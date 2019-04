Brahím Díaz: "Quiero estar en este gran club muchos años"

jugadores de talla mundiales y al final el que decide yo ahí no puedo hacer nada hay que seguir trabajando e intentar dar el máximo nivel y demostrar lo que puedo hacer algo que tampoco pasa

pero entonces muchos jugadores de esta plantilla sonido tiene diecinueve años no sé si lo averías con malos ojos seguir vinculado al Real Madrid hijo muerto

estoy en este gran club aquí ahora mismo no no voy a hablar en el futuro pero la gran club quiero estar pues muchos años Si ida pues eh o sea con los jugadores que hay pues intentar dar mucho más lo como excitan convertida en la distancia corta Zidane es espectacular es la la palabra que tengo espectacular ha sido como jugador impresionante sí lo es como entrenador como te

control por leeros sobretodo parece que te has asociado más con con este sobre todo con Benzema no

Voz 2

01:01

eh como he dicho somos un increíble grupo no entre todos no nos ha aportado muchísimas cosas en el campo al final pues eh elevar la asistencia pero pero será podía cualquiera osea esto es un equipo y todos estamos muy