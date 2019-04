Márquez: "Ha sido uno de esos fines de semana en los que te sale todo"

Voz 1375 00:00 doce y veinticuatro tenemos que hablar del Barça y del Atlético de Madrid Barça del Atlético lo dejo para vosotros que estáis muy sesudos déjame segundito ya te vas no está por ahí Mela Chércoles en Argentina pidiendo nos pasó en directo con un gran protagonista hola Mela muy buenas

Voz 1104 00:14 sólo Carreño saludos desde la oficina del ganador del Gran Premio de Argentina de Moto GP está hablando con su técnico Santi Hernández que estará en su hermano Alex mal

Voz 1 00:25 este gol seguido un tercer juego dio muchísima felicidad de la entidad

Voz 1104 00:34 bueno desde el inicio pensamos pero bueno hay que seguir trabajando siempre y con la misma liguilla tu has visto a marcaban en El Larguero en su carrera

Voz 2 00:43 el diezmo muy bien hecho y lo ha hecho muy bien igual

Voz 1104 00:49 eh la carrera no es fácil porque cuando vas solo cuesta mantener la concentración pero lo ha hecho muy bien sea es por tu puesto Moto2 íbamos ahora mismo ya con el ganador de Moto GP que además ha puesto de nuevo líder de la categoría ya te es si yo Manu Carreño Omar Márquez como tiene tanta ventaja al frente de la carrera en los últimos compases iba viendo por las pantallas que el circuito la pelea entre Dovizioso y Rossi que estaba animando a Rossi porque quería ganar la batalla para el nuevo líder de la general por cierto un Rossi hizo lo paso ya sí con el a la mano en el podio Márquez nos ha sorprendido porque esos de como ha sido eso sí bueno a la verdad es que que va a toda una carrera muy muy muy bueno de toda buena noche todos hacia una carrera muy buena de nuevo como tú dices no gestionar muy bien bueno el momento es sé que dice esto que se ha visto co por las cámaras de yo nunca ha tenido ningún problema con con él de eso ya le tendió la mano en Misano atendía aquí hace un año cuando pasó lo que pasó porque asumí que era cree que fue un error mío y disfruté no dictado por ello pero bueno hoy pues me has felicitado y opuesta sin ningún problema de dado la mano y acepto acepto sus felicitaciones que aceptó pues su saludo pues qué bonito bonito en sintonía de El Larguero Marc que me educaron yo lo que Argentina

Voz 1375 02:07 pero lo ha vuelto a unir hola Mar es muy buenas muy buenas qué tal enhorabuena eh

Voz 1104 02:13 bueno muchas gracias la verdad es que hoy ha salido salió rodado

Voz 1375 02:16 oye ha sido la carrera más aburrida de los últimos años en el buen sentido eh

Voz 1104 02:24 sí sí no no ya ya sabéis que a mí me van las carreras movidas adelantamientos y la última vuelta y sobre todo pues la adrenalina es diferente pero tenía ganas de hacer una carrera así porque no te lo voy a negar la año pasa lo pasó lo que pasó aquí y tenía ganas de demostrar la velocidad que demostró el año pasado pero junto con la precisión Ny sí esté pues el el punto éste de mejorar de o aprender de los errores bueno todo lo he hecho yo he hecho una gran carrera

Voz 1375 02:50 joer desde el principio te has ido dijiste que la clave estaría en las primeras vueltas te has sido pero ya unos cuantos segundos desde nada más arrancar porque has sido tan fácil marque en tu opinión porque tu moto está impecable por tu pilotaje porque los demás no es bien sea qué ha pasado para ver algo que no es habitual que es que te vayas no te echen el lazo ni ni desde el principio

Voz 1104 03:09 bueno es un circuito que se que se hubiera mi estilo de pilotaje desde el viernes salí ir tal esos fines de semana que sale todo se como futbolista que chuta con la derecha izquierda pues pues pasaba eso probaba una cosa pruebas la otra todo iba bien todavía dan pasos hacia delante nunca dar un paso en paz en falso a nivel de de de gestión del fin de semana aquí he salido en la carrera tenía muy muy claro que las primeras vueltas en las que las que tenía que atacar lo hecho salido hemos salido bien

Voz 1375 03:39 joe a quién ves más fuerte este año Dovizioso otra vez

Voz 1104 03:43 bueno es está por definir el tema no pero Dovizioso Valentino que nadie yo ya lo tenía contado o por el título porque tiene mucha experiencia pero luego no parece que los tres que acabamos el año pasado en el en los tres primeros puestos de campeonatos seguimos estando allí así que que será un campeonato muy competido y sobre todo la como cada año no la regularidad es lo que marcará la diferencia hay buen rollito

Voz 1375 04:09 Valentino no está bien

Voz 2 04:11 sí me ha sorprendido no

Voz 1104 04:15 bueno sorprendido es bueno no me lo esperaba no me lo esperaba pero pero bueno yo yo nunca he tenido ningún problema no ya defendí la mano aquí hace un año cuando pasó lo que pasó porque mí que era un error mío y el estudia pedir disculpas le tendió la mano en Misano través icono hoy pues de más dado y lógicamente pues ha aceptado su saludo porque no tengo nada en contra de él no lo has hecho como el Papa no agitado dudas y no

Voz 3 04:40 se no no electa de la que has hecho no lo has hecho lo mismo no

Voz 1104 04:50 a todo un saludo cordial saludo a alguien tiene que haber hecho algo muy gordo no de momento con con Valentino todo todo muy bien todo en orden está claro que hay rivalidad pero queda en la pista

Voz 1375 05:03 vale hoy lo último como a Lorenzo qué tal que te dice

Voz 1104 05:07 bueno de momento puedes estás no sé si es que lo cuente él no supongo que les pasando a la a la onda yo creo que el bueno de momento les está costando un poquito más quizá de lo que se esperaba no sé pero pero bueno sí que es cierto que también son circuitos difíciles circuito raro yo creo que cuando lleguemos a Europa a Jara un saltito hacia delante pero de momento pues mira os jugó un rival que les vamos sacando puntos a campeonato

Voz 1375 05:31 pues nada a ver si la siguiente en Austin que tampoco se te da mal no

Voz 1104 05:35 sí en Austin bueno hay buenos recuerdos pero una de las cosas que me enseñaba vida de expectativas bajas y luego cuando lleguemos allí a ver si sale todo bien

Voz 1375 05:43 a decidir el Mundial antes de Valencia antes de la última lo digo porque la última Irán Telecinco en directo mirar a ver si aguanta estaba alergia

Voz 1104 05:51 claro esa hoy hoy hoy ha sido de Telecinco y si aburrida o sea que lo siento por los espectadores persona así Moto GP no han sido nunca es si pie pero hoy ha sido para que se apruebe a la la carrera que ganaba con más segundos en seco así que que bueno aguanta no aguanta más Manolo estaba en la segunda carrera si se puede sacar cinco cinco en la siguiente se va a intentar si las