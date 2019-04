Unai Sordo: "Hay reticencias en las empresas a aplicar la subida del salario mínimo"

Voz 1 00:00 con un hay sordo buenos días hola buenos días secretario general de Comisiones Obreras que también estuvo en la manifestación de la España rural no

Voz 2 00:07 sí había estado hace un mes y pico en en Teruel había estado en Soria últimamente estuve con lógicamente con la gente del sindicato de todas estas plataformas Soria ya te Teruel Existe perdón con ella no con Teruel Existe tenía mucho interés en que viniera acudía a una manifestación que fue masiva y bueno yo creo que es una expresión de descontento de una parte de España que se sienten muy desplazada se siente muy desprotegida se siente muy olvidada y que ayer reivindicó las calles de Madrid su futuro no

Voz 1 00:33 hay que desde el punto de vista del empleo qué tratamiento tiene una realidad como esta

Voz 2 00:38 pues yo creo que es un poco la base de todo porque creo que la despoblación de una parte de España es una consecuencia precisamente de la falta de oportunidades de empleo de la falta de oportunidades para llevar una vida a la Autónoma hay una vida digna y para esto yo creo que hay que atacar desde muchos ámbitos no creo que es evidente que el desarrollo de infraestructuras que la digitalización de estos espacios rurales de capitales más pequeñas creo que es evidente que si no servicios públicos suficientes para que la gente no sienta que ni siquiera a los servicios públicos la atienden ver como el conjunto de administraciones se ponen de acuerdo para utilizar correctamente los recursos mancomunidades y bueno creo que es un tema delicado es un tema complejo para favorecer que puedan atraer inversiones y que puede haber desarrollo de empleos una política yo creo que muy estratégica para un país pues estamos dando casi el setenta por ciento del territorio no

Voz 1 01:26 cómo se están implementando alguna de las novedades que se han acordado sea ya han entrado en vigor en en estos meses en esta legislatura por ejemplo cómo se está implementando el permiso de paternidad extendido hoy entra en vigor el de las ocho semanas son dos meses una novedad importante en el mundo laboral español

Voz 2 01:45 bueno pues a partir de ahora lo lo veremos Céfalo ampliando yo creo que se implementará con absoluta anormalidad yo creo que son muchos los los hombres que este tipo de medidas las ven con muy con muy buenos ojos y creo que es fundamental buscar escenarios donde la maternidad aluda a hombres y mujeres por igual porque sabemos que precisamente las edades donde las mujeres son más tres es cuando normalmente se producen los grandes cortes en su vida laboral en su vida profesional y son las que luego acarrean las brechas salariales las brechas en pensiones no tantos son políticas muy importantes y otra serie de medidas pues con dificultades del Salario Mínimo Interprofesional hasta otras está viendo resistencias en las empresas a aplicar algunas de las medidas que sean promulgado en los últimos meses

Voz 1 02:28 con el Salario Mínimo Interprofesional con la subida de novecientos euros

Voz 2 02:31 sí estamos teniendo bastante gente que está dirigiendo al sindicato compañeras y compañeros porque entienden que no se está aplicando correctamente en sus no minas hay mucho trabajo a tiempo parcial y que por tanto el Salario Mínimo Interprofesional también se aplica de forma parcial están absorbiendo pluses que cobraban en otros conceptos y por tanto el montante final en la nómina es el mismo estamos teniendo problemas estamos teniendo que desarrollar una acción sindical bastante intensa porque estamos viendo problemas en no pocas empresas

Voz 1 02:57 es resistencia es desconocimiento es dificultad

Voz 2 03:00 no es resistencia el desconocimiento se arreglan cuanto se contrastan las cosas estamos ya en el mes de abril ya ha habido tres nóminas desde el uno de enero y en algunos casos está habiendo resistencias dos lo comentaba en el otro acompañado de toda España que estamos teniendo problemas y estamos trabajando para que nadie en España cobren menos de esos novecientos euros y que a través de los convenios colectivos nadie cobre por debajo de mil euros como acordamos quince

Voz 1 03:23 con Daniel Lacalle que es el fichaje económico de Pablo Casado en el Partido Popular de hecho va de número cuatro en la lista por Madrid decía en una entrevista ayer en el economista que esta subida del Salario Mínimo Interprofesional es en realidad un incremento encubierto de impuestos

Voz 2 03:42 curiosa afirmación cuando menos yo creo que es es subir los salarios que más han sufrido la devaluación en España y que todas y todos sabíamos que eran perfectamente posible elevar el salario mínimo a novecientos euros en España no va a haber una destrucción de empleo masiva ni mucho menos como se ha dicho yo estoy convencido que no sólo la subida del SMI sino que cierto repunte salarial que está teniendo España en los últimos tiempos tiene bastante que ver con nuestra mejor resistencia económica a la desaceleración que está viendo en el conjunto de países de Europa porque estamos incrementando más la demanda interna aunque está bajando mucho Bell el ahorro y creo que es mínimo Interprofesional lo que es es una buena medida de redistribución siendo insuficiente es además una buena medida de carácter económico tanto subida impuesto no sé muy bien ni por dónde va el tiro esto

Voz 1 04:34 sentado donde estaba usted hace una semana el secretario general del Partido Popular le pregunté varias veces por esta misma cuestión si el PP gana las elecciones Se mantiene el salario mínimo interprofesional en este nivel el novecientos euros o lo bajarían no conseguí una respuesta clara y contundente a que si va a mantener tampoco que lo lo vayan a bajar pero no tuve una respuesta si eso cambiará cuál sería la respuesta sindical

Voz 2 04:58 indiscutiblemente una movilización de altísimo voltaje pero yo no contemplo ese escenario yo creo que hay cosas que no tienen marcha atrás los datos van a demostrar que no sé destruye empleo como digo por subir los salarios mínimos en estos términos no olvidemos que con el anterior Gobierno había ya un acuerdo de gobierno del Partido Popular para que el uno de enero de dos mil veinte al menos el salario mínimo interprofesional llegara a ochocientos cincuenta euros no olvidemos que la anterior ministra de Trabajo Fátima Báñez por ejemplo acudió a la firma de salarios el acuerdo de negociación colectiva en el que patronal y sindicatos fijaba para los convenios un salario mínimo de convenio de mil euros anuales me mensuales perdón salario mínimo por tanto me parece que si el Partido Popular de Pablo Casado optara por una medida de ese tipo si llega a ejercer labores de gobierno un disparate generaría un conflicto social indiscutible porque es profundamente injusto no

Voz 1 05:51 ustedes han llamado a la participación en estas elecciones desde Comisiones Obreras no es habitual no no recuerdo mucho que una reunión del Consejo Confederal se pida específicamente la movilización que se vote a quien quiera pero que se note porque lo consideran es necesario en esta ocasión

Voz 2 06:08 sí normalmente llamamientos en las elecciones siempre hacemos democráticamente nos parece que la participación es muy importante solemos poner encima de la mesa nuestros planteamos no esta vez hemos hecho lo mismo pero enfatizando mucho más la importancia de la participación mañana Comisiones Obreras UGT aquí en Madrid presentamos un decálogo de medidas que vamos a plantear a todos los partidos íbamos a enfatizar también como digo la importancia que tienen estas elecciones yo creo que no estamos ante cualquier momento electoral yo creo que algunos de los planteamientos políticos que están oyendo en España pensábamos que ya no se iban a escuchar en determinadas materias como la igualdad y alguna más y creo que los trabajadores las trabajadoras la mayoría social tiene que ser consciente de que está en estas elecciones nos jugamos seguramente como reconfigurar el país para la próxima década por tanto no vale quedarse en casa ahora mismo el sindicato no le va a decir a nadie a quién tiene que votar nuestras propuestas lógicamente coinciden más con los partidos de Orbe progresista o los partidos que teorías lógica o no las acepciones clásicas llaman de izquierda pero no tenemos que decirle a nadie a quién tiene que votar ahora sí que la participación es muy importante esto por un lado que el momento exige tomar posición

Voz 1 07:18 se arrepienten de haber sido blandos con el Gobierno Sánchez

Voz 2 07:22 es que yo creo que no hemos sido hablando nosotros hemos hecho un análisis de situación un Gobierno apoyado directamente por ochenta y cuatro diputados y diputadas con un acuerdo de legislatura que seamos presupuestario que tampoco daba ni de lejos para llegar a los ciento setenta y seis escaños y a partir de ahí lo que hemos hecho es tratar de presionar de la mejor manera posible para modificar la reforma laboral y la reforma de pensiones creo que hemos llegado a estar muy cerca de este escenario no era fácil concitar una mayoría política había que convencer a PDK o al PNV hoy hemos estado a punto de conseguirlo que es lo que creo que ha fallado primero que la situación política era de absoluta inestabilidad se han convocado unas elecciones anticipadas y luego sinceramente que creo que ha faltado a odiar audacia y valor al Gobierno del Partido Socialista para poner encima de la mesa dos decretos que yo creo que en determinado momento podrían haber salido adelante

Voz 1 08:13 cuál es el todo caso tenían que haber

Voz 2 08:16 retratado al conjunto de partidos uno la modificación de los aspectos de la reforma laboral que desde diciembre nosotras y nosotros habíamos hablado ya con el con el Gobierno la derogación de la reforma de pensiones del año dos mil trece era muy difícil para el resto de partidos ponerse en contra de esa derogación de la reforma del trece es decir las pensiones se tienen que revalorizar con el IPC porque lo dice otra vez la norma la Ley General de la Seguridad Social punto número uno dos el factor de sostenibilidad que dice que si aumenta la esperanza de vida cae la pensión primera qué partido se hubiera puesto en contra de eso cuando en el Pacto de Toledo algunas de estas cosas estaban ya acordadas porque cree que

Voz 1 08:53 lo hizo el Gobierno en mi opinión

Voz 2 08:55 con una por una cierta inseguridad en el resultado de alguna votación fundamentalmente en reforma laboral sinceramente lo digo porque creo que en estas cosas el Gobierno el propio partido socialista no tiene una posición unánime la vigilancia de Europa sólo el Gobierno de España es evidente que está ahí que yo creo que no hay una posición estrictamente unánime yo creo que seguramente trabajo compartía más o menos la visión que nosotros podíamos tener pero creo sinceramente que ha habido una falta de audacia política muy importante en este caso por parte de del Gobierno particularmente de Pedro Sánchez que es el que tenía la decisión última llevan

Voz 1 09:28 los dos movilizaciones históricas el ocho de marzo los sindicatos han estado ahí amparando la huelga han hecho muchas mujeres existe verdad la brecha salarial parece mentira que tengamos que decir eso a estas alturas pero ya sabe que hay formaciones políticas que habrá una en concreto Vox Dei

Voz 2 09:43 claro que existe la brecha salarial la brecha salarial tan colas como la interpretamos nosotros además quiere decir que el salario medio de los hombres y de las mujeres es muy distinto cuáles son las causas de la brecha salarial pues son múltiples como siempre hemos dicho tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio yo es decir los periodos cuando se acerca en los ámbitos en los de las edades de la maternidad normalmente las discontinuidad es de las mujeres a la hora de trabajar porque asumen la economía de cuidados hace que pierdan salario que pierdan carreras profesionales que pierdan certezas profesionales y por otro lado es que las mujeres tres de cada cuatro o sea tres de cada cuatro con datos a tiempo parcial los ocupan en España mujeres estos por casualidad esto es por una ley divina no esto porque hay una segregación es determinadas en el mundo del trabajo que afectan de manera distinta a los hombres que a las mujeres que dan como resultado que se ganan salarios distintos viene el típico discurso liberal de bueno en la misma situación con el mismo puesto con la misma vida con ganan distinto hombre estaría bueno que ganaran distinto pero es que eso es como hacer un análisis de laboratorio del mundo no es un laboratorio la mujeres sufren brecha salarial porque sufren muchas desigualdades en la vida en el trabajo y la sociedad

Voz 1 10:50 dos movilizaciones después históricas que resistencia se encuentran para combatir esa brecha salarial en el mundo del trabajo me decía que para aplicar la subida del Salario Mínimo hay muchas en esto también claro

Voz 2 11:01 de todo tipo porque las desigualdades y a veces las discriminaciones normalmente nunca aparecen las cosas macro en el convenio colectivo lógicamente no hay ninguna discriminación no hay ninguna desigualdad pero cuando uno baja lo concreto cuesta mucho las hay cientos de miles de empresas hay que detectar cuáles son las desigualdades porque una categoría profesional normalmente está ocupada por hombres si tiene más salario y otra que está ocupada por mujeres tiene menos salario pero esto es muy importante la acción sindical en la empresa detectar esto poner medidas encima de la mesa obligar a que haya planes de igualdad en las empresas es una buena medida que se baje la obligatoriedad de tener planes de igualdad en las empresas que en España como se sabe sólo era obligatoria hasta las doscientas cincuenta personas las empresas que no son las la minoría en España es hay resistencias porque es romper también posiciones de poder porque siempre que alguien aspira a la igualdad porque alguien está en una situación de privilegio entre comillas no por tanto el mundo del trabajo no es más que una expresión de las desigualdades que hay en el conjunto de la sociedad

Voz 1 11:58 y en esa medida el machismo en el sindicalismo cómo va baja un poco

Voz 2 12:01 bajaba a marchas forzadas yo sinceramente creo que la evolución que ha tenido los sindicatos en este terreno es muy muy muy importante no lo que no quiere decir que no queden cosas por hacer las dinámicas de trabajo de reuniones de discursos e incluso de los sindicatos estaban también muy ligadas a una de Termes la forma masculina izada de ver la vida no y creo que esto ha cambiado afortunadamente de una forma muy muy importante

Voz 1 12:25 son las nueve y diecinueve las ocho diecinueve en Canarias

Voz 2 12:27 sí sí

Voz 3 12:45 frío

Voz 1 12:49 las veinticuatro a las ocho y veinticuatro en Canarias mañana de lunes en Hoy por hoy con Unai Sordo con el secretario general de Comisiones Obreras con el eco de la manifestación del mundo rural de ayer con la brecha salarial con ese dato que debamos que recordábamos en realidad a las ocho de la mañana y que la Confederación Europea de Sindicatos puso sobre la mesa la semana pasada que los salarios se han devaluado en español tres por ciento en una década cómo ser mileurista era una crítica una denuncia hace diez años y ahora es una aspiración no sólo para quienes buscan un primer empleo sino también para quienes ya tienen más de treinta la edad empezar a hacer planes con la vida de formar una familia difícil formar una familia verdad cuando uno no llega a los mil euros de salario

Voz 4 13:34 con Mariola Urrea también con Antón Losada con José Antonio Zarzalejos Mariola cuando quieras te te escucha Unai Sordo Ziggy buenos días son hay

Voz 1505 13:43 pregunta tenía que ver un poco como la adaptación de los sindicatos a estos nuevos desafíos del mercado laboral vinculados con la robótica la automatización la inteligencia artificial está cambiando tanto las necesidades y las opciones contractuales incluso que la idea es están las representaciones sindicales acomodándose au adaptándose con la suficiente rapidez a estos nuevos desafíos

Voz 2 14:10 hombre con cinco perdón con la rapidez es es difícil porque estamos hablando de de tecnologías prácticamente distributiva no que incluso el propio mercado lo lo modifican de un día para otro yo creo que en esto hay dos dos planos de análisis no uno el que tiene que ver con todo lo que es el avance en la robótica con la con el salto adelante que Mejía en las empresas ordinarias en la forma de organizar las empresas y las empresas en red hoy en día hay ahí el sindicato creo que lo que tiene que hacer es tratar de adaptarse a una realidad que es absolutamente múltiple Lars la realidad de los trabajadores y las trabajadoras el tiempo de trabajo la necesidad de aprender a tiempo como estas son las tecnologías cambian las formas de producir como los sistemas de formación van a ser permanentes a lo largo de toda la vida que hay los trabajadores y las trabajadoras no se queden descolgados de ese proceso creo que es un reto sindical eh de I ordenó y que esas mejoras de productividad ad que implica la robótica acción acaben repercutiendo no sólo la mejora de beneficios de la empresa sino los salarios en la propia sociedad a través de una fiscalidad que se tiene que adaptar a esta nueva realidad y luego hay otra realidad paralela Si se quiere que es la utilización de las nuevas tecnologías para una desregulación radical del mundo de trabajo por ejemplo a través de una utilización de la economía de plataforma de lo que llamaban economía colaborativa que prácticamente se carga la relación laboral y donde creo que aquí en efecto hay que hay que reinventar nuevas formas de organización colectiva de la gente que ni tiene centro de trabajo ni tiene relación laboral al uso pues bueno aquí es donde tenemos que buscar nuevas formas de organizar a estas

Voz 1 15:41 decía Luz Rodríguez la semana pasada en este programa la experta en en derecho laboral y en en trabajo en las nuevas plataformas que da igual cómo sea un contrato que hay que hablar de los derechos laborales se llame como se llame el contrato que vincule a estos nuevos trabajadores con las nuevas plataformas no

Voz 2 15:55 sí claro porque al final lo que en nuestra opinión las empresas tan haciéndose externalizar riesgos que antes asumían las empresas de múltiples maneras la tecnología como excusa para mediar entre lo que es una empresa de lo que es el trabajador ha hecho que cambia totalmente el mundo el trabajo pero la externalización de riesgo es generada es decir el otro día dábamos un dato que es brutal no ya menos el cuarenta y ocho por ciento de los trabajadores en España tienen contrato indefinido y a jornada completa ya el cincuenta y dos tienen contrato temporal o contrato a tiempo parcial o las dos cosas no por tanto en los contratos indefinidos lo que nuestras abuelas Jamal el contrato fijo gen día de los nuevos contratos indefinidos la mitad no pasa de dos años de antigüedad el treinta y siete por ciento no pasa del año de antigüedad es decir el paradigma ha cambiado lo han cambiado importante hay que tratar de reconstruir ese responsable muchas de las empresas respecto al trabajo respecto a los contratos y esto exige en efecto una reformulación del marco laboral en España de cierta profundidad por eso decimos que no es sólo derogar la reforma laboral que creemos que hay que eliminar aspectos muy muy precaria antes del empleo sino Rey rehacer un nuevo marco laboral en España que garantice derechos para estos millones de trabajadores que India apenas los tienen y que de alguna manera sitúen a nuestro país ante lo que es ya una realidad y es que la invasión de las tecnologías tampoco es algo neutro sino que favorece a alguien perjudica al cien tienen un potencial enorme pero también tienen un potencial de des vertebrar de precarizar el empleo enorme no y ahí es donde hay que adaptar la norma y la política creo que tendría que estar pensando más en esto que en otras con unos sillas claro

Voz 0199 17:31 vamos de cambio de paradigma yo no sé si una eso lo percibe lo mismo que percibo llevan el tema de las pensiones no que cada vez hay más discursos más elementos por ejemplo el PSOE valor a llevar la mochila austriaca en su programa para estas elecciones etc de que en cambio pasar del actual sistema el sistema de reparto no los que trabajan en los que trabajamos ahora pagamos las pensiones de los jubilados ahora hacia un sistema cada vez más de capitalización donde cada uno al final de su vida laboral recibe lo que haya sido capaz de de cotizar me gustaría conocer la opinión de una al respecto si percibe ese cambio y segundo si para los sindicatos esto es una línea roja es decir si aceptarían pasar de el sistema reparto al sistema de capiteles digo es una línea roja en la reforma de las pensiones

Voz 2 18:16 nosotros sabemos que responsables políticos de los partidos responsables económicos que ahora mismo están por la labor en efecto de ir a un sistema de capitalización pasando por encima el sistema de reparto pero también creo que ningún partido se va a atrever hacer una propuesta explícita en ese sentido porque sabe que el batacazo electoral es que es de Champions por tanto creo que a nosotros al sindicato a los sindicatos a los trabajadores lo que lo que nos toca es seguir diciendo que el sistema solidario de pensiones publica el sistema de reparto en España es viable que hay que garantizar cómo se financia no sólo ahora ni en el año que viene sin sino en las próximas dos décadas y pico donde esperemos que va a haber más pensionistas que van a vivir más años y que van a cobrar pensiones más altas por tanto se trata de saber cómo eh garantizamos la financiación de tres puntos de PIB que es lo que se van a incrementar en los próximos años el gasto en pensiones este es el debate es una apuesta política Si se quiere un sistema de reparto o si se quiere un sistema de capitalización los sindicatos Comisiones Obreras tenemos claro que el sistema de reparto es el que deseamos que es viable que es posible que depende de opciones políticas pero éste hay que explicárselo a la gente porque en efecto sabemos también que responsables políticos que añora harían o que estarían más por la labor de un sistema de capitalización donde tenga más que ver con la capacidad de ahorro me cada uno su pensión futura

Voz 1 19:36 las pensiones que han entrado en las últimas horas en la campaña porque ayer el el el el economista publicaba el diario económico publicaba una entrevista con el gurú económico que ha fichado Pablo Casado Daniel Lacalle en entrevista en la que decía entre otras cosas que en nuestro en los países de nuestro entorno el debate no es la revalorización de las pensiones sino su recorte y que se han recortado un veinte un treinta o un cuarenta por ciento desde el PSOE interpretaron qué estaba diciendo que lo que había que hacer era recortar Pedro Sánchez decía lo siguiente en un mitin

Voz 1722 20:08 la derecha en este país no está proponiendo la revalorización de las pensiones está proponiendo el recorte de las pensiones no está proponiendo garantizar el carácter público del sistema de pensiones lo que está proponiendo es la privatización de nuestro sistema de pensiones lo que está proponiendo es hubiera

Voz 5 20:22 acciones para pensionistas se conviertan en gentes pobres

Voz 1 20:26 el protagonista la calle salió inmediatamente a decir que él no había dicho que lo que él decía no significaba eso significaba recorte yp Pablo Casado replicaba a Sánchez

Voz 0210 20:36 en efecto nosotros hemos garantizado las pensiones las hemos garantizado cuando Sánchez dejó congeladas como diputado cuando gobernaba vuestro paisano leonés Zapatero la dejó congeladas ICO nula cito que ponía rescates

Voz 1 20:50 bueno el tema de las pensiones Antón que ya te te escuchaba a sentir aparece en todas las citas electorales convendría Cougar poco con esto no se aclara la posición de fondo de cada uno de los partidos no juguetear con un concepto que pone muy nerviosa a mucha gente

Voz 0199 21:09 sobre todo como Adriano no meter miedo no meter más miedo el estrictamente necesario hablar con con reposo con tranquilidad con datos de los desafíos que tiene un sistema de pensiones basado en el sistema de reparto que es perfectamente viable perfectamente sostenible dejar de asustar a la gente sobre todo de especular no porque todo esto son especulaciones recortes a futuro cambios diferentes fórmulas para mantener el sistema cuando lo que necesita un sistema público de pensiones es sobre todo estabilidad de un poco de responsabilidad

Voz 1 21:37 sí habíamos invitado a la calle que conste de estar esta mañana en el programa que nos aclarara a quiso decir sino decía literalmente lo que decía ese párrafo de la entrevista pero pero no nos han dicho que más adelante que no lo no lo quedó claro que hoy no es que hoy no lo ha aclarado en títere pero el habíamos invita a que lo hicieran este que hemos preguntados claro en este programa Zarzalejos

Voz 1027 21:58 bueno yo quiere volver al al día de ahí era la manifestación iraquí de la España vacía nada no porque me pregunto y le pregunto a Unai Sordo qué grado de sindicalista Acción Rural existe en España es decir todas estas reivindicaciones están vertebrada as canalizadas en parte al menos por lo dio las las centrales sindicales es decir hay presencia sindical en en este gravísimo problema porque no es un problema sólo de de infraestructuras es un problema también de empleo de las condiciones de empleo en el mundo rural que son terribles en las que además irrumpe esa inmigración que que vienen las condiciones muchas veces desde el punto de vista o humano y material deplorables así que también hay que poner encima de la mesa es decir hay si el el el los sindicatos españoles están preocupando por el mundo rural por la España vacía da o van como los partidos también políticos con sentido oportunista a estas a estas manifestaciones

Voz 2 23:08 fíjate que en muchas de estas iniciativas que son a partidistas que son formas mucha de la gente que está en las seis iniciativas es gente de Comisiones Obreras yo estaba ayer en la manifestación básicamente porque había estado reunido con todas estas plataformas y encarecidamente querían que estuviéramos la en la manifestación por tanto no hay ninguna visión oportunista no lógicamente el sindicato tiene dos patas una es la más socio política pero otra es en la que los anclajes que es en el mundo del trabajo y el mundo de los centros de trabajo reales no y cuando hay crisis de empleo como hay en todas estas provincias donde nuestros territorios donde el gran problema que no hay actividad económica o que las empresas han marchado o que no vienen pues evidentemente hay una debilidad pero los sindicatos por lo menos Comisión SOE hasta bastante implantado también en estos territorios algunas de las provincias de España donde tenemos los ratios de afiliación más altas por ejemplo están en Castilla La Mancha que es algo que a alguien le podría sorprender pensando que sería Barcelona Vizcaya

Voz 1 24:04 bueno sí sí efectivamente pues

Voz 2 24:06 me puedo pasar los datos pero algunas de las provincias con los ratos ratios de afiliación sobre población ocupada más altos de España bosón Pozuelo Albacete no señal de que el sindicato tiene presencia también en esos ámbitos pero no quiero hacer demagogia este es un tema muy complejo en efecto no va sólo de poner carreteras o de tirar una vía de tren en condiciones estos son condiciones sine qua non porque si tú tienes Extremadura conectada por ferrocarril como la tienes evidentemente es una invitación a la desertización industrial a la desertización real de un de un territorio estos condición sine qua non pero es más complejo que todo eso tener un sistema de servicios públicos que garantice un acceso a una base de servicios públicos tiene que ver con cómo componemos también las distintas administraciones de España qué tiene que formal que actuar de una forma mucho más proactiva y mucho mejor relacionadas entre ellas evidentemente las inversiones de una empresa no vienen por decreto ley sino que hay que favorecer un entorno las políticas de formación permanente las políticas de formación profesional en la digitalización de los espacios rurales no puede ser que tengamos espacio rurales con un acceso de hace muchos años

Voz 1 25:10 a la a la red a los datos no

Voz 2 25:12 son políticas multi faceta que ya digo que en mi opinión son casi de estrategia de países una Secretario

Voz 1 25:18 el de Comisiones Obreras gracias gracias