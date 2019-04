Martín Talavera: "Para mí sí que LaLiga ha terminado"

Voz 1201 00:00 ah eso es tener sí

Voz 1 00:02 además de Dani Garrido director de Carrusel Deportivo además Iturralde González que ya hablábamos con el por aquí nuestro árbitro habido mucho trabajo mucho el están está últimamente muy demasiado tranquilo esto

Voz 2 00:11 ya lo que pasa es que el trabajo va a estar a partir de ahora en lo de abajo que realmente Dyke arbitrario donde realmente no tiene tanta repercusión mediática

Voz 3 00:19 pero los nervios y arbitrar ahí abajo

Voz 0239 00:22 el Huesca Rayo Celta Villarreal Valladolid además de Valladolid que es una broma eh me lo estoy viendo aquí ahora vamos a hacer un ratito no de Valladolid una broma es una broma en qué sentido que anulen ese gol opinión pero yo no tengo ni idea de esto esto no a ver

Voz 1375 00:37 las temperaturas propias palabras te delatan te voy a apoyar no es eh fuera de juego

Voz 2 00:43 interferencia en contrario clara el jugador de la Real puede tipo

Voz 1201 00:47 puede despejar y luego de la noticia Cospedal

Voz 2 00:49 es decir no viene nada en reglamento pero Velasco Carballo ha dicho a todos sus árbitros que todas las jugadas Inter referencia dentro del área pequeña todas se piten

Voz 1 01:02 Nos ha mirado mal a Valladolid jazz jazz

Voz 0985 01:04 dicho ya fíjate he oído ya te a Carlos es siete veces siete veces cosas ha pitado una cosa trago el bar

Voz 2 01:10 el capitán contra el que más ha es al Madrid clave amplia nueve cosas a favor y luego fueron nueve en contra y luego Valencia y Valladolid la pitaron veten a favor ya han sido siete en contra

Voz 1 01:21 además de Antonio Romero que está ahí en la cabina

Voz 5 01:23 de comentaristas está Jesús Gallego

Voz 1 01:25 hola Gaye qué tal hola qué tal buenas noches don Julio Pulido muy buenas qué tal buenas noches

Voz 1201 01:29 Torres aunque estaba ahí en la zona mixta del Bernabéu y seguimos la semana que es incorpora Meana no ya dijo el jueves pasado ya está Carlos Meana apunta a hacer la mili ya no es necesario bueno dentro del contrato y todavía me quedan

Voz 0239 01:42 las alucinado porque me han dicho sí que han visto a un tío que se parece mucho Meana si en Vallecas viendo el fútbol sea estar de baja de paternidad de escaquearse un domingo para ver el fútbol en Vallecas ya selló para que hay algo aquí no me cuadra compra visible cuadra consejo al Rayo que paternidad lo que pasa

Voz 1201 02:00 pero bueno que pasa mucho tiempo un puro jazz el bebé se va a ver al Rayo suficiente que se cojo micrófono de castigo ha tenido con el partido del Betis Miguel Martín Talavera muy buenas qué tal muy buenas estáis han dicho uno que se parecía mucho lo cual no es seguro que fuera pero tampoco descartable tampoco se descarta hay muchos con la cara y Pablo Pinto no lo hay un árbitro igualmente presentes Martín bueno no oí Meana yo mientras no haya llevado al bebé al pobre no lo hizo en Barcelona Lluís Flaquer muy buenas qué tal muy buenas hola Jordi Martí

Voz 0985 02:36 buenas noches Manu desde una Barcelona que hoy si tengo que decirte malo no es que lo siento lo hago pocas veces casi ningún no no me ha emocionado ver en las calles las plazas a los chavales niños y niñas tratando de emular la falta de Messi eso sí que es verdad que los chavales oye ponte tú no yo no quiero

Voz 1201 02:54 que solicitara a Defensa que se la mete en propia meta Víctor Sánchez

Voz 0985 02:58 sí sí también no no querían no haciendo de Busquets entorpeciendo oye me emociona hoy simplemente perdona estoy no nada nada nada esta postales en tu que esta esta postal de una Barcelona que si Manu eh nada que se me gustó mucho la falta no sé que lo dijo ayer en la red el en la afán

Voz 1201 03:13 sólo a lo Panenka sí que puede ser sí sí que no parece juega falta

Voz 1 03:17 Panenka ahí yo nunca había visto habrá que colabora Victor Sánchez pero fue una falta

Voz 1201 03:20 colabora que la mete mete uno es cuál debe sino Marcos López hola Marcos para para el pichichi no no bueno como como el primero es tanta el árbitro dio el gol a ver si puede decir lo que se ha ganado pues terrorista tendrá el derecho a decir lo mismo que tuvo que yo no siga al frente al batir el récord de goles decirlo

Voz 0985 03:39 la no evidentemente lo que

Voz 1025 03:41 también hay que decir que cuando abrimos de mediana nos pongamos todos de pie hay osea un respeto porque porque estamos hablando de digo que tenemos exactamente

Voz 1201 03:50 es verdad que yo una baja de paternidad tan larga la redacción de deportes de la SER no había conocido pero es que los tiempos cambian se llevará ahora a Antonio los tiempos cambian por lo menos yo digo yo ya porque llegó tarde les llamaría hoy a más de uno cero uno más de uno de estos de Dream capaz a la baja oye Manu que todos los que son

Voz 0985 04:13 hemos padres si somos capaces de comprender todas las cosas por más insólitas que nos puedan parecer por más sonrojo que nos puedan aparecer los padres oye tenemos que disculpar algunas cosas supongo que ahora hablaremos de ella

Voz 1201 04:27 no no perdona perdona

Voz 0985 04:30 Pérez mano creo que es muy importante que me ha gustado ahora es preguntarle a dos sí pero todos somos padres si bien la condición de para todos para nosotros somos padre yo les digo Andre yo bueno perdona te tienes que decir muchos muchos eh pero yo creo que ya

Voz 1201 04:44 lo que todos menos pero lo decía sin Lucas Fire insinuando que lo que hacían en banco o algo no es un portero de Primera División realmente yo la verdad ya formaba antes padre

Voz 0985 05:01 pero no perdona apenas completa apenas se completa no es que apenas he podido completar mi salud que los padres no son dos reflexiones previas a lo que va a ser el debate que los padres yo no puedo digamos ser muy duro con Zidane porque Manu quién nos dice que los que somos padres algún día comeremos algo que nos pueda que pueda sonrojar sonrojar al resto

Voz 1 05:24 a ver si a ver si Johan Cruyff que en gloria esté Gloria ha dejado en el en el Barcelona podría poner a su hijo ya supo yerno

Voz 1201 05:31 no pero en el segundo partido a su hijo lo que él no era no era el sumario Mario Silva usó en el Barça no no es pertinente no es Bertín me llevan toda su vida en el Real Madrid no se hubiese toda su vida la verdad cuántos partidos lleva siempre no no no cuantos partidos yo

Voz 1025 05:58 casi no porque el señor Manu Carreño que si no te importa es el director de este programa también ha dicho que no le gusta

Voz 1201 06:04 eso es ha dicho Mariola dicho dato porque aquí Antonio Romero en Carrusel también lo ha dicho yo lo he dicho a ver Romero

Voz 0239 06:18 por si alguien no ha visto el partido o no la he escuchado Carrusel decir que Luca Zidane no ha tenido para mí ninguna culpa ninguno de los dos goles adherido a estado intranscendente en el partido que en la segunda parte ha tenido un par de acciones en las que con los pies ha salido para desbaratar un par de contragolpes que tenían peligro de dos delanteros de

Voz 1201 06:39 Armero que era para yo estoy contando lo quería yo estoy yo estoy de milongas

Voz 6 06:47 pero pero

Voz 0239 06:48 perdonar yo estoy contando lo que ha hecho que el repito ha sido intranscendente en el partido un repito que no ha tenido culpa en ninguno de los dos goles que ha tenido un par de buenas salud

Voz 1201 06:57 la Sala de portería y segunda parte

Voz 0239 07:00 dicho esto que si hay un entrenador en el Real Madrid que tiene carta blanca casi lo que se decida

Voz 1201 07:07 pues que entonces a éstos se les llama plenos poderes por lo tanto cuanto antes la asunción de

Voz 0985 07:13 los penes poderes también habla molestas

Voz 1201 07:15 Kirchhof entender porque es molesta es constatar los hechos sí sí pero una vez constatado por qué no era una una temporada hablando de primer portero segundo portero Keylor aquel día se lesiona al banquillo tal y como ha dicho Romero que lo que hoy se propio Dario Villarubia Zidane dijo jugar todos emiten tensionado no te varios barrios

Voz 0239 07:43 el próximo martes había quedado

Voz 1201 07:45 aquí es para que cuando vuelvo de la lesión Courtois volverá jugó al kurdo a a jugar Joaquín Abbas no sé si para que muchos partidos pero volverá a jugar Luca lo que parece

Voz 1296 08:00 Macy's llamará Luca Martínez hubiera jugado

Voz 1201 08:03 el tío o más allá de recuerdo una cosa más perdona eh llegó antes de que empiece te digo que Mourinho en todas las temporadas en las que estuvo hizo debutar a nosotros lo puso no yo yo opto por tener más

Voz 7 08:14 no ya desde el tema filial padre hijo y además yo lo que creo gesto lo que demuestra es que estos partidos no valen

Voz 1201 08:21 absolutamente pero lo que le he dicho a empezando es pretemporada estar ahí estábamos diciendo no es que

Voz 7 08:26 utilizar esto para probar porque quiere ver quién sigue da esto no vale

Voz 0985 08:30 Arana tres temporadas sus Jesús perdona cosa pero estos partidos también tienen que servir la Zidane para que vaya tomando sus decía

Voz 7 08:36 es que no le van a servir pues no no no esto

Voz 1201 08:39 yo suelo visión la decisiones que a todos

Voz 7 08:41 hoy demuestran que esto no sirve absolutamente para nada

Voz 1201 08:44 pero esto la al tercer portero para

Voz 0239 08:47 es la pregunta que está cuarto en el cuarto

Voz 1201 08:50 Lutero eh la pregunta que contestaría todas nuestras

Voz 8 08:52 dudas sobre esta decisión decían es porque ha jugado Luca Zidane extras por que sea que alguien me dé una razón deportiva de porque ha jugado hoy Luca ciudad

Voz 1201 09:02 el puesto de entrenador sin duda eso es una perogrullada es una gran humareda eso es una obviedad por qué

Voz 0239 09:08 por qué quieres todo Mourinho por porque quiere ver por les puede probar porque la plantilla porque quiere probar Mario para ser el portero del Real Madrid

Voz 1201 09:18 creo que eso estamos viendo porque era más serio

Voz 8 09:21 en serio porque es feliz

Voz 0239 09:24 el camino ese no no no

Voz 1025 09:26 que es profesional del fútbol

Voz 0239 09:28 eso lo serio porque yo lo que te pregunto es innoble a escote esto es por qué a jugar

Voz 8 09:32 doy Luca Zidane saca porque va a poner todo

Voz 1201 09:34 todos los que tiene disponibles a todos están todos en Valencia va a haber un montón de cambios

Voz 0239 09:39 es el mismo que en Palencia mover un montón de cara

Voz 1201 09:42 el para qué pero para que aquello que se chico porque no se juega nada eso lo tengo el idea lo ves

Voz 1576 09:50 Mario que se haga un poco de normalidad porque hoy está un poquito atinado con el Huesca te pinta la cara sea un poso de normalidad que termina una temporada a quince a dieciocho a dieciséis niños y a mi me parece que sí

Voz 1201 10:01 a ti no te parece grave me parece grave partido no valen para nada

Voz 0239 10:06 esa es la clave La clave la dado gallego hubiera jugado hoy Luca Zidane si el partido hubiera valido para ser campeón de Liga no es evidente que no evidentemente no entonces eh

Voz 1201 10:15 sí dentro a que dentro de la pretemporada que está haciendo el Madrid temporada pues pues oye esa sale Brahim a Talavera

Voz 0239 10:21 entre recuerdo que esta victoria del Real Madrid que para mí te digo la verdad no se ha merecido ganar yo creo que el Huesca merecido por juego durante los noventa minutos al menos sacar un punto no al menos creo que esa mención sacar un punto de aquí del Santiago Bernabéu pero te digo Talavera que con esta victoria pues el caso se te ha olvidado darle una vuelta a la clasificación Atlético de Madrid estado pum el Real Madrid estado punto del Atlético de Madrid

Voz 1201 10:41 esta pues si no me estáis Vicente yo no digo que sea yo no digo que sea suficiente yo digo no yo cuando lo peor

Voz 0239 10:50 a mí a mí no me ha parecido tampoco una decisión demasiado extravagante tal y como está el campeonato nacional de Liga Si hubiera sido un partido en el que el Real Madrid se juega la vida juega Luca Zidane entiendo que estemos diez minuto pegándole palos a Zidane por poner otro día más cero en un partido en el que no hay nada está en juego en el que ha metido te recuerdo a Brahim que viene de jugar tres Rato Juan Guardiola con el gurú la metido de titular porque lo quiere ver pues ha metido al portero porque considera que no debió pero no sí

Voz 1201 11:16 porque lo quiere ver sí pero no porque lo tiene claro

Voz 0239 11:20 en ese argumento lo que decida que tiene Vera Luque Zidane me lo pude contesta que Zidane llegó el primer día dijo que iban a jugar todos y tú me demuestre lo contrario dentro del todos vale entre el tercer portero y que hoy era una ocasión como cómo iban a jugar todos hoy en el Bernabéu ante el colista con Courtois lesionado Icon Keylor Navas que es su portero y que va a jugar el miércoles considerado oportuno que tiene que ver que todos tú dice dentro de que deberá todo entra Luca Zidane Bali para que hay lo quiere ver porque yo no soy parte yo te estoy diciendo que no hay ninguna razón

Voz 0985 11:56 que es padre yo

Voz 1201 11:57 bueno bueno yo creo que era una falta de respeto de decir porque el padre es una falta de respeto dijo van va a decir Jordi otra vez a falta de respeto más has porque tú hablas club cuando

Voz 1025 12:12 eso sí medio Ildefons con la afición de podrá quién quién quiera da igual está claro

Voz 1201 12:17 por diciendo no el cuarto

Voz 1025 12:19 es el cuarto portero no es el cuarto no es el tercer portero porque mareo pero entiendo que tengo estoy cero que cole se marchó no pero que era segundo el año el la segunda en Villarreal ante el defensa vasco dijo juega la tercera antes de fichar a Courtois Luca Ciudad Real tercer portero hicieron acusaba como los los se fue

Voz 7 12:40 si es que

Voz 1025 12:42 no como Luca Zidane como empieza la temporada Luca Zidane como tercero cuarto portero

Voz 1 12:48 Madrid le han preguntado a Zidane a Zinedine Zidane por esto ya ha respondido en rueda prensa yo creo que es interesante que escuchemos lo que ha hecho el entrenador no si ha sido la primera pregunta de respondido esto

Voz 1994 12:57 me alegro por por él por su debut aquí con una victoria pero es es eso de Luca es Lucas ser tercer portero oí estaba mal Thibault así bueno quería dar poco después de la selección a aquello y darle oportunidad a Luca voy yo creo que bueno

Voz 1201 13:20 ha salido bien y bueno pues ahí te la si estábamos de la temporada Iker aquí no hay que decir

Voz 1 13:26 que aparte de las risas de Talavera no no no

Voz 1201 13:28 no y que Zidane siempre

Voz 1 13:31 sí llevo siempre está ahí Javierre para constatarlo siempre ponía a Kiko Casilla que era en ese caso segundo portero antes de la llegada de Thibaut Courtois cuando

Voz 1201 13:38 Keylor hacía viajes transoceánicos y sólo Javi

Voz 0239 13:40 pues correcto portero titular se dio sólo hacía finta días no lo tenemos ya te lo digo por darle información completa eso Zidane lo hacía cuando Keylor era el portero titular del Real Madrid que bosque ahora se

Voz 1201 13:58 pero eso no perdona perdona

Voz 0239 14:01 Pulido de llegué a venido Zidane Keylor el portero titular esta temporada si no si o no es que Luca Zidane ha jugado con Zidane desde que ha venido Zidane el portero titular del Real Madrid no no que lleva pero vamos a ver de verdad otra Rato

Voz 1201 14:17 espero que no

Voz 0239 14:20 era exactamente lo que no vale mezclarlo todo y soltar lo que te digo que desde que ha venido Zidane que son dos partidos en el primer partido el portero titular del Real Madrid te recuerdo que se llama Keylor Navas

Voz 8 14:30 que si hasta ahora mismo

Voz 0239 14:32 el portero este año ha sido Keylor no no ha sido verdad que no pero que no estamos hablando en estos años Ramos

Voz 5 14:38 es el portero que ha quedado claro señala Jordi Pablo no se añade

Voz 1670 14:43 Pablo Pinto sí era era un matiz el último partido de la Liga el año pasado con en el banquillo antes de la espantada antes de la final de Champions pone a los suplentes en B pone a Kiko Casilla al segundo portero y que no había rasca bola año ponemos decidan que era el tercero buena memoria para la Copa

Voz 1201 15:00 eh

Voz 0239 15:02 The Gardien partidos el homenaje dio que decía la plantilla no tiene nada que ver parte churras comer y no Pablo otro de estar a ti te puedo mira mira te voy a decir la verdad a mi me da igual pero a Luca Zidane no me parece un portero que pueda ser aspirante a ser Tito

Voz 1201 15:17 el el Real Madrid no admite lo lo digo yo no yo

Voz 0239 15:20 no soy tan atrevido como tú no yo he preguntado no cobramos

Voz 1201 15:22 ha preguntado el club siempre admitió en la bueno en Johannesburgo

Voz 0239 15:27 no sé yo gente no lo sé yo tengo a los mejores comentaristas en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER y uno de ellos que no existe suena que se llama Álvaro Benito ha dicho que ha progresado de manera espectacular en la última temporada Ike LB preparado para el fútbol de alto nivel tesón Álvaro Benito

Voz 1670 15:41 sí hombre que más tranquilos

Voz 0239 15:43 Nos ha dicho yo no soy quién ha dicho yo no soy tan atrevido yo no soy tan atrevido para decir que no puede defender una portería de máximo nivel porque no le he visto lo suficiente no yo tampoco he querido me han dicho se bueno yo que meció muy poco de gente que trabaja en el club fuera que tú

Voz 1576 15:56 los veinte atrevido para ver dicho en Carrusel anote retráctiles que esto sólo lo puede hacer Zidane porque todo entrenador Louis

Voz 1201 16:02 en el no porque estado Cuba porque yo no les vea con la carita la calidad de chicos y pasaba por una temporada con

Voz 1576 16:14 Castilla y ha hecho buenos partidos

Voz 1201 16:16 pero en tu vida Lucas vida lo he visto el Castilla-La mira tú lo ven tu vida que a lo mejor no sabe Bernabéu del Real Madrid a primera plantilla que te lo he dicho

Voz 1025 16:24 estoy mucho pero que ya te estoy diciendo que te estoy diciendo que yo

Voz 0239 16:27 yo no tengo elementos de juicio Farid

Voz 1201 16:29 el velo no desde del nivel de Génova serán

Voz 1576 16:35 que ponga el tercer portero cuando Del Horno ha rascado bola no juega

Voz 0239 16:38 ya está en lo que cualquiera que Keylor no ha rascado y juega es mentira ya que estamos para decir verdades queda alguien por ahí N

Voz 1 16:45 con amistades has tenido todos no Javi no ya todo todos fueron incluido también Keylor Navas que acosa la verdad es que jugará el próximo miércoles en el Carlos III

Voz 8 16:54 Curto

Voz 0985 16:55 que jugar la competición que lo que jugará otra

Voz 0239 16:57 toda la Liga que los la Champions y la Copa la va a jugar

Voz 0985 17:00 Luca Zidane de acoso a pasar cuál será

Voz 7 17:02 era el año que viene esa la idea hasta que se van a quedar los tres porteros dice a quedar eso que la idea

Voz 0239 17:07 ilumine oído la idea luego se va aquí a de aquí a mayo pues bueno agosto con pasar

Voz 0985 17:12 cosas pero habrá que Irán le gustan los deportes no no

Voz 0239 17:15 no veo yo no veo yo posible que Courtois que ha venido

Voz 7 17:20 la vitola no juegue la Champions no no venga

Voz 0239 17:22 a compartir minutos con Luca Zidane

Voz 7 17:26 Keylor Navas vamos eso es una rueda y los peces

Voz 0239 17:29 en la Liga la Copa tiene que pasar para que el hombre para exigir algo Luca Zidane

Voz 1201 17:35 no no pero bueno no no escucha yo no estoy aquí estoy defendiendo yo habría cuarto Kutxa pero no estoy dependiendo

Voz 7 17:40 sí a Courtois que por cierto en el club están va bastante quejosos su exige deportivo estaba deportivo pero que tú has fichado a Courtois y un año después viene Zidane le va a hacer compartir poniéndola en la Champions a Keylor Navas ocultó aseveró se va a quedar a compartir minutos con Luca Zidane besos vuelvas

Voz 1 18:03 sí yo creo yo creo que

Voz 5 18:06 despedimos a Javier aquí ya no queda nadie por ahí

Voz 1201 18:08 muy amable un pacto para Javier

Voz 0239 18:16 Palencia es un partido afeitado íbera

Voz 0985 18:18 Varane que estas hacia dado Nacho volverá Asensio en el centro el campo volverá Cross Si Luka Modric es curioso el Madrid vive dos velocidades por un lado es juegan partidos afeitado que como decía gallego no sirven de nada de Liga y por otro lado las oficina pues trabajando para Pogba que ayer fíjate lo que dijo Zidane lo quieres yo sí eh Hazard que está hecho quién sabe un delantero que puede ser yo Javier esto perdona esto de que estos partidos no sirven de nada ver una cosa quedan nueve partidos oreja disco va a seguir no porque José bien ahora no pero estoy creciendo

Voz 1201 18:48 te

Voz 0985 18:50 Peter razonamiento en uno es Zidane tiene que también tomar una serie de decisiones afinada temporada hay seis So quizás siete jugadores cinco seis siete que tendrán que ser Descartes yo creo que estos partidos también

Voz 0239 19:01 se a servir para tener algunos indicios porque ya lo tiene

Voz 0985 19:04 cabeza todo bueno pero por ejemplo te pregunto tú crees que Bale hoy cotiza al alza o cotiza a la baja que haber llevan a vender concedidas incida en con quién sea pues ya se lo sabe todo el mundo no sólo no se de buenos pares Ramos no sirven para nada

Voz 1 19:15 además el asunto de la oportunidad no cerramos el asunto la portería preguntamos en Twitter en la encuesta en la cuenta de Twitter del Larguero arroba El Larguero

Voz 1375 19:25 arroba carrusel de carros el mejor te ha parecido bien que decidan ponga titular a su hijo Luca Zidane sí o no esa es la opinión de el que quiera votar en la cuenta de arroba Carrusel

Voz 1 19:42 a mí me ha preguntado Ana Garrido empezando yo he dicho que no me ha gustado

Voz 1501 19:45 pero vamos ya ya demonizar ácida y a decir que ha cometido una tropelía y que esto es un ella venido aquí a poner a su hijo caso está rodeado de eso

Voz 1 19:53 no no yo creo que creo que tampoco a mí me ha a mí y a mí si el Manchester United ficha a Mourinho y en la segunda jornada pone soy conjugar que no juega nunca pues

Voz 1375 20:02 me yo digo que tiene

Voz 0239 20:04 pues bueno pero aquí Manuel pasado cuenta sin el pensado cuenta el pasado

Voz 1201 20:08 qué tal ha venido pero que no es un recién llegado

Voz 1 20:10 a mí estando Keylor Navas habiendo jugado lo que ha jugado no

Voz 1201 20:13 no no creo que haya que darle tanto descanso aquí pero

Voz 1 20:16 yo entiendo que es también he dicho y le he dicho lo primero Dani que estamos en plena pretemporada tampoco te sorprende lo son partidos de pretemporada en la pretemporada pues poner a cualquiera pero a mí no me ha gustado que ponga hoy titular ha

Voz 1375 20:26 al Luca Zidane sin tener nada ni contra Zidane ni contra Luca Zidane ni contra nadie es mi opinión ya está

Voz 1 20:32 las doce en punto de la noche una menos en Canarias pero además de Luca ciudadana en la portería ávido ha habido más sabido una victoria del Real Madrid con un golazo decidan sobre la bocina pero tampoco veo muy cambiado al Madrid de padre Benzema Benzema sobre la bocina pero tampoco veo mucha mucha bueno tampoco lado a tiempo no yo sigo viendo al Madrid concediendo muchísimo atrás sigue viendo al Madrid bosque que que venga quien venga concede mucha atrás y que eso no no está cambiando y que ha puesto a Marcelo titular pero está fuera de forma y que si jugando fuera de forma y que Bale bueno lo de Bale en teoría Romero ha sido terminar el partido ese apilado porque se lleva hoy pitos en el Bernabéu

Voz 0239 21:06 me lo contaba Israel lo hace siempre pero a mí no me yo creo que hay que destacarlo porque hoy por ejemplo los jugadores del Huesca que estaban estaban tiesos al final del partido emocional y físicamente se han quedado agradeciendo al público ha quedado creo que eran ocho del Madrid pero es que Bale se yo creo que se que está mirando de reojo al árbitro y se pega a la a la línea de banda y cuando acaba el tercer el tercer pitido está en El Vestuario ya tiene

Voz 1670 21:28 pues ha encendido no claro a mí me parece había parece chico

Voz 9 21:31 el primero que as un poquito aprobado con

Voz 0239 21:36 el pase Exterior la que has tenido que te asistirá vital porque la primera parte ha sido lamentable pero tu partido no ha sido ni mucho menos para cabreante por los pitos y luego ya no es una sensación es una realidad que en el Real Madrid le tienen ya en el punto de mira hay que hoy le han pitado en un partido afeitado le han pitado en varias ocasiones pero que no es una cosa que hoy esté

Voz 1670 21:53 han tardado el punto de mira

Voz 1201 21:57 no contentos con nada no no vamos a ver yo llevo diciendo años que veía claro pero si no daba buen rendimiento en el en el Madrid ya lo tienen en el punto de mira para alargarlo entiendo claro claro por eso digo pero yo lo que digo es que han tardado imponerlo en el puntero hemos rendimiento futbolístico Bernabéu Manu le han pitado por eso pues por eso sí lo que pasa

Voz 0239 22:15 que es un futbolista claro que Zidane lo pone porque yo creo que se precia pero cuán tomarlo ponga en teoría más pasta la vas a sacar que esa es la idea pero que está fuera es evidente

Voz 8 22:24 lo que quiere decir Manu es que ya desde la zona noble como se le denomina la zona donde se toman las decisiones el Real Madrid ya se ha puesto el pulgar hacia abajo Bale será e historia eso está claro eso está claro eso es vale vale digo que yo también estoy de acuerdo con Manu que creo que ha tardado bastante mal

Voz 0985 22:43 lo cómo han cambiado las cosas dentro de esto porque

Voz 8 22:45 como esta imagen no ha tenido paciencia

Voz 1201 22:48 sentado una vez pero está claro que no hay manera

Voz 0985 22:50 Manu hace siete meses cuando empezó la temporada ve él tenía que ser el destinatario de la bandera eh no nos acordamos de esto

Voz 0239 22:57 mira yo no quiero Abel ni en pintura futbolista pero

Voz 1201 23:00 a su juicio lo querrán no lo que razón no te voy a arrancar si no lo que dijimos que estén que Ashtiani

Voz 0985 23:08 en el club veían Bale El abanderado

Voz 1201 23:10 yo te voy a recordar te voy a recordar que esa se te voy a decir

Voz 0239 23:16 porque esa decisión Jordi no es una decisión es una lesión que ni de lejos era sostenible por cualquiera que haya visto la trayectoria de Bale en el Real Madrid pero que esa decisión viene tomada después precisamente después de que marque un chicharro espectacular de chilena en una cosa que no se llama final de la Liga de Campeones

Voz 0985 23:34 pues a Antonio Antonio Antonio del año lo que nos dijo la propaganda en aquel momento hace siete u ocho perdona a las Locke nos dijo la propaganda que el momento es no preocuparse por la marcha de Cristiano esto va a ser un Real Madrid coral a donde muchos van a dar un paso frente léase Benzema etc detrás pero él será el de colocar toda esta propaganda gasto toda esta propaganda hoy está disuelta

Voz 0239 24:00 cada cosa en su contexto la decisión del presidente además es una decisión del presidente del Real Madrid que yo creo que es equivocada desde inicio viene apoyada porque es un tío al que no puede sustituir no tienes dinero para fichar al que quieres para sustituirlo resulta que tienes en la plantilla a uno en el que crees yo creo que de manera equivocada y que además te ha marcado uno uno dos goles en la final de la Liga de Campeones

Voz 1501 24:24 el hay una incorrección y es que dinero tiene de sobra son sólo otra circunstancia del mercado la que hacen que no venga otro pero no por dinero no para que quiere no porque eso no tiene precio

Voz 1201 24:34 pues no queremos dinero a usted que no te puedes comer y tienen un palacio de oro en el desierto

Voz 7 24:40 entonces aquí el mercado el me lo tiene que ir al mercado y tiene que vender a Bale tiene que vender sacar un precio bueno y fichar a otro que no lo tiene nada fácil yo sobre sobre esto de Zidane para qué sirven y lo que creo que yo quería decir que estos partidos deberían servir para algo pero yo creo que no van a servir para nada que no vamos a sacar conclusiones con esta sangría tienes decidan nada nada volar gallegos el primo

Voz 1 25:04 lo que ha dicho que esto no es un caso claro que el hace las alineaciones para ganar los nueve partidos ahora que quiero yo creo que esto no vale para nada ni siquiera para Zidane lo sea de verdad lo que le vale para que no se ven al equipo más abajo se rompa más El Vestuario de lo que ya lo estaba con Solari que por diversos motivos tuvieron que abrir un expediente a Isco porque los candidatos no sé qué Malraux malas relaciones mal que llegó Zidane lo vamos a poner por lo menos la paz esto está desangrándose en la Liga ya no hay nada que hacer pero por lo menos ciudad mantener el tipo y el orden el control

Voz 1375 25:31 el Vestuario pero es que visto el Madrid ya no tiene nada que ganar

Voz 1 25:34 a final de temporada porque son todo rumores quién se va

Voz 1375 25:36 hay quién va a llegar quién no sé que que ganan hoy algo es que ambos han ganado tres dos pero el madridista Se va diciendo si Iker

Voz 1 25:43 por cierto la segunda entrada de la temporada decíais Mario no la segunda pero sí por encima de los cuarenta y nueve mil doscientos la segunda peor entre otros de un partido de Copa no después de un partido de Copa de cuarenta y cuatro mil sexo

Voz 0985 25:54 a mi marido pero se vive el madridista esta diciendo

Voz 1 25:56 esto que para qué vale esto pues como dice Romero para como dice Gallego para nada que debería valer para algo pero a quién va a aprobar de fiscal lo que tiene que hacer el Madrid es planificar bien los fichajes las salidas las salidas y las llegadas que se quiere Zidane que es el que se supone que va a organizar la planificación deportiva de la plantilla de la temporada que viene a quién hay que salir a Quini que vendería Kinney

Voz 1670 26:14 cómo es que nadie conoce más a esta plantilla que Zidane es que no necesita ver en acción a Marcelo a BI lo a Benzema o a Isco para tomar una decisión sobre ellos en estos nueve partidos por delante si él sabe perfectamente el punto en el que están esos jugadores y la revolución que no quiso hacer Illa que debería hacer ahora

Voz 1576 26:29 pero yo yo creo que lo estoy llevando de cara al casting de nombres propios de lo que se va a conformar la plantilla del Real Madrid diecinueve veinte pero luego yo creo que hay otra cosa que que la lleva apuntando o más de una semana Jordi y es que al final Real Madrid el institución muy grande es verdad que te da igual sino gana ser segundo ser tercero pero yo creo me dejarte dejarte ir hoy hoy sinceramente podría haber has dejado algún punto en el Bernabéu contra contra el colista total y el otro día tampoco anduvo muy sobrado en el primer partido decir yo creo que al final es verdad que no te va a servir para nada material pero yo creo que no te puedes ir

Voz 1 27:03 estos partidos Real Madrid como institución

Voz 1576 27:05 yo no entiendo yo estoy de acuerdo yo yo entiendo que el

Voz 8 27:08 si se quiere meter en un túnel del tiempo y aparecer a mediados de

Voz 0239 27:11 pues sí pero es que estamos a principios de abril

Voz 8 27:14 se puede llegar hasta esa fecha de muchas maneras pero yo creo que se debe de llegar jugando bien al fútbol

Voz 0985 27:20 recuperando sensaciones de futbolistas que no

Voz 8 27:22 es han tenido dando una buena imagen muchos para convencer a Zidane e intentando acercarse en puntos al Barça y no terminar a doce catorce dieciséis osea que esto de que no sirve para nada para nada sea yo creo que hay muchas maneras de llegar a a la nueva poner la nueva temporada

Voz 1201 27:40 sí es verdad pero no la igualdad está hospitalizado por Capa que viene de ganar

Voz 1670 27:46 tres Champions ahora acabar segundo

Voz 0985 27:49 a mi mano me gustaría comentar algo que también viene a colación de lo que estamos hablando ahora es está hablando yo oye Roncero medio en broma medio en serio la he visto una lista de jugadores que si una factura que ascendía a setecientos ochocientos Harry Kane va yo te quiero decir una cosa lo de los galácticos Lebron James no pero lo de los galácticos de Florentino te hace diez o quince años atrás las cosas han cambiado eh osea aquí ahora va te pueden cantar te puede gustar mucho pero ojo ex jugador del Manchester United que pagó por lo que no está escrito el jugador más caro de la historia en en Qatar miras va a acatar cuando hablo de PSC en Qatar te está pasando tres cuartos de lo mismo cuidado con generar según expectativa porque insisto que el contexto internacional de los salarios de los precios del fair play financiero han cambiado yo no sé manos simplemente acabo si Florentino podrá atacar al mercado con la misma solvencia que lo hacía hace diez no

Voz 1201 28:47 el jueves decía nada

Voz 1 28:49 que eso es imposible que es el principal prueba que tiene no Florentino sino el Barça también pero eso lo tiene claro

Voz 1201 28:54 el Barça también el Atlético de Madrid pero sobretodo Madrid Barça con Hamilton con respecto a lo que podían fichar antes aquí antes llegaba el salario del Barça no lo pueden hacer tan fácil

Voz 1296 29:07 frente antes el dinero te garantizaba el fichaje ahora ya el dinero no te garantiza nada porque te dinero tienen todos con lo cual tú no puedes ir al a decirle te ofrezco ciento cincuenta ponen

Voz 1201 29:16 claro pero a lo mejor pero flacos yo lo que decía es que

Voz 1 29:19 esos ciento cincuenta igual los puede pagar o dos cien cuánto vale Harris si los cientos

Voz 1201 29:22 sí pero pero luego hay que darle Jari de dieciocho igual ya

Voz 1296 29:28 club vendedor tampoco tiene esa necesidad que llegue una oferta de cien se vuelva loco para aceptarla no existe en el mercado cambia o también en eso el club vendedor de turno el United y el Liverpool de turno puede jugar mucho más a la la postura de yo no necesito ya este dinero porque es que no lo necesitan

Voz 7 29:44 no pero el interés de Barça y Madrid ya no te garantiza el fichaje a los jugadores es el problema porque si acepta a Madrid va a ganar más de lo que gana allí que ya es una pasta entonces va a ser mucho más de lo que gana Ramos

Voz 1201 29:58 lo cual ya tiene al capitán Ramos diciendo sí

Voz 7 30:01 a pagarle diecinueve millones a Itxaso

Voz 0985 30:04 a una pregunta de Jesús atada qué consecuencias tiene la inclusión de un súper Alario en la escala salarial del estuario en la cohesión debe perdona Gemma después maquillaba después de el película

Voz 1576 30:18 pero yo pero yo hablando es que yo creo que el Real Madrid eso que decidáis lo tiene claro lo ha entendido antes que nadie por eso sabes

Voz 1201 30:24 eso Brahim por eso Boris obras todos sí

Voz 1576 30:27 por eso Rodrigo por eso el laterales que destacaban como como puede ser Teo o o el chico de la

Voz 1375 30:34 ah hola Odriozola salían definitivo

Voz 1576 30:36 ah yo creo que eso lo ha entendido el mensaje que ya no se puede pelear por eso y que tú puedes tener un jugador o dos que destaquen pero luego tienes que construir los tú no no le queda más remedio

Voz 1201 30:46 Álvaro Benito se incorpora aquí o Álvaro hola Álvaro muy buena qué tal buenas noches decías perdona

Voz 1296 30:51 porque que es una operación de mucho más riesgo esa claro no es lo mismo ir a buscar al Alcalá ya consagrada ya con etiqueta de galáctico que que fabricarlo tú lo mejor de de diez jóvenes que que acabe fichando te acaban valiendo dos

Voz 1670 31:01 ah y luego aparte pero vale unos amortizas bajas un escalón del mercado y mira el Barça pagado casi ochenta por de John que apenas lleva una temporada y media en primera división Jobbik que de repente ha emergido ahora ya está hablando sesenta setenta millones de euros si es que al escalón de los top sino el siguiente es obsoleta

Voz 0985 31:18 Pero Pablo que los doscientos veintidós de Neymar de hace un par de veranos se nos antojan ahora cortos

Voz 1375 31:26 sí parada determinar jugadores para según qué jugador siquiera

Voz 1576 31:29 no se antojan doscientos veinte poco corto lo de Neymar se antoja mucho los ciento sesenta de cultivo los ciento cuarenta y cinco de es que el problema es que tuvo on top me gato si te puedes ir a esos precios pero el problema es que del mercado sea inflado en jugadores que es el está pagando los está pagando por ellos un traspaso que no tienen esa condición para mi gusto o en este momento y eso es lo grave

Voz 1501 31:52 fue precisamente el traspaso de Neymar con cláusula por delante que el que inflación yo creo todo el mercado iba a partir de ahí es cuando se también el sueldo eh que había dos que cobraba muchísimo y los demás y a mucha distancia que eran me

Voz 1 32:04 si Cristiano además a muchísima distancia con el final

Voz 1501 32:06 G con la ficha de Neymar se inflacionario de tal manera que ahora pues por ejemplo tema Hazard no sé en cuánto se va a cerrar el acuerdo yo creo que entre setenta ochenta noventa millones más va a ser más o menos pero termina contrato el año siguiente claro decir que esto es una allá o incluso

Voz 0985 32:22 Mario una a pie de página sólo decirte que como consecuencia de todo esto hay un club que es el Manchester City que está siendo investigado por la UEFA y hay un segundo el PSC que se salvó entre comillas por un asunto formado y ahí lo dejó

Voz 5 32:36 Álvaro Benito no no voy a abrir el tema

Voz 1 32:38 pero otra vez pero que te te oido algo en en Carrusel durante el partido pero ha empezado aquí el tiempo de opinión el sanedrín de los Domecq

Voz 1375 32:46 dos hablando de lo de Zidane

Voz 1 32:49 poniendo de titular a su hijo Luca Zidane hemos hemos oído de todo yo he dicho que no me ha gustado la decisión sin más no me ha gustado no creo que sea para demonizar ni para decir vaya morro que tiene este tío que hay caradura que se le ve el plumero

Voz 1375 33:01 simplemente hecho con su segundo partido

Voz 1 33:04 no no no me ha gustado poner pusiera a su hijo titular cuando Keylor viene de comerse banquillo todo el año y toda la temporada y aunque estuviera lesionado Courtois eso de darle descanso a Keylor dando una jornada pero bueno pero que aquí hemos dicho IS ha dicho de todo no tiene calidad para están la plantea el Madrid que no pasa nada por poner lo que es un jugador más de la plantilla hemos puesto en encuesta en Carrusel eh tú cómo lo has visto la titularidad sorprendido titularidad de lo que hacía

Voz 0104 33:27 no me ha sorprendido porque yo creo que que lo que queda de temporada se van a ver muchas probaturas en yo creo que que tiene sentido también darle minutos a un tercer portero que que está en la plantilla hay que que si todo va normal pues en las convocatorias de ninguna molestia daban a entrar Courtois y Keylor por qué a lo mejor le puedes dar algún partido al final de la oportunidad era propicia viniendo Keylor también del viaje que seguramente por la confianza que tiene con Keylor también lo ha podido hacer no es que se les saca mucho más obviamente porque su hijo si fuera otro portero de la cantera un ya antes de marcharse por si hubiese decidido Zidane darle la oportunidad por por todos los condicionantes que no hay nada en juego pues no se hubiese sacado punta esto no yo yo creo que Lucas un chico que ha progresado mucho estos dos últimos años Camí hablando de puramente lo futbolístico creo que se puede convertir en un portero que que pueda rendir en el fútbol profesional que hace dos años pues a lo mejor sí tenía mis dudas por su irregularidad

Voz 10 34:24 pero yo creo que si mejora en el juego aéreo

Voz 0104 34:27 quizás sea donde la faceta donde todavía tiene que progresar puede ser un portero que se gane la bien

Voz 1375 34:31 fue profesional te parece que estos partidos valen para algo para mucho

Voz 1 34:35 no para poco o para nada

Voz 1375 34:36 los los que quedan de que al final de Liga para

Voz 0104 34:38 poco mano en mi opinión para poco poco para muy poco no creo que sea tan decisivos a la hora de ningún jugador a la hora de tomar una decisión final si continúa o no yo creo que Zidane lo tiene bastar de claro lo tiene sino lo tienen un cien por cien lo tienen noventa por ciento con casi todos los jugadores éste sí éste no esté quiero reemplazarlo este salvo que haya algo que les sorprenda mucho para bien para mal en un cambio de planes Yebra de decisiones están tomadas sí puede servir pues darle un poco de bola Brahim a lo mejor a Mariano gente que no ha tenido motivación porque si no se lo va a hacer larga es que queda nueve partidos y es que hoy ya hemos visto sensación de vacaciones a veces en el en el partido no de de que bueno de que obviamente quiere ser profesional pero lo he dicho en Carrusel una de las de las facetas del entrenadores intentar tocar las teclas motivacionales para cada partido que son que la temporada es muy larga ahí tener ese nivel de activación cada partido

Voz 0985 35:31 esa es una de las de las obsesiones de la de los que

Voz 0104 35:33 los técnicos y ahora mismo no tienes la manera de motivar a la gente bueno chicos venga vamos vamos a a ser profesionales a tener dignidad que que la tenemos que la tendrán que la tienen pero claro igualar eso a gente que se está jugando entrar en la Champions entrar en Europa League au sobre todo no descender pues no se no se puede comparar entonces yo creo que será hacerla en vamos a ver muchas rotaciones yo creo que de aquí a final de temporada

Voz 1 35:57 eh Romero Gallego tenéis claro bueno no lo tenemos nadie pero a Bale el Madrid quiere vender y lo pone vamos a algo muy grave tendría que pasaron muy raro para que el Madrid este año no colocar a Bale en algún equipo de la premio pero si llega a pasar por ejemplo también

Voz 0239 36:14 creéis que debería quedarse Isco

Voz 1 36:15 ya es se pueden compartir en la plantilla Isco Asensio pasar yo creo

Voz 0239 36:21 bueno yo creo que los tres vamos por ese puede luego Zidane ya ha demostrado en muchas ocasiones que como todos los sentado de esas egoísta y quiere tener a muchos aunque luego le cueste darle minutos a la temporada yo no comparto del todo el el hecho de que no valga de nada los partidos de aquí a final de temporada porque yo creo que hay algunos jugadores que se que se va a estar jugando a mi me parece que Marcelo hoy ha tenido un nivel indigno de titular del Real Madrid creo que Zidane tiene una fe ciega en él pero ahora mismo la la realidad de Marcelo que no está e Isco en un partido más o menos cómodo tal

Voz 3 36:53 poco ha cogido el mando

Voz 0239 36:56 el centro del campo cuando hay tenía que dirigir el equipo yo creo que la mayoría de las decisiones de Zidane están tomadas pero que hay futbolistas quedaría a final de temporada pueden inclinar la balanza entre me quedo me voy por ejemplo hoy Marcelo Isco pues no han dado un paso al frente no

Voz 1670 37:09 yo creo justo con esos con los que la decisión lo tiene claro que no va a valorar a Marcelo a Isco por nueve partidos después de tres años lo que piensa seguir que tiene claro piense de ellos lo tiene de quedarse o irse no va a cambiar por ahora un mal partido con el Huesca o un partido bueno con que a lo mejor sí puede ver a ver el futuro de Brahim silo manda cedido se lo queda así el chaval responden o de Marcos Llorente si por decir no me o Vallejo o jugadores así que la este necesita marcharse para foguearse dos que no tenga vistos no Pablo Soto

Voz 1201 37:39 son los que en los que no tenga los que no conozca de su etapa anterior que tenga que ver los más en profundidad por ejemplo Marcos que ha crecido mucho como jugador

Voz 8 37:47 por qué dices es que la decisión la tiene ya tomada

Voz 1670 37:50 no sé cual evidentemente pero le va a cambiar

Voz 1201 37:52 la TDT dos años con el incremento del paro

Voz 0239 37:57 a lo mejor sí ve Pablo que Marcelo es irrecuperable a lo mejor le cambia si ve que Isco e le va a costar mucho recuperar ley duda entre mantener a Isco o Asensio pues a lo mejor le cambia claro que le cambia porque hoy se ha visto que ha habido un rato qué disco no está mal pero un ratito ha visto que futbolistas como como Marcelo les va a costar volverá a máximo nivel sí

Voz 1201 38:19 a lo mejor como le va a costar a volver al máximo nivel un arcén lo tiene treinta años como que eleva en cuanto se hagan una buena pretemporada haya aprendido el culo el año que viene

Voz 1501 38:28 yo no veo no veo a Zidane prescindiendo de Marcelo ni disco yo en la verdad si llega a pasar

Voz 1576 38:33 pero va a depender de Guillén claro es eso no no pero

Voz 1501 38:35 has a lo mejor es Mario digo que aparte de que cree que le encanta el esfuerzo

Voz 1375 38:45 dice que podía ser el año siguiente digo que les ha transmitido en el club que quiere

Voz 1501 38:50 cuenta con Isco saque que recuperarle y cree que puede recuperar la Nibali de Marcelo es que yo creo que ni se lo plantea es verdad que había mucha rumorología alrededor que si la Juve que haya un acuerdo que sino se le marchaba en el último año lo que tú quieras

Voz 1375 39:01 pero que el que ha llegado como ella aquí me da

Voz 1501 39:04 igual lo que ha pasado yo creo que ni piensa que Marcelo se vaya chasco

Voz 1201 39:07 quiero una cosa a mano más igual Álvaro

Voz 1501 39:10 fe de Valverde que que marcó Llorente en en esa pugna

Voz 1 39:14 con lo cual exactamente de lo mismo pero que se todo eso

Voz 1501 39:16 ya lo ha transmitido al que la llegada

Voz 0104 39:19 iba a decir que la llegada de Hazard va a condicionar mucho a Vinicius porque eh porque si ciudad mantiene el mismo dibujo con el que ha jugado estos años eh el hueco baraja zares esa ahí en Madrid

Voz 1201 39:30 Carlos tierra efectivamente hay que condiciona

Voz 0104 39:33 mucho el futuro de Vinicius

Voz 0239 39:35 el momento en que va a hacer

Voz 7 39:38 muy pocas salidas de jugadores importantes me refiero

Voz 0239 39:41 de de Valverde