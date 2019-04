El día que Marvin Gaye mató a Marvin Gaye

Voz 1

la historia de la música está sembrada de tragedias pero aprendes que pocas superan a la que vamos a recordar hoy porque tal día como hoy moría Marvin Gaye el cantante de canciones como Lech que tirón o Clay moría a los cuarenta y cuatro años y además era un día antes de su cumpleaños pero no era eso lo más trágico de la muerte de Marvin Gaye ese uno de abril de mil novecientos ochenta y cuatro lo verdaderamente aterrador es que murió en casa de sus padres disparado dos veces por su propio padre la relación de Marvin Gaye con su padre que se llamaba igual que él os podéis imaginar con este final que siempre había sido muy complicada su padre que para más inri nunca mejor dicho había sido ministro de la fe en la Iglesia puente costal nunca se había llevado bien con su hijo y había propinado constantes palizas desde la más tierna infancia hasta la adolescencia cuando su hijo se convirtió en una estrella de la música les compró a sus padres una casa en lugar de arreglar las cosas parece ser que las empeoró su padre le tenía una envidia terrible el hecho de que él fuera un alcohólico y su hijo adquiriese una fuerte adicción a la cocaína pues claro no ayuda a suavizar la relación entre ambos pero Marvin hijo seguía buscando la validación de su padre le hizo otro regalos con por ejemplo un Cadillac o la propia pistola con la que después lo mataría el día fatídico Marvin Se despertó después de el pasado una velada con pues con la cocaína para vivir a su padre gritándole a su madre enfurecido se abalanzó encima de su padre le propinó una paliza hasta que su madre los separó pocos minutos después Marvin padre entró en la habitación de su hijo y lo mató fue un día terrible para la música como he dicho antes justamente mañana Marvin Gaye hubiese cumplido los ochenta años así que no se acordara un poco del escuchando su música