A Abascal se le va la mano cambiando la hora y vuelve a 1936

Voz 1022

00:09

Pérez buenos días muy buenos días Pepa Bueno tienes listos los titulares del futuro si aquí los tengo avisa de que se avecina una semana complicada que que no se espera pueden mira de todo para empezar vamos a descubrir en qué fase de la Prehistoria empezaron a abortar Los perros flauta hombre me alegro de que por fin se aclare sí los paleontólogos también pero lo más importante de la semana va a pasar el viernes iba a ser atención un hito del periodismo no me digas cual chic la entrevista de Bertín Osborne a Santiago Abascal eso va a inaugurar un nuevo género periodístico fíjate la entrevista torrezno que es al mismo tiempo asienta ya acartonado Pérez por favor un respeto a la competencia eh perdón tiene razón mucho se tiene que torcer la cosa para que no caigan Pulitzer a Osborne fíjate lo bien que quedaría hay puesto entre los jamones ya van diez hacen dentro Careta