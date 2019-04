Luis Antonio Suárez: "Empieza a haber un cambio de mentalidad que reivindica el medio rural"

Voz 1 00:00 Luis Antonio Sáez buenos días

Voz 2 00:02 hola buenos días es director de la Cátedra

Voz 1 00:05 la sobre despoblación y creatividad de la Universidad de Zaragoza además de miembro del G cien lo primero que hay que explicar Javier Alonso es que es esto del G cien

Voz 0858 00:15 es un grupo de cien expertos que lleva meses trabajando en soluciones para tratar de repoblar el territorio rural se centran en ámbitos como la energía el arte y la cultura la educación o la vivienda según su propia web lo que quieren es impulsar una nueva realidad algo así como construir una nueva identidad rural para este siglo XXI

Voz 1 00:34 esta de alguien que no sabe nada nada nada catedrático por qué la tecnología ha acabado ha acabado convertida en una oportunidad en las ciudades y no lo es así en el medio rural

Voz 2 00:46 bueno tal vez negaría la mayor ya ya lo está ya lo está siendo no porque estás nuevas tecnologías tienen un carácter muy descentralizado muy horizontal no requieren tan grandes inversiones dan primacía al talento permiten trabajar en red de alguna manera permiten introducirlo lo pequeño en lo grande no conectar se cierto que sin sin infraestructuras básicas sin caídas PR pues eso sí que es una condición que de que de primeras limita pero es uno pone la lupa la lupa convive con la gente que está en los pequeños pueblos verá que que en que bueno hay hay unas limitaciones estructurales pero donde donde sí que hay donde si llega pues es un elemento que que está introducido y que aunque no tenga las ventajas de las grandes aglomeraciones pues para determinado tipo de dinámicas pero en otras en cambio sí que está ese Internet en las cosas se ha adaptado muy bien en el ámbito agrario en el envejecimiento en la tele medicina en la educación en gran cantidad de cosas ya ya es una realidad también

Voz 1 01:56 estas son grandes avenidas no por las que circula a velocidad e infraestructuras me imagino

Voz 2 02:02 sí bueno lo has las infraestructuras son necesarias las infraestructuras que se dice ahora todavía más pero lo que son en y empieza a hacer emergente también en el medio rural son los los buenas buenas ideas no tiene nada tenemos hacemos contener un estadio olímpico sino tenemos buenos corredores no entonces bueno la la mentalidad que te que sus invitados el señor Zarzalejos aludía ella empieza a ver en el medio rural o ya hace tiempo un cambio que de consideración hacia hacia sí mismos y hay una parte también que que reivindica pues en su medio rural diferente que es muy heterogéneo en España pero que hay la actividad también es buena para determinada gente que nunca será mayoría de lo que sí que puede ser suficiente para articular el territorio hoy no es necesario tanta gente pues éste constituye un lugar de de bastantes oportunidades

Voz 1 03:02 brevemente cómo actuar desde el ámbito público que pueden hacer o qué deben hacer los gobiernos

Voz 2 03:08 pues apoyarse en tres ámbitos no unos primero en ellos mismos cambiar pero a lo mejor no tanto con el tema presupuestario o de competencias sino de articular lo con sentido estratégico falta a futuro hay cosas falta también algo que pega mucho en nuestro país que este clientelismo comienzan las personas con mérito por su capacidad no ahogar no sin una burocracia que nosotros mismos a veces con jefe este servicio del rectores no sacamos la más no hemos la segunda pata es el mercado una economía diversificada de facilitarlo flexibilizarlo no no subvencionar la darle un primer empujón pero sobretodo más de Orientación de apoyo a la tercera que es la de que porque a veces hay buena economía a veces ahí buenas infraestructuras pero se olvida que lo fundamental es el deseo las persuasión es la mentalidad esto depende de la propia sociedad civil por ejemplo hay cosas como la cultura la educación el sentimiento de arraigo una bibliotecaria hacen más por un pueblo que en polígono industrial no olvidarnos que un colectivo muy importante que apenas gitanos son de los inmigrantes de origen extranjero que están ahí y que hay que compuso convertir nuestro medio rural en lugar de acogida en una sociedad abierta

Voz 1 04:33 mercado

Voz 2 04:34 el Gobierno valores

Voz 1 04:36 el ámbito de lo privado desde los ciudadanos que viven ahora mismo en el mundo rural que se puede que se debe hacer a su juicio

Voz 2 04:44 pues sobretodo comprometerse no hay muchas veces que va son pueblo ya lo mejor la gente prefiere estar en el Barthe en la Asamblea no hay un victimismo que aquí siempre el infierno son los temas como decía Benedetti la culpa es tengo cuando no enamora no no tiene tiene que cambiar si lo que quiere es atraer gente cuando vas a ligar no la llevas ahí hechas los achaques sino que dice que es lo lo guapo que es lo bien que estás lo divertido que te lo puedes pasar allí vivimos en un mundo en esta sociedad líquida que se valora mucho el consumo en cambió el mundo lo que puede ofrecer es que tramita las escalas a la persona puede ser protagonista el mayor grado de tu propio destino entonces ofrecer eso que a lo mejor no son centros comerciales pero a lo mejor es silencio y otro tipo de cosas son los propios del territorio los que tienen que mostrar y enseñar que esas cosas también mire la pena

Voz 1 05:42 Luis Antonio Sáez no le voy a meter prisa desde la ciudad porque porque me encantaba esa descripción del tiempo del dueño de su destino del silencio que también nos curan y nos ayudan a vivir yo le agradezco que haya estado esta mañana en Hoy por hoy es catedrático sobre director de la Cátedra sobre despoblación de creatividad de la Universidad de Zaragoza gracias buenos días