Pintar un cuadro

Voz 0313

00:07

hola buenas tardes eh no sé si lo hacen a menudo pero hay días en los que cuatro pinceladas te sirven para hacerte una idea de por dónde va el mundo si yo supiera pintar que no es el caso me gustaría que hoy compartieran espacio y colores al menos tres elementos lo que llamamos la España vacía nada la Europa perpleja por el Brexit y el hooligan y extremo en el deporte vamos por partes de entrada creo que habría que empezar a cambiarlo de la España vacía ovacionada por la España discriminada directamente porque es que se trata de eso en un país donde el debate territorial está ahora mismo en llamas por el tema de Cataluña hay donde parece que lo más importante sea el tamaño de las banderas y la unidad o no de un Estado resulta que casi dos millones de personas un millón y medio no cuentan casi para nada claros eres acaba la paciencia luego ya veremos y los medios ya no digo los políticos los medios somos capaces de mantener en la agenda ese debate del que también depende ya lo creo que depende parte del futuro de España pero de momento hay están luego aparece pero de la Europa perpleja con el Brexit es para estarlo es sin duda perplejos y cabreados por cómo se llegó a esto por cómo se está gestionando bueno pues hay quién ha decidido contemplarlo también como una ventana de oportunidad Escocia esa campaña no sé si la han visto que está hoy en todos los grandes diarios dos páginas con un paisaje idílico y mensajes del tipo Europa eres bienvenida a Escocia o querida Copa vosotros seguís con tanto mucho para nosotros me parece sensacional a esos seres llama darle la vuelta a la tortilla y última pincelada del cuadro el sectarismo en el deporte en este caso aunque podría ser en cualquier otro campo es el caso del jugador del Español un chaval de la cantera que el sábado después de jugar y perder contra el Barça bueno se intercambió la camiseta con Messi les tan crujiente le están insultando diciendo que no siente los colores pidiendo que el club les sancione en fin a mi modesto modo de ver un auténtico despropósito sí sí ya ya sé que son tres historias muy diferentes pero creo que entran perfectamente en el mismo cuadro porque conectan con algunos de los elementos de nuestro paisaje cotidiano a saber desigualdad injusticia sectarismo que sólo se pueden combatir entre otras cosas con dignidad imaginación tolerancia a mí ese segundo cuadro me gustaría muchísimo más bienvenidos a La Ventana