El Templo de Debod reabre sus puertas

Voz 1515 00:31 los lunes ya saben que Nacho Ares viene con su banda sonora épica Ramos indica y hoy muy épica para hablar de algo que sea reabierto bueno de algo de uno de los grandes templos del mundo que tenemos la suerte de poder tener en Madrid que después de unas cuantas obras Aguirre obras ha reabierto por fin hace muy poquitos días al público no efectivamente

Voz 0772 00:52 el templo de Debod es lo comentábamos antes a micrófono cerrado no es una de esas raras avis de de los museos de de Madrid es un museo municipal pertenece al Museo de San Isidro mucho les extraña no incluso a los propios Egipto los a los que yo he tenido la suerte de poderle llevar en algunas rutas Egipto lógica por Madrid no caigan en la cuenta de que el Templo de Debod estaba en pleno centro de la ciudad en un parque maravilloso que que bueno pues llama la atención no sobre todo lo que tiene alrededor el resto de de museos que hay en la ciudad de Palacios de casas llaman muchísimo es algo absolutamente extraordinario y que vamos a comentar aquí en los próximos meses

Voz 1515 01:31 bueno queremos abrir el teléfono a los oyentes para que nos cuenten tú eres un experto Nacho con egiptología este blog Egipto loco Egipto locos y pues dan los periodistas y lo hacen porque mucha gente me dice

Voz 0772 01:48 es que yo soy periodista de y para el carro yo estudia Historia Antigua elegir y luego estoy egiptología en la Universidad de Manchester primas de los locos

Voz 1515 01:57 sí bueno vamos a ver ejemplares tú tienes una trilogía

Voz 0772 02:03 tengo una trilogía de novela histórica ambientada en el antiguo Egipto

Voz 2 02:07 con la tumba perdida el sonido de los faraones en la hija del Sol pues vamos

Voz 0772 02:10 las relaja a hoy a relajar a leer a relajarnos y a regalar la trilogía a quién nos llame sepa decirnos cuál es la razón por la que el Templo de Debod se encuentra en Madrid es un regalo del Gobierno egipcio al Estado español en el año mil novecientos sesenta y ocho pero cuál fue la razón que motivó a los egipcios regalarnos ese templo maravilloso del que podemos disfrutar ahora en en Madrid

Voz 1515 02:32 nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta por quise consiguió llegar a ese acuerdo entre el Gobierno de Egipto y el Gobierno de España para que nos regala Jasen el templo de el Templo de Debod al primero que no ya menos lo explique Nacho les regala esta trilogía sobre Egipto que escribió hace hace cuánto tiempo bueno la I de la

Voz 0772 02:51 en dos mil doce y luego dos mil catorce y dos mil dieciséis veinte

Voz 1515 02:57 bueno cuando cuéntanos más cosas del dinero pues

Voz 0772 02:59 es un ejemplo de la temporada pasada con decimos ese recorrido por el Madrid egipcio contamos algunos detalles no es un templo del siglo II antes de nuestra era parte de una capilla primigenia al igual que sucede con las grandes Iglesias las grandes catedrales que siempre hay un edificio original una ermita un antiguo esa y en ocasiones prehistórico aquí en Egipto sucede lo mismo no hay una capilla desde el siglo II antes de nuestra era de un Rey mero y ético que es el Reino que había el sur de Egipto que se llama a la capilla de la mani y a partir de ahí los Ptolomeo que fueron los herederos de Alejandro Magno a partir del siglo III antes de nuestra era fueron añadiendo elementos hasta incluso Augusto ya en esa época en época romana pues añadieron una especie de sub estructura los pilotos que son esas puertas el muro que cerraba el recinto que sea perdido etcétera Todo esto concretado en un espacio único que es al sur de Egipto muy cerquita la ciudad de Asuán hasta convertirse en un lugar de peregrinación hasta aquí viajo fue en el año mil novecientos setenta y dos cuando se inauguró Tin infinidad de historias curiosas que luego lo lo vamos a comentar pero si te parece vamos a escuchar a María Victoria López que es conservadora del Museo de San Isidro quién nos va a contar cuáles son las razones que han llevado al cierre temporal de este monumento de este templo que como decíamos hace pocas semanas sea reabierto además

Voz 3 04:26 antes trabajo habitual que se realiza en un museo siempre tanto abierto como ha entregado como puede hacer consultas atención a investigadores visitas etc especialmente en estos momentos en el que ha estado cerrado se ha sustituido el sistema de climatización del templo ello permite asegurar temperaturas de confort para visitantes y trabajadores efectuar un mayor control climático y templo además ha cambiado la cometía haré agua con unas más tuberías y sin agua potable sí también en conservación se ha trabajado encontrado climático se está realizando están en curso un informe de evaluación de Estado del templo o

Voz 1515 05:01 claro que el mitin total

Voz 0772 05:04 la pieza realmente absoluta yo no lo he comentado en muchas ocasiones con Alfonso Martín Flores que es el el director del museo el director del del templo de Debod gran amigo que no ha podido atendernos porque estaba en en Egipto y es curioso porque fíjate el partes del edificio esa reconstruyeron con piedra de Salamanca de las canteras de Salamanca piedra caliza pero las condiciones climáticas o no no no te creas porque se ve perfectamente no cuenta una restauración lo que se busca es que el conjunto sea más o menos en homogéneo pero que dentro de una pared dentro de un muro si te acercas puedas ver las diferencias entre una cosa y otra no en el caso del templo de Debod las es las partes de la estructura que faltan se reconstruyeron con caliza de la de de las canteras de de Salamanca mucho más rojiza contrasta con esa amarillo de la de la piedra egipcia y fíjate el paso del tiempo de estas casi cuatro décadas un poquito más de cuatro décadas que lleva inaugurado desde el setenta y dos la piedra auténtica egipcia que tiene más de dos mil años ha aguantado mejor las inclemencias del tiempo que la propia piedra añadida después de las de las canteras de de de Salamanca no es uno de esos aspectos que hay que llamar la atención de de este templo que como digo uno de los museos creo que son casi trescientas mil visitas las que tiene al cabo de del año que es una barbaridad para un museo relativamente pequeño municipal como es éste del templo de Debod

Voz 1515 06:28 vamos a recordar a los oyentes nueve cero dos catorce sesenta sesenta el primero que nos llame y nos diga exactamente por qué llegó a Madrid fue un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Egipto a cambio de algo al primero que nos llame himnos de la explica la explicación histórica de porque ocurrió aquello les regalamos esta trilogía de Nacho Ares fue sacando consecutivamente desde el año dos mil doce cuéntanos más cosas que días antes un montón de curiosidades

Voz 0772 06:52 el templo de Debod está dedicado a dos divinidades una de ellas el es el dios Amón y otra la diosa Isis era un lugar de peregrinaje un lugar muy sagrado muy sacralizada en la en la Antigüedad una de esas metas a las que decenas de miles de egipcios al cabo de del año pues iban hasta este emplazamiento dejaban sus ofrendas su reconocimiento su agradecimiento por lo que hubiera podido suceder a lo largo de de de de esos días no de esos de esos años pues hace prácticamente dos milenios como decía ahora y la propia estética del del edificio claro llamó mucho la atención a todos aquellos que se acerquen a al parque Príncipe Pío no al Parque del Oeste donde podemos el contraste es muy grande no es aplaza enorme que se abre en cuyo centro está en el templo que guarda la misma orientación este oeste que tenía en la en la antigüedad es lo que ha motivado que muchos y bueno muchas ocasiones lo hayamos podido ver en en películas documentales son fotografías yo por ejemplo me llamó mucho la atención no hay una película que yo no sé si conocerás que desde el año setenta y cuatro es una versión de de Diez negritos de una versión alemana dirigida por Peter Collins son uno de los protagonistas era Charles Aznavour

Voz 1515 08:05 aquí porque tengo si es que es curioso porque hay una escena de la película que sabes que Aznavour estuvo sentado en sí es micrófono hace dos años ahí esto da Burke le entrevistamos en el programa en el último concierto que ofreció más

Voz 0772 08:18 apasionante apasionante cantante bueno pues una de las escenas de esta película está grabada en los alrededores del templo de Debod deambulan caminan dos personajes él es ese lago maravilloso que rodea al al templo si es un pues uno de esos referentes también hay un personaje que seguro que todos conocemos que es Súper López ni Súper López tiene un álbum dedicado a precisamente al al templo de de de voz super López que todo hay que decirlo que meter la cuña

Voz 0772 08:47 de Juan López un dibujante historietista leonés como yo

Voz 1515 08:51 sí que preocupa preocupa a haciendo de los oyentes no es el primero en llamar ha sido Carlos Carlos qué tal hola

Voz 4 08:58 hola buenos días a ver la pregunta

Voz 5 09:01 estábamos planteando para regalar está

Voz 1515 09:04 la trilogía sobre Egipto de Nacho Ares porque el Gobierno egipcio y el Gobierno de España llegan a un acuerdo a cambio de que para conseguir que en Madrid podemos lucir el Templo de Debod Carlos

Voz 4 09:16 el motivo fue que he Egipto constituye una empresa y entonces inundaba el templo original de entonces España junto con otros países les ayudaron instalada siempre aunque está actualmente en el área sin ensayo el motivo por el cual que vamos

Voz 1515 09:39 esto es así fue

Voz 0772 09:40 efectivamente sí sí el referente más conocido es el templo de Bel efectivamente la presa se construye en los años sesenta y hubo una campaña internacional de la Unesco en la que participaron muchos países Francia Inglaterra Estados Unidos la propia ominoso

Voz 1515 09:56 a cada uno le dieron un cachito no no pero fíjate

Voz 0772 09:58 es curioso porque España que no tenía una tradición muy asentada en el mundo de la egiptología se llevó el templo más grande a los americanos les regaló una capita que está en el templo de que está en el Metropolitan de Nueva York a los italianos unos pilón unos a a los a lo grande es una cosa

Voz 1515 10:18 ya llevas el legado mayor pues quizá porque el tras

Voz 0772 10:20 bajó de Martín Almagro vas el padre de la actual pope de la arqueología española Mar Martín Almagro Gorbea buen amigo también pues en realizó un trabajo extraordinario en el salvamento de de esos

Voz 1515 10:32 bueno déjame que le pregunté a Carlos lo ha buscado o si se lo sabía Carlos has tenido que buscarlo o te lo sabías no te has tenido que buscar la información de lo de sin

Voz 4 10:43 no no lo sabía porque ellos visitan al gesto que hizo había la historia

Voz 1515 10:49 pero bueno que ya has visitado Egipto no te lo tienes que saber a qué te dedicas en ese abogado te gusta la egiptología te gusta la egiptología

Voz 4 11:01 sí muchísimo que una vez es el libro que sale sobre aunque sea excepción sobre el asunto

Voz 1515 11:11 tienes tienes los la esta trilogía de Nacho Ares precisamente lo que viene oye pues nos alegramos muchísimo Carlos que lo discutan era vale hasta luego bueno hubiera primera llamada primera cierto Santé pensando que lo había tiene que buscar en Internet

Voz 0772 11:27 es un dato relativamente conocido pero bueno eso no implica que que bueno pues todo lo que sea alrededor del conocimiento que hay alrededor del del templo de Debod sea bienvenido

Voz 1515 11:38 me citabas antes lo del Metropolitan que de acuerdo también se igual Metropolitan cuéntanos dos cosas porque María Victoria López también ha charlado con ella y habla precisamente de de que de nuevo

Voz 0772 11:48 claro porque el el Metropolitan tiene este templo cubierto por una enorme vitrina aunque se puede ver pues deambular por el por el interior del propio museo es más de cerca la condición que pusieron los egipcios cuando entregaron este tipo de de templos es que fueran abiertos al público de esta es la razón por la que el Metropolitan el ala donde tiene el templo de dura hay una cristalera gigantesca que se puede ver desde el exterior no hace falta entrar al museo

Voz 1515 12:14 es verdad

Voz 0772 12:15 pero claro los proyectos para salvaguardar estos templos son muy complicados no hemos hablado con María Victoria López conservadora como digo de del Museo de de de San Isidro que nos cuenta cuáles son esas ideas que se pueden plantear en un futuro

Voz 3 12:29 este tema de de el proyecto definitivo de caso de conservación del templo realmente es muy complejo ha tratado ya en diferentes foros bien en ocasiones he hablado es verdad una de las opiniones es que se pudiera cubrir pero eso hay diferentes alternativas como otras opiniones consideran que puede ser interesante crear un espacio anexo que atendiera a las hipotecas que un museo es decir

Voz 4 12:53 si no hay una ironía en particular

Voz 3 12:56 pero de momento no hay ningún proyecto en las jornadas efectuadas en dos mil dieciocho sobre este tema la Dirección General de Patrimonio concluyó que es preciso seguir estudiando incrustado recopilando documentación ahorrando los análisis que se juzgue necesarios para agilizar de este modo las tareas de conservación preventiva y curativa en caso de que fuera precisó

Voz 6 13:17 además así que ando ella he pedido Aznavour digo ya que al hilo de todo del templo que debo

Voz 1515 13:27 que se nos fue hacen mucho pero tuvimos la suerte fíjate retardado entrevista Carlos salió a recibirle murió con noventa y dos años ya trabajaba seguía trabajando y cuando se les recibirle dijo cómo es posible que que ofreció concierto en el wifi Center en en Madrid es posible conservarse también hasta esa edad Mesías

Voz 7 13:49 me dijo tomo mucho eh firme dijo tomo mucho pelo negro

me dijo tomo mucho eh firme dijo tomo mucho pelo negro

no te verde me dijo todo te verde de hecho nos pidió un té verde Se lo trajimos osada larga vida de verde y desde luego a la música