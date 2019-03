tú notas ahí además de Dani Alves toca eso porque era es un histórico del fútbol madrileño jugó muchos años en Primera División también pero yo he hecho muy ojo ojo Gary

Colin manzana de Lugo le han dado el chaval en el primer ramal de la intervención pata Sabanés quieren poder nuevo para volverla a poner en el segundo palo yo creo que no en fuera de lo está revisando el bar sí he visto ante el resbalón de Karim Benzema en boca de gol a puerta vacía con recuerda anotó el tanto del empate no Fabri cobre en primera instancia lo evitó Santamaría mató a bocajarro Isco para anotar el uno del Madrid en el XXV de la primera parte Real Madrid uno marcó y esto Huesca uno