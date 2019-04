'Cucho' Hernández: "Matemáticamente es posible y los tres puntos del miércoles nos harán ver las cosas mejor"

espacio estos jugadores realmente sentimos que que podíamos lograr ese tres dos pero bueno así son las cosas enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo si es así bueno la sintonía de la Cadena SER aquesta grandes hola hola qué tal buenas noches Chess oye que buena imagen avisado eh sí bueno imágenes buenas hemos dado muchos con pues te lo aseguro que sí pero es que al final no nos íbamos a conseguir los resultados queremos si es que no sirve era cada vez se pone más complicada pero bueno el lucharemos hasta el final para conseguir el objetivo

los marcado en el minuto tres Navas empezaba ya has dicho esto pinta bien pero luego el Madrid fíjate aunque una alineación con muchas caras nuevas con jóvenes el Madrid es el Madrid el Madrid tiene cuatro ocasiones te hace tres goles no hombre

Voz 2

01:36

nosotros lo sabemos este club luchar hasta el final nosotros te mucha ilusión de conseguir el objetivo sabemos que cada partido será una final tres tres puntos el miércoles nos harán ver las cosas de otra manera hay trataremos de conseguir apoyo de dónde vino lo cierto Juan Camilo Hernández porque pillaba escucho mira te lo resabios aquí rapidito a ver porque escucho Cambiasso exacto porque a los ocho años se disparen derrapar en la cabeza y en este tiempo el no me parezco no me para España pero eso es oí a ellas