en otras ciudades en los que no hay miedo de tratar esos temas Qué bonito homenaje Mariah Carey sólo queda decir esto

Voz 5 13:20 por favor por favor en ese momento María que la gente que vaya a haberlo lo va a descubrir a descubrir

Voz 4 13:28 me puedes explicar es un gusto personal lo de Malaya no haber siempre todas mis obras tienen un homenaje a una diva del pop

Voz 12 13:35 eso cuando escriban cuando hagan la tesis pero pero sí descubran que una obra

Voz 4 13:41 de Madonna en otra Kylie Minogue tren

Voz 13 13:43 la ahí esta lubina pero vamos a cerrar con Mararía el programa yo creo que sí

Voz 5 13:48 es que me tu coche de Mariola hombre que no amiga

Voz 13 13:54 pero que no estamos en Navidad

Voz 5 13:55 pues para Malaya siempre es Navidad sólo hay que verla vestida bueno quién vaya a ver la obra La golondrina escuche esta cantera mismo una radio que relacione forma parte de esa obra la golondrina en el teatro Infanta Isabel María siempre Malaya Guillén plazas Feliz Navidad Navidad amiga