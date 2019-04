Voz 1084 00:00 uno de los poderes del cine es crear imágenes imborrables en el imaginario colectivo muchas de ellas perviven inalterables más allá del relato a sus sesenta y cuatro años a Kevin Costner le toca lidiar con la historia del cine

Voz 2 00:20 ver cómo te llamas Clyde Barrow ellos Bonnie Parker encantada de conocer

Voz 1084 00:26 luchar contra dos personajes inolvidables que la ficción elevó a mito el Bonnie and Clyde de Faye Dunaway Warren Beatty que Arthur Penn transformó en una de las cintas más rupturistas de los sesenta por su enfoque por la violencia y la sangre por el pudor de la época hay por la fascinación que despertó entre el público especialmente joven

Voz 3 00:44 son héroes que son como Robin Hood son Robin Hood más Robin Hood le disparó a quemarropa en la cabeza a un empleado de gasolinera por cuatro dólares y un depósito capturó haremos Acaip marroquí a su bella amante escribe eso el subrayando dos veces

Voz 1084 00:58 ahora el protagonista director de Bailando con lobos propone cambiar el punto de vista en emboscada final mirar desde los policías que persiguieron durante meses a la pareja de atracadores para dice acercarse de forma real a la historia

Voz 0887 01:10 de su saxo embarazado yo creo que cuando esto sucedió había cierta mitología de que no los podían cazar no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día las les hubieran detenido formalmente pero en esa época parecía que era muy difíciles de atrapar los periodistas empezaron a subrayar sus hazañas crearon unas auténticas celebridades entonces tú no luchas contra eso te conviertes en el enemigo eres la ley eres la persona que se supone cuida de la gente de alguna forma se tornan los papeles

Voz 1084 01:43 escuchemos el actor da vida friend Helimer el agente que junto a B Main interpretado por Woody Harrison capturó a estos dos criminales que en los años treinta tuvieron en vilo a media América

Voz 4 01:54 la policía de Sprins de Missouri informa de un tiroteo entre los gánsteres Bonnie Clyde y varios agentes de la ley

Voz 1084 01:59 de fondo en esos años estaba la Gran Depresión y el odian los bancos que castigaron a las clases más bajas

Voz 5 02:05 dos hombres y una mujer en dirección norte se están buscando a Bonnie Clyde no los he visto y si así fuera les deseo suerte

Voz 3 02:13 el robo de los bancos romana a la pobre gente

Voz 1084 02:17 como la propia familia de Costner conoce bien esa época sus abuelos sufrieron el engaño de un sistema que los dejó arruinados

Voz 0887 02:24 va de mi familia fue víctima Mi abuelo me contó la historia de que en mil novecientos veintitrés el era un granjero llevó doce mil dólares a Blanco a las once conocía el banquero nunca le avisó y cerraron el banco a mediodía cogieron los doce mil dólares que pertenecían a mi abuelo y mi abuela no sólo perdieron todo lo todo lo que tenían en efectivo el banquero le podía haber dicho Walter no metas el dinero entonces la gente tenía un resentimiento contra los blancos se supone que era un sitio para guardar de forma segura el dinero se lo llevaron sin ninguna explicación

Voz 1084 03:00 sobre el uso de las armas admite que Hollywood Lassad glorifica do pero defiende que son algo estructural de la historia americana

Voz 0887 03:06 amenaza América está llena de armas somos un país muy joven e hicieron falta armas para que la gente se morirá por Estados Unidos todo se tomó por la fuerza mucho más que en Europa todo el mundo estaba en primera fila en los últimos doscientos años para ver cómo lo hacíamos somos un país muy joven las armas son una parte del paisaje en Cannes ahora