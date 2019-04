No solo Cataluña

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa quiere la derecha las tres derecha una interina que de cara a las elecciones del veintiocho A las orejeras no está en el mundo entero menos un mínimo resquicio que no se enfoque a Cataluña nada existe a nuestro alrededor y capitalismo feroz subcontrataciones vergonzosas ni descomunales desigualdades ni discriminaciones por razón sexo ni tan siquiera aunque vivían en algunas calles en Madrid la España vacía ir a demasiado llena pero ustedes que son sabios no se van a dejar engañar iban a tener la inteligencia para desprenderse de esa venta que les quieren imponer ir al tiempo que valorarán la situación en Cataluña grave por supuesto tendrán la suficiente capacidad para entender que hay además otros asuntos de vital importancia para los cuarenta y seis millones de españoles porque conviene saber por ejemplo qué piensa hacer el trío de Colón con las pensiones o con la temporalidad de los contratos con el aborto no eran sólo los mítines es Carmen un poco en lean que decidían los responsables de esos partidos cuando aún estaban en campaña dejen acabara este Ojo con el parte militar del uno de abril de mil novecientos treinta y nueve cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares La guerra ha terminado lo a Franco que ochenta años después aún recibe honores en su tumba faraónica