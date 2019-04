La España Vaciada

Voz 1 00:00 a ver vamos a saludar a nuestros oyentes invitados segundo elemento del cuadro que pintamos hoy el abrir la ventana Manuel Jimeno portavoz de Teruel Existe buenas tardes

Voz 2 00:08 hola qué bueno estas local Manuel San

Voz 0313 00:10 Thiago Aparicio presidente de la patronal Soriano Si de la plataforma Invest in Soria Santiago buenas tardes

Voz 3 00:16 hola buenas tardes qué tal Juan siempre caños proceso

Voz 0313 00:19 por de la Universidad Autónoma de Barcelona experto en el Centre d'Estudis amo Graphics y uno de los demógrafos españoles yo creo que más atentamente ha seguido el fenómeno de la despoblación Joaquín buenas tardes bona tarda qué tal

Voz 4 00:30 bueno vamos por partes quiero empezar con

Voz 0313 00:32 el profesor porque en las últimas cuarenta y ocho setenta y dos horas a propósito de la de la manifestación de ayer en Madrid se han dicho muchas cosas algunas sabidas otras no tanto pero en fin más o menos reconocibles yo quería ahondar si es posible en las causas últimas que ustedes pueden haber descubierto que expliquen este fenómeno por qué

Voz 5 00:52 en un siglo eh

Voz 0313 00:54 parte del territorio perdió casi dos millones y medio de habitantes Llesta hoy en la situación en la que está por dónde empezaría Joaquín

Voz 4 01:01 bueno primero porque es un fenómeno de larga de largo recorrido histórico en algunas zonas del país incluso se remonta a la segunda mitad del siglo XIX

Voz 0313 01:10 sí por ejemplo el Pirineo

Voz 4 01:13 qué tan Iker ha sido siempre un fenómeno consustancial con con dos otros fenómenos la industrialización y la urbanización Madrid desiste porque se ha comido a todo el territorio que les circunda así de claro y en Barcelona lo hizo en la segunda mitad del siglo XIX por lo tanto son fenómenos con militantes al desarrollo histórico del modo de producción capitalista de la economía que conocemos porque la agricultura ha ido perdiendo peso y por eso antiguo perdiendo peso

Voz 0313 01:49 si bien profesor y esto reversible

Voz 4 01:53 bueno he aquí el problema varios dinero yo no hablaría de una despoblación rural digamos hay distintas realidades es verdad distintos estadios respecto a las soluciones hay un grupo una serie de zonas donde la despoblación es un fenómeno de difícil el digamos Rey cerramiento positivo y me voy a referir a que hay unos fenómenos demográficos de crecimiento endógeno y otros exógenos en los endógenos tenemos los nacimientos las defunciones que en estos momentos ambos van en el sentido negativo las estructuras en algunas zonas del país estructuras son muy envejecidas prácticamente no hay nacimientos ni se espera que los haya ido a lo que vamos a vivir en los próximos años un crecimiento paulatino de las defunciones vinculada con esas estructuras luego hay una emigración que cada vez más pequeña en número pero que porque prácticamente no hay candidatos por ahí pierde allí todos los factores en esas zonas van en negativo ir además tenemos otro elemento otro factor exógeno que es la inmigración que en estos momentos no es que podamos decir que va a ser un fenómeno decisivo pero es el único fenómeno se puede solventar ese plan en algunas zonas están condenadas porque ya tenemos Arias no aquí hay muchos zonas despobladas hay muchos pueblos que dejaron de existir en el siglo XIX había más de once mil pueblos en España en la actualidad tenemos ocho mil y pico de municipios es el otro de los problemas importante es la excesiva y digamos fragmentación de las estructuras locales

Voz 0313 03:40 vale vamos a ver propuestas concretas Santiago Aparicio qué es exactamente el proyecto de plataforma investigó en qué consiste

Voz 3 03:47 bueno Invest in Soria es un proyecto que desde la Federación de Empresarios de Soria pusimos en marcha dentro del Plan sobre el plan Sorolla viene lo hizo la Junta de Castilla y León viene por el motivo de que Soria Cuenca y Teruel estaban bueno pues señaladas por la Unión Europea como las zonas más despobladas de España con menor de doce coma cinco habitantes por el metro cuadrado a partir de ahí empezamos a hablar con la Junta de Castilla León vimos que es que había una posibilidad de de atraer empresas hacia la provincia de Soria bueno por su situación estratégica por la calidad de vida por la paz social y bueno pues una una serie de de factores que dentro de la financiación son importantes y que la propia Junta de Castilla y León tiene tiene tiene y como como como proyectos para para financiar empresas hizo todo eso hizo que pensamos que era posible el crear una una figura pues como él Invest in Spain Invest in Spain es la atracción de empresas a la oficina de de empresas hacia España entonces a través de hablamos con Invest in Spain is nos pusimos manos a la hora y al final creamos nuestra nuestra organización investigan Soria bueno estamos trabajando en a en atraer empresas bueno pues con una serie bueno pues de de de propuestas que hacemos a a los empresarios españoles y a los empresarios mundiales para que vengan a Soria porque Soria estratégicamente está muy bien situada en Soria han seguido hasta ahora Santiago

Voz 0313 05:16 en este tiempo has visto

Voz 3 05:19 que realmente la la los frutos que da Invest in Spain que de cada cien proyectos suele salir uno o dos proyectos para nosotros la hemos visto el cinco proyectos tenemos uno ya firmado uno que ya está ya está en funcionamiento que es una empresa agroalimentaria en Ágreda muy muy cerquita con Aragón ahora mismo tenemos cuatro proyectos a punto de firmar la inversión total de los cuatro proyectos actualmente más un proyecto que ya que ella realidad sería una inversión aproximada de unos treinta millones de euros unos y unos cincuenta puestos de trabajo creo que bueno es una labor muy costosa una labor muy complicada porque lógicamente en cualquier territorio de España pues las ofertas que para atraer las inversiones son son tremendas no en Soria pues podemos tener algún déficit lógicamente tenemos un déficit en infraestructuras tenemos un déficit en en en conectividad que eso es un déficit terrible es terrible terrible terrible de todos porque lógicamente hoy por hoy cuando cómo va a cualquier rincón de la provincia a todos los que nos llega la conectividad hay zonas en las que realmente hay turismo rural es muy importante hay empresas establecidas no pueden viajo pueden en

Voz 4 06:30 me mejor momentos tras

Voz 3 06:32 bajar como cualquier otra empresa que está en noveno en otras zonas no eso es lo que realmente bueno de los tenemos pero estamos esperando otros desde sendos acaben por por por cubrir y que al final de Soria bueno obtengamos todas las potencialidades necesarias que tienen otros otros territorios de nuestro entorno

Voz 0313 06:49 son la lista eso en la lista de peticiones es absolutamente fundamental

Voz 3 06:52 es fundamental para nosotros lo primero no lo tienen

Voz 0313 06:55 es una duda lo primero que vacunado aparte bueno

Voz 3 06:57 de otra serie de cosas como la legislación es legislar no se puede legislar lo mismo para una capital de o para un una zona urbana que era una zona rural yo soy tenemos ejemplos en Escocia que él lo hicieron muy bien aunque hablabas antes descortesía sí sí lo hizo muy bien revirtió la población hay un modelo único que hemos visto en todo el mundo que revirtió la población en los años setenta pusieron en marcha esa es una oficina que es las High Island Enterprise ya empezaron a trabajar con proyectos a muy largo plazo es nuestro modelo ya el modelo que queremos un poco implantar en España y creo que es posible hacerlo se dice tuviera conciencia política de estos proyectos son a muy largo plazo

Voz 0313 07:38 vamos en busca de la conciencia política Manuel Gimeno este pacto de Estado que han propuesto esta mañana con el con epicentro en Teruel que pudiera llamarse el pacto de el Pacto de Toledo en las pensiones exactamente que persigue que demanda

Voz 3 07:50 vamos a ver esta sido una decisión cuarto

Voz 2 07:53 antes en una rueda de prensa yo aclaro yo me dedico a la medicina entró el esto

Voz 4 07:59 dicho esto pues pero bueno

Voz 2 08:02 llevamos veinte años la Coordinadora Teruel Existe llevamos veinte años en la pelea por el tema de la despoblación de hecho en el dos mil tres llevamos ya al Parlamento Europeo la situación de la provincia de Teruel y allí les sorprendió dos cosas la primera que fueron movimiento ciudadano quiere llevar a este problema tan tremendo y dos que no fueron los políticos los que lo llevaran allí entonces esta mañana ha sido pues la rueda de prensa decimos bueno el periódico Diario de Teruel dice y ahora un interrogante en la primera página joder tenemos tenemos que dar contestación porque en esta vida lo que tenemos que hacer es contestación a las preguntas no invasivas y entonces bueno nos hemos reunido en Teruel tenemos la gran suerte que somos un ejemplo a nivel nacional en que toda la patronal todos los sindicatos movimientos sociales ciudadanos Teruel existe vamos juntos juntos en la reivindicación desde hace un año y medio entonces hemos decidido por qué no este pacto de Estado que estamos demandando por qué no que sea vez que se llame pacto de Teruel sí que se apartó de Teruel contra la despoblación y que lo estimen los máximos responsables de los partidos políticos antes de las elecciones

Voz 0313 09:07 ahora es un buen momento o ahora o nunca que diría aquel no luego los papeles quedan en lo que queda en pero no estarían momento para hacer claro yo le quería preguntar al profesor a Joaquín Rancaño usted se atrevería como demógrafo e a darles no sé si la palabra consejos excesivo pero si algún tipo de recomendación a nuestros interlocutores que cuáles son a su juicio y después de tanto tiempo estudiando lo los pasos que podrían darse para mejorar este panorama

Voz 4 09:31 bueno cómo le sus rallado antes hay unas realidades muy diferentes entonces por ejemplo a El caso de Ágreda por ejemplo es un caso donde hay una importante industria que Gamesa por ejemplo que es una industria producción vinculada al andar gire renovables renovables pero ya está al pie de una carretera bien incomunicadas el primer tema claro clave es el tema fundamental es lo que define la Navidad en estos momentos es el aislamiento no las densidades que es una forma arcaica de de total el tema una un espacio de densidad baja pero sí tiene unas buenas comunicaciones no debería tener grandes problemas por lo tanto es el aislamiento del aislamiento que se mide a través del tema transporte pero también a través del aislamiento tecnológico pues nos

Voz 6 10:21 o acceso a a las nuevas

Voz 4 10:24 enología yo lo que sí que lo que en todo caso establecería es una jerarquía de actuaciones porque el problema no no es el de la aquí hemos confundido servicios con despoblación la despoblación tiene difícil reversión en algunos casos los hilos servicios es un derecho de todos los españoles a recibir los mismos servicios por lo tanto yo pondría más énfasis en elegir aquellos lugares que son salvables teniendo en cuenta que ahora viene algo más importante que es la segunda ola de despoblación que afecta a poblaciones más grandes estaba hemos entrado en una fase bastante negativa de evolución demográfica con todos los parámetros en en negativo y eso afecta a las comarcas senegalés de comarca y capitales de provincia las grandes digamos el la generaciones de tamaño grande la del baby boom ya han pasado a la historia ahora vienen generaciones más pequeñas con lo cual la fecundidad aunque se recuperara los nacimientos no iban a crecer mucho y estamos en una fase de la inmigración no tiene muy buena publicidad

Voz 7 11:35 eso no es receta sería elegir lugares que se puedan salvar exacto yo yo más que nada diríamos que los servicios es una cosa si las políticas demográficas hay que aplicarle aquello que salvable

Voz 0313 11:46 por esta mañana Isaías tuiteo habla con un compañero ex compañero de la SER cuenta de nada porque es que es muy ilustrativo

Voz 0827 11:52 bueno es un compañero JJ el uno por uno aquí en un pueblo concreto de Granada y hace cuarenta años teníamos médico ahora no hace cuarenta años teníamos escuela ahora no hace cuarenta años teníamos tales servicios habrá no yo me quedé con las ganas de tuitear y hace cuarenta años tenía Nati y ahora no porque muchas veces claro con un cierto postureo sé de buena voluntad estamos muy a favor de mantener estos pueblos pero sin embargo quiénes estamos a favor hemos abandonado de sus pueblos hemos abandonado las pequeñas ciudades como es el caso de de muchos de nosotros para pedirnos a una ciudad más grande así que yo estoy de acuerdo con el demógrafo no que habrá que ver cuál es el problema y habrá que hacer incluso a lo mejor una despoblación ordenada para que otra despoblación uno sea irreversible quizás esa sea la fórmula pero bueno en todo caso es muy complicado por supuesto quiénes en estos momentos viven todavía en estos núcleos de población hombre claro que necesitan que lleguen allí todos

Voz 8 12:45 servicios posibles que es profesor en el caso que ha habido un descreimiento a entre la población casi por todos los lados donde la gente o simplemente hemos muerto

Voz 4 12:56 no es bueno la gente se ha ido a las grandes ciudades a las capitales de provincia muchas capitales de provincia del interior de España han vivido de la inmigración interna de sus provincias claro y se tenga en cuenta también otra cosa es que el noroeste de la provincia de la del país es una zona de una fecundidad bajísima en muchas zonas del interior de Castilla hay en zona de Galicia la seguridad estos momentos está por debajo de un hijo por mujer

Voz 0827 13:23 de donde único Joaquín usted no es ahora una cifra de once mil pueblos hemos pasado a ocho mil en este último siglo en cuántos pueblos digamos razonablemente si es que se pudiera cuantificar se podría quedar España para precisamente para que eso es núcleo sobrevivan

Voz 4 13:38 bueno yo yo creo que a lo mejor es pueblo no tienen que desaparecer lo que hay que hacer es un sistema de distribución de servicios que sea razonable y que sea asumible económicamente porque

Voz 6 13:47 la la la inversión que hay que hacer para los transportes de la la yo creo que

Voz 4 13:54 la inversión en términos de de Internet no es tan cuantifique grande como la de las carreteras claro las carreteras pero sí que a lo mejor un cierto ordenamiento lo que pasa es que el ordenamiento también hay que tener en cuenta que su ordenamiento que es una transferencia a las comunidades ni siquiera tenemos en estos momentos todas las comunidades autónomas tienen una estructura comarcal que pueda que puedas

Voz 0313 14:17 pero si la estructura comarcal sí que este España así que es uno de los países que más se ha vertebrado políticamente cuanto administraciones quiero decir está la local en algunos sitios la comarcal la Diputación Provincial la comunidad autónoma quiere decir que no será por la salvaguarda que ha darle la la protección pública esos de verdad Manuel este proyecto este modelo de digamos de de salvamento selectivo una nueva hablar ustedes en la en la plataforma de pero así a primera a primera vista como les suena

Voz 2 14:47 vamos a música celestial porque vamos a ver yo creo que a veces se habla mucho de los despachos desde los despachos se toman decisiones desde los despachos pero yo creo que hay que conocer in situ la realidad como muy bien dice el profesor cada cada pueblos distinto ver incluso dos pueblos que están juntos pues no tiene nada que ver uno con otro en cuanto a digamos las posibilidades aquí hay una cosa que es muy importante es decir dentro de las causas que producen pues la despoblación e hablado de de de infraestructuras entonces claro la provincia de Teruel por ejemplo está justo en el centro de los cuatro grandes polos de desarrollo del país y entonces estamos absolutamente aislados por ejemplo el comunicaciones del ferrocarril es un ejemplo Corredor Cantábrico Mediterráneo que por fin ha entrado en posible financiación europea entre Zaragoza y el Cantábrico Fomento establece doce mil millones de euros para su desarrollo entre Zaragoza y segundo trescientos ochenta tiene de euros IVA incluido eh vamos a ver cualquiera que tenga un sentido común estamos hablando de corredores no de Teruel eh ya no no no pensemos que queremos el AVE que queremos no no no no no no vamos aquí a hablar de cohesión de vertebración en definitiva de dignidad osea porque si cogemos el mapa de España vamos a vertebrar lo vamos a estructurar lo lo vertebrales y lo estructuramos tú no puedes condenar de una manera premeditada a la muerte de toda una provincia por los motivos que sean no voy a entrar quizá todos lo sabemos pero no vamos a entrar en ello un corredor es un corredor que se ha planificado que sea estructura que ha salido publicado en el BOE y la realidad es esta eso no hay quién lo entienda por otra parte pues hay una tesis muy reciente de Carlos López Escolano que establece una relación directa entre el desarrollo la despoblación y las infraestructuras entonces que esto ya está la como bastante estructura que sólo las infraestructuras no son para conseguir el desarrollo oí combatir la despoblación es cierto pero donde hay desarrolla infraestructura

Voz 4 16:48 claro en relación directa entre ellas entonces

Voz 2 16:50 es que es difícil muy difícil que poblaciones que no tiene solución de acuerdo yo siempre hablo de Miravet el pueblo de que trabajé allí de médicos recientemente viven seis habitantes la edad de ochenta y dos años eso desgraciadamente es insalvable un pueblo precioso con Historia tremenda del Maestrazgo turolense que se ha dejado morir así de claro vale que es difícil esto pero lo que hace falta son unas políticas de Estado de verdad que se quiera resolver el problema todas las eran papeles son planes son historias pero la realidad es que no se resuelve el problema

Voz 0313 17:25 yo voy a poner como como cierre de esta conversación un ejemplo que que siempre me gusta para ilustrar este tipo de debates y el profesor recambio lo conocerá muy bien seguramente la comarca del Priorat en la provincia de Tarragona hace treinta años

Voz 3 17:38 treinta y cinco treinta XXXV años era la segunda como

Voz 0313 17:40 Arca más deprimida de Cataluña una red de carreteras impulsada básicamente por la Diputación Provincial pero también con participación de otras administraciones y un proyecto concreto una idea que fue la del vino la de revitalizar el vino han convertido al Priorat hoy en lo que todo el mundo conoce es decir poderse Sí Se Puede Se trate de buscar las fórmulas y aplicar los protocolos necesarios para no meter la pata esto no ha hecho más que empezar Joaquín recambio Manuel Jiménez Santiago Aparicio les agradezco muchísimo de la presencia en La Ventana hay otro día repetimos seguro de acuerdo

Voz 3 18:10 yo vez gracias a brasa

Voz 0313 18:12 sí