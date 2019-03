Carrusel Madrid: Rayo Vallecano 1-1 Real Betis (31/03/2019)

Voz 1 00:00 Carrusel Madrid Borja Cuadrado

Voz 2 00:07 buenas tardes a todas y a todos bienvenidos a Carlos Ann Marie como siempre cita con los equipos madrileños a través de ser más Madrid N ciento cuatro punto tres de FMI a través por supuesto de la aplicación y de Radio Madrid punto Es hoy con estreno horario una Liga dos de la tarde lo hace con un partido decisivo que debe servir como punto de arranque para la salvación del Rayo Vallecano se estrena Paco Jémez en el banquillo rayista primera conexión Rayo Vallecano Betis José Palacio Iván Álvarez hola José Vallecas muy buenas tardes

Voz 0684 00:37 qué tal muy buenas Borja saludos oyentes se Carrusel Madrid buenos días para los que no haya comido como nosotros buenas tardes para los que ya hayan comido buenas de todo para Javier Tebas que no sacia estrenar este nuevo horario este domingo a las dos de la tarde que es un doble estreno es el estreno del domingo a las dos de la tarde pero es el reestreno de Paco Jémez como nuevo entrenador del Rayo Valle ganó tres temporadas después vuelve el canario al banquillo de Vallecas para intentar que el milagro se convierta en un sueño alcanzable y todo ello pasa por ganar hoy al Betis un Betis que viene pensando en Europa pero que ese banco entrar un ambiente bestial de apoyo que es el que estamos viviendo ahora mismo lacras de Vallecas todavía no ha comenzado

Voz 1860 01:19 ha podido así que vamos a repasar el once y sobre todo el ambientazo Vallecas inalámbrico de la Cadena Ser Álvarez muy buenas

Voz 3 01:26 la palacio congregaron aborda oyentes de Carrusel el ambiente es espectacular en Vallecas ayer informaba el club de que no quedaba ni una sola entrada a la venta las bufandas al viento para intentar remontar en lo que queda de Liga en estas últimas diez jornadas y conseguir la salvación ya ha comenzado el partido ya tenemos lógicamente las alineaciones lo principal cambio de sistema después de doce jornadas Michel apostando por la defensa de cinco llega Paco Jémez ya apuesta por un cuatro dos tres uno que suena así contestó el Dimitris quién portería línea de cuatro tras en el lateral derecho Tito que le quite el sitio el vinculan el lateral izquierdo Álex Moreno pareja de centrales para Matt ya Abdulá lleva doble pivote para Álvaro medirán y Mario Suárez engancha José Ángel Pozo por la derecha bebé por la izquierda Álvaro García

Voz 1860 02:09 en punto Raúl de Tomás ya tiene el balón

Voz 0684 02:11 en el Rayo Vallecano primer ataque para el conjunto de mi de Paco Jémez no va a hacer un poquito raro lo primero que estaba intentando a Queipo de Setién el equipo el Benis que sale con Pau López en portería Amandi Bartra Sydney los tres centrales conté ayer ocho Tello y Emerson en los carriles William Carvalho va a ser el media el medio centro con una banda canales ahora otra engancha Joaquín ya arriba Jesé Rodríguez que vuelve a Madrid ojo Olaia intentona ahora del Rayo Vallecano el centro desde banda izquierda no llegó el remate Pozo ya tenemos también por aquí Borja al comentarista de Carrusel Madrid al gran Quini Álvarez que Talking In

Voz 1284 02:52 muy buenas olas que vaya partido que tenemos para estrenar el horario estás de las dos de la tarde habido muerte para el Rayo eh Quini

Voz 4 03:02 sí sí sí ha sido bueno al final el cambio horario nos tenemos que acostumbrar a la final el el a Tebas dice cuando se decide cuándo se debe de jugar pone el dinero y bueno al final tenemos que acostumbrarnos todos no poquito yo me comió sino a las cuatro de la tarde no no hay ni quién comenta aquí pero bueno la verdad es que el partido el partido

Voz 1284 03:21 eso sí prevé bastante vistoso no o dos partidos para mí el partido de la posesión a ver quién tiene más posesión ir partido de los tres puntos importantísimos sobre todo para para este rayo que como que como San estos tres puntos se coloca cerquita

Voz 2 03:36 bueno pues vamos a ver lo que ocurre en este Rayo Vallecano Betis abrimos el campo ya con Palacio con iban con Quili también pendientes del baloncesto porque estamos viviendo el tramo final del partido que hemos contado en la primera edición de Carrusel deportivo nacional esta jugando en el Fernando Martín Montakit Fuenlabrada UCAM Murcia cómo le marchan las cosas a los chicos de Jota Cuspinera en barcazas muy buena nada

Voz 2 04:21 bueno pues ahí estamos ya con el Basque también en juego pero la noticia está en Vallecas primeros minutos de la primera parte el Palacio

Voz 1860 04:40 del once de Paco Jémez un once

Voz 4 04:57 Imaz contra un Betis que sabemos que si les dejamos el balón va va a ser bastante peligroso es el duelo

Voz 6 05:01 la posesiones Borja es el duelo entre Paco Jémez y Setién a ver quién gana en ese porcentaje de posesión ahí la tiene Álvaro vendrán he cedido por el Valencia tocando atrás hacia Abdulá lleva Abdullah

Voz 7 05:12 allí abriendo hacía Tito otra de las novedades gel

Voz 6 05:15 el se puede dormir sin del ya está más listo Álvaro pero otra vez reacciona bien el central brasileño vuelve a tener el balón el Betis esta vez en posición de centro William Carvalho William Carvalho ya pasando hacia tres cuartos de campo tocando el balón hacia ese carril izquierdo hace Cristian Tello Cristian Tello tocando otra vez un poquito más al medio hacía William Carvalho William Carvalho atrás con sin llegar a la posesión sí que es más para el Betis

Voz 0995 05:43 quiere calmar ese comienzo que ha hecho

Voz 6 05:46 yo vallecano un con mucha atención mucha intensidad arriba la pelota para eh son otras veces son tocando hacia el argentino lo Chelsea que magnífico el cambio de balón del argentino gigoló Chencho hacia Cristian Tello Cristian Tello encarando a a Tito Tito Telde cierra rabia los huecos el intentaba pasar un balón filtrado Cristian Tello no puede ahora se duerme Alvarito García quería llegar sin la bolas para el central brasileño descansa ahora un poquito más

Voz 9 06:10 el balón el Betis tiene que asentarse mejor el Rayo van

Voz 3 06:13 inmersos en el banquillo a los dos entrenadores tanto a Quique Setién como a Paco Jémez de pie el técnico rayista con los brazos cruzados de traje muy elegante Paco Jémez que de momento nos está poniendo nervioso en estos primeros minutos sí que se tiene está dando muchos órdenes junto a Sarabia en estos primeros compases en Valle

Voz 9 06:28 tras huir mira que que hay ahora entre Raúl de Tomás y Marc Bartra está el central del Betis diciéndole a al al del Rayo

Voz 6 06:35 decano que le había golpeado porque le había dado

Voz 9 06:37 un golpe en la en la garganta parece no que se están quejando ayer Piqué pique bonito

Voz 0995 06:42 es entre rentrando delantero es lo que los demás

Voz 4 06:45 pero alto el partido no sabemos que que Raúl de Tomás es un jugador caliente que que altas y que su jugador que que sabe que tiene esas tabla que sabe que que que Raúl de Tomás y está jugando más que animo a planteamiento el Betis tener la pelota que vaya pasando los minutos y que el Rayo se vaya agobiado entre comillas y que tendrá que que deja las líneas atrás un poco más descubiertas el la posesión de momento es el del Betis y no me confundo oí yo creo que

Voz 0995 07:14 yo soy el primer ataque que quería con peligro el Betis será el balón hacia canales ahí estuvo bien rápido Álvaro que a cambio en el balón tiene que estar haciendo muchas ayudas hoy a Mario Suárez porque hay mucho jugón también en el medio campo del Betis con esa Sergio Canales con dio el ochenta y además está jugando Joaquín de punta estaba practicamente segundo punta junto a Jesé Rodríguez al que es una de las novedades en el sistema táctico de Quique Setién

Voz 6 07:38 ahora las bolas para el Rayo Vallecano pasa ya al centro del campo abre Pozo hacia Álex Moreno a banda izquierda un poquito larga les dio el balón en la andaluza Álex Moreno se marcha a saque de banda para el Betis

Voz 3 07:49 llevamos ya siete minutos de partido Palacio primera vez que se sienta Paco Jémez no le está gustando un momento el comienzo ya se vuelve a levantar rápidamente le está costando al Rayo en estos primeros minutos de partir

Voz 9 07:57 Paco elegante Borja pues hay con traje corbata

Voz 0995 08:01 ya que ponerse fino chulo a que sí que hace bien soy muy vago siempre es el

Voz 4 08:05 durante

Voz 2 08:06 a la pregunta es Palacio quien está más de Paco Jémez en el banquillo de Vallecas o Iturralde González ayer en Carrusel Deportivo o que Iturriaga

Voz 9 08:13 de con esa pajarita roja fatal

Voz 0995 08:15 la espectacular es ahora que a lo mejor no está escuchando que estamos

Voz 2 08:18 me pareció un poco el conde Drácula

Voz 0995 08:20 de Le dije una de las vez cuando salió desde el estudio para salvarnos y demás le dije a ver sube los brazos venía los así hay tierra de derecha

Voz 2 08:28 ya son que el director

Voz 0995 08:31 orquesta le venía al pelo

Voz 2 08:33 no vino pero bueno vamos a estar pendientes del basket vamos a contar el final del tercer cuarto eso sí ha habido falta personal en Fuenlabrada Marta

Voz 0277 08:40 dos falta personal que se va a saldar con dos tiros libres de Tomás Bellas el director de juego en este momento del Montakit Fuenlabrada quedan trece coma seis segundos para llegar al final del tercer cuarto ha recortado diferencias el UCAM Murcia ir tenemos al equipo madrileño mandando por tres puntos el partido de nuevo parado aquí ya te digo

Voz 2 09:00 si quieres nos quedamos aquí Borja si lo lo único que yo quería preguntarte cómo está la canasta porque recuerda el último partido frente al Valencia Basket yo no sé si desde el principio ha estado hoy bien en Tablero

Voz 0277 09:08 sin ningún tipo de problemas las canastas están enteras sin romperse y funcionando es verdad que el partido grito pero las canastas están en pleno rendimiento podríamos de Tirana atado ya el primer tiro libre Tomás Bellas para ampliar un poquito la diferencia se va hasta los cuatro puntos destacábamos antes el papel de Rowland diecinueve puntos veinte de Paco Cruz el mexicano que está siendo un día más uno de los mejores en el equipo de Cuspinera ha lanzado el segundo también Tomás Bellas amplía la diferencia hasta los cinco continúa el partido parado Montakit Fuenlabrada setenta y seis UCAM Murcia setenta y uno

Voz 1860 09:42 con el moreno el disparo para bombear Blume defina el rechazo de Álvaro García toca traza hacia bebe del feto debe son dopado Roberto Maca en Aragón fue Cruyff hago de pueblo pedos que lo vaya a la selección vaya a dos malo del sacado primero una buena diana Donald de izquierda derecho diabetes Moreno el disparo con la pierna derecha lo saco se lo quitó de Cima Paulo P bien la segunda el cetro de segundo para el remate de cabeza del pichichi de RTVE

Voz 3 10:12 para Pau López Amor Clinic de los tenemos en el primer saque si era el partido iba a decir Borja hay

Voz 1860 10:17 va a lanzar el cordero el Rayo Vallecano es Álvaro Vedra dedicada por el primer palo que quería peinada de Ahmad se la tiene que quitar de encima Tello ha tenido la mejor del partido la dos mejor del partido Quini

Voz 0995 10:28 el Rayo Vallecano si está aplicando no está apretando

Voz 4 10:31 ah gracias a su afición no al final cómo iba racional peligro Kimi

Voz 1860 10:36 la que haya apareció nueve por banda izquierda bebé Kevin Se marcha bebé Emerson se la tiene que quitar de cabeza despejando a saque de banda Bartra aprieta Iván Valle

Voz 0995 10:45 ya se pone en pie la gente con estas dos ocasiones con sí

Voz 3 10:47 el ahora la jugada por banda izquierda de bebé la gente que está muy enchufada lo comentabais con este nuevo horario la gente se ha acercado al estadio completamente lleno el estadio Vallecas para vivir este Rayo Betis este horario que le encanta Paco ha dicho que

Voz 9 11:00 la que la gente venga con el bocata pero Setién no haylos

Voz 7 11:02 intentando bebé el disparo desde el pico del área otra

Voz 1860 11:05 ha repelido por la defensa del Betis

Voz 7 11:07 esto era lo que quería Paco Jémez y sobre todo lo que quería el club intensidad un poquito más de potencia arriba de apretarle les encerrándose en el área porque mira vemos hasta cinco jugadores del Rayo Vallecano practicamente en contra

Voz 4 11:20 si eso se suele suponía no de principio al final el pago sus equipos se hace la presión muy alta de que hay que recuperar el balón muy cerca de la portería contraria en este sólo está ejerciendo ha veo vino al Rayo eh vio muy bien al Rayo en los primer minuto sí que ha tenido la posesión el Betis pero ahora mismo llevan cinco minutos que que que no pueden para eh

Voz 7 11:38 ahí está intentándolo otra vez ahora es Raúl de Tomás controlar

Voz 6 11:41 de espaldas siempre muy en firmado por Marc Bartra que es el que recupera el balón pero ojo que puede llegar Tito Málaga al lateral diestro el Rayo Vallecano el pase en largo de Tello no que él no puede llegar Joaquín ahí está recuperando otra vez Tello está perdiendo rápido ahora la bola el Rayo Vallecano tocando Tello atrás

Voz 0995 11:56 hacia Sydney por cierto este es un crack me da igual en equipo que juegue Joaquín Sánchez quinientos diez partidos de Liga en Primera División ojo porque

Voz 1860 12:04 ahora lo cuento porque la Hessel que le darle valor a Joaquín El Elipando Joaquín desde fuera del área menos mal más aflojó llegó a las manos de esquí pero Juaquín quinientos diez partidos de Liga el sexto jugador máximo jugador en Primera Davis

Voz 0995 12:18 John empata con Nava Iker Casillas

Voz 4 12:20 qué maravilla qué maravilla vela Joaquín con tantos años de veladitos tan forma eh luego es el típico jugador que haga lo que haga no nos carabina bien a todos cómo están gracioso es él él puede decir cualquier tontería que no vamos a Rey seguro ir en el último vídeo

Voz 0995 12:34 mírala ahí está Álvaro García que es el que me entrenaba desde banda derecha el centro era bueno pero sí anticipó Pau López el último vídeo don Joaquín era confirmar a los Rosalía de Torrero tal

Voz 1284 12:46 ese ese te gustó porque tal hombre

Voz 2 12:49 a mí me encantó saber todo lo que hace Joaquín es como quien sabe que esta gente tiene un embrujo que tiene encanto es como Kimi Amit todo lo que comenta Keane y siempre le digo que sí pero bajo el desgraciado bien

Voz 0995 12:59 y me han dado una faceta que yo no conocía ustedes

Voz 2 13:01 que es un jugador de pádel excepcional sido tal chivo de los Jazz el chivo al mejor que el futbolista

Voz 0995 13:07 bueno eso ya que diga yo no sé yo no sé si los futbolistas bueno molesta sigo muy bueno en las dos las dos hago lo mismo en meterlo en

Voz 2 13:15 está ayer me dicen por aquí por línea interna Quini que la pregunta es no como futbolista sino como jugar de quieren mejor si Quini o Roberto Trashorras

Voz 1284 13:23 ahí yo te digo que Kimi a mí me voy no porque lo la voz lo hemos promete está empezando hombre no tiempo fíjate bien lo hace bien ahora aquí que hablando de los técnicos Yeray Martínez poco que peinados le dijimos Roberto yo que no íbamos a sacan en plena que perdieron de palizas no lo a esas antenas no vamos a dos por ciento

Voz 2 13:44 persona que está narrando este partido ya que estamos hablando de

Voz 10 13:47 pues de las diferentes facetas que tiene cada uno el otro día en la derrota

Voz 2 13:51 en la SER en el torneo de medio le pegó un hachazo a un jugador de la Cupe que les sacaron tarjeta

Voz 0995 13:56 sin duda alguna pero que es una falta necesaria que había que hacer si el equipo no hizo en el comienzo de la segunda parte que no fue tan mal y nos metieron tres goles que fue lo que decidió el partido con mejor banquillo hay Dios mio es esa de la falta que aquí no gustaba porque al delantero yo diría a pedirle perdón y eso siempre valían pedir perdón

Voz 1284 14:15 por encima de todo y lo vas ha pedido perdón digo vamos que me rompa

Voz 2 14:21 ay Dios mío hay que tener cuidado a todo esto día tenemos en juego el último cuarto del partido Fuenlabrada se marcha un poquito el conjunto de Jota Cuspinera Marta lo intenta

Voz 0277 14:30 cinco puntos es ahora mismo la ventaja que tiene el equipo de Jota Cuspinera ha jugado ya un minuto y veinte segundos del último cuarto pero Borja ya te digo yo que esto tiene pinta de que ese va a decidir en los últimos instantes el balón para dentro para de Tomás Bellas para oler y que es el que anota y amplió un poquito más ocho treinta para llegar al final del partido domina por siete el equipo local Montakit Fuenlabrada ochenta UCAM Murcia setenta

Voz 2 14:53 treinta y empezó a las doce y media va larguísimo no estuvo Popovic lesionado para aquí no nos haya escuchado una primera edición de Carrusel Deportivo a mejor estuvo un par de minutitos pero un partido de básquet Marta suele durar hora tres cuartos Si aquí llevamos hora tres cuartos y estamos en el comienzo del último cuarto eh

Voz 0277 15:08 aquí es verdad que del Fernando Martín no estamos acostumbrados nunca nunca nunca a ver partidos cortitos pero lo de hoy está siendo la verdad que llevado al extremo ha empezado a las doce y media ha habido esa lesión de Marko Popovic ha habido varias revisiones en el instan Ripley que se han alargado en el tiempo y todo eso está haciendo que pues eso que pasadas las dos de la tarde estamos empezando ahora mismo las dos y cuarto empezando prácticamente el último cuarto cuando ahora mismo anota un triple vamos mal García para levantar a la grada del Fernando Martín domina al Fuenlabrada por diez ochenta y tres Fuenlabrada UCAM Murcia setenta y tres

Voz 2 15:41 esto mira el Fuenla y lo hace en el marcador domina el Rayo pero esto sí que no se plasma no se refleja en el luminoso de Vallecas Palacio dos o casi

Voz 6 15:48 es que ha sacado Pau López paradón al disparo de Alex Moreno y para Donald cabezazo de Raúl de Tomás merece ir ganando el Rayo Vallecano pero ahora mismo catorce y medio de la primera mitad Rayo cero Betis cero estoy viendo muy llena las bandas era Vevey Álvaro García Álvaro le ha cogido un poquito ahora la espalda bien qué curioso

Voz 3 16:07 eso te iba a comentar la ganado bien la espalda Álvaro García Tello y luego cuando ha recuperado la pelota del jugador del Betis la dejado el recado el extremo del Rayo se han habido un cruce de miradas pero yo creo que el rayo puede traer bastante peligro por esta banda porque Tello no son Jorge estoy muy acostumbrado a jugar en el carril

Voz 6 16:20 lo que estamos moviendo claro Quini es que vas

Voz 0995 16:22 vivir mucho más sale Moreno que Tito ahí se ha decantado por Tito vincula por la faceta defensiva de lateral español

Voz 4 16:28 sí yo creo que con lo que decide ese es tener más seguridad atrás no sabemos que al vínculo así que ofensivamente es poderoso no con esa al con su velocidad pero defensivamente no es Tito que tiene muchas tablas sabemos que que Tito siempre todo a cumplir siete Un un sé que siempre según Planes vincula un un nueve Un

Voz 1860 16:47 ojo al centro según voló casi en propia puerta cada día el centro dará buenísimo de Pozo quería despejar Mandi pero se de nuevo se despeje a puntito de llegar el gol del Rayo Vallecano

Voz 3 17:01 el segundo saque de esquina para el conjunto de Paco Jémez que le costó en los primeros minutos pero se está haciendo con el partido está llegando mucho al área del Betis y ojo el Rayo porque viene desde la esquina

Voz 1860 17:09 ahora es córner desde el costado zurdo la va a poner con la derecha Álvaro medirán vemos a cuatro jugadores del Rayo Vallecano ya esperando en el área Valle Mario Suárez Raúl de Tomás la muerte se marchó un poquito arriba ah qué bien que los quince primeros minutos del Rayo Vallecano una pena que no llegue el gol el Rayo ofero Betis cero

Voz 2 17:30 no estamos contando en Carrusel Madrid dieciséis de la primera Rayo cero Betis cero

Voz 11 17:37 este mes tu suerte viaje en crucero Benavent Las Vegas el bingo de los famosos que consigue uno de los cien cruceros caso

Voz 12 17:44 veamos el viernes veintinueve y el sábado treinta de marzo sorteo de lingotes de oro y plata venga Las Vegas Hermanos García Noblejas diecisiete juega con responsabilidad

Voz 13 17:58 encaró al marisco ya estamos en Vallecas y hay que recordar que ayer estuvimos en Getafe allí además del Coliseum donde se jugó el Getafe Leganés está Nord Gate ocasión donde tiene del vehículo de ocasión que estás buscando ahora veinte por ciento de descuento en vehículos seleccionados veinte por ciento en turismos y vehículos industriales con kilometraje certifica la garantía de un año recuerda Noor Gate ocasión en Getafe polígono de Los Olivos ven tu vehículo en marcha

Voz 2 18:26 un jugador del Betis tendido Iván

Voz 3 18:28 a Joaquín ha recibido una falta quería controlar el capitán del Betis pero allegada plural lleva le ha dado por detrás y recordamos que en el conjunto rayista está apercibido Gálvez que está en el banquillo en el conjunto verdiblanco está apercibido Joaquín

Voz 9 18:42 la AFA dará clarísima en una posición en la que no debería haber salir

Voz 0995 18:45 tú tanto porque eran campo propio del Betis ha ido Abdulá lleva ya una amarilla que si la ve Mateu Lahoz que destrozo al Rayo ahora quería salir

Voz 7 18:53 con potencia con el balón controlado Mario Suárez era buena la recuperación del ex del Atlético de Madrid la bola en posesión para el Rayo Vallecano en el costado izquierdo Álex Moreno toca comerán están apareciendo mucho me dan Pozo eso es buena noticia para el Rayo es bebé y que está más abierto hacia la izquierda

Voz 6 19:08 luego la derecha no ahora la pone con la zurda saque de banda para el Rayo estaba bien el equipo de Jémez al estaba pidiendo a lo suyo que siguiera así que aplaudieran esta manera

Voz 0995 19:17 esos en el banquillo el Betis hoy Juan estamos viendo sobretodo

Voz 3 19:20 la Sarabia que que es ese suele levantar bastante del banquillo y dar bastantes órdenes junto a Quique Setién y están nerviosos porque el Betis hace mucho que no cruzar la divisoria con el balón controlado IS el Rayo el que ataca

Voz 1860 19:29 ahí está dijo que la tiene poco la poner el corazón del área y llega Raúl de Tomás le quedaba Álvaro y otra del Rayo Vallecano la cuarta clara para el conjunto de Paco Jémez el disparo arriba de Herrera de Álvaro García después de que Raúl de Tomás pivotará perfecto como jugador de balonmano no se la quedó el pero le quedó muy

Voz 7 19:49 da Alvarito García la Pando arriba cuerpo muy atrás otro clásico

Voz 1860 19:54 clarísima para el Rayo se llevaba las

Voz 3 19:57 manos a la cabeza va coger no es para menos porque el había quedado el balón franco para rematar Álvaro García le metió muy abajo el pie izquierdo la pelota se fue arriba llevan tres ocasiones claras para el Rayo Vallecano pues éstos

Voz 7 20:07 está siendo acoso y derribo en estos primeros dieciocho minutos de partido está muy bien el Rayo Vallecano merece ya ganar el partido

Voz 1860 20:14 el lujazo de Álvaro medrar una ruleta manda

Voz 7 20:16 cerda toca el balón hacia EB tocando rápido y bien preciso el balón aunque ahora

Voz 0995 20:20 se le escapan al control Álex Moreno estamos muy teniendo muy buen rayo Quini eh muy

Voz 4 20:26 bien muy bien está el Rayo achaca las ocasiones no son bastante claras

Voz 14 20:31 eh debíamos emitió uno uno por lo menos

Voz 4 20:34 el índice vas al descanso uno cero quita los nervios de la gente la gente eh fíjate cómo ha acudido al estadio

Voz 1860 20:41 Joon Futre cuarto de campo del barómetro

Voz 7 20:44 detienen tienen dos tiempos Pau López era demasiado centrado

Voz 0995 20:47 lo m

Voz 4 20:49 sí como te comentaba finalmente Annecy cuando yo no puedo hablar por algo no

Voz 1284 20:53 por qué no yo está atacando y eso eso sí

Voz 14 20:55 ya

Voz 9 20:55 Cullell Perú que hable poco ahora lado falta de Jordi Amat sobre hielo Celso se queja la gente de Vallecas Iván

Voz 3 21:03 sí está muy metida en el partido la afición han puesto sobre todo en esta tribuna principal que tenemos bajó de la cabina comentaristas de la Cadena Ser en pie protestando y es que Palacio el Rayo lleva más de dos meses y medio sin ganar en casa desde aquel partido en la jornada diecinueve el once de enero frente al Celta y claro ya hay ganas de saborear los tres puntos aquí en casa era un partido vital

Voz 0995 21:20 déjese se llevan siete jornadas de Liga siete derrotas consecutivas que eso es un lastre la cabeza

Voz 4 21:26 que lleva sin ganar siete semanas eso es mucho a final bueno oí referente a la falta que está cometiendo el Rayo o la intensidad que está teniendo eh también hay que darle su puntito a la afición no que estás semana he ha ha puesto una pancarta en la Ciudad Deportiva morder en cada balón dividido sea lo fundamental ganar el duelo Cindy individuales porque luego el Rayo sabe sabe lo que tiene que hacer con el balón y ahí es ganar esos duelos individuales es lo primero que su talón de Aquiles que es la pérdida de balón el juego aéreo que este año ha recibido muchísimo goles de balón parado cuando ellos cuando solucione eso seguramente con el fuego que tiene rollos recordemos que si gana hoy está a dos puntos

Voz 2 22:05 si no consigue a todo esto e Iván con este horario de las dos de la tarde mirando un poco la grada que hay mucho de Paquillo de gente que

Voz 3 22:14 partido la gente ha comido antes que que estos viendo tu pues te lo puedes imaginar Orza muchísima gente con con bocadillos You incluso me he traído el el sándwich a ver si me lo puedo comer al descanso sino al final pero muchísima gente con esos típicos bocadillos de calamares de jamón de tortilla y luego hay gente que también aprovechará el descanso porque es una hora a las dos de la tarde en el que todo el mundo está comiendo y más en España que es el horario Tippi el domingo más se tienen que estar comiendo el bocadillo porque

Voz 1284 22:37 Dios muy largo también en baloncesto en Fuenlabrada Marta

Voz 2 22:40 que esto ya va camino de las dos horas eso sí parece que va a tener esto final feliz para los nuestros

Voz 0277 22:44 de momento lo va a tener pero yo creo que aquí hay más de uno que ha dicho que no me habré hecho yo un sándwich hoy para ayudar al Fernando Martín esto no entraba en los planes que el partido fuera tan largo quedan todavía cinco minutos para que termine el encuentro si bien es cierto que los fuenlabreños han conseguido una pequeña renta de diez puntos en el marcador que hace que encadenó con un poquito más de tranquilidad esta recta final del partido pero ni mucho menos el UCAM Murcia ha bajado los brazos son al lanzamiento de tres otro más de Brad Oleson que lleva tres de manera consecutiva va ya por los dieciocho puntos el partido ni mucho menos acabado ochenta y nueve Fuenlabrada ochenta y uno UCAM Murcia cuatro cuarenta para llegar al final del partido

Voz 2 23:25 hemos a la estadística seis de seis en tiros de campo para un veterano para el zurdo Brad Oleson en Vallecas saca de puerta el ratio de la saca de puerta

Voz 6 23:33 el pelotazo eh tocaba esto le dimitir es que el balón con Abdulá lleva luego lo puso el largo pero sin pelotazos desde ya sabemos que es la filosofía de Paco Jémez y que eso no va a cambiar ahí está tocando Abdulá lleva el balón hacia Tito ahora sí que la presión es buena alta del Betis aunque se hace bien de su

Voz 0995 23:50 F de su marcaje Abdoulaye que se

Voz 6 23:52 la quita de encima pelotazo hacia Raúl de Tomás ojo que es el comen Marc Bartra controla de Tomás esta en la media luna del área esta con

Voz 1860 23:58 tres jugadores pero bien Bartra otra vez se rehizo

Voz 6 24:01 Mario Suárez que aparece entre cuatro de campo abrace la izquierda Álex Moreno al Moreno encarando a Emerson a la novedad en el conjunto del Betis ojo que le ha hecho el disco

Voz 9 24:10 lo con la derecha ha sido malo de Alex se nota que estuvo cerrado ya eso disparos de marcha marcha marcha fuera pero lo agradece la grada de Vallecas

Voz 3 24:18 está muy metida en el partido la grada y cómo vaya gran jugada por banda izquierda de Álex Moreno vemos a los jugadores enchufados agradeciendo el apoyo de la afición y ya han llegado hasta cinco veces con ocasiones claras sobre la portería defendida por Pablo

Voz 0995 24:30 vaya duelo bonito ese Raúl dentro más

Voz 4 24:32 atrae Kinect se vamos afición duelo muy bonito y lo estamos viendo no encima los dos picados sabemos que que el Rayo con una marchita malas si ya de por sí

Voz 6 24:42 Puig Roig a puntito está de perder el balón el Betis era el que recuperó en última instancia centésimo Mario Suárez para el ataques para el conjunto verdiblanco aunque

Voz 0995 24:52 viste de nueve enteros la segunda equipación

Voz 6 24:54 el conjunto andaluz tocando hacia atrás hacia Mandi ahora quiere calmar un poquito más el juego el Betis Sydney tocaba la bola hacia canales canales devolviendo la hacia asigne y ojo que la aventura le puede salir cara al central brasileño la toca Álvaro García comerán ahora vuelve otra vez que bien ha recuperado Sidney pero la bola le queda Medrano William Carvalho el que quería recuperar el balón la pelota de Abdoulaye larga hacia banda derecha donde aparece banda izquierda donde aparecía

Voz 9 25:19 la bebé mano del jugador del Rayo será falta para el Betis

Voz 3 25:23 me había levantado los brazos bebé le golpeó la pelota en su brazo izquierdo pelota para Atleti

Voz 4 25:27 es

Voz 2 25:28 bueno pues veinticuatro minutos de Paco Jémez en el al frente del banquillo el Rayo primer veredicto Quini

Voz 14 25:35 bueno a mí me parece bastante bastante el cambio no

Voz 4 25:38 que han tenido sobre todo la actitud bueno yo creo que eso es así

Voz 14 25:41 es cuando cuando llega un entrenador nuevo inyecta esa ilusión no a un equipo que siempre porque en la primera jornadas ese ese cambio radical más Paco no para consumo con su Goldman de ser los su agresividad con su motivación seguramente que que bueno al Rayo que lo que pasa lo mejor y lo peor no en esta dijo Nadal con un Paco Jémez que puede puede salvando perfectamente o Paco lo peor o cogió aunque que baje el Raiola en la otros con esto es que esperamos que tenga vida hoy estamos viendo con vida no esto primeros veinticinco minutos ochenta siendo bastante plano

Voz 10 26:23 que decía que que el equipo estaba bloqueado no en la última etapa co con Michel yo no sé qué sensación ha dejado este final de etapa en Michel un hombre de la casa súper Querido que es brazo tuvo un tramo muy bueno pero que al final no fue capaz de no de de levantar el equipo insta siete derrotas al final

Voz 9 26:38 ha terminado pagando clara qué tal de que discurso y la filosofía de Michel Van muy bien cuando la dinámica es positiva cuando la dinámica es buena pero nos vimos sobre todo en la segunda parte Villarreal que fue un auténtico desastre lo vimos en la segunda parte también en el Coliseum que hizo treinta minutos del Rayo en el radio muy malos ante el Getafe y ahí es cuando cayó el equipo ojo que la contra para el Betis ahora está en el pico del área Izquierda este Lloll que encara a Georgia mate de Llull que centra tiene que despejar pero ojo que le queda según Destatis Joquín Joaquín para de disparo Emerson córner se cruzó bien el central catalán se usó bien Jordi Amat va ser saque del tiene van para el Betis

Voz 3 27:16 el primer córner del partido para el equipo de Quique Setién que está llegando ahora con peligros está quitando un poco la presión del Rayo Vallecano y hasta allí se acerca Sergio Canales el internacional con la selección para votar el saque de esquina

Voz 9 27:27 por cerrar un poco ese tema Borja lo que necesitaba sobre todo lo que vio o Paco en el Rayo era cambiar la mentalidad que había algunos jugadores que estaban pues aspiramos en depresión casi ahí están sacando canales el córner en corto otra vez para Sergio Canales la ponía al segundo palo nada se marchó fuera saque de portería para esto le Dimitris excluir

Voz 3 27:46 va a votar de portería el guardameta macedonio del Rayo que le está dando unas órdenes a su defensa porque no le ha gustado que no llegaran a la presión en ese saque de esquina botado en corto Paco Jémez también está con las manos en el bolsillo y Quique Setién sentado tranquilo por el momento el técnico del Real Betis balón

Voz 9 28:00 bien a diferencia de otros partidos lo que gente muy bien ubicado el Rayo Vallecano en el campo que apenas hay huecos entre las líneas y además yo eso sí que se nota que es también trabajado eh Paco ha metido dobles

Voz 14 28:11 lesiones al final al final en la intensidad lo que te están metiendo los duelos individuales el de el tener ganas el llegará antes el ir antes de que de que suceda y en este caso el a lo está haciendo pero también es curioso e ve la forma de jugando muy parecida de los dos equipos

Voz 4 28:26 a que va saca de puerta presión alta de los dos equipos

Voz 14 28:29 nos sin dejar de jugar mi abogada está jugando en el área de prácticamente con presión arriba eh son dos formas de jugar muy muy distintas que afinar la debilidades son casi las mismas no porque suelen perder mucho varones en en zona en zona de ataque en zona defensiva del equipo Ia ha ido me llega los goles en este caso pero no que lleguen a favor del robo estamos

Voz 2 28:49 en dicho que me sin goles en Vallecas Toni cuéntanos algo

Voz 2 29:43 camino de las dos y media aquí en el Madrid es tiempo de Ronda

Voz 1860 29:57 el camino de la mayoría de juego en Vallecas Palacio veintiocho y medio de primer ataque ahora el Betis pero todavía no se mueve el marcador Rayo Vallecano cero Betis pero

Voz 2 30:07 hoy a las veinte cuarenta y cinco en el Bernabéu Real Madrid Alavés jugados ayer Getafe cero Leganés dos Alavés cero Atlético de Madrid cuatro en Segunda División ayer al Almería dos Rayo Majadahonda dos hoy a las seis Alcorcón Lugo más de fútbol y ahora nos lo cuenta así Toni venga

Voz 15 30:21 ayer se jugó el salmantino cero Atlético de Madrid B dos el Celta B tres Navalcarnero uno Fuenlabrada uno cultural a cero partidazo del Fuenlabrada en Segunda B internacional Madrid dos Valladolid Promesas unos Sanse cero rápido votadas uno Unión a dar b3 Coruxo tres esta tarde Burgos real y Castilla y en la Liga Femenina a las he jugado ya el Sevilla tres Madrid cero seguirán descendió en Madrid esta tarde en Valencia Rayo Vallecano

Voz 2 30:46 baloncesto tramo final en el Fernando Martín el Fuenlabrada Murcia Marta bueno ocho

Voz 0277 30:51 puntos arriba para el equipo de Jota Cuspinera que se acerca a la que podría ser su décima victoria de la temporada uno veinticinco para llegar al final del partido aquí en el Fernando Martín buen labrada noventa y seis lanzamiento de treinta Murcia que no va a Murcia ochenta y ocho hasta aquí no rondo

Voz 9 31:09 la falta a favor del Betis en Vallecas por la piel remolón Mariam Suárez pero Iván

Voz 18 31:14 Nos primera cartulina amarilla se el acaba de llevarla a tenido que perseguir el campo Mateu Lahoz primera cartulina amarilla del partido es para Mario Suárez el jugador del Rayo Vallecano

Voz 0995 31:22 es gracioso e gracioso como digo disimulando sí sí se deriva hacia el árbitro detrás

Voz 9 31:30 había intentado con del Mario Suárez detrás de alguno compañero pero cartulina amarilla la primera partió para el Rayo y el que tenía que parar una internada salida desde atrás de Marc Bartra I la está poniendo canales al corazón del área despeja de cabeza bebé intenta controlar el balón de espaldas Raúl de Tomás o no pinta nada amateur a falta clara del delantero del Rayo Vallecano pero quiere salir a la contra el conjunto de Paco Jémez recupera así rápido él Betis ojo porque han encontrado hueco por ese carril derecho del ataque verdiblanco es el que quiere frontal cortaban Abdula lleva tiene que volver al segunda segundo esfuerzo llegó bien abajo antes que Emerson saque de banda pegadito al córner para el Betis

Voz 18 32:10 muy atento el central senegalés del Rayo Vallecano Emerson se está quejando ahora el lateral derecho brasileño el Betis que hoy debuta como titular el futbolista cedido por el Barça en el Real Betis Balompié ya se reincorpora será saque de banda para el equipo de septiembre y traer a duras

Voz 9 32:24 me ha ido fuerte pero Quini yo creo que tampoco leal mucho

Voz 14 32:27 no la nos falta porque toca el balón pero luego al seguir eh arrastrándose por el suelo seguramente haya dado eso eso fracasó suele ser heterodoxa pero para mí no falta claro es no hay que no hay un contacto antes de de que tocó el balón

Voz 9 32:41 ya está Emerson en el campo lo intentaba en una salida rápida buena recuperación de Mario Suárez pero bebé en el control se marchó y es que a bebé hay veces que mete la quinta ante que la segunda irse de capa un poquito lleves un poquito alocado el extremo del Rayo Vallecano ahora mate uno Pita faltan otra intervención de Álex Moreno con Emerson Wii Mario Suárez casi llegando tarde a ese balón pero recuperó la bola para pozo pozo con Raúl de Tomás ojo que hay que buscar hueco la deja Mario Suárez jugar de Mario

Voz 1860 33:08 arriba el disparo del medio centro del Rayo Vallecano lo intentó con la izquierda se le marchó demasiado alto quería buscar su segundo gol en dos partidos les recordamos que marcó de cabeza en la cerámica

Voz 3 33:21 es remontando luego el Villarreal aquel partido ya estamos bien al viendo bien al Rayo Vallecano quizá nos está faltando un poquito más arriba de Raúl de Tomás que es lo que puede marcar la diferencia

Voz 9 33:29 no ha dejado de llover mano o si si ha dejado de llover

Voz 3 33:32 hay entorno a la una de la tarde estaba cayendo bien aquí en en Vallecas pero sobre la una y media más o menos ya dejó de llover y ahora bueno una una buena mañana severa que estamos un poquito abrigados pero la gente está bien en la grada vemos alguna mantilla alguna también algún paraguas de antes pero bueno de momento ya no llueve

Voz 2 33:45 en Fuenlabrada último minuto Marta cuelga que parece que se marchó definitivamente para ampliar

Voz 0277 33:51 la diferencia hasta los diez puntos ese mate del pívot stock que lleva doce puntos uno de los cinco jugadores en el equipo de Jota Cuspinera que está en dobles dígitos quedan cuarenta y siete segundos para llegar al final del partido el Fuenlabrada que se encamina a muy a su décima victoria de la temporada que abriría un poquito de brecha con los puestos de descenso está chocó

Voz 1860 34:12 el jugador del UCAM Murcia preparado en la línea de tiros

Voz 0277 34:14 eres lanza el primero lo anota recorta diferencias para poner al UCAM Murcia en ochenta y nueve nueve puntos abajo el UCAM Murcia nueve puntos arriba el Montakit Fuenlabrada en un partido que puede ser decisivo en sus aspiraciones de conseguir la permanencia va con el segunda lanzamientos

Voz 1860 34:32 dos

Voz 19 34:32 al hilo he quedado le claro

Voz 21 34:49 hola

Voz 0684 34:54 ya

Voz 23 34:58 el conjunto de Paco recuperación de descargas rápido que legal carrera me deja atrás esta vez metió la quinta sexta a la décima pero nos metió todo perfecto

Voz 1860 35:12 el templo maravilloso copias de izquierda debe para el killer para Icaza goles para el pichichi para Raúl de Tomás que de primeras a la meta de Pau López esta no pudo de llegar Pau López esta vale para el Rayo Vallecano treta hay tres de la primera la marca Raúl de Tomás Rayo Vallecano uno

Voz 24 35:32 sí pero

Voz 23 35:48 yo iba allí abajo portavoz de roble Tomás

Voz 1860 35:52 inalámbrico avivaron es fundó el Centro de tipo el segundo palo

Voz 9 35:56 ha pitado algo Mateo reconoce que ha de Raúl de Tomás

Voz 3 35:59 ha pitado falta de Raúl de Tomás buscando el remate cuando venía la jugada por por banda derecha jugada anulada hay decía Palacio que era él

Voz 18 36:06 pichichi Raúl de Tomás ya lleva con este doce goles esta temporada en Primera División le pedía Paco Jémez que tenía que llegar por lo menos a la veintena para que el Rayo con sillas a final de temporada la permanencia que gran jugada por banda izquierda de bebé decíamos tenía que aparecer Raúl de Tomás pues la primera que ha tenido dentro del área gol de R de T la afición de Vallecas lógicamente que lo ha celebrado bufandas al viento el Rayo ya manda en Vallecas

Voz 2 36:29 ahí que la celebrado con Rubén de Tomás con su hermano que juega en el equipo juvenil bueno Quini este gol yo creo que vale oro el ratio no puede desperdiciar ahora que va por delante está dominando el Betis ya hay que apretar para buscar el segundo sí sí o no

Voz 14 36:43 al descanso con con este uno cero eh yo

Voz 4 36:46 lo que está dando cada tecla no el agujero está la banda armada

Voz 14 36:49 la espalda de los carrileros donde donde están dejando muchos espacios recordemos que ha tenido una ocasión ante bastante clara Raúl de Tomás igual caminar

Voz 9 36:56 de ahí está recuperando Mario Suárez son cinco jugadores que están por delante del balón del Rayo Vallecano por cuatro defensa del Betis BA bueno el pase de Álvaro me dirá pero no llegó al garito que ya le había dicho que calme un poquito que estaba tirando el desmarque pero que

Voz 14 37:11 Quini que hay muy buena conexión del Rayo eh si en lo que te están diciendo al final agujero está en en la banda no detrás de los carrileros eh ya tuvo una ocasión ante Raúl de Tomás de cabeza que fue idéntica

Voz 4 37:21 está bien este caso pues a la metido

Voz 14 37:24 que que que que debe hacer el el Rayo ahora mismo coger el balón no si a esto se les da bien a los equipos de pago vida a un a un equipo hecho para tener la pelota llevan mimo lo que llegue circular posesión de balón por lo menos irse al descanso con este uno cero Mike cojan tranquilidad Viena

Voz 7 37:39 ha salido ahora Abdoulaye Ba porque les había cogido la espalda a Mario Suárez Joaquín lo intentó desde banda derecha de son en la pared

Voz 9 37:46 sin pedían falta yo creo que ha sido un Pinazo tremendo y ahí se lo están recriminando Abdoulaye Amat le Moreno ojo porque va uno de sangre caliente como yo lo Chencho a meterse entre media pero bueno Matos vice calma tiene el balón no ha pitado nada así que siguen recreo

Voz 7 38:04 no no tripulado son treinta y seis y medio de la primera mitad grandísima noticia porque el Rayo Vallecano va ganando uno cero se afecta más al sueño de la salvación ya no su milagro su sueño que se puede alcanzar esta tres puntos el Villarreal que perdió ayer ante el Venta

Voz 9 38:18 digo si el Rayo gana tendrá mucha papeletas para quedarse en Primera División y la primera final de al que le quedan de aquí al final

Voz 7 38:26 temporada Asia habrá salvado hay está Marc Bartra

Voz 9 38:29 es que sabe posición de te toca para William Carvalho Carvalho con Sergio Canales canarios que Kiev

Voz 1860 38:34 tocar el balón la fíjese desaparecido

Voz 9 38:37 PP el ex del Real Madrid recupera el Rayo Vallecano recupera la faceta defensiva ser saque de banda aparatito Yeah

Voz 3 38:45 aplaudía perdona Borja Paco Jémez esta intensidad defensiva de su equipo porque está viendo muy bien al Rayo Vallecano

Voz 2 38:50 en baloncesto también carrusel de faltas personales en el último minuto de partido parte que va a agarrar el Fuenla Marta