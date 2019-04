Los partidos políticos y sus gustos musicales

Voz 1491 00:00 bueno menuda lista dolor de cabeza tensión arterial alta mareos la tasa de estrés disparada Jan Pere os da todo esto es lo que según los médicos no podríamos achacar eh un día como el de ayer al cambio de hora incluso un día como el de hoy no al trabajo que también suele provocar todo esto no

Voz 1827 00:22 que también suele provocar todo

Voz 1491 00:25 cambio de hora Roberto Torija buenos días qué tal muy buenos días y si alguien sufre el cambio de hora especialmente es alguien que trabaja el fin de semana que salía

Voz 1827 00:33 hasta las siete de la mañana del domingo de la hora en Nueva claro que en realidad las seis de la mañana hasta dio un poquito menos claro

Voz 1491 00:40 cada una hora de sueño y a los compañeros que trabajan por la noche pues se ha quitado una horita de trabajo

Voz 1 00:46 has llevado pues mira dolor de cabeza

Voz 1491 00:49 un poquito pero por otras cuestiones tres días parado nada tiene hambre

Voz 1827 00:54 hombre si tengo prácticamente todos los días lo he notado el dolor de cabeza me ha venido no tanto yo creo por el cambio de hora sino porque a así un fin de semana un tanto inquietante en la informativo resaca informal

Voz 1 01:08 no hay de Torija viene informada de Alicante

Voz 1827 01:12 se os ha olvidado pero en vuestra otra vida

Voz 2 01:15 los otros dos trabajas dice en programas informativos

Voz 3 01:18 sí es cierto Dios acordado por eso de que no nos dice de que cuando hay elecciones a la vista no hay nada más a la vista no

Voz 1827 01:27 mucho de de políticos Blabla hablaba Lola pero noticias noticias no hay pues resulta que este efecto campaña electoral española ha llegado hasta Estados Unidos que también están de efecto campaña electoral española

Voz 1491 01:39 de verdad lo estoy contando fíjate que de buenas a primeras no ha llegado

Voz 1 01:43 el sábado por la noche nos llega

Voz 1827 01:46 al teléfono móvil un alerta del New York Times sábado por la noche unos Peral que se una noticia urgente de relevancia internacional que tenga repercusiones políticas en todo el mundo pues ahí queda que deja ver que en el New York Times habían entrevistado a las Kardashian

Voz 1 02:03 y ese era el urgente

Voz 3 02:04 que a mí me sobresaltó a las once menos cinco de la mañana y hablaban de la campaña de la noche electoral española las Kardashian

Voz 1827 02:10 la verdad es que no he leído el artículo y además tenían porque me parecía demasiado pedorro incluso para para mí traerlo aquí pero sí que voy a hablar de la campaña electoral española que este fin de semana ha sonado así

Voz 4 02:41 a ojos Arús de mi dada yo

Voz 1 02:49 da que han sonado a hablar de cojo años hoy la camisa y le pido de Juanes este fin de semana Bosch

Voz 2 03:00 ha difundido en sus redes sociales un vídeo que había hecho antes en la en el que en un alarde de originalidad sin precedentes cambiaba el nombre de la canción A Dios le pido dice Juanes a Vox Le pido decía esta buena señora la versión

Voz 5 03:18 tenido sea estaba fatal hecha eso sí

Voz 3 03:21 pero vamos como si me pongo yo con una nota de voz y a lo mejor la sábana in

Voz 6 03:25 Vernet no es que la hacerlo Castedo cuenta igualmente

Voz 2 03:31 pues desde partido dijo en Twitter que iban a utilizar la canción en sus actos de campaña claro la verdad es que no la echo nada de gracia de hecho ha expresado su enorme tristeza e indignación y advierte incluso de que está dispuesto a llevar el caso a los tribunales porque Coughlan han cambiado la letra que suya

Voz 1491 03:49 por cambiar la letra falso llegado porque sin pagan los derechos de autor entendemos que la canción a pueden utilizar en el vídeo hoy vamos a hablar precisamente de los derechos de autor de los cambios en en la ley del copyright

Voz 3 04:00 a este partido ya le pasó algo parecido con Coque Malla si es verdad no era un acuerdo

Voz 2 04:05 tío de derechos de autor

Voz 3 04:09 eso era más una cuestión de no hippies ideológicos no pero ella no quería que este partido

Voz 1491 04:15 pues eso me preguntabas si si tú puedes gestionar llevar motivos ideológicos para que no se te dice una canción que en principio si tú pagas los derechos podría suscitar no lo sé me lo pregunto me lo pregunto

Voz 2 04:28 Coque Malla se tomó de hecho su propia ven a un poquito con este partido al decir que estaban usando una de sus canciones la de No puedo vivir sin ti no así que el dijo que en realidad es una canción que compuso pensando en una pareja homosexual entonces teníamos aún partido ultraderechista contrario

Voz 1491 04:45 como ojo Alliot Marie Jo y les aclaro

Voz 2 04:48 esta es la que esta esta canción no es sólo de de este partido El conflicto entre cantantes políticos en que se geología hice alguna de sus canciones a Rubalcaba por ejemplo se enfadó Amaral por unas unos versos suyos en en la tribuna del Congreso al Partido Popular sale enfadó Love Of Lesbian

Voz 1491 05:08 el nombre más difícil de decir del grupo español Love of les los edificios

Voz 2 05:13 lo hacían EEUU también ha habido mucha

Voz 1491 05:15 con esto a mí con quién hay una larga retahíla de grupos que han protestado por por el uso de sus canciones en campañas

Voz 2 05:23 pues en el caso de los Of decían que es verdad que me acabo de dar cuenta de que es muy difícil decirlo a mí no me gusta a mí me pasó bueno no les no lo utilizaban la de Fantastic Shine y también les dijo que oye que no que no que no me mola que vosotros utilizáis una canción mía a mi me gusta mucho este grupo pero también es decir una cosa si me dais a elegir entre Santi Balmes que es el cantante de Love Of Lesbian esto

Voz 7 05:56 qué necesidad tiene cualquier canción

Voz 1 06:00 del me he podido compuesto

Voz 8 06:07 está alguna vez en antena pero fuera de los micrófonos yo creo que lo hemos hablado no que esta batalla el Partido Popular la tiene ganada absoluta pero no más

Voz 1 06:18 me ha dicho sí sí sí sí sí de de que tiene muchísimas versiones esta que es la versión es la versión merengue pero Moragas a sí sí sí que dejó a los periodistas

Voz 2 06:29 o que estaban en la sala de prensa Un poco estupefacto ante lo que estaba hecho

Voz 3 06:34 yo creo que fue la única renovación que sí que sí

Voz 2 06:37 en la última convención nacional del verano pasado Thierry

Voz 5 06:40 arranca la cambiaron claro claro pero mira

Voz 2 06:43 tejieron un poquito más rollito Piratas del Caribe pero yo he preferido esta porque

Voz 1 06:48 no estoy aquí Bongo de merengue para empezar el lo que quería decir es el popular

Voz 5 06:53 la única renovación que hecho el PP ha sido el himno el resto de la estrella

Voz 3 06:57 vale libro Eagle pájaro que no me ha llamado mi El Barraco bueno

Voz 6 07:01 así muy Si miramos las listas de Pablo Casado bueno claro se parecen se parecen poco a al PP anterior

Voz 1827 07:10 bueno yo ahora me voy a ir a mis aposentos pero os quiero dejar un poquito inquietos así para

Voz 3 07:15 nosotros estamos inquietos como te mato mira con ganas de más

Voz 2 07:19 os digo si os digo esto faringitis se neumonía gripe

Voz 1491 07:25 salmonela quedamos

Voz 1 07:29 la encuesta de de buenas noches

Voz 1491 07:31 a su muerte eh

Voz 1827 07:35 bueno pues eso sugiere pues en el que consta nuestra este hombre no si os digo que todo esto que he dicho puede provocar vuestro teléfono móvil que Kennedy también es gratis

Voz 1491 07:46 salmonella es lo que dicen desde las

Voz 1827 07:48 estación de Microbiología salud seis tipos de bacterias distintas puede haber en la pantalla de nuestro teléfono móvil por qué pues porque lo usamos prácticamente todo el rato con con nuestras manos

Voz 1491 08:02 a lo doy

Voz 3 08:05 acá hay todos lo tiene apoyado Aitor y yo lo tenemos apoyados en esta mesa que han estado es la única once David móvil adicta por no dejen montón espero aquí pero la gente que chupa la pantalla del móvil pero no oreja

Voz 1827 08:20 la mesa lo mejor pues hemos estado todos por aquí tocando pues la mesa no está del todo claro Bonet la pantallita encima para que no veamos los Whatsapp que te están escribiendo la ponen mirando

Voz 1491 08:30 para jornada poco alarmista yo que sé no lo sé quiero deciros a esta claro no que la gripe sino te lavas bien las manos pero una salmonella eso son palabras mayores que tenéis que hacer simplemente con pero hay que Torres

Voz 1 08:46 en la vida del nada

Voz 1491 08:50 por todos pero bueno no viene bien

Voz 1827 08:52 ciertas fotos tampoco vienen bien para para las bacterias si hay que lavarse las manos cuántas veces

Voz 1491 08:58 mejor no sólo tratante lo leía el otro día yo creo en el médico que había también como unos consejos sobre esto entre los dedos lo mejor a veces no sé cómo entre las uñas y dientes

Voz 1 09:12 estudiado para ir a lavarme has

Voz 1827 09:16 el móvil que no me deja ahí es dar el súper consejito el día hay que limpiar la pantalla del móvil con un pañito UME decido con alcohol a mí todo lo hecho

Voz 1491 09:25 el móvil encendido apagado pues le voy a aprender

Voz 1827 09:27 para la Asociación de Microbiología y salud te lo digo la semana

Voz 1491 09:30 vale me lo a lo mejor la Asociación de Microbiología esto no lo sabe pero no se pregunta una tienda de móviles que viene bien seguro

Voz 3 09:37 están con pinchados con los cambia pantallas días con alcohol y luego se estropea indio

Voz 1491 09:43 a ves limpiaba una vez en profundidad de la pantalla del móvil en profundidad profundidad es decir con un pañito me he decidido no

Voz 1827 09:50 ejercer ahí cuando ya no se ve prácticamente