Mario Vaquerizo: "Nunca he tenido complejos para escuchar música"

Voz 1995 00:06 con Toni Garrido hoy todo el mundo anglosajón cree que es el día más divertido el año en el gol pero se equivocan y lo hacen porque no conocen a nuestros cuerpos a España

Voz 2 00:19 cuáles ellos son al humor lo que Santi Abascal al fascismo presencia renovadas son al mal humor lo que Albert Rivera al cambio de pañal

Voz 3 00:27 sí es imprescindible ellos se hacen los dormidos son como la España vacía todo el mundo les quiere aunque no se acuerde de decirlo habitualmente señoras y señores llegan

Voz 1995 00:36 dos cómicos con esos cuerpos

Voz 0764 00:44 especiales es hubiese vacío muy bien algo perfecto España va a mí me veo bien voy está fuerte a mi izquierda Iñaki Urrutia muy buenos días qué tal cómo estaba muy bien a quién entonces está muy bien para qué vamos a engañarnos

Voz 1995 00:59 este es un gran psiquiatra Rojas y ahí estamos

Voz 0764 01:05 pues no dice la verdad hombre si este cuento pues me he levantado un poco así pero bueno luego lo desayunado está fuerte Matos de tomate con aceite un café con leche muy bien que me lo hago por la noche me lo dejo ya hecho Antunes el que tiene que haya café claro porque así coge más cuerpo hoy por la mañana está mucho más rico zumo de bote porque me gustaría hacerme una tú quieres que te cuente todo este rollo

Voz 4 01:22 a mi izquierda también Dani Mateo muy buenos días hola buenos días

Voz 0460 01:25 es cómo estáis está mal está mal si yo estoy mal yo no remontó no sé si tengo alergia o resfriado que no que muchos oyentes se identificarán ahora mismo conmigo por porque ahora solo hago sola o en otro momento no pero nos pasa que conocéis a gente que hay un montón de gente que dice no sé si tengo alergia o resfriado correcto esa es la frase más oída en estos días en España no si tengo alergia o Ritz pero yo lo dije y al final era fuimos y fíjate resumiendo bien que giro loco

Voz 0764 01:57 saben no me esperaba yo vale bueno hoy vamos

Voz 1995 01:59 tardes de música no vamos que es lunes muy bien es es muy lunes con el cambio de hora mucha gente este de que te quiten ahora con lo cual duermes menos ese lunes más lunes el año así que vamos a hablar de música vosotros os acordáis cuando con vuestra dinerito no vale que te lo real cuando con vuestro dinerito fuisteis una tienda que antes había aquellos amigos que había que ir a las tiendas a comprarlas

Voz 5 02:20 tienes que tú no te has traído IVAs cuando con vuestro

Voz 1995 02:25 lo dinerito pues compra este dispuesto primer disco Dani

Voz 0460 02:28 Daniel sí sí fue el agitar antes de usar de los hombres que estuvieron aquí la semana pasada

Voz 0764 02:35 pues yo creo que fue True Blue de Madonna

Voz 1995 02:41 en luz Baby I love You correcto

Voz 0764 02:43 me fui a comprar ese single

Voz 1995 02:48 ayer me compré un disco él ve cumplidos cuál me en directo de ilegales hombre ir el mismo día uno de Elvis Presley toma ya el mismo día en el doble directo ilegales el Daily Express de tu de tu casa te has en San cuentan

Voz 2 03:03 qué vais de buen gusto los dos eso de Hagen en algún momento perdone pero creo que eso es sido Lula

Voz 0460 03:09 los sincero de la mesa

Voz 2 03:11 Alonso no nos ha sido muy

Voz 1995 03:14 en algún momento antes de presentar a nuestro invitado y explicar por qué estamos preguntando estas cosas en esta vida la música se ha convertido en un refugio fue la música aquello

Voz 1 03:25 los permitió refugiados de los malas épocas

Voz 0764 03:29 sí bueno yo monte hasta un grupo fíjate si fue refugio así estamos entretenidos hay en el pueblo en los veranos de ahí tocando se llamaba el grupo adosados en un juego de palabras a dos a dos qué te parece

Voz 1 03:41 adosados uf

Voz 0764 03:44 con frío estamos fuerte veranos sólo tocábamos en el pueblo un día pero extras lo petardo

Voz 0460 03:50 yo creo que la música es un bálsamo para la falta de sexo por eso dura por eso durante la adolescencia es cuando más te afición hacia la música porque en realidad elogio quieres no es escuchar música cuando vas a las discotecas lo que quieres no pero ante la imposibilidad de hacer lo que quieres te refugios en la música en cuanto melómano no habrá salido no se lo creen melómano fíjate hombre aquí cada día teoría decepcionar más Iñaki bajas un nuevo peldaño los intereses

Voz 1995 04:23 la teoría de que el Segre de unirlas la escasez de sexo que puede ser cierto con la música

Voz 0460 04:29 pensarlo

Voz 1995 04:31 es el momento entonces de presentar en nuestro a nuestro invitado Mario Vaquerizo muy buenos días hola muy buenas

Voz 6 04:37 pues qué tal tiene poco empezaste tu con tu primera para a Mecano el primer elepé de Mecano después a los seis meses me compré el grandes éxitos de Alaska y los Pegamoides pero el de cago

Voz 1995 04:57 supone tu vida que ha significado la música en tu día

Voz 6 05:00 yo creo que significa todo más allá del refugio Poveda falta ese hecho cosas supone todo yo la música siempre está presente de Mi vida yo de hecho la primera película que vi fue musical que fue gris que es la que me cambió la vida es decir que tiene España

Voz 1995 05:15 sabes que la canción Davis se conoce como la

Voz 6 05:17 cachorros que playa

Voz 2 05:22 bueno hay señora no está son las hermanas Yogui la semana clave estoy bailando

Voz 1 05:26 de es una recopilación de algunos de tus músicas

Voz 2 05:30 no sé si sus favoritas con eso favoritas son músicas que te han acompañado llénale acompañado más allá de si me gusta la banda sonora de tu vida no todo tenemos una banda hay en mi caso pues es una banda

Voz 6 05:40 es muy ecléctica que va de de metano a a gris pasando por los Kiss Motorhead todos los clowns por John Travolta por los Village People por los Ramones yo soy una persona muy ecléctica la Indochina prejuicios autor yo creo que la he estado siempre muy abierto inadvertido complejos hablaba de escuchar todo tipo de música hace que sea el reflejo de lo que es suyo habrá musicalmente hablando

Voz 1995 06:06 en Mario bueno estamos dando esto porque Marie viene con un nuevo libro semana

Voz 1 06:09 cuentos para niños y niñas rockeros quieras cuántos libros tienes ya pues tengo uno dos tres cuatro creo cuatro

Voz 2 06:19 cuadros es que tampoco dudó en todo

Voz 6 06:22 tengo para un EP si es que ya no se suelen hacer es verdad no tengo si tengo hadas Fabio grafía fíjate que hice fue Mc Namara Vaquerizo mismos que es mi filosofía de vida que son cuentos para niñas y niños rockero que no deja de ser un encargo te lo voy a decir en realidad siempre que he hecho libros bien de un encargo se piensan que vamos creo que a ver cómo empiezo ya hablar yo escribo mejor que hablo eh me lo tengo que decir el libro está

Voz 1995 06:46 te gustas escribiendo que hablan creo

Voz 6 06:48 que Deco digo menos despropósitos sabes

Voz 2 06:51 te tratamos pensado porque se pueden borrar o lo que

Voz 6 06:57 no una pretensión en el escribir libros son encargos que me hace la editorial pues porque los libros funciona bien se venden bien después porque lo que pueden hacer me gusta entonces hablar de

Voz 0460 07:05 lo que son el grupo elaborada Torino te lo he dicho antes el padrino también fue un encargo ya no de una obra magna

Voz 6 07:12 que sea un encargo no deja de ser menos tuyo es claro

Voz 0460 07:14 más allá toda la vida de Jesucristo toda su obra es un encargo Irán y mira lo que hizo bueno claro

Voz 1995 07:22 estoy de pero sobre todo con se si vas más allá sea porque hemos dado un salto eso Cristo

Voz 0460 07:27 final que era cargarse hablando

Voz 4 07:30 pero de grandes divinidades

Voz 1995 07:32 fíjate qué bien traído hablando de divinidades en tu influencia geográfica hay personal aparece esta mujer

Voz 1 07:40 Porto forma

Voz 6 07:43 es ganaron en el casete cuando hice la primera comunión a mi hermano sin embargo le regalaron el de AC DC yo soy yo pues porque a mí me lo pidió de AC DC ello pide a Maciel de regalo Tiempos modernos este disco que me también canciones de Juan Gabriel el no ganó a Italia todo en trescientos millones antes había problemas de televisión es muy buenos de música en este país por algún millones chip pero no me gusta menos pero Urales tal como

Voz 1995 08:13 tanto estilos en cuanto a estilo en cuanto a dar cabida a todos

Voz 6 08:15 muy poderosas aplauso por ejemplo el momento para aviso de aplausos cuando salen los Village People el Rocío Jurado yo que soy un niño que veía aplauso por eso tengo esa vasta cultura musical

Voz 1 08:29 qué

Voz 1995 08:29 los mira escrúpulos de crudo podían compartir escenario y nadie

Voz 6 08:32 nada pasaba nada no ves hemos ido para atrás se tira para delante hora la verdad es que también oír

Voz 1995 08:37 esos esos Mecano esos primeros mecano de los que que nos hablaba

Voz 1 08:46 una última canción

Voz 1995 08:52 todo el mundo le gusta ya hubiese como lo más para bueno pero mira es el triunfo de

Voz 6 08:56 hoy también y al fin y al cabo sabe muy bien lo hizo hasta el momento se despidió por la puerta grande como él quiso él era un controlador lo hizo todo muy bien es verdad que a los que conocemos abogó pero yo no soy nada el fundamentalista con que yo desconocía ya le conoce todo el mundo yo creo que si ahora se conoce más a Bogut pues la humanidad será más feliz porque es un genio hizo todo el mundo pone el Rayo bienvenido sea prefiero que la gente vaya con un Rayo que no con

Voz 1 09:24 con la camisa ordinaria

Voz 4 09:28 Sí se puede elegir bueno para niños y niñas

Voz 1995 09:33 el rockero sí rockeras levita Espasa ideal de algún modo es un libro texto a través del que los niños van a poder estudiar la historia del rock compartiendo con Mary su pasión por dijera porque Mario es muy es muy rockero vamos a hacer una una pequeñísima pausa enseguida seguimos hablando de música bueno hablamos de Mario Vaquerizo del pelo de lazo que es ese pedazo ante el plenario lo ves bueno hablamos de muchas cosas con Mario Vaquerizo

Voz 1995 10:13 seguidos de los cuerpos especiales hablando con Mario Vaquerizo es en este libro Cuentos para niños y niñas rockeros siendo quieras que te gustaría que ellos terminarán que Touriño este mudan cantando esta canción de John

Voz 6 10:36 sí yo creo que sí porque yo que es un poco lo que resume la el la esencia de este libro I love rock'n'roll yo no

Voz 1995 10:42 tú eres muy rockero de niño

Voz 6 10:44 de de Gerard que sabes lo que ocurre que es que para mí el rock no es solamente hacer canciones en lo que se conoce como rock de guitarras de hoy vestir raro para mí no es rock es una actitud ante la vida tú puede ser igual de rockero siendo Elvis para mí el vistiera igual de rockero en el setenta y ocho que en el setenta y siete cuando muere iba actuar delante de las señoras mayores a Las Vegas con esos monos preciosos para mí seguía siendo el mismo rockero y me parece igual de rock pero Tommy Lee que Rafael por ejemplo este una actitud ante la vida que la música forme parte de

Voz 8 11:16 tu vida y que hagas de eso

Voz 6 11:19 lo un ser estar inquieto

Voz 1995 11:21 el problema tiene lo hará públicas tienen problema porque como todo lenguaje musical ahora es audiovisual no existe una canción sino hay un vídeo todas las grandes discográficas tienen problemas a la hora de lanzar el gran catálogo de Elvis Presley de los Beatles porque no hay un soporte de vídeo simplemente está la canción y las nuevas generaciones Iñaki que me está mirando con no no no

Voz 2 11:45 estoy aprendiendo las nuevas canciones consumen

Voz 1995 11:48 música en vida ya si no hay vídeo no hay música entonces hay que empezar enseñarles y mira que hay canciones que son canciones como tal

Voz 0764 11:54 igual tienen que desarrollar el oído a lo mejor puede ser

Voz 1995 11:57 ya no es un problema para las grandes discográficas poner en valor ese catálogo Dani

Voz 0460 12:01 día y aparte de eso a ti no te parece que que un libro que reivindique el rock hoy en día es necesario porque rock

Voz 9 12:09 no está viviendo su mejor momento apenas sur salen nuevos grupos yo creo que estamos en los cuarenta lo vemos que vendió pero no sale muy poco grupo a lo mejor no llegan a radiofórmula

Voz 6 12:20 eso sí existen ya pero el sistema muchas escenas Zabaleta

Voz 9 12:23 claro es el último grupo gran grupo rock

Voz 1 12:26 que ha salido recuerdes

Voz 6 12:31 pues los vi los bien Benicàssim muy buenos además no yo creo que sí

Voz 0460 12:35 desde Muse por ejemplo ya pues tampoco

Voz 6 12:37 bueno están Coldplay también no pero sí es verdad que no yo creo que a lo mejor es que ahora la tendencia es hacer sólo reggaetón Ny hombre el reto

Voz 0460 12:45 donde ahora mismo se lo está comprados todo a la vista de Vera

Voz 6 12:47 por ahí Ston pero claro si eso sí nos ha nos atenemos

Voz 10 12:51 está a un a un ámbito más más mainstream no a lo mejor tú te vas a cualquier garito de mala saña por ejemplo o de Zaragoza o de que existe hoy constantemente tan haciendo programación de grupos que a lo mejor tienen un unas

Voz 9 13:06 estructura musical más rockera un poco al origen no el rock vuelve a ser un poco Underground no sé yo creo que si lo que ha dicho es muy acertado actitud claro te falta no es lo que nos falta es la actitud entonces era diferente no tiene que eso viene muy bien esos libros porque los niños tienen que aprender lo que es rockero que es ante todo lo que no yo siempre he dicho que es tres acordes sí una actitud

Voz 2 13:29 a veces no tres acordes una cerveza hay tirando un poco de Jack Daniels y bueno si ponemos cositas allá dejamos no añadamos pero es cierto yo tu vida

Voz 6 13:39 yo creo que es eso puede ser un artista de verdad

Voz 0460 13:42 yo estoy más allá de las modas y más allá del reconocimiento

Voz 6 13:44 todos los demás

Voz 0460 13:45 ese es el tema que te saque también en en yo y lo estuvimos discutiendo cuál un libro para niños que reivindica el rock'n'roll es es a ver quién un punto extraño porque el lema del rock'n'roll Sex and rock'n'roll claro de todo eso son sólo se quedan rock'n'roll para los niños

Voz 2 14:04 sí pero es que yo creo que esa es un poco

Voz 6 14:06 no caduca ya es un poquito digamos no sé cómo decirla que está pasada de moda esa yo creo que tú puede ser un rockero sin necesidad de caer en el mundo de los excesos dejar de crear y dejar de actuar muchos de estos rockeros de los que yo hablo Cano que han tenido una etapa de de excesos y los niños tampoco son tontos sabes lo que te concierne haciendo apología de un despropósito simplemente lo puedes contar muy bien que eso es lo que me ha pasado por una primera aquello escribía para niños que más difícil lo que yo pensaba lo que los niños no son tontos diecinueve te has hablando de Amy Winehouse que otras rockeras y las últimas rockeras que hemos tenido no no puedes obviar decir que cayó un poco en una espiral de excesos ya no tienes que decir nada es que lo niña viendo tratando de decirle a los niños que no vas a ser más rockeros porque ese asunto airado más rockero que me amigo Fedex Mc Namara ya las ha reconvertido a la religión católica y estaba mucho mejor que cuando estaba sometido a la a la religión de la droga

Voz 1995 15:02 bueno muchas está en el Valle de los Caídos con una manera

Voz 6 15:04 me encanta el Valle de los Caídos arquitectónicamente hablando es una chica muy bonito

Voz 1995 15:08 sí por eso llamara allí va

Voz 6 15:10 a a preguntarle a él pero vamos yo creo en la libertad de expresión por si cada uno puede hacer lo que quiera

Voz 0460 15:15 lo que sí va a salir de este libro son conversaciones muy interesantes en casa porque como los niños son tanto pues tú imagínate hablando de Amy Winehouse cuando el niño le diga papa y que llevaban el moño Amy de

Voz 2 15:26 vas a poner a lo que con mi se en aprietos no posea lo que le como podéis

Voz 1 15:33 eh

Voz 1995 15:35 cuerpos especiales todas las antes si trescientos millones pero recordemos un programa que mucha gente todavía lo considera como el gran hito de la música en este país

Voz 2 15:44 todo preparado dispuesto para comentar como ésta con la joven tuvo lugar antes no paraba quieto

Voz 6 15:51 se celebraba el cerebro ahí en los bajos de princesa

Voz 1995 15:55 vale tú crees que algo ha superado esa idea de la Juve primero ya como concepto La juventud baila pero es verdad que hubo un momento hubo un tiempo en el que la tele nos devolvía unos daba cada día tortazos de haber de actitud eso que habla estuve lo de fines como rock'n'roll estaba la televisión pública estaba en los medios donde está ahora

Voz 6 16:17 pues no se preocupan sólo a los casos la televisión pero lo sé yo no sé que me quieres preguntas no

Voz 1995 16:23 qué donde buscó esa siquiera quiero ya buscar esa actitud

Voz 1 16:28 pues pues comprado me libro

Voz 6 16:31 no pero mira por ejemplo la juventud baila yo es que hay una postal porque además era no deja de ser no deja de ser un concurso entonces es que me han dado una postal nos Whatsapp con mando Saura la esencia sigue siendo la misma yo creo va cambiando

Voz 1995 16:43 pero la todo igual y entonces la gente

Voz 6 16:45 imitaba a la gente invita yo quería ir a bailar John Travolta pero jamás me cogieron no puede ir tú quieras pero claro yo quería se John Travolta de pequeñito entonces yo mandé una postal con mi Elena para que me cogieran yo salir bailando

Voz 11 17:01 pequeñito porque John Travolta de mayo si ahora que hay salida al pueblo Pin

Voz 6 17:08 bueno pues que se ha dado cuenta que también con cal Vito puede estar también igual de sexy atractivo como era

Voz 1995 17:13 pues no pero

Voz 6 17:16 esa peluca implantada me gustaba John Travolta

Voz 1995 17:18 de de de nuestra época vamos a hacer una cosa yo voy a Dani parecía estar atentos productos veis aquí un poquito a ver a venir he cuentos para niños y niñas rockeros y rockeras reúne cincuenta biografías y otras tantas estrellas de la música contadas como se puede imaginar desde la particular manera de ver la vida de Mario Vaquerizo vamos a hacer una cosa cada niño pequeño juego yo leo una frase que Mario ha escrito asociado un artista vosotros me decide quién creéis que está hablando vale vale es tan sencillo como se espera acuerdo

Voz 2 17:51 a ver a ver es venga pillo como eso

Voz 1995 17:55 de quién creéis que dice siempre fue una Jabato

Voz 12 18:01 pues opciones si bien a Madonna de Rocío Jurado OCE Cristina Cifuentes

Voz 2 18:12 María levantado la mano que les cabe las tres si es que las tres son tres rockeras la has Cavaterra yo yo creo que va a ser Rocío Jurado pero quiero que sea Cifuentes

Voz 0460 18:24 Darling que hay eh

Voz 13 18:28 venga Rocío Jurado así porque conozco convoca más

Voz 9 18:30 yo Mario rotundo es madrugadora

Voz 2 18:35 así que te complete el primer disco el año ochenta y seis fue el segundo envolver escucha

Voz 1995 18:40 la gente cuestión que halló los absurdos tópicos el rock malentendidos he visto estaba atención sabéis entrevistas Robbie Williams ve Amy Winehouse OCE Joaquín Sabina

Voz 14 18:59 es que vale para los treinta Flex

Voz 2 19:01 ha pensado pero en mi libro Enrique no salen eh medio estaba pensando en todo

Voz 0460 19:06 calen Tony Allen

Voz 15 19:09 ah yo no

Voz 14 19:11 pues yo estaba entre las dicho así si yo estoy entre Amy Santi Abascal Amy

Voz 1995 19:21 sólo tiene una asignatura pendiente ser culto hablo Casado ser culturista lo dice Mario en referencia Mick Jagger

Voz 12 19:33 de Alaska OCE Falete

Voz 16 19:36 se da

Voz 2 19:39 SER culturista se ha hecho de todo en esta vida

Voz 6 19:42 pero tiene una asignatura pendiente que es el de culturista

Voz 1 19:45 bueno Alaska en Melilla

Voz 2 19:51 pero cómo va a ser culturista campeona de cara

Voz 0460 19:56 es verdad que que les gusta mucho

Voz 1995 19:59 el siguiente la prensa podré decir que está loca quizás sea cierto Mario Vaquerizo

Voz 6 20:07 no he dicho eso

Voz 1995 20:10 hay una errata

Voz 2 20:12 no lo cierto es verdad la prensa puedo decir que está algo que quizás cierto es una frase desvela

Voz 1995 20:17 y lo dice a Britney a Britney Spears de Miley Cyrus OCE Paulina Rubio

Voz 1 20:27 pero

Voz 6 20:29 no está nada local es que las tres estampado una vez

Voz 1 20:31 mira eso

Voz 2 20:34 yo digo a Prim Primo que se cortó el pelo sola y eso siempre es que no hay gente al volante pues muy bien dicho Britney ya no es que hubiera fuente en volante es que ella incluso inclusiva conduciendo con el niño en el volante mientras se cortaba el pelo cortado el pelo

Voz 1995 20:47 aquí la última tendría que estar en los museos pero no su obra sino él a Camilo Sexto ve Fabio Mc Namara

Voz 1 20:58 Julio Iglesias a Fabio

Voz 2 21:01 hombre yo diría Camilo Sexto ya la cara que tiene ya está en el museo pero bueno pues oye pequeñito eh aquí respeto Camilo Fabio Mc Namara Baby o si entonces palets lo ha dicho él también también perfecto muy Isadora de Pavía

Voz 6 21:20 hombre yo creo que es una obra de arte humana entonces eso

Voz 2 21:22 la ya en segundo de Vaquerizo sea no se Roberto García técnico de Carrusel deportivo me acaba escribir diciendo que él su primer disco fue el de las Spice Girls así que está conmigo mira otro hombre sincero gracias Rober en Carrusel Deportivo dice es que es un hombre con mucho criterio

Voz 1995 21:40 si después esas biografías escribir todas esas biografías para niños y niñas rockeras rockeros ella buena relación entre los personajes te das cuenta que Mario Vaquerizo cuando se asoma al mundo de Madonna o el de Rafael tiene algo que ver esas artistas entre ellos

Voz 6 21:55 que yo creo que son dos dueños de su vida que han hecho en todo momento lo que han querido y eso yo creo que no hay aquí ninguno que pueden diferenciarse a nivel musical a nivel estético pero la esencia de todos esos artistas es la misma que han tenido

Voz 5 22:07 lo han perseguido destino lo han conseguido

Voz 6 22:12 IS dedicarse a la música ser dueños de su carrera más allá de los reconocimientos más allá de las cirugías estéticas más allá de los vestidos más allá de su música más allá de sus fracasos sus éxitos siguen siendo siguen estado aquí los que viven y los que han muerto pues ahí se quedan

Voz 1995 22:27 vale tengo que hacerte una pregunta sobre esto

Voz 1 22:32 Michael Jackson Michael Jackson abre el libro

Voz 11 22:35 después de las revelaciones del documental

Voz 6 22:40 porque yo tengo algo es textual aprender van yo tengo la fe del fan y entonces la el fan puede con todo yo es que es el tipo de documentales pues podía ser verdad María después por otro lado y no solamente el problema lo tiene son niños son esas madres que han permitido que a todo eso sin exculpar a Michael desde luego sabes y lo hizo bien y sino no de todas formas sí creemos en la justicia porque salió siempre liberado después de que el fan

Voz 1995 23:09 tú eres capaz de separar la obra del artista es decir tú puedes en muchos sitios ya Michael Jackson no va a volver a la BBC que hoy es todo menos controvertido tú eres capaz de separar el artista de la obra

Voz 6 23:22 hombre yo no voy compraría jamás un disco de un asesino aunque Johnny Cash también disparaba a la gente Chavela Vargas en muchos de sus conciertos también cuando se emborracha va a disparaba la gente apuntaban mal apuntar porque no veían bien no estaban curadas de quiero decir es que es muy muy difícil sabes lo que te quiero decir no lo sé yo me quedo con la música y además tampoco la vida privada de los demás no me importa cada uno en su casa lo que quiera

Voz 2 23:47 mira es que sea legal pero desde luego lo que pasa que eso está aprobado realmente yo lo estuve viendo ponían de dos de los niños lo que ellos cuentan no deja lugar a dudas una persona dice no no y tampoco deja lugar a dudas

Voz 6 24:01 la actitud que ha tenido una esas madres con esos niños que permitía que hicieran con su hijo todo eso entonces hay dos culpables ahí Michael la madre ahí estaba el niño no electos el día a Cannes Tin críticas criticadas

Voz 1995 24:15 pero hay quien culpa de un delito muy grave y muy serio hay después podemos cuestionaron uno la actitud de la madre pero hay un culpable de un delito

Voz 2 24:22 perseguía afortunadamente como se dijo en su día pero vamos que no sé que ya no lo es que tampoco está distan mucho porque me me pareció un documental un poquito lento

Voz 15 24:31 no tenía ritmo lento no que yo digo que hay que separar la obra del del artista pero tampoco hay que justificar a la artista por la obra

Voz 0460 24:42 decir pasan mucho con Michael que yo he visto el documental y me me puso el pelo de punta pero hablas con los muy fans pero Billy sino obra que nos ha dejado no digo porque creo que si el documental fuera de Bertín Osborne no habría debate que no creo que nadie te dijera bueno si Bertín y todo eso pero Buenas noches señora

Voz 2 25:02 pues muy está ahí para que de verdad

Voz 1 25:05 Mario Vaquerizo