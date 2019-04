La depresión existe

Voz 1389

00:22

la depresión una la no desaparece por hacerla pública ni desaparece para Boada ni lo hace para los miles de españoles que la sufren pero hacer un gesto así ayuda ahí acompaña uno de los tabús más injustos de la sociedad tiene que ver con los problemas de salud mental la percepción que que hay de ellos en algunas ocasiones entre la burla o la frivolidad sobre todas las consecuencias que tienen hablamos de una enfermedad grave que te disuelve te paga te quita las ganas de vivir en muchas ocasiones terminan suicidio yo entiendo que estas cosas se dicen poco estas cosas no se señalan mucho no son fáciles de ver las cifras no se suelen decir ya hay muchísima gente que prefiere no saber pero las cosas no dejan de existir porque pasemos de ellas las cosas existen y se empiezan a remontar cuando personas de tanto éxito como Boada anuncien que tienen depresión porque para cualquier persona hasta mañana Jabois un beso