De La Rosa: "Me ha sorprendido el rendimiento del McLaren, se está demostrando que es un coche distinto"

Voz 1375 00:00 tiempo para la Fórmula uno hola José Antonio Ponseti qué tal feliz madrugada

Voz 1 00:03 ya

Voz 1375 00:04 la más de Javi Carrillo

Voz 1 00:07 no me gusta

Voz 1375 00:09 está por ahí Pedro de la Rosa como cada domingo la Pedro muy buenas muy buenas noches qué tal Pedro buenas bueno bien es que con las risas y si si más porque tampoco es lo que tiene vernos aquí durante la pausa publicidad siempre me cuenta alguna alegría aquí el momento momento bueno segundo Gran Premio de la temporada

Voz 2 00:27 en Bahréin y cuando el hombre del Gran Premio El hombre

Voz 1375 00:30 del fin de semana yo diría que hasta el hombre del año en el inicio de temporada

Voz 1025 00:33 ya lo tenía todo al final vale lo tercero Leclerc Air ya ha quedado tercero si de Milán porque Dios ha querido de milagro por un desastre de Renault porque hay que contarlo porque a priori la gente pensaba que habían abandonado los dos coches de Renault porque habían tenido en Tokio todos los dos tienen problemas mecánicos a la vez que esto digo que eso tiene historia pero vamos por parte de Hamilton botas seguro Leclerc tercero Vettel no ha estado bien hoy y eso que tenía opciones para estar arriba incluso para ganarles la máquina o quien sea puesto líder pero chico lo de Leclerc me ha dado mucha pena porque porque ha hecho una carrera espectacular ha peleado cuando tenía que pelear y al final el coche la pregunta Pedro

Voz 1375 01:18 los aficionados a la Fórmula uno es este tío que es el segundo más joven que logra una pole iba a ser su fin de semana ganando con Ferrari diciéndole no sólo a los rivales y una su compañero Vettel aquí estoy yo pero al final se ha venido abajo el coche la pregunta es qué le pasa al Ferrari

Voz 3 01:34 bueno la verdad es que ha sido una carrera que ha tenido de todo eh voy que ha sido tres bueno demuestra que este deporte es tremendamente injusto y que hasta que no crucen la línea de meta yo ya sé que es un tópico eh pesan a meta todo posible pero lo cierto es que sea falla el motor la fallado bueno por la radio ha dicho la y la H que es un es una bueno una unidad de hace osea recarga de la batería digamos que sí

Voz 1375 02:01 motor eléctrico lo que le ha fallado si al final

Voz 3 02:04 al por los tiempos por vuelta que hacía llegas a la conclusión que faltaban unos casi unos ciento sesenta doscientos caballos no que es un poco lo que te da el el el motor eléctrico unos ciento sesenta caballos

Voz 1375 02:14 los cuántos caballos tiene Fórmula uno en total pues

Voz 3 02:17 es decir entre entre novecientos y se especula con que en con los mapas en más agresivos para clasificación ha llegado ya a mí

Voz 1375 02:25 ah el eléctrico le da unos ciento cincuenta entonces claro sin ciento cincuenta caballos Le han pasado los Mercedes vamos

Voz 1025 02:31 parecía que fueran un panda

Voz 3 02:33 sí incluso a lo mejor todavía ha perdido más más caballos es lo mismo doscientos y pico pero bueno la cuestión es que es que es la falla el motor tenía la la ya la la victoria en la mano Si al final pues mira un error que es una lástima porque hay a veces que lo como como sea desde lo desde el volante te dicen oye pone el mapa tal y nulas cierto censores y poder recuperar el motor de la unidad de potencia motor que falla nos hay hay hay a veces que se pueden solucionar los problemas de dentro pero en este caso no ha habido no habido tu como es el es tu manera se le ha escapado una victoria que es que será merecía

Voz 1375 03:13 con todos porque faltaban diez vueltas y les sacaba siete segundos no sé si Hamilton ya empezaba a perder

Voz 1025 03:18 para perder a perder si el problema no tenían el bote claro no era que lo pasar a Hamilton que estaba claro que iba a pasar sino que llegaba botas y que les va a ver claro les daba atacando seis siete u va a llegar Verstappen y le va a dejar fuera carrera pero ahí en ese instante es cuando no existió el problema con los Renault que se han quedado fuera Easy bueno mención aparte tiene el lío de Carlos Sainz que supongo que sí pero pero lo de los Renault pan para mí Pedro también ha sido sorprendente porque ya es mala suerte que los dos no rompan y si en en una curva y Valencia

Voz 3 03:52 a ver cuántas curvas hayan un Gran Premio sea así una vuelta de tiene catorce cincuenta y siete vueltas multiplica se han ido a romper los dos por motivos diferentes en en la bueno vemos curvas consecutivas en la misma vuelta algo increíble pero bueno esto es lo que ha hecho que tuviera que explicar ya hecho

Voz 1375 04:11 bueno le ha salvado de entrar pero estáis conmigo que una carrera que acababa el seis por ciento de estas dos últimas vueltas ahí

Voz 3 04:24 es lo que le ha sobrado hasta carrera el safety car final porque realmente ha tenido un poco de todo Leclerc Calderona ha salido mal ha perdió dos posiciones las ha recuperado en pista de su compañero de equipo por méritos propios se ha ido cuando ha querido la verdad es que presionan

Voz 1375 04:41 oye que ha dicho que creéis que pesa más hoy o mañana por la mañana cuando se levanten en Ferrari el podio de Leclerc que dices joe lo miras fríamente te olvidas de todo lo que ha pasado dices oye tercero y clair Un chaval de veintiún años que trata eso o los problemas mecánicos y la mala carrera de Vettel también que va a poder más mañana por la mañana en Italia que todas esta hoy les conoces Pedro lo bueno de Leclerc o lo malo de los motores y de Vettel

Voz 3 05:04 yo creo que mañana va a poder más lo es decir que es un pedazo de piloto lo ha demostrado todo todo el mundo lo decía pero ahora San Mateo materializado luego en los segundos más importantes que el Ferrari tiene coche este año se había dudado mucho después de Australia pero hay coche para luchar por el mundial yo creo que esto es lo que empezará el lunes mañana ya por la mañana el martes y miércoles

Voz 1375 05:25 ya veremos si os ver llamar en otros tema sí porque

Voz 1025 05:30 la fiabilidad es clave no Pedro si quiere ser campeón del mundo o tienes un coche fiable que rompa o está muerto

Voz 3 05:38 la fiabilidad es importantísimo es importantísimo y luego bueno yo creo que Vettel pues es lo malo es un pilotaje me encanta lo que pasa es que es cierto que en los cuerpo a cuerpo cuando tiene que luchar contra Hamilton uno contra otro otro

Voz 1375 05:51 cerril a un poquito sí sí sí

Voz 3 05:54 comete un error entonces yo creo que la presión de va a venir por ahí a Vettel buen dicho esto queda mucho Mundial tiene un buen coche tiene buenos pilotos Si la lucha está servida

Voz 1375 06:06 pues primero Hamilton segundo botas tercero Leclerc cuarto Verstappen quinto Vettel La general sigue manteniendo el liderato botas por sólo un punto más que Hamilton se tercer Verstappen cuarto Leclerc con los XXVI

Voz 1025 06:18 de ahí un punto también del siete veintiséis bueno te tema McLaren más Sainz el McLaren sorprendente en positivo para mí la movida de Verstappen y entiendo que es un lance de carrera

Voz 1375 06:32 la tocaba Carlos Sainz pero he visto que

Voz 1025 06:34 las declaraciones de Carlos eran muy fuertes y con el tema Verstappen Easy entiendo que tiene suerte de no quedar también del fuera de carrera por el toque que han tenido pero pero ilusionado con el McLaren Pedro

Voz 3 06:47 hombre la verdad es que haya sido robado a ver lo mejor que ha pasado es que Carlos vale de acuerdo a pinchados ha tocado con Verstappen pero ha sido intentando adelantará Verstappen Red Bull Si en las primeras vueltas por por velocidad a CB veía francamente más rápido que sea eso es muy positivo dos coches en la Q3 en el top ten y luego el luchando allí de toda tu con Verstappen fantástico ahora bien lástima no porque Ronaldo empleo una posibilidad para acoger muchísimos puntos que ha escapado pero bueno lance de carrera así los dos tienen parte de culpa hay que decirlo llamo porque tanto tápense tira con todo como Carlos también se puede pues se se precipita porque al final cuando sabes que que estás luchando con con Verstappen dale a unos metros porque sabes que si no se los das te va a echar fuera no lo que ha pasado pero bueno

Voz 1375 07:39 ha dicho Carlo ha dicho Carlos no me quede lo de este tío no me lo puedo creer con un remate como decía Ponseti bastante bastante importante pero bueno la buena noticia lo que decía llevamos dos carreras que no está o no tenido suerte Carlos pero la buena noticia que hay coches Donosti su compañero sexto hoy

Voz 1025 07:54 no no oye ya estaba rodando vale que no había entra en Pete incluso quinto IMI que me pregunta Pedro ya sé que es ciencia ficción y que ahora estamos sacando la bola de cristal pero en condiciones normales e igual el que estaba presionando para subirá al podio en antes del safety car podía haber sido Carlos

Voz 3 08:14 claro claro eso es un poco el lo bueno y lo malo no

Voz 1375 08:18 claro

Voz 3 08:20 porque hace ellos explicar sino el quién sube al al al podridos Verstappen y no Leclerc no res dices quién estaba luchando con Verstappen Carlos podría haber estado ahí sí pero también es verdad que luego Carlos después la carrera ha dicho oye me he tenido que retirar pero me he retirado porque la cara

Voz 1375 08:35 del cambio está ya muchas no

Voz 3 08:39 bueno hay hay un poco de todo pero lo positivo el McLaren va en serio Carlos está volando clasificó como un campeón no séptimo y a pocos a pocas centésimas de Verstappen quitó Lynn Davis también esperan da esperanzas hoy estoy muy ilusionado y estoy muy contento porque hemos visto un Mclaren totalmente diferente estas primeras carreras

Voz 1025 08:59 oye Iber Alonso por ahí enredando

Voz 3 09:02 bien hombre pues yo creo que eso es buenísimo para Mclaren no vamos a tener a Fernando es un lujazo es el único piloto es de los que hay en Mclaren que ha conducido el coche del año anterior lo tienen más experiencia que provee Carlos lo probó en Abu Dhabi es puede dar una dirección de trabajo les puede dar mucha información yo creo que para Fernando también es fantástico no flirtea un Fórmula uno a Mclaren te es una manera para actualizar te no sé a nivel tecnológico de desarrollo de coche y también a nivel físico porque cuando estás varios meses sin subirse a un Fórmula uno eh ya te puedo asegurar que Fernando tendrá agujetas el día siete un Fórmula uno sigue siendo una bestia de coche

Voz 1375 09:41 lo va a hacer pruebas de unos test de neumáticos con Mc Laren martes y miércoles Fernando Alonso oye quién ha dado la vuelta rápida que no me quién así el que ha hecho Leclerc Claire Leclerc de Clece un punto extra

Voz 1025 09:52 que es de año Jackson puntito pero no ha podido con el Recre

Voz 1375 09:55 de la pista que sabes quién lo mantiene desde dos mil cinco el señor yo no lo sé pero debe ser un tío super rápida

Voz 2 10:01 Pedro abrió su par a Pedro de un tal Pedro de la Rosa desde el año dos mil cinco mantiene el récord en Londre

Voz 1375 10:07 es como Peter Rouse Abi como le llamaban los ciclos

Voz 1 10:12 Pedro de la Peter velaban

Voz 1375 10:14 ver Martino perro que está débil pues nada próxima carrera en China catorce de abril tercer Gran Premio oye será el número mil en la historia en ese circuito es que Ferrari Mercedes da igual

Voz 3 10:30 pues sinceramente no no lo sabemos es bueno voy a cien pero nadie lo sabe porque visto lo visto es posible cualquier cosa yo creo que está bastante igualado es estará bastante igualado no es un circuito como Australia pero tampoco es un Bahrein no de muchas rectas

Voz 1375 10:49 va a estar muy bonita e incluso incluso incluso Red Bull tiene que estar más cerca aquí en este gran premio está muy dejó oye

Voz 1025 10:56 en diez segundos que me jugaba o una cena con Dani Garrido director de Carrusel Deportivo a que Leclerc podría ser campeón del mundo tú te lo crees o no

Voz 3 11:05 es todo es posible sin duda

Voz 4 11:09 visto lo visto eh ahorro ahorro

Voz 3 11:13 yo a ver cuál es cuál es la la la la puesta a ver

Voz 1375 11:17 apuesta es que él decía que era más fácil que fuera Vettel campeón del mundo y ha dicho que no que si si en Ferrari alguien es campaña Mercedes sería más fácil que ganó que es lo que Vettel

Voz 3 11:29 yo yo lo sigo apoyando no apoyándonos palabras están dando mejor dicho por detente porque Vettel es mucho Vettel

Voz 4 11:37 a él tiene mucha haremos

Voz 1375 11:39 la una para que paguen los postres

Voz 3 11:41 es una cosa muy importante Vettel siempre uno de sus circuitos más débiles ha sido Bahrein era poco ahora vamos pero no pensemos que vas que creo que es buenísimo eh pero ojo del que el hombre uno el cuatro veces campeón del mundo por casualidad o porque ha tenido el mejor coche y así

Voz 1375 11:58 es que la historia pues nada estaba es adiós Pedro Halffter muy buenas Peter Martin usted Rolls Royce adiós adiós de la Rowe adiós Pedro

Voz 3 12:10 yo por ahí