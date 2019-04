Ricardo: "Llegué a vivir en un coche por mi ludopatía, lo perdí todo. Pero logré recuperar mi vida"

Voz 1

00:00

me llamo Ricardo Barreiros soy un ludópata rehabilitado desde el año dos mil doce Si mi historia como el juego empezó realmente con catorce años cuando empezaba a jugar de paga jugando a las cartas y al futbolín el tren tratamiento llegando los problemas ya eran muy gordos en el año dos mil con la primera vez que entre en tratamiento volvía a realizar el segundo tratamiento en el año dos mil doce que es cuando realmente Quique ya tenía un gran problema había perdido todo a nivel laboral familiar personal Social llevaba un año y medio viviendo coche comiendo en comedores sociales y fue cuando realmente me dije que tenía un gran problema dos mil doce entro en Adaja en la Asociación Gallega de jugadores a Olic Moser rehabilitar e ir desde el dos mil trece eso es uno de los terapeutas del equipo de equipo terapéutico de esta asociación recupere mi vida todos los niveles te encontrado bajo tengo estabilidad tengo pareja de ve ofrecer a mis sobrinos veo sonreír a mi madre no me preocupa aquí me llame por teléfono no tengo que estar pendiente de las cartas que recibirá en el buzón siempre cambió por completo de no asume la ludopatía como mejor otras adicciones no en pues un alcohólico un drogodependiente pues a nosotros los lo mismo asumir que tiene un problema ya es duro asumir interiorizar que no vas a volver a poder jugar en tu vida también es duro pero tienes que tienes que pasarlo