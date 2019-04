Historias menos conocidas de la Guerra Civil

Voz 1555 00:00 el dieciocho de junio el Ejército sale de los cuarteles apoyado por la Fran la Guardia Civil hilos carlista el alma del complot el general Mola subleva al norte de ganó el sur pero el éxito depende de Franco general más joven de la ejército exiliado en el Marruecos España al anunciarse la sublevación la multitud se lanza a las calles y reclama armas tras haber vacilado la República resulta anulada hay demasiado España dirimirá sus cuentas con un solo juez el efusivo

Voz 2 00:40 en o oír

Voz 1859 00:51 acabamos de escuchar un fragmento de un documental

Voz 0772 00:53 once es historia de la Guerra Civil española mil novecientos treinta y seis mil novecientos treinta y nueve en donde se recrea en la voz en off cómo fue el comienzo de golpe de Estado ese levantamiento en definitiva lo que sería a la postre el inicio de la de la Guerra Civil española siempre que hablo pues de la de la Guerra Civil española lo he comentado une y mil veces es un tema que reconozco que no me gusta tratar porque digas lo que digas siempre vas a herir la sensibilidad de alguien es muy difícil pues por toda la polémica política que ha levantado en los últimos años al al respecto hay y que realmente es un tema pues a poco agradable no desde el punto de vista de de del aspecto más humano porque bueno pues nuestros abuelos nuestros padres la vivieron muy cerca o incluso fueron protagonistas de de ella sin embargo hay testimonios que nos pueden hacer ver aún así con el paso de de las décadas con el paso de la historia ahora que estamos con esos ochenta años de del final del del conflicto a ver quizá es el lado más humano me atreveré dice que hasta divertido no curioso por lo menos yo estoy convencido de que dentro de unos años un montón de años cuando haya pasado una o dos generaciones más incluso se vea esto con con otro con otro cariz con con otro enfoque Pedro Corral bienvenido a Ser Historia

Voz 1859 02:13 Nacho en muchas gracias a vosotros por nuestro hospital

Voz 0772 02:16 a Pedro Corral acaba de publicar con con Almuzara eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil es el segundo ensayo que que publica con con Almuzara antes Se publicó años atrás desertores y sin embargo en en este dedicada a la a la guerra civil e Pedro quizás estas ese lado más anecdótico no dentro de lo terrible que fue todo aquello más anecdótico más yo eso que incluso al al lector profano que no creo que hay mucha gente en en este tema le puede incluso hacer esbozar una sonrisa no decir jobar pues tanto

Voz 1859 02:49 cinco mil hombre la tragedia siempre siempre está detrás no hoy hay algunos casos en particular en los que la tragedia siete presenta en primerísimo plano no pero estoy muy de acuerdo con lo que has dicho en la en la introducción la Guerra Civil en la guerra civil puede ser muy desagradable tratar en una reunión de de de amigos o en en entre entre incluso familiares no verdad pero quizá por eso mismo que ha pasado no que en los últimos años y o sea se ha politizado la visión retrospectiva de la Guerra Civil yo creo que la guerra civil vista como pasado como algo que que sucedió ya ha quedado atrás pero que tiene que seguir siendo estudiada investigada difundida por supuesto divulgada yo creo que que las generaciones jóvenes deben conocer lo que lo que ocurrió en España hace ochenta años pero desde ese punto de vista meramente de de investigador como como me pasa a mí yo tengo una curiosidad por la Guerra Civil insaciable es un es es un campo inabarcable como dices tú de historias humanas de de de cosas chocantes de historias que verdaderamente nos han dejado o nos han ocultado o no no hemos querido darle la importancia que que debiéramos darle no hay que se descubren ahora ochenta años después bajo otra perspectiva bueno S eso siempre para mí yo estaría dispuesta a seguir investigando creo que que moriré con las botas puestas en este sentido porque me atrae muchísimo pero desde ese punto de vista de algo no te voy a decir arqueología que también la hecho arqueología en la Guerra Civil pero pero casi no

Voz 0772 04:33 yo recuerdo hace hace unos años nosotros en las redes sociales tanto en Twitter en Facebook en Instagram pues son recibimos comentarios de todo tipo la mayor parte son son bastante benévolos con nosotros pero en ocasiones siempre entra ya a colación cuando hablamos de estos temas de la Guerra Civil pues algún desaforado que qué recuerdo que criticaba un comentario que yo hice fíjate que que transgresión que había sido una guerra entre hermanos y él me corregía dice no fue una guerra entre buenos y malos agarrar de la idea que tiene la gente de de esto no porque lo comentábamos hace unas semanas que hacemos el programa en Petrer en en Alicante Caja celebrando buenos recordando un poco a la salida no del del Gobierno de Juan Negrín ese gobierno último de la de la Segunda República al exilio en donde yo hice un comentario que que quizá los tenemos una serie de de arquetipos de de de la izquierda anarquía está ir de la derecha o ultra fascista que que es lo que quizá decía este este esta persona no que me hacía ese comentario y los dos

Voz 1859 05:34 haremos dos extremos Louis hice yo cometí

Voz 0772 05:37 el el detalle de de de de de compañía los que han trabajado en la excavación de de algunas fosas por ejemplo sacando gente del lado republicano que todos llevaban pues sus estampitas de la Virgen de de sus creencias que pensamos que la la la izquierda pues será anárquica anarquista dejaba de lado la la religión iba quemando iglesias y es mucho más flexible no mucho más laxo quizá la la idea que tenemos que tener de todo ello no

Voz 1859 06:06 que claro esa esa esa guerra de de buenos y malos siempre sobre todo esa guerra que nos han vendido yo creo que fruto de la propaganda de uno y otro bando en plena en plena contienda que los dos bandos se esforzaron por trasladar la imagen de que toda la sociedad de sus respectivas zonas estaba amplísima mente rotundamente volcada con sus respectivas causas eso es falso e yo tengo cálculos de movilización de Quintas que por cierto hay que recordar que las quintas forzosas el régimen vamos en la zona franquista se movilizan en agosto los primeros reemplazo los primeros reclutas forzosos son llamados ya en agosto del XXXVI un mes después del golpe en el caso republicano tendrán que esperar a septiembre por la la la la reacción contraria de las fuerzas sobretodo anarquistas a refundar el ejército regular pero que será refundado por Largo Caballero al final el Ejército Popular de pública pero nutrido de eh reemplazos qué sucede con estos reemplazos Nacho pues que a la gente le pilla donde le toca y eso es lo que te aseguro que yo entrevistado y May ya hablado no sólo para investigaciones sino allá por el gusto de de poder hablar con veteranos de la Guerra Civil allá por donde se ha encontrado la frase que yo masivo hizo siempre estos veteranos es a mí me tocó o a mí me cogió en pocos ha encontrado de no no pues yo me fui volando agrio a aquí pues esto con los de la Falange no yo me fui con los de la Columna de Hierro era muy pocos el la gran mayoría eran reclutas forzosos en el libro de desertores lo que tengo es ha determinado que los mandos de ambos ejércitos se quejaban de la escasa formación y preparación ideológica que tenían sus hombres no sabían por qué luchaban sus tropas fíjate eso en el bando franquista no por ejemplo con lo que no toca dado de oír siempre durante cuarenta años al régimen no no es que todos eran eh furibundos franquistas convencidos bueno yo acabo de tener el privilegio de encontrar gracias a un buen amigo a lo voy a citar Luis Antonio Díaz casero eh que encuentra unos testimonios de prisioneros franquistas de la última batalla de la guerra civil de la que hablo en este libro no son prisioneros bueno son todos cogidos por los republicanos en la Casa de Campo en el último intento de tomar Madrid de los de los franquistas el ocho de marzo del XXXIX han cumplido hace cuatro décadas el ochenta aniversario bueno estos prisioneros franquistas son estos los fascistas de correage de gomina no son campesinos de Extremadura y de Andalucía de Galicia arrastrados desde sus aldeas para el frente de combate sin sin comerlo ni beberlo cuando les preguntan los los los los oficiales republicanos eh vosotros qué pensáis alguna ideología pues hay uno que dice si yo militaba en las Juventudes Socialistas unificadas pero que hace un tío de las Juventudes Socialistas unificadas pegando tiros en el ejército de Franco contra sus correligionarios pues eso los casos fueron a montones Nacho a montones yo descubrí en desertores una guerra civil absolutamente insólita no me podía no me podía creer lo que estaba viendo en la documentación entonces bueno Ésas son las historias humanas que te rompen todos los todos los esquemas todos los prejuicios estamos hablando como dices tú de buenos y de malos es mira hay cincuenta mil más de cincuenta mil españoles lucharon en la Guerra Civil en los dos bandos Nacho qué hacemos con ellos como los etiquetados les ponemos primero el sello de fascista pero cuando luego estuvieron combatiendo hechos prisioneros por los republicanos reciclados enviados al frente otra vez en unidades del Ejército Popular les quitamos ese sello y les ponemos el sello de luchadores por la libertad es que sino es gastar los sellos de caucho los ecos de caucho se desgasta muy rara

Voz 0772 10:18 mí desde luego que sí y anécdotas como esa tú cuentas mucho Pedro Corral en este libro eso no estaba en mi libro de la de la Guerra Civil hay algunas que son deliciosas algunas muy humanas y emocionantes no y hay algunas curiosas singulares como el este primo no de de Franco

Voz 1859 10:38 que Franco parece que tenía la familia en en contra no que que lo lo detuvieron cuéntanos un poco la historia ya él se negó un poco a es yo lo titulo a la guerra civil de las Franco y los Bahamonde es el primo hermano de de Franco es un aviador Ricardo de la Puente Bahamonde que ya en el año treinta y cuatro cuando la revolución Asturias tiene un papel singular como jefe de León porque se niega a bombardear a los mineros is destituye se le juzga en consejo de guerra es el condena a muerte ya en el año XXXV luego en el XXXVI será será indultado por el Gobierno del Frente hablar hice le destina como jefa al aeródromo de Tetuán jefe de las Fuerzas Aéreas del norte de África del protectorado español en África bueno es justo el aeródromo de Tetuán sanear a Mel donde tiene que aterrizar el Dragon Rapide que trae a Franco desde Canarias escala en Casablanca para hacerse con el mando del Ejército sublevado en África que hace Ricardo de la Puente Bahamonde en primer lugar desconoce totalmente que su primo hermano con el que había jugado de niño en el Ferrol casi dice la familia los recuerdos familiares es que eran casi como hermanos Ricardo de la Puente resiste a los golpistas se niega a entregar el aeródromo is Sáenz de Buruaga que es el coronel que dirige a las fuerzas sublevarse en Tetuán ataca el aeródromo que cuya defensa ha establecido con los medios de los que dispone Ricardo de la Puente ir Ricardo la cuenta del aeródromo después de una hora y pico de combate no bueno será fusilado el cuatro de agosto en la fortaleza de hacho en Ceuta de una manera en la que su primo que ya llegado a a Tetuán aterriza en esa misma aeródromo unas horas después conoce que su primo ha sido detenido que Ricardo de la Puente ha sido detenido y él se inhibe completamente dice primero que Tetuan es una plaza aislada Ceuta es una plaza aislada es decir no puede decidir sobre el indulto de su primo la Junta de Defensa Nacional que está ya gobernando la zona elevada en Burgos entonces con esa excusa de que Ceuta es una una plaza aislada cual lo cual es falso están ya volando e los pueden el puente aéreo que está llevando tropas a Sevilla al aeropuerto de Tablada ya está funcionando se quede aislada nada en lo que hace es arrogarse la posibilidad de confirmar o no la ejecución de su primo al final lo que hace es le deja la firma de la sentencia de la ejecución a a su segundo al general Orgaz pero se inhibe el quiere demostrar a sus compañeros de sublevación que está tan comprometido con el golpe que es capaz incluso de dejar que ese fusible a su primo terrible eso yo creo que además influirá mucho seguramente en sus compañeros de sublevación bueno pues lo que son las cosas guerra Enrique de Lapuente Bahamonde el hermano de Ricardo en los años sesenta será el segundo jefe de la Casa Militar de Franco fíjate yo no sé si Franco se quiere hacer perdonar aún aquello que hizo con su primo Ricardo pero el caso es que el hermano de Ricardo será el segundo jefe de su Casa Militar ya prácticamente hasta hasta su muerte el año setenta y cinco no bueno la una guerra civil en una familia la Franco Bahamonde

Voz 1555 14:10 es la batalla del Ebro la ofensiva más potente que la República ha lanzado jamás el veinticinco de julio cien mil hombres atraviesan el río al norte de Valencia el ataque es un éxito los republicanos avanzan unos cuarenta kilómetros en agosto el avance es detenido comienza ahora el Verdún español a pesar del bombardeo intensivo y incesante de la aviación y la artillería nacionalista ahora muy superiores los republicanos logran resistir durante tres meses en noviembre sin embargo se produce la retirada general la República perdido su ejercito del norte la batalla del Ebro

Voz 2 15:09 eh

Voz 0772 15:13 escuchábamos un nuevo fragmento de este documental francés e Historia de la Guerra Civil de la Guerra Civil española quizá una de las batallas más cruentas de definitivas no de de de la Guerra Civil la batalla del Ebro con esas cantidad ingente de fallecidos que no nos hace ver un poco reflexionando también un poco en lo que nuestro invitado Pedro Corral autor de este libro eso no estaba en mi libro de de la Guerra Civil publicado por por Almuzara el el hecho de que era una guerra sin sentido en que los que participaban en ella salvo los mandos quizá pues es no voy a decir que en y les iban y les venía no pero en la mayor parte de los casos es así más de unos encontraría en el en el frente en plena batalla pues con algún vecino o algún familiar las situaciones tendrían que ser absolutamente rocambolescas no sí quizá el el uno de los detalles que yo tengo aquí anotado como una anécdota curiosa para mí muy emocionante el uno de junio del año mil novecientos treinta y siete en el frente de Madrid trescientos combatientes se juntan en un campo de fútbol pues que no trescientos combatientes de un lado o del otro son de los dos en plena Guerra Civil en pleno corazón de la gracia ver y se ponen a fumar se ponen a charlar se ponen a hablar

Voz 1859 16:29 fíjate en plena en plena Guerra Civil que te diría más Nacho seis meses después de los terrible de los combates en el Puente de los Franceses en la batalla en Madrid se ha cumplido apenas medio año de guerra el uno de junio del XXXVI sucede algo extraordinario en ese mismo sector del Puente de los Franceses hay unos dinamitaron del ejército popular que se habían estado haciendo señas con con los del bando franquista ya habían convenido en verse enmedio de de las dos trincheras no de las dos líneas de trincheras en tierra de nadie en un campo de fútbol que ya no existe que está ahora sepultado por viviendas de en la colonia Manzanares pero ahí Se saltan estos dinamitaron saltan tres o cuatro eh soldado nacionales y al final acaban siendo trescientos entonces tienen que llegar los mandos de de las respectivas unidades franquista eh republicano aclaró poner orden pero que hacéis aquí abrazándose y besándose con el enemigo no hay un informe de un comisario republicano diciendo es está llegando a la vergüenza de besarse con el enemigo no fíjate el la la implicación que tendrían esos esos combatir antes al final no bueno esto ya son soldados de reclutado a hemos dicho que en agosto y septiembre ya están desfilando quintos por las cajas de reclutas estos Diccionari porque no paramos un poquito esta por un momento esta locura no mira lo que no queda claro en la documentación que yo encontré un archivo de la de la Guerra Civil de Salamanca es que terminan jugando al fútbol en ese en ese campo seguramente porque estaría lleno de cráteres de de bomb hay algunos campos eh hemos jugado de niño verdad Nacho Campos parecidos no creo que que se pudiera llegar a tanto pero yo siempre he pensado que la foto que le faltó a Robert Capa de nuestra guerra civil es un partido de fútbol entre combatientes de uno y otro lado que se dio además que se dieron en en tierra de nadie no sólo eso de partidos de pelota vasca bailes hay denuncias de mandos viendo que sus soldados han ido a organizar un baile con los enemigos en tierra de nadie vamos a ver estas la vaquilla eso lo aquí así que yo siempre he dicho que la mejor película de la Guerra Civil es la Luis García Berlanga García Berlanga sabía de qué está hablando cuando cuando retrata ese ese episodio de la de la vaquilla no bueno hubo fíjate en cantidades frentes pasivos hubo treguas no declaradas oye no nos vamos a molestar un poco como la guerra de Gila oye no los molestamos verá ahora se cumple el centenario de Miguel bueno pues oye no me molesta no no vea no tira Isa no se es pesado no de dejar ya el mortero Stella narices hoy el ametralladoras a porque no solamente es por por dónde pues eso es lo que hay que al fin y al cabo eran españoles no Cares bueno oye pues sí que había gente comprometida yo eso no lo no lo niego había gente idealista gente que pensaba que merecía la pena dar la vida por por la causa por la que estaban luchando y eso yo nunca he puesto eso encuestas con lo que sí que criticado critica o no pero sí que querido ponen de relieve que nos hemos ocultado a nosotros mismos una guerra civil que se parece más a lo que fue en realidad que a lo que ya digo la influencia las dos propagandas nos han dejado de de herencia no yo creo que nos tenemos que quitaron poco encima en esa sombra esa sospecha de que de que aunque parezca mentira verdad Nacho a veces oyendo yo soy político de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y a veces piensa también por qué no páramos esta no porque no por qué no nos relajamos todos un poco por qué no nos no nos respetamos todos un poquito más porque a veces parece sí hoy que el cainismo español que que estamos condenados a enfrentarnos eso no es verdad eso no es verdad nosotros yo creo lo españoles sabemos apreciar la vida sabemos disfrutar de la vida sabemos disfrutar del que piensa diferente sea una maravilla esa es una riqueza que pesa es sería pensar todo lo mismo Nacho

Voz 0772 20:32 es que lo haga la lectura que hay que hacer un poco de de ese legado un legado terrible pero también humano qué podemos aprender de de él para enfrentarnos al al futuro recomiendo a todos los que nos están escuchando este libro eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil de Pedro Corral nuestro invitado publicado por por Almuzara Pedro ha sido una delicia compartir minutos contigo muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 1859 20:57 gracias Nacho hay de verdad que que me ha encantado tu introducción no puede estar más de acuerdo ojalá que veamos alguna vez esta guerra civil definitivamente como la vieron fíjate quién te voy a decir como la vieron quiénes la protagonizaron en la sufrieron más directamente como algo del pasado que había que pasar página y mirar al futuro no yo creo que gracias a ese legado de los que sufrieron la Guerra de los que la protagonizaron supieron perdonar estamos aquí yo creo que ese es el permanente homenaje que debemos hacerles pues pasemos esta página entonces

