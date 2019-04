¿Talibanes rencorosos y odiadores?

Voz 0827

00:02

civil que no trajo inmediatamente la paz sino solamente la victoria que este país tiene una deuda pendiente con su memoria es una evidencia haya a veces se percibe bien desde las aparentes anécdotas por ejemplo en las últimas horas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha recordado en Twitter que la Hospedería del Valle de los Caídos todavía exhibe en sus platos y en su servilletas el escudo personal de Franco como si fuera aquello su parque temático el perfil de Twitter de la Hospedería no ha negado la información pero se ha despachado en su respuesta con cuarenta palabras preñadas de insultos les ha llamado a los de la asociación comisarios del pensamiento único Paniagua a dos de las subvenciones intolerantes amargados obseso es del monotema Emma talibanes ideológicos y cansinos o de autores y rencoroso una respuesta impropia para quién presenta la hospedería desde la desde la misma que brama como un lugar de paz y de reconciliación nunca lo fue y es evidente que sus actuales gestores tampoco parecen por la labor el Papa Francisco le dijo ayer a Jordi Évole que una sociedad no puede sonreír al futuro teniendo sus muertos escondidos parafraseando le tampoco parece que insultar de esa manera a quien trabaja desde hace años por recuperar sus restos dignificar los sea el mejor camino puede eso sí que la entrevista les pilla Se ayer a los monjes durmiendo