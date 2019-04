“Me decía Jaime que les va a decir que de 50 euros a 50.000 que es el máximo que puede donar una persona"

Voz 1

00:00

dejando al oso ha informado tienen poco sensible cara a las elecciones marinero que empresarios porque yo primero de diciembre éste me va a reunión por empresarios día Carlos les voy a decir merecía Haynes de cero no de cincuenta y es de cincuenta a cincuenta mil euros que creo que es el máximo me parece que es una persona hasta ahí todo límite que quieran para que es que tiene Jaime