Enrique Rojas: "La gente psicológicamente sana miente lo mínimo"

Voz 1995 00:14 Weiner lunes de abril probablemente uno de los más lunes del año muy buenos días oro que estamos en precampaña electoral bueno ahora que vivimos constantemente en una precampaña electoral sería bueno que tuviéramos muy presente una verdad todo el mundo miente no hablo de los políticos habló de ustedes hablo de Ming de todo el mundo porque todo el mundo miente su familia a sus amigos a sus compañeros de trabajo a sus jefes y lo que resultaría más difícil pero finalmente no lo es todo el mundo semiene asimismo específicamente y muchísimo a los encuestadores de forma que es muy difícil saber qué opina realmente a la población en general por eso fallan tanto las encuestas porque todos mentimos decimos que hemos leído un libro que hemos leído que separa los residuos cuando lo hacemos que votaremos con responsabilidad y además voy enérgicamente lo defendemos cuando igual ni nos acercamos al colegio electoral pero en acaba de publicar en España un libro fantástico que se titula precisamente todo el mundo miente que descubierto un lugar donde metimos muchísimo menos nos explica cómo podemos descubrir verdades que durante siglos hemos sepultado hemos encargado a Eva Cruz que se lo lea

Voz 2 01:30 Chris buitre sentir construyó descubren donde miente menos la gente

Voz 1995 01:36 hola buenos días buenos días pues resulta

Voz 3 01:39 ente Le confiesa la verdad al rectángulo blanco del buscador Google Google en Google la gente miente menos estamos hablando de big data de Macron datos el autor del libro Seth Stevens David David gran nombrada la radio explica que las búsquedas Google en Google son a su juicio el conjunto de datos más importante jamás recopilado sobre la psique humana él se dio cuenta cruzando los datos de la victoria de Donald Trump con las búsquedas

Voz 1995 02:06 es fascinante pensar que nunca antes en la historia ha habido una muestra real de que nos preocupa si mentimos no lo hacemos quiénes somos como las búsquedas en Google eso define a la humanidad por cierto olas en la victoria de Donald Trump una victoria que no anticiparon las encuestas

Voz 3 02:22 correcto porque la gente no quería admitir ante los encuestadores que iba a votar a Donald Trump o que no iba a votar a Clinton por ejemplo en el caso de la población negra una mayoría dijo en las encuestas que iba a votar a Clinton pero esas respuestas non ser reflejado en un aumento de búsquedas del tipo cómo votar o dónde registrarse para votar cosa que indicaba que en realidad no iban a votar pero sobre todo lo que Stevens ha habido y descubrió es que las búsquedas de lo que ellos llaman bien esa palabra que tiene el insulto racista tabú en Estados Unidos se correspondía casi exactamente con los lugares donde ganaba Donalds

Voz 1995 02:55 sea la gente ponía niega votaba está relacionado con lo cual otros les interesa no

Voz 4 03:02 yeso que Donald Trump no es nada racista ahí

Voz 3 03:04 eso eso soy como digo a menudo la persona

Voz 4 03:07 menos racista que en tu vida el buenismo mi

Voz 3 03:10 en cambio sus votantes pues algo de racistas tenía Stevens David Davis había descubierto la manera de descubrir sentimientos y opiniones que la gente oculta ante los demás incluso antes sí mismos Steven Pinker psicólogo uno de los grandes expertos mundiales en cognición Don escribe en el prólogo de todo el mundo miente que ya no necesitamos el cerebros copio esa máquina en la que veíamos nuestros pensamientos porque Le con Le comunicamos lo más oculto de nuestro pensar al buscador de Google escuchar lo que explica el autor en una charla en Coventry en Inglaterra dice que a Google le contamos muchas cosas

Voz 5 03:41 pero usted es que Nole contaríamos a los amigos a los parientes a los médicos a los encuestadores es como el suero de la verdad digital cuando analicemos estos datos tenemos una imagen de los seres humanos diferente al habitual por ejemplo en todo el mundo se busca más pornografía que información meteorológica aunque las encuestas menos del veinte por ciento de la gente confiese ver pornografía pero todo el mundo dice buscar el tiempo que va a hacer

Voz 4 04:04 tengo que añadir en honor a la verdad que al viajero

Voz 5 04:06 nuestro maravilloso país el Reino Unido con estos datos en relación a vosotros sois de las pocas naciones del mundo que miran más el tiempo que el porno o pensado

Voz 1995 04:17 bueno es muy interesante insiste en esa idea nunca ha habido antes de la historia de la capacidad de ver realmente cuáles son los intereses de la gente y después eso lo utilizaban comercialmente o no harán con ellos lo que quieran diga lo que diga pero nunca antes hemos tenido oportunidad de analizarlos como lo hace nuestro como lo hacen nuestras búsquedas en en Google claro si aquí también interesa mucho más el tiempo

Voz 3 04:40 es un tesoro asombroso de información sobre nuestros pensamientos deseos temores por ejemplo Stevens David Dabic ha mirado tipos qué tipo de búsquedas pueden predecir el suicidio una información de salud pública valiosísima pues bien la primera búsqueda que aparecen incidencia es la depresión cosa que no sorprendería bueno pero sabéis cuál es la segunda búsqueda más habitual previa al suicidio

Voz 4 05:02 estaría a la cabeza es el herpes El pes

Voz 3 05:05 el herpes la enfermedad el herpes dice el autor que una de las prioridades que tiene ahora en la vida es que los famosos que padecen pues lo confiesen públicamente para normalizar esta dolencia porque la gente que recibe un diagnóstico de herpes lo vive con una desesperación espantosa

Voz 1995 05:18 jamás lo hubiera hecho en general los malos datos confirman nuestras intuiciones refuta necesita sospechábamos que había más racistas en Estados Unidos en los que aparecía en las encuestas y los macro datos yo remakes así ese mismo pasa en otros ámbitos

Voz 3 05:32 pues algunas ideas preconcebidas y afirman y otras no por ejemplo en materia sexual mantenemos menos relaciones de las que confesados a los secuestrados en a los encuestadores tiene en efecto los sobres los hombres buscan obsesivamente en Internet comprobar si el tamaño de sus miembros normal eso es una intuición que siempre hemos tenido pues es verdad pero hay otros ámbitos en los que las revelaciones son muy sorprendentes por ejemplo en todo el mundo aumente Stevens David Deutsch niega la cámara de resonancia

Voz 1995 05:56 vale hay que explicar la cámara de resonancia es ese mecanismo por el cual internet te devuelve la información que tú quieres oír el algoritmo es capaz de detectar quién eres tú dice bueno pues si tú eres este lo que te va a gustar es es manteniéndose además dentro de tu burbuja solamente llega información de lo que quieres que diga información pase lo sepas

Voz 3 06:14 pues en este libro se afirma que en Internet es precisamente donde más expuesto vas a estar opiniones que no te gustan porque no suele quedar en la calle a tomar un café con gente cuyas opiniones te resulten intolerables pero si te las grutas en Facebook porque esta red social permite e incluso fomenta vínculos débiles compañeros el instituto una prima segunda que está loca un tipo que salió con tu hermana hace años en fin esta es una idea preconcebida que estiman que que ser Stevens David Davis desmonta con datos la probabilidad de que te cruces con alguien que no está de acuerdo contigo en un sitio de noticias de Internet es del cuarenta y cinco por ciento mientras que sólo hay un treinta y cuatro por ciento de probabilidades de tener un amigo cuyas opiniones no tengo

Voz 1995 06:51 ya lo hemos hablado muchas veces de la big data los antes datos macro datos en este programa pero siempre lavado más de cantidad que de calidad

Voz 3 06:58 la revolución de los macro datos depende menos de recolectar cada vez más datos que de reunir los datos apropiados dice el autor que los macro datos revelan cosas sobre la humanidad porque ofrecen tipos de datos nuevos sobre cosas sobre las que nadie no había ocurrido preguntar también porque son datos más honestos porque se refieren a subgrupos precisos de población también porque pueden ayudar a establecer causalidad conclusión las ciencias sociales sociología psicología la política la economía tienen un nuevo arma poderosísima los macro datos tal vez puedan convertirse en una ciencia de verdad conclusiones no intuitiva sino a Oraya basadas en datos

Voz 1995 07:33 es muy interesante Eva Cruz muchísimas gracias que tengas un buen día y lo digo sin es cierto que el todo el mundo mienta yo te estoy deseando los gracias de verdad bueno para para hablar de esta revolución de los Macron autos porque insisto hablamos muchas veces de los grandes datos pero no sabemos para que por fin empezamos a entender para qué sirven todos esos datos hemos invitado a Jaime García Cantero que es el director de la revista Retina del diario El País Jaime u muy buenos días empezamos a atisbar siquiera para que pueden servir todos esos datos y el primera la primera parte el proceso es interesante

Voz 6 08:07 para empezar saber quiénes somos realmente cerebros no deja de sorprendernos no siempre decimos que la la todos estos

Voz 1377 08:16 plataformas de Internet son capaces de de saber lo que queremos incluso lo que no es lo que decías tú la hablamos de la privacidad de nuestros datos conscientes pero este tipo de herramientas permiten conocer nuestro subconsciente yo creo que no deja de de asustarnos pensar que pues que uno pueda conocerte mejor que la que tu familia que tu pareja personal que tienen

Voz 1995 08:36 es verdad que tocar buenos días hola buenos días estas nueve atento aquí porque es verdad que claro a él tan culé ese pone la verdad lo que te preocupa de verdad está ahí lo que dices que lo que va en ese cuadro Aíto tiene que ver con quién es de verdad

Voz 4 08:50 sí yo creo que los trastornos no lo que lujo adivina Amos es lo más importante no digo que siempre es lo más importante pero es lo que pensamos

Voz 1377 08:58 Sor o pero seguimos como lo hemos él no solamente decimos las búsquedas pero pensar que las búsquedas es una parte de de las muchísimas informaciones diferentes que este tipo de plataformas tiene sobre nosotros porque piensa que saben lo que buscas pero saben lo que por lo que has navegado antes de buscar eso que buscas sabes dónde lo buscas y sabes cuando lo buscas entonces esas correlaciones qué hace mucha insiste mucho el libro no en que el que buscar primero de otra cosa

Voz 4 09:21 crea crea conocimiento innegable

Voz 1377 09:24 a la pregunta el otro día de Google puede saber ya quién va a ganar las elecciones dentro de un mes bueno pues la los politólogos se basan en miles de encuestas de lo que la gente dice que quiere estas herramientas Sebastián millones demuestra que la gente realmente quiere los cuidamos más pero yo creo que es bastante obvio quién tiene más capacidad de saber quién va a la selección

Voz 1995 09:45 tú crees que Google ya sabes Gemma en las las próximas elecciones

Voz 1377 09:48 vamos a vamos a dejarlo en que puede saberlo no porque esto es

Voz 1995 09:50 para no es siempre de lo pongo venga vamos Google no está afortunadamente no están no es tan predecible entonces bueno son las diez y quince minutos una hora menos en Canarias vamos a seguir haciéndonos preguntas sobre una certeza todo el mundo miente es un libro muy interesante qué nos cuenta lo que intermedia el big data puede decirnos sobre nosotros mismos y es mucho más veraz que lo que decimos nosotros mismos en fin lo hacemos en unos segundos

Voz 1995 10:31 qué decía ayer Jaime el Papa sobre la conexión y la entrevista con Jordi Évole hablaba de la conexión

Voz 1377 10:37 desde la diferencia de estar conectados y estar comunicados no he tenido muchas veces es lo mismo que las redes a veces te permiten estar conectado pero eh

Voz 1995 10:42 pero no cárnica podéis seguir estando solo comía

Voz 1377 10:45 el amigos en Facebook vale la certeza es que todo el mundo

Voz 1995 10:47 miente en las encuestas pero no todo el mundo miente a Google

Voz 8 10:51 no estamos hablando con Jaime García Cantero que si textos de la revista especialidad especializada en tecnología

Voz 1995 10:56 que se llama Tina buenos días de nuevo

Voz 8 11:00 vamos al origen de todo esto

Voz 1995 11:01 los que Google es que el mejor de los buscadores porque realmente en el planeta que en el mundo son Le preguntamos a Google

Voz 1377 11:09 no porque yo lo que es esta esta hasta en su motivo como empresa no ser capaz de ordenar la información del mundo que hoy nos cuesta entender cualquier estos trabajos sin entender esta esta ayuda que nos hace que nos hace Google de ordenar la información del mundo de ponerla a disposición en el mundo de la búsqueda además está cambiando lo hablábamos antes y hoy ya no solamente es buscar en esa cajita sino en buscar hablando a un altavoz buscar hablando a tu móvil entonces las búsquedas son omnipresentes en la vas por la calle es la gente hablando a su móvil para acá es casi imposible imaginar el mundo sin luz

Voz 1995 11:42 ahora imagínate el Undi Un mundo sin

Voz 1377 11:45 al otro será sin los olvidado como El mundo antes de un lado como del mundo desde algunos de cuando en cuando

Voz 1995 11:50 cuando teníamos que ir nosotros a buscar un dato

Voz 1377 11:53 había que ir a una clínica ha visto a donde ocho de hecho hay gente el estado esta semana en en en en en San Sebastián estaba con con gente de allí se enfadaron cuando ahí les preguntaba por la calle porque es que no tienes Google pues eso es lo que pasa es que allí se pregunta por la calle te pasa qué te pasa

Voz 1995 12:10 quedamos antes que hubiesen que tú de no saber si a estas horas Google ya sabe qué es lo que va a ocurrir en todo el mundo habla de las elecciones más complicadas con encuestas cada vez más más precisas previsto tiempo más confusas bueno pues nadie sabe qué va a pasar las elecciones pero puede que Google ya lo sepa porque es capaz de predecir nuestro comportamiento tú desde Vic dato de ese gran almacenaje de nuestros datos admite va hacer que seamos más listos o más tantos ellos

Voz 1377 12:37 esa es la gran pregunta no sé si esto realmente nos aporta o no el libro niega algunas de las cosas con las que decimos que además tontos por ejemplo este de la caja de la caja de resonancia pero desde luego desde luego aparte esta capacidad de conocer cosas que a lo mejor es siquiera queríamos conocer parece que esto más listos no nos ahora no podemos discutir cómo de tontos pero desde luego más usted más vistos parece claro yo yo este este conocimiento el subconsciente a mí me me me recuerda si os acordáis en la novela de M los ochenta y cuatro es habitación ciento uno no es Ministerio del Amor donde donde el Estado sabía cuál es el peor de tus miedos pues no pues no puede dejar del libro no puedo dejar de pensar en la habitación de ciento uno en la que alguien sabe Cube lo quién sea cual es el

Voz 1995 13:21 las gran hito recomendarías por ejemplo para despistar a Google vencer a buscar cosas que no te interesan enérgico de hábitos que no son los tuyos pescar en el río hoy como para que él crea que ahora me gusta pescar en ríos

Voz 1377 13:35 yo creo que eso está muy bien hackear Google vamos a decir pero pero y además yo creo que deberíamos empezar a plantearnos es una realmente complemente lógico que Google no suponga un botón como Spotify un botón de apagar la inteligencia no en qué momento yo puedo decidir apaga la inteligencia debe hija de proponer me las cosas que yo quiero pasa con Spotify supongo que todos cuando cuando el escucháis Spotify a recordar a recomendar a cosas que tú crees que no son lo suficientemente bueno para ti

Voz 1995 14:02 en el fondo Spotify reproduce una conducta muy humana es decir si yo sé que a ti te gusta se Rocío Jurado te voy a comprar un disco Rocío Jurado hombre y es muy probable que si te Jurado es muy probable que te guste Estrella Morente que acaba de hacer un disco duro hablamos hace pocos días lo que pasa es que Spotify siguió una vez por curiosidad que me pasó cosas pongo Marc Coma que era un artista italiano quiénes este chico a partir de ahí Google ya sea perdón Spotify me manda canciones italiana ves está uves todo el rato

Voz 1377 14:34 por eso te vendría bien el botón de apagar la inteligencia o cuando vas a escuchar música italiana la edil que esa Spotify que apague la interior

Voz 1995 14:39 aquí vendría bien también encenderlo en otros entornos vendría bien el botón de encender la la inteligencia bueno este asunto era mentiras realmente fascinante sí que hemos decidido invitar a alguien que sabe mucho muy recomendado vine a este programa muy recomendado el señor M Enrique Rojas bienvenido muchas gracias Mino es cuidado por su hija efectivamente

Voz 4 14:56 mi hija María

Voz 1995 14:59 diamante es que mira yo no puedo ir pero conozco a una persona buenísima esta esta mañana

Voz 4 15:05 ha habido presentar su libro Cómo hacer que te pase cosas buenas y me dijo pues no sé ir en sustitución mía

Voz 10 15:12 ya digo vengo de de de niño de los Ricard porque tiene banquillo yo soy el banquillo de mi hija

Voz 1995 15:20 este libro fantástico y es verdad dijo calienta papá que sales a jugar bueno sobre la mentira Enrique es uno de los grandes temas está usted de acuerdo con la idea de que todo el mundo miente tal y como dice este libro

Voz 4 15:31 pues sí la verdad es que la mentira es que la hay una clasificación voy a hacer una unas pinceladas sobre das modos de mentir mentir es la afirmación hecha por alguien que sabe que es falsa en su totalidad o parcialmente entonces vamos a ver una una lista de mentiras en en el día a día las mentiras piadosas que son aquellas que evitan males mayores la las mentiras con promesas no cumplidas dar la palabra no llevarla a cabo la mentira intencionada presión por ejemplo que es el currículum invite muchos currículum serán datos que no no no os gusta la gravedad otros que siendo reales están hipertrofiar la mentira sobre uno mismo el autoengaño

Voz 1995 16:11 pero cómo puede uno perdón discuten cómo puede uno debería ser muy difícil engañarse a uno mismo

Voz 4 16:17 no puedo tu cocina es lo más sencillo claro no es fácil no es muy es muy fácil porque cuando hay estudió Freud he visto que en el en el libro de todo el mundo miente hay un momento que al principio de libre se va de Freud entonces Floyd decía que muchas veces hay un mecanismo de defensa psicológico que es mentira uno se falsea asimismo pensemos una persona que ha suspendido un examen para una plaza de tal dice bueno al final ha sido mejor que no sea así en la justificación de algo no sé vivir en la verdad cruda hay total es muy difícil luego la mentira como exagera exageración de algo no pensemos por ejemplo en los cazadores cuando uno va de caza los cazadores cuenta la historia es que luego no se ajustan a la realidad pues en vuelos conquistadores lo los Don Juanes de digamos de que están trabajando en en la conquista de la mujer

Voz 1995 17:04 la política es un plagio

Voz 4 17:06 el plagio del copiar libros el copiar en un examen ejemplo yo recuerdo cuando yo era más joven en la Universidad Complutense profesor de Psiquiatría que él la gente puede oportuno estaba vigilando ante cuatrocientos alumnos y un alumno sacaba un papel en donde copia literalmente lo que era la pregunta no luego el mentiroso compulsivo es decir eso es un trastorno de la personalidad que se dan en sujetos que tienen como la tendencia a mentir de una forma automática osea y claro el problema es que la mentira a la verdad hay un espectro intermedio de cosas que son una aproximadamente verdad próximamente mentira no hay que claro

Voz 1995 17:43 esa es la sufrimos todos los días en que llegan muchas de ellas

Voz 4 17:47 pero si las redes sociales y luego la mentira por ejemplo afectiva o la infidelidad entonces vamos como digo es verdad era cascada lo ve mucha gente vaya yo digo que una de las puertas de entrada al castigo de la felicidad es la verdad lo mismo que la auténtica ser auténtico significa pretender que entre la teoría y la práctica de bebida personal hay una buena relación entre lo que yo digo lo que yo hago hay una buena relación

Voz 1995 18:11 lo vamos a hacer una pequeña pausa Enrique Rojas que es catedrático de Psiquiatría es director del Instituto Español de Investigaciones psiquiátricas en Madrid y a él no le vamos a pedir que nos cuente toda la verdad sobre la mentira pero vamos a hacer una una

Voz 11 18:25 dos

Voz 1995 18:44 Jaime de que hay padres que les hace mucha ilusión que graban a sus hijos pronunciando sus primeras palabras y entre ellas es Alexa el altavoz ese que o el de Google hay un altavoz que ya la gente en casa pides cosas y busca escribir lo que quién esto mira cuánto Francesca Zaranda que es una filósofa

Voz 1377 19:02 e italiana en Nueva York arriba semana en Barcelona yo creía que era retórica de la de la filósofa pero entré en Google valga la redundancia YouTube y encontré montones de vídeos de bebés diciendo sus primeras palabras el próximo tratando que hizo el bajón como co aquello en Facebook como que dicen Alexa entonces me preocupaba el hecho de que el niño su primera palabra dígase hay Google no pero me preocupa casi más que padres graven al niño diciendo que lo suban a YouTube una cosa curiosa

Voz 10 19:29 sabes Billy el Niño yo dice

Voz 4 19:32 el Partido de yo hablo de decir Alexa

Voz 1995 19:36 bueno seguimos dando congéneres Llera entero director de la revista retina lo hacemos sobre ese libro todo el mundo miente Stephens su libro que tiene ya algunos años y que por fin se edita en España y hablamos también por el doctor Enrique Rojas que es catedrático de Psiquiatría y director del Instituto Español de Investigaciones psiquiátricas Enrique como cómo se define la la mentir en Psiquiatría

Voz 4 19:58 bueno la mentira es una es una falsificación de la realidad de la verdad que puede ser con intención clara o condición enmascarada no y entonces pues la clasificación de las vendidas se puede decir eso mentiras físicas psicológicas sociales y culturales las mentiras es por ejemplo culturales son históricas pensemos que interpretarán hacemos de la selección francesa cuando se produce cuál es el luto a finales bueno o es malo no el tema de que decíamos ahora de las elecciones no es decir pues que pasa porque hay un voto oculto que la gente no lo dice o que la gente miente en la SER cuesta si de pronto nos encontramos con que el día antes había dicho una cosa y el día después parece otra no radicalmente modificada no

Voz 1995 20:38 acudo ahora enormemente a los partidos que el voto se ve la decisión del votos retrasa muchísima gente que decide su voto

Voz 4 20:45 bueno hay en la política es decir hay tal aspecto de gestos en la política que cualquier palabra frase comentario es interpretado es la la la la la difamación o la falsificación con la manipulación del lenguaje tiene una misma frase dicha por un político un personaje importante digo yo alguna distinción entre fama y prestigio una cosa en ser famoso que es una persona conocida que sale permanentemente los medios suena cosa desprestigio que es el tener una trayectoria donde hay mucha coherencia y hay mucha autenticidad matiz diferenciando hay muchos famoso que que no tiene prestigio y afortunadamente

Voz 1995 21:27 mucha gente que tiene mucho prestigio que no Samos pero por lo que hablamos y por lo que está además eso que usted dice la mentira es consustancial al ser humano desde la noche de los tiempos medimos

Voz 4 21:39 sí lo que pasa es que la la gente sana la gente psicológicamente Ana miente lo mínimo se pregunta qué tal estás de pronto otra persona desgracia de un problema económico tiene sobre todo mujeres qué tal estaba así debe los al genio diez más o menos no pero nosotros decimos esto todo va bien pero todo el crudo ven que dicen los brasileños en esa pregunta tú no dice mira mi hijo hayan suspendido el curso entero de un problema económico uno no da ninguna información privilegiada de golpe más o menos bien las cosas van funcionando no eso es la gente que mete forma sangrante sea de forma rotunda pensemos en las infidelidades yo como psiquiatra había mucha gente que has sido infiel y me dije bueno tampoco fue así tal y entonces se metamorfosea en la realidad se cambia si se enfoca a nivel positivo entonces un observador atento que seamos un notario de la realidad pero por favor si pasó esto y aquello y esa persona le cuesta aceptar de hecho la pregunta que que usted me hacía a micrófono cerrado como sedes ese cura un mentiroso compulsivo en la primera curación es hacerle ver Fortis Terim Dre suave y modo con claridad pero con delicadeza que él miente entonces la manera de conseguir que una persona pues mejor es decir yo reconozco me han eh convencido me han puesto sobre la mesa que yo tengo una tendencia tiene cosas es importante no

Voz 1995 23:00 en estoy pensando en ustedes en el gremio porque no siguiera atrás han visto como ustedes tenían unas bases muy sólidas sobre su profesión unos estudios muy certeros penetrar los últimos veinte treinta años todo esto saldrá con las redes sociales todo esto asaltar cómo están ustedes vamos a ver

Voz 4 23:20 psiquiatras se ha convertido en el médico de cabecera vayan por delante los dos médicos que basan creció en los últimos años en el mundo occidental son el psiquiatra Juan ética pero cuidado como está los psiquiatra yo les cuento una

Voz 1995 23:31 entonces con manteniendo encuentros

Voz 4 23:34 pero ya descuenta una anécdota una anécdota divertida yo soy profesor visitante en Nueva York voy con frecuencia allí de vez en cuando a la lengua yo que es la segunda tercera después de Harvard cuando llegue bueno voy a dar clase me dice jefe de Psiquiatría que era americano pero parecía inglés era muy irónico me dice doctor Rojas cuál es su especialidad yo lo digo bueno voy a Stoner ya son las depresiones me dijo pero todas dice bueno las tensiones del adulto me dijo pero todas las de la adulto porque allí la gente toca la esquina del apunta pasen unos días y te pregunto ya al al profesor cuál es cuál es a lo que usted se dedica y me dice yo me dedico a tartar sólo psiquiatras neuróticos y yo te diré digo yo pero todos claro como esta de psiquiatras psiquiatra uno puede ser dermatólogo y y quedarse calvo uno puede decir si ya trasnochar equilibraron el psiquiatra

Voz 1995 24:28 que por ejemplo es decir que a base de libro del que se basa en lo que si somos capaces de decirle a Google en esas verdades que si somos capaces de poner en un en un rectángulo Lillo donde realmente ponemos lo que nos preocupa de verdad lo que buscamos era lo que nos interesa de verdad Nos da como resultado por fin un gran estudio sobre la psique humana aunque nunca habíamos tenido acceso de una forma tan brutal tan apabullante y tan tan global ese tipo de estudios por ser útiles

Voz 4 24:54 sí por ejemplo habrá antes de entrar yo en el estudio estaba escuchando que la primera información en Google es generación psicológica es con la depresión sea la depresión es la enfermedad de la melancolía de la tristeza piensen ustedes en España hay muchísimos suicidios al año que no salen M no se habla de ello hay un problema en Francia de de suicidio juvenil extraordinario de mucha gente tan interesada de se cura ese de editar ya hay algún medicamento que te da una parte psicológica eso se uno se da cuenta pensemos por ejemplo en la pornografía o sea en este momento el setenta por ciento de internet dicen los que saben es pornografía y la pornografía es una mentira sobre la sexualidad porque es la utilización de la mujer como cosa como tú Yus dicen los ingleses usar y tirar entonces claro dice bueno esto es una realidad la pornografía en este momento leo últimamente que las revistas pornográficas clásicas están medios desaparecidas porque nadie las compra yo veo mucha gente en la privacidad de la consulta eso no nadie cuenta desde ayer estuve tres horas viendo por la quizá un chico joven pero nadie lo dice en la pornografía hoy se sabe que es más grave que la adicción a la cocaína porque actúa sobre un circuito del cerebro de de de que cuando llevas una serie de horas o días sin ver por una fía la hay dos o tres sustanciar la dopamina la serotonina que piden paso entonces tú tú te desplaza es casi de forma automática buscando esas imágenes no entonces la pornografía es una mentira sobre la relación con la mujer que es una relación que debe ser integrar el sexuales psicológica es física es cultural

Voz 1377 26:37 incluye un capítulo entero sobre sobre la la relación con la sexualidad a través de a través de Internet la pornografía es el ochenta por ciento del del capítulo no no no solamente lo que lo que dice el profesor sino cosas bastante voy dianas antes que hablábamos de Floyd por ejemplo el analiza las búsquedas en plataformas de de porno mundial sale que algunas de las cosas más buscadas las palabras más buscadas en en en por JAP son cosas como hermana mamá

Voz 4 27:04 por ejemplo una edificación que la John definición que yo di de la de la personalidad y la presión Lidia tiene tres cara es una es la que yo muestro los demás que es mi imagen otra es la que los demás piensan de mí y una tercera en lo que yo realmente es hoy que es mi otro concepto es decir lo que yo soy de verdad en el cuarto de baño salido de la ducha

Voz 1995 27:24 Jaime García Cantero es el director de de retina ahí esta mañana hemos pedido que en hablar de de todo el mundo miente que esto no se refleja en retina en retina dicen verdades como como templos todo el periodo vagina periódico vamos mucho menos Enrique Rojas muy vivo eran la recomendación de Mariano Rojas está pero todavía no recomendó que habláramos con Enrique Rojas muy buena de recomendación

Voz 4 27:46 si no estaba de de de suplente

Voz 1995 27:50 Enrique verdadero placer lo de Psiquiatría muchas gracias por acompañarnos esta mañana porque hemos querido abrir la semana después va ocurrir lo inevitable y es que no solamente ir desde los medios de comunicación política desde nuestra entorno al menos está bien esta semana empezar este lunes que prevalente lunes más lunes del año con ese cambio horario está bien que nos planteemos esto de la verdad sobre todo era mentira y si merece seguimos en Hoy por hoy

