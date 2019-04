La España rural: ni ultra, ni añeja

Voz 1727

las ocho las siete en Canarias muy buenos días este fin de semana ha sido la manifestación masiva de la España rural antes fue el viernes ecologista y aún antes el ocho de marzo de la igualdad y la sociedad civil toma claramente la delantera señala dándole los problemas a la clase política esperando que se interpreten sus demandas no está mal que los cambios lleguen de abajo arriba siempre que arriba los dirigentes escuchen de verdad pongan sobre la mesa proyectos de largo plazo más allá del carrusel de ofertas de última hora al calor de la penúltima manifestación porque tenemos elecciones por delante la España que no copa titulares de prensa se hizo oir ayer con claridad y corrección con argumentos y paciencia harta de que España parezca sólo la suma de Madrid Cataluña toda la Costa Rica en el Mediterráneo o la cornisa cantábrica lo que con ligereza e insensibilidad llamamos muchas veces el resto de España el resto de España demostró ayer que no tiene nada que ver con los tópicos Niccolo ultra Nicole lo añejo ayer se pedía educación y sanidad atención a los mayores transporte Internet futuro para los hijos dignidad para sus campos y respeto para su forma de vida y que el interés de todos políticos pero también medios de comunicación llegue más allá de las elecciones Pepa Bueno